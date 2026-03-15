Арагчи: Иран не е поискал от САЩ прекратяване на огъня

15 Март, 2026 17:51 2 207 54

  • иран-
  • сащ-
  • преговори-
  • абас арагчи

Ислямската република е готова да се защитава, колкото е необходимо

Арагчи: Иран не е поискал от САЩ прекратяване на огъня - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран никога не е искал от САЩ прекратяване на огъня; Ислямската република е готова да се защитава, колкото е необходимо. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

„Не, никога не сме искали прекратяване на огъня, нито дори сме искали преговори. Готови сме да се защитаваме, колкото е необходимо“, каза той в интервю за CBS.

Иран не вижда убедителна причина да започне преговори със САЩ. Техеран не ги е поискал, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

„Не“, каза той в интервю за телевизия CBS, когато беше попитан дали Техеран се е свързал с него директно или чрез посредници относно преговорите. „Ние сме доста стабилни и силни и защитаваме народа си от този акт на агресия. Не виждаме причина да преговаряме с американците. Водихме разговори с тях, когато ни нападнаха, и това се случи за втори път. Нямаме добър опит в комуникацията с американците.“

Иранските сили нанасят удари само по американски военни съоръжения и активи. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви това в интервю за телевизия CBS.

„Нанасяме удари само по американски активи, американски структури, американски военни бази“, отбеляза той. Арагчи подчерта, че иранската страна нанася удари само по това, което „принадлежи на американците“. Той заяви, че САЩ нанасят удари по Иран от територията на други държави.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ей тва е

    70 8 Отговор
    Мъжка приказкка

    17:52 15.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    72 10 Отговор
    Палячото тръмп дори тик-ток войната не може да спечели. Вече никой не вярва на сащ. Сащ са толкова слаби, че паветните в България са в ужаст.

    Коментиран от #24, #54

    17:53 15.03.2026

  • 3 Да,бе

    56 7 Отговор
    Американската маймунка пак забрави да премери костилката и се нагълта с прекалено голям плод...Тоя път ще се прибере в къщи и скоро няма да се показва ...

    Коментиран от #9, #14

    17:54 15.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    46 6 Отговор
    🤠САШтинските "миротворци" се чудят как

    " да се измъкнат като лейди която е прррръдн@л@ в опера"❗

    17:55 15.03.2026

  • 5 Българин

    58 6 Отговор
    Само Тръмп ги разправя тези измишльотини, че Иран искал примирие.

    17:55 15.03.2026

  • 6 нано

    57 5 Отговор
    Иран ги скъса от бой, а Тръмп вика победихме ги...

    Коментиран от #11

    17:55 15.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами ще ви бият.

    9 25 Отговор
    Много ще ви бият.

    Коментиран от #52

    17:56 15.03.2026

  • 9 Само питам

    25 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Въпроса е след като се прибере дали ще има мира от персите или ще остави Америка на местното население.

    Коментиран от #16

    17:56 15.03.2026

  • 10 Хаха

    46 4 Отговор
    "Американците са най-щастливите хора, защото където и да отидат, за да донесат свобода и демокрация... намират петрол.“ – Микеле С.ра, италиански журналист.
    😊😄😆

    17:56 15.03.2026

  • 11 Ами

    6 30 Отговор

    До коментар #6 от "нано":

    Бомби падат в Иран не във САЩ.

    Коментиран от #21

    17:57 15.03.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 30 Отговор
    ако трябва да си говорим сериозно , Иран ще загуби тая война , както се предаде и Куба и тнт.. идеологът на РФ в прав текст каза (Дугин) , че НАТО разбива съюзниците на РФ , без тя да може да направи нищо-не че е толкова важна де!!да се оплетеш като пате в кълчища обаче се иска и талант някакъв

    Коментиран от #18

    17:58 15.03.2026

  • 13 Дориана

    38 7 Отговор
    Разбира се много ясно, че Иран не е поискал мир с Америка и Израел , защото вече е започнал свещена война . Тръм говори това което на него му се иска и прибягва съзнателно до лъжи , защото вече той самия е уплашен от ситуацията , която предизвика. Няма спиране тази война ще продължи много дълги години повече от десет и ще завърши с унищожението на Европа. Предупреждавахме сто пъти, никой не чува.

    17:58 15.03.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Май мъжът с име Линдзи и НАтаняХУЙ са подлъгали ТръНп, че може за 24 часа да стане "Хироу"❗
    Та сега стана САШтинско ОСИРтаковАНЕ❗

    Коментиран от #20

    17:59 15.03.2026

  • 15 Така Де

    8 25 Отговор
    САЩ затънаха в Иран, а Русия в Украйна.....

    Коментиран от #22, #28

    17:59 15.03.2026

  • 16 Да,бе

    21 3 Отговор

    До коментар #9 от "Само питам":

    Дълги години ще се радва на заслужена "почит"от ислямският свят,а и не само.

    17:59 15.03.2026

  • 17 Рижият клоун в световния цирк

    28 3 Отговор
    пак лъже като влашки циганин.

    Иранците го презират: „Ние сме доста стабилни и силни и защитаваме народа си от този акт на агресия. Не виждаме причина да преговаряме с американците. Водихме разговори с тях, когато ни нападнаха, и това се случи за втори път. Нямаме добър опит в комуникацията с американците.“

    17:59 15.03.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 5 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Куба колко нефт има бе, ТПК?
    А Иран стана две седмици от как го " Победихте", хвхаха

    Коментиран от #23

    18:01 15.03.2026

  • 19 Диана

    20 4 Отговор
    Аз не мисля, че войната в Иран е решение на някакви проблеми освен, може би, на жадни те за кръв военни в САЩ...САЩ имаха опит с подобни войни във Виетнам вече, а иранците са много по-сериозен и мотивиран противник от виетнамците... Най-добре е тази война да спре още в началото и да започнат СЕРИОЗНИ международни преговори за решаване на проблемите и с Иран и с Израел, според мен...

    18:02 15.03.2026

  • 20 Да,бе

    21 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    От миротворец през месия,а в крайна сметка ще остане в историята,като заличителят на САЩ.Не е точно първата му мечта,но се сбъдва.

    18:02 15.03.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Ами то 🤠САШтинските бази по Света са си САШт🤠
    🤠както СоПолствоТО🤠

    18:03 15.03.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 2 Отговор

    До коментар #15 от "Така Де":

    Войната на Русия си върви, "со кроме, со благо, со много кютек", но тя е срещу сбърканите евроэлит, за това е така

    Коментиран от #26, #33, #35

    18:03 15.03.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 18 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Иран е малко СМЛЯН!!!!РАЗХОЖДАТ СЕ ИЗТРЕБИТЕЛИ дет си поискат там!

    Коментиран от #25, #29

    18:04 15.03.2026

  • 24 12443

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Добра пропаганда приятел.Слава на ПРусия.

    Коментиран от #30

    18:06 15.03.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 1 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Малка ти е пшката явно, "смлян" , ама продава нефт, хахаха

    Коментиран от #31

    18:06 15.03.2026

  • 26 Хаха

    20 2 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ройтерс съобщава, че на представителите на Макрон в Москва е било казано дословно "да вървят по дяволите".
    Юрий Ушаков е казал дословно на французите, които настояват за място на масата за преговори за Украйна: „Съжалявам, всъщност не, не искаме, м.йната ви.“
    😂😁😆🤣

    Коментиран от #32

    18:07 15.03.2026

  • 27 И Киев е Руски

    22 1 Отговор
    Продължавайте да трепете янки и евреи .Светът няма нужда от тия боклуци

    Коментиран от #44

    18:08 15.03.2026

  • 28 нормално

    15 0 Отговор

    До коментар #15 от "Така Де":

    Навремето Русия затънаха в Афганистан, после янките ги последваха..Правят се на велики, докато не излезе един гол и бос да ги нашамари и после бягат от тази страна като дявол от тамян . Не сме чули вече нито руснаците да искат да бият афганците, нито американците споменават вече афганците

    18:08 15.03.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    К.О.Т.а.р.А.К 🐱
    Б.Е.З. т.о.П.К.И 🐱
    🤠Те и доста САШтински бази са млени🤠

    18:09 15.03.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 0 Отговор

    До коментар #24 от "12443":

    Ж. Борел, бивш шеф на евродипломацията на ЕС:"Америка не е печелила война след Втората световна, освен войните водени под знамето на ООН".

    18:10 15.03.2026

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    номера е по-малка , но спортна///ще се научите като пораснете ..големи тарикати ще станете

    Коментиран от #34

    18:10 15.03.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хаха":

    Знам го това, хубаво е че си го писал, за срснята

    18:12 15.03.2026

  • 33 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 1 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нещо подобно ще стане сега в Залива За да продължи офанзивата трябва да дойдат подкрепления защото в момента инициативата е в ръцете на Иран Ако дойдат от Южна Корея грешка Ако дойдат от Япония грешка Всяко действие на Сащ е грешка от тук нататък

    18:12 15.03.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тоя номер, го кажи на жена си, смт Няк, хахаххх

    Коментиран от #36

    18:13 15.03.2026

  • 35 Така Де

    4 8 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Все пак, както казахте в началото на войната....за два дни ще приключите с Украйна, интересно колко нормални дни са ваши два дни. Досега минаха 5 нормални години, а изглежда при вас сте още сутринта на първия ден от войната

    Коментиран от #43

    18:13 15.03.2026

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор

    До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    пак ли са ти се изпразнили на сурата? от 1 САЩ сателит те гледам!

    Коментиран от #53

    18:17 15.03.2026

  • 37 Тимур

    4 6 Отговор
    Тръмп пуска лимитирана квота зелени карти. Бегом копейки,пускайте молби,че инак пак ще изгорите

    18:18 15.03.2026

  • 38 Когато не слушаш, плащаш

    14 1 Отговор
    САЩ спука гума на околовръстното. Военните предупредих Дедо Дони.

    18:19 15.03.2026

  • 39 Защото

    1 0 Отговор
    е благодатен огън!

    18:27 15.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ХА ХА ХА

    8 1 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! КРАВИТЕ НАПРАВО СЕ ОООООСР.@..... СЪС ИЗВИНЕНИЕ , ЗА ЕВРЕИТЕ ДА НЕ ГОВОРИМ ! СЕГА СЕ ЧУДЯТ КАК ДА ИЗЛЕЗНАТ КАТО ПОБЕДИТЕЛИ , ЧЕ И ЦИОНИСТИТЕ ЯДЪТ ЯК ПЕРДАХ ОТ ИРАН И ЗАБРАНИХА ДА СЕ ПУСКАТ КАДРИ СЪС ПОРАЖЕНИЯТА ИМ А ДВОЙНИКА НА НЕТАНЯХУ СЕ Е ЗАВРЯЛ КАТО ЗЕЛЕНИЯ ГУЩЕР ВЪВ ДЪН ЗЕМЯ !

    18:33 15.03.2026

  • 43 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Така Де":

    Имае безаналогов план който върви по план!

    Коментиран от #48

    18:34 15.03.2026

  • 44 Орк на тротинетка 🧌🛴

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "И Киев е Руски":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    18:34 15.03.2026

  • 45 К ПЕЙКИ с чалми

    1 1 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #47

    18:35 15.03.2026

  • 46 Хи хи хи

    4 1 Отговор
    Дайте на тръмпясалия пират нобелова награда за ВОЙНАТА , за да си седне на задните части !!!!!!!

    18:37 15.03.2026

  • 47 Неграмотника си остава винаги такъв

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Хайде ДжЕN .......научи се да пишеш ....и после тук не може да вееш само розови знаменца !!!!!!

    18:40 15.03.2026

  • 48 Божеее

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    А Джуджето дали ще го доживее

    18:40 15.03.2026

  • 49 Ами

    2 1 Отговор
    Със САЩ преговори да наистина безсмислени. Израел трябва да води преговорите с Иран.

    18:54 15.03.2026

  • 50 Българин

    3 0 Отговор
    Ето кой иска война! Сега Тръмп има пълно право, да налага своите интереси със всички средства! След като иранското ръководтво не желае да защити народа си и да осигури мир, те ще са виновни за милиони те жертви!

    18:56 15.03.2026

  • 51 фицо

    1 1 Отговор
    Време е тогава да влезе и НАТО и да приключва всичко за два дни...

    18:56 15.03.2026

  • 52 Бензъл

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами ще ви бият.":

    Само в голите ти мечти.Дебил

    19:00 15.03.2026

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бъркаш ме с баща си

    19:07 15.03.2026

  • 54 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Ами Реално Сащ не Води Война...и едва ли е загубила повече от 10 войника в този конфликт , Те си нанасят удари срещу разни съоражения сгради и там каквото си решат и реално Войски Няма...Иран губят хиляди Сгради които вече ги няма, и още толкова Невинни хора които нямат нищо общо с войната ...Реално Иран прави същото каквото прави и Украйна ...Мисли си че Врага в случая с Украйна е Русия , а с Иран е Сащ..и те вярват че Русия и Сащ ще се предадат..по коя логика това ще се случи не знам...как трябва ще сринат цял Иран със земята и пак няма да спрат без да пращат никакви войници в Иран ..за разлика от Русия която даде стотици хиляди жертви за да вземе 5 метра земя...а на Сащ не и трябва Територията на Иран ..те искат просто да им унищожат Цялата Инфраструктура ...а това горе долу за 2 месеца ще стане .. Жалко че до тогава хиляди ако не милиони Цивилни ще останат без домове и ще трябва да напуснат страната си заради Ината на Иранския президент или какъвто е там ..а От него се иска просто да каже ок ще слушаме...Колкото повече Казва Не..толкова повече Сгради ще Рухват , толкова повече Цивилни хора ще умират , и т.н..само и само Иран да Покаже Сила.... Само че тя сила може да покаже Евентуално в Война между войските на а двете държави...но Сащ не са толкова луди да си пращат войската като може да затрият целият Иран без да пращат нито един войник Там...Не че защитавам Ционистите дори напротив дори много ми се иска някой да им разкаже играта , но за съжаление Р

    19:12 15.03.2026

