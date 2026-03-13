Новини
САЩ загубиха самолет-цистерна KC-135 с шестима на борда при катастрофа в Западен Ирак ВИДЕО

13 Март, 2026 03:39, обновена 13 Март, 2026 03:45 1 054 17

В инцидента са участвали два самолета. Единият се е разбил, а другият е кацнал безопасно

САЩ загубиха самолет-цистерна KC-135 с шестима на борда при катастрофа в Западен Ирак ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските сили загубиха самолет-цистерна KC-135 при катастрофа в Западен Ирак, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Инцидентът е станал в приятелско въздушно пространство по време на операция „Епична ярост“ и спасителните усилия продължават. В инцидента са участвали два самолета. Единият се е разбил в Западен Ирак, а другият е кацнал безопасно. Това не се дължи на вражески огън или приятелски огън“, се посочва в изданието.

Журналистката на CBS News Дженифър Джейкъбс пише в Съединените щати, че по време на катастрофата на борда на KC-135 е имало шестима членове на екипажа.

„Епична ярост“ е американското наименование на операцията в Иран. От началото ѝ на 28 февруари Техеран предприема ответни удари срещу американски бази в Близкия изток.

Миналата седмица CENTCOM съобщи, че три американски изтребителя F-15E Strike Eagle са били свалени от приятелски огън над Кувейт. Пилотите са катапултирали и са оцелели.


Ирак
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 28 Отговор
    ТРЪГНА КЛЮКА ЧЕ ИРАНЦИТЕ СА ИЬПОЛЗВАЛИ БАРАЖИРАЩ БОЕПРИПАС С ГОЛЯМО ДЕЙСТВИТЕ
    ......
    ИЗЛИТА МАЛКА РАКЕТА НА 100 КМ И СЛЕД ТОВА ПОЧВА ДА КРЪЖИ ЧАСТ ОТ НЕЯ КАТО ДРОН В РАДИУС
    ОЩЕ 200 КМ :)

    03:50 13.03.2026

  • 2 Истината

    23 27 Отговор
    На летище Васил Левски американските самолети вече са с един по-малко :). Който не вярва, нека да провери, че зареждащите самолети са същия модел като сваления. Честито :)

    03:51 13.03.2026

  • 3 Гръч

    23 28 Отговор
    Америка побеждава само във филмите

    03:54 13.03.2026

  • 4 Опенхаймер

    27 20 Отговор
    Иранците си търсят атома.

    03:55 13.03.2026

  • 5 Ъъъъ

    4 19 Отговор
    И Господ каил не стана заради това, което направиха..... А е само началото. 😂

    04:11 13.03.2026

  • 6 хехе

    15 22 Отговор
    поредният епичен резил на краварите изпотрепаха се сами.

    04:15 13.03.2026

  • 7 Xеми 3начи Bазелин

    14 24 Отговор
    Паркинга в София се поразреди 😂😂😂

    Коментиран от #9

    04:18 13.03.2026

  • 8 оня с коня

    15 23 Отговор
    Иранците с епична ярост са думнали самолетите ,ами кво толкова ,на война като на война .

    04:19 13.03.2026

  • 9 От опит знаеш,нали

    17 7 Отговор

    До коментар #7 от "Xеми 3начи Bазелин":

    копейкоМалоумна?

    Коментиран от #12, #16

    04:25 13.03.2026

  • 10 Сатана Z

    10 13 Отговор
    Иран тази вечер е ударил с ракета къщата на Бени Нетаняхо ,в която се е намирал брат му ,който е убит.Също така е атакувана резиденцията на Бен Гевир който е сериозно пострадал и едва ли ще оцелее.Иран съобщи ,че е започнал тотален лов за висши еврейски лидери.Иран ще смени режимът в Израел като го избие до крак!
    Не е необходимо да си мюсулманин да мразиш евреите.Трябва да си просто човек!

    Коментиран от #15

    04:28 13.03.2026

  • 11 Пловдив

    11 2 Отговор
    Топ Гън - американските пилоти са намбър Уан.

    04:31 13.03.2026

  • 12 Хеми значи вазелин

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "От опит знаеш,нали":

    Лапуркай бе тръбар ,кво ми се обясняваш,мрррршооо !

    04:34 13.03.2026

  • 13 Град Козлодуй

    5 4 Отговор
    Намериха ли най сетне на Нетаняху ушите ?

    04:34 13.03.2026

  • 14 Майор Мишев

    5 0 Отговор
    Преди ден на израелско летище на земята бяха помляни 2бр самолети цистерни от иранска ракета с касетна глава ,ако не са същите значи броят им става 4 .

    04:38 13.03.2026

  • 15 Отец Сатанаил

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Бен Гавир май е гушнал букета ,отписали са го ,че уж е жертва на автомобилна катастрофа .

    04:44 13.03.2026

  • 16 Xеми 3начи Bазелин

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "От опит знаеш,нали":

    Нещо си яко изприщена заради загубите на мaлоумните си госпоради, безмозъчна coроспиo 😂😂😂

    04:51 13.03.2026

  • 17 Медец

    4 0 Отговор
    Медец ми капе на душата, щом световните терористи мрат като мръcни кучeтa, а троловете шекелджийчета на Оземпика и амбасадата вият на умирачка още преди изгрев 😂😂😂

    04:56 13.03.2026

Новини по държави:
