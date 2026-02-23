Цветан Цветанов пред ФАКТИ: В основата на конфликта Борисов–Добрев са думите „Солунската митница“, Борисов да обясни

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Политическото напрежение преди предстоящите избори се покачва, а появата на нови играчи и вътрешните трусове в големите партии пренареждат политическия терен. За състава на служебния кабинет, влизането на Румен Радев в активната политика, процесите в ГЕРБ и скандала между Бойко Борисов и Делян Добрев... Пред ФАКТИ говори Цветан Цветанов, лидер на „Републиканци за България“.



– Господин Цветанов, как гледате на състава на служебния кабинет на Андрей Гюров? Дава ли надежда за честни избори, въпреки първата корекция с оттеглянето на Стоил Цицелков?

– На всяко служебно правителство трябва да дадем кредит на доверие. Основният му приоритет по Конституция е да гарантира и проведе честни и прозрачни избори. За първи път имаме вицепремиер без портфейл в лицето на Стоил Цицелков, който да отговаря конкретно за честността и прозрачността на изборния процес. Оказа се обаче, че стартираме с фалстарт, след като в публичното пространство излязоха данни от 2010 и 2011 година за употреба от него на марихуана, шофиране с 1,5 промила алкохол и нарушение на Кодекса за поведение при мисии на ЕС за наблюдение на избори. Това е сериозна репутационна щета за служебното правителство на Андрей Гюров.

– Не беше ли премислено това от миналото на Стоил Цицелков?

– След последните конституционни промени избраният за служебен премиер разполага със седем дни, за да представи структурата и състава на Министерския съвет. В толкова кратък срок е възможно да се допуснат грешки. Убеден съм, че господин Гюров има добри намерения, но когато не познава достатъчно добре хората и предложенията идват от различни страни, могат да възникнат подобни ситуации. Смятам, че след случилото се със Стоил Цицелков той вече няма място и в Обществения съвет към ЦИК.



– Президентът Румен Радев влезе на политическия терен. Виждате ли го като лидер на партия?

– Формално все още не сме го видели в такава роля. Срокът за създаване на партия е кратък. Вероятно би могъл да се яви в коалиционен формат, както направиха други нови формации при първото си участие в избори. В обществото Румен Радев се възприема като алтернатива на статуквото и като инструмент за разграждане на модела „Борисов–Пеевски“. Това може да доведе до сериозна подкрепа и по-висока избирателна активност. Предполагам, че след изборите би могъл да създаде собствен политически проект, в който да поеме ролята на лидер.

– Десет процента преднина за Румен Радев пред ГЕРБ, без да има партия и екип – малко ли е, много ли е?

– Това е изключително добър аванс пред основния му политически опонент в лицето на Бойко Борисов. Познавам добре процесите в ГЕРБ и оценявам ситуацията през днешното състояние на партията. За първи път ГЕРБ може да падне под 500 хиляди гласа, дори под 450 хиляди. Това би било тежка политическа катастрофа.

– Видяхме раздор между Бойко Борисов и Делян Добрев. Какво се случва в ГЕРБ?

– Скандалът е сериозен и вътрешен. Първоначално беше известен на ограничен кръг хора в ГЕРБ, преди да стане публичен. Това показва разрушено доверие между двамата. Чашата е счупена. Борисов се опита да я залепи, но тя вече не може да бъде същата. Смятам, че Делян Добрев – преди или след изборите – ще предприеме стъпки към постепенно оттегляне от активната политика.

– Какъв е конфликтът?

– Провокиран е от коментар на Борисов в тесен кръг. Това е неговият стил – „разделяй и владей“. Когато е попитал къде е Добрев, му е било отговорено, че пътува, а Борисов заявил, че явно е „на Солунската митница“. Тези думи са засегнали Добрев и така ескалира дълго тлеещият конфликт между тях.

– Какво означава „Солунската митница“?

– Борисов трябва да обясни.

– Делян Добрев и друг път се е оттеглял от ГЕРБ. Вие също сте го защитавали. Какво се случи преди години?

– Защитавал съм принципни позиции и хората, които изградиха партията в първия управленски мандат и бяха подлагани на безпринципни политически атаки от наши опоненти. Винаги съм смятал, че парламентарната група трябва да бъде силен и единен отбор. Когато лидерът е готов да жертва свои депутати заради личен комфорт, аз бях длъжен да ги защитя. Без силна парламентарна група няма стабилност и устойчиво управление.

– Остават ли хора с различно мнение в ГЕРБ?

– Почти не. Това е резултат от неспособността на Борисов да израсне като политически лидер. Лидерството означава да чуваш различните мнения, а не само на конформистите. Ерозията след 2021 г. е сериозна. Ако ГЕРБ падне под 450 хиляди гласа, няма да има досегашната парламентарна тежест в Народното събрание и този процес ще продължи да се задълбочава.

– Има ли влияние на ДПС – Ново начало в ГЕРБ?

– Определено. Липсата на реален организационен живот в ГЕРБ и издигането на хора, които нямат връзка с корените на партията, а са по-скоро конформисти, създадоха условия за външно влияние. Това позволи на представители на ДПС – Ново начало да оказват влияние върху част от структурите по места. Според мен в рискова ситуация някои депутати от ГЕРБ биха предпочели да гласуват за Делян Пеевски, а не за Борисов.

– Колко партии очаквате да влязат в парламента?

– Очаквам по-малко партии в сравнение с досегашния парламент. Това би било оздравителен процес. Ако формациите са по-малко, ще има по-малко хулигански прояви и повече смислен политически сблъсък по секторни политики, с по-малко популизъм. Смятам, че Радев би заложил на хора с професионален профил, които да работят за нормалност в българския парламент.

– Виждаме, че правосъдният министър Андрей Янкулов подхвана темата за статута на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. какво очаквате...

– Андрей Янкулов трябва да бъде подкрепен. Той е човек, излязъл от прокуратурата, и познава добре проблемите в съдебната система. Когато се противопоставяш на установен модел, неизбежно ще бъдеш атакуван. Казвам го от личен опит – бях сред първите политически жертви на този модел през 2013 г. След изборите ще бъде необходимо квалифицирано мнозинство за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. ВСС трябва да проведе прозрачен избор на нов главен прокурор, който да гарантира обективност в разследванията и прекратяване на практики като „Осемте джуджета“ и случая „Нотариуса“.

– "Републиканци за България" ще участвате ли на изборите?

– Окончателно решение все още няма. Възможно е участие в синхрон с други формации. Не изключвам и вариант да призовем симпатизантите си да подкрепят партии, които реално могат да формират парламентарно мнозинство за реформи, така че гласовете да не се разпиляват.