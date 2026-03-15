Тошко Йорданов каза с кои партии имат допирни точки

Имаме допирни точки с всяка една партия, която би защитавала традиционните отношения между мъж и жена, любовта към децата, борбата с нелегалната миграция и стремежа държавата да харчи, колкото изкарва, а да не затъва в дългове. Това коментира пред БТА председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов, който регистрира листата на партията с кандидати за народни представители от Пловдив-област, чийто водач е той.

Йорданов подчерта, че ИТН е консервативна партия и разчита за изборите на морални хора. Относно участието на президента (2017 - 2026 г.) Румен Радев в изборите, той коментира, че не му е ясно какъв е, защото никой не знае какви цели ще се опита да постигне.

На въпрос как ще коментира социологически проучвания, според които ИТН няма да успее да влезе в следващия парламент, Йорданов отговори, че това са поредните, според които ИТН не прескача бариерата от четири процента, а след това влиза в Народното събрание. После тези, които са писали глупости гледат тъпо, защото са пропагандатори, а не социолози, допълни той.