Зеленски: Путин вече е започнал Третата световна война

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин вече е започнал Третата световна война, предаде ДПА, цитирайки интервю за британската телевизия Би Би Си, публикувано вчера, цитирана от БТА.

В изявление в Киев през уикенда, преди четвъртата годишнина от началото на конфликта между Русия и Украйна, Зеленски обясни, че неговото виждане за конфликта се различава от това на американския президент Доналд Тръмп.

"Имаме различни виждания по отношение на Третата световна война", каза Зеленски. "Смятам, че Путин вече я е започнал. Въпросът е колко територия ще успее да завземе и как да го спрем."

Украинският лидер подчерта, че Русия се стреми да наложи на света различен начин на живот и да промени избора на хората, което според него прави конфликта глобална заплаха. Зеленски добави, че страната му разчита на надеждни гаранции за сигурността си от САЩ, които не зависят единствено от волята на президента.

"Искаме гаранции за 30 години, например. Необходим е Конгресът. Президентите се сменят, но институциите остават", обясни украинският президент.

Междувременно трима души загинаха при руски удари в Запорожка и Одеска области, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. В района на Одеса загинаха двама души, а в Запорожие атака с дронове по индустриална инфраструктура уби 33-годишен мъж и рани 45-годишен.

Допълнително трима души бяха ранени в Одеска област, двама в Харковска, един в Херсонска и един в Днепропетровска, посочват регионалните власти.