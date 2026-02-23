Кая Калас: Не очаквам промяна на позицията на Унгария по санкциите срещу Русия

Върховният представител на Европейския съюз Кая Калас заяви пред журналисти в Брюксел, че не очаква Унгария да промени днес становището си относно допълнителните санкции срещу Русия, по време на заседанието на европейските външни министри, предава БТА.

„Разбрахме от медиите за проблемите им, които не са свързани със санкциите. Не трябва да се смесват неща, които не са свързани“, подчерта Калас. Тя добави, че ЕС полага всички усилия за приемане на новия пакет санкции.

По думите ѝ днес министрите ще обсъдят и възможността за възобновяване на диалога с Москва. „По-важно е какво ще се обсъжда с Русия, отколкото кой ще разговаря с Москва“, заяви върховният представител. Калас подчерта, че Русия също трябва да се ангажира с отстъпки в преговорите за мир в Украйна. „Не съм оптимист, че в следващите седмици или месеци ще има резултат от тези преговори“, каза тя и добави, че ако има ограничения за числеността на украинската армия, следва да има и за руските въоръжени сили.

Външните министри на ЕС ще изслушат също така върховния представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов. „Искаме да бъдем част от мирния процес в Газа“, посочи Калас. По отношение на напрежението в Иран тя заяви, че не се нуждаем от нова война в региона и че трябва да се търси дипломатическо решение.