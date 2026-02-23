Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Цветан Цветанов пред ФАКТИ: В основата на конфликта Борисов–Добрев са думите „Солунската митница“, Борисов да обясни

23 Февруари, 2026 13:01 10 036 49

При резултат от 450 хиляди гласа ГЕРБ няма да има досегашната парламентарна тежест в НС, казва лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов.

Цветан Цветанов пред ФАКТИ: В основата на конфликта Борисов–Добрев са думите „Солунската митница“, Борисов да обясни - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Политическото напрежение преди предстоящите избори се покачва, а появата на нови играчи и вътрешните трусове в големите партии пренареждат политическия терен. За състава на служебния кабинет, влизането на Румен Радев в активната политика, процесите в ГЕРБ и скандала между Бойко Борисов и Делян Добрев... Пред ФАКТИ говори Цветан Цветанов, лидер на „Републиканци за България“.

– Господин Цветанов, как гледате на състава на служебния кабинет на Андрей Гюров? Дава ли надежда за честни избори, въпреки първата корекция с оттеглянето на Стоил Цицелков?
– На всяко служебно правителство трябва да дадем кредит на доверие. Основният му приоритет по Конституция е да гарантира и проведе честни и прозрачни избори. За първи път имаме вицепремиер без портфейл в лицето на Стоил Цицелков, който да отговаря конкретно за честността и прозрачността на изборния процес. Оказа се обаче, че стартираме с фалстарт, след като в публичното пространство излязоха данни от 2010 и 2011 година за употреба от него на марихуана, шофиране с 1,5 промила алкохол и нарушение на Кодекса за поведение при мисии на ЕС за наблюдение на избори. Това е сериозна репутационна щета за служебното правителство на Андрей Гюров.

– Не беше ли премислено това от миналото на Стоил Цицелков?
– След последните конституционни промени избраният за служебен премиер разполага със седем дни, за да представи структурата и състава на Министерския съвет. В толкова кратък срок е възможно да се допуснат грешки. Убеден съм, че господин Гюров има добри намерения, но когато не познава достатъчно добре хората и предложенията идват от различни страни, могат да възникнат подобни ситуации. Смятам, че след случилото се със Стоил Цицелков той вече няма място и в Обществения съвет към ЦИК.

– Президентът Румен Радев влезе на политическия терен. Виждате ли го като лидер на партия?
– Формално все още не сме го видели в такава роля. Срокът за създаване на партия е кратък. Вероятно би могъл да се яви в коалиционен формат, както направиха други нови формации при първото си участие в избори. В обществото Румен Радев се възприема като алтернатива на статуквото и като инструмент за разграждане на модела „Борисов–Пеевски“. Това може да доведе до сериозна подкрепа и по-висока избирателна активност. Предполагам, че след изборите би могъл да създаде собствен политически проект, в който да поеме ролята на лидер.

– Десет процента преднина за Румен Радев пред ГЕРБ, без да има партия и екип – малко ли е, много ли е?
– Това е изключително добър аванс пред основния му политически опонент в лицето на Бойко Борисов. Познавам добре процесите в ГЕРБ и оценявам ситуацията през днешното състояние на партията. За първи път ГЕРБ може да падне под 500 хиляди гласа, дори под 450 хиляди. Това би било тежка политическа катастрофа.

– Видяхме раздор между Бойко Борисов и Делян Добрев. Какво се случва в ГЕРБ?
– Скандалът е сериозен и вътрешен. Първоначално беше известен на ограничен кръг хора в ГЕРБ, преди да стане публичен. Това показва разрушено доверие между двамата. Чашата е счупена. Борисов се опита да я залепи, но тя вече не може да бъде същата. Смятам, че Делян Добрев – преди или след изборите – ще предприеме стъпки към постепенно оттегляне от активната политика.

– Какъв е конфликтът?
– Провокиран е от коментар на Борисов в тесен кръг. Това е неговият стил – „разделяй и владей“. Когато е попитал къде е Добрев, му е било отговорено, че пътува, а Борисов заявил, че явно е „на Солунската митница“. Тези думи са засегнали Добрев и така ескалира дълго тлеещият конфликт между тях.

– Какво означава „Солунската митница“?
– Борисов трябва да обясни.

– Делян Добрев и друг път се е оттеглял от ГЕРБ. Вие също сте го защитавали. Какво се случи преди години?
– Защитавал съм принципни позиции и хората, които изградиха партията в първия управленски мандат и бяха подлагани на безпринципни политически атаки от наши опоненти. Винаги съм смятал, че парламентарната група трябва да бъде силен и единен отбор. Когато лидерът е готов да жертва свои депутати заради личен комфорт, аз бях длъжен да ги защитя. Без силна парламентарна група няма стабилност и устойчиво управление.

– Остават ли хора с различно мнение в ГЕРБ?
– Почти не. Това е резултат от неспособността на Борисов да израсне като политически лидер. Лидерството означава да чуваш различните мнения, а не само на конформистите. Ерозията след 2021 г. е сериозна. Ако ГЕРБ падне под 450 хиляди гласа, няма да има досегашната парламентарна тежест в Народното събрание и този процес ще продължи да се задълбочава.

– Има ли влияние на ДПС – Ново начало в ГЕРБ?
– Определено. Липсата на реален организационен живот в ГЕРБ и издигането на хора, които нямат връзка с корените на партията, а са по-скоро конформисти, създадоха условия за външно влияние. Това позволи на представители на ДПС – Ново начало да оказват влияние върху част от структурите по места. Според мен в рискова ситуация някои депутати от ГЕРБ биха предпочели да гласуват за Делян Пеевски, а не за Борисов.

– Колко партии очаквате да влязат в парламента?
– Очаквам по-малко партии в сравнение с досегашния парламент. Това би било оздравителен процес. Ако формациите са по-малко, ще има по-малко хулигански прояви и повече смислен политически сблъсък по секторни политики, с по-малко популизъм. Смятам, че Радев би заложил на хора с професионален профил, които да работят за нормалност в българския парламент.

– Виждаме, че правосъдният министър Андрей Янкулов подхвана темата за статута на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. какво очаквате...
– Андрей Янкулов трябва да бъде подкрепен. Той е човек, излязъл от прокуратурата, и познава добре проблемите в съдебната система. Когато се противопоставяш на установен модел, неизбежно ще бъдеш атакуван. Казвам го от личен опит – бях сред първите политически жертви на този модел през 2013 г. След изборите ще бъде необходимо квалифицирано мнозинство за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. ВСС трябва да проведе прозрачен избор на нов главен прокурор, който да гарантира обективност в разследванията и прекратяване на практики като „Осемте джуджета“ и случая „Нотариуса“.

– "Републиканци за България" ще участвате ли на изборите?
– Окончателно решение все още няма. Възможно е участие в синхрон с други формации. Не изключвам и вариант да призовем симпатизантите си да подкрепят партии, които реално могат да формират парламентарно мнозинство за реформи, така че гласовете да не се разпиляват.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 52 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя милиционер

    61 7 Отговор
    от помощното училище защо не е в пандиза?

    Коментиран от #41, #49

    13:04 23.02.2026

  • 2 Сталин

    60 2 Отговор
    А,Цвъко бил жив,да каже за солунската митница колко контрабанда направихте като беше шеф на МВР с Краун ейджънтс от острова на пиратите

    13:07 23.02.2026

  • 3 И за

    38 1 Отговор
    гранатомета се обяснете ! А ако трябва да пишете и се обяснявате двамцата , 1000 страници не стигат .

    13:07 23.02.2026

  • 4 ПеПедофил

    42 6 Отговор
    Кой по-напред да вкараме в затвора? Политиците, полицаите, съдиите, следователите, или прокурорите?

    13:09 23.02.2026

  • 5 Гост

    44 8 Отговор
    Бойко и толкова няма да има щото Дебелия му краде циганските гласове.

    13:09 23.02.2026

  • 6 Запомнете

    41 9 Отговор
    Цветанов му изгради ОПГ партията, а Тиквата ще я закрие.

    Коментиран от #31

    13:10 23.02.2026

  • 7 Благой от СОФстрой

    24 2 Отговор
    Тоа никаквец-пропалица защо на подобни им се дава думата!?

    13:11 23.02.2026

  • 8 Остави

    27 0 Отговор
    тия игри на лошото и доброто ченге , а кажи нагледа ли си вилното имение , не далеч от прокобната вече хижа ?

    13:13 23.02.2026

  • 9 Гандалф

    29 0 Отговор
    И замириса на избори...щом скелетите от гардеробите започнаха да изпълзяват един след друг..

    13:15 23.02.2026

  • 10 Конспиратор

    22 0 Отговор
    "Републиканци за България" са в добра форма от организатора физкултурник с много повече от един привърженик, недоволен от неосребряването на заслугите му за герберите.

    13:16 23.02.2026

  • 11 ГОСПОДИН ЦВЕТАНОВ

    36 10 Отговор
    АКО СИ ОТВОРИШ УСТАТА ЗА БОКИЧА ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА ТЕБ И ЩЕ ТЕ ПОДКРЕПЯМ САМО И САМО ДА ПРИКЛЮЧИШ БАНКЯТА .

    Коментиран от #26

    13:17 23.02.2026

  • 12 Няма републиканци

    20 6 Отговор
    Има само петруханци за България

    13:19 23.02.2026

  • 13 Предателю

    30 2 Отговор
    А ти Цвитане най-малко имаш право да говориш.Точно при Бойко се наяде и окраде де що можа.Тйкива са най-противни.

    13:31 23.02.2026

  • 14 след време

    18 3 Отговор
    свинчо ще изпапка тиквата.Тогава официално дпс=герб.Докато това се случи, нега си играят цирковете.Цвък да каже нещо за костинбродската афера?От там идваха гласовете на гроб.

    13:38 23.02.2026

  • 15 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    27 12 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко, кРадев и пееевски са проблема за развитието на България, да стане една нормална европейска страна.

    Коментиран от #22, #33

    13:40 23.02.2026

  • 17 коко

    19 0 Отговор
    Ало,"Факти", засрамете се, това ли е умният българин който трябва да прави преценка за политически проблеми? Първо да каже нещо за шкафчето с пари на тъщата и за апартамента със собствен асансьор!

    13:48 23.02.2026

  • 18 Тома

    23 1 Отговор
    Как забравиха и цъфтан десете апартамента да го направят някакъв министър в служебното правителство

    13:53 23.02.2026

  • 19 Ако при

    6 14 Отговор
    проучването на обществени нагласи: "За кого ще гласувате ако...", биха питали потенциален гласоподавател на РР защо ще гласува за него аргументите ще са копейкини опорки. Не се интересуват от с какви хора ще дойде, за програма изобщо не иде реч. Тъжно е, че толкова много хора отказват да мислят!

    13:55 23.02.2026

  • 20 Борисов днес разбиващ

    2 6 Отговор
    Уверен в нова победа

    14:05 23.02.2026

  • 21 Питар

    21 0 Отговор
    Как може този провален политик и безумно алчен човек да бъде канен и да говори глупости пред медиите ?
    Този е по компрометиран и от про100 кирчо

    14:06 23.02.2026

  • 22 Виж сега

    18 9 Отговор

    До коментар #15 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    Балкански поток е изплатен и вече печелим от наем.Никога не е бил на загуба.Какво против имаш руснаците? Умният човек не става враг с велики сили.Пък ,ако си чул за шести блок на ядрената ни централа,напоследък е все в ремонт,защото нямало някакви филтри.Ами хем сме зависими,хем се зъбим.Аман от разбирачи във всичко!

    Коментиран от #32

    14:08 23.02.2026

  • 23 Цвъ-цвъ

    16 0 Отговор
    Тоя оправи Републиканците, тръгнал да коментира другите. Чудно ми е какво ще говори след изборите. Храни куче да те лае.
    От там къде си ял не плюй Цветане. Радев трябва да е луд да те вземе. Само ще трупа негатив. Имаш си партия, покажи да видим какво можеш на изборите. Не се напъвай пак за депутат. Хората те знаят, че не ставаш за нищо. Но поне ти дават трибуна да се показваш и да говориш небивалици. Ти толкова си и можеш.

    14:13 23.02.2026

  • 24 ШЕФА

    16 0 Отговор
    Вижте тоя престъпник Цв.Цв. какъв разбирач се оказа след като го изхвърлиха от ОПГ ГРОБ,преди това не беше толкова компетентен.,а най лошото е че не разправя за тези далавери от затворническата килия в която трябваше да е поне от 10 години.

    14:14 23.02.2026

  • 25 Варна

    13 1 Отговор
    Абе из.од ,ти като беше Мин.на МВР и знаеш толкова много защо не ги прибра в килите Тулупа и престъпника взел рушвет 700 000 000 лв от Черепа или тогава добре разделихте ?

    14:20 23.02.2026

  • 26 Хахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГОСПОДИН ЦВЕТАНОВ":

    Г@азолизев,и по-точно на Цъфтан.Гнусен матрял си,нали си знаеш.

    14:33 23.02.2026

  • 27 Най-големият

    11 1 Отговор
    некадърник в система на МВР е Цецо пипоня!Мазен подлизурко!

    14:38 23.02.2026

  • 28 какво

    12 0 Отговор
    можеш да чуеш от предатели . Те са такива винаги.

    14:38 23.02.2026

  • 29 Цвете

    3 2 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВАШ ЦВЕТАНОВ ДА ПРИКРИВАШ ДНЕШНИТЕ ДАЛАВЕРИ, ЗАЩО? И ДОБРЕВ Е КАТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НЕНАСИТНИЦИ.ПРОДАДОХТЕ БЪЛГАРИЯ НА ПУТЛЕР, А СЕГА НИ ПРИКАЗВАШ ПРИКАЗКИ. КЪДЕ Е КТБ, БУЛГАРТАБАК, ЛУКОЙЛ? МРЪСНИЦИ СТЕ ДО ЕДИН. 🤔🙄👺🎃🇧🇬🎃

    14:42 23.02.2026

  • 30 Цвете

    4 1 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВАШ ЦВЕТАНОВ ДА ПРИКРИВАШ ДНЕШНИТЕ ДАЛАВЕРИ, ЗАЩО? И ДОБРЕВ Е КАТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НЕНАСИТНИЦИ.ПРОДАДОХТЕ БЪЛГАРИЯ НА ПУТЛЕР, А СЕГА НИ ПРИКАЗВАШ ПРИКАЗКИ. КЪДЕ Е КТБ, БУЛГАРТАБАК, ЛУКОЙЛ? МРЪСНИЦИ СТЕ ДО ЕДИН. 🤔🙄👺🎃🇧🇬🎃

    14:43 23.02.2026

  • 31 Мизерабъл

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Запомнете":

    Не знам кой какво ама Цъфтан яко се натрътил на Радков.И май ще се надене.

    14:44 23.02.2026

  • 32 Въпрос

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Виж сега":

    Какво и е великото на Русия? Какво е създала Русия? Какво руско ползваш в ежедневието си освен руска телевизия?

    Коментиран от #44, #45

    14:46 23.02.2026

  • 33 Мръшляк

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    Да беши издал книга,а умнико.Що мъчиш народа с тия фермани.Аз дори не те четох.

    14:48 23.02.2026

  • 34 Курдо Коленков

    7 0 Отговор
    Невероятно противен цвък!

    14:51 23.02.2026

  • 36 коко

    5 1 Отговор
    Кажи,Калинчо,дете недоучило и празноглаво,защо ме изтри,кого съм обидил?

    14:53 23.02.2026

  • 37 Дидо

    2 1 Отговор
    Храни куче да те лае

    15:28 23.02.2026

  • 38 Коко съкилийник на бай Ставри

    4 0 Отговор
    Цвъко,чакаме те!

    15:48 23.02.2026

  • 39 Цветанът на мисълта

    3 0 Отговор
    Мога да ви кажа...Само да ви кажа...Няма да ви кажа. Тоя беше тотал щета за ГЕРБ и беше изритан след като се заигра с Доганя. Да каже за апартаментите и асансьора в хола.

    15:57 23.02.2026

  • 40 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Цвъки пишеше доноси срещу Борисов на всички посланици в София и всеки месец летеше до САЩ на инструктаж.Борисов ги изгони заради алчността му и колекционерското му хоби да притежава апартаменти,за които не може да даде смислен отговор от къде са дошли милионите за закупуването им?

    16:29 23.02.2026

  • 41 Велински

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя милиционер":

    ...според мен е доста по-коректен, като човек и професионалист от Бойчето,..

    16:30 23.02.2026

  • 42 Гост

    3 0 Отговор
    Кой нормален човек, би тръгнал да взема интервю от ЦвъЦвъ?!

    16:46 23.02.2026

  • 43 Професор Герджиков

    3 0 Отговор
    Цецо Асансьора откъде изпълзя и се опитва и умно да гледа даже .

    16:46 23.02.2026

  • 44 Виж сега

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Въпрос":

    Кой клас си,бе троле?!Явно не си дорасъл,да пишеш по сериозни теми .Чудя се,дали ви дават няколко изречения и вие после ги пишете по всички теми.Ами да ти кажа --даже и газ сигурно ползваш от Русия,но чрез посредници и с чужд "етикет".Живота не започва и не свършва с вас !

    16:47 23.02.2026

  • 45 Пръдльооо

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Въпрос":

    Ти нещо за много велик май се взе. ?

    16:49 23.02.2026

  • 46 ПсихоЛог

    2 0 Отговор
    Никав ОЙ не става от Цеко Пипоня ,освен неприятното му излъчване на плъх .

    16:53 23.02.2026

  • 47 Ясно е като бял ден

    0 0 Отговор
    Добре тропа всичко на Цвъки. Изхвърленият сив кардинал на ГЕРБ.
    Какво ще направи Борисов ? Добрев е кутре и на Делян Дебелия така че , ако Дидо не каже няма да го махне. Добрев им е корупционна свръзка. Част от корупционната верига, а и по-думите на Цвък , Добрев е острие на ГЕРБ , тоест излиза и говори от трибуната и прокарва идеи и политики ?!
    Ще видим...

    17:19 23.02.2026

  • 48 Макс

    1 0 Отговор
    50 000 гласа и край . Повече ли са роднини, близки и любовници при положение че повечето в ГЕРБ са дърти ?

    17:26 23.02.2026

  • 49 Труден за разбиране

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя милиционер":

    Човека има проблема с точки и запетайки и с елементите на изречението.

    17:58 23.02.2026