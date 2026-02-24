Новини
Зеленски пред Financial Times: Руснаците си играят с Тръмп и с целия свят, искам точна дата за приемането ни в ЕС!
  Тема: Украйна

Зеленски пред Financial Times: Руснаците си играят с Тръмп и с целия свят, искам точна дата за приемането ни в ЕС!

24 Февруари, 2026 04:49, обновена 24 Февруари, 2026 04:57 2 895 112

Украинският президент смята, че всяко прекратяване на огъня без твърди гаранции за сигурност ще носи „големи рискове“

Зеленски пред Financial Times: Руснаците си играят с Тръмп и с целия свят, искам точна дата за приемането ни в ЕС! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия и Украйна са в „началото на края“ на конфликта, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times.

Той смята, че всяко прекратяване на огъня без твърди гаранции за сигурност ще носи „големи рискове“ и призовава ЕС да спре да „се държи уклончиво“ и да определи дата за присъединяването на Украйна. Той казва, че това трябва да се случи още през 2027 г.

„Имам нужда от дата. Аз я искам“, каза Зеленски. „Нека не позволяваме на бъдещите лидери или на следващото поколение да се изправят пред ситуация, в която Русия блокира членството на Украйна в ЕС в продължение на 50 години“, добави той.

Кремъл смята евентуалното присъединяване на Украйна към ЕС за нейно суверенно право, тъй като това не е военен съюз.

Зеленски смята, че Русия „играе игрички“ и „не е сериозна“ по отношение на прекратяването на конфликта. „Те си играят с Тръмп и си играят с целия свят“, смята президентът. Украинският лидер отхвърли твърденията, че Киев може да използва прекратяването на огъня, за да прегрупира силите си преди офанзива.

„Украйна се нуждае от прекратяване на огъня – вчера, днес и утре“, подчерта той. „Не ни е нужна пауза. Трябва ни край на войната.“

Зеленски нарече идеята на САЩ, че конфликтът ще приключи, ако Киев отстъпи Донбас, „късогледство“. Той също така отбеляза, че натискът, който президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва върху Киев да направи отстъпки за мир, е много по-голям от натиска върху Москва, но изрази надежда, че Тръмп ще промени позицията си.

Според Тръмп украинците "вече са загубили известна територия" и може да загубят още повече, ако мирното споразумение се провали.

Руският президент Владимир Путин заяви, че украинските войски трябва да се изтеглят от окупираните от тях територии, „и тогава боевете ще спрат“. „Ако не се изтеглят, тогава ще постигнем това чрез военни действия“, отбеляза той. Ако Киев откаже диалог, Москва „ще постигне освобождението на историческите си земи с военни средства“, подчерта Путин.

Кремъл нарече преговорите за уреждане на спора „много сложни“. „Процесът работи; има много за анализ и обсъждане с държавния глава“, каза прессекретарят на президента Дмитрий Песков, коментирайки последните преговори.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    113 160 Отговор
    Психично болно

    Коментиран от #72, #83, #90, #99

    04:59 24.02.2026

  • 2 Оххх

    118 153 Отговор
    То и аз си искам от комшийката ама не дава....да пита Орбан или Фицо за точна дата де.

    Коментиран от #100, #101

    05:01 24.02.2026

  • 3 Искали

    116 156 Отговор
    Ама не отговарят на критериите за членство в ЕС.

    05:01 24.02.2026

  • 4 Аре у лево!

    132 173 Отговор
    Точната дата е НИКОГА! Разбра ли укро просяк със златната тоалетна ?

    Коментиран от #84

    05:04 24.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Петър

    108 112 Отговор
    Чудно ми е, защо изобщо българските медии дават поле за изява на Зеленски?

    Коментиран от #33, #85

    05:10 24.02.2026

  • 9 Ъхъ

    42 81 Отговор

    До коментар #6 от "Швейк":

    Лама Калушев да те намаже тебе, беззлобиво да те намаже!

    Коментиран от #89

    05:12 24.02.2026

  • 10 Ако има нещо

    62 73 Отговор
    по-гадно от украински зеленпор то това е неукраински зеленпор.

    Коментиран от #17, #77

    05:14 24.02.2026

  • 11 Констатация

    73 72 Отговор
    Част от Копенхагенските критерии за влизане в ЕС са добросъседските отношения.А Русия и Украйна воюват…

    Коментиран от #14, #64

    05:16 24.02.2026

  • 12 Чичо доктор

    28 71 Отговор
    На какво си играят?

    05:18 24.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Каква

    10 53 Отговор

    До коментар #11 от "Констатация":

    връзка има с датата?

    Коментиран от #22

    05:19 24.02.2026

  • 15 Мишок

    10 48 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    от кога си за ЕС?

    05:20 24.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Датата

    26 42 Отговор
    Като свърши СВО-24.02.2122 !

    05:23 24.02.2026

  • 20 Факти

    66 39 Отговор
    Зеленски пред Financial Times: Руснаците си играят с Тръмп и с целия свят, искам точна дата за приемането ни в ЕССР - една СУПЕР НАГЛОСТ !

    05:25 24.02.2026

  • 21 Точен час

    52 33 Отговор
    Малко остана. Точно в 12.00 часа на 30 февруари 2026 година.

    05:26 24.02.2026

  • 22 Датата зависи от

    32 28 Отговор

    До коментар #14 от "Каква":

    това кога ще се договори траен мир.Друг вариант е специално за Украйна да бъдат внесени промени в Копенхагенските критерии за приемане на държава в ЕС. Такава стъпка би поставила Украйна в превилегировано положение спрямо държавите в Западните Балкани и Турция,тъй като тя е ключова при процеса за тяхното присъединяване към ЕС.

    05:36 24.02.2026

  • 23 Бени Пича

    51 26 Отговор
    Тоя братчед започна да прекалява, пускам обява.

    Обява: Спешно се търси нов клоун за президент на Украйна! Изисквания: Да няма изисквания. Заплата по договаряне.

    Коментиран от #92, #94

    05:43 24.02.2026

  • 24 Скоро

    23 23 Отговор
    през 876904657 год!

    05:43 24.02.2026

  • 25 Точната дата е

    25 23 Отговор
    2150 година

    05:46 24.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 гошо

    47 2 Отговор
    Това няма да стане НИКОГА,хазар-наркоман.Сещам се поне за 5 държави с вето.

    Коментиран от #35, #45

    06:06 24.02.2026

  • 31 ти да видиш

    40 1 Отговор
    зеленияпор да се чете: " Искам точна дата в която да ви вкарам открито във войната"!

    06:16 24.02.2026

  • 32 Искал той

    43 2 Отговор
    Сметай ако ги приемем каква прахосмукачка за пари ще са. Никакво приемане с ЕС. Да ходят да стават щат на краварника и без друго повече от половината им земя е на Мосанто и сходни фирмички.

    06:17 24.02.2026

  • 33 Срамота

    31 36 Отговор

    До коментар #8 от "Петър":

    Медиите правят реклама на наркотиците . Визирам Зеления Наркоман.

    06:18 24.02.2026

  • 34 А ние искаме точна дата

    37 36 Отговор
    за провеждане на президентски избори в Украйна.

    Коментиран от #79

    06:18 24.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Зелен Хайвер

    26 34 Отговор
    На 29-ти февруари, догодина.

    06:21 24.02.2026

  • 37 буля Пена

    23 19 Отговор
    А една дърта фиданка не искаш ли ?

    06:22 24.02.2026

  • 38 Вечните президенти

    23 18 Отговор
    Очевидно е, че хората там нямат никакви права и никой не ги пита за нищо. С какво тогава Украйна е по различна от опонентите си?

    06:22 24.02.2026

  • 39 читател

    31 18 Отговор
    Зеленчука почна да се мята кат котка у чувал . Всеки ден с различни искания !

    06:23 24.02.2026

  • 40 Тоя е нагъл

    40 18 Отговор
    И защо 400 млн европейци трябва да се съобразяват с искането на зеления?!?

    06:23 24.02.2026

  • 41 Не разбрах

    31 18 Отговор
    как Русия може да блокира членството на Украйна в ЕС.Зеленски да си обоснове твърдението.

    06:24 24.02.2026

  • 42 гост

    29 18 Отговор
    Почна да усеща как го пускат по пързалката .

    06:24 24.02.2026

  • 43 и аз да питам

    26 18 Отговор
    Защо автомобилите на наркокартелите в Мексико са с украински номера ?

    06:26 24.02.2026

  • 44 Берлин

    25 18 Отговор
    Ха ха,тоя винаги иска и сигурен,че ще му бъде изпълнено всички желания, това окранаглеца,хитро подло създаване, че още и окрабандера.

    06:26 24.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Точната дата

    20 17 Отговор
    Е 30 Февруари.

    06:45 24.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хаха

    19 18 Отговор
    На този фашист докога ще му дават трибуна?

    06:53 24.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Данко Харсъзина

    18 19 Отговор
    Меко казано нагъл.

    06:56 24.02.2026

  • 51 Така е!

    25 21 Отговор
    Абсолютно прав е президент Зеленски.
    Путлер и деменцията Тръмп само тупат топката и удължават войната.

    Коментиран от #54

    06:56 24.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Деций

    13 14 Отговор
    Веднага я получаваш,не зная защо бързаш толкова много,но това ще стане съвсем скоро.Примерно 9573 г устройва ли те,това е най ранната дата,ей я до като се обърнеш би е дошла.

    Коментиран от #91

    07:19 24.02.2026

  • 56 Азззззззз

    16 13 Отговор
    Наглец! Точната дата е 30 февруари!

    07:19 24.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 гост

    15 12 Отговор
    Кои те пита кво искаш бе наркоман

    07:32 24.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Бъдеще

    19 5 Отговор
    Нагъл наркоман. Нека европа си представи какъв таралеж би си вкарала в гащите приемайки укрите... КОГАТО И ДА Е ТОВА!!!

    07:37 24.02.2026

  • 62 Българин 681

    25 5 Отговор
    Искам, искам, искам, искам - това се чува само от устатата на клoунa 3eлeнcки.
    Кажи веднъж давам бе "човек" - оставка например.
    Ще спасиш хиляди човешки животи.........

    07:37 24.02.2026

  • 63 Може и да има

    7 7 Отговор

    До коментар #60 от "Обективни истини":

    основателни причини за исканията си. Ние не знаем какви устни и писмени ангажименти към Украйна са приемали и приемат управляващите ЕС.

    07:37 24.02.2026

  • 64 1234

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Констатация":

    значи макетата нема влизане

    07:45 24.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 бибитков

    17 3 Отговор
    Точната дата е три дни след като се разпадне Евросъюза

    07:49 24.02.2026

  • 68 След

    10 3 Отговор
    тридесетина години ще получи дата!

    08:00 24.02.2026

  • 69 тоа пак

    9 3 Отговор
    иска...... иска.......иска

    Коментиран от #107

    08:06 24.02.2026

  • 70 Перо

    15 5 Отговор
    Еврейна определя правилата и командва ЕС! Тоя ционист е перманентно под наркоза! Понеже иска да се пише тарикат остана без €90 млрд. и ток от Унгария и Словакия!

    08:07 24.02.2026

  • 71 анонимен

    13 4 Отговор
    Зеления просяк се изживява като властелин на света. Никакво НАТО ,никакъв ЕС. Украйна остава буферна зона между Русия и ЕС.

    Коментиран от #80

    08:18 24.02.2026

  • 72 Точно

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Пульо Пульо папагал

    08:20 24.02.2026

  • 73 Иди ми - дойди ми:)

    11 5 Отговор
    Първо казваше, - "Никакво прекратяване, защото руснаците ще се довъоражат и прегрупират"
    После орева орталъка и се тръшка пред Тръмп за- "30 или дори 60 дневно безусловно примирие"
    Сега пък не иска примирие, ако не по неговите условия.

    Ошашави и най-всеотдайните медии така.

    08:23 24.02.2026

  • 74 фен на сидеров

    9 5 Отговор
    внимавайте за кого гласувате ! само от новите министри и депутати зависи украинската дреб да не бъде приета в ЕС и да го приключи !

    Коментиран от #76

    08:24 24.02.2026

  • 75 Дата е съвсем скоро

    9 4 Отговор
    На 30ти Февруари!

    08:26 24.02.2026

  • 76 Още вярваш на агент Сайдеров?

    5 6 Отговор

    До коментар #74 от "фен на сидеров":

    Ако пък приемат Украйна, - с ЕСср е приключено!
    Та се чудя кое да избера!?

    08:32 24.02.2026

  • 77 Лука

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ако има нещо":

    Като имаш предвид путин си прав .

    08:36 24.02.2026

  • 78 Лука

    4 10 Отговор
    Слава на украинците,борци срещу фашизма в русия !

    08:40 24.02.2026

  • 79 Кои сте вие?

    8 9 Отговор

    До коментар #34 от "А ние искаме точна дата":

    Анонимни копейки ли?

    08:40 24.02.2026

  • 80 Лука

    2 7 Отговор

    До коментар #71 от "анонимен":

    Зеленски е герой ,защитава родината си . Рашистите копират хитлер !

    Коментиран от #81

    08:44 24.02.2026

  • 81 смотань бандерець..

    5 1 Отговор

    До коментар #80 от "Лука":

    Дано урсулците вземат зеленио мухал при них..тамън с бг-тата ще си разделят първото место по крадненьие и корупция по етажите на властоимащите

    Коментиран от #93, #96

    08:56 24.02.2026

  • 82 Дедо

    5 1 Отговор
    Искаш ама няма.

    Коментиран от #86

    09:14 24.02.2026

  • 83 Сульовице

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Това ли е последната ти диагноза от докторите?

    09:15 24.02.2026

  • 84 Кой си ти бре

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аре у лево!":

    Я у ЛЕВО,!!Какво зависи от вас бре? АБСОЛЮТНО НИЩО!!

    09:18 24.02.2026

  • 85 А бе

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Петър":

    И з се чудя,защо има медии ,които ви позволяват да драскате глупостите,така и така никой не ги чете!

    09:21 24.02.2026

  • 86 Дърт прудльооо

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Дедо":

    Щом иска,ще има! Ти какъв се явяваш??

    09:23 24.02.2026

  • 87 ЧУПКАТА

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Трай коньо":

    кумунде спиружено и изветряло

    09:24 24.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Пръдльооо

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъ":

    ъхъкаш,внимавай се езика да няма плесници!!

    09:27 24.02.2026

  • 90 Ха ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Цялата русоробска гилдия се е юрнала да очерни Зеленски,а той е най уважавания политик в света,А вие кои сте?

    Коментиран от #109

    09:29 24.02.2026

  • 91 А бе

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "Деций":

    Май заради Зеленски унгария и словакия ще бъдат лишени от субсидиране.

    09:31 24.02.2026

  • 92 Пръдлячко

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Бени Пича":

    Да не би да мислиш,че като свърши война ще лапкаш по вече?

    09:32 24.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Анонимен

    3 2 Отговор
    „Украйна се нуждае от прекратяване на огъня – вчера, днес и утре“, подчерта той."


    AМИ ПРЕКРАТЕТЕ Я ТОГАВА, ОТ ВАС ЗАВИСИ!

    Коментиран от #106

    09:38 24.02.2026

  • 96 Лука

    1 6 Отговор

    До коментар #81 от "смотань бандерець..":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    09:39 24.02.2026

  • 97 Хмм

    5 0 Отговор
    руснаците си играят с Тръмп - и с реплика като тази има нахалството да искапомощ и гаранции от Тръмп, има ли среща на която да присъства Тръмп, той винаги е там, за да се срещне с него

    09:41 24.02.2026

  • 98 СМЪТНА ПРОГНОЗА

    4 0 Отговор
    ...ДАТАТА ЩЕ Е В ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ,....НАЙ ВЕРОЯТНО......!

    09:42 24.02.2026

  • 99 Пръдляци

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Започна петата година от тридневната СВО на Путлер. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото в началото на първата - 19,25% през 2026 г. (вкл.територии превзети от 2014 г.) срещу 21,5% през 2022 г..........ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха .....................

    09:44 24.02.2026

  • 100 ОооооХххххх

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Оххх":

    Орбан и Фицо няма да получат финансиране,а до тогава РФ я я има,я я нема!

    09:46 24.02.2026

  • 101 Ехааааа

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оххх":

    Петата колона много се е активизирала.Защо ли,след като никой не и чете коментарите?

    09:49 24.02.2026

  • 102 Инна

    3 0 Отговор
    „Ако Украйна иска да се присъедини към Европейския съюз, нека се присъедини. Ако Брюксел е готов да я приеме в сегашното ѝ икономическо състояние, тогава „давайте“.“ Така руският президент Владимир Путин отговори на въпрос на участник от форума „Валдай“ относно позицията на Москва относно евентуалното присъединяване на Украйна към ЕС.

    „Никога не сме възразявали или изразявали каквато и да е негативна позиция относно плановете на Украйна да се присъедини към Европейската икономическа общност. Никога“, заяви държавният глава.

    „Що се отнася до НАТО, да, винаги сме били против; тази позиция има сериозни основания“, уточни той. Русия не вижда заплаха за себе си в икономическото сътрудничество между страните. „Следователно, тя не се смята за право дори да обсъжда този въпрос“, добави Путин.

    „Днес украинската икономика не може да съществува без външна подкрепа“, посочи руският президент. „Щом това спре, всичко ще се срине в рамките на една седмица“, заяви Путин.
    „Ако Европейският съюз е готов да приеме такава икономика в лоното си, тогава давайте и давайте“, заключи той.

    Коментиран от #110, #111

    10:02 24.02.2026

  • 103 ами

    4 1 Отговор
    ха ха ха - веднага да му дадете дата на човека, не ви е срам да не му изпълнявате желанията инъче няма да ви спира русията повече

    Коментиран от #112

    10:08 24.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 урсула и каяс

    4 1 Отговор
    30 февруари 2027 г си приет !!!

    10:26 24.02.2026

  • 106 Пръдльооо

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Анонимен":

    От кои нас бре твърде познат "анонимний:,Ние война не сме започвали!КОЙТО Я ЗАПОЧНА ТОЙ ТРЯБВА ДА Я СПРЕ!!

    10:42 24.02.2026

  • 107 Сульооо

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "тоа пак":

    ТИ СЪЩО ИСКАШ ,АМА НИКОЙ НИЩО НЯМА ДА ТИ ДАДЕ!! НО НА УКРАЙНА ЩЕ СЕ ДАВА!!!.........понял анонимчик......

    10:44 24.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Кои да са?

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Ха ха ха ха":

    Производители на стомашно -чревни газове.

    12:50 24.02.2026

  • 110 Блатната

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Инна":

    Украинците са работливи хора. ЕС ще я възмогне ,има БВП 9 пъти по голям от прехвалената ви Русия!Скрий са най сетне заедно с пустословието си!

    12:59 24.02.2026

  • 111 Ехееее

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Инна":

    На кого му пука какво е казал един терористагресор,ако ще да е и президент на цялата галактика.Вече пета година смях, резил и посмешище!Никога не съм вярвал ,че Русия е толкова слаба!! Днес започна петата година от тридневната СВО!

    13:07 24.02.2026

  • 112 А бе кух

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "ами":

    Тази статия има за цел да унижи Зеленски и да подхвърли стръв на кълвящите на гола кука с маджун.В предвид на обстоятелствата,те ще стават все повече и по вече!

    13:11 24.02.2026

