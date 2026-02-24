Украйна отново отложи пускането на петрола за Словакия по нефтопровода „Дружба“, Зеленски отказа разговор с Фицо ВИДЕО

Доставките по петролопровода „Дружба“ до Словакия са планирани да бъдат възобновени на 25 февруари.
Украйна отново е информирала „Транспетрол“, оператора на словашкия участък от петролопровода, за отлагането, съобщи Министерството на икономиката, предаде SME.sk.
Министерството отбеляза, че доставките за вътрешния пазар не са изложени на риск, тъй като правителството е отделило някои резерви в случай на недостиг на петрол като част от извънредната ситуация в петролната индустрия.
„Украинският оператор не предостави допълнителни подробности за причините за тези промени“, заяви министерството.
Министерството подчерта, че постоянно следи ситуацията и е в тесен контакт с „Транспетрол“, за да осигури непрекъснати доставки и да минимизира рисковете за енергийната сигурност на страната.
Миналата седмица Министерството на икономиката обяви отлагането на доставките от Киев до 24 февруари; Първоначално те трябваше да бъдат възобновени на 20-ти.
На 23 февруари словашкият премиер Роберт Фицо обяви спиране на доставките на електроенергия за Украйна в отговор на спирането на транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба“. Според Фицо, той е искал да разговаря по телефона с украинския лидер Володимир Зеленски за възобновяване на доставките на петрол, но е получил съобщение, в което се посочва, че Зеленски е „готов да разговаря едва след 25 февруари“.
В средата на февруари словашкото министерство на икономиката обяви, че транзитът на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ е спрян поради повреди на украинска територия.
Руски петрол също не се доставя до Унгария по този тръбопровод от 27 януари. Министърът на външните работи Петер Сиярто заяви, че Украйна отказва да възобнови транзита на петрол по тръбопровода „Дружба“ по политически причини.
Влошаването на отношенията между Украйна и Унгария може да доведе до недостиг на средства за украинските въоръжени сили и фалит на страната до април, съобщи унгарското списание Mandiner.
Според списанието съотношението публичен дълг към БВП се е увеличило до 99% до 2025 г., което може да повлияе негативно на готовността на кредиторите да финансират Украйна.
Списанието подчерта, че на фона на общата мобилизация повече от една трета от бюджета на Украйна отива за финансиране на армията, докато правителството трябва да поддържа инвестиции във военно-промишления комплекс, да изплаща пенсии и заплати и да поддържа болници и училища. Разпределянето на средства за други области изглежда невъзможна задача поради бързо изчерпващата се държавна хазна, което може да показва, че ресурсите на Киев са напълно изчерпани.
Бюджетът на Украйна е с рекорден дефицит от няколко години. Киев признава, че набирането на средства става все по-трудно. Украинските медии и експерти вече посочват април като краен срок за получаване на финансова помощ от партньори. В момента финансирането на определени бюджетни пера се осигурява чрез преразпределение на средства, предназначени за по-късни периоди на годината. Междувременно западните партньори и МВФ призовават властите на страната да потърсят нови източници на финансиране.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Укро просякът се мисли за началник
Коментиран от #6, #15, #19
05:02 24.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мурка
До коментар #6 от "Атина Палада":до това води тишината в СПАЛНЯТА ----десишън интимохелп
Коментиран от #20
05:10 24.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тиква
06:32 24.02.2026
14 Дик диверсанта
06:51 24.02.2026
15 Ффф
До коментар #4 от "Укро просякът се мисли за началник":Мани го този. Някакъв който се опълчи на световните тирани и е напът да излекува тумора на човечеството, ще ти се прави на началник хе хе. И ти да събориш империята на злото и да ликвидираш над милион орки, и ти ще се правиш на началник. Кой бил вика хе хе!
Коментиран от #17, #24
06:55 24.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Борис Джонсън
До коментар #15 от "Ффф":Мека, страхлива артистична душа е! Дори на мен не посмя да ми се опълчи!
08:45 24.02.2026
18 малко истински факти
08:45 24.02.2026
19 Лука
До коментар #4 от "Укро просякът се мисли за началник":Слава на Украйна и нейните защитници !
09:01 24.02.2026
20 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #7 от "Мурка":Рашистите вън от БГ саитове !!!
09:03 24.02.2026
21 Значи като нямате пари за война
09:20 24.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 А,да видим кой първи
09:58 24.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Васил
10:12 24.02.2026