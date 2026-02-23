Новини
„Росатом“ може да построи първата атомна електроцентрала във Виетнам

23 Февруари, 2026 11:25 2 222 31

Националното събрание на Виетнам взе решение да стартира отново проекта за изграждането на първата АЕЦ в страната

„Росатом“ може да построи първата атомна електроцентрала във Виетнам - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия и Виетнам може да подпишат тази година споразумение за строителството на АЕЦ „Нинтхуан-1“, съобщи посланикът на Русия в Ханой Генадий Бездетко, цитиран от Виетнамската новинарска агенция (ВНА), предаде БТА.

През декември 2024 г. Националното събрание на Виетнам взе решение да стартира отново проекта за изграждането на първата АЕЦ в страната, който беше спрян през 2016 г. заради високи разходи. Първоначален партньор по проекта беше държавната корпорация „Росатом“.

Планирано бе АЕЦ „Нинтхуан-1“ да бъде построена посредством преференциален целеви заем от страна на Русия. Предвидено бе атомната електроцентрала да се състои от два блока с реактори тип ВВЕР с мощност до 1,2 гигавата всеки.

През май миналата година Русия и Виетнам приеха пътна карта за сътрудничество в сферата на мирния атом до 2030 г. Планът включва развитието на атомната енергетика във Виетнам с участие на „Росатом“, строителството на нови атомни реактори, създаване на центрове за атомна наука и медицина, както и подготовка на местни специалисти.


Виетнам
  • 1 Сила мощ

    5 24 Отговор
    Накратко: да, народът, който масово гласува за про-Путин/проруски популистки фигури, статистически има по-ниско средно IQ/когнитивни способности според изследванията –

    Коментиран от #7, #18, #20

    11:27 23.02.2026

  • 2 Костя

    8 17 Отговор
    Спечелихме битката
    Но скоро и войната
    Напред Братя ВСУ мачка Терора и сатаната

    Коментиран от #3

    11:28 23.02.2026

  • 3 Не е малко 800 кв км за 1 седмица

    4 18 Отговор

    До коментар #2 от "Костя":

    Русия ги завзема 2 години

    Коментиран от #19, #25, #26

    11:28 23.02.2026

  • 4 руски банан

    5 14 Отговор
    Отново ще се крадат пари.

    11:29 23.02.2026

  • 5 Алексей Клошарович Москов

    3 10 Отговор
    Каквото каже царят ние сме с него реално!
    Животът ни е мил

    11:30 23.02.2026

  • 6 Може 😂😂😂😂

    3 6 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    11:30 23.02.2026

  • 7 Демократ

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Сила мощ":

    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #21

    11:31 23.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    3 12 Отговор
    За какво им е на виетнамците централа? Това е опасно и неекологично.

    11:32 23.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ижлжш

    19 4 Отговор
    по света строят атомни , ание глъмарьете ги закриваме за да плащаме пужд ток!!!

    11:36 23.02.2026

  • 12 Кухоглава копейка

    4 6 Отговор
    Китайски Москвич.

    11:38 23.02.2026

  • 13 Рамбо

    6 0 Отговор
    одобрява!

    11:39 23.02.2026

  • 14 Колективен руски крепостен

    5 9 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    11:41 23.02.2026

  • 15 антипутя

    4 10 Отговор
    А може и да не построи! А какво стана с новата лада, че имам вноска?

    Коментиран от #17

    11:41 23.02.2026

  • 16 Карлсон от мазето

    10 0 Отговор
    Хората се развиват, докато тук закриват, изключват, слагат такси електромер, правят частни фотоволтаици с дизелови генератори(за нощната тарифа) и си бучат перки отзад. А за троловете с високото IQ една малка не особено популярна информацийка, шимпанзетата, отглеждани и обучавани в лабораторни условия, дават по-добри резултати на тези тестове.

    11:49 23.02.2026

  • 17 Тоя па

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "антипутя":

    Само с вноска не става - трябва да имаш и останалата част от сумата. Ама докато се шляеш из Нета да се правиш на интересен няма да събереш парици и за китайски ЗаЗ.

    11:50 23.02.2026

  • 18 Мишел

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила мощ":

    Фантазираш. Русия е на 12- 14 място в света по среден IQ на населението.За сведение, България липсва сред първите 30.

    11:54 23.02.2026

  • 19 Хи хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не е малко 800 кв км за 1 седмица":

    Къде това, Ф курска област ли ???!

    11:56 23.02.2026

  • 20 1234

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила мощ":

    Точно такива изследвания никога не са правени, а написаното е чудесен пример за русофобска опорка. Не ви ли писна от лъжи и омраза?

    11:58 23.02.2026

  • 21 "Демократ"

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Демократ":

    Аксиома на "демократа"
    За да демократизираш някоя държава правиш там партия, наричаш я "слуга на народа", правиш "избори" , "спечелваш" ги, слагаш един палячо за президент, даваш безконтролно мъни, пищови и джепане и ги насъскваш да се бият за теб

    12:01 23.02.2026

  • 22 000

    5 0 Отговор
    Защо България нече е нетен вносител ... на ток?

    12:05 23.02.2026

  • 23 Вуте от Бусманци

    2 5 Отговор
    Оти му требаше на онио бункернио идиот , да изтрепа един милион руснячета у таа пуста Украйна....

    Коментиран от #27

    12:05 23.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мишел

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Не е малко 800 кв км за 1 седмица":

    800 кв.км.???
    От началото на тази година Украйна е загубила около 500 кв.км., рекорд 78 кв.км.за един ден. На картите няма отбелязани нейни завоевания на нови територии за този период..
    Поради огромни загуби ВСУ са практически неспособни на настъпление.

    12:09 23.02.2026

  • 26 Елфичке

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не е малко 800 кв км за 1 седмица":

    сабахле не бяха ли 600 кв.км?

    12:12 23.02.2026

  • 27 агресорапутин

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Вуте от Бусманци":

    За да избяга жендърската измет в ЕС и НАТО и да останат някакви, що годе нормални хора.

    12:14 23.02.2026

  • 28 Роко

    2 1 Отговор
    Ще строят хората естествено тия наще демократчета и десни психопати се чудят как да го унищожът нашия АЕЦ

    12:39 23.02.2026

  • 29 Вот так

    1 2 Отговор
    "Може да подпишат тази година..." Всичко при руснаците е ЩЕ и Може би. Айде първо да подпишат, че да почнат да строят, че да го построят, че тогава да пишем гръмки заглавия. Това малко като "Русия може да кацне меко на луната". Може ама друг път.

    Коментиран от #30

    13:36 23.02.2026

  • 30 1234

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Вот так":

    Абе то и Кримския мост нямаша да бъде построен, не можели, АЕЦ-а в Турция и той не можело да бъде построен, после и този в Египет никога нямало да стане, а на практика всичко е построено или се строй и пред завършаване. Само злоба и русофобски измислици, не става, трябва и рационално мислене, а при вас го няма.

    14:16 23.02.2026

  • 31 БПФ

    1 0 Отговор
    Хахаха, гнъсните и скoтски тъ-пи русофобчики направо кpъв пиkaят !!!!
    Защо НИКОЙ не вика Уестингхаус да му строи АЕЦ, бе? Всеки търси руснаците !!!

    14:23 23.02.2026