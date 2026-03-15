Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
САЩ поискаха участието на други държави в защитата на корабите в Ормузкия проток

САЩ поискаха участието на други държави в защитата на корабите в Ормузкия проток

15 Март, 2026 17:21 839 38

  • сащ-
  • ормузки проток-
  • държави-
  • защита

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц припомни, че сили от Франция, Обединеното кралство и дори Съветския съюз вече са правили това през 80-те години на миналия век

САЩ поискаха участието на други държави в защитата на корабите в Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ иска други държави да участват в защитата на корабите, преминаващи през Ормузкия проток. Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц заяви това по CNN.

Що се отнася до ескортирането [на кораби], през 80-те години на миналия век , когато Иран за последен път се опита да наруши световните енергийни доставки, сили от Франция, Обединеното кралство и дори Съветския съюз ескортираха своите танкери “, каза той. „И мисля, че точно това призовава президентът [Доналд] Тръмп от света. „Той казва, че целият свят е засегнат“, добави Уолц.

„И ние със сигурност приветстваме, насърчаваме и дори изискваме тяхното участие, за да помогнат на собствените си икономики“, подчерта постоянният представител на САЩ в ООН, визирайки участието на други държави в защитата на корабите, преминаващи през Ормузкия проток. „В същото време американските военни ще продължат да нанасят удари по иранските въоръжени сили, техните ракетни кораби и техните безпилотни самолети, за да запазят пролива отворен.“


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    47 3 Отговор
    Няма желаещи да стават мишени.

    Коментиран от #8, #21

    17:21 15.03.2026

  • 2 Сзо

    52 0 Отговор
    Тромпета забърка кашата, сега иска други да му я сърбат

    17:23 15.03.2026

  • 3 Борисов

    20 4 Отговор
    Ние имаме два нови патрулни кораби Храбри и Смели точно за тази цел.

    Коментиран от #30

    17:24 15.03.2026

  • 4 Бонев

    41 0 Отговор
    Развиха Газа,искат от сателитите по 1милиард долара за възстановяване.Тука забъркаха кашата искат другите да я духат.

    Коментиран от #6

    17:25 15.03.2026

  • 5 Дориана

    41 1 Отговор
    Тръмп неистово иска да тласне всички държави в Нова Световна война, която той започна заедно с Израел. Той си въобрази, че може да налага санкции, мита , военни заплахи към всички държави които си поиска и си мислеше , че може да започва и спира военни конфликти където си пожелае.Сега да е наясно , че Третата световна етническа война вече е започнала и той трябва да носи отговорност за всички жертви и разбити съдби.

    Коментиран от #37

    17:26 15.03.2026

  • 6 Гост

    21 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бонев":

    Бойко иска за 8 кв околовръстен път 2 милиарда,
    а за газа ще иска трилиарди.

    17:27 15.03.2026

  • 7 Сталин

    36 1 Отговор
    Чакай малко нали оранжевия Шломо клоун ни обясняваше колко е велика американската армия,супер -дупер яка,с сега рават на другите негодници да им помагат ,след като Иран им начупи играчките във залива и разби мутрите на кошерните плъхове,НАТО са страхливи кучета които никога не се бият като мъже а само бомбят жени и деца

    Коментиран от #17

    17:27 15.03.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    КОЛКО КОРАБА са потопени досега?

    Коментиран от #36

    17:27 15.03.2026

  • 9 Какво имат хората с този?

    32 0 Отговор
    Какво са му длъжни другите държави, та да му помагат?
    Нали той почна тази война, да се оправя сам.
    На практика това означава, че те ще се бият на негова страна.
    Да побеждава там иранците всеки ден, докато му свършат ракетите.

    17:27 15.03.2026

  • 10 Само питам

    20 0 Отговор
    Дали може да се гръмне Суецкия канал.

    17:28 15.03.2026

  • 11 Атина Палада

    15 0 Отговор
    Нашият Дръзки ще заминава ли в защита на Ормузкия проток? :)

    Коментиран от #16

    17:29 15.03.2026

  • 12 Аааа

    14 0 Отговор
    Сега шегояде те немит! Ахахахаха

    17:29 15.03.2026

  • 13 Аха, разбрах.

    24 0 Отговор
    Сега вече започна да ИЗИСКВА. Тая сутрин нали заяви, че “много държави вече изпращат”… изпращат - грънци.

    Миротворецо, никой няма да ти покрива войните.

    17:29 15.03.2026

  • 14 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    30 1 Отговор
    Страхливи бо.клуци чи.футски еврейски по.дметки на ционистите..нали сте голяма сила..Иран ви удря като мече у Дерек ...можете само да хвърляте бомби и ракети от далечно разстояние по болници училища и детски градини да избивате децата учениците и бебетата...долни терористи..кво чакате други държави да ви помагат .Иран ще ви унищожи заедно с вашите гнусни господари евреите

    17:30 15.03.2026

  • 15 Елате да бием Иран,

    26 0 Отговор
    за мен славата, за вас кютека.
    Друга манджа не ще ли?

    17:30 15.03.2026

  • 16 Не,

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    “Нашият Дръзки ще заминава ли в защита на Ормузкия проток? :)”

    Може би Радецки?😂😂😂😂

    17:31 15.03.2026

  • 17 Дада

    19 6 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Тука НАТО няма нищо общо..това е терористична война на Израел и САЩ срещу една мирна държава която се отбранява от терористичния режим на Израел

    Коментиран от #19, #25

    17:32 15.03.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    27 0 Отговор
    И те си строшиха краката да пращат!

    А вие се гответе за още 30% инфлация - на всяка хилядарка ви крадат по 300 кинта щото сте в клуба на богатите и не ви дават да пазарувате евтино!

    17:32 15.03.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    17 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дада":

    Ама държавите от НАТО изцяло подкрепят терористичната война на Израел!

    17:33 15.03.2026

  • 20 Като гледам

    19 0 Отговор
    как са се разбързали да помагат ми се чини, че скоро ще му изхвърчи шапката от бялата къща.

    17:33 15.03.2026

  • 21 Мда

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Големите победители чакат другите да си горят ръцете. Не могат да победят,не могат да защитят съюзниците си 🤣😂🤣😂

    17:33 15.03.2026

  • 22 Пич

    19 0 Отговор
    Тоя тъп хвалипръцко да вземе първо да си пита съветниците и стратезите, че да не става за посмешище на света!!! Само глупак, напълно неразбиращ от стратегия може да си мисли, че с кораби ще отблокира нещо в морски проток!!! Там не контролираш ли сушата - нищо не контролираш!!! Целият проток да напълнят с кораби на НАТО, Иран ще ги съсипе с удари от сушата !!! Като започнеш от най обикновена артилерия, та свършиш с ракети, които могат да пускат от стотици километри!!!

    17:33 15.03.2026

  • 23 Шопо

    9 4 Отговор
    С помощ от България САЩ могат да победят Иран

    Коментиран от #35

    17:33 15.03.2026

  • 24 мими

    6 0 Отговор
    по колко пъти ще претопляш таз манджа с грозде и ти кат мичето
    за САЩ поискаха участието на други държави

    17:35 15.03.2026

  • 25 Сталин

    19 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дада":

    Абе хайванин цялата инфраструктура на нато се ползва в тая война на кошерните терористи ,дори и България помага на тези изроди да убиват деца и жени

    17:36 15.03.2026

  • 26 "Хорамшар-4" достига до Рим

    17 0 Отговор
    Официално иранската балистична ракета "Хорамшар-4" има радиус на поражение от 2000 км. Неофициално - до 3000 км.

    Техническите характеристики на „Хорамшар 4“, известна още като „Кейбар“, са впечатляващи. Ракетата използва хиперголично течно гориво в ампулизирани контейнери, което позволява дългосрочно съхранение и бърза подготовка за старт. Нейната бойна глава тежи между 1500 и 1800 кг и може да поразява до 80 цели едновременно чрез касетни или разделящи се елементи. Благодарение на способността си да маневрира и да коригира траекторията си, тя става изключително трудна за прихващане от съвременните системи за ПВО.

    Скоростта на ракетата достига над 16 Мах извън атмосферата и 8 Мах в плътните слоеве на въздуха.

    Коментиран от #29, #34

    17:37 15.03.2026

  • 27 Просяк,

    19 0 Отговор
    голям го вадеше като почна, а сега дайте да дадем.
    Приседна му Персия и сега моли за помощ неможачът.
    Нека да го облъскат там и да го потрошат и другия път да заобикаля Персия отдалеч.

    17:37 15.03.2026

  • 28 сащисан кравар

    17 0 Отговор
    Бай Дончо нещастника видя, че не може да се ооправи сам и взе да писка за помощ!

    17:39 15.03.2026

  • 29 демократ

    1 9 Отговор

    До коментар #26 от ""Хорамшар-4" достига до Рим":

    С въздушни идари ще им ударят площадките не се безпокой.

    17:40 15.03.2026

  • 30 Хи хи хи

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Борисов":

    А не забравяй !!!

    И гумени лодки имаме ........

    ама Някой откраднал греблата

    17:40 15.03.2026

  • 31 Опитва водата

    9 0 Отговор
    Ако мине номерът.

    17:40 15.03.2026

  • 32 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 0 Отговор
    Накратко са отговорили на Рижото ПСЕ така - ти ги разбърка Lайната, сега си ги яж сам...

    17:41 15.03.2026

  • 33 МирО

    7 0 Отговор
    Трябва пушечно месо, някой да вади кестените от жаравата???!!!
    Ма останаха ли такива??

    17:44 15.03.2026

  • 34 стоян георгиев- стъки

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от ""Хорамшар-4" достига до Рим":

    Ууудрий по коалиция Епщайн !

    17:48 15.03.2026

  • 35 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Шопо":

    Къде сЪ пъниш бе шоп смотан ???!

    зиленото шмъркало с мръсния потник има вече деал с юсарми за продажба на 3.14 усръински дрона и половин фламинго !!!

    17:48 15.03.2026

  • 36 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На този етап няма информация за броя на потопените търговски кораби
    в Персийския залив (твърди се за два или три), но има над 30 кораба
    на които е бошувал пожар и екипажите са евакуирани.

    17:48 15.03.2026

  • 37 Поправка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Третата световна РЕЛИГИОЗНА война, за установяване на господфството на юдео-сатанинския демон Молох като господар над целия християнски и мюсюлмански свят.

    В негова прослава бяха принесени в жертва (на 28.02.2026г.) над 170 ирански деца от девическото училище в Иран, ударено от американските ционисти в навечерието на Пурим (02-03.03.2026г.) юдео-сатанинския празник на убийството и злорадството (наложен след еврейското преселване във Вавилон от цар Новохудоносор).

    Сега юдео-сатанистите от Израел и САЩ насъскват християни срещу мюсюлмани; мюсюлмани срещу християни и мюсюлмани сунити срещу мюсюлмани шиити.

    Тръмп е жалък слуга на Сатаняху.

    17:49 15.03.2026

  • 38 Тити

    3 0 Отговор
    Ооооо нееее рижавото куку моли за помощ нали си мислеше е цар лъв.

    17:50 15.03.2026