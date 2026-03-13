САЩ загубиха самолет-цистерна KC-135 с шестима на борда при катастрофа в Западен Ирак ВИДЕО

Американските сили загубиха самолет-цистерна KC-135 при катастрофа в Западен Ирак, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).
„Инцидентът е станал в приятелско въздушно пространство по време на операция „Епична ярост“ и спасителните усилия продължават. В инцидента са участвали два самолета. Единият се е разбил в Западен Ирак, а другият е кацнал безопасно. Това не се дължи на вражески огън или приятелски огън“, се посочва в изданието.
Журналистката на CBS News Дженифър Джейкъбс пише в Съединените щати, че по време на катастрофата на борда на KC-135 е имало шестима членове на екипажа.
„Епична ярост“ е американското наименование на операцията в Иран. От началото ѝ на 28 февруари Техеран предприема ответни удари срещу американски бази в Близкия изток.
Миналата седмица CENTCOM съобщи, че три американски изтребителя F-15E Strike Eagle са били свалени от приятелски огън над Кувейт. Пилотите са катапултирали и са оцелели.
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЗЛИТА МАЛКА РАКЕТА НА 100 КМ И СЛЕД ТОВА ПОЧВА ДА КРЪЖИ ЧАСТ ОТ НЕЯ КАТО ДРОН В РАДИУС
03:50 13.03.2026
2 Истината
03:51 13.03.2026
03:54 13.03.2026
4 Опенхаймер
03:55 13.03.2026
04:11 13.03.2026
04:15 13.03.2026
7 Xеми 3начи Bазелин
Коментиран от #9
04:18 13.03.2026
04:19 13.03.2026
9 От опит знаеш,нали
До коментар #7 от "Xеми 3начи Bазелин":копейкоМалоумна?
Коментиран от #12, #16
04:25 13.03.2026
10 Сатана Z
Не е необходимо да си мюсулманин да мразиш евреите.Трябва да си просто човек!
Коментиран от #15
04:28 13.03.2026
04:31 13.03.2026
12 Хеми значи вазелин
До коментар #9 от "От опит знаеш,нали":Лапуркай бе тръбар ,кво ми се обясняваш,мрррршооо !
04:34 13.03.2026
04:34 13.03.2026
04:38 13.03.2026
15 Отец Сатанаил
До коментар #10 от "Сатана Z":Бен Гавир май е гушнал букета ,отписали са го ,че уж е жертва на автомобилна катастрофа .
04:44 13.03.2026
16 Xеми 3начи Bазелин
До коментар #9 от "От опит знаеш,нали":Нещо си яко изприщена заради загубите на мaлоумните си госпоради, безмозъчна coроспиo 😂😂😂
04:51 13.03.2026
04:56 13.03.2026