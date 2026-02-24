Зеленски пред Financial Times: Руснаците си играят с Тръмп и с целия свят, искам точна дата за приемането ни в ЕС!

Русия и Украйна са в „началото на края“ на конфликта, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times.
Той смята, че всяко прекратяване на огъня без твърди гаранции за сигурност ще носи „големи рискове“ и призовава ЕС да спре да „се държи уклончиво“ и да определи дата за присъединяването на Украйна. Той казва, че това трябва да се случи още през 2027 г.
„Имам нужда от дата. Аз я искам“, каза Зеленски. „Нека не позволяваме на бъдещите лидери или на следващото поколение да се изправят пред ситуация, в която Русия блокира членството на Украйна в ЕС в продължение на 50 години“, добави той.
Кремъл смята евентуалното присъединяване на Украйна към ЕС за нейно суверенно право, тъй като това не е военен съюз.
Зеленски смята, че Русия „играе игрички“ и „не е сериозна“ по отношение на прекратяването на конфликта. „Те си играят с Тръмп и си играят с целия свят“, смята президентът. Украинският лидер отхвърли твърденията, че Киев може да използва прекратяването на огъня, за да прегрупира силите си преди офанзива.
„Украйна се нуждае от прекратяване на огъня – вчера, днес и утре“, подчерта той. „Не ни е нужна пауза. Трябва ни край на войната.“
Зеленски нарече идеята на САЩ, че конфликтът ще приключи, ако Киев отстъпи Донбас, „късогледство“. Той също така отбеляза, че натискът, който президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва върху Киев да направи отстъпки за мир, е много по-голям от натиска върху Москва, но изрази надежда, че Тръмп ще промени позицията си.
Според Тръмп украинците "вече са загубили известна територия" и може да загубят още повече, ако мирното споразумение се провали.
Руският президент Владимир Путин заяви, че украинските войски трябва да се изтеглят от окупираните от тях територии, „и тогава боевете ще спрат“. „Ако не се изтеглят, тогава ще постигнем това чрез военни действия“, отбеляза той. Ако Киев откаже диалог, Москва „ще постигне освобождението на историческите си земи с военни средства“, подчерта Путин.
Кремъл нарече преговорите за уреждане на спора „много сложни“. „Процесът работи; има много за анализ и обсъждане с държавния глава“, каза прессекретарят на президента Дмитрий Песков, коментирайки последните преговори.
06:26 24.02.2026
06:56 24.02.2026
51 Така е!
Путлер и деменцията Тръмп само тупат топката и удължават войната.
Коментиран от #54
06:56 24.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Деций
Коментиран от #91
07:19 24.02.2026
56 Азззззззз
07:19 24.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 гост
07:32 24.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Бъдеще
07:37 24.02.2026
62 Българин 681
Кажи веднъж давам бе "човек" - оставка например.
Ще спасиш хиляди човешки животи.........
07:37 24.02.2026
63 Може и да има
До коментар #60 от "Обективни истини":основателни причини за исканията си. Ние не знаем какви устни и писмени ангажименти към Украйна са приемали и приемат управляващите ЕС.
07:37 24.02.2026
64 1234
До коментар #11 от "Констатация":значи макетата нема влизане
07:45 24.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 бибитков
07:49 24.02.2026
68 След
08:00 24.02.2026
69 тоа пак
Коментиран от #107
08:06 24.02.2026
70 Перо
08:07 24.02.2026
71 анонимен
Коментиран от #80
08:18 24.02.2026
72 Точно
До коментар #1 от "Мурка":Пульо Пульо папагал
08:20 24.02.2026
73 Иди ми - дойди ми:)
После орева орталъка и се тръшка пред Тръмп за- "30 или дори 60 дневно безусловно примирие"
Сега пък не иска примирие, ако не по неговите условия.
Ошашави и най-всеотдайните медии така.
08:23 24.02.2026
74 фен на сидеров
Коментиран от #76
08:24 24.02.2026
75 Дата е съвсем скоро
08:26 24.02.2026
76 Още вярваш на агент Сайдеров?
До коментар #74 от "фен на сидеров":Ако пък приемат Украйна, - с ЕСср е приключено!
Та се чудя кое да избера!?
08:32 24.02.2026
77 Лука
До коментар #10 от "Ако има нещо":Като имаш предвид путин си прав .
08:36 24.02.2026
78 Лука
08:40 24.02.2026
79 Кои сте вие?
До коментар #34 от "А ние искаме точна дата":Анонимни копейки ли?
08:40 24.02.2026
80 Лука
До коментар #71 от "анонимен":Зеленски е герой ,защитава родината си . Рашистите копират хитлер !
Коментиран от #81
08:44 24.02.2026
81 смотань бандерець..
До коментар #80 от "Лука":Дано урсулците вземат зеленио мухал при них..тамън с бг-тата ще си разделят първото место по крадненьие и корупция по етажите на властоимащите
Коментиран от #93, #96
08:56 24.02.2026
82 Дедо
Коментиран от #86
09:14 24.02.2026
83 Сульовице
До коментар #1 от "Мурка":Това ли е последната ти диагноза от докторите?
09:15 24.02.2026
84 Кой си ти бре
До коментар #4 от "Аре у лево!":Я у ЛЕВО,!!Какво зависи от вас бре? АБСОЛЮТНО НИЩО!!
09:18 24.02.2026
85 А бе
До коментар #8 от "Петър":И з се чудя,защо има медии ,които ви позволяват да драскате глупостите,така и така никой не ги чете!
09:21 24.02.2026
86 Дърт прудльооо
До коментар #82 от "Дедо":Щом иска,ще има! Ти какъв се явяваш??
09:23 24.02.2026
87 ЧУПКАТА
До коментар #5 от "Трай коньо":кумунде спиружено и изветряло
09:24 24.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Пръдльооо
До коментар #9 от "Ъхъ":ъхъкаш,внимавай се езика да няма плесници!!
09:27 24.02.2026
90 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Мурка":Цялата русоробска гилдия се е юрнала да очерни Зеленски,а той е най уважавания политик в света,А вие кои сте?
Коментиран от #109
09:29 24.02.2026
91 А бе
До коментар #55 от "Деций":Май заради Зеленски унгария и словакия ще бъдат лишени от субсидиране.
09:31 24.02.2026
92 Пръдлячко
До коментар #23 от "Бени Пича":Да не би да мислиш,че като свърши война ще лапкаш по вече?
09:32 24.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Анонимен
AМИ ПРЕКРАТЕТЕ Я ТОГАВА, ОТ ВАС ЗАВИСИ!
Коментиран от #106
09:38 24.02.2026
96 Лука
До коментар #81 от "смотань бандерець..":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
09:39 24.02.2026
97 Хмм
09:41 24.02.2026
98 СМЪТНА ПРОГНОЗА
09:42 24.02.2026
99 Пръдляци
До коментар #1 от "Мурка":Започна петата година от тридневната СВО на Путлер. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото в началото на първата - 19,25% през 2026 г. (вкл.територии превзети от 2014 г.) срещу 21,5% през 2022 г..........ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха .....................
09:44 24.02.2026
100 ОооооХххххх
До коментар #2 от "Оххх":Орбан и Фицо няма да получат финансиране,а до тогава РФ я я има,я я нема!
09:46 24.02.2026
101 Ехааааа
До коментар #2 от "Оххх":Петата колона много се е активизирала.Защо ли,след като никой не и чете коментарите?
09:49 24.02.2026
102 Инна
„Никога не сме възразявали или изразявали каквато и да е негативна позиция относно плановете на Украйна да се присъедини към Европейската икономическа общност. Никога“, заяви държавният глава.
„Що се отнася до НАТО, да, винаги сме били против; тази позиция има сериозни основания“, уточни той. Русия не вижда заплаха за себе си в икономическото сътрудничество между страните. „Следователно, тя не се смята за право дори да обсъжда този въпрос“, добави Путин.
„Днес украинската икономика не може да съществува без външна подкрепа“, посочи руският президент. „Щом това спре, всичко ще се срине в рамките на една седмица“, заяви Путин.
„Ако Европейският съюз е готов да приеме такава икономика в лоното си, тогава давайте и давайте“, заключи той.
Коментиран от #110, #111
10:02 24.02.2026
103 ами
Коментиран от #112
10:08 24.02.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 урсула и каяс
10:26 24.02.2026
106 Пръдльооо
До коментар #95 от "Анонимен":От кои нас бре твърде познат "анонимний:,Ние война не сме започвали!КОЙТО Я ЗАПОЧНА ТОЙ ТРЯБВА ДА Я СПРЕ!!
10:42 24.02.2026
107 Сульооо
До коментар #69 от "тоа пак":ТИ СЪЩО ИСКАШ ,АМА НИКОЙ НИЩО НЯМА ДА ТИ ДАДЕ!! НО НА УКРАЙНА ЩЕ СЕ ДАВА!!!.........понял анонимчик......
10:44 24.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Кои да са?
До коментар #90 от "Ха ха ха ха":Производители на стомашно -чревни газове.
12:50 24.02.2026
110 Блатната
До коментар #102 от "Инна":Украинците са работливи хора. ЕС ще я възмогне ,има БВП 9 пъти по голям от прехвалената ви Русия!Скрий са най сетне заедно с пустословието си!
12:59 24.02.2026
111 Ехееее
До коментар #102 от "Инна":На кого му пука какво е казал един терористагресор,ако ще да е и президент на цялата галактика.Вече пета година смях, резил и посмешище!Никога не съм вярвал ,че Русия е толкова слаба!! Днес започна петата година от тридневната СВО!
13:07 24.02.2026
112 А бе кух
До коментар #103 от "ами":Тази статия има за цел да унижи Зеленски и да подхвърли стръв на кълвящите на гола кука с маджун.В предвид на обстоятелствата,те ще стават все повече и по вече!
13:11 24.02.2026