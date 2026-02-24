Новини
Пуснаха под гаранция бившия еврокомисар и британски посланик в САЩ Питър Манделсън

Пуснаха под гаранция бившия еврокомисар и британски посланик в САЩ Питър Манделсън

Срещу него тече разследване за изтичане на поверителна правителствена информация към Епстийн

Снимка: YouTube
Милен Ганев

Бившият британски посланик в Съединените щати Питър Манделсън беше освободен под гаранция на фона на разследване за злоупотреба с власт, свързана с евентуално изтичане на поверителна правителствена информация на противоречивия финансист Джефри Епстийн, съобщи Sky News.

Лондонската полиция потвърди освобождаването на мъж, съответстващ на описанието на Манделсън: „72-годишен мъж, арестуван по подозрение в злоупотреба с власт, е освободен под гаранция в очакване на допълнително разследване. Той беше арестуван в резиденцията си в Камдън в понеделник, 23 февруари, и отведен в лондонско полицейско управление за разпит“, се казва в изявление на Столичната полиция.

Отбелязва се, че правоохранителните органи не могат да предоставят допълнителна информация, за да не се компрометира разследването.

Манделсън беше назначен за британски посланик в Съединените щати през февруари 2025 г. Той загуби поста си миналия септември, след като се появиха нови подробности за комуникациите му с Епстийн.

Манделсън е смятан за един от най-влиятелните членове на управляващата Лейбъристка партия. Според британски медии, които са разгледали досието на Епстийн, през 2009 г. Манделсън е споделил с него поверителна информация относно данъчната реформа на лейбъристкото правителство, а също така му е разказал за предстоящата програма за помощ на ЕС за южноевропейските страни, които бяха най-силно засегнати от световната финансова криза. На 6 февруари 2026 г. полицията извърши обиски в два от домовете на Манделсън.


  • 1 ЦРУ

    1 0 Отговор
    Този английски младеж намали да ходи на фронта да помогне на украинците

    05:38 24.02.2026

  • 2 гошо

    0 0 Отговор
    Ето такава сган ни управлява.Извратеняци и корумпета,които са за въжето до един.

    06:28 24.02.2026

