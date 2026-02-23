Новини
Свят »
Белгия »
Кая Калас: Не очаквам промяна на позицията на Унгария по санкциите срещу Русия

Кая Калас: Не очаквам промяна на позицията на Унгария по санкциите срещу Русия

23 Февруари, 2026 09:54 1 449 44

  • кая калас-
  • унгария-
  • русия-
  • позиция-
  • промяна-
  • санкции

ЕС настоява за единство по санкциите срещу Русия, докато диалогът с Москва остава под въпрос

Кая Калас: Не очаквам промяна на позицията на Унгария по санкциите срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз Кая Калас заяви пред журналисти в Брюксел, че не очаква Унгария да промени днес становището си относно допълнителните санкции срещу Русия, по време на заседанието на европейските външни министри, предава БТА.

„Разбрахме от медиите за проблемите им, които не са свързани със санкциите. Не трябва да се смесват неща, които не са свързани“, подчерта Калас. Тя добави, че ЕС полага всички усилия за приемане на новия пакет санкции.

По думите ѝ днес министрите ще обсъдят и възможността за възобновяване на диалога с Москва. „По-важно е какво ще се обсъжда с Русия, отколкото кой ще разговаря с Москва“, заяви върховният представител. Калас подчерта, че Русия също трябва да се ангажира с отстъпки в преговорите за мир в Украйна. „Не съм оптимист, че в следващите седмици или месеци ще има резултат от тези преговори“, каза тя и добави, че ако има ограничения за числеността на украинската армия, следва да има и за руските въоръжени сили.

Външните министри на ЕС ще изслушат също така върховния представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов. „Искаме да бъдем част от мирния процес в Газа“, посочи Калас. По отношение на напрежението в Иран тя заяви, че не се нуждаем от нова война в региона и че трябва да се търси дипломатическо решение.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За Руссия за Румен

    3 53 Отговор
    Накратко: да, народът, който масово гласува за про-Путин/проруски популистки фигури, статистически има по-ниско средно IQ/когнитивни способности според изследванията –

    Коментиран от #12, #16, #23, #25, #31

    10:09 23.02.2026

  • 2 Бункера унищожи Русия

    4 37 Отговор
    Украйна само му помага

    10:09 23.02.2026

  • 3 Хасковски каунь

    3 33 Отговор
    Не му вярвайте на Орбан!

    10:10 23.02.2026

  • 4 ЗАЩОТО

    50 2 Отговор
    И НИЕ НЕ ОЧАКВАМЕ ТИ ДА ПОУМНЕЕШ , АМА КО ДА ПРАЙМ

    10:11 23.02.2026

  • 5 5 години СВО

    2 40 Отговор
    Братя пазете си силите
    Ще има още много Рев до пълната капитулация на
    Москва
    Моля бъдете задружни и силни Путин вижда всичко

    Коментиран от #14, #24

    10:11 23.02.2026

  • 6 Виц за прочели туй онуй

    16 3 Отговор
    Едип и Сизиф докато страдат в Ада, облекчават положението с бъзици:
    Едип - Сизифе, слушаш ли Ролинг Стоунс, Ролинг Стоунс слушаш ли?
    Сизиф - Едипе, Е.си М.!

    10:11 23.02.2026

  • 7 Слава Украйна

    2 36 Отговор
    600 кв км са освободили за 5 дена
    Явно Бункера само по телевизията мачка

    Коментиран от #15, #43

    10:12 23.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    46 0 Отговор
    Най кратката оценка на действията на ЕС е дадена преди много години от Алберт Айнщайн "Лудост: да правиш едно и също нещо, отново и отново, и да очакваш различни резултати.“. За 157 пакет сенкции иде реч, ама не очаквам нито Кая, нито Урсула, нито жълопаветниците да го проумеят

    10:13 23.02.2026

  • 10 Трол

    40 1 Отговор
    Кая е готова да води война с руснаците до последния европеец.

    10:13 23.02.2026

  • 11 Племенникът ми е на 2.5 години

    1 39 Отговор
    И е същият на Ръст като Путин
    Но малко по Умен

    Коментиран от #17, #20

    10:15 23.02.2026

  • 12 име

    39 2 Отговор

    До коментар #1 от "За Руссия за Румен":

    Ти, който се имаш за много умен, да не би да стана по-богат като влезна в шенген и еврозоната? По-добре ли живееш, по-сигурен ли стана живота, като гласува за евроатлантиците, които теглят заеми за киевската хунта и правят сглобки с боко и шишо? Заеми, които и ти ще изплащаш.

    Коментиран от #19

    10:16 23.02.2026

  • 13 Димитър общия

    30 0 Отговор
    Толкова много мозък има милата, че чак ѝ капе от ушите.

    10:16 23.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бункерният Грозник

    1 29 Отговор

    До коментар #1 от "За Руссия за Румен":

    Се нуждае от Простолюдие
    Кой нормален ще умре за него?
    Сталин се е погрижил да изтреби 25 милиона мислещи руси
    Сега се наслаждават на море от шамандури във Русия

    10:20 23.02.2026

  • 17 гост

    19 1 Отговор

    До коментар #11 от "Племенникът ми е на 2.5 години":

    Ти какво -по-неумен ли си ?

    10:21 23.02.2026

  • 18 Българин

    25 0 Отговор
    Това кухо-Главо е върхат на европейската сбирщина .

    10:22 23.02.2026

  • 19 Категорично ДА

    1 30 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Бизнесът ми е 98% във европа
    От 16 години съм на почивка във Гърция, Хавай,Италия Испания по 3 месеца годишно
    Милиони евро направих след влизането ни във ЕЦ и сега във евро зоната се надявам болшинството Българи да пожънат моят Успех

    Коментиран от #21, #22, #27, #30

    10:23 23.02.2026

  • 20 Хахаха

    21 1 Отговор

    До коментар #11 от "Племенникът ми е на 2.5 години":

    Тоест вече по висок от зеленият пигмей ли не джендарче!🥱

    10:24 23.02.2026

  • 21 Кога

    25 1 Отговор

    До коментар #19 от "Категорично ДА":

    летиш за луната, имаш ли билет за Марс ... Направо ходи на слънцето директно и ни прати снимка като кацнеш бате..
    Хаваи е за аматьори и без това.

    10:26 23.02.2026

  • 22 Хахаха

    24 1 Отговор

    До коментар #19 от "Категорично ДА":

    И като се събуди до нежната ти мъжка половинка,дойде реалността!Милионерът,който пише по форомите!😂

    10:26 23.02.2026

  • 23 Айде, айде

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "За Руссия за Румен":

    А тия евро не знам си кви са, атланто тическите даже вече и НЕ гласуват. На тях отпред им поставят разни Каласи и Урсули и те ги бият по главите и по портмонетата. В Русия и в Северна Корея поне им устройват НЕКВИ избори, а у съюза даже и това НЕ ви дават... Мани, а пък мислите, че и това било демокрацията.... Ха-ха-ха

    10:27 23.02.2026

  • 24 Кая к

    2 19 Отговор

    До коментар #5 от "5 години СВО":

    Трябва за да спечелим срещо Украинските нашественици
    Те ни нападнаха безпричинно и бомбандират градовете ни
    2 милиона избити руснаци икономика пред колабс
    1 милион избягаха от Русия
    Това трябва да спре

    10:27 23.02.2026

  • 25 кви изледвания е

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "За Руссия за Румен":

    Питкоооу, питко ... Ти обувките не можеш да си вържеш.. за ИЗЛЕДВАНЕТО ще ми говориш

    10:27 23.02.2026

  • 26 нннн

    12 0 Отговор
    И на каЯта не очаквам промяна на позицията ...

    10:32 23.02.2026

  • 27 име

    15 0 Отговор

    До коментар #19 от "Категорично ДА":

    Дори и да приемем, че казваш истината, отговорът ти няма общо с моя въпрос. Не всеки човек има за цел да развива собствена стопанска дейност, много хора биха се радвали просто да си живеят и работят спокойно. Ще перефразирам въпроса: влизането в шенген и еврозоната подобри ли с нещо положението в България на гласоподавателите с евроатлантическа ориентираност?

    Коментиран от #32

    10:33 23.02.2026

  • 28 пфф, братленце

    10 0 Отговор
    колко милиона даде на Украйна ? дай да се посмеем , кажи си

    10:35 23.02.2026

  • 29 Абе не знам

    13 0 Отговор
    Но що за 520 милиона офф,се живеят на тази огромна територия, за да допуснат някакви джофри,сами да се избират и назначават помежду си,без населението на 27 държави да ги е избирало? Несменяеми с мандат 5 години,който със своите еднолични решения, могат да ни вкарат във филм на ужасите.Продължават с техните зелени тъпни- чисти източници,био- мио, със лична ,бясна русофобия,която превръщат в обща Европейкса политика.Тази напаст може да бъде изметена,единствено с кардинална промяна в отделните държави ,през избори на консервативни партии и правителства,който да елиминират превеса на ЕНП в Европейския парламент.Друг вариант няма!

    Коментиран от #38

    10:41 23.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Категорично ДА

    2 12 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    2007 година 1 литър дизел 2.62 заплата 170 лв
    Хляб 0.80 ср
    Пилешко филе 9.80 лв
    Ел енергия 0.18 ст кв ч
    Сега минимална заплата 1260 лв
    Литър дизел 2.32
    Хляб 1.8 лв
    Пил хиле 14 лв
    Ел енергия 0.26 ст
    Средно стандартът на живо се е повишил 6 пъти
    Но това не прави хората по щастливи макар че са по задоволени и не мислят за хлябът и хладилникът
    Просто вече не отопляват една стая на дърва а цял апартамент на ток
    Не се къпят веднъж седмично а всеки ден
    Не ходят на ресторант веднъж на нова година а през ден
    Не ходят на квартира на море за 3 дена а на олинклузива за 1 седмица
    Не ходят на работа със гр транспорт а със личе автомобил
    И парите пак не стига

    Коментиран от #40

    10:59 23.02.2026

  • 33 ЕСССР

    14 0 Отговор
    Еврокукувици управляват ЕС катострофално !!! Всичко поскъпна с 50% и продължават с безумията !!

    11:19 23.02.2026

  • 34 Будител

    13 0 Отговор
    Корумпирана естонска кобра

    11:19 23.02.2026

  • 35 нерегистриран

    4 0 Отговор
    Прилича ми на онази "красавица" червено-косата от филмът Секса и града. То и тук като на кино си мислят някои, ама нейсе.

    11:22 23.02.2026

  • 36 Гостъ

    7 0 Отговор
    Тази жена не е и чувала за дипломация.

    11:24 23.02.2026

  • 37 Ъъъъ

    9 0 Отговор
    "Върховният представител на Европейския съюз Кая Калас..."

    Е полезния идиот на ЕС, който трябва да поддържа антируския наратив на континентално ниво... 🤣

    11:29 23.02.2026

  • 38 Абе мани, че се

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Абе не знам":

    избират сами, ама и заплатите им са над 30 000 еврака на месец... Отделно служебните им коли, безплатните храни, банкети, скъпите хотели на разни командировки..., телефони и всякаква ала бала... Това даже е по-добре и от мутренският бизнес? Там поне е ясно, че имаш работа с чисти бандити. А тия уж са некакви, ама САМИ СЕ ИЗБИРАТ И САМИ СИ ОПРЕДЕЛЯТ ЗАПЛАТАТА??? И всякаквите други привиегии. Чуждите пари, най-лесно се харчат. Нали тия 500 милиона роби бачкат и им дават данаците си? Ама пак им е малко, та и постоянно кредити теглят, да ядат и да грабят повече... За урсула казват, че около 50 000 евра месечно вземала заплата, за която не се вижда изобщо, какво добро и градивно за нас и за съюза е направила??? И тая Кая, за кво взема такива пари, не е ясно??? Абе не става това за управление! Не ни трябват хрантутници и некадърници да ни вкарват в дългове и във войни!

    11:37 23.02.2026

  • 39 А ГДЕ

    2 0 Отговор
    Кая Балтийскат Шпрота ?

    12:01 23.02.2026

  • 40 Q -Ресс Tиaа

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Категорично ДА":

    Ти мойш да ми ходиш на У ..ЯЯЯ оол инклисив ,кеф ти спа ,кеф ти сиренье Рокфор ,кеф ти возия като Sкласа с хидривлично окачване ,всичко се движи плавно и много мощно ,муцка 👄,лашканье немааа !За голямо ваше съжаление малки момченца и момиченца не предлагаме ....

    12:10 23.02.2026

  • 41 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Две неща не бива да се очакват
    1.Унгария да промени позицията си
    2.Кая Калас да поумнее...

    12:37 23.02.2026

  • 42 Ххх

    2 0 Отговор
    ЕС като катастрофира с това управление.

    15:02 23.02.2026

  • 43 ПАК

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Слава Украйна":

    Освободили от присъствието си?

    16:30 23.02.2026

  • 44 Будител

    1 0 Отговор
    И двамата и съпрузи са замесени в грандиозни корупционни скандали , но когато журналистите я питат за това , Кая казва , че нямала нищо общо с бизнеса и на бившия и на настоящия...позната схема , нали ?

    18:02 23.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания