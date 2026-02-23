Новини
Директорът на Столичния автотранспорт: Терзиев е подведен - нямам основание да подавам оставка, спазвам законите

Директорът на Столичния автотранспорт: Терзиев е подведен - нямам основание да подавам оставка, спазвам законите

23 Февруари, 2026 09:16

Решенията за това какви автобуси да се вземат не ги взима директорът на Автотранспорта. Решенията се взимат от Столичния общински съвет и Столична община, уточни Стилиян Манолов

Директорът на Столичния автотранспорт: Терзиев е подведен - нямам основание да подавам оставка, спазвам законите - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Според мен кметът е бил подведен, защото мотивите за моята оставка са неоснователни. Не може да се иска оставка на човек, който спазва закона. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Стилиян Манолов, директор на Общинско дружество “Столичен автотранспорт” по повод поисканата му оставка от кмета на София Васил Терзиев.
По повод информацията, че общинското дружество ще купува 18-годишни автобуси за София на завишени цени, Манолов коментира:

"Няколко неща искам да заявя отговорно. Първо, решенията за това какви автобуси да се вземат не ги взима директорът на Автотранспорта. Решенията се взимат от Столичния общински съвет и Столична община. През юни 2024 г. са взети решения за закупуване на четири типа автобуси втора употреба. Става въпрос за 10 броя туристически автобуси за Витоша, 7 броя двуетажни автобуси и 45 броя градски автобуси – 12- и 18-метрови. Това е решение на Столичния общински съвет. Едновременно с това СОС приема и програма за обновление на столичния транспорт. В тази програма „Столичен автотранспорт“ присъства с 230 нови автобуса. Съгласно тези решения ние сме провели процедури за тяхното закупуване. „Столичен автотранспорт“ не може да пазарува автобуси от немски, италиански или каквито и да било автокъщи. Ние спазваме Закона за обществените поръчки."

Директорът на "Столичен автотранспорт" уточни, че през януари са подписани договори за доставка на четири типа автобуси.

"Става въпрос за доставката на 7 броя употребявани двуетажни автобуси, 20 броя употребявани 12-метрови градски автобуси и 70 броя нови 12-метрови автобуса на природен газ. Всички договори са подписани съгласно условията на проведените поръчки, без осигурено финансиране. С решение от юни 2024 г. Столичният общински съвет задава параметрите – брой, пределна цена и минимален екологичен стандарт. Ние, за да защитим интереса на дружеството, сме точкували повече участници, които предлагат по-нови автобуси на по-малко километри. Но имаше по пет участника в двете процедури за къси и дълги автобуси и по един участник за туристическите и за двуетажните."

За доставката на въпросните автобуси обаче все още няма осигурено финансиране.

"Договорите се сключват под условие – само ако бъде осигурено финансиране, превозните средства ще бъдат доставени. Към момента няма финансиране, в условията за доставка има две клаузи. Те гласят - до 3 месеца, ако не се осигури финансиране, всяка от страните може да прекрати договора. Ако до 10 месеца няма финансиране – договорът се счита за прекратен. Тоест няма щета за бюджета на София. Аз съм подписал договорите за доставка на четирите типа автобуси в края на януари, тези 3 месеца текат.
Експертното ми мнение е следното. В зависимост от това кога се осигури въпросното финансиране, тогава ще се разбере и какви автобуси ще бъдат доставени, тъй като пазарът на употребявани автобуси е динамичен."

Условието на поръчката за четирите типа употребявани автобуси е, че доставчикът може да замени договорените превозни средства, ако са се продали, с еквивалент или по-добри.

Манолов уточни, че ще бъдат проверени техническите им възможности и уговореното оборудване при доставката.

"Нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите."

Директорът на дружеството обобщи, че докладът, който е вкаран в СОС е за подмяната и купуването на превозни средства, е с мотив да заменят близо 30-годишни автобуси, които все още се движат по софийските улици.

Недостигът на водачи в Столичния автотранспорт се задълбочава, посочи Манолов. За да се справи, дружеството е наело 11 граждани от Узбекистан, а през март ще бъдат назначени още 26 души от азиатската страна.

"За последните 6 години заплатите на водачите са увеличавани 7 пъти. Недостигът ни е около 280 човека, около 60 водача тази година се пенсионират. Средната възраст на водачите в столичния транспорт е 53 години."

Въпреки финансовите затруднения, заплатите на служителите се изплащат редовно:

"Дружеството изпитва хроничен недостиг на средства. Но нямаме притеснения относно заплатите – имаме средства за възнагражденията и те се изплащат редовно. През последните повече от 10 години не е имало случай служителите да не получат заплатите си."

"По отношение на условията на труд – гаражите не са осъвременявани повече от 20 години. През изминалата година осигурихме униформено облекло и обувки, което не беше правено от преди ковид-кризата. Започнахме и ремонти по материално-техническата база в поделенията на градския транспорт и хигиенно-битовите помещения."

Относно нашумелия случай, в който пътници бутаха автобус по линия 120, Манолов заяви:

"Когато не е почистено пътното платно, особено при изкачване на баир, трудно се получават нещата. И да разсея някои съмнения, които видях, че граждани изразяват – че нямало гуми. Не е до гумите. Гумите на всички превозни средства на градския транспорт, както докладвах още миналата есен на кризисния щаб, са сменени и са в рамките на нормативните изисквания – 4 мм грайфер."


София / България


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    25 1 Отговор
    Боклук корумпиран престъпник

    09:20 23.02.2026

  • 2 надарена кака

    4 1 Отговор
    Вчера покрай университета ми,една част от столичния градски транспорт щеше да се блъсне в лек автомобил. На косъм се разминаха нещата. Много клаксони пищяха,много шум имаше. Шофирах и случайно видях случая.

    09:24 23.02.2026

  • 3 Кой какъв е

    19 3 Отговор
    Трудно се откачват герберите от властта, но кметът Терзиев не се отказва лесно. Дерзайте, г-н Терзиев!

    09:25 23.02.2026

  • 4 Умен и красив ,морален и честен

    18 2 Отговор
    Истински кадър на Василка. Честен,красив, умен, абе той да отмъкне тлъстата комисионна, па простите да врякат за пълната промяна. Нещастници, неможачи, крадливи и нагли до безобразие. Новите нормални, до къде ще стигнат тия ...

    09:25 23.02.2026

  • 5 пожелание

    17 0 Отговор
    Не оставка , а белезници и затвор !!

    09:28 23.02.2026

  • 6 тортиля

    6 0 Отговор
    И аз спазвам законите. Физическите закони. Сядам на земята,за да се наплюскам с кюфтаци.

    09:33 23.02.2026

  • 7 Типичен Герберастки отпадък!

    15 1 Отговор
    Винаги другите са виновни!

    09:37 23.02.2026

  • 8 Некадърник

    16 1 Отговор
    За нищо не ставаш некадърник транспорта е повече от ужасен! Нередовен, мръсен, раздрънкан! Има маршрути по които се движат две, три линии и минават по едно и също време вместо да имат разлика във времето! Разписанието е на 15,20,30 мин за събота и неделя отива на 40 ми и на горе! Да не говорим колко са мизерни колите на градския транспорт. И какви маломерни автобуси са пуснати в движение за основен транспорт, а всъщност са довеждащ! Така че ОСТАВКА!!!

    Коментиран от #17

    09:41 23.02.2026

  • 9 лоза

    4 2 Отговор
    И Терзиев няма да подава остаФка.

    09:46 23.02.2026

  • 10 В час пик

    7 0 Отговор
    няма транспорт!

    09:46 23.02.2026

  • 11 Въй

    2 0 Отговор
    Пола с 4 мм. грайфер.

    09:46 23.02.2026

  • 12 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ЯВНО И У СОФЕТО СИ Е , КАТО И В ЛОМ!ГУШЕНЕ НА ЕВРАЦИ ЗА ЮНАЦИ С НАКРИВЕНИ КАЛПАЦИ

    Коментиран от #25

    09:50 23.02.2026

  • 13 Безпристрастен

    14 1 Отговор
    Ей такива дебелокожи на глеци,вбесяват хората.Той не бил,а общината,но Той подписал договор за доставка на втора употреба автобуси? Кого лъжеш бе,къосе? От десетилетия прибирате от Европа,трамвай, автобуси ,на цената на нови,от който там се чудят,как да се отърват.Старта го поеха,с онези " зелени краставици - трамвайте от филмите за Щирлиц.Сега със сигурност,ще ни докараш от онези автобуси,с размер на микробус- дълга база.Няколко от тях се движат по линия 310.Сутрин и след обед хората се тъпчат като сардели,но на вас ви пука.Нали сте намазали човките здравата!

    Коментиран от #15

    09:52 23.02.2026

  • 14 Българин

    1 8 Отговор
    ГЕРБ разкриха далаверите на трайчо и васко ушето! За това тоя го нарочиха за корумпиран, въпреки че е изпълнявал само писмени нареждания на пипидебилите!

    09:58 23.02.2026

  • 15 А виждали ли сте

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Безпристрастен":

    Какви автобуси се движат по линия 82 и 309 колкото половин нормален автобус! По принцип се водят довеждащ транспорт да закарат хората от някои краен квартал до метро например за две, три спирки! А този ги е пуснал за основен транспорт да возят пътници на дълги разстояния! Има случай в, които не можеш да се качиш а си го чакал 20 мин.

    10:01 23.02.2026

  • 16 Гошо

    6 1 Отговор
    Горкото момче Василчо...все то за нищо не е виновно вече повече от 2 години. А София не е мръднала грам - същите улици , същите почупени тротоари. Никаква визия ,а само дразнещи обществото простотии му ражда главата като примерно коледна украса от костенурки по дърветата, писоари за "различните "до парламента по време на гейпарада , премахване на паркоместа и стесняване на пътни платна, за да ни поощри уж да се придвижваме с колело ( а той се движи до работата си със своето Порше Кайен). Лицемерие и некомпетентност във висша форма.

    10:04 23.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Василеску

    5 0 Отговор
    То е ясно, че Терзиев, който му иска оставката, няма да му преведе пари и ще забрани на ЦГМ да му дадат. Но схемата с Мустафа е ясна. По принцип посредника в такава сделка в Европа ( имам информация от търговец точно на такива превозни средства взима 20 процента и може да осигури още 10 за "бонуси". Но нашите са лакоми - при нас стигат до 100, а понякога и 200 - за да има и за други хора и партийки.

    10:10 23.02.2026

  • 19 Ватманяк

    3 0 Отговор
    До № 13 -Бъркаш, "краставиците" (на които в Швейцария казват "гугумерен", което е сорт тамошна краставица) бяха посарък. Взехме ги без пари, даже швейцарците платиха превоза, доставката. В други доставки са заровени кучета, слабо си информиран

    10:16 23.02.2026

  • 20 Цвете

    6 0 Отговор
    МАНОЛОВ, ХВАНАТ СИ ПО БЕЛИ ГАЩИ. КМЕТА НА СОФИЯ НЯМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЛЪЖЕ, А ТВОЯТА ИЛИ ВАШАТА ДАЛАВЕРА НЯМА ДА ВИ ОГРЕЕ. 👺

    11:35 23.02.2026

  • 21 Цвете

    2 0 Отговор
    МАНОЛОВ, ХВАНАТ СИ ПО БЕЛИ ГАЩИ. КМЕТА НА СОФИЯ НЯМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЛЪЖЕ, А ТВОЯТА ИЛИ ВАШАТА ДАЛАВЕРА НЯМА ДА ВИ ОГРЕЕ. 👺

  • 22 Оставка и затвор

    4 0 Отговор
    Този само за лицево излъчване на крадец и лъжец ще го махна......А я да каже за търга за "нови" автобуси от морги в Германия и кой наду жената от 9 хил на 90 хил. ево за борйка...ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ ЗАДЕЙСТВА И ДА ВКАРВА ТОЗИ И ДРУГИТЕ В ЗАТВОРА! БЪРЗООООООО

    11:46 23.02.2026

  • 23 Подавай оставка

    3 0 Отговор
    Не си абониран за директор

    12:48 23.02.2026

  • 24 Бай Ристо - мотористо

    3 0 Отговор
    Я този смешник да обясни как се нарушава спазването на Закона за труда и Закона за автомобилните превози, в раздел отпуски и почивки! Не нарушавал законите бил.
    Палячо! Та няма окумуш момчета, като едно време да ви бият на почивки, всичките директори барабар със заместниците ви. Защото ,,началниците" си почивате събота и неделя / националните празници и т.н., нищо, че сте се изморили от ,,редовната" смяна. А онези зад гевреците не знаят на кой свят са от преумора, умират като мухи и си мълчат, че са потънали в кредити понеже си им вдигнал 7 пъти заплатите. Защо тогава постоянно напускат водачи?Най-младите са на по 40 години. Мошеници долни!

    13:37 23.02.2026

  • 25 Ломски

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Поне няма дупки по пътя.,а не като тук дупка до дупка. Кмета не го интересува.

    17:07 23.02.2026

