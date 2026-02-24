Новини
Украйна отново отложи пускането на петрола за Словакия по нефтопровода „Дружба“, Зеленски отказа разговор с Фицо ВИДЕО
  Тема: Украйна

Украйна отново отложи пускането на петрола за Словакия по нефтопровода „Дружба“, Зеленски отказа разговор с Фицо ВИДЕО

24 Февруари, 2026 04:41, обновена 24 Февруари, 2026 06:55 2 445 25

Планирано е доставките да бъдат възобновени на 25 февруари

Украйна отново отложи пускането на петрола за Словакия по нефтопровода „Дружба“, Зеленски отказа разговор с Фицо ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доставките по петролопровода „Дружба“ до Словакия са планирани да бъдат възобновени на 25 февруари.

Украйна отново е информирала „Транспетрол“, оператора на словашкия участък от петролопровода, за отлагането, съобщи Министерството на икономиката, предаде SME.sk.

Министерството отбеляза, че доставките за вътрешния пазар не са изложени на риск, тъй като правителството е отделило някои резерви в случай на недостиг на петрол като част от извънредната ситуация в петролната индустрия.

„Украинският оператор не предостави допълнителни подробности за причините за тези промени“, заяви министерството.

Министерството подчерта, че постоянно следи ситуацията и е в тесен контакт с „Транспетрол“, за да осигури непрекъснати доставки и да минимизира рисковете за енергийната сигурност на страната.

Миналата седмица Министерството на икономиката обяви отлагането на доставките от Киев до 24 февруари; Първоначално те трябваше да бъдат възобновени на 20-ти.

На 23 февруари словашкият премиер Роберт Фицо обяви спиране на доставките на електроенергия за Украйна в отговор на спирането на транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба“. Според Фицо, той е искал да разговаря по телефона с украинския лидер Володимир Зеленски за възобновяване на доставките на петрол, но е получил съобщение, в което се посочва, че Зеленски е „готов да разговаря едва след 25 февруари“.

В средата на февруари словашкото министерство на икономиката обяви, че транзитът на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ е спрян поради повреди на украинска територия.

Руски петрол също не се доставя до Унгария по този тръбопровод от 27 януари. Министърът на външните работи Петер Сиярто заяви, че Украйна отказва да възобнови транзита на петрол по тръбопровода „Дружба“ по политически причини.

Влошаването на отношенията между Украйна и Унгария може да доведе до недостиг на средства за украинските въоръжени сили и фалит на страната до април, съобщи унгарското списание Mandiner.

Според списанието съотношението публичен дълг към БВП се е увеличило до 99% до 2025 г., което може да повлияе негативно на готовността на кредиторите да финансират Украйна.

Списанието подчерта, че на фона на общата мобилизация повече от една трета от бюджета на Украйна отива за финансиране на армията, докато правителството трябва да поддържа инвестиции във военно-промишления комплекс, да изплаща пенсии и заплати и да поддържа болници и училища. Разпределянето на средства за други области изглежда невъзможна задача поради бързо изчерпващата се държавна хазна, което може да показва, че ресурсите на Киев са напълно изчерпани.

Бюджетът на Украйна е с рекорден дефицит от няколко години. Киев признава, че набирането на средства става все по-трудно. Украинските медии и експерти вече посочват април като краен срок за получаване на финансова помощ от партньори. В момента финансирането на определени бюджетни пера се осигурява чрез преразпределение на средства, предназначени за по-късни периоди на годината. Междувременно западните партньори и МВФ призовават властите на страната да потърсят нови източници на финансиране.


Словакия
Оценка 2.1 от 29 гласа.
Оценка 2.1 от 29 гласа.
  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Укро просякът се мисли за началник

    64 11 Отговор
    Кой е този да самозабравил се просяк да спира жизненоважна суровина за Европа?!?! Спрете му тока и милиардите и нека Украинския народ му даде заслуженото !!!

    Коментиран от #6, #15, #19

    05:02 24.02.2026

  • 7 Мурка

    20 1 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    до това води тишината в СПАЛНЯТА ----десишън интимохелп

    Коментиран от #20

    05:10 24.02.2026

  • 13 Тиква

    25 6 Отговор
    Окранацюга,винаги бил и ще остане подлец,наглец и хиена.

    06:32 24.02.2026

  • 14 Дик диверсанта

    9 14 Отговор
    Дори и да бъдат отстранени пораженията от руския удар по петролопровода Дружба на територията на Украйна, след вчерашния удар по Калейкино едва ли руски нефт ще може да захрани този петролопровод.

    06:51 24.02.2026

  • 15 Ффф

    7 21 Отговор

    До коментар #4 от "Укро просякът се мисли за началник":

    Мани го този. Някакъв който се опълчи на световните тирани и е напът да излекува тумора на човечеството, ще ти се прави на началник хе хе. И ти да събориш империята на злото и да ликвидираш над милион орки, и ти ще се правиш на началник. Кой бил вика хе хе!

    Коментиран от #17, #24

  • 17 Борис Джонсън

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ффф":

    Мека, страхлива артистична душа е! Дори на мен не посмя да ми се опълчи!

    08:45 24.02.2026

  • 18 малко истински факти

    3 7 Отговор
    Пак унгарски бръщолевения на килограм , породени от безсилието на орбанчето да услужи на путинченто ....

    08:45 24.02.2026

  • 19 Лука

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Укро просякът се мисли за началник":

    Слава на Украйна и нейните защитници !

    09:01 24.02.2026

  • 20 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "Мурка":

    Рашистите вън от БГ саитове !!!

    09:03 24.02.2026

  • 21 Значи като нямате пари за война

    5 1 Отговор
    пенсии и др.не е добре да се правите на велики с чужда пара.Зеленият пор да изгладе белият чаршаф в офиса и да го опъне.Но преди това да го огледа да няма жълто петно от пикня.

    09:20 24.02.2026

  • 23 А,да видим кой първи

    0 0 Отговор
    ша клекне дали наркозеленски или Словакия и Унгария. те са основните доставчици на горива и ток за WCто крайна,а тя без тези неща ще клекне доста бързо на фронта.

    09:58 24.02.2026

  • 25 Васил

    0 0 Отговор
    Кои са Фицо и Орбан боклуците на Европа.

    10:12 24.02.2026

