Пуснаха под гаранция бившия еврокомисар и британски посланик в САЩ Питър Манделсън

Бившият британски посланик в Съединените щати Питър Манделсън беше освободен под гаранция на фона на разследване за злоупотреба с власт, свързана с евентуално изтичане на поверителна правителствена информация на противоречивия финансист Джефри Епстийн, съобщи Sky News.

Лондонската полиция потвърди освобождаването на мъж, съответстващ на описанието на Манделсън: „72-годишен мъж, арестуван по подозрение в злоупотреба с власт, е освободен под гаранция в очакване на допълнително разследване. Той беше арестуван в резиденцията си в Камдън в понеделник, 23 февруари, и отведен в лондонско полицейско управление за разпит“, се казва в изявление на Столичната полиция.

Отбелязва се, че правоохранителните органи не могат да предоставят допълнителна информация, за да не се компрометира разследването.

Манделсън беше назначен за британски посланик в Съединените щати през февруари 2025 г. Той загуби поста си миналия септември, след като се появиха нови подробности за комуникациите му с Епстийн.

Манделсън е смятан за един от най-влиятелните членове на управляващата Лейбъристка партия. Според британски медии, които са разгледали досието на Епстийн, през 2009 г. Манделсън е споделил с него поверителна информация относно данъчната реформа на лейбъристкото правителство, а също така му е разказал за предстоящата програма за помощ на ЕС за южноевропейските страни, които бяха най-силно засегнати от световната финансова криза. На 6 февруари 2026 г. полицията извърши обиски в два от домовете на Манделсън.