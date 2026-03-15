Израелската армия: Войната срещу Иран ще продължи поне още три седмици

Израелските военни планират кампанията срещу Иран да продължи поне още три седмици, заяви говорителят на армията Ефи Дефрин, цитиран от ДПА.

„Пред нас стоят хиляди цели. Готови сме, в координация с нашите американски съюзници, с планове поне до еврейския празник Пасха след около три седмици. А имаме по-задълбочени планове дори за три седмици след това“, заяви той пред американския телевизионен канал Си Ен Ен.

Израелската армия съобщи, че военновъздушните сили са предприели над 400 вълни от удари, откакто на 28 февруари започнаха новите военни действия, насочени главно срещу иранската инфраструктура. Дефрин отбеляза, че „израелската армия не работи по хронометър или график, а по-скоро за постигане на набелязаните цели“. Целта беше да отслабим драстично иранския режим, каза бригаден генерал Дефрин.

За подновените военни действия в Южен Ливан Дефрин каза, че подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ е решила да не участва в 12-дневната война през юни миналата година, но сега се намесва. „През юни те разбраха, че това е ограничена кампания в Иран, така че не атакуваха. Сега, когато всички залози са на масата, те се присъединяват“, каза той пред Си Ен Ен.

Ливанската групировка "Хизбула" заяви, че е нанесла удар с "модерна ракета" по военновъздушната база в Палмахим в централната част на Израел, докато израелските сили водят мащабна кампания от въздушни удари срещу Ливан, предаде Франс прес.

В изявление "Хизбула" посочва, че базата, разположена южно от Тел Авив, се намира на около 140 км от границата на Ливан с Израел.

"Хизбула" пое отговорност и за други атаки по цели в Северен Израел, както и срещу израелски войски, навлезли на ливанска територия в близост до границата.

Междувременно ливанското Министерство на здравеопазването съобщи, че от 2 март досега израелските удари по Ливан са отнели живота на 850 души, сред които 107 деца. Сред жертвите има 66 жени и 32-ма медицински работници, уточнява министерството. По данни на ливанските власти общо 2105 души са били ранени през двете седмици на военни действия.