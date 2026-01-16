Новини
„Росатом" ще направи всичко възможно да внедри атомна енергия в Турция през тази година

16 Януари, 2026

„Росатом“ строи първата турска ядрена електроцентрала съгласно споразумение от 2010 година

„Росатом“ ще направи всичко възможно да внедри атомна енергия в Турция през тази година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът на „Росатом“ Сергей Лихачов коментира напредъка по изграждането на турската АЕЦ „Аккую“ в Мерсин (Югоизточна Турция), заявявайки, че руската енергийната компания ще направи всичко възможно „да внедри атомна енергия в Турция през тази година“, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на интервю на Лихачов пред руска телевизия, предаде БТА.

„Росатом“ строи първата турска ядрена електроцентрала съгласно споразумение от 2010 г. Очакваше се тя да бъде въведена в експлоатация през 2025 година, но това не се случи заради забавяне.

Директорът на „Росатом“ заяви, че подготовката по въвеждането на атомноелектрическата централа в експлоатация тече.

Той подчерта, че въпреки всички трудности и сурови икономически условия „Росатом“ е изпълнила своите задължения. Според него „Аккую“ е била подложена на сериозен натиск.

„Най-тежкият натиск беше осъществен, когато „Сименс“ не изпрати оборудването, което трябваше да достави. Изпаднахме в ситуация, при която инвестиции за 2 млн. долара бяха замразени и платежната система на практика се беше сринала. Въпреки тези условия, не спряхме и за миг. Оттук нататък също ще направим всичко необходимо, за да напреднем (...) ще направим всичко, за да внедрим атомната енергия в Турция през тази година“, заяви директорът на „Росатом“.

Той определи XXI като век на технологиите с електричество. Според него това предопределя процеса по производство на елетричество и предоставянето му на подходящи цени, а като единствено решение за това Лихачов вижда развитието на технологиите за атомна енергия.


Турция
