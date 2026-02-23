Зеленски: Путин вече е започнал Третата световна война

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин вече е започнал Третата световна война, предаде ДПА, цитирайки интервю за британската телевизия Би Би Си, публикувано вчера, цитирана от БТА.
В изявление в Киев през уикенда, преди четвъртата годишнина от началото на конфликта между Русия и Украйна, Зеленски обясни, че неговото виждане за конфликта се различава от това на американския президент Доналд Тръмп.
"Имаме различни виждания по отношение на Третата световна война", каза Зеленски. "Смятам, че Путин вече я е започнал. Въпросът е колко територия ще успее да завземе и как да го спрем."
Украинският лидер подчерта, че Русия се стреми да наложи на света различен начин на живот и да промени избора на хората, което според него прави конфликта глобална заплаха. Зеленски добави, че страната му разчита на надеждни гаранции за сигурността си от САЩ, които не зависят единствено от волята на президента.
"Искаме гаранции за 30 години, например. Необходим е Конгресът. Президентите се сменят, но институциите остават", обясни украинският президент.
Междувременно трима души загинаха при руски удари в Запорожка и Одеска области, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. В района на Одеса загинаха двама души, а в Запорожие атака с дронове по индустриална инфраструктура уби 33-годишен мъж и рани 45-годишен.
Допълнително трима души бяха ранени в Одеска област, двама в Харковска, един в Херсонска и един в Днепропетровска, посочват регионалните власти.
1 Сталин
Коментиран от #64, #171, #199, #272
09:21 23.02.2026
2 Четящ
Коментиран от #7, #23, #41, #201, #202
09:21 23.02.2026
3 Избиването на руските захватчици
Коментиран от #30, #71
09:22 23.02.2026
4 Сталин
Никой не живееше там ,никой не искаше да живее там .... би било като да акостираш на брега на Северна Америка през 1632 година и да очакваш да изкарваш прехраната си.Там нямаше никой.
И така ,това което Екатерина Велика направи ,беше да проведе конкурси за красота в цяла Русия.Победителката ,първата подгласничка и втората подгласничка бяха качени в карета и транспортирани до Украйна.
Не отне много време на руските мъже да чуят за Украйна,която има най красивите жени на света и много скоро дърводелци ,зидари,ковачи и много други се отправиха към Украйна,за да работят в новите градове.
Коментиран от #95, #204, #207, #286
09:22 23.02.2026
5 Чики-Рики
Коментиран от #138
09:23 23.02.2026
6 Сталин
Коментиран от #269
09:23 23.02.2026
7 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #2 от "Четящ":Путин са подчини и изпълни чинно
Коментиран от #56
09:23 23.02.2026
9 Я пък тоя
Не знаех, че Украйна е света!
Къде останаха македонците!?
09:24 23.02.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #16
09:24 23.02.2026
11 Путин нападна вероломно Украйна.
Коментиран от #28, #157
09:25 23.02.2026
12 Само така
Коментиран от #219
09:25 23.02.2026
15 Зеленски
09:26 23.02.2026
16 Стига бе
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Трета световна без жива сила на НАТО е невъзможна.
Коментиран от #35
09:26 23.02.2026
17 Путин нападна вероломно Украйна.
Коментиран от #39
09:27 23.02.2026
18 бай Иван
Кои точно сте вие ,че да искате гаранции ?Тоя е първият човек който иска да иска нещо от САЩ . Сега въпроса е че или САЩ не разбират това нахалство или Зеленски се мисли за царя на планетата които може да изисква всичко от всички по почина на еврои. д.и .отите които ми търчат като луди по задните части.
09:27 23.02.2026
19 нннн
Чудя се, защо публикуват всяка негова глупост и лъжа.
09:28 23.02.2026
20 Анонимен
Можехте да загубите само Луганск и Донецк, тогава беше просто конфликт за две области. Вие го превърнахте във война, която засегна цяла Европа, и сега ако загубите цялата си държава, причината ще бъде, че не се съгласихте на примирие, когато Путин ви предлагаше.
Коментиран от #34, #47
09:28 23.02.2026
21 Малкото
09:28 23.02.2026
22 За размисъл
Досега някой да е чул коментар от Зеленски по повод файловете на Епщайн?
За Русия - за нея войната никога не е свършвала след 1945г.
09:28 23.02.2026
23 Европеец
До коментар #2 от "Четящ":Прочетох статията И за пореден път се убедих, ще е по-нагло и нахално от украинец няма..... Кой ще му даде 30 години гаранция, въобще откачен човек.... Лошото че Путин продължава да се мота, а трябваше украинската фашистка хунта отдавна да бъде в историята....
Коментиран от #243
09:28 23.02.2026
24 Абе, българи в Одеса и одеска област
Иначе Зеленски забравил ли е какво се случи с Истанбулското и по чия вина?
А защо ли британската телевизия Би Би Си не са го подсетили?
09:28 23.02.2026
25 Комунист
Русия не езапочнала трета световна война и не е нападнала нито една държава. Трябва да се спре всякаква помощ за украинската хунта и скоро всичко ще приключи.
Коментиран от #77
09:28 23.02.2026
26 Митю
09:28 23.02.2026
27 Тъпо парче,
09:29 23.02.2026
28 Ъъъъъ
До коментар #11 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Нямаше нищо вероломно. Имаше куп предупреждения, че играта с огън причинява пожар, но нямаше кой да ги чуе....Или по-скоро бяха игнорирани, защото всички си мислеха, че Путин блъфира и няма да посмее.
09:30 23.02.2026
29 Пич
-Давайте много пари на чичА ви Зелю, че ще пусна руснаците да ви издавят! Само от мене ги е страх руснаците.....Ааапчих...... донесете още бело, че го изкихах....
09:30 23.02.2026
09:31 23.02.2026
32 ООрана държава
09:31 23.02.2026
33 А що направихте майдана
Коментиран от #60
09:32 23.02.2026
34 Сесесере2🤢🤮
09:32 23.02.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Стига бе":Стига бе, ти верно ли не знаеш, че НАТОпорчена ЖИВА сила имаше в Югославия, в Ирак, в Либия, в Сирия.....🤔❗
Коментиран от #42
09:32 23.02.2026
36 Мухахаха
09:32 23.02.2026
37 Избиването на руските захватчици
Коментиран от #45, #66, #167
09:33 23.02.2026
39 Така е
До коментар #17 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Путин вероломно нападна сексоложката
09:34 23.02.2026
40 az СВО Победа 80
Е, айде сега как да го спре, че нали щеше да му нанася "стратегическо поражение"???
Нали щеше "да го сваля от власт"???
Нали щеше да го принуждава към мир чрез сила ???
Сега що хленчи и се вайка .....
🤣🤣🤣
Коментиран от #49, #52
09:34 23.02.2026
41 Шопо
До коментар #2 от "Четящ":С помощ от България Зеленски може да победи Русия
09:34 23.02.2026
42 Стига бе
До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Говорим за ДНЕС.....А не за нещо от преди 20-30 години.
Коментиран от #62
09:35 23.02.2026
44 Не знам Зеленски
09:35 23.02.2026
45 Българин
До коментар #37 от "Избиването на руските захватчици":Зеленски и Путин избиха много руснаци.И още ще избият.Това е полезно за ЕС и САЩ.
09:35 23.02.2026
46 Олееее....
Коментиран от #55
09:36 23.02.2026
47 нннн
До коментар #20 от "Анонимен":Дори Донецк и Луганск нямаше да загубят. Путин предлагаше те да бъдат автономни области в границите на Украйна.
Коментиран от #68
09:36 23.02.2026
48 Наско
Коментиран от #54
49 Евала Зеленски
До коментар #40 от "az СВО Победа 80":Важно е че трепеш руските захватчици. Пък и Русия бомбиш напоследък....Земя се връща, живот никога.
50 Наглост
09:36 23.02.2026
51 ХиХи
Коментиран от #58
09:36 23.02.2026
До коментар #40 от "az СВО Победа 80":Клепар,утре коя година започва от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #65
09:37 23.02.2026
53 Зеления път
Коментиран от #73
09:37 23.02.2026
До коментар #46 от "Олееее....":Избива руснаците. Това е най важното. Различията са несъществени.
Коментиран от #72
09:38 23.02.2026
До коментар #7 от "Байдън разпореди война в Украйна":Глен Дисен пред Конференцията За Сигурност в САЩ и ще разбереш точно как е станало.
Има го видеото в канала му, в ютюб!
И остави Байдън на мира, да се ръкува с духове!
57 Искаме, искаме....
09:38 23.02.2026
58 😂😂😂😀
До коментар #51 от "ХиХи":Орбан е пътник.
Коментиран от #67
09:38 23.02.2026
59 Путин нападна вероломно Украйна.
Коментиран от #108
09:39 23.02.2026
60 За съжаление
А ако добавиш и разкритията за това, което се е готвело да излезе от биолабораториите в Украйна (вече е официална информация!), може да се окаже, че Русия е действала не само в полза на сънародниците си там, а и в полза на цяла Европа.
Коментиран от #82
09:39 23.02.2026
61 Пъ.ен
Масов убиец
09:39 23.02.2026
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Стига бе":Ти що си мислиш, че няма вчера и утре🤔❓
Да не си муха -еднодневка🤔❗
09:40 23.02.2026
63 Предлагам
Коментиран от #86
09:40 23.02.2026
64 Логично погледнато
До коментар #1 от "Сталин":Ако това е трета световна война, то тогава Путин се опитва да я приключи. На Русия не и трябват територии, има си достатъчно.
09:40 23.02.2026
65 Валю от Козлодуй
До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #70
09:40 23.02.2026
67 Болен мозък
09:40 23.02.2026
68 Геро
До коментар #47 от "нннн":Какво е предлага от-падък като Путин преди 4 години няма никакво значение.
Коментиран от #110
09:41 23.02.2026
09:41 23.02.2026
70 Я пъ тоа
До коментар #65 от "Валю от Козлодуй":Щ8.л7 "руската територия" Украйна бомби...РУСИЯ.
09:41 23.02.2026
До коментар #3 от "Избиването на руските захватчици":А сега се замисли , че не е важно каква му е задачата , а кой му поставя задачите.После помисли за последиците от поставените задачи.
09:41 23.02.2026
72 Избива народа си глупако
До коментар #55 от "Оръжие на Тръмп":Това прави. А ЕК съсипват континента. Само на Германия за 9 месеца отрицателното търговско салдо мина 120 милиарда евро, поголовно се затварят работни места и индустрии
Коментиран от #79, #80
09:42 23.02.2026
До коментар #54 от "Там пише":От нашата по-голяма няма!
09:42 23.02.2026
74 Путинистче идиотче
09:43 23.02.2026
75 Ае копейките
Коментиран от #96, #123
76 Георги
09:44 23.02.2026
77 Ако сме точни
До коментар #25 от "Комунист":не Зеленски я започна, дори беше против нея. Но не устоя на сребърниците! Там му е слабото място! А сега няма измъкване!
/Борис Джонсън/
09:44 23.02.2026
79 Руската пропаганда
До коментар #72 от "Избива народа си глупако":Има за цел глупака.
09:44 23.02.2026
80 Я пъ тоа
До коментар #72 от "Избива народа си глупако":В Германия не се избиват както в Украйна....това е важното.
Коментиран от #91
09:45 23.02.2026
81 Берлин
09:45 23.02.2026
82 гру гайтанджиева
09:46 23.02.2026
83 Путин нападна вероломно Украйна.
Коментиран от #90, #98, #145
09:47 23.02.2026
84 хихочко..
09:47 23.02.2026
85 Механик
09:47 23.02.2026
До коментар #63 от "Предлагам":А най-отгоре да има заглавие: ,,Как се съсипва една държава от половин милион квадратни километра с такъв мъдрец,с помощта на Целия колективен"
09:48 23.02.2026
87 Хаха
Накъдето задуха вятъра.
Коментиран от #88
До коментар #87 от "Хаха":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
09:49 23.02.2026
89 Димяща УШАНКА
Коментиран от #254
09:50 23.02.2026
90 болгаринь..
До коментар #83 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Ние пък ще го посрещнеме..оти ще запре бгбандерците да ло4ать оджлътото напеефтьски0
09:50 23.02.2026
91 Избива народа си глупако
До коментар #80 от "Я пъ тоа":А официалната безработица за цяла Скандинавия достигна невиждани размери от 11,4% и ако си мислиш че на нас ще ни се размине си в голяма заблуда глупендър. Ще ни отвее с 200 и няма да можеш хляб да си купиш даже. Лагард оставка даде, още декември на събирането на шефовете на централните банки в ЕЦБ стана ясно че Европа е в технически фалит
Коментиран от #100, #104
09:50 23.02.2026
92 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
09:51 23.02.2026
94 Берлин
09:51 23.02.2026
95 Мишел
До коментар #4 от "Сталин":Украйна се появява 1917г. като част от руската държава, благодарение на Ленин. Преди това няма никакви следи в историята от такава държава в Европа, няма и войни на Украйна с европейските държави.
Коментиран от #111
09:52 23.02.2026
96 НеКопейка
До коментар #75 от "Ае копейките":С какво е по-добре България от Русия? Я ти кажи!
И кажи колко време ще издържи България под същите санкции, за да се посмеем!!!
Коментиран от #103
09:52 23.02.2026
97 Тити на Кака
Без коментар.
09:52 23.02.2026
99 смотань бандерець..
09:52 23.02.2026
100 Ами
До коментар #91 от "Избива народа си глупако":Намери си работа.
Коментиран от #106
09:53 23.02.2026
101 123
09:53 23.02.2026
102 Ами
Коментиран от #105
09:53 23.02.2026
103 Оди у Русиа
До коментар #96 от "НеКопейка":Да си добре.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
09:54 23.02.2026
104 Я пъ тоа
До коментар #91 от "Избива народа си глупако":В ЕС не се избиваме като в блатната Русия....
Проблеми има но е мирно. В Украйна, масово изтребване на руснаци, над 1,3 милиона....честито на Путин.
09:54 23.02.2026
105 Путинистче идиотче
До коментар #102 от "Ами":То и Путин върви към фалит, яко скубе мужика руски.
Коментиран от #120
09:55 23.02.2026
107 Моряка
09:56 23.02.2026
108 Картаген
До коментар #59 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Есвеото тръгна от Донбас и стигна до ...сметката ти за ток.
Коментиран от #114
09:56 23.02.2026
109 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Коментиран от #155
09:57 23.02.2026
111 Украйна означава покрайнини
До коментар #95 от "Мишел":И е била винаги нечии покрайнини, докато Русия им даде държава преди около 30 години. А те си я затриха!
Коментиран от #116, #139
09:57 23.02.2026
112 Омазана ватенка
Колкото ватенките временно бяга окупирали за цялата 2025.Без Старлинк не става.
09:57 23.02.2026
113 Каквото
Коментиран от #119
09:57 23.02.2026
114 Путин нападна вероломно Украйна.
До коментар #108 от "Картаген":Мен ме остави...аз не избивам хора и мен не ме стрелят, за разлика от руските мужици. Еврото е тук, и тока си плащам.....като всички други.
Коментиран от #117
09:59 23.02.2026
115 БАЦЕ ЕООД
09:59 23.02.2026
116 аz СВО Победа 80
До коментар #111 от "Украйна означава покрайнини":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
09:59 23.02.2026
117 ти остави
До коментар #114 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Руските мужици по добре сами да се оправят.. или ти искаш Руски мужици около себе си, може би . Не спираш да говориш за тях
Коментиран от #125
10:00 23.02.2026
118 койдазнай
10:00 23.02.2026
119 Украйна дрони Путин
До коментар #113 от "Каквото":Бомби Русия, благодарение на ЕС и НАТО....Путин сам са предложи за МИШЕНА....и яко скубе руския мужик за тая война.
Коментиран от #127
10:00 23.02.2026
120 Филип
До коментар #105 от "Путинистче идиотче":Путин върви към фалит,ама както вървят нещата,към Евро-пейския.
Защото сме тръгнали да морим камилата от жажда,като се състезаваме кой по- дълго ще издържи без вода.
10:01 23.02.2026
121 Хи хи
10:02 23.02.2026
122 Нямат
10:02 23.02.2026
124 Мишел
10:02 23.02.2026
125 Путин нападна вероломно Украйна.
До коментар #117 от "ти остави":Руския мужик ГИНЕ заради болните амбиции на дъртака кремълски. Само констатирам факта. Иначе сам да да оправя, негова си работа.
Коментиран от #235
10:03 23.02.2026
126 Механик
10:03 23.02.2026
128 Оооофффф....
о т в р а т и т е л н а т а
м у т р а
10:03 23.02.2026
129 Само питам
Коментиран от #133
10:04 23.02.2026
130 някой
10:04 23.02.2026
131 ЕС и НАТО подкрепят украйна
10:04 23.02.2026
132 Украйна дрони Путин
До коментар #127 от "бе мойто разнежено момченце":Пак некой са опитва да ни разпорежда, като при соца.....
Коментиран от #137
10:06 23.02.2026
133 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #129 от "Само питам":Разбира се
. А тока , как е? Режима к!ъф е?
10:06 23.02.2026
134 Никой не го е еня
Коментиран от #140, #141, #143
10:07 23.02.2026
135 Я па тоа
До коментар #123 от "Моряка":Кога се върна от Албания?
10:07 23.02.2026
136 Комика Зеленски
10:07 23.02.2026
137 бе мойто разнежено момченце
До коментар #132 от "Украйна дрони Путин":кво ти знае на теб празната главица за соца бе, разнежено, жалко момченце .
Коментиран от #270
10:07 23.02.2026
138 катран
До коментар #5 от "Чики-Рики":Тази снимка е помагало за родители, ако се съмняват в своите близки че са употребили опиати..
"Как да разпознаем наркоман"
10:08 23.02.2026
139 Мишел
До коментар #111 от "Украйна означава покрайнини":Украйна винаги е била у края на Руската империя и държава, по точно една от покрайнините й.
Коментиран от #142
10:08 23.02.2026
140 Тихо пръдлю!
До коментар #134 от "Никой не го е еня":Не си компетентен.
10:08 23.02.2026
141 Надай се моме на здрав.....
До коментар #134 от "Никой не го е еня":Дреме му на Киев за Техеран. Дончо ша прасне иранците скоро . И Путин не мой ги отърва.
10:09 23.02.2026
142 Копеи не философствай!
До коментар #139 от "Мишел":Отивай да пълниш снаряди за Украйна!Заплаща се в евро!А сега марш!!!
10:10 23.02.2026
143 Я пъ тоа
До коментар #134 от "Никой не го е еня":Няма...ЩЕ....И ма тук и сега....а иначе обръча около Аятолаха са затяга.
10:10 23.02.2026
144 Факт
Всички знаят колко струваха "гаранциите" от меморандума от Будапеща.
10:10 23.02.2026
145 Мишел
До коментар #83 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Путин Русия възстановява санитарна зона, която 80 г. предпазва Европа от война, но бе ликвидирана от НатО.
Коментиран от #150, #151
10:12 23.02.2026
146 Путин нападна вероломно Украйна.
10:12 23.02.2026
147 Ачо
Ама и те издъхват.
10:14 23.02.2026
148 Всичко е ясно
Коментиран от #159
10:14 23.02.2026
149 факуса
10:15 23.02.2026
150 Атина Палада
До коментар #145 от "Мишел":Путин възстанови тапетите в бункера си.Стсрите бяха покафеняли.
10:15 23.02.2026
152 Кух фхххг
Коментиран от #162, #169
10:16 23.02.2026
154 Тихо пръдлю зеленясал !
10:17 23.02.2026
155 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #109 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":Кой съд? Оня който не го признават и Сащ ли?
Коментиран от #179
10:17 23.02.2026
157 си пън
До коментар #11 от "Путин нападна вероломно Украйна.":а осранците кво правиха 8г.бе пъпеш
Коментиран от #164
10:18 23.02.2026
158 реалност
10:18 23.02.2026
159 Дърпай по кофите копейко гладна!
До коментар #148 от "Всичко е ясно":С 200.
10:18 23.02.2026
160 Путин нападна вероломно Украйна.
Коментиран от #228, #255
10:18 23.02.2026
161 баце
10:19 23.02.2026
163 Закон
Коментиран от #166
10:20 23.02.2026
164 Така де
До коментар #157 от "си пън":Преди 2014 бе тихо и мирно в Украйна. После дойдоха ПАРАВОЕНИТЕ НА ПУТИН...Нема да ги жалят я.
10:20 23.02.2026
165 Дернев
10:21 23.02.2026
166 Болен мозък
До коментар #163 от "Закон":При мир, Запада ша налее милиарди в Украйна, както навремето наля в Германия....Вервай ми.
Коментиран от #184
10:21 23.02.2026
167 си пън
До коментар #37 от "Избиването на руските захватчици":не,превърна се в погром на натовското оръжие
Коментиран от #172
10:22 23.02.2026
171 Хаха
До коментар #1 от "Сталин":Откога отрепките на Путлер се нарекоха Сталин.
10:24 23.02.2026
172 Избиването на руските захватчици
До коментар #167 от "си пън":Стана главно с натовското оръжие. Погрома е за РУСКОТО ОРЪЖИЕ, което е десетки пъти повече от натовското....
Коментиран от #176
10:24 23.02.2026
174 ТРЕТА СВЕТОВНА
.
10:27 23.02.2026
175 Тиквоча
10:27 23.02.2026
176 Знаеш ли защо
До коментар #172 от "Избиването на руските захватчици":руските захватчици са захватчици? А ? Не знаеш ама плямпаш ...
Коментиран от #182
10:27 23.02.2026
178 Свърши Украйна бре
Коментиран от #183
10:29 23.02.2026
179 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
До коментар #155 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кво като САЩ не признава съда в Хага....ЕС го признава и Путин не смее да стъпи в ЕС....ша му сложат раирания костюм.
10:29 23.02.2026
180 Путлер ще го препарират ли?Като Улянов
Коментиран от #205
10:30 23.02.2026
182 Избиването на руските захватчици
До коментар #176 от "Знаеш ли защо":Е в ход....ти щом знаеш, обясни ни що избиват руските захватчици....
Коментиран от #188
10:31 23.02.2026
183 Да де
До коментар #178 от "Свърши Украйна бре":Ти и другите трима кретена тук това го пишете четвърта година.
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е лева?
Къде ви е Киев за два,три деня?
Коментиран от #190
10:31 23.02.2026
184 хамсал
До коментар #166 от "Болен мозък":"При мир, Запада ша налее милиарди в Украйна...", нали първо трябва да върне досега налятите! То Запаза е благотворително дружество! Ще се почне първо с точене на природните ресурси, Англия защо подписа 100 годишния договор за сътрудничество! Чичо Дон и той не остана по-назад, та ще се ползва една евтина работна ръка, доколкото е останала и ще има здраво точене от Покрайнината!
10:32 23.02.2026
185 Евроасматик с нервен тик
Коментиран от #289
10:32 23.02.2026
186 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
10:32 23.02.2026
187 Въртите,сучите и накрая все...
,,Междувременно трима души загинаха при руски удари ...и т.н..."
А за украинските удари по Белгород и руските жертви...- ни дума,ни вопъл,ни стон...?!
10:34 23.02.2026
188 Руснакът е мръсно противно животно
До коментар #182 от "Избиването на руските захватчици":Краде от перални, тоалетни чинии,тостери до деца.Трепе се!
10:34 23.02.2026
189 Точно за това
10:34 23.02.2026
190 възхитен
До коментар #183 от "Да де":Как само написа опорките, кратко и ясно!
10:34 23.02.2026
191 Путин нападна вероломно Украйна.
Коментиран от #195, #196
10:35 23.02.2026
193 СССС
Коментиран от #197
10:36 23.02.2026
194 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО
10:37 23.02.2026
195 веро лом
До коментар #191 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Да си знеш че е "побеждавай с вяра" ! Зетърче неграмотно че да научиш нещо поне. Пишеш думички но не знаеш какво означават
10:38 23.02.2026
196 толкова се чуди
До коментар #191 от "Путин нападна вероломно Украйна.":викаш, че не иска да си изпълни всички задачи ... мдам . Много ти е минимална заплата, знаеш ли?
10:38 23.02.2026
197 Стига бе.....
До коментар #193 от "СССС":Кой стреля срещу украинците на Майдана....снайперистите на руското протеже Янукович.....после Янукович избяга позорно в...Москве.
Коментиран от #263
10:39 23.02.2026
198 Няма
До коментар #181 от "Ами има ли атлантенце":Естествено !
10:39 23.02.2026
199 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "Сталин":ХАЙДЕ ВСИЧКИ КОПЕЙКИ НА ФРОНТА.ТУК СТЕ БЕЗПОЛЕЗНИ,НИЩО НЕ МОЖАХТЕ ДА СВЪРШИТЕ!
10:41 23.02.2026
200 дядо поп
10:41 23.02.2026
201 Лука
До коментар #2 от "Четящ":Тия са екснасранци и говорят каквото им кажат рашистите !
10:42 23.02.2026
202 Муухахахахаха
До коментар #2 от "Четящ":НЕ СИ ЧЕТЯЩ,А БЪЛНУВАЩ,
10:42 23.02.2026
203 Зеленски не е важен младежи
10:45 23.02.2026
204 Пръдльооооо
До коментар #4 от "Сталин":Забрави да напишеш,че Екатерина Велика не е от Русия!
10:46 23.02.2026
205 Ми ми ми
До коментар #180 от "Путлер ще го препарират ли?Като Улянов":Путлера ще го зазидат в стените на Кремъл.Няма да хване много място.Дребен е.
10:46 23.02.2026
206 Точно за това
10:47 23.02.2026
207 Екатерина великата починала
До коментар #4 от "Сталин":След съвкупление с кон.
10:47 23.02.2026
208 ЕСССР
Коментиран от #209, #271
10:49 23.02.2026
209 Я пъ тоа
До коментар #208 от "ЕСССР":Щото Путин нападна Украйна. Нема да го жалят я....
10:50 23.02.2026
210 Зелю
10:52 23.02.2026
211 България е НАТО.
10:53 23.02.2026
212 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО
Коментиран от #218
10:54 23.02.2026
214 Викам да поизбессим стотина комунета
10:55 23.02.2026
215 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #275, #276
10:56 23.02.2026
217 Зеленски бомби Путин
Коментиран от #221
10:56 23.02.2026
218 Владимир Путин
До коментар #212 от "Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО":На кой сте му притрябвали въшливи и бедни свраки слуги на Урсулите!
Кални и разбити улици възрастни хора по кошовете цени до небето загиваща енергетика липса на медицина масова циганизация!Пфу благодаря оста сте при Урсулите там ще ви оправят
Коментиран от #222
10:58 23.02.2026
219 Да питам
До коментар #12 от "Само така":Педофилът Путлер на каква дpoга е?
Коментиран от #224
10:58 23.02.2026
220 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО
10:58 23.02.2026
222 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО
До коментар #218 от "Владимир Путин":Но не се избиваме като в Украйна където гинат руснаци.
10:59 23.02.2026
223 Павел
Коментиран от #229
11:00 23.02.2026
224 Хохлосвин
До коментар #219 от "Да питам":Питай Зелята че много зле изглежда от носа му локум ли тече пудра захар ли от всякъде го подритват като масткос
Коментиран от #277
11:00 23.02.2026
225 Геноцида на Путин
11:01 23.02.2026
227 Зверовиден соросоид
11:03 23.02.2026
228 Мишел
До коментар #160 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Крайният резултат е ясен: Украйна приключи като държава, ЕС също. САЩ ненапразно е държат настрани от конфликта, наясно са, че срещу съюза Русия, Китай и Северна Корея няма кой да излезе.
Коментиран от #230, #273
11:03 23.02.2026
229 Геноцида на Путин
До коментар #223 от "Павел":Путин изби близо два милиона СЛАВЯНИ....стотици пъти повече от Азов и десен сектор....геноцид в 21 век.
230 Я пъ тоа
До коментар #228 от "Мишел":Кой ли изби над 1,3 милиона руснаци..."приключилите" Украйна и ЕС......я по сериозно.
11:05 23.02.2026
231 Геноцида на Путин
Какво станa със натовската скрап по всички фронтове укролопите бягат кееееф
Коментиран от #234, #290
11:05 23.02.2026
232 Кръвния данък за Путин
11:06 23.02.2026
233 Този коментар е премахнат от модератор.
234 Геноцида на Путин
До коментар #231 от "Геноцида на Путин":Руската СКРАБ е стотици пъти повече от натовската....
Руските загуби в жива сила са доста по големи от украинските....
Геноцида на Путин е главно срещу ..Руския народ.
Коментиран от #261
11:09 23.02.2026
235 Мишел
До коментар #125 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Русия само възстановява зоната на сигурност, която запази Европа 80г.от войни .
Коментиран от #238, #274
11:09 23.02.2026
236 Вилхем Храбет
Укрите дезертират влачат ги с бусове врясъци отвличат хора за да умрат за чудовищния клоун и неговите господари сатанисти!Пира на вампирите приключи дами и господа слава Росииии победа будет руская урааааа
11:10 23.02.2026
237 Синчето на Соловьов
До коментар #233 от "Дядо Ламби":Не говори така за нас...товаришЧ
11:10 23.02.2026
238 Я пъ тоа
До коментар #235 от "Мишел":Зона за сигурност с Финландия, Швеция и Норвегия ша има ли....или с Литва, Латвия и Естония....
Коментиран от #253
11:12 23.02.2026
240 ТРЕТА световна война
11:14 23.02.2026
242 Козинявия
Коментиран от #244, #278
11:17 23.02.2026
243 Хихата
До коментар #23 от "Европеец":" за пореден път се убедих, ще е по-нагло и нахално от украинец няма". Аааа, има има: украински чи фут! Обаче заленото за да ги плещи такива, има солидна подкрепа от разни "европейски лидери" (воглаве со урсула, кая и разни други бабки). Тия отчаяно размахват плашилото "Путин ще ни нападне" за да оправдаят не само собственото си съществуване, но и фалита на цяла Европа. Щото същите тези заслужават не само да ги изритат, но и да ги обесят!
11:18 23.02.2026
244 Синчето на Соловьов
До коментар #242 от "Козинявия":Аз съм твоя човек.......
Коментиран от #247
11:19 23.02.2026
245 Въздушно десантна войска
Поклонете се или ще изчезнете в етера и вашия надгробен камък ще стане трапеза за пиршества на западните кукловоди и евреиши
11:20 23.02.2026
246 Аве
11:21 23.02.2026
249 Централен комитет по управление на Марс
11:25 23.02.2026
250 А сега
До коментар #30 от "И Преди и сега":Тисерекучевустата
11:26 23.02.2026
251 Тагаренко
Пфу
11:27 23.02.2026
252 Зацвелумов
Пак ли си опукаха мъдрите рашисти?
Идете в тоалетните по гарите да си работите явно не ставате за тролеси!
11:30 23.02.2026
253 Мишел
До коментар #238 от "Я пъ тоа":Ако НатО нападне Русия, войната ще е ядрена. При ядрена дължината на общите граници няма значение, а превъзходство в жива сила и население означава само много повече жертви.
През 2021г. Пентагонът публикува доклад с прогнози на резултатите от войни между ядрените сили. Там пише, че при ядрена война между Русия и НатО, Русия губи 35% от населението си , НатО САЩ - 95-99%. Докладът е публичен , в хранилището на документи на САЩ и може а бъде получено копие от него на мейла срещу малка такса.
Коментиран от #287
11:37 23.02.2026
254 Димящ Кримски Мост!
До коментар #89 от "Димяща УШАНКА":Нападнахме Кримският Мост!
Те пък взеха,че ни спряха тока ,в столицата Киiv...🙄😨😠😓😒😮💨?!
11:38 23.02.2026
255 НАЛИ?!
До коментар #160 от "Путин нападна вероломно Украйна.":Особено ония украинци,дето ги събарят ,с ритници и юмруци на земята и като добитък,насила ги натикват,в буса и директно за фронта,са много...
,,обедини още повече срещу руските захватчици..."...!
11:42 23.02.2026
256 Малко факти
Коментиран от #258
11:44 23.02.2026
257 666
11:51 23.02.2026
258 абе льольо
До коментар #256 от "Малко факти":Откъца се да си слагаш лайкове на щуротиите си!
11:53 23.02.2026
259 Евроасматик с нервен тик
11:55 23.02.2026
261 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #234 от "Геноцида на Путин":Дори НЕ знаеш какво е скраБ ❗Ама ръсиш мозАк❗
Коментиран от #288
11:56 23.02.2026
262 пиночет
Коментиран от #282
11:58 23.02.2026
263 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #197 от "Стига бе.....":Стига бе, ПО ПЕЙКА с ПРОМИТО черепно пространство❗
Прочети поне едни два материала за снайперистите от "Майдана"❗ Че да не ставаш смешен с лъ-жи-те чии бяха снайперистите‼️
Коментиран от #285
12:04 23.02.2026
264 Коментар
Коментиран от #267
12:26 23.02.2026
265 не може да бъде
Коментиран от #266
12:45 23.02.2026
266 Тъ пейка
До коментар #265 от "не може да бъде":Не искам да ме копаят!!!!
12:46 23.02.2026
267 Путин гол до кръста на пони
До коментар #264 от "Коментар":Аз знам, но съм много напред!!!😄😄😄🫡
Коментиран от #281
12:47 23.02.2026
268 Четири години
12:49 23.02.2026
270 Дърт прудльо
До коментар #137 от "бе мойто разнежено момченце":А на тебе какво ти знае шамндурата за реалния живот"щастливецо",соц носталгик??
13:33 23.02.2026
271 ПРРРРРРЪДЛЬОООО
До коментар #208 от "ЕСССР":На Путин му трябва война,за да измие геополитическия резил от рухналото сесесере! ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ТАКЪВ ПРОБЛЕМ! Кво се правиш ,че не знаеш?
13:39 23.02.2026
272 Сульо красний
До коментар #1 от "Сталин":На кого му пука какви са били първите предложения на Русия?Първи последни,резултата е очеваден!Никой ,никъде не зачита предложения на терорист-окупатор!!!Опитваш се да внушаваш победа над Украйна,но получаваш обратен ефект.Ставаш за смях!!
14:10 23.02.2026
273 Прудльооо
До коментар #228 от "Мишел":Пръцкай някъде настани и не ни разсмивай!Китай никога не бик съюзник на Русия и НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ!!Китай има други цели!!
14:13 23.02.2026
274 Пръцкоо
До коментар #235 от "Мишел":Зоните за сигурност са отживелица.Ако толкова Русия не може без тях ,да си ги прави на нейна територия!!Достатъчно е голяма!
14:16 23.02.2026
277 Сульовец
До коментар #224 от "Хохлосвин":Защо мислиш ,че ти няма да си по зле от него?На човек който "фалиралия" ЕС дава 90 милиарда евро не е от подритнатите!! Скрий се! НЕ ВАЖИШ!!
14:24 23.02.2026
278 Пръдльо
До коментар #242 от "Козинявия":Като дойда и ми налапаш юмрука.ще се простиш с всичките си мераци,тъпако!!
Коментиран от #283
14:26 23.02.2026
279 тъжна картина
Жалко че историята се повтаря и милиони хора загинаха вече зарди глупоста на едно недорасло диктаторче.
14:40 23.02.2026
280 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #284
15:38 23.02.2026
281 Разкошен джендър
До коментар #267 от "Путин гол до кръста на пони":Напред си виждам, с малоумието си
16:15 23.02.2026
282 Плъхомор
До коментар #262 от "пиночет":Цял свят намрази миризливите лгбт порове които само в бг колонията имат някакво убежище... засега
16:19 23.02.2026
283 Тротинеткин
До коментар #278 от "Пръдльо":Дали няма ти да ми налапаш едноокия и да молиш за още
16:21 23.02.2026
284 Путин нападна вероломно Украйна.
До коментар #280 от "КОЛЬО ПАРЪМА":Само другарите путинисти не го знаят.
16:22 23.02.2026
285 Стига бе
До коментар #263 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Снайперистите стреляха по МАЙДАНА, Янушченко да пазят, рахата на Русия да не скършат.
16:25 23.02.2026
286 Исторически факти
До коментар #4 от "Сталин":Такава държава Украйна никога не е имало преди Хрушчов и Сталин да я създадат изкуствено с рускоговорящо население, език и култура . Единствено съществува в болната фантазия на непрекъснато нашмърканото киефско треторазрядно конферансие сатрапче подскокоросвано от враговете на Русия..
16:28 23.02.2026
287 Мокри сънища
До коментар #253 от "Мишел":НАТО нема да нападне никой и да му ВЗЕМЕ ЗЕМЯТА КАТО ПУТИН.....ЯО ни пази от трета световна война.
16:28 23.02.2026
288 Истината боли
До коментар #261 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нали
16:32 23.02.2026
289 Пръдльовци
До коментар #185 от "Евроасматик с нервен тик":Защо има толкова много американски военни самолети на летище София,май не са заради Иран?
16:37 23.02.2026
290 Пръдльо
До коментар #231 от "Геноцида на Путин":За няма и две седмици украинците отвоюваха 400 кв. км.окупирани територии от магучая и непобедимая,рашките бягат като хлебарки!! А ти си драскай небивалици колкото искаш,така и така никой не ги чете!
Коментиран от #294
16:42 23.02.2026
293 УкромаZохiста
17:20 23.02.2026
294 Под лупа
До коментар #290 от "Пръдльо":Да, да отвоювали са едни 400кв. мм.😆
17:22 23.02.2026