Арагчи: Иран не е поискал от САЩ прекратяване на огъня

Иран никога не е искал от САЩ прекратяване на огъня; Ислямската република е готова да се защитава, колкото е необходимо. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

„Не, никога не сме искали прекратяване на огъня, нито дори сме искали преговори. Готови сме да се защитаваме, колкото е необходимо“, каза той в интервю за CBS.

Иран не вижда убедителна причина да започне преговори със САЩ. Техеран не ги е поискал, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

„Не“, каза той в интервю за телевизия CBS, когато беше попитан дали Техеран се е свързал с него директно или чрез посредници относно преговорите. „Ние сме доста стабилни и силни и защитаваме народа си от този акт на агресия. Не виждаме причина да преговаряме с американците. Водихме разговори с тях, когато ни нападнаха, и това се случи за втори път. Нямаме добър опит в комуникацията с американците.“

Иранските сили нанасят удари само по американски военни съоръжения и активи. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви това в интервю за телевизия CBS.

„Нанасяме удари само по американски активи, американски структури, американски военни бази“, отбеляза той. Арагчи подчерта, че иранската страна нанася удари само по това, което „принадлежи на американците“. Той заяви, че САЩ нанасят удари по Иран от територията на други държави.