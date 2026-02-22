Новини
Politico: Киев иска съдействие от ЕК за логистиката на доставките на петрол за Унгария и Словакия
  Тема: Украйна

Politico: Киев иска съдействие от ЕК за логистиката на доставките на петрол за Унгария и Словакия

22 Февруари, 2026 19:10, обновена 22 Февруари, 2026 20:52 3 794 128

Целта на Киев е да продължи конфликта, за да не остане без финансиране, заяви унгарският премиер

Politico: Киев иска съдействие от ЕК за логистиката на доставките на петрол за Унгария и Словакия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна иска съдействие от Европейската комисия при организирането на логистиката на доставките на петрол до Словакия и Унгария на фона на прекъсването на доставките на гориво по нефтопровода „Дружба“, съобщава Politico.

В събота украинското издание „Европейска правда“, позовавайки се на писмо от 20 февруари от украинската мисия към Европейския съюз, адресирано до Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия, съобщи, че Украйна предлага ЕС да използва други елементи от своята инфраструктура за транспортиране на петрол, по-специално нефтопровода Одеса-Броди, вместо нефтопровода „Дружба“ за транзит на петрол до Унгария и Словакия.

Според Politico, в писмото си украинските власти предлагат Европейската комисия да доставя гориво на Унгария и Словакия чрез собствената им транспортна система или през пристанищата на Черно море.
„Киев подчерта своята „постоянна готовност“ да доставя петрол на страни в рамките на законовите ограничения, призовавайки ЕК да съдейства с логистиката“, отбелязва Politico.

Изданието твърди, че през уикенда Киев е обявил, че работи денонощно за ремонт на повредения тръбопровод и вече е предложил помощ за възстановяване на доставките за Словакия и Унгария по алтернативни маршрути. „Украински специалисти оценяват техническата осъществимост и условията за възможно най-бързо възобновяване на транспорта на петрол през въпросния тръбопровод“, цитира вестникът откъс от писмото.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че целта на Киев е да продължи конфликта, в противен случай Украйна ще остане без финансиране.

„Ако войната приключи, финансирането също ще спре. Украйна планира да гарантира, че войната няма да спре“, пише Орбан в X.

Той добави, че Унгария, Словакия и Чехия не възнамеряват да насочват милиарди евро за финансиране на чужд конфликт, защото в тези страни преобладава здравият разум.

По-рано Орбан заяви, че Унгария ще блокира всякакви санкции на ЕС срещу Русия, докато Украйна не възобнови транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Колко

    78 15 Отговор
    е умен този Орбан!

    Коментиран от #65

    19:17 22.02.2026

  • 3 Жоро

    73 10 Отговор
    ХИЛЪРИ КЛИНТЪН И ДОНАЛД ТРЪМП В БИТКА ЗА УНГАРИЯ. КОЙ ЩЕ ПОБЕДИ?!
    Хилъри вчера вика: “Унгарци, не гласувайте за Орбан - той е марионетка на Тръмп.”
    Рубио каза: “Победата на Орбан е победа и за президента Тръмп. Тя е важна за националната ни сигурност! Настъпва Златен век в отношенията САЩ - УНГАРИЯ!”
    Кой ще победи - преценете сами!

    Коментиран от #5, #26

    19:17 22.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    83 12 Отговор
    Утре в 9 часа отиваме в Министерски съвет да им търсим сметка защо ни вкарват в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    19:17 22.02.2026

  • 5 сорос

    7 39 Отговор

    До коментар #3 от "Жоро":

    ами ,че аз съм си унгарец по произход!

    Коментиран от #30

    19:19 22.02.2026

  • 6 Фицо

    11 21 Отговор
    И Путин така!

    19:19 22.02.2026

  • 7 зелените

    84 14 Отговор
    90 милиарда ще ги издухат за 9 месеца , и още ще искат !!

    19:19 22.02.2026

  • 8 Пепи

    94 19 Отговор
    Браво на Орбан,абсолютно прав ,те не искат да спре войната в Украйна защото няма да могат да просят и да получават пари.Кранчето ще спре.

    19:19 22.02.2026

  • 9 ТЪРСИМ

    78 13 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯ ОРБАН

    Коментиран от #124

    19:20 22.02.2026

  • 10 друзята, памагите

    49 52 Отговор
    Памагите, козяци, търся една бивша руска територия, казваше се Украйна по едно време, до преди 15г. После я налазиха разни с перчеми и курабиийки, заразиха хората с нещо, порудяха, почнаха да се трепят и изолират от света. Наложи се руснаците да ги денацифицират, последно изгубиха достъп до ток, вода, интернет, парно, ел. и жп връзки със съседните държави... някой чувал ли е нещо за тях?

    Коментиран от #14

    19:20 22.02.2026

  • 11 Накратко

    53 65 Отговор
    Глупаците и подлеците са единствените мишени и жертви на кремълската,долнопробна пропаганда..

    Коментиран от #104

    19:21 22.02.2026

  • 12 Абе тоя тупАн орбан

    43 72 Отговор
    Що не даде половината Унгария на Украйна, като не вижда проблем в анексирането на украинска земи от омазаното джудже хаяско?

    Коментиран от #19, #24, #25

    19:22 22.02.2026

  • 13 Пък

    12 33 Отговор
    Путин защо им помага!,Той да спре!

    19:22 22.02.2026

  • 14 Руската пропаганда

    16 49 Отговор

    До коментар #10 от "друзята, памагите":

    Има за цел само глупаците.

    19:23 22.02.2026

  • 15 Тома

    60 13 Отговор
    При нас в бандерастан на почит са златните клозети купени от мучачос от целия ЕС.

    Коментиран от #20, #101

    19:23 22.02.2026

  • 16 миче

    33 7 Отговор
    мани тез големи очила

    смени снимката
    да те коментираме и ние
    кат печатница се не спираш от сутринта
    не даваш хлеб на събка, венелинка и паф
    да се изявят с пълнежи за мифли и уж разголени снимки

    с гугл преводача тъчеш на 5 стана

    19:24 22.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иван

    36 8 Отговор
    Сатанинския хазарски Израел стои зад всичко това.

    19:25 22.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Европеец

    54 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Заглавието е вярно, верен е и твоя коментар.... Гледам тока ми от 90 лв на месец, тоя месец сам е 110 евро..... Затова казвам национализация на всичките ерепета и съд за всички боклуци, които ги продадоха и разрушиха енергийната система на държавата България...

    Коментиран от #27, #115, #122

    19:25 22.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Паветник

    30 11 Отговор
    Колежки травестити, призовавам ви, парите от всяка пета флейта - за Украйна!

    19:26 22.02.2026

  • 24 Иван

    19 16 Отговор

    До коментар #12 от "Абе тоя тупАн орбан":

    Защо САЩ не дадат Тексас на Косово.

    19:27 22.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Европеец

    29 7 Отговор

    До коментар #3 от "Жоро":

    На въпроса ти, кой ще победи, бих казал само един Господ знае..... Но да се оправят..... Ама да споделя тока ми беше 90 лв, тоя месец вече е 110 евро...... Унгарците ще се оправят, ама не е в бг територията никога.....

    19:28 22.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Е ииии

    29 6 Отговор

    До коментар #5 от "сорос":

    Орбан те изрита от Унгария. Факт. Рева по всички медии.

    19:31 22.02.2026

  • 31 Излиза

    22 6 Отговор
    че Путин ,ако спре ,Украйна ще фалира и загине!?

    19:32 22.02.2026

  • 32 Вале-каро

    30 7 Отговор
    Не сте ли забелязали?Страните които на времето се опълчиха срещу СССР и Варшавският договор ,сега са срещу Европейският съюз.Защо ли?

    Коментиран от #40

    19:33 22.02.2026

  • 33 Иван

    15 4 Отговор

    До коментар #28 от "Володимир Зеленски, президент":

    Васил Левски не е имал за цел да създава нов Израел.

    Коментиран от #38

    19:34 22.02.2026

  • 34 Абе плащат ли ви?

    18 14 Отговор
    Всеки ден да четем и гледаме тоя политически труп?!

    19:34 22.02.2026

  • 35 Целта

    9 24 Отговор
    на Путин е да разреди гъстонаселената Русия!

    Коментиран от #95

    19:35 22.02.2026

  • 36 А Путин

    7 11 Отговор
    кога е завладял Удмуртия ?

    19:36 22.02.2026

  • 37 Евродебил

    28 8 Отговор
    Няма страшно!Ние и румънците ще финансираме бандеровци и заради вас(чехи,словаци и унгарци).Ще покрием и тия 90 милярда,и другите 800 милярда...и още толко башка.Ще плащаме до като последния румънец и българин дадът фира от глад,студ и мор.Да живеят Урсула,Кая и Шмъркан Зеленски.И рахат да бъдат тия в киев,ще има и за златни тоалетни,и за имения и за яхти,и за Бентлита...Ние най върлите евроатлантици сме насреща.

    Коментиран от #44

    19:36 22.02.2026

  • 38 Владимир Путин, президент

    9 25 Отговор

    До коментар #33 от "Иван":

    Русия сама си го наби 24 февруари 2022г, нахлувайки в Украйна с два ръждави Калаша и чифт магарета.
    Резултата е очеВаден.

    19:36 22.02.2026

  • 39 Орбан

    8 14 Отговор
    и Путин имат ли съпруги?

    19:38 22.02.2026

  • 40 Атина Палада

    9 26 Отговор

    До коментар #32 от "Вале-каро":

    Виж икономиката на Полша.Излетя в космоса!И виж как Орбан докара Унгария на нашето ниво.И унгарци и ние сме крадени от два тулупа.

    19:39 22.02.2026

  • 41 Саша Грей

    9 30 Отговор

    До коментар #19 от "т-п тpoл сорocoиден":

    Абе, човек, ти вярваш ли, че този референдум е бил истински? Ти какво би избрал - да си беден и затънал в тинята завинаги или да живееш като европеец? Същата работа е с ЛНР и ДНР.
    Хората напират за европейски паспорти, искат да пътуват, да работят, да правят бизнес в Европа, искат децата им да учат в западни университети...
    А ти най-вероятно разправяш на близките си колко е било хубаво при социализма.

    Коментиран от #45, #59

    19:39 22.02.2026

  • 42 Артилерист

    32 11 Отговор
    Орбан отново е прав, но трябва да се добави и че главатарите на киевската хунта спасяват физически и себе си с продължаването на войната. Те нямат разумен отговор защо трябваше да се дадат толкова много жертви в тази очевадно безнадеждна за спечелване война...

    Коментиран от #103

    19:40 22.02.2026

  • 43 Приятели

    7 12 Отговор
    останаха Техеран(?) и Пхенян!

    19:40 22.02.2026

  • 44 Руската пропаганда

    10 14 Отговор

    До коментар #37 от "Евродебил":

    Има за цел само глупаците.

    19:40 22.02.2026

  • 45 Руснаците

    6 11 Отговор

    До коментар #41 от "Саша Грей":

    нямат проблем за български ,или румънски паспорт,срещу 8000 евро!

    Коментиран от #47, #49

    19:42 22.02.2026

  • 46 Перо

    27 10 Отговор
    Орбан е много прав!

    19:42 22.02.2026

  • 47 Омазана ватенка

    8 24 Отговор

    До коментар #45 от "Руснаците":

    С бункерният късокрак генералисимус защо изби 1 милион + руснаци?А?Някакви идеи?

    19:43 22.02.2026

  • 48 !!!?

    12 25 Отговор
    Този унгарски шопар се надява да оцелее на изборите с перманентната си нацистка злоба към съседа си Украйна коята се води битка срещу кремълските варвари окупирали 20% от територията й...!
    Орбан е проклятие за унгарците премазани от съветските танкове през 1956 година...!

    19:43 22.02.2026

  • 49 Шопо

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Руснаците":

    Ако ги пущим.

    19:44 22.02.2026

  • 50 Мдааа

    12 24 Отговор
    Орбанчо, ако руските танкове превземат една трета от Унгария кво правим? Орбанчо понатрупа богатство и ще е първият забегнал. Да даваш акъл и да целувал ръка, крака и... И да забравиш как руските танкове газеха унгарци по улиците си е Алцхаймер. Но ти си същия като нашите юнаци от Парламата. За половин сребърник и душата си дават,!

    Коментиран от #96

    19:44 22.02.2026

  • 51 Дедо

    9 20 Отговор
    Вече прекалено много внимание му се обръща на тоя унгарски дебелак . Много години му търпи цяла Европа циркаджийските номера. Държавата му е малка като Сърбия , населението е малко , икономиката им е слаба и невзрачна , нямат излаз на море и общо взето са скучни и безполезни. Ако германците си изтеглят инвестициите Унгария потъва .

    19:45 22.02.2026

  • 52 Миндич

    7 14 Отговор
    Не бой се Орбане,ние така ви гледахме и през 1956.И после гледахме чехи и словаци през 1968...пък в чехословакия и армия пратихме.Че да видиш като организирахме едни митинги във фабрики,училища и университети да заклеймяваме контрареволюцията при вас.Че като се деряха едни мити комсомолски и партиини активисти...не можеш си представи.Резултата бе,че и в СИВ тогава, и в ЕСССР сега продължаваме да сме си най гладни жалки и мизерни.Ми не вземе Русия а да прати 2-3 Орешника с ядрени бойни глави и да ни извади от мизерията ни.

    19:46 22.02.2026

  • 53 Хм Хм

    8 20 Отговор
    Пуси: Фицо е очите и ушите ми, Орбан е устата ми.

    Украйна щяла да остане без финансиране след войната! Ми нали моментално ще се изсипят един куп западни фирми да я възстановяват. След това ще дойдат да копаят редкоземни минерали и елементи. Украйна ще дръпне за нула време, а Путин не може да си позволи това, защото неговите хора ще го изядат.

    19:46 22.02.2026

  • 54 Тук

    2 2 Отговор
    гъмжи!

    19:46 22.02.2026

  • 55 хаха

    9 6 Отговор
    "фермата" на тОрбалан.

    Коментиран от #92

    19:46 22.02.2026

  • 56 Първанов

    10 27 Отговор
    Доста тъпашко изказване на Орбан,инфантилно и чиста лъжа. Европа знае, че отказ от подкрепа на Киев ще ни струва в пъти повече. Украйна възпира кремълския педофил

    Коментиран от #73

    19:47 22.02.2026

  • 57 Ме.кер.ето на Пу.тьо е

    8 15 Отговор
    Малоумен Бунак .

    19:47 22.02.2026

  • 58 хаха

    9 15 Отговор
    Какъв е "гений" тОрбалан само. ХАХАХА!
    За малко да го помислят за байганьовец!

    Абе ТОРБА, ако прекратят конфликта нали ще им изсипят 5 пъти повече пари за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ бе "гений"?
    ХАХАХА!

    19:48 22.02.2026

  • 59 Перо

    11 8 Отговор

    До коментар #41 от "Саша Грей":

    На Запад само чакат да дойдат оръфляците и да ги залеят с пари и оферти, да им признаят дипломите и шофьорските книжки, защото украинците са много умни и работливи! Ти защо си още в БГ? Бил ли си дълго време на Запад или тролиш от някоя паланка?

    19:48 22.02.2026

  • 60 Гедер

    7 18 Отговор
    ЕС може без Унгария,Чехия и Словакия, но те ще трябва да покажат че могат без ЕС. Засега Сърбия, РСМ и Албания не показват че се справят добре извън ЕС .

    19:49 22.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Т 34 в Донецк

    7 13 Отговор
    Орбан,Радев,Фицо и Бабиш!И кучето!

    19:53 22.02.2026

  • 63 Цвете

    7 23 Отговор
    ТИ, ПРОВАТЛИВ ТАКЪВ, УКРАЙНА ЛИ ЗАПОЧНА ВОЙНАТА? И ТВОЙТЕ ДНИ СА ЧАО. НОВИЯТ, КОЙТО ЩЕ ИЗБЕРЕ УНГАРСКИЯ НАРОД Е ДОСТА ХАРИЗМАТИЧЕН И НАЙ ВЕЧЕ МЛАД ЧОВЕК.

    19:53 22.02.2026

  • 64 Сиси

    6 7 Отговор
    И австрийците не ви направиха хора!

    19:55 22.02.2026

  • 65 Абсолютно точно

    19 8 Отговор

    До коментар #2 от "Колко":

    За съжаление ЕС продължават да спонсорират този шут посредник в борбата им срещу Русия

    Коментиран от #86

    19:57 22.02.2026

  • 66 Тоя

    8 17 Отговор
    с Фицо и Путин,нещо ми напомнят Петрохан!

    Коментиран от #69

    20:00 22.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Орбане, Орбане......

    7 20 Отговор
    Ако некой ти окупира 20% от територията, ква ли песен ша пееш.

    Коментиран от #74

    20:01 22.02.2026

  • 69 А Макрон, Мерц и Стармър

    18 5 Отговор

    До коментар #66 от "Тоя":

    Не ти ли напомнят на Петрохан?

    20:02 22.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 То хубаво че

    25 5 Отговор
    Унгария, Словакия и Чехия не възнамеряват да насочват милиарди евро за финансиране на чужд конфликт, защото в тези страни преобладава здравият разум но нашите атлантически смотаняци са неспасяем патологичен случай.

    20:04 22.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Абсурдистан

    6 13 Отговор
    Тоя все повече се дебилизира.

    20:06 22.02.2026

  • 76 ТрАмп

    22 7 Отговор
    Целта на Киев е да продължи конфликта,
    за да не остане без финансиране от което
    Печелят и Урсулите, защото делят с наркомана плячката!

    Коментиран от #80

    20:12 22.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Анджо

    7 16 Отговор
    Тоя мръсник защо един път не помоли русняко да спре войната а плюва само по Украйна. Путин сигурно му е обещал да върне на унгарците нещо което вече не е негово.

    20:14 22.02.2026

  • 79 Нагъл шопар

    4 9 Отговор
    Да ви се връща гулаша

    20:14 22.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Хасан

    15 4 Отговор
    Навремето България като се освобождавало от Османската империя, варненските чорбаджии са казали,що бе така си бяхме добре,ние не искаме да се освобождаваме.Еееее да дойде за случая със Зеленски,същото...........,да му мисли Украинския народ.

    20:15 22.02.2026

  • 82 Я пъ тоа

    6 18 Отговор

    До коментар #74 от "някой си":

    Що ли Украина посреща Путин с куршуми и бомби......а не а цветя и песни.

    Коментиран от #84

    20:17 22.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Иван 1

    17 4 Отговор
    Какво да кажа Орбан както винаги е прав,ако няма война няма да има парични потоци към зеления.

    20:19 22.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Унгарец

    4 5 Отговор
    И ти ще свършиш някой ден, во.й.н.о.л.ю.б.е.ц.о

    20:24 22.02.2026

  • 88 Точно за това

    15 2 Отговор
    За атлантици и атлантически партии не трябва да се гласува. Тези паразити са вредни. Нищожества които работят срещу хората и държавата. Ей това трябва да се осъзнае. Без значение от коя партия са и къде са се окупали гнидите продажни

    20:30 22.02.2026

  • 89 Никой

    10 2 Отговор
    Трудовите хора не искаме война - това е най-глупавата ситуация - особено - ако си с качества като образование, като един вид.

    Коментиран от #123

    20:31 22.02.2026

  • 90 касата

    3 14 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от Путин

    20:44 22.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Унгарската Дилян ка

    2 9 Отговор
    Услади му се копейкаджийската далавера

    20:50 22.02.2026

  • 94 Горски

    18 3 Отговор
    Ами нормално.. знаят, че сащ като започнат войната с Иран, иранците ще затворят ормузкия проток и цените на нефта ще скочат до небето.. нали това ако въобще има от къде да се купи. Няма да се оправят укропредателите докато не се изметат до крак. Орбан за преден път се доказа като лидер, защитават унгарските интереси, не е национален предател и подлога като нашите слуги на чужди интереси. Браво на Унгария и стига сте наричали подаръка за хунтата в Киев заем!

    Коментиран от #99

    20:51 22.02.2026

  • 95 Затова Путин

    2 10 Отговор

    До коментар #35 от "Целта":

    Ще внесе 3 Милиона Индуси РАБОТЯГИ

    И още Толкова Талибани от Афганистан .

    Мисли за Мускалието

    КГБ ПРОПАДНЯКА .

    Ще я превърне МАСКВА

    Или в МУМБАЙ или МУСКАЛАБАД.

    Коментиран от #126

    20:52 22.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Глупости

    14 1 Отговор
    През нефтопровода Одеса-Броди транзит на петрол до Унгария и Словакия е невъзможен. Украинците пак пишат глупости. Още малко някой да не им захрани хранилището

    20:56 22.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Олееее.....

    14 1 Отговор
    Киев подчертал своята „постоянна готовност“ да доставя петрол на страните от ЕС. Ами аре да ни доставят и на нас малко като са почнали а?

    20:59 22.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 А Жертвите

    2 11 Отговор

    До коментар #42 от "Артилерист":

    На Бункерния Фюрер

    За тях кажи нещо .

    Защо умират Орките

    Чебурашке?

    21:01 22.02.2026

  • 104 Радко

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Накратко":

    точна характеристика! Браво!

    21:03 22.02.2026

  • 105 Унгарците

    12 2 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    21:04 22.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Така е ПЕН дел

    1 9 Отговор

    До коментар #102 от "Абе просяк атлантически":

    164$ минимална и 146 $... пенЦия у КЕН -ефа!
    Даже има двоен дървени Кен Еф за цяла кооперация!
    Тее БА ф устата
    АааааааХахахаха

    21:12 22.02.2026

  • 109 Костадин Костадинов

    6 3 Отговор

    До коментар #106 от "РУСКИ ГАВРОШ":

    Важно е ко мойш си купиш с нея розова пантеро

    Коментиран от #121

    21:12 22.02.2026

  • 110 Горски

    16 2 Отговор
    Ами нормално.. знаят, че сащ като започнат войната с Иран, иранците ще затворят ормузкия проток и цените на нефта ще скочат до небето.. нали това ако въобще има от къде да се купи. Няма да се оправят укропредателите докато не се изметат до крак. Орбан за преден път се доказа като лидер, защитават унгарските интереси, не е национален предател и подлога като нашите слуги на чужди интереси. Браво на Унгария и стига сте наричали подаръка за хунтата в Киев заем

    Коментиран от #112, #120

    21:14 22.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Костадин Костадинов

    0 8 Отговор

    До коментар #110 от "Горски":

    Ти пак ништу не разбра. Нефтъ падъ и Путин го ду...штот са суровинян истучник на белите хора

    Коментиран от #113

    21:17 22.02.2026

  • 113 Костадин Костадинов

    6 1 Отговор

    До коментар #112 от "Костадин Костадинов":

    И што Русия отбива преговорите за мир....? Защото са победителите и нямат нужда от преговорите . Върти Путин на ххххууууууу....я си оранжево-розовия Тръмпет

    21:19 22.02.2026

  • 114 Хмм

    9 0 Отговор
    взривяват петролопровода, сга някой друг да се оправя, всичко е до време, най-напред спряха селфуитата, поканите за всякакъв вид фестивали, и международни срещи, забраниха на участниците да водят пропаганда, вече вход са разследвания за корупция, ще стигнат и до зеленски

    Коментиран от #117

    21:22 22.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Политико

    9 2 Отговор
    Е най мракобесното соросоидно издание

    21:24 22.02.2026

  • 117 Костадин Костадинов

    1 6 Отговор

    До коментар #114 от "Хмм":

    Уууу ама колку си умян! Ти чак ся ли разбра чи ф Украйна има корупция? И кой ли стигне до зеления - може би самия той. Ф Русия няа корупция, както и в България.Ти си буклу...а май-къти е корввввве, дицъта ти наркумани -отребкиии

    21:28 22.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Индийски БУРДЯГА

    1 7 Отговор
    Другаре и Братюшки наши,

    Добре ни посрещнаха

    Гостоприемните Мамаши в МАСКВА.

    В знак на Благодарност

    Вече няма да чувате ние да викаме

    ИНДОКИТАЙ .

    ще чувате от нас само

    ДА ЖИВЕЕ

    ИНДОРУСИЯ .

    И за да не сърдят Руските Националисти

    Само да им напомним че
    В Индия да посегнеш на 14-15 годишно момиче
    Даже и да се омъжиш ,
    Е нещо нормално .

    Затова не ни Дръжте
    Отговорни когато
    И нашите БУРДЯГИ
    Го правят и в МАСКВА .
    Просто си спазваме традициите .

    22:41 22.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Червено Гейзърче

    5 0 Отговор

    До коментар #109 от "Костадин Костадинов":

    Ти какво си купи

    СИЛИКОНОВО ВИБРАТОРЧЕ ЛИ?

    22:45 22.02.2026

  • 122 2027

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    На свободния пазар ще плащаш между 160-210евро

    22:46 22.02.2026

  • 123 Никой

    5 1 Отговор

    До коментар #89 от "Никой":

    Не ви пита трудовите хора дълбоката държава няма нужда от Вас идва ерата на роботите хората отиваме на курбан

    22:49 22.02.2026

  • 124 ВЕЧЕ ГО НАМЕРИХМЕ!

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "ТЪРСИМ":

    На 19.04.2026г., всички да гласуваме за генерал Р. Радев, за една подредена държава, изчистена от прогнилата съдебна глеч, Боковизма и ШИШИ Свинщината!

    23:24 22.02.2026

  • 125 Путлер подобно на Хитлер

    0 3 Отговор
    Искаше БЛИЦ - КРИГ

    3 Дня .

    Накрая стана Блиц - КИК

    4 ГОДИНИ .

    Путлер искаше и неговото
    Дело да се помни както
    Това на Хитлер .

    Е ще се Помни

    Като Спец Обосрация.

    Коментиран от #127

    00:25 23.02.2026

  • 126 Талибан

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Затова Путин":

    Путин ако иска талибани да си вземе от Европа че в Афганистан не останаха

    00:30 23.02.2026

  • 127 Що не си Е.П.М

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "Путлер подобно на Хитлер":

    бе сопо.ливия

    00:31 23.02.2026

  • 128 Мнение

    1 0 Отговор
    Браво на Орбан, така се работи!

    02:52 23.02.2026

