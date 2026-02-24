Axios: Пентагонът разреши на американските военни да използват чатбот на Мъск в своите класифицирани системи

Пентагонът е разрешил на американските военни да използват Grok, чатбот с изкуствен интелект (ИИ), разработен от xAI на Илон Мъск, в своите класифицирани системи, съобщи Axios в понеделник.

Според осведомен източник, Министерството на отбраната на САЩ и xAI „са подписали споразумение, позволяващо на военните да използват Grok в класифицирани системи“. Тези системи са свързани с разузнаване, разработване на оръжия и бойни операции. Както отбелязва порталът, Пентагонът преди това е разрешил използването само на Claude, модел с ИИ, разработен от американската компания Anthropic, в тези системи.

Министерството на отбраната на САЩ в момента обмисля прекратяване на партньорството си с Anthropic, тъй като настоява за запазване на ограниченията за военната употреба на Claude. Пентагонът търси разрешение от своите партньори в областта на ИИ да използва техните разработки „за всички законни цели“, които ведомството определя като военни операции и събиране на разузнавателна информация. xAI се съгласява с тези условия, но Anthropic не се съгласява. Anthropic изисква системите, които създава, да не се използват за „масово наблюдение на американците“ или за експлоатация на „напълно автономни оръжия“.

Порталът отбелязва, че все още не е ясно дали xAI ще може напълно да замени Anthropic за Пентагона. Очаква се министърът на отбраната Пийт Хегсет да се срещне с ръководството на Anthropic на 24 февруари и „ефективно да постави ултиматум“, изисквайки гореспоменатите ограничения да бъдат премахнати, в противен случай връзките ще бъдат прекъснати.

Както The Wall Street Journal съобщи на 13 февруари, позовавайки се на свои източници, Пентагонът е използвал Claude по време на операцията по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, въпреки забраната на Anthropic да използва технологията за улесняване на насилието.

През 2025 г. Мъск прекара няколко месеца, наблюдавайки усилията на агенцията за подобряване на ефективността на правителството на САЩ. Той е най-богатият човек на планетата. Според последните оценки на Bloomberg, нетното му състояние надхвърля 664 милиарда долара.

Northrop Grumman и ВВС на САЩ планират да ускорят производството на стратегическия бомбардировач B-21 Raider.

„Northrop Grumman е инвестирала над 5 милиарда долара в дигитално проектиране и производствена инфраструктура и ние сме готови да произведем B-21 по-бързо“, отбеляза главният изпълнителен директор на Northrop Grumman, Кати Уордън. Тя отбеляза, че програмата за разработване и производство на бомбардировачи „демонстрира силни резултати“. В изявлението се уточнява, че се очаква първият B-21 Raider да пристигне във военновъздушната база Елсуърт, Южна Дакота, през 2027 г.

Представители на ВВС на САЩ от своя страна съобщиха, че са постигнали споразумения с Northrop Grumman „за увеличаване на производствения капацитет на B-21 Raider“. „Тези споразумения ускоряват одобрения план за обществени поръчки чрез увеличаване на годишния производствен капацитет с 25%, намаляване на графиците за доставка, като същевременно се поддържа контрол върху качеството и разходите“, се отбелязва в изявлението на ВВС на САЩ.

През 2016 г. служители на Пентагона обявиха планове за първоначална закупка на поне 100 бомбардировача B-21 Raider. Американските военни очакваха тези бомбардировачи да заменят B-1B Lancer и B-2 Spirit през следващите десетилетия. Според медийни оценки цената на един B-21 Raider е приблизително 700 милиона долара.

Космически оръжейни системи ще бъдат част от разработваната система за противоракетна отбрана „Златен купол“, заяви министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет.

„Революционен щит от космически оръжия и сензори“, описа Хегсет „Златния купол“ по време на посещение в съоръжение.

Според него, инвестиционният закон, подписан по-рано от президента на САЩ Доналд Тръмп, изисква първоначално плащане от 25 милиарда долара за разработването на новата система.

„Златният купол“ е многослойна система за противоракетна отбрана, предназначена да прехваща ракети, насочени към Съединените щати. Както обяви ръководителят на Белия дом през май 2025 г., проектът ще струва 175 милиарда долара.