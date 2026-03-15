Израелската армия: Войната срещу Иран ще продължи поне още три седмици

15 Март, 2026 19:13, обновена 15 Март, 2026 18:32 1 460 59

"Хизбула" е нанесла удар по военновъздушната база в Палмахим в централната част на Израел

Израелската армия: Войната срещу Иран ще продължи поне още три седмици
Ефи Дефрин, Снимка: YouTube
БТА БТА

Израелските военни планират кампанията срещу Иран да продължи поне още три седмици, заяви говорителят на армията Ефи Дефрин, цитиран от ДПА.

„Пред нас стоят хиляди цели. Готови сме, в координация с нашите американски съюзници, с планове поне до еврейския празник Пасха след около три седмици. А имаме по-задълбочени планове дори за три седмици след това“, заяви той пред американския телевизионен канал Си Ен Ен.

Израелската армия съобщи, че военновъздушните сили са предприели над 400 вълни от удари, откакто на 28 февруари започнаха новите военни действия, насочени главно срещу иранската инфраструктура. Дефрин отбеляза, че „израелската армия не работи по хронометър или график, а по-скоро за постигане на набелязаните цели“. Целта беше да отслабим драстично иранския режим, каза бригаден генерал Дефрин.

За подновените военни действия в Южен Ливан Дефрин каза, че подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ е решила да не участва в 12-дневната война през юни миналата година, но сега се намесва. „През юни те разбраха, че това е ограничена кампания в Иран, така че не атакуваха. Сега, когато всички залози са на масата, те се присъединяват“, каза той пред Си Ен Ен.

Ливанската групировка "Хизбула" заяви, че е нанесла удар с "модерна ракета" по военновъздушната база в Палмахим в централната част на Израел, докато израелските сили водят мащабна кампания от въздушни удари срещу Ливан, предаде Франс прес.

В изявление "Хизбула" посочва, че базата, разположена южно от Тел Авив, се намира на около 140 км от границата на Ливан с Израел.

"Хизбула" пое отговорност и за други атаки по цели в Северен Израел, както и срещу израелски войски, навлезли на ливанска територия в близост до границата.

Междувременно ливанското Министерство на здравеопазването съобщи, че от 2 март досега израелските удари по Ливан са отнели живота на 850 души, сред които 107 деца. Сред жертвите има 66 жени и 32-ма медицински работници, уточнява министерството. По данни на ливанските власти общо 2105 души са били ранени през двете седмици на военни действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Българин

    39 7 Отговор
    Нищо не направиха евреите. Даже режимът не падна.

    Коментиран от #29

    18:19 15.03.2026

  • 2 Ъхъъъъ

    41 8 Отговор
    Не е сигурно.
    Иранците ще ви смачкат по бързо

    18:20 15.03.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 29 Отговор
    абе ДУГИН що разправя , че РФ губи всички съюзници?

    Коментиран от #7, #43

    18:20 15.03.2026

  • 4 Уникално

    10 41 Отговор
    Разчитаме Израел да освободи света от тумора Иран

    18:21 15.03.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 12 Отговор
    САЩ са единствената британска колония днес 🇬🇧
    Третия Рим Световния Вампир Америка идва с подводници и изтребители Сатаната Американска ще завладее света
    Вече всички държави без изключение са оцветени в Черно
    🤔🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
    Само Джендъра Жена има моралното право да набива на очи колко сме Уникални и Древни и осъзнавам че командвам всички мъже и жени момчета и момичета и че някой ден ще умра от Злополука на Атинска земя

    18:22 15.03.2026

  • 6 жик так

    33 8 Отговор
    Техеран за три дня , за три седмици , за три месеца ...
    И накрая елате пуделите да помагате ...

    Коментиран от #25, #53

    18:23 15.03.2026

  • 7 Глас от бункера

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кой тоз ДУГИН?

    Коментиран от #18, #34

    18:23 15.03.2026

  • 8 И Киев е Руски

    16 5 Отговор
    Освиенцим У скоро ще отвори врати.Трудът ще ви направи(хора)свободни

    Коментиран от #36

    18:24 15.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само питам

    28 2 Отговор
    Бе нали Чичо обяви че на 90% вече е спечелил ?! Как тъй още три седмици ?!

    18:24 15.03.2026

  • 11 88 делено на 3

    9 1 Отговор
    колко прави?

    Коментиран от #19

    18:24 15.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ккк

    24 3 Отговор
    за това онзи с малките мустачки е действал така срещу тази нация

    18:26 15.03.2026

  • 14 Ехехехе

    18 4 Отговор
    Поне още три години

    18:26 15.03.2026

  • 15 Истината е

    22 5 Отговор
    Разчитаме на Иран да ни освободи от тумора ХАЗАРИЯ И ХАЗАРИТЕ.ДА СЕ ВЪРНАТ В УКРАЙНА И ЩЕ ИМА МИР В БЛИЗКИЯТ ИЗТОК.

    18:27 15.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Глас от бункера":

    сашо Дугин бе..не си ли го мяркал при Крадловски?

    Коментиран от #35

    18:27 15.03.2026

  • 19 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "88 делено на 3":

    29,33333333333 получава се дроб нещо като огледален Атински подлец

    18:27 15.03.2026

  • 20 какво се случи до сега

    23 4 Отговор
    Загубите на краварите до сега . Два самолетоносача повредени ,15 самолета свалени ,27 бази ударени ,750 войника с оловен печат .
    И за капак петрола се катери нагоре и още нещо , вече ще се плаща в Юани .

    18:28 15.03.2026

  • 21 айде бе козляците

    19 3 Отговор
    Отивайте да отваряте ормузкия проток . На вас се надяваме !

    Коментиран от #39

    18:29 15.03.2026

  • 22 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    Освиенцим У скоро ще отвори врати.Трудът ще ви направи(хора)свободни

    Коментиран от #24

    18:29 15.03.2026

  • 23 Дориана

    13 1 Отговор
    Израел също като Тръмп са много далеч от истината - Тази война продължава много години и ще донесе много жертви и разрушения.

    Коментиран от #26

    18:30 15.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мурка

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "жик так":

    ОТ 1948 година-подарък от алкохолика ЧЪРЧИЛ

    18:32 15.03.2026

  • 26 Брей

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    брей....

    18:32 15.03.2026

  • 27 биби

    8 1 Отговор
    Биби къде е ?

    18:32 15.03.2026

  • 28 Меркел

    14 0 Отговор
    Иран не спази минските споразумения!

    18:34 15.03.2026

  • 29 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Какво да направи армия която от петдесет години воюва с жени и деца Която не смее да влезе в Ливан вече една седмица Всички митове за куполии и прашки отидоха в графа фантастика Сега на дневен ред е само резилът

    18:35 15.03.2026

  • 30 Арагчи

    0 3 Отговор
    Ударихме Пентагона!

    18:35 15.03.2026

  • 31 АЙДЕЕЕ...

    6 2 Отговор
    ...и тия... - три дня...!
    Пардон...- три седмици...😝!

    18:37 15.03.2026

  • 32 Усраула Лайненс

    13 2 Отговор
    кога ще свърши войната ще кажат аятоласите
    а не равините или оранжевата луда крава

    18:38 15.03.2026

  • 33 Госあ

    7 1 Отговор
    Сега е момента рижия т@п@к да остави ч@ф@дите сами срещу Иран

    18:39 15.03.2026

  • 34 Глас от самолета

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Глас от бункера":

    Мейдей, мейдей , Нетаняху съм .
    Може ли да кацнем да изхвърлим памперсите и да заредим нови че , не се трае от смрад .
    Цистерните ни зареждат гориво , но памперси не могат .

    18:39 15.03.2026

  • 35 Кой тоя...

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ...Крадловски?!

    18:39 15.03.2026

  • 36 Соломон Паси

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    Аааааа , ние сме по търговията и схемите .

    18:41 15.03.2026

  • 37 МОДЖТАБА

    3 2 Отговор
    Бере душа

    18:41 15.03.2026

  • 38 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    3 9 Отговор
    Почват ги Израел, после американците, пак Израел и пак американците....до откат

    Коментиран от #42, #52

    18:42 15.03.2026

  • 39 Да,ама...

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "айде бе козляците":

    ...краварите призоваха всички заинтересовани страни да отиват и да освобождават Ормузкият проток...!
    Тарикатите,пак да не си горят ръцете в огъня,а друг да го направи...

    18:42 15.03.2026

  • 40 никой

    5 1 Отговор
    Иран може и да продължи войната,но за вас чафути не е сигурно....веро,сапун и сходни

    18:43 15.03.2026

  • 41 Така де

    5 2 Отговор
    Хаменей бил в Москва. Путин го прибрал за лечение.

    Коментиран от #45

    18:43 15.03.2026

  • 42 До три седмици,както обещават!

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Ако не ги смачкат,значи САЩ и Израел са Гола Вода...!

    Коментиран от #46

    18:45 15.03.2026

  • 43 К.у.ч.к.а.т.а

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Железен купол а .

    18:47 15.03.2026

  • 44 6135

    5 2 Отговор
    Иранската армия: Колкото кажем ние, толкова ще продължи!

    18:49 15.03.2026

  • 45 читател

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Така де":

    А на клиповете защо ушатия с по шест пръста на ръцете ?

    18:50 15.03.2026

  • 46 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "До три седмици,както обещават!":

    Него мисли.....те водят войната как си требе....Милошевич и КАДАФИТО клекнаха след 40 дни....само по въздуха...

    Коментиран от #51

    18:50 15.03.2026

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор
    Нямам време да пиша, с леля Асен и Лама Киро правиме тройка, аналки и петроханки…

    Коментиран от #50

    18:51 15.03.2026

  • 48 Не става както искат.

    6 1 Отговор
    Изрел.Техния хвален и прехвален железния купол често два фира и пропуска почти като решето, а на съобщение за все по-големи количества на разрушения и човешки жертви наложено жестоко наказание. Затъват.

    18:51 15.03.2026

  • 49 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    3 0 Отговор
    Пращат мъ в Иран, аятоласи от пещерите да вадя....имал съм опит от Авганистан.

    18:51 15.03.2026

  • 50 Кмета!

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А мен къде ме забрави ве...?!

    18:54 15.03.2026

  • 51 Ти пА...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Я пъ тоа":

    Запомни какво си казал!
    Пак ще си говорим след три седмици!
    Само тогава да не те хване амнезията...?!

    18:56 15.03.2026

  • 52 А,ве ,,мачкат",те...

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    ... Тръмп и и Ущатия - мекият си...мачкат,та белким им стане...!

    18:59 15.03.2026

  • 53 хаха

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "жик так":

    В Русия е предложено лекарства за диабет да се предоставят на здрави пациенти (able-bodied patients).

    Я лай още бе путлераска подлого!
    ХАХАХА!

    Коментиран от #56

    19:08 15.03.2026

  • 54 а бе

    5 2 Отговор
    Войната ще продължи докато братята перси изчистят еврейската клоака.

    19:10 15.03.2026

  • 55 🌠ПРЕДСКАЗАНИЕ:☄

    3 2 Отговор
    Израел ще стане "Содом и Гомор" - епизод 2.
    Ще хукнат към събратятата си в Украйна.
    Ще искат света да им помогне да си изградят Нова държава (разбирайте - светът да плати).Ще го играят "жертви"
    Новата държава ще възкръсне от руините на Украйна и пак ще бъде с Хазарската тъмга за герб. Ще я нарекат - "Новият Небесен Йерусалим"
    Ще разбият мира и спокойствието на околоните държави и ще ги разцепят. Цели 7 държави ще граничат с тях.

    Коментиран от #57

    19:11 15.03.2026

  • 56 жик так

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "хаха":

    Дъвчеш ли черни моркови бе козляк ?

    19:12 15.03.2026

  • 57 Геров

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "🌠ПРЕДСКАЗАНИЕ:☄":

    Никой няма шанс срещу израелската армия. Хизбула и Хамас ще бъдат ликвидирани. Малък народ са израелците, 6 милиона, но устояват на море от терористи.

    Коментиран от #58

    19:30 15.03.2026

  • 58 Петров

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Геров":

    Няма по смел народ от израелския. При всяка война те се връщат в родината си, за да я защитават. Поклон пред Израел!

    Коментиран от #59

    19:33 15.03.2026

  • 59 Панев

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Петров":

    Само Израел може да спре терористите в Иран.

    19:35 15.03.2026