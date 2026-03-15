Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Спирането на интернет в Иран продължава - но не за всички

Спирането на интернет в Иран продължава - но не за всички

15 Март, 2026 16:37 965 21

  • иран-
  • интернет-
  • starlink

Мярката по спирането продължава трета седмица

Спирането на интернет в Иран продължава - но не за всички - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Иран е до голяма степен откъснат от интернет от почти 360 часа, според интернет регулатора NetBlocks - но един експерт казва, че спирането не засяга всички в страната еднакво.

„Спирането на интернет в Иран навлезе в 16-ия ден, тъй като мярката продължава в третата си седмица“, публикува NetBlocks в X тази сутрин.

Някои „избрани инфлуенсъри“ продължават да имат достъп въпреки ограниченията срещу повечето потребители от страна на държавата, съобщи регулаторът.

Дъг Мадори, който изучава прекъсванията на интернет, каза пред CNN, че „системата за бели списъци изглежда позволява ограничен достъп за избрани потребители, като същевременно блокира по-широката част от населението“.

Иранските власти заявиха в петък, че са арестували 37-годишен мъж за предлагане на неограничен достъп до интернет чрез устройство Starlink в провинция Фарс, според държавната медия ISNA. Starlink, компанията на Илон Мъск, която предлага интернет чрез множество сателити, е осигурила един от начините на иранците да говорят с външния свят.

Въпреки че репресиите на иранския режим са основно причина за огромното намаляване на интернет трафика, Мадори предполага, че американско-израелските удари също биха могли да причинят смущения, потенциално водещи до „повреди в споделената инфраструктура, като прекъсвания на оптичните влакна или прекъсвания на електрозахранването“.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмхмхмхм

    12 3 Отговор
    Взрив до еврейско училище в Амстердам (ВИДЕО)

    Експлозия е станала близо до еврейско училище в Амстердам., съобщи кметът на града, Фемке Халсема.

    Коментиран от #8

    16:39 15.03.2026

  • 2 Мъск

    4 2 Отговор
    Голям праз!

    Коментиран от #7

    16:41 15.03.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 14 Отговор
    в Рф тоже

    16:42 15.03.2026

  • 4 Аятолах без глава

    5 14 Отговор
    Като в Русия сме.

    16:43 15.03.2026

  • 5 Банго Костя

    4 15 Отговор
    Циганите от иранското посолство да бъдат изгонени в Русия,а посолството закрито!

    16:44 15.03.2026

  • 6 Шопо

    11 2 Отговор
    С помощ от България САЩ могат да победят Иран

    16:45 15.03.2026

  • 7 Българин

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мъск":

    Те и твоя интернет ще го блокират, Мъск.

    16:47 15.03.2026

  • 8 Град Козлодуй

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хмхмхмхм":

    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци.
    Израел са вече мъртви, но още не го знаят.

    Коментиран от #9

    16:48 15.03.2026

  • 9 Где Сатаняху

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй":

    Израелското правителство свика извънредна среща на висши служители.
    Отсъстват от срещата:
    Бенямин Нетаняху,
    командирът на ВВС Томер Бар,
    шефът на Мосад Дейвид Барня,
    министърът на националната сигурност Бен Гвир и
    Идо Нетаняху, братът на Бени.
    Джаксън Хинкъл, американски политик, попита сина на Нетаняху: „Баща ти мъртъв ли е?“

    16:51 15.03.2026

  • 10 пешо

    0 10 Отговор
    Иран стана на Айран.

    16:56 15.03.2026

  • 11 Сатана Z

    7 6 Отговор
    За какво им е на иранците интернет? Те не висят по цял ден да търкат екраните н а телефоните си ,или да си правят селфи на село с кокошка през уикенда за да се хвалят в мрежата колко са "cool "
    Дебилизмът на гащниците в цървули в БГто е уникален.

    17:01 15.03.2026

  • 12 В Раша е същото

    6 7 Отговор
    "Каква е тази държава, която спря Интернет, Инстаграм, Телеграм, YouTube – всичко ни взе? Да вземат да ни спрат тока и водата и да чакаме да умрем. В какви пропасти ни водят? Това е кошмар, не бива да мълчим" - думите са на популярния руски блогър Виктория Боня, която обаче има свободата да ги каже, защото живее в Монако. Ако каже това в Русия, наказателната колония не ѝ мърда.

    17:01 15.03.2026

  • 13 Владо

    7 6 Отговор
    Същите сбърканяци като руснаците.

    17:03 15.03.2026

  • 14 Копейкин

    1 10 Отговор
    Ако ми платят повече ас ще мина към краварите.

    17:05 15.03.2026

  • 15 В Русия

    5 7 Отговор
    През последната седмица жителите на Москва, Санкт Петербург и други големи градове изпитват сериозни проблеми с мобилния интернет. В много централни части на Москва мрежата е напълно спряна.
    ​Официална позиция: Кремъл потвърди прекъсванията, като ги обясни с „нужди на сигурността“. Смята се, че това е свързано с опити за противодействие на дронове и тестове на системи за контрол.
    ​Икономически последици: Прекъсванията парализират услуги като таксита, доставки и банкови приложения, като се оценява, че икономиката на Москва губи милиарди рубли дневно.

    17:07 15.03.2026

  • 16 хаха

    4 6 Отговор
    А в московия е за втора... ХАХАХА!

    "Мобилният интернет е спрян в Москва от две седмици. Това означава, че плащанията, онлайн картите, куриерските услуги, такситата и много други неща не работят. Руснаците купуват пейджъри и хартиени карти."

    17:08 15.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Птицечовката

    2 4 Отговор
    дано тук не спре
    иначе не знам как ще показвам сфинктерът на лицето си

    17:09 15.03.2026

  • 19 В Раша

    3 6 Отговор
    YouTube, Instagram и WhatsApp вече са силно ограничени или напълно блокирани. През април 2026 г. се очаква пълно блокиране и на Telegram, освен ако платформата не изпълни новите строги изисквания за следене.
    ​Война с VPN: Роскомнадзор е блокирал стотици VPN услуги, което прави достъпа до свободния глобален интернет за обикновения потребител все по-труден.
    ​Суверенен интернет: От 1 март 2026 г. влезе в сила указ, който разширява възможностите за централизирано управление на руския сегмент на мрежата (Runet), което е стъпка към пълна цифрова изолация по подобие на „Голямата китайска защитна стена“. 🤣

    Коментиран от #20

    17:09 15.03.2026

  • 20 Висящият от колесник

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "В Раша":

    това е мярка която цели като спре по един или друг начин интернета хората да са подготвени

    17:16 15.03.2026

  • 21 а какво да кажем ние с гайдите

    4 1 Отговор
    Че от 4години нямаме на живо руска телевизия?Ха,кажете де!

    17:31 15.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания