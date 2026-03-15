Спирането на интернет в Иран продължава - но не за всички

Иран е до голяма степен откъснат от интернет от почти 360 часа, според интернет регулатора NetBlocks - но един експерт казва, че спирането не засяга всички в страната еднакво.

„Спирането на интернет в Иран навлезе в 16-ия ден, тъй като мярката продължава в третата си седмица“, публикува NetBlocks в X тази сутрин.

Някои „избрани инфлуенсъри“ продължават да имат достъп въпреки ограниченията срещу повечето потребители от страна на държавата, съобщи регулаторът.

Дъг Мадори, който изучава прекъсванията на интернет, каза пред CNN, че „системата за бели списъци изглежда позволява ограничен достъп за избрани потребители, като същевременно блокира по-широката част от населението“.

Иранските власти заявиха в петък, че са арестували 37-годишен мъж за предлагане на неограничен достъп до интернет чрез устройство Starlink в провинция Фарс, според държавната медия ISNA. Starlink, компанията на Илон Мъск, която предлага интернет чрез множество сателити, е осигурила един от начините на иранците да говорят с външния свят.

Въпреки че репресиите на иранския режим са основно причина за огромното намаляване на интернет трафика, Мадори предполага, че американско-израелските удари също биха могли да причинят смущения, потенциално водещи до „повреди в споделената инфраструктура, като прекъсвания на оптичните влакна или прекъсвания на електрозахранването“.