САЩ поискаха участието на други държави в защитата на корабите в Ормузкия проток

Администрацията на САЩ иска други държави да участват в защитата на корабите, преминаващи през Ормузкия проток. Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц заяви това по CNN.
Що се отнася до ескортирането [на кораби], през 80-те години на миналия век , когато Иран за последен път се опита да наруши световните енергийни доставки, сили от Франция, Обединеното кралство и дори Съветския съюз ескортираха своите танкери “, каза той. „И мисля, че точно това призовава президентът [Доналд] Тръмп от света. „Той казва, че целият свят е засегнат“, добави Уолц.
„И ние със сигурност приветстваме, насърчаваме и дори изискваме тяхното участие, за да помогнат на собствените си икономики“, подчерта постоянният представител на САЩ в ООН, визирайки участието на други държави в защитата на корабите, преминаващи през Ормузкия проток. „В същото време американските военни ще продължат да нанасят удари по иранските въоръжени сили, техните ракетни кораби и техните безпилотни самолети, за да запазят пролива отворен.“
1 Последния Софиянец
17:21 15.03.2026
2 Сзо
3 Борисов
4 Бонев
5 Дориана
6 Гост
До коментар #4 от "Бонев":Бойко иска за 8 кв околовръстен път 2 милиарда,
а за газа ще иска трилиарди.
7 Сталин
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Последния Софиянец":КОЛКО КОРАБА са потопени досега?
9 Какво имат хората с този?
Нали той почна тази война, да се оправя сам.
На практика това означава, че те ще се бият на негова страна.
Да побеждава там иранците всеки ден, докато му свършат ракетите.
10 Само питам
11 Атина Палада
12 Аааа
13 Аха, разбрах.
Миротворецо, никой няма да ти покрива войните.
14 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
15 Елате да бием Иран,
Друга манджа не ще ли?
16 Не,
До коментар #11 от "Атина Палада":“Нашият Дръзки ще заминава ли в защита на Ормузкия проток? :)”
Може би Радецки?😂😂😂😂
17 Дада
До коментар #7 от "Сталин":Тука НАТО няма нищо общо..това е терористична война на Израел и САЩ срещу една мирна държава която се отбранява от терористичния режим на Израел
18 ДрайвингПлежър
А вие се гответе за още 30% инфлация - на всяка хилядарка ви крадат по 300 кинта щото сте в клуба на богатите и не ви дават да пазарувате евтино!
19 ДрайвингПлежър
До коментар #17 от "Дада":Ама държавите от НАТО изцяло подкрепят терористичната война на Израел!
20 Като гледам
21 Мда
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Големите победители чакат другите да си горят ръцете. Не могат да победят,не могат да защитят съюзниците си 🤣😂🤣😂
22 Пич
23 Шопо
24 мими
за САЩ поискаха участието на други държави
25 Сталин
До коментар #17 от "Дада":Абе хайванин цялата инфраструктура на нато се ползва в тая война на кошерните терористи ,дори и България помага на тези изроди да убиват деца и жени
26 "Хорамшар-4" достига до Рим
Техническите характеристики на „Хорамшар 4“, известна още като „Кейбар“, са впечатляващи. Ракетата използва хиперголично течно гориво в ампулизирани контейнери, което позволява дългосрочно съхранение и бърза подготовка за старт. Нейната бойна глава тежи между 1500 и 1800 кг и може да поразява до 80 цели едновременно чрез касетни или разделящи се елементи. Благодарение на способността си да маневрира и да коригира траекторията си, тя става изключително трудна за прихващане от съвременните системи за ПВО.
Скоростта на ракетата достига над 16 Мах извън атмосферата и 8 Мах в плътните слоеве на въздуха.
27 Просяк,
Приседна му Персия и сега моли за помощ неможачът.
Нека да го облъскат там и да го потрошат и другия път да заобикаля Персия отдалеч.
28 сащисан кравар
29 демократ
До коментар #26 от ""Хорамшар-4" достига до Рим":С въздушни идари ще им ударят площадките не се безпокой.
30 Хи хи хи
До коментар #3 от "Борисов":А не забравяй !!!
И гумени лодки имаме ........
ама Някой откраднал греблата
31 Опитва водата
32 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
33 МирО
Ма останаха ли такива??
34 стоян георгиев- стъки
До коментар #26 от ""Хорамшар-4" достига до Рим":Ууудрий по коалиция Епщайн !
35 Хи хи хи
До коментар #23 от "Шопо":Къде сЪ пъниш бе шоп смотан ???!
зиленото шмъркало с мръсния потник има вече деал с юсарми за продажба на 3.14 усръински дрона и половин фламинго !!!
36 Ами
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На този етап няма информация за броя на потопените търговски кораби
в Персийския залив (твърди се за два или три), но има над 30 кораба
на които е бошувал пожар и екипажите са евакуирани.
37 Поправка
До коментар #5 от "Дориана":Третата световна РЕЛИГИОЗНА война, за установяване на господфството на юдео-сатанинския демон Молох като господар над целия християнски и мюсюлмански свят.
В негова прослава бяха принесени в жертва (на 28.02.2026г.) над 170 ирански деца от девическото училище в Иран, ударено от американските ционисти в навечерието на Пурим (02-03.03.2026г.) юдео-сатанинския празник на убийството и злорадството (наложен след еврейското преселване във Вавилон от цар Новохудоносор).
Сега юдео-сатанистите от Израел и САЩ насъскват християни срещу мюсюлмани; мюсюлмани срещу християни и мюсюлмани сунити срещу мюсюлмани шиити.
Тръмп е жалък слуга на Сатаняху.
38 Тити
