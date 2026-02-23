„Росатом“ може да построи първата атомна електроцентрала във Виетнам

Русия и Виетнам може да подпишат тази година споразумение за строителството на АЕЦ „Нинтхуан-1“, съобщи посланикът на Русия в Ханой Генадий Бездетко, цитиран от Виетнамската новинарска агенция (ВНА), предаде БТА.
През декември 2024 г. Националното събрание на Виетнам взе решение да стартира отново проекта за изграждането на първата АЕЦ в страната, който беше спрян през 2016 г. заради високи разходи. Първоначален партньор по проекта беше държавната корпорация „Росатом“.
Планирано бе АЕЦ „Нинтхуан-1“ да бъде построена посредством преференциален целеви заем от страна на Русия. Предвидено бе атомната електроцентрала да се състои от два блока с реактори тип ВВЕР с мощност до 1,2 гигавата всеки.
През май миналата година Русия и Виетнам приеха пътна карта за сътрудничество в сферата на мирния атом до 2030 г. Планът включва развитието на атомната енергетика във Виетнам с участие на „Росатом“, строителството на нови атомни реактори, създаване на центрове за атомна наука и медицина, както и подготовка на местни специалисти.
