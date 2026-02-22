Politico: Киев иска съдействие от ЕК за логистиката на доставките на петрол за Унгария и Словакия

Украйна иска съдействие от Европейската комисия при организирането на логистиката на доставките на петрол до Словакия и Унгария на фона на прекъсването на доставките на гориво по нефтопровода „Дружба“, съобщава Politico.

В събота украинското издание „Европейска правда“, позовавайки се на писмо от 20 февруари от украинската мисия към Европейския съюз, адресирано до Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия, съобщи, че Украйна предлага ЕС да използва други елементи от своята инфраструктура за транспортиране на петрол, по-специално нефтопровода Одеса-Броди, вместо нефтопровода „Дружба“ за транзит на петрол до Унгария и Словакия.

Според Politico, в писмото си украинските власти предлагат Европейската комисия да доставя гориво на Унгария и Словакия чрез собствената им транспортна система или през пристанищата на Черно море.

„Киев подчерта своята „постоянна готовност“ да доставя петрол на страни в рамките на законовите ограничения, призовавайки ЕК да съдейства с логистиката“, отбелязва Politico.

Изданието твърди, че през уикенда Киев е обявил, че работи денонощно за ремонт на повредения тръбопровод и вече е предложил помощ за възстановяване на доставките за Словакия и Унгария по алтернативни маршрути. „Украински специалисти оценяват техническата осъществимост и условията за възможно най-бързо възобновяване на транспорта на петрол през въпросния тръбопровод“, цитира вестникът откъс от писмото.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че целта на Киев е да продължи конфликта, в противен случай Украйна ще остане без финансиране.

„Ако войната приключи, финансирането също ще спре. Украйна планира да гарантира, че войната няма да спре“, пише Орбан в X.

Той добави, че Унгария, Словакия и Чехия не възнамеряват да насочват милиарди евро за финансиране на чужд конфликт, защото в тези страни преобладава здравият разум.

По-рано Орбан заяви, че Унгария ще блокира всякакви санкции на ЕС срещу Русия, докато Украйна не възобнови транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“.