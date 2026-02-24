Зеленски пред Financial Times: Руснаците си играят с Тръмп и с целия свят, искам точна дата за приемането ни в ЕС!

Русия и Украйна са в „началото на края“ на конфликта, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times.

Той смята, че всяко прекратяване на огъня без твърди гаранции за сигурност ще носи „големи рискове“ и призовава ЕС да спре да „се държи уклончиво“ и да определи дата за присъединяването на Украйна. Той казва, че това трябва да се случи още през 2027 г.

„Имам нужда от дата. Аз я искам“, каза Зеленски. „Нека не позволяваме на бъдещите лидери или на следващото поколение да се изправят пред ситуация, в която Русия блокира членството на Украйна в ЕС в продължение на 50 години“, добави той.

Кремъл смята евентуалното присъединяване на Украйна към ЕС за нейно суверенно право, тъй като това не е военен съюз.

Зеленски смята, че Русия „играе игрички“ и „не е сериозна“ по отношение на прекратяването на конфликта. „Те си играят с Тръмп и си играят с целия свят“, смята президентът. Украинският лидер отхвърли твърденията, че Киев може да използва прекратяването на огъня, за да прегрупира силите си преди офанзива.

„Украйна се нуждае от прекратяване на огъня – вчера, днес и утре“, подчерта той. „Не ни е нужна пауза. Трябва ни край на войната.“

Зеленски нарече идеята на САЩ, че конфликтът ще приключи, ако Киев отстъпи Донбас, „късогледство“. Той също така отбеляза, че натискът, който президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва върху Киев да направи отстъпки за мир, е много по-голям от натиска върху Москва, но изрази надежда, че Тръмп ще промени позицията си.

Според Тръмп украинците "вече са загубили известна територия" и може да загубят още повече, ако мирното споразумение се провали.

Руският президент Владимир Путин заяви, че украинските войски трябва да се изтеглят от окупираните от тях територии, „и тогава боевете ще спрат“. „Ако не се изтеглят, тогава ще постигнем това чрез военни действия“, отбеляза той. Ако Киев откаже диалог, Москва „ще постигне освобождението на историческите си земи с военни средства“, подчерта Путин.

Кремъл нарече преговорите за уреждане на спора „много сложни“. „Процесът работи; има много за анализ и обсъждане с държавния глава“, каза прессекретарят на президента Дмитрий Песков, коментирайки последните преговори.