Politico: Киев иска съдействие от ЕК за логистиката на доставките на петрол за Унгария и Словакия

Украйна иска съдействие от Европейската комисия при организирането на логистиката на доставките на петрол до Словакия и Унгария на фона на прекъсването на доставките на гориво по нефтопровода „Дружба“, съобщава Politico.
В събота украинското издание „Европейска правда“, позовавайки се на писмо от 20 февруари от украинската мисия към Европейския съюз, адресирано до Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия, съобщи, че Украйна предлага ЕС да използва други елементи от своята инфраструктура за транспортиране на петрол, по-специално нефтопровода Одеса-Броди, вместо нефтопровода „Дружба“ за транзит на петрол до Унгария и Словакия.
Според Politico, в писмото си украинските власти предлагат Европейската комисия да доставя гориво на Унгария и Словакия чрез собствената им транспортна система или през пристанищата на Черно море.
„Киев подчерта своята „постоянна готовност“ да доставя петрол на страни в рамките на законовите ограничения, призовавайки ЕК да съдейства с логистиката“, отбелязва Politico.
Изданието твърди, че през уикенда Киев е обявил, че работи денонощно за ремонт на повредения тръбопровод и вече е предложил помощ за възстановяване на доставките за Словакия и Унгария по алтернативни маршрути. „Украински специалисти оценяват техническата осъществимост и условията за възможно най-бързо възобновяване на транспорта на петрол през въпросния тръбопровод“, цитира вестникът откъс от писмото.
Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че целта на Киев е да продължи конфликта, в противен случай Украйна ще остане без финансиране.
„Ако войната приключи, финансирането също ще спре. Украйна планира да гарантира, че войната няма да спре“, пише Орбан в X.
Той добави, че Унгария, Словакия и Чехия не възнамеряват да насочват милиарди евро за финансиране на чужд конфликт, защото в тези страни преобладава здравият разум.
По-рано Орбан заяви, че Унгария ще блокира всякакви санкции на ЕС срещу Русия, докато Украйна не възобнови транзита на петрол през тръбопровода „Дружба“.
2 Колко
Коментиран от #65
19:17 22.02.2026
3 Жоро
Хилъри вчера вика: “Унгарци, не гласувайте за Орбан - той е марионетка на Тръмп.”
Рубио каза: “Победата на Орбан е победа и за президента Тръмп. Тя е важна за националната ни сигурност! Настъпва Златен век в отношенията САЩ - УНГАРИЯ!”
Кой ще победи - преценете сами!
Коментиран от #5, #26
19:17 22.02.2026
4 Последния Софиянец
19:17 22.02.2026
5 сорос
До коментар #3 от "Жоро":ами ,че аз съм си унгарец по произход!
Коментиран от #30
19:19 22.02.2026
6 Фицо
19:19 22.02.2026
7 зелените
19:19 22.02.2026
8 Пепи
19:19 22.02.2026
9 ТЪРСИМ
Коментиран от #124
19:20 22.02.2026
10 друзята, памагите
Коментиран от #14
19:20 22.02.2026
11 Накратко
Коментиран от #104
19:21 22.02.2026
12 Абе тоя тупАн орбан
Коментиран от #19, #24, #25
19:22 22.02.2026
13 Пък
19:22 22.02.2026
14 Руската пропаганда
До коментар #10 от "друзята, памагите":Има за цел само глупаците.
19:23 22.02.2026
15 Тома
Коментиран от #20, #101
19:23 22.02.2026
16 миче
смени снимката
да те коментираме и ние
кат печатница се не спираш от сутринта
не даваш хлеб на събка, венелинка и паф
да се изявят с пълнежи за мифли и уж разголени снимки
с гугл преводача тъчеш на 5 стана
19:24 22.02.2026
18 Иван
19:25 22.02.2026
21 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Заглавието е вярно, верен е и твоя коментар.... Гледам тока ми от 90 лв на месец, тоя месец сам е 110 евро..... Затова казвам национализация на всичките ерепета и съд за всички боклуци, които ги продадоха и разрушиха енергийната система на държавата България...
Коментиран от #27, #115, #122
19:25 22.02.2026
23 Паветник
19:26 22.02.2026
24 Иван
До коментар #12 от "Абе тоя тупАн орбан":Защо САЩ не дадат Тексас на Косово.
19:27 22.02.2026
26 Европеец
До коментар #3 от "Жоро":На въпроса ти, кой ще победи, бих казал само един Господ знае..... Но да се оправят..... Ама да споделя тока ми беше 90 лв, тоя месец вече е 110 евро...... Унгарците ще се оправят, ама не е в бг територията никога.....
19:28 22.02.2026
30 Е ииии
До коментар #5 от "сорос":Орбан те изрита от Унгария. Факт. Рева по всички медии.
19:31 22.02.2026
31 Излиза
19:32 22.02.2026
32 Вале-каро
Коментиран от #40
19:33 22.02.2026
33 Иван
До коментар #28 от "Володимир Зеленски, президент":Васил Левски не е имал за цел да създава нов Израел.
Коментиран от #38
19:34 22.02.2026
34 Абе плащат ли ви?
19:34 22.02.2026
35 Целта
Коментиран от #95
19:35 22.02.2026
36 А Путин
19:36 22.02.2026
37 Евродебил
Коментиран от #44
19:36 22.02.2026
38 Владимир Путин, президент
До коментар #33 от "Иван":Русия сама си го наби 24 февруари 2022г, нахлувайки в Украйна с два ръждави Калаша и чифт магарета.
Резултата е очеВаден.
19:36 22.02.2026
39 Орбан
19:38 22.02.2026
40 Атина Палада
До коментар #32 от "Вале-каро":Виж икономиката на Полша.Излетя в космоса!И виж как Орбан докара Унгария на нашето ниво.И унгарци и ние сме крадени от два тулупа.
19:39 22.02.2026
41 Саша Грей
До коментар #19 от "т-п тpoл сорocoиден":Абе, човек, ти вярваш ли, че този референдум е бил истински? Ти какво би избрал - да си беден и затънал в тинята завинаги или да живееш като европеец? Същата работа е с ЛНР и ДНР.
Хората напират за европейски паспорти, искат да пътуват, да работят, да правят бизнес в Европа, искат децата им да учат в западни университети...
А ти най-вероятно разправяш на близките си колко е било хубаво при социализма.
Коментиран от #45, #59
19:39 22.02.2026
42 Артилерист
Коментиран от #103
19:40 22.02.2026
43 Приятели
19:40 22.02.2026
44 Руската пропаганда
До коментар #37 от "Евродебил":Има за цел само глупаците.
19:40 22.02.2026
45 Руснаците
До коментар #41 от "Саша Грей":нямат проблем за български ,или румънски паспорт,срещу 8000 евро!
Коментиран от #47, #49
19:42 22.02.2026
46 Перо
19:42 22.02.2026
47 Омазана ватенка
До коментар #45 от "Руснаците":С бункерният късокрак генералисимус защо изби 1 милион + руснаци?А?Някакви идеи?
19:43 22.02.2026
48 !!!?
Орбан е проклятие за унгарците премазани от съветските танкове през 1956 година...!
19:43 22.02.2026
49 Шопо
До коментар #45 от "Руснаците":Ако ги пущим.
19:44 22.02.2026
50 Мдааа
Коментиран от #96
19:44 22.02.2026
51 Дедо
19:45 22.02.2026
52 Миндич
19:46 22.02.2026
53 Хм Хм
Украйна щяла да остане без финансиране след войната! Ми нали моментално ще се изсипят един куп западни фирми да я възстановяват. След това ще дойдат да копаят редкоземни минерали и елементи. Украйна ще дръпне за нула време, а Путин не може да си позволи това, защото неговите хора ще го изядат.
19:46 22.02.2026
54 Тук
19:46 22.02.2026
55 хаха
Коментиран от #92
19:46 22.02.2026
56 Първанов
Коментиран от #73
19:47 22.02.2026
57 Ме.кер.ето на Пу.тьо е
19:47 22.02.2026
58 хаха
За малко да го помислят за байганьовец!
Абе ТОРБА, ако прекратят конфликта нали ще им изсипят 5 пъти повече пари за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ бе "гений"?
ХАХАХА!
19:48 22.02.2026
59 Перо
До коментар #41 от "Саша Грей":На Запад само чакат да дойдат оръфляците и да ги залеят с пари и оферти, да им признаят дипломите и шофьорските книжки, защото украинците са много умни и работливи! Ти защо си още в БГ? Бил ли си дълго време на Запад или тролиш от някоя паланка?
19:48 22.02.2026
60 Гедер
19:49 22.02.2026
62 Т 34 в Донецк
19:53 22.02.2026
63 Цвете
19:53 22.02.2026
64 Сиси
19:55 22.02.2026
65 Абсолютно точно
До коментар #2 от "Колко":За съжаление ЕС продължават да спонсорират този шут посредник в борбата им срещу Русия
Коментиран от #86
19:57 22.02.2026
66 Тоя
Коментиран от #69
20:00 22.02.2026
68 Орбане, Орбане......
Коментиран от #74
20:01 22.02.2026
69 А Макрон, Мерц и Стармър
До коментар #66 от "Тоя":Не ти ли напомнят на Петрохан?
20:02 22.02.2026
72 То хубаво че
20:04 22.02.2026
75 Абсурдистан
20:06 22.02.2026
76 ТрАмп
за да не остане без финансиране от което
Печелят и Урсулите, защото делят с наркомана плячката!
Коментиран от #80
20:12 22.02.2026
78 Анджо
20:14 22.02.2026
79 Нагъл шопар
20:14 22.02.2026
81 Хасан
20:15 22.02.2026
82 Я пъ тоа
До коментар #74 от "някой си":Що ли Украина посреща Путин с куршуми и бомби......а не а цветя и песни.
Коментиран от #84
20:17 22.02.2026
85 Иван 1
20:19 22.02.2026
87 Унгарец
20:24 22.02.2026
88 Точно за това
20:30 22.02.2026
89 Никой
Коментиран от #123
20:31 22.02.2026
90 касата
20:44 22.02.2026
93 Унгарската Дилян ка
20:50 22.02.2026
94 Горски
Коментиран от #99
20:51 22.02.2026
95 Затова Путин
До коментар #35 от "Целта":Ще внесе 3 Милиона Индуси РАБОТЯГИ
И още Толкова Талибани от Афганистан .
Мисли за Мускалието
КГБ ПРОПАДНЯКА .
Ще я превърне МАСКВА
Или в МУМБАЙ или МУСКАЛАБАД.
Коментиран от #126
20:52 22.02.2026
97 Глупости
20:56 22.02.2026
100 Олееее.....
20:59 22.02.2026
103 А Жертвите
До коментар #42 от "Артилерист":На Бункерния Фюрер
За тях кажи нещо .
Защо умират Орките
Чебурашке?
21:01 22.02.2026
104 Радко
До коментар #11 от "Накратко":точна характеристика! Браво!
21:03 22.02.2026
105 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
21:04 22.02.2026
108 Така е ПЕН дел
До коментар #102 от "Абе просяк атлантически":164$ минимална и 146 $... пенЦия у КЕН -ефа!
Даже има двоен дървени Кен Еф за цяла кооперация!
Тее БА ф устата
АааааааХахахаха
21:12 22.02.2026
109 Костадин Костадинов
До коментар #106 от "РУСКИ ГАВРОШ":Важно е ко мойш си купиш с нея розова пантеро
Коментиран от #121
21:12 22.02.2026
110 Горски
Коментиран от #112, #120
21:14 22.02.2026
112 Костадин Костадинов
До коментар #110 от "Горски":Ти пак ништу не разбра. Нефтъ падъ и Путин го ду...штот са суровинян истучник на белите хора
Коментиран от #113
21:17 22.02.2026
113 Костадин Костадинов
До коментар #112 от "Костадин Костадинов":И што Русия отбива преговорите за мир....? Защото са победителите и нямат нужда от преговорите . Върти Путин на ххххууууууу....я си оранжево-розовия Тръмпет
21:19 22.02.2026
114 Хмм
Коментиран от #117
21:22 22.02.2026
116 Политико
21:24 22.02.2026
117 Костадин Костадинов
До коментар #114 от "Хмм":Уууу ама колку си умян! Ти чак ся ли разбра чи ф Украйна има корупция? И кой ли стигне до зеления - може би самия той. Ф Русия няа корупция, както и в България.Ти си буклу...а май-къти е корввввве, дицъта ти наркумани -отребкиии
21:28 22.02.2026
119 Индийски БУРДЯГА
Добре ни посрещнаха
Гостоприемните Мамаши в МАСКВА.
В знак на Благодарност
Вече няма да чувате ние да викаме
ИНДОКИТАЙ .
ще чувате от нас само
ДА ЖИВЕЕ
ИНДОРУСИЯ .
И за да не сърдят Руските Националисти
Само да им напомним че
В Индия да посегнеш на 14-15 годишно момиче
Даже и да се омъжиш ,
Е нещо нормално .
Затова не ни Дръжте
Отговорни когато
И нашите БУРДЯГИ
Го правят и в МАСКВА .
Просто си спазваме традициите .
22:41 22.02.2026
121 Червено Гейзърче
До коментар #109 от "Костадин Костадинов":Ти какво си купи
СИЛИКОНОВО ВИБРАТОРЧЕ ЛИ?
22:45 22.02.2026
122 2027
До коментар #21 от "Европеец":На свободния пазар ще плащаш между 160-210евро
22:46 22.02.2026
123 Никой
До коментар #89 от "Никой":Не ви пита трудовите хора дълбоката държава няма нужда от Вас идва ерата на роботите хората отиваме на курбан
22:49 22.02.2026
124 ВЕЧЕ ГО НАМЕРИХМЕ!
До коментар #9 от "ТЪРСИМ":На 19.04.2026г., всички да гласуваме за генерал Р. Радев, за една подредена държава, изчистена от прогнилата съдебна глеч, Боковизма и ШИШИ Свинщината!
23:24 22.02.2026
125 Путлер подобно на Хитлер
3 Дня .
Накрая стана Блиц - КИК
4 ГОДИНИ .
Путлер искаше и неговото
Дело да се помни както
Това на Хитлер .
Е ще се Помни
Като Спец Обосрация.
Коментиран от #127
00:25 23.02.2026
126 Талибан
До коментар #95 от "Затова Путин":Путин ако иска талибани да си вземе от Европа че в Афганистан не останаха
00:30 23.02.2026
127 Що не си Е.П.М
До коментар #125 от "Путлер подобно на Хитлер":бе сопо.ливия
00:31 23.02.2026
128 Мнение
02:52 23.02.2026