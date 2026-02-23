Директорът на Столичния автотранспорт: Терзиев е подведен - нямам основание да подавам оставка, спазвам законите

Според мен кметът е бил подведен, защото мотивите за моята оставка са неоснователни. Не може да се иска оставка на човек, който спазва закона. Това заяви в "Денят започва" по БНТ Стилиян Манолов, директор на Общинско дружество “Столичен автотранспорт” по повод поисканата му оставка от кмета на София Васил Терзиев.

По повод информацията, че общинското дружество ще купува 18-годишни автобуси за София на завишени цени, Манолов коментира:

"Няколко неща искам да заявя отговорно. Първо, решенията за това какви автобуси да се вземат не ги взима директорът на Автотранспорта. Решенията се взимат от Столичния общински съвет и Столична община. През юни 2024 г. са взети решения за закупуване на четири типа автобуси втора употреба. Става въпрос за 10 броя туристически автобуси за Витоша, 7 броя двуетажни автобуси и 45 броя градски автобуси – 12- и 18-метрови. Това е решение на Столичния общински съвет. Едновременно с това СОС приема и програма за обновление на столичния транспорт. В тази програма „Столичен автотранспорт“ присъства с 230 нови автобуса. Съгласно тези решения ние сме провели процедури за тяхното закупуване. „Столичен автотранспорт“ не може да пазарува автобуси от немски, италиански или каквито и да било автокъщи. Ние спазваме Закона за обществените поръчки."

Директорът на "Столичен автотранспорт" уточни, че през януари са подписани договори за доставка на четири типа автобуси.

"Става въпрос за доставката на 7 броя употребявани двуетажни автобуси, 20 броя употребявани 12-метрови градски автобуси и 70 броя нови 12-метрови автобуса на природен газ. Всички договори са подписани съгласно условията на проведените поръчки, без осигурено финансиране. С решение от юни 2024 г. Столичният общински съвет задава параметрите – брой, пределна цена и минимален екологичен стандарт. Ние, за да защитим интереса на дружеството, сме точкували повече участници, които предлагат по-нови автобуси на по-малко километри. Но имаше по пет участника в двете процедури за къси и дълги автобуси и по един участник за туристическите и за двуетажните."

За доставката на въпросните автобуси обаче все още няма осигурено финансиране.

"Договорите се сключват под условие – само ако бъде осигурено финансиране, превозните средства ще бъдат доставени. Към момента няма финансиране, в условията за доставка има две клаузи. Те гласят - до 3 месеца, ако не се осигури финансиране, всяка от страните може да прекрати договора. Ако до 10 месеца няма финансиране – договорът се счита за прекратен. Тоест няма щета за бюджета на София. Аз съм подписал договорите за доставка на четирите типа автобуси в края на януари, тези 3 месеца текат.

Експертното ми мнение е следното. В зависимост от това кога се осигури въпросното финансиране, тогава ще се разбере и какви автобуси ще бъдат доставени, тъй като пазарът на употребявани автобуси е динамичен."

Условието на поръчката за четирите типа употребявани автобуси е, че доставчикът може да замени договорените превозни средства, ако са се продали, с еквивалент или по-добри.

Манолов уточни, че ще бъдат проверени техническите им възможности и уговореното оборудване при доставката.

"Нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите."

Директорът на дружеството обобщи, че докладът, който е вкаран в СОС е за подмяната и купуването на превозни средства, е с мотив да заменят близо 30-годишни автобуси, които все още се движат по софийските улици.

Недостигът на водачи в Столичния автотранспорт се задълбочава, посочи Манолов. За да се справи, дружеството е наело 11 граждани от Узбекистан, а през март ще бъдат назначени още 26 души от азиатската страна.

"За последните 6 години заплатите на водачите са увеличавани 7 пъти. Недостигът ни е около 280 човека, около 60 водача тази година се пенсионират. Средната възраст на водачите в столичния транспорт е 53 години."

Въпреки финансовите затруднения, заплатите на служителите се изплащат редовно:

"Дружеството изпитва хроничен недостиг на средства. Но нямаме притеснения относно заплатите – имаме средства за възнагражденията и те се изплащат редовно. През последните повече от 10 години не е имало случай служителите да не получат заплатите си."

"По отношение на условията на труд – гаражите не са осъвременявани повече от 20 години. През изминалата година осигурихме униформено облекло и обувки, което не беше правено от преди ковид-кризата. Започнахме и ремонти по материално-техническата база в поделенията на градския транспорт и хигиенно-битовите помещения."

Относно нашумелия случай, в който пътници бутаха автобус по линия 120, Манолов заяви:

"Когато не е почистено пътното платно, особено при изкачване на баир, трудно се получават нещата. И да разсея някои съмнения, които видях, че граждани изразяват – че нямало гуми. Не е до гумите. Гумите на всички превозни средства на градския транспорт, както докладвах още миналата есен на кризисния щаб, са сменени и са в рамките на нормативните изисквания – 4 мм грайфер."