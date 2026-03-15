Арагчи: Иран не е поискал от САЩ прекратяване на огъня

Иран никога не е искал от САЩ прекратяване на огъня; Ислямската република е готова да се защитава, колкото е необходимо. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.
„Не, никога не сме искали прекратяване на огъня, нито дори сме искали преговори. Готови сме да се защитаваме, колкото е необходимо“, каза той в интервю за CBS.
Иран не вижда убедителна причина да започне преговори със САЩ. Техеран не ги е поискал, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.
„Не“, каза той в интервю за телевизия CBS, когато беше попитан дали Техеран се е свързал с него директно или чрез посредници относно преговорите. „Ние сме доста стабилни и силни и защитаваме народа си от този акт на агресия. Не виждаме причина да преговаряме с американците. Водихме разговори с тях, когато ни нападнаха, и това се случи за втори път. Нямаме добър опит в комуникацията с американците.“
Иранските сили нанасят удари само по американски военни съоръжения и активи. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви това в интервю за телевизия CBS.
„Нанасяме удари само по американски активи, американски структури, американски военни бази“, отбеляза той. Арагчи подчерта, че иранската страна нанася удари само по това, което „принадлежи на американците“. Той заяви, че САЩ нанасят удари по Иран от територията на други държави.
1 Ей тва е
17:52 15.03.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #24, #54
17:53 15.03.2026
3 Да,бе
Коментиран от #9, #14
17:54 15.03.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" да се измъкнат като лейди която е прррръдн@л@ в опера"❗
17:55 15.03.2026
5 Българин
17:55 15.03.2026
6 нано
Коментиран от #11
17:55 15.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами ще ви бият.
Коментиран от #52
17:56 15.03.2026
9 Само питам
До коментар #3 от "Да,бе":Въпроса е след като се прибере дали ще има мира от персите или ще остави Америка на местното население.
Коментиран от #16
17:56 15.03.2026
10 Хаха
😊😄😆
17:56 15.03.2026
11 Ами
До коментар #6 от "нано":Бомби падат в Иран не във САЩ.
Коментиран от #21
17:57 15.03.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #18
17:58 15.03.2026
13 Дориана
17:58 15.03.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Да,бе":Май мъжът с име Линдзи и НАтаняХУЙ са подлъгали ТръНп, че може за 24 часа да стане "Хироу"❗
Та сега стана САШтинско ОСИРтаковАНЕ❗
Коментиран от #20
17:59 15.03.2026
15 Така Де
Коментиран от #22, #28
17:59 15.03.2026
16 Да,бе
До коментар #9 от "Само питам":Дълги години ще се радва на заслужена "почит"от ислямският свят,а и не само.
17:59 15.03.2026
17 Рижият клоун в световния цирк
Иранците го презират: „Ние сме доста стабилни и силни и защитаваме народа си от този акт на агресия. Не виждаме причина да преговаряме с американците. Водихме разговори с тях, когато ни нападнаха, и това се случи за втори път. Нямаме добър опит в комуникацията с американците.“
17:59 15.03.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Куба колко нефт има бе, ТПК?
А Иран стана две седмици от как го " Победихте", хвхаха
Коментиран от #23
18:01 15.03.2026
19 Диана
18:02 15.03.2026
20 Да,бе
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":От миротворец през месия,а в крайна сметка ще остане в историята,като заличителят на САЩ.Не е точно първата му мечта,но се сбъдва.
18:02 15.03.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Ами":Ами то 🤠САШтинските бази по Света са си САШт🤠
🤠както СоПолствоТО🤠
18:03 15.03.2026
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "Така Де":Войната на Русия си върви, "со кроме, со благо, со много кютек", но тя е срещу сбърканите евроэлит, за това е така
Коментиран от #26, #33, #35
18:03 15.03.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Иран е малко СМЛЯН!!!!РАЗХОЖДАТ СЕ ИЗТРЕБИТЕЛИ дет си поискат там!
Коментиран от #25, #29
18:04 15.03.2026
24 12443
До коментар #2 от "Вашето мнение":Добра пропаганда приятел.Слава на ПРусия.
Коментиран от #30
18:06 15.03.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Малка ти е пшката явно, "смлян" , ама продава нефт, хахаха
Коментиран от #31
18:06 15.03.2026
26 Хаха
До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ройтерс съобщава, че на представителите на Макрон в Москва е било казано дословно "да вървят по дяволите".
Юрий Ушаков е казал дословно на французите, които настояват за място на масата за преговори за Украйна: „Съжалявам, всъщност не, не искаме, м.йната ви.“
😂😁😆🤣
Коментиран от #32
18:07 15.03.2026
27 И Киев е Руски
Коментиран от #44
18:08 15.03.2026
28 нормално
До коментар #15 от "Така Де":Навремето Русия затънаха в Афганистан, после янките ги последваха..Правят се на велики, докато не излезе един гол и бос да ги нашамари и после бягат от тази страна като дявол от тамян . Не сме чули вече нито руснаците да искат да бият афганците, нито американците споменават вече афганците
18:08 15.03.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Б.Е.З. т.о.П.К.И 🐱
🤠Те и доста САШтински бази са млени🤠
18:09 15.03.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "12443":Ж. Борел, бивш шеф на евродипломацията на ЕС:"Америка не е печелила война след Втората световна, освен войните водени под знамето на ООН".
18:10 15.03.2026
31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":номера е по-малка , но спортна///ще се научите като пораснете ..големи тарикати ще станете
Коментиран от #34
18:10 15.03.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Хаха":Знам го това, хубаво е че си го писал, за срснята
18:12 15.03.2026
33 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нещо подобно ще стане сега в Залива За да продължи офанзивата трябва да дойдат подкрепления защото в момента инициативата е в ръцете на Иран Ако дойдат от Южна Корея грешка Ако дойдат от Япония грешка Всяко действие на Сащ е грешка от тук нататък
18:12 15.03.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тоя номер, го кажи на жена си, смт Няк, хахаххх
Коментиран от #36
18:13 15.03.2026
35 Така Де
До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Все пак, както казахте в началото на войната....за два дни ще приключите с Украйна, интересно колко нормални дни са ваши два дни. Досега минаха 5 нормални години, а изглежда при вас сте още сутринта на първия ден от войната
Коментиран от #43
18:13 15.03.2026
36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":пак ли са ти се изпразнили на сурата? от 1 САЩ сателит те гледам!
Коментиран от #53
18:17 15.03.2026
37 Тимур
18:18 15.03.2026
38 Когато не слушаш, плащаш
18:19 15.03.2026
39 Защото
18:27 15.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ХА ХА ХА
18:33 15.03.2026
43 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #35 от "Така Де":Имае безаналогов план който върви по план!
Коментиран от #48
18:34 15.03.2026
44 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #27 от "И Киев е Руски":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
18:34 15.03.2026
45 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #47
18:35 15.03.2026
46 Хи хи хи
18:37 15.03.2026
47 Неграмотника си остава винаги такъв
До коментар #45 от "К ПЕЙКИ с чалми":Хайде ДжЕN .......научи се да пишеш ....и после тук не може да вееш само розови знаменца !!!!!!
18:40 15.03.2026
48 Божеее
До коментар #43 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":А Джуджето дали ще го доживее
18:40 15.03.2026
49 Ами
18:54 15.03.2026
50 Българин
18:56 15.03.2026
51 фицо
18:56 15.03.2026
52 Бензъл
До коментар #8 от "Ами ще ви бият.":Само в голите ти мечти.Дебил
19:00 15.03.2026
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бъркаш ме с баща си
19:07 15.03.2026
54 Факт
До коментар #2 от "Вашето мнение":Ами Реално Сащ не Води Война...и едва ли е загубила повече от 10 войника в този конфликт , Те си нанасят удари срещу разни съоражения сгради и там каквото си решат и реално Войски Няма...Иран губят хиляди Сгради които вече ги няма, и още толкова Невинни хора които нямат нищо общо с войната ...Реално Иран прави същото каквото прави и Украйна ...Мисли си че Врага в случая с Украйна е Русия , а с Иран е Сащ..и те вярват че Русия и Сащ ще се предадат..по коя логика това ще се случи не знам...как трябва ще сринат цял Иран със земята и пак няма да спрат без да пращат никакви войници в Иран ..за разлика от Русия която даде стотици хиляди жертви за да вземе 5 метра земя...а на Сащ не и трябва Територията на Иран ..те искат просто да им унищожат Цялата Инфраструктура ...а това горе долу за 2 месеца ще стане .. Жалко че до тогава хиляди ако не милиони Цивилни ще останат без домове и ще трябва да напуснат страната си заради Ината на Иранския президент или какъвто е там ..а От него се иска просто да каже ок ще слушаме...Колкото повече Казва Не..толкова повече Сгради ще Рухват , толкова повече Цивилни хора ще умират , и т.н..само и само Иран да Покаже Сила.... Само че тя сила може да покаже Евентуално в Война между войските на а двете държави...но Сащ не са толкова луди да си пращат войската като може да затрият целият Иран без да пращат нито един войник Там...Не че защитавам Ционистите дори напротив дори много ми се иска някой да им разкаже играта , но за съжаление Р
19:12 15.03.2026