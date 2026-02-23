Новини
Украинският президент предупреждава за амбициите на Русия и призовава за дългосрочни гаранции за сигурността на страната си

Зеленски: Путин вече е започнал Третата световна война - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският президент Владимир Путин вече е започнал Третата световна война, предаде ДПА, цитирайки интервю за британската телевизия Би Би Си, публикувано вчера, цитирана от БТА.

В изявление в Киев през уикенда, преди четвъртата годишнина от началото на конфликта между Русия и Украйна, Зеленски обясни, че неговото виждане за конфликта се различава от това на американския президент Доналд Тръмп.

"Имаме различни виждания по отношение на Третата световна война", каза Зеленски. "Смятам, че Путин вече я е започнал. Въпросът е колко територия ще успее да завземе и как да го спрем."

Украинският лидер подчерта, че Русия се стреми да наложи на света различен начин на живот и да промени избора на хората, което според него прави конфликта глобална заплаха. Зеленски добави, че страната му разчита на надеждни гаранции за сигурността си от САЩ, които не зависят единствено от волята на президента.

"Искаме гаранции за 30 години, например. Необходим е Конгресът. Президентите се сменят, но институциите остават", обясни украинският президент.

Междувременно трима души загинаха при руски удари в Запорожка и Одеска области, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес. В района на Одеса загинаха двама души, а в Запорожие атака с дронове по индустриална инфраструктура уби 33-годишен мъж и рани 45-годишен.

Допълнително трима души бяха ранени в Одеска област, двама в Харковска, един в Херсонска и един в Днепропетровска, посочват регионалните власти.


  • 1 Сталин

    148 15 Отговор
    А му говореха на Зеленото наркоман че първото предложение на Русия е най доброто ,а сега ще трябва да го поеме много дебел.Ако е умен Зеленото наркоман ще изчезне веднага към Лондон в имението за 20 милиона при неговите брадчеди талмудистите,много хора ще го търсят

    Коментиран от #64, #171, #199, #272

    09:21 23.02.2026

  • 2 Четящ

    79 15 Отговор
    Екснрасенси са предрекли, че зеленото човече ще разпали третата световна война.

    Коментиран от #7, #23, #41, #201, #202

    09:21 23.02.2026

  • 3 Избиването на руските захватчици

    17 84 Отговор
    Основна задача на зеленски

    Коментиран от #30, #71

    09:22 23.02.2026

  • 4 Сталин

    58 10 Отговор
    От историята на Украйна...когато Екатерина Велика анексира Крим от Турците през 1783 година за да създаде пристанище на топли води и база за контрол на Черно море,тя не успява да изгради достатъчно инфраструктура ,защото Украйна по същество е било затънтено място тогава.
    Никой не живееше там ,никой не искаше да живее там .... би било като да акостираш на брега на Северна Америка през 1632 година и да очакваш да изкарваш прехраната си.Там нямаше никой.
    И така ,това което Екатерина Велика направи ,беше да проведе конкурси за красота в цяла Русия.Победителката ,първата подгласничка и втората подгласничка бяха качени в карета и транспортирани до Украйна.
    Не отне много време на руските мъже да чуят за Украйна,която има най красивите жени на света и много скоро дърводелци ,зидари,ковачи и много други се отправиха към Украйна,за да работят в новите градове.

    Коментиран от #95, #204, #207, #286

    09:22 23.02.2026

  • 5 Чики-Рики

    33 6 Отговор
    А ти искаш да я ,,доизкусуриш,, и да определиш границите и!

    Коментиран от #138

    09:23 23.02.2026

  • 6 Сталин

    94 10 Отговор
    Зеления наркоман ще остане в историята като най кървавия юдейски цар на Украйна,ще бъде вписан в талмуда като най великия юдей който разчисти територията за велик Израел

    Коментиран от #269

    09:23 23.02.2026

  • 7 Байдън разпореди война в Украйна

    10 49 Отговор

    До коментар #2 от "Четящ":

    Путин са подчини и изпълни чинно

    Коментиран от #56

    09:23 23.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Я пък тоя

    111 7 Отговор
    Путин започнал третата световна война!
    Не знаех, че Украйна е света!
    Къде останаха македонците!?

    09:24 23.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 2 Отговор
    ТрСвВ отдавна е в ход ❗

    Коментиран от #16

    09:24 23.02.2026

  • 11 Путин нападна вероломно Украйна.

    87 91 Отговор
    И войната почна. Изтребването на славяни е в ход, благодарение на Путин.

    Коментиран от #28, #157

    09:25 23.02.2026

  • 12 Само така

    65 74 Отговор
    Дайте му да удари още две линии от колумбийския материал.

    Коментиран от #219

    09:25 23.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Зеленски

    59 9 Отговор
    е започнал Третата световна война. Да капитулира за да няма Третата световна война

    09:26 23.02.2026

  • 16 Стига бе

    35 5 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Трета световна без жива сила на НАТО е невъзможна.

    Коментиран от #35

    09:26 23.02.2026

  • 17 Путин нападна вероломно Украйна.

    11 52 Отговор
    Сега тъне в блатата на Украйна. А мужика руски опъва каиша.

    Коментиран от #39

    09:27 23.02.2026

  • 18 бай Иван

    56 4 Отговор
    "Искаме 30 годишни гаранции"

    Кои точно сте вие ,че да искате гаранции ?Тоя е първият човек който иска да иска нещо от САЩ . Сега въпроса е че или САЩ не разбират това нахалство или Зеленски се мисли за царя на планетата които може да изисква всичко от всички по почина на еврои. д.и .отите които ми търчат като луди по задните части.

    09:27 23.02.2026

  • 19 нннн

    66 3 Отговор
    По- скоро Зеленски, за да спаси кожата, се опитва да въвлече и други държави във войната.
    Чудя се, защо публикуват всяка негова глупост и лъжа.

    09:28 23.02.2026

  • 20 Анонимен

    63 7 Отговор
    Путин я "започна", а вие я продължихте ;)

    Можехте да загубите само Луганск и Донецк, тогава беше просто конфликт за две области. Вие го превърнахте във война, която засегна цяла Европа, и сега ако загубите цялата си държава, причината ще бъде, че не се съгласихте на примирие, когато Путин ви предлагаше.

    Коментиран от #34, #47

    09:28 23.02.2026

  • 21 Малкото

    60 4 Отговор
    Нагло , зелено човече продължава да надъхва и нахъсва света срещу Путин в очакване на подкрепа. Време е да му дръпнат шалтера.

    09:28 23.02.2026

  • 22 За размисъл

    50 4 Отговор
    За съжаление,Зеленски е неадекватен, корумпиран и несвързан с реалността. Украйна, за още по-голямо съжаление, я продадоха собствените й алчни политици. Опорочиха една свещена кауза.
    Досега някой да е чул коментар от Зеленски по повод файловете на Епщайн?
    За Русия - за нея войната никога не е свършвала след 1945г.

    09:28 23.02.2026

  • 23 Европеец

    62 4 Отговор

    До коментар #2 от "Четящ":

    Прочетох статията И за пореден път се убедих, ще е по-нагло и нахално от украинец няма..... Кой ще му даде 30 години гаранция, въобще откачен човек.... Лошото че Путин продължава да се мота, а трябваше украинската фашистка хунта отдавна да бъде в историята....

    Коментиран от #243

    09:28 23.02.2026

  • 24 Абе, българи в Одеса и одеска област

    45 3 Отговор
    не останаха ли?

    Иначе Зеленски забравил ли е какво се случи с Истанбулското и по чия вина?
    А защо ли британската телевизия Би Би Си не са го подсетили?

    09:28 23.02.2026

  • 25 Комунист

    52 3 Отговор
    Зеления наркоманииран клоун отново се опитва да въвлече Европа и САЩ във войната която той започна.
    Русия не езапочнала трета световна война и не е нападнала нито една държава. Трябва да се спре всякаква помощ за украинската хунта и скоро всичко ще приключи.

    Коментиран от #77

    09:28 23.02.2026

  • 26 Митю

    27 2 Отговор
    Даже се е изплезил от кеф.

    09:28 23.02.2026

  • 27 Тъпо парче,

    39 3 Отговор
    Ако е започнала Третата световна война въпросът с териториите е безпредметен.

    09:29 23.02.2026

  • 28 Ъъъъъ

    42 5 Отговор

    До коментар #11 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Нямаше нищо вероломно. Имаше куп предупреждения, че играта с огън причинява пожар, но нямаше кой да ги чуе....Или по-скоро бяха игнорирани, защото всички си мислеха, че Путин блъфира и няма да посмее.

    09:30 23.02.2026

  • 29 Пич

    35 4 Отговор
    Превод:
    -Давайте много пари на чичА ви Зелю, че ще пусна руснаците да ви издавят! Само от мене ги е страх руснаците.....Ааапчих...... донесете още бело, че го изкихах....

    09:30 23.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А защо е

    29 1 Отговор
    Световна ? А? Щото Буферайна е света?

    09:31 23.02.2026

  • 32 ООрана държава

    32 2 Отговор
    Тоя няма ли кой да го осъди за всяване на паника

    09:31 23.02.2026

  • 33 А що направихте майдана

    37 3 Отговор
    И избихте българире а?

    Коментиран от #60

    09:32 23.02.2026

  • 34 Сесесере2🤢🤮

    3 23 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Нали знаеш лафа подай пръст за да ти отхапя ръката. НИКАКВИ ОТСТЪПКИ НА ОРКОВЕТЕ ТЕРОРИСТИ

    09:32 23.02.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 4 Отговор

    До коментар #16 от "Стига бе":

    Стига бе, ти верно ли не знаеш, че НАТОпорчена ЖИВА сила имаше в Югославия, в Ирак, в Либия, в Сирия.....🤔❗
    Май не си бил роден когато наши военни ги върнаха от "мисия" опаковани😔

    Коментиран от #42

    09:32 23.02.2026

  • 36 Мухахаха

    22 2 Отговор
    Златен кенеф нали имаш

    09:32 23.02.2026

  • 37 Избиването на руските захватчици

    5 34 Отговор
    Върви с пълна сила. Украйна се превърна в идеален полигон за тестване на натовското оръжие.

    Коментиран от #45, #66, #167

    09:33 23.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Така е

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Путин вероломно нападна сексоложката

    09:34 23.02.2026

  • 40 az СВО Победа 80

    26 3 Отговор
    "...Въпросът е колко територия ще успее да завземе и как да го спрем."

    Е, айде сега как да го спре, че нали щеше да му нанася "стратегическо поражение"???

    Нали щеше "да го сваля от власт"???

    Нали щеше да го принуждава към мир чрез сила ???

    Сега що хленчи и се вайка .....
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #49, #52

    09:34 23.02.2026

  • 41 Шопо

    6 16 Отговор

    До коментар #2 от "Четящ":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    09:34 23.02.2026

  • 42 Стига бе

    1 7 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Говорим за ДНЕС.....А не за нещо от преди 20-30 години.

    Коментиран от #62

    09:35 23.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Не знам Зеленски

    4 19 Отговор
    какво е почнал,но хвърли русия в пагубна криза и сега гледа отстрани колапса на русите.

    09:35 23.02.2026

  • 45 Българин

    3 15 Отговор

    До коментар #37 от "Избиването на руските захватчици":

    Зеленски и Путин избиха много руснаци.И още ще избият.Това е полезно за ЕС и САЩ.

    09:35 23.02.2026

  • 46 Олееее....

    20 1 Отговор
    Зеленски обясни, че неговото виждане за конфликта се различава от това на американския президент Доналд Тръмп.....ама и това ли е обяснил?

    Коментиран от #55

    09:36 23.02.2026

  • 47 нннн

    20 3 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    Дори Донецк и Луганск нямаше да загубят. Путин предлагаше те да бъдат автономни области в границите на Украйна.

    Коментиран от #68

    09:36 23.02.2026

  • 48 Наско

    19 4 Отговор
    Зеленото чудовище така и ще си отиде от света,посипан с бял прах и загубил Украйна.
    Иска гаранции е има ги,каквото каже Велика Русия,това ше му е гаранцията!

    Коментиран от #54

    09:36 23.02.2026

  • 49 Евала Зеленски

    3 16 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 80":

    Важно е че трепеш руските захватчици. Пък и Русия бомбиш напоследък....Земя се връща, живот никога.

    09:36 23.02.2026

  • 50 Наглост

    18 4 Отговор
    Тоя се изживява като президент на света!

    09:36 23.02.2026

  • 51 ХиХи

    22 3 Отговор
    Орбан каза много точно. На зеля му е нжна войната за да му дават кинти милиярди в бездънната каца

    Коментиран от #58

    09:36 23.02.2026

  • 52 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 18 Отговор

    До коментар #40 от "az СВО Победа 80":

    Клепар,утре коя година започва от тридневната специална военна операция?




    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #65

    09:37 23.02.2026

  • 53 Зеления път

    18 3 Отговор
    Зеленото защо гледа като претърпял инсулт?

    09:37 23.02.2026

  • 54 Там пише

    4 21 Отговор

    До коментар #48 от "Наско":

    Русия е велика кочина!

    Коментиран от #73

    09:37 23.02.2026

  • 55 Оръжие на Тръмп

    3 17 Отговор

    До коментар #46 от "Олееее....":

    Избива руснаците. Това е най важното. Различията са несъществени.

    Коментиран от #72

    09:38 23.02.2026

  • 56 Гледай речта на норвежкия професор

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Байдън разпореди война в Украйна":

    Глен Дисен пред Конференцията За Сигурност в САЩ и ще разбереш точно как е станало.
    Има го видеото в канала му, в ютюб!

    И остави Байдън на мира, да се ръкува с духове!

    09:38 23.02.2026

  • 57 Искаме, искаме....

    15 2 Отговор
    Искаме гаранции за 30 години.... ама гаранция Франция. И тая гараранция на гаранта пари струва тъпунгер

    09:38 23.02.2026

  • 58 😂😂😂😀

    3 20 Отговор

    До коментар #51 от "ХиХи":

    Орбан е пътник.

    Коментиран от #67

    09:38 23.02.2026

  • 59 Путин нападна вероломно Украйна.

    3 16 Отговор
    СВОто тръгна от Донбас и стигна до...Донбас за четири години.

    Коментиран от #108

    09:39 23.02.2026

  • 60 За съжаление

    18 3 Отговор

    До коментар #33 от "А що направихте майдана":

    голяма част от хората не познават или не помнят историята.

    А ако добавиш и разкритията за това, което се е готвело да излезе от биолабораториите в Украйна (вече е официална информация!), може да се окаже, че Русия е действала не само в полза на сънародниците си там, а и в полза на цяла Европа.

    Коментиран от #82

    09:39 23.02.2026

  • 61 Пъ.ен

    17 3 Отговор
    Идиот е зеленият анцунг. На.соман
    Масов убиец

    09:39 23.02.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #42 от "Стига бе":

    Ти що си мислиш, че няма вчера и утре🤔❓
    Да не си муха -еднодневка🤔❗

    09:40 23.02.2026

  • 63 Предлагам

    7 6 Отговор
    Крилати цитати на Зеленски да бъдат закачени вев всички държавни учреждения в България! Като едно време

    Коментиран от #86

    09:40 23.02.2026

  • 64 Логично погледнато

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Ако това е трета световна война, то тогава Путин се опитва да я приключи. На Русия не и трябват територии, има си достатъчно.

    09:40 23.02.2026

  • 65 Валю от Козлодуй

    19 3 Отговор

    До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #70

    09:40 23.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Болен мозък

    3 18 Отговор

    До коментар #58 от "😂😂😂😀":

    Скоро унгарците ша изнасилят Орбан.

    09:40 23.02.2026

  • 68 Геро

    5 17 Отговор

    До коментар #47 от "нннн":

    Какво е предлага от-падък като Путин преди 4 години няма никакво значение.

    Коментиран от #110

    09:41 23.02.2026

  • 69 СПРАВЕДЛИВ

    19 2 Отговор
    НА СНИМКАТА НАЙ ГОЛЕМИЯ ФАШИСТ

    09:41 23.02.2026

  • 70 Я пъ тоа

    1 9 Отговор

    До коментар #65 от "Валю от Козлодуй":

    Щ8.л7 "руската територия" Украйна бомби...РУСИЯ.

    09:41 23.02.2026

  • 71 Калоян

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Избиването на руските захватчици":

    А сега се замисли , че не е важно каква му е задачата , а кой му поставя задачите.После помисли за последиците от поставените задачи.

    09:41 23.02.2026

  • 72 Избива народа си глупако

    21 3 Отговор

    До коментар #55 от "Оръжие на Тръмп":

    Това прави. А ЕК съсипват континента. Само на Германия за 9 месеца отрицателното търговско салдо мина 120 милиарда евро, поголовно се затварят работни места и индустрии

    Коментиран от #79, #80

    09:42 23.02.2026

  • 73 1001

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Там пише":

    От нашата по-голяма няма!

    09:42 23.02.2026

  • 74 Путинистче идиотче

    2 9 Отговор
    Не знам дали е ТРЕТА СВ но нас ни избиват като плъхове в Украйна.

    09:43 23.02.2026

  • 75 Ае копейките

    1 16 Отговор
    Какво е казал Путин и е изпълнил през последните 25 години?С какво Русия е по-добре от нас или Албания?
    Измислете нещо да се посмеем.

    Коментиран от #96, #123

    09:44 23.02.2026

  • 76 Георги

    2 15 Отговор
    Гаранцията е единствено Путин и цялата му свита да ги видим във затвора.И Китай да стане демократична държава

    09:44 23.02.2026

  • 77 Ако сме точни

    18 1 Отговор

    До коментар #25 от "Комунист":

    не Зеленски я започна, дори беше против нея. Но не устоя на сребърниците! Там му е слабото място! А сега няма измъкване!

    /Борис Джонсън/

    09:44 23.02.2026

  • 78 морския

    6 2 Отговор
    докога тоя !? искаме МИР !!!

    09:44 23.02.2026

  • 79 Руската пропаганда

    1 10 Отговор

    До коментар #72 от "Избива народа си глупако":

    Има за цел глупака.

    09:44 23.02.2026

  • 80 Я пъ тоа

    1 7 Отговор

    До коментар #72 от "Избива народа си глупако":

    В Германия не се избиват както в Украйна....това е важното.

    Коментиран от #91

    09:45 23.02.2026

  • 81 Берлин

    13 1 Отговор
    Ето го,нагла и подла окрабандеровска з у р л а.

    09:45 23.02.2026

  • 82 гру гайтанджиева

    1 10 Отговор

    До коментар #60 от "За съжаление":

    Руски фейкове колега.

    09:46 23.02.2026

  • 83 Путин нападна вероломно Украйна.

    1 13 Отговор
    Не го посрещнаха с цветя и песни, а с куршуми и ракети. Що ли???

    Коментиран от #90, #98, #145

    09:47 23.02.2026

  • 84 хихочко..

    17 2 Отговор
    А бе урсулци..зеленио мухал ви ментреше с планчетата за победа,сега пак сака млрди за да спре третата св..що му се връзвате та он комиков не можа да си върне един аец..запорожкио та да пусне малко тоци и жешко на бандерците оти измразнаха

    09:47 23.02.2026

  • 85 Механик

    1 12 Отговор
    Удри копейката с фаража!!После повтори!

    09:47 23.02.2026

  • 86 Кремък

    10 1 Отговор

    До коментар #63 от "Предлагам":

    А най-отгоре да има заглавие: ,,Как се съсипва една държава от половин милион квадратни километра с такъв мъдрец,с помощта на Целия колективен"

    09:48 23.02.2026

  • 87 Хаха

    9 1 Отговор
    Вече слуша европейците, тъй като те плащат сметките.
    Накъдето задуха вятъра.

    Коментиран от #88

    09:48 23.02.2026

  • 88 Колективен руски крепостен

    2 10 Отговор

    До коментар #87 от "Хаха":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    09:49 23.02.2026

  • 89 Димяща УШАНКА

    1 11 Отговор
    Нападнахме Украйна, подпалиха ни гащите

    Коментиран от #254

    09:50 23.02.2026

  • 90 болгаринь..

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Ние пък ще го посрещнеме..оти ще запре бгбандерците да ло4ать оджлътото напеефтьски0

    09:50 23.02.2026

  • 91 Избива народа си глупако

    17 1 Отговор

    До коментар #80 от "Я пъ тоа":

    А официалната безработица за цяла Скандинавия достигна невиждани размери от 11,4% и ако си мислиш че на нас ще ни се размине си в голяма заблуда глупендър. Ще ни отвее с 200 и няма да можеш хляб да си купиш даже. Лагард оставка даде, още декември на събирането на шефовете на централните банки в ЕЦБ стана ясно че Европа е в технически фалит

    Коментиран от #100, #104

    09:50 23.02.2026

  • 92 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    8 2 Отговор
    ТОЯ ДА ШМЪРКА ПО-МАЛКО

    09:51 23.02.2026

  • 93 Путин нападна вероломно Украйна.

    1 7 Отговор
    Нема да го жалят я.....четири години си го лупкат

    09:51 23.02.2026

  • 94 Берлин

    9 1 Отговор
    Доста има,в България окрабандеровци, че и нагли, все едно в своята кочина,окраина.спират им помощите и хайде обратно при демократите,под управление на евроМенгеле.

    09:51 23.02.2026

  • 95 Мишел

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Украйна се появява 1917г. като част от руската държава, благодарение на Ленин. Преди това няма никакви следи в историята от такава държава в Европа, няма и войни на Украйна с европейските държави.

    Коментиран от #111

    09:52 23.02.2026

  • 96 НеКопейка

    12 1 Отговор

    До коментар #75 от "Ае копейките":

    С какво е по-добре България от Русия? Я ти кажи!
    И кажи колко време ще издържи България под същите санкции, за да се посмеем!!!

    Коментиран от #103

    09:52 23.02.2026

  • 97 Тити на Кака

    6 1 Отговор
    "Имаме различни виждания по отношение на Третата световна война"

    Без коментар.

    09:52 23.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 смотань бандерець..

    7 1 Отговор
    Сакаме да влезнеме при урсулците..та бг-тата да не са сами на първо место,по крадненьие и корупция

    09:52 23.02.2026

  • 100 Ами

    1 5 Отговор

    До коментар #91 от "Избива народа си глупако":

    Намери си работа.

    Коментиран от #106

    09:53 23.02.2026

  • 101 123

    11 1 Отговор
    Наглия гаден еврейн дава мило и драго да вкара Европа в трета световна война.Това са му били винаги амбициите.Прави струва и бута другите страни да воюват и те.

    09:53 23.02.2026

  • 102 Ами

    6 0 Отговор
    ЕС обещаха много пари в бъдеще за Украйна. Друг не остана да я финансира. Ще се бият докрай, иначе следва бърз финансов колапс.

    Коментиран от #105

    09:53 23.02.2026

  • 103 Оди у Русиа

    3 9 Отговор

    До коментар #96 от "НеКопейка":

    Да си добре.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    09:54 23.02.2026

  • 104 Я пъ тоа

    1 11 Отговор

    До коментар #91 от "Избива народа си глупако":

    В ЕС не се избиваме като в блатната Русия....
    Проблеми има но е мирно. В Украйна, масово изтребване на руснаци, над 1,3 милиона....честито на Путин.

    09:54 23.02.2026

  • 105 Путинистче идиотче

    1 10 Отговор

    До коментар #102 от "Ами":

    То и Путин върви към фалит, яко скубе мужика руски.

    Коментиран от #120

    09:55 23.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Моряка

    11 1 Отговор
    Иска гаранции от Конгреса.А Конгреса какво му е длъжен.Трета световна война,но само против Украйна.А Украйна е Света?Този наглец отдавна надмина Гьобелс.Но накрая Гьобелс излезе мъжкар.Нашия ще се опита да избяга.Хитрушко е.

    09:56 23.02.2026

  • 108 Картаген

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Есвеото тръгна от Донбас и стигна до ...сметката ти за ток.

    Коментиран от #114

    09:56 23.02.2026

  • 109 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    1 15 Отговор
    Кой ли получава тази "титла" от съда в Хага....човек започнал масов геноцид срещу други...човеци.

    Коментиран от #155

    09:57 23.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Украйна означава покрайнини

    18 2 Отговор

    До коментар #95 от "Мишел":

    И е била винаги нечии покрайнини, докато Русия им даде държава преди около 30 години. А те си я затриха!

    Коментиран от #116, #139

    09:57 23.02.2026

  • 112 Омазана ватенка

    0 13 Отговор
    За две седмици ВСУ убиха 35 000 ватенки и освободиха 300 квадратни километра
    Колкото ватенките временно бяга окупирали за цялата 2025.Без Старлинк не става.

    09:57 23.02.2026

  • 113 Каквото

    5 0 Отговор
    му кажат, това ще говори. Украйна не може сама. Няма контрол върху съдбините си. Да ги бутат у ЕС и готово. По-лошо не може да стане

    Коментиран от #119

    09:57 23.02.2026

  • 114 Путин нападна вероломно Украйна.

    1 11 Отговор

    До коментар #108 от "Картаген":

    Мен ме остави...аз не избивам хора и мен не ме стрелят, за разлика от руските мужици. Еврото е тук, и тока си плащам.....като всички други.

    Коментиран от #117

    09:59 23.02.2026

  • 115 БАЦЕ ЕООД

    9 1 Отговор
    абе си спомням Путин обяви СВО според хартата на ООН ... Пък тоя безмандатен клоун какво ви говори, много-много не бих му обръщал внимание...

    09:59 23.02.2026

  • 116 аz СВО Победа 80

    1 3 Отговор

    До коментар #111 от "Украйна означава покрайнини":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    09:59 23.02.2026

  • 117 ти остави

    3 2 Отговор

    До коментар #114 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Руските мужици по добре сами да се оправят.. или ти искаш Руски мужици около себе си, може би . Не спираш да говориш за тях

    Коментиран от #125

    10:00 23.02.2026

  • 118 койдазнай

    4 0 Отговор
    Навремето си така., дъртия чешки президент, известен със своята наглост и лакомия, станал причина за Втората Световна Война!

    10:00 23.02.2026

  • 119 Украйна дрони Путин

    1 10 Отговор

    До коментар #113 от "Каквото":

    Бомби Русия, благодарение на ЕС и НАТО....Путин сам са предложи за МИШЕНА....и яко скубе руския мужик за тая война.

    Коментиран от #127

    10:00 23.02.2026

  • 120 Филип

    9 3 Отговор

    До коментар #105 от "Путинистче идиотче":

    Путин върви към фалит,ама както вървят нещата,към Евро-пейския.
    Защото сме тръгнали да морим камилата от жажда,като се състезаваме кой по- дълго ще издържи без вода.

    10:01 23.02.2026

  • 121 Хи хи

    9 1 Отговор
    На маленкий зеля все войни му се въртят в тиквичката !!Тва е само една малка военна операцийка !!

    10:02 23.02.2026

  • 122 Нямат

    6 1 Отговор
    полезен ход. От една страна ги притискат руснаците. От друга страна са напълно зависими от ЕС. Дали ЕС ще има възможности да спонсорира Украина през следващото десетилетие е неясно.

    10:02 23.02.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Мишел

    8 4 Отговор
    Третата Световна война се отлага за неопределено време, защото при сегашното положение САЩ и НатО нямат сметка от нея - при война ще бъдат изтрити от планетата за половин час от трите ядрени сили Русия, Китай и Северна Корея.

    10:02 23.02.2026

  • 125 Путин нападна вероломно Украйна.

    2 7 Отговор

    До коментар #117 от "ти остави":

    Руския мужик ГИНЕ заради болните амбиции на дъртака кремълски. Само констатирам факта. Иначе сам да да оправя, негова си работа.

    Коментиран от #235

    10:03 23.02.2026

  • 126 Механик

    1 8 Отговор
    Ново изобретение на руският гении!Безаналогово.За да заместят Старлинк безаналоговите създадоха Аеролинк.Уйфи качено на метеорологични балони.Но тъй като балоните се движат по непредвидими траектории сигналът е тука има тука няма.

    10:03 23.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Оооофффф....

    5 1 Отговор
    .....гати и
    о т в р а т и т е л н а т а
    м у т р а

    10:03 23.02.2026

  • 129 Само питам

    2 5 Отговор
    Отвориха ли московските летища?

    Коментиран от #133

    10:04 23.02.2026

  • 130 някой

    1 3 Отговор
    и ти зеля и путя сте от едно котило и изпълнявате решенията на световния елит за редуциране на населението.

    10:04 23.02.2026

  • 131 ЕС и НАТО подкрепят украйна

    1 8 Отговор
    Затова Путин са мъчи в Донбас ЧЕТИРИ ГОДИНИ и загроби над 1,3 милиона руснаци.

    10:04 23.02.2026

  • 132 Украйна дрони Путин

    1 4 Отговор

    До коментар #127 от "бе мойто разнежено момченце":

    Пак некой са опитва да ни разпорежда, като при соца.....

    Коментиран от #137

    10:06 23.02.2026

  • 133 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #129 от "Само питам":

    Разбира се
    . А тока , как е? Режима к!ъф е?

    10:06 23.02.2026

  • 134 Никой не го е еня

    10 3 Отговор
    Кви глупости Зеленски е дрънкал през уйкенда. Ако САЩ ударят Техеран, Киев ще изгори ама тотално а Китай ще влязат в Тайван още на секундата...Иран най вероятно ще атакува също и производството на петрол в Азербайджан, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства или производството на газ в Катар, и крайният резултат ще бъде глобална енергийна криза - колапс на световната икономика. Това ще бъде катастрофално и за Иран естествено но ситуацията заради рижавият козел може да стане екзистенциална. Това ще срине всички заедно с Иран, ще опустоши петролната икономика на Иран и ще доведе до регионален хаос и анархия. ....

    Коментиран от #140, #141, #143

    10:07 23.02.2026

  • 135 Я па тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #123 от "Моряка":

    Кога се върна от Албания?

    10:07 23.02.2026

  • 136 Комика Зеленски

    3 7 Отговор
    Направи за смях дъртака Путин....в една братоубийствена война.

    10:07 23.02.2026

  • 137 бе мойто разнежено момченце

    5 0 Отговор

    До коментар #132 от "Украйна дрони Путин":

    кво ти знае на теб празната главица за соца бе, разнежено, жалко момченце .

    Коментиран от #270

    10:07 23.02.2026

  • 138 катран

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Чики-Рики":

    Тази снимка е помагало за родители, ако се съмняват в своите близки че са употребили опиати..
    "Как да разпознаем наркоман"

    10:08 23.02.2026

  • 139 Мишел

    11 2 Отговор

    До коментар #111 от "Украйна означава покрайнини":

    Украйна винаги е била у края на Руската империя и държава, по точно една от покрайнините й.

    Коментиран от #142

    10:08 23.02.2026

  • 140 Тихо пръдлю!

    2 4 Отговор

    До коментар #134 от "Никой не го е еня":

    Не си компетентен.

    10:08 23.02.2026

  • 141 Надай се моме на здрав.....

    2 11 Отговор

    До коментар #134 от "Никой не го е еня":

    Дреме му на Киев за Техеран. Дончо ша прасне иранците скоро . И Путин не мой ги отърва.

    10:09 23.02.2026

  • 142 Копеи не философствай!

    4 10 Отговор

    До коментар #139 от "Мишел":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна!Заплаща се в евро!А сега марш!!!

    10:10 23.02.2026

  • 143 Я пъ тоа

    6 5 Отговор

    До коментар #134 от "Никой не го е еня":

    Няма...ЩЕ....И ма тук и сега....а иначе обръча около Аятолаха са затяга.

    10:10 23.02.2026

  • 144 Факт

    9 11 Отговор
    Зеленски не вярва нито на деменцията Тръмп , а още по-малко на фашиста Путлер за тези "гаранции".
    Всички знаят колко струваха "гаранциите" от меморандума от Будапеща.

    10:10 23.02.2026

  • 145 Мишел

    8 10 Отговор

    До коментар #83 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Путин Русия възстановява санитарна зона, която 80 г. предпазва Европа от война, но бе ликвидирана от НатО.

    Коментиран от #150, #151

    10:12 23.02.2026

  • 146 Путин нападна вероломно Украйна.

    3 11 Отговор
    Сам стана мишена на зеленски и Запада. Някаква поговорка имаше за мирното стоене и видяното чудо. Явно Путин не я знае.

    10:12 23.02.2026

  • 147 Ачо

    3 11 Отговор
    Руснаците издъхват на купчини в Донбас.Ама идват нови.
    Ама и те издъхват.

    10:14 23.02.2026

  • 148 Всичко е ясно

    12 2 Отговор
    Само не е ясно как родните атлантенца постигнаха тая мозъчна смърт и олигофрения и как въобще още могат да пишат по форумите при липса на разум. Явно има включен аварийно някакъв изкуствен интелект дето са им го сложили с ваксините. Друго обяснение няма

    Коментиран от #159

    10:14 23.02.2026

  • 149 факуса

    7 1 Отговор
    споко бе смрадльо,нали германца и франца са гаранти още от минск,други гаранци от еврейския ви отец,оди се оплаквай на него

    10:15 23.02.2026

  • 150 Атина Палада

    2 10 Отговор

    До коментар #145 от "Мишел":

    Путин възстанови тапетите в бункера си.Стсрите бяха покафеняли.

    10:15 23.02.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Кух фхххг

    3 9 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.

    Коментиран от #162, #169

    10:16 23.02.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Тихо пръдлю зеленясал !

    9 4 Отговор
    Смъркай там и не умувай, стой на тъмно и студено и не врякай

    10:17 23.02.2026

  • 155 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 4 Отговор

    До коментар #109 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Кой съд? Оня който не го признават и Сащ ли?

    Коментиран от #179

    10:17 23.02.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 си пън

    7 9 Отговор

    До коментар #11 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    а осранците кво правиха 8г.бе пъпеш

    Коментиран от #164

    10:18 23.02.2026

  • 158 реалност

    8 7 Отговор
    зарекъл съм се, когато го ликвидират този палячо да купя и почерпя хората е 1 кашон уиски, няма такъв ненормалник, как не му е гузно за погубването на хората не знам.

    10:18 23.02.2026

  • 159 Дърпай по кофите копейко гладна!

    5 10 Отговор

    До коментар #148 от "Всичко е ясно":

    С 200.

    10:18 23.02.2026

  • 160 Путин нападна вероломно Украйна.

    18 12 Отговор
    Да денацифицира и демилитаризира Украйна. Стана обратното. Украйна се напълни с оръжия, а Украйна се обедини още повече срещу руските захватчици.

    Коментиран от #228, #255

    10:18 23.02.2026

  • 161 баце

    12 15 Отговор
    Тоя дрогиран малоумник не може да вдене докъде я докара украйна с бандеровщина и корупция. Май ще го бесят на майдана със златен кенеф на главата.

    10:19 23.02.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Закон

    11 13 Отговор
    Най страшното за украйна е да се сключи мир. Парите ще секнат моментало. Тогава започва кървава гражданска война до пълна разруха.

    Коментиран от #166

    10:20 23.02.2026

  • 164 Така де

    1 12 Отговор

    До коментар #157 от "си пън":

    Преди 2014 бе тихо и мирно в Украйна. После дойдоха ПАРАВОЕНИТЕ НА ПУТИН...Нема да ги жалят я.

    10:20 23.02.2026

  • 165 Дернев

    9 3 Отговор
    Щатите започнаха 3СВ като въоръжават Украйна и налагат санкции на Русия за да я отслабят максимално. Но изчерпили се търпението и се появи реална опасност за Русия, те ще я прехвърлят на тяхна територия. Да се осъзнаят докато не е късно.

    10:21 23.02.2026

  • 166 Болен мозък

    3 6 Отговор

    До коментар #163 от "Закон":

    При мир, Запада ша налее милиарди в Украйна, както навремето наля в Германия....Вервай ми.

    Коментиран от #184

    10:21 23.02.2026

  • 167 си пън

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Избиването на руските захватчици":

    не,превърна се в погром на натовското оръжие

    Коментиран от #172

    10:22 23.02.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Хаха

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Откога отрепките на Путлер се нарекоха Сталин.

    10:24 23.02.2026

  • 172 Избиването на руските захватчици

    2 10 Отговор

    До коментар #167 от "си пън":

    Стана главно с натовското оръжие. Погрома е за РУСКОТО ОРЪЖИЕ, което е десетки пъти повече от натовското....

    Коментиран от #176

    10:24 23.02.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 ТРЕТА СВЕТОВНА

    2 9 Отговор
    Без жива сила на НАТО...не е световна война.....иначе натовското оръжие си трепе путинисти като за последно.

    .

    10:27 23.02.2026

  • 175 Тиквоча

    5 2 Отговор
    Не му се сърдете на човека,са му се е паднало да изкара некой лев

    10:27 23.02.2026

  • 176 Знаеш ли защо

    1 6 Отговор

    До коментар #172 от "Избиването на руските захватчици":

    руските захватчици са захватчици? А ? Не знаеш ама плямпаш ...

    Коментиран от #182

    10:27 23.02.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Свърши Украйна бре

    11 2 Отговор
    Кво умувате. История е и то много кратка

    Коментиран от #183

    10:29 23.02.2026

  • 179 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    2 10 Отговор

    До коментар #155 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кво като САЩ не признава съда в Хага....ЕС го признава и Путин не смее да стъпи в ЕС....ша му сложат раирания костюм.

    10:29 23.02.2026

  • 180 Путлер ще го препарират ли?Като Улянов

    3 6 Отговор
    Или ще го копат с фадрома като Пригожин?

    Коментиран от #205

    10:30 23.02.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Избиването на руските захватчици

    2 6 Отговор

    До коментар #176 от "Знаеш ли защо":

    Е в ход....ти щом знаеш, обясни ни що избиват руските захватчици....

    Коментиран от #188

    10:31 23.02.2026

  • 183 Да де

    2 8 Отговор

    До коментар #178 от "Свърши Украйна бре":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете четвърта година.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева?
    Къде ви е Киев за два,три деня?

    Коментиран от #190

    10:31 23.02.2026

  • 184 хамсал

    8 4 Отговор

    До коментар #166 от "Болен мозък":

    "При мир, Запада ша налее милиарди в Украйна...", нали първо трябва да върне досега налятите! То Запаза е благотворително дружество! Ще се почне първо с точене на природните ресурси, Англия защо подписа 100 годишния договор за сътрудничество! Чичо Дон и той не остана по-назад, та ще се ползва една евтина работна ръка, доколкото е останала и ще има здраво точене от Покрайнината!

    10:32 23.02.2026

  • 185 Евроасматик с нервен тик

    10 2 Отговор
    Родните урсулки са като кая калас, изпадат в менопауза преди да започнат пубертета ..

    Коментиран от #289

    10:32 23.02.2026

  • 186 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    4 11 Отговор
    Почна ГЕНОЦИД в 21 век.....в ЕС го чакат да му сложат прангите.

    10:32 23.02.2026

  • 187 Въртите,сучите и накрая все...

    11 2 Отговор
    ...завършвате ,с ... :
    ,,Междувременно трима души загинаха при руски удари ...и т.н..."
    А за украинските удари по Белгород и руските жертви...- ни дума,ни вопъл,ни стон...?!

    10:34 23.02.2026

  • 188 Руснакът е мръсно противно животно

    2 9 Отговор

    До коментар #182 от "Избиването на руските захватчици":

    Краде от перални, тоалетни чинии,тостери до деца.Трепе се!

    10:34 23.02.2026

  • 189 Точно за това

    7 1 Отговор
    За атлантици и атлантически партии не трябва да се гласува. Тези паразити са вредни. Нищожества които работят срещу хората и държавата. Ей това трябва да се осъзнае. Без значение от коя партия са и къде са се окупали гнидите продажни

    10:34 23.02.2026

  • 190 възхитен

    2 0 Отговор

    До коментар #183 от "Да де":

    Как само написа опорките, кратко и ясно!

    10:34 23.02.2026

  • 191 Путин нападна вероломно Украйна.

    3 12 Отговор
    Почна с ПАРАВОЕННИТЕ, после нахлу и с редовна армия.....затри над 1,3 милиона руски мужика, сега са чуди как да се измъкне от тинята.

    Коментиран от #195, #196

    10:35 23.02.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 СССС

    7 2 Отговор
    Гражданската война в Украйна започна 2014г с избиването на русцаци от "Азовци" !!!

    Коментиран от #197

    10:36 23.02.2026

  • 194 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО

    3 7 Отговор
    Отгоре на това му избиват и армията. Сега му бомбят и страната. Честито на дъртака кремълски....

    10:37 23.02.2026

  • 195 веро лом

    4 3 Отговор

    До коментар #191 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Да си знеш че е "побеждавай с вяра" ! Зетърче неграмотно че да научиш нещо поне. Пишеш думички но не знаеш какво означават

    10:38 23.02.2026

  • 196 толкова се чуди

    3 3 Отговор

    До коментар #191 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    викаш, че не иска да си изпълни всички задачи ... мдам . Много ти е минимална заплата, знаеш ли?

    10:38 23.02.2026

  • 197 Стига бе.....

    2 8 Отговор

    До коментар #193 от "СССС":

    Кой стреля срещу украинците на Майдана....снайперистите на руското протеже Янукович.....после Янукович избяга позорно в...Москве.

    Коментиран от #263

    10:39 23.02.2026

  • 198 Няма

    2 1 Отговор

    До коментар #181 от "Ами има ли атлантенце":

    Естествено !

    10:39 23.02.2026

  • 199 Ха ха ха ха

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    ХАЙДЕ ВСИЧКИ КОПЕЙКИ НА ФРОНТА.ТУК СТЕ БЕЗПОЛЕЗНИ,НИЩО НЕ МОЖАХТЕ ДА СВЪРШИТЕ!

    10:41 23.02.2026

  • 200 дядо поп

    5 0 Отговор
    Светът е пълен с идиоти , безспорен научен факт който доказва , че еволюцията е паратики работа.

    10:41 23.02.2026

  • 201 Лука

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Четящ":

    Тия са екснасранци и говорят каквото им кажат рашистите !

    10:42 23.02.2026

  • 202 Муухахахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Четящ":

    НЕ СИ ЧЕТЯЩ,А БЪЛНУВАЩ,

    10:42 23.02.2026

  • 203 Зеленски не е важен младежи

    9 2 Отговор
    Важното е да се разбере че атлантизма е тумор а атлантиците са метастазите му в обществото ! Това е истината и е време да го осъзнаете докато още време имате

    10:45 23.02.2026

  • 204 Пръдльооооо

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Забрави да напишеш,че Екатерина Велика не е от Русия!

    10:46 23.02.2026

  • 205 Ми ми ми

    3 8 Отговор

    До коментар #180 от "Путлер ще го препарират ли?Като Улянов":

    Путлера ще го зазидат в стените на Кремъл.Няма да хване много място.Дребен е.

    10:46 23.02.2026

  • 206 Точно за това

    7 1 Отговор
    За атлантици и атлантически партии не трябва да се гласува. Тези паразити са вредни. Нищожества които работят срещу хората и държавата. Ей това трябва да се осъзнае. Без значение от коя партия са и къде са се окупали гнидите продажни

    10:47 23.02.2026

  • 207 Екатерина великата починала

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    След съвкупление с кон.

    10:47 23.02.2026

  • 208 ЕСССР

    8 1 Отговор
    Зеленият Клоун защо не подписа 2022г в Истанбул ??? Защото е пионка и на глобалистите им трябва война !!!

    Коментиран от #209, #271

    10:49 23.02.2026

  • 209 Я пъ тоа

    3 5 Отговор

    До коментар #208 от "ЕСССР":

    Щото Путин нападна Украйна. Нема да го жалят я....

    10:50 23.02.2026

  • 210 Зелю

    4 1 Отговор
    Смени дилъра тоя прах не ти влияе добре

    10:52 23.02.2026

  • 211 България е НАТО.

    4 5 Отговор
    Докато има НАТО, трета световна война нема да стане.

    10:53 23.02.2026

  • 212 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО

    3 4 Отговор
    Нема мърдане...иначе дъртака кремълски да ни е забърсал.

    Коментиран от #218

    10:54 23.02.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Викам да поизбессим стотина комунета

    2 5 Отговор
    По случай влизането на България в еврозоната.

    10:55 23.02.2026

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Коста

    0 6 Отговор
    Путин ще нападне Германия Франция Индия и Гренландия

    Коментиран от #275, #276

    10:56 23.02.2026

  • 217 Зеленски бомби Путин

    2 5 Отговор
    Комика киевски, бомби дъртака кремълски....Боже, какви времена доживяхме.

    Коментиран от #221

    10:56 23.02.2026

  • 218 Владимир Путин

    7 0 Отговор

    До коментар #212 от "Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО":

    На кой сте му притрябвали въшливи и бедни свраки слуги на Урсулите!
    Кални и разбити улици възрастни хора по кошовете цени до небето загиваща енергетика липса на медицина масова циганизация!Пфу благодаря оста сте при Урсулите там ще ви оправят

    Коментиран от #222

    10:58 23.02.2026

  • 219 Да питам

    9 7 Отговор

    До коментар #12 от "Само така":

    Педофилът Путлер на каква дpoга е?

    Коментиран от #224

    10:58 23.02.2026

  • 220 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО

    6 5 Отговор
    И танкерите му гушкат...кво стана с онова танкерче, дето турците ни го "доставиха". Путин плати ли си.

    10:58 23.02.2026

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 222 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО

    3 4 Отговор

    До коментар #218 от "Владимир Путин":

    Но не се избиваме като в Украйна където гинат руснаци.

    10:59 23.02.2026

  • 223 Павел

    6 2 Отговор
    Украинските нацисти от АЗОВ и ДЕСЕН СЕКТОР, покровителствани от фашистката хунта в Киев, безнаказано избиваха 8 години деца и жени в Донецк и Луганск, докато Владимир Путин точно преди 4 години сложи край на това.

    Коментиран от #229

    11:00 23.02.2026

  • 224 Хохлосвин

    4 5 Отговор

    До коментар #219 от "Да питам":

    Питай Зелята че много зле изглежда от носа му локум ли тече пудра захар ли от всякъде го подритват като масткос

    Коментиран от #277

    11:00 23.02.2026

  • 225 Геноцида на Путин

    4 5 Отговор
    Е безкраен . Над два милиона избити СЛАВЯНИ, заради болните амбиции на дъртака кремълски....

    11:01 23.02.2026

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Зверовиден соросоид

    4 0 Отговор
    Путин ще загуби нищо че войските му громят нашия кумир и велик шаман на травестунгелите Зеля Наркашкин тъй каза Кая Калас по прякор Гаргата щом такива мъдри водачи казват тъй ще е

    11:03 23.02.2026

  • 228 Мишел

    7 3 Отговор

    До коментар #160 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Крайният резултат е ясен: Украйна приключи като държава, ЕС също. САЩ ненапразно е държат настрани от конфликта, наясно са, че срещу съюза Русия, Китай и Северна Корея няма кой да излезе.

    Коментиран от #230, #273

    11:03 23.02.2026

  • 229 Геноцида на Путин

    2 5 Отговор

    До коментар #223 от "Павел":

    Путин изби близо два милиона СЛАВЯНИ....стотици пъти повече от Азов и десен сектор....геноцид в 21 век.

    11:03 23.02.2026

  • 230 Я пъ тоа

    1 6 Отговор

    До коментар #228 от "Мишел":

    Кой ли изби над 1,3 милиона руснаци..."приключилите" Украйна и ЕС......я по сериозно.

    11:05 23.02.2026

  • 231 Геноцида на Путин

    7 1 Отговор
    Слава на Владимир Путин победителя на украинската паплач водена от краварските отломки запада жалък 53 държави не могат да сложат храбрата руска армия воюваща със 700 хиляди бармалей!
    Какво станa със натовската скрап по всички фронтове укролопите бягат кееееф

    Коментиран от #234, #290

    11:05 23.02.2026

  • 232 Кръвния данък за Путин

    1 6 Отговор
    Е безкраен. Лее се руска кръв под ударите на НАТОВСКОТО оръжие, заради дъртака кремълски.

    11:06 23.02.2026

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 Геноцида на Путин

    1 7 Отговор

    До коментар #231 от "Геноцида на Путин":

    Руската СКРАБ е стотици пъти повече от натовската....
    Руските загуби в жива сила са доста по големи от украинските....
    Геноцида на Путин е главно срещу ..Руския народ.

    Коментиран от #261

    11:09 23.02.2026

  • 235 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #125 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Русия само възстановява зоната на сигурност, която запази Европа 80г.от войни .

    Коментиран от #238, #274

    11:09 23.02.2026

  • 236 Вилхем Храбет

    8 1 Отговор
    Победата на Русия е сигурна както изгрева!Пътеводната светлина на победата се вижда през пламъка на сраженията !
    Укрите дезертират влачат ги с бусове врясъци отвличат хора за да умрат за чудовищния клоун и неговите господари сатанисти!Пира на вампирите приключи дами и господа слава Росииии победа будет руская урааааа

    11:10 23.02.2026

  • 237 Синчето на Соловьов

    1 5 Отговор

    До коментар #233 от "Дядо Ламби":

    Не говори така за нас...товаришЧ

    11:10 23.02.2026

  • 238 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #235 от "Мишел":

    Зона за сигурност с Финландия, Швеция и Норвегия ша има ли....или с Литва, Латвия и Естония....

    Коментиран от #253

    11:12 23.02.2026

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 ТРЕТА световна война

    6 0 Отговор
    Скоро нема да има. Страха от ЯО е повсеместен.

    11:14 23.02.2026

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Козинявия

    5 0 Отговор
    Търся си безполово траеститче поклоник на Зеленски ще му купя чорапогащи и токчета и ще си го стържа редовно вместо да пише тук за дребни центове и да чака ПП и ДБ да му дават аз ще го храня със семена течност

    Коментиран от #244, #278

    11:17 23.02.2026

  • 243 Хихата

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Европеец":

    " за пореден път се убедих, ще е по-нагло и нахално от украинец няма". Аааа, има има: украински чи фут! Обаче заленото за да ги плещи такива, има солидна подкрепа от разни "европейски лидери" (воглаве со урсула, кая и разни други бабки). Тия отчаяно размахват плашилото "Путин ще ни нападне" за да оправдаят не само собственото си съществуване, но и фалита на цяла Европа. Щото същите тези заслужават не само да ги изритат, но и да ги обесят!

    11:18 23.02.2026

  • 244 Синчето на Соловьов

    1 7 Отговор

    До коментар #242 от "Козинявия":

    Аз съм твоя човек.......

    Коментиран от #247

    11:19 23.02.2026

  • 245 Въздушно десантна войска

    3 1 Отговор
    Украйна скоро ще стане прекрасно място ще е държава от 17 век ще можете да дри.щи.те от терасите ще светите със свещи и ще се къпете в реки!
    Поклонете се или ще изчезнете в етера и вашия надгробен камък ще стане трапеза за пиршества на западните кукловоди и евреиши

    11:20 23.02.2026

  • 246 Аве

    1 0 Отговор
    Ти още ли мърдаш бе капуш?

    11:21 23.02.2026

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 249 Централен комитет по управление на Марс

    3 0 Отговор
    Жалките тролове на ПП и ГЕРБ бяха сразени от народните маси разплани ще идат и ще паднат в краката на Киро и Асен Василев облечени в пеньоари и ще започнат такива федерчици във възхвала на шайзоевропейзките тъпотии които кой знае какво значат!

    11:25 23.02.2026

  • 250 А сега

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "И Преди и сега":

    Тисерекучевустата

    11:26 23.02.2026

  • 251 Тагаренко

    1 0 Отговор
    Тролове пишете бързо няма да има пари москалите си кривят по умни явно са от вас!На тях ще вземем да плащаме направихме ви глупави и сега страдаме Рашистите умни образовани от истинската държава!
    Пфу

    11:27 23.02.2026

  • 252 Зацвелумов

    1 0 Отговор
    Къде са колежките пимпинели защитнички на Незалежната?
    Пак ли си опукаха мъдрите рашисти?
    Идете в тоалетните по гарите да си работите явно не ставате за тролеси!

    11:30 23.02.2026

  • 253 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #238 от "Я пъ тоа":

    Ако НатО нападне Русия, войната ще е ядрена. При ядрена дължината на общите граници няма значение, а превъзходство в жива сила и население означава само много повече жертви.
    През 2021г. Пентагонът публикува доклад с прогнози на резултатите от войни между ядрените сили. Там пише, че при ядрена война между Русия и НатО, Русия губи 35% от населението си , НатО САЩ - 95-99%. Докладът е публичен , в хранилището на документи на САЩ и може а бъде получено копие от него на мейла срещу малка такса.

    Коментиран от #287

    11:37 23.02.2026

  • 254 Димящ Кримски Мост!

    4 1 Отговор

    До коментар #89 от "Димяща УШАНКА":

    Нападнахме Кримският Мост!
    Те пък взеха,че ни спряха тока ,в столицата Киiv...🙄😨😠😓😒😮‍💨?!

    11:38 23.02.2026

  • 255 НАЛИ?!

    4 15 Отговор

    До коментар #160 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Особено ония украинци,дето ги събарят ,с ритници и юмруци на земята и като добитък,насила ги натикват,в буса и директно за фронта,са много...
    ,,обедини още повече срещу руските захватчици..."...!

    11:42 23.02.2026

  • 256 Малко факти

    16 2 Отговор
    Руската армия губи по 157 убити войници за един километър напредък в Украйна, обяви в интервю украинският президент Володимир Зеленски. „Те мобилизират по 40-44 хиляди души на месец - доскоро беше така. Губят по 30-35 хиляди убити и ранени.

    Коментиран от #258

    11:44 23.02.2026

  • 257 666

    3 6 Отговор
    НЕ ПУТИН. ТИ Я ЗАПОЧНА. ПРЕЗ 2014Г.

    11:51 23.02.2026

  • 258 абе льольо

    1 3 Отговор

    До коментар #256 от "Малко факти":

    Откъца се да си слагаш лайкове на щуротиите си!

    11:53 23.02.2026

  • 259 Евроасматик с нервен тик

    4 1 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм.

    11:55 23.02.2026

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #234 от "Геноцида на Путин":

    Дори НЕ знаеш какво е скраБ ❗Ама ръсиш мозАк❗

    Коментиран от #288

    11:56 23.02.2026

  • 262 пиночет

    3 4 Отговор
    Целия свят намрази миризливите руски смотаняци и палячовци

    Коментиран от #282

    11:58 23.02.2026

  • 263 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #197 от "Стига бе.....":

    Стига бе, ПО ПЕЙКА с ПРОМИТО черепно пространство❗
    Прочети поне едни два материала за снайперистите от "Майдана"❗ Че да не ставаш смешен с лъ-жи-те чии бяха снайперистите‼️

    Коментиран от #285

    12:04 23.02.2026

  • 264 Коментар

    4 0 Отговор
    А междувременно колко руски цивилни жени деца и възрастни уби терориста наркоман. Някой знае ли

    Коментиран от #267

    12:26 23.02.2026

  • 265 не може да бъде

    1 1 Отговор
    С помощта на добри съюзници като г-.жа Урсула Макрон Стармър и добри съветници като Борис Джонсън Зеленски успя да сведе разногласията различията и противоречията до малък селскостопански проблем -кой кого ще закопае 2 метра в земята!?Разбира се това копане не е лесно става бавно но до към днешна дата предполагам че до края на годината всичко ще бъде готово!?Остава само да познаем до 3 пъти кой ще бъде закопаният ....залагам на този чието име започва със З.........!?

    Коментиран от #266

    12:45 23.02.2026

  • 266 Тъ пейка

    1 1 Отговор

    До коментар #265 от "не може да бъде":

    Не искам да ме копаят!!!!

    12:46 23.02.2026

  • 267 Путин гол до кръста на пони

    1 2 Отговор

    До коментар #264 от "Коментар":

    Аз знам, но съм много напред!!!😄😄😄🫡

    Коментиран от #281

    12:47 23.02.2026

  • 268 Четири години

    0 0 Отговор
    Честито!!!

    12:49 23.02.2026

  • 269 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 270 Дърт прудльо

    0 1 Отговор

    До коментар #137 от "бе мойто разнежено момченце":

    А на тебе какво ти знае шамндурата за реалния живот"щастливецо",соц носталгик??

    13:33 23.02.2026

  • 271 ПРРРРРРЪДЛЬОООО

    0 1 Отговор

    До коментар #208 от "ЕСССР":

    На Путин му трябва война,за да измие геополитическия резил от рухналото сесесере! ЗЕЛЕНСКИ НЯМА ТАКЪВ ПРОБЛЕМ! Кво се правиш ,че не знаеш?

    13:39 23.02.2026

  • 272 Сульо красний

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    На кого му пука какви са били първите предложения на Русия?Първи последни,резултата е очеваден!Никой ,никъде не зачита предложения на терорист-окупатор!!!Опитваш се да внушаваш победа над Украйна,но получаваш обратен ефект.Ставаш за смях!!

    14:10 23.02.2026

  • 273 Прудльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #228 от "Мишел":

    Пръцкай някъде настани и не ни разсмивай!Китай никога не бик съюзник на Русия и НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ!!Китай има други цели!!

    14:13 23.02.2026

  • 274 Пръцкоо

    0 0 Отговор

    До коментар #235 от "Мишел":

    Зоните за сигурност са отживелица.Ако толкова Русия не може без тях ,да си ги прави на нейна територия!!Достатъчно е голяма!

    14:16 23.02.2026

  • 275 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 276 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 277 Сульовец

    0 0 Отговор

    До коментар #224 от "Хохлосвин":

    Защо мислиш ,че ти няма да си по зле от него?На човек който "фалиралия" ЕС дава 90 милиарда евро не е от подритнатите!! Скрий се! НЕ ВАЖИШ!!

    14:24 23.02.2026

  • 278 Пръдльо

    0 2 Отговор

    До коментар #242 от "Козинявия":

    Като дойда и ми налапаш юмрука.ще се простиш с всичките си мераци,тъпако!!

    Коментиран от #283

    14:26 23.02.2026

  • 279 тъжна картина

    2 2 Отговор
    Някога Хитлер започна войната сега е Путлер. Хитлер поне имаше някакви идеали,беше се бил на фронта,а кремълският бакшиш Шоломов само бандитизъм,кражби и убийства е вършил.
    Жалко че историята се повтаря и милиони хора загинаха вече зарди глупоста на едно недорасло диктаторче.

    14:40 23.02.2026

  • 280 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 1 Отговор
    Педал наркомански тия започна тая Война мършав еврейн

    Коментиран от #284

    15:38 23.02.2026

  • 281 Разкошен джендър

    2 0 Отговор

    До коментар #267 от "Путин гол до кръста на пони":

    Напред си виждам, с малоумието си

    16:15 23.02.2026

  • 282 Плъхомор

    1 0 Отговор

    До коментар #262 от "пиночет":

    Цял свят намрази миризливите лгбт порове които само в бг колонията имат някакво убежище... засега

    16:19 23.02.2026

  • 283 Тротинеткин

    1 0 Отговор

    До коментар #278 от "Пръдльо":

    Дали няма ти да ми налапаш едноокия и да молиш за още

    16:21 23.02.2026

  • 284 Путин нападна вероломно Украйна.

    0 0 Отговор

    До коментар #280 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Само другарите путинисти не го знаят.

    16:22 23.02.2026

  • 285 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #263 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Снайперистите стреляха по МАЙДАНА, Янушченко да пазят, рахата на Русия да не скършат.

    16:25 23.02.2026

  • 286 Исторически факти

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Такава държава Украйна никога не е имало преди Хрушчов и Сталин да я създадат изкуствено с рускоговорящо население, език и култура . Единствено съществува в болната фантазия на непрекъснато нашмърканото киефско треторазрядно конферансие сатрапче подскокоросвано от враговете на Русия..

    16:28 23.02.2026

  • 287 Мокри сънища

    0 0 Отговор

    До коментар #253 от "Мишел":

    НАТО нема да нападне никой и да му ВЗЕМЕ ЗЕМЯТА КАТО ПУТИН.....ЯО ни пази от трета световна война.

    16:28 23.02.2026

  • 288 Истината боли

    0 0 Отговор

    До коментар #261 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нали

    16:32 23.02.2026

  • 289 Пръдльовци

    0 0 Отговор

    До коментар #185 от "Евроасматик с нервен тик":

    Защо има толкова много американски военни самолети на летище София,май не са заради Иран?

    16:37 23.02.2026

  • 290 Пръдльо

    0 0 Отговор

    До коментар #231 от "Геноцида на Путин":

    За няма и две седмици украинците отвоюваха 400 кв. км.окупирани територии от магучая и непобедимая,рашките бягат като хлебарки!! А ти си драскай небивалици колкото искаш,така и така никой не ги чете!

    Коментиран от #294

    16:42 23.02.2026

  • 291 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 292 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 293 УкромаZохiста

    1 0 Отговор
    Б. а... . т. и. и наглата ZiлiнаВъшка. Когато кинжалът я утилизира и третата св. Вijна ще приключи по естествен начин.

    17:20 23.02.2026

  • 294 Под лупа

    1 0 Отговор

    До коментар #290 от "Пръдльо":

    Да, да отвоювали са едни 400кв. мм.😆

    17:22 23.02.2026

