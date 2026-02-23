Цветан Цветанов пред ФАКТИ: В основата на конфликта Борисов–Добрев са думите „Солунската митница“, Борисов да обясни

Политическото напрежение преди предстоящите избори се покачва, а появата на нови играчи и вътрешните трусове в големите партии пренареждат политическия терен. За състава на служебния кабинет, влизането на Румен Радев в активната политика, процесите в ГЕРБ и скандала между Бойко Борисов и Делян Добрев... Пред ФАКТИ говори Цветан Цветанов, лидер на „Републиканци за България“.
– Господин Цветанов, как гледате на състава на служебния кабинет на Андрей Гюров? Дава ли надежда за честни избори, въпреки първата корекция с оттеглянето на Стоил Цицелков?
– На всяко служебно правителство трябва да дадем кредит на доверие. Основният му приоритет по Конституция е да гарантира и проведе честни и прозрачни избори. За първи път имаме вицепремиер без портфейл в лицето на Стоил Цицелков, който да отговаря конкретно за честността и прозрачността на изборния процес. Оказа се обаче, че стартираме с фалстарт, след като в публичното пространство излязоха данни от 2010 и 2011 година за употреба от него на марихуана, шофиране с 1,5 промила алкохол и нарушение на Кодекса за поведение при мисии на ЕС за наблюдение на избори. Това е сериозна репутационна щета за служебното правителство на Андрей Гюров.
– Не беше ли премислено това от миналото на Стоил Цицелков?
– След последните конституционни промени избраният за служебен премиер разполага със седем дни, за да представи структурата и състава на Министерския съвет. В толкова кратък срок е възможно да се допуснат грешки. Убеден съм, че господин Гюров има добри намерения, но когато не познава достатъчно добре хората и предложенията идват от различни страни, могат да възникнат подобни ситуации. Смятам, че след случилото се със Стоил Цицелков той вече няма място и в Обществения съвет към ЦИК.
– Президентът Румен Радев влезе на политическия терен. Виждате ли го като лидер на партия?
– Формално все още не сме го видели в такава роля. Срокът за създаване на партия е кратък. Вероятно би могъл да се яви в коалиционен формат, както направиха други нови формации при първото си участие в избори. В обществото Румен Радев се възприема като алтернатива на статуквото и като инструмент за разграждане на модела „Борисов–Пеевски“. Това може да доведе до сериозна подкрепа и по-висока избирателна активност. Предполагам, че след изборите би могъл да създаде собствен политически проект, в който да поеме ролята на лидер.
– Десет процента преднина за Румен Радев пред ГЕРБ, без да има партия и екип – малко ли е, много ли е?
– Това е изключително добър аванс пред основния му политически опонент в лицето на Бойко Борисов. Познавам добре процесите в ГЕРБ и оценявам ситуацията през днешното състояние на партията. За първи път ГЕРБ може да падне под 500 хиляди гласа, дори под 450 хиляди. Това би било тежка политическа катастрофа.
– Видяхме раздор между Бойко Борисов и Делян Добрев. Какво се случва в ГЕРБ?
– Скандалът е сериозен и вътрешен. Първоначално беше известен на ограничен кръг хора в ГЕРБ, преди да стане публичен. Това показва разрушено доверие между двамата. Чашата е счупена. Борисов се опита да я залепи, но тя вече не може да бъде същата. Смятам, че Делян Добрев – преди или след изборите – ще предприеме стъпки към постепенно оттегляне от активната политика.
– Какъв е конфликтът?
– Провокиран е от коментар на Борисов в тесен кръг. Това е неговият стил – „разделяй и владей“. Когато е попитал къде е Добрев, му е било отговорено, че пътува, а Борисов заявил, че явно е „на Солунската митница“. Тези думи са засегнали Добрев и така ескалира дълго тлеещият конфликт между тях.
– Какво означава „Солунската митница“?
– Борисов трябва да обясни.
– Делян Добрев и друг път се е оттеглял от ГЕРБ. Вие също сте го защитавали. Какво се случи преди години?
– Защитавал съм принципни позиции и хората, които изградиха партията в първия управленски мандат и бяха подлагани на безпринципни политически атаки от наши опоненти. Винаги съм смятал, че парламентарната група трябва да бъде силен и единен отбор. Когато лидерът е готов да жертва свои депутати заради личен комфорт, аз бях длъжен да ги защитя. Без силна парламентарна група няма стабилност и устойчиво управление.
– Остават ли хора с различно мнение в ГЕРБ?
– Почти не. Това е резултат от неспособността на Борисов да израсне като политически лидер. Лидерството означава да чуваш различните мнения, а не само на конформистите. Ерозията след 2021 г. е сериозна. Ако ГЕРБ падне под 450 хиляди гласа, няма да има досегашната парламентарна тежест в Народното събрание и този процес ще продължи да се задълбочава.
– Има ли влияние на ДПС – Ново начало в ГЕРБ?
– Определено. Липсата на реален организационен живот в ГЕРБ и издигането на хора, които нямат връзка с корените на партията, а са по-скоро конформисти, създадоха условия за външно влияние. Това позволи на представители на ДПС – Ново начало да оказват влияние върху част от структурите по места. Според мен в рискова ситуация някои депутати от ГЕРБ биха предпочели да гласуват за Делян Пеевски, а не за Борисов.
– Колко партии очаквате да влязат в парламента?
– Очаквам по-малко партии в сравнение с досегашния парламент. Това би било оздравителен процес. Ако формациите са по-малко, ще има по-малко хулигански прояви и повече смислен политически сблъсък по секторни политики, с по-малко популизъм. Смятам, че Радев би заложил на хора с професионален профил, които да работят за нормалност в българския парламент.
– Виждаме, че правосъдният министър Андрей Янкулов подхвана темата за статута на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. какво очаквате...
– Андрей Янкулов трябва да бъде подкрепен. Той е човек, излязъл от прокуратурата, и познава добре проблемите в съдебната система. Когато се противопоставяш на установен модел, неизбежно ще бъдеш атакуван. Казвам го от личен опит – бях сред първите политически жертви на този модел през 2013 г. След изборите ще бъде необходимо квалифицирано мнозинство за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. ВСС трябва да проведе прозрачен избор на нов главен прокурор, който да гарантира обективност в разследванията и прекратяване на практики като „Осемте джуджета“ и случая „Нотариуса“.
– "Републиканци за България" ще участвате ли на изборите?
– Окончателно решение все още няма. Възможно е участие в синхрон с други формации. Не изключвам и вариант да призовем симпатизантите си да подкрепят партии, които реално могат да формират парламентарно мнозинство за реформи, така че гласовете да не се разпиляват.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя милиционер
Коментиран от #41, #49
13:04 23.02.2026
2 Сталин
13:07 23.02.2026
3 И за
13:07 23.02.2026
4 ПеПедофил
13:09 23.02.2026
5 Гост
13:09 23.02.2026
6 Запомнете
Коментиран от #31
13:10 23.02.2026
7 Благой от СОФстрой
13:11 23.02.2026
8 Остави
13:13 23.02.2026
9 Гандалф
13:15 23.02.2026
10 Конспиратор
13:16 23.02.2026
11 ГОСПОДИН ЦВЕТАНОВ
Коментиран от #26
13:17 23.02.2026
12 Няма републиканци
13:19 23.02.2026
13 Предателю
13:31 23.02.2026
14 след време
13:38 23.02.2026
15 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.
Коментиран от #22, #33
13:40 23.02.2026
17 коко
13:48 23.02.2026
18 Тома
13:53 23.02.2026
19 Ако при
13:55 23.02.2026
20 Борисов днес разбиващ
14:05 23.02.2026
21 Питар
Този е по компрометиран и от про100 кирчо
14:06 23.02.2026
22 Виж сега
До коментар #15 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":Балкански поток е изплатен и вече печелим от наем.Никога не е бил на загуба.Какво против имаш руснаците? Умният човек не става враг с велики сили.Пък ,ако си чул за шести блок на ядрената ни централа,напоследък е все в ремонт,защото нямало някакви филтри.Ами хем сме зависими,хем се зъбим.Аман от разбирачи във всичко!
Коментиран от #32
14:08 23.02.2026
23 Цвъ-цвъ
От там къде си ял не плюй Цветане. Радев трябва да е луд да те вземе. Само ще трупа негатив. Имаш си партия, покажи да видим какво можеш на изборите. Не се напъвай пак за депутат. Хората те знаят, че не ставаш за нищо. Но поне ти дават трибуна да се показваш и да говориш небивалици. Ти толкова си и можеш.
14:13 23.02.2026
24 ШЕФА
14:14 23.02.2026
25 Варна
14:20 23.02.2026
26 Хахаха
До коментар #11 от "ГОСПОДИН ЦВЕТАНОВ":Г@азолизев,и по-точно на Цъфтан.Гнусен матрял си,нали си знаеш.
14:33 23.02.2026
27 Най-големият
14:38 23.02.2026
28 какво
14:38 23.02.2026
29 Цвете
14:42 23.02.2026
30 Цвете
14:43 23.02.2026
31 Мизерабъл
До коментар #6 от "Запомнете":Не знам кой какво ама Цъфтан яко се натрътил на Радков.И май ще се надене.
14:44 23.02.2026
32 Въпрос
До коментар #22 от "Виж сега":Какво и е великото на Русия? Какво е създала Русия? Какво руско ползваш в ежедневието си освен руска телевизия?
Коментиран от #44, #45
14:46 23.02.2026
33 Мръшляк
До коментар #15 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":Да беши издал книга,а умнико.Що мъчиш народа с тия фермани.Аз дори не те четох.
14:48 23.02.2026
34 Курдо Коленков
14:51 23.02.2026
36 коко
14:53 23.02.2026
37 Дидо
15:28 23.02.2026
38 Коко съкилийник на бай Ставри
15:48 23.02.2026
39 Цветанът на мисълта
15:57 23.02.2026
40 Сатана Z
16:29 23.02.2026
41 Велински
До коментар #1 от "Тоя милиционер":...според мен е доста по-коректен, като човек и професионалист от Бойчето,..
16:30 23.02.2026
42 Гост
16:46 23.02.2026
43 Професор Герджиков
16:46 23.02.2026
44 Виж сега
До коментар #32 от "Въпрос":Кой клас си,бе троле?!Явно не си дорасъл,да пишеш по сериозни теми .Чудя се,дали ви дават няколко изречения и вие после ги пишете по всички теми.Ами да ти кажа --даже и газ сигурно ползваш от Русия,но чрез посредници и с чужд "етикет".Живота не започва и не свършва с вас !
16:47 23.02.2026
45 Пръдльооо
До коментар #32 от "Въпрос":Ти нещо за много велик май се взе. ?
16:49 23.02.2026
46 ПсихоЛог
16:53 23.02.2026
47 Ясно е като бял ден
Какво ще направи Борисов ? Добрев е кутре и на Делян Дебелия така че , ако Дидо не каже няма да го махне. Добрев им е корупционна свръзка. Част от корупционната верига, а и по-думите на Цвък , Добрев е острие на ГЕРБ , тоест излиза и говори от трибуната и прокарва идеи и политики ?!
Ще видим...
17:19 23.02.2026
48 Макс
17:26 23.02.2026
49 Труден за разбиране
До коментар #1 от "Тоя милиционер":Човека има проблема с точки и запетайки и с елементите на изречението.
17:58 23.02.2026