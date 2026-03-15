Иран ще прибегне до всички необходими средства, за да принуди врага да се предаде

Иран ще прибегне до всички необходими средства, включително контрол върху движението на кораби в Ормузкия проток, за да принуди врага да се предаде. Това заяви представител на Хатам ал-Анбия, централния щаб на иранските въоръжени сили.

„Иранските въоръжени сили са решени да използват всички геополитически възможности на страната, включително командване и контрол на движенията през стратегически важния Ормузки проток, и да принудят агресорите да се подчинят“, цитира представителя иранският телевизионен канал Ал Алам.

Иранските власти също така заявиха, че САЩ не са в състояние да гарантират сигурността на своите съюзници в Близкия изток и страните в региона трябва да разберат това, заяви представител на Хатам ал-Анбия, централния щаб на иранските въоръжени сили.

„Хората в региона трябва да знаят, че Съединените щати вече не са способни да гарантират тяхната сигурност и няма да могат да го правят и в бъдеще“, цитира думите му иранският телевизионен канал „Ал Алам“.