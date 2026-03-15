САЩ поискаха участието на други държави в защитата на корабите в Ормузкия проток

Администрацията на САЩ иска други държави да участват в защитата на корабите, преминаващи през Ормузкия проток. Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц заяви това по CNN.

Що се отнася до ескортирането [на кораби], през 80-те години на миналия век , когато Иран за последен път се опита да наруши световните енергийни доставки, сили от Франция, Обединеното кралство и дори Съветския съюз ескортираха своите танкери “, каза той. „И мисля, че точно това призовава президентът [Доналд] Тръмп от света. „Той казва, че целият свят е засегнат“, добави Уолц.

„И ние със сигурност приветстваме, насърчаваме и дори изискваме тяхното участие, за да помогнат на собствените си икономики“, подчерта постоянният представител на САЩ в ООН, визирайки участието на други държави в защитата на корабите, преминаващи през Ормузкия проток. „В същото време американските военни ще продължат да нанасят удари по иранските въоръжени сили, техните ракетни кораби и техните безпилотни самолети, за да запазят пролива отворен.“