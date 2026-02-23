Новини
Румен Радев обеща България да е демократична, модерна и свободна европейска държава

Румен Радев обеща България да е демократична, модерна и свободна европейска държава

23 Февруари, 2026 09:43

  • румен радев-
  • българия-
  • демокрация-
  • свобода-
  • закон-
  • право

Ускорена европейска интеграция също е на първо място

Румен Радев обеща България да е демократична, модерна и свободна европейска държава - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Влизането ми в парламентарната политика е в отговор на призива на българските граждани и на очакванията им за превръщането на България в демократична, модерна и свободна европейска държава и за ускорена европейска интеграция. Масовите граждански протести през декември в цяла България, както и в европейски градове като Берлин, доведоха до оставката на българското правителство. Искаме българските граждани да се чувстват напълно свободни, без да са зависими от каквито и да е олигархични интереси и да имат възможност да разгърнат своя потенциал в страната си.

Това написа във "Фейсбук" Румен Радев.

Германия е най-важният икономически, търговски и инвестиционен партньор на България,

като през последната година двустранният стокообмен надхвърли 12 млрд. евро. Българският износ за Германия е по-голям от вноса, което говори красноречиво за потенциала на българската индустрия. За това допринася бързото развитие на автомобилния сектор у нас, както и постиженията на българските инженери, особено в IT сектора, тъй като настоящето и бъдещето на автомобилната индустрия, особено по отношение на електрическите автомобили, се определя в голяма степен от софтуера, който се създава в България. Стагнацията на този сектор в Германия се отразява и на компаниите в България, поради което част от тях обмислят да пренасочат свои работници от автомобилната към отбранителната индустрия, която се разраства.

България има богати традиции в отбранителната индустрия и съществен дял в глобалния пазар на отбранителни продукти.

Българските компании са добре познати в света и бързо напредват във въвеждането на стандартите на НАТО и развитието на нови технологии – в оптиката, електронната война, производството на дронове и анти-дрон системи. Затова инвестиции на големи германски компании като тази на “Райнметал” в България създават както нови икономически възможности, така и отговарят на изискванията за укрепване на отбранителния потенциал.

Прекратяването на войната в Украйна изисква да бъде използвана повече дипломация. Досега фокусът беше върху военната и икономическата помощ за Украйна, но все още не са използвани в достатъчна степен дипломатическите средства. Вече се наблюдава промяна в отношението на европейски лидери и възприемането на по-реалистичен подход по отношение на войната в Украйна.

Лидери като президента Макрон започнаха да говорят за възстаноняване на диалога с Русия и обсъждане на бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Трябва да говорим с Русия, защото без диалог архитектурата на сигурността ще се основава на съперничество и на постоянно военно мислене. Като бивш командващ на Военновъздушните сили високо ценя инвестициите в сферата на отбраната, но трябва да си даваме и сметка за дългосрочните последици за икономиката и социалните ни системи.

Украйна и украинските граждани заслужават подкрепа в изключително трудно за тях време, но членството в ЕС изисква изпълнението на Копенхагенските критерии. Страните от Западните Балкани чакат от десетилетия и осъществяват трудни реформи в икономиката, администрацията и върховенството на правото. Не трябва да забравяме и за тях, докато фокусът ни е върху Украйна, поради военните действия. Прибързването рискува да подкопае европейските принципи, а Украйна все още има да свърши много работа, за да изпълни необходимите за членство в ЕС критерии.

Съгласно Европейския консенсус от юли 2022 г. РСМ трябва да промени конституцията си и да включи българите наравно с другите държавотворни народи и едва тогава преговорите за членство в ЕС могат да започнат.

Това е труден, но необходим процес и бихме желали да видим РСМ възможно най-скоро в ЕС. Не желаем граници и гранични контролно-пропускателни пунктове, а искаме хората от двете страни на границата да могат да живеят, работят и общуват заедно свободно.

Странно е, че решението за присъединяване на България към инициативата на президента Тръмп “Борд за мир” беше взето от българското правителство в условия на подадена вече от него оставка. Стратегическите отношения със САЩ трябва да продължат да се заздравяват, тъй като САЩ продължават да гарантират сигурността на Европа, но българското правителството заобиколи всички вътрешни административни процедури без да извести парламента и президентската институция. България категорично подкрепя мирните инициативи, но те трябва да са в съответствие с нашата конституция, европейското право и всички законови и парламентарни изисквания.

Отправените от мен критики за начина, по който бе въведено еврото в България, се дължат на това, че новата валута засяга всички български граждани и все още има различни мнения в обществото.

Затова най-демократичният подход беше провеждането на референдум. Въвеждането на еврото е резултат на много стъпки, но правителство се оказа неспособно да се справи с покачването на цените и прилагането на финансови буфери за защита на най-уязвимите групи в обществото.

Според българската статистика 30% от гражданите живеят на границата на бедността или на социалното изключване, а 22% са под нея. И това са данни преди въвеждането на еврото. Веднага след приемането на конвергентния доклад през юни, цените започнаха да нарастват в националната ни валута. През последните 9 месеца цените на основни стоки, храни и особено на услугите скочиха значително. Еврото може да има преимущества като насърчаване на инвестициите, привличането на капитали и отварянето на пазари, но неговото въвеждане трябваше да е придружено от мерки за защита на най-уязвимите. Благодаря на Berliner Zeitung за поканата за интервю и за предоставената трибуна.


  • 1 хмммм

    103 42 Отговор
    Тоз не прави ли сметка, че се изтърка вече.

    Коментиран от #5, #30, #43, #55

    09:48 23.02.2026

  • 2 Браво!

    49 109 Отговор
    Гордост за всички ни е Румен Радев!

    Коментиран от #169

    09:48 23.02.2026

  • 3 Партията на Радев

    98 49 Отговор
    ще се казва ПП "БОТАШ"!

    Коментиран от #11, #42

    09:48 23.02.2026

  • 4 Новия месия

    84 35 Отговор
    Ай ся малко той да ни оправя

    09:48 23.02.2026

  • 5 Ще те допълня

    62 67 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    За разлика от простата и крадлива герберска Тиква Борисов, той е умен. Тиквата е срам за Родината ни.

    Коментиран от #70, #150

    09:49 23.02.2026

  • 6 Генрал Решетников

    60 45 Отговор
    Ще ти дърпам ушите!

    09:49 23.02.2026

  • 7 Бацко Тиквенски

    50 20 Отговор
    Скъса ми се ластика на гащите от треперене

    09:50 23.02.2026

  • 8 123

    57 47 Отговор
    Румен Радев е евроатлантик . Социологическите агенции да си оправят процентите и да не крадат от Възраждането за сметка на Радев . Всъщност процентите за Радев ще бъдат взети от ГЕРБ СДС ПП ДБ БСП ИТН .

    Коментиран от #154

    09:50 23.02.2026

  • 9 хдбкдфбй

    37 22 Отговор
    Урсула забелязали го там в тълпата от модерни европейци?

    09:50 23.02.2026

  • 10 ЕвроАтлантизмът убива България

    52 37 Отговор
    "Понеже петроханския натовски генерал Румен Радев си трае, ще ви го обясня аз.
    Какъв тип военни самолети са разположени на летището в София?
    Това са Boeing KC-135 Stratotanker.
    Тези машини са летящи цистерни за въздушно презареждане на бойни единици, основно такива с ограничен обсег и голям разход, а именно бойни изтребители. Работата на въздушният танкер е да обезпечава продължителен ресурс от летателно време при ОФАНЗИВНИ операции с цел непрестанен контрол над определено въздушно пространство. Въздушно презареждане НЕ СЕ ПРАКТИКУВА при отбранителни операции, където основна роля играят системите за ПВО.

    Въздушният танкер оперира отвъд обсега на вражеското ПВО (ако има такова) и отвъд обсега на вражеската бойна авиация, която е с двойно по-кратък (!!!) летателен ресурс, поради факта, че нейните изтребители трябва да летят ин насам и на обратно, докато тези зареждащи се във въздуха не трябва.
    При евентуални агресивни военни действия към суверенна държава, член на ООН, същата е в правото си да се защити с всички възможни средства срещу агресора, както и срещу всички страни способстващи агресията. По всички международни правила за военните конфликти, България ще е съучастник, а летище София ЩЕ Е ЛЕГИТИМНА ВОЕННА ЦЕЛ. Това последното означава, че като ни думнат в ответ, ще е законно."

    09:51 23.02.2026

  • 11 Така е

    47 29 Отговор

    До коментар #3 от "Партията на Радев":

    Гербавите окрадоха България. Заедно с Пеевски са пътници към затвора.

    Коментиран от #92

    09:51 23.02.2026

  • 12 хднгдцб

    17 4 Отговор
    В същото по много Европа , НАТО , евро

    09:51 23.02.2026

  • 13 000

    44 16 Отговор
    с 50% население, което зимата не може да се стопли - ето ви интеграция, идиоти!

    Коментиран от #157

    09:52 23.02.2026

  • 15 кой му верва на тоя

    68 26 Отговор
    Кой му вярва, като все още крие, кои "специалисти" ще са в неговата формация?

    09:52 23.02.2026

  • 16 Петокласника декламира

    66 24 Отговор
    Тоя с чар на спънат кон пак декларира заучени фрази като петокласник , книжен отличник. Няма знания, само запомнено наизуст. Оправач десин, по фамилия Боташов

    Коментиран от #52

    09:52 23.02.2026

  • 17 гражданин

    22 68 Отговор
    Добре ,че е Радев ,защото територията ни щеше да е разпродадена от мафията !!!!

    09:52 23.02.2026

  • 18 Дрънка глупости

    59 7 Отговор
    Вече няколко големи завода в автоиндустрията в България затвориха врати!

    Коментиран от #115

    09:52 23.02.2026

  • 19 Хмм

    64 8 Отговор
    и с кого, с Доган ли ще прави България демократична, даде му мандат и вече искат да агитират на турски

    Коментиран от #37

    09:53 23.02.2026

  • 20 Мерси

    22 2 Отговор
    Такива държави няма.

    09:53 23.02.2026

  • 21 Баба Гицка

    42 18 Отговор
    Крадев,отдавна е демокрация у нас,няма да откриеш торлата вода.

    09:53 23.02.2026

  • 23 123

    44 15 Отговор
    Радев е проект на САЩ, първи го лансираха по бТВ в Шоуто на Слави Трифонов 2010 , все още го има клипа в ютуб с гостуването му с униформата от ВВС при клоуна от бъдещото Има такъв народ. Всъщност и Бойко Борисов го лансираха в същата клоака бТВ, пак гостуваше при Клоуна , даже го играеше каратисти като Путин, с кимоното

    09:54 23.02.2026

  • 24 Българин

    19 24 Отговор
    България ще е такава, каквато определят САЩ. Ние сме в американската сфера на подчинение и само Тръмп може да определи съдбата ни. Това са геополитическите реалности!
    Ако не служим на Тръмп и неговото семейство, то ние нямаме никакво бъдеще и ще бъдем унищожени!

    09:54 23.02.2026

  • 25 Гошо

    72 9 Отговор
    Клишетата на Радев. Много говорене и нищо реално казано. Типичен политик. Скоро всички ще прогледнат, че и той е един от статуквото. Ако не му стигнат гласовете, дори ще се коалира с абсолютно всеки в парламента " в името на България".

  • 26 ДА РАДЕВ ЗА СЕГА

    23 25 Отговор
    ТИ ВЯРВАМ. ДАНО ТОВА КОЕТО КАЗВАШ ДА СТАНЕ. НО ИСКАМЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД И АКО ТРЯБВА ЗАТВОР ЗА ТЕЗИ ПРЕДИ ТЕБЕ. ЛОШОТО Е ЧЕ ЗА ТОВА ДУМА НЕ ОБЕЛВАШ. И СОЦА СЪЗДАДЕ И ОСТАНА САМО ТАЗИ ПЕЧЕЛИВША ИНДУСТРИЯ. А МНОГО ДРУГИ ЗАТРИХА.

    09:54 23.02.2026

  • 28 Предизборната реч

    54 6 Отговор
    започна!
    Чакат се рибите!

    09:55 23.02.2026

  • 29 Румян Боташов

    50 12 Отговор
    Ще ви оправя за 800 седмици, вЕрвайте ми.

    09:55 23.02.2026

  • 30 Че ние отдавна сме такава държава.

    32 7 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Даже нямаме и собствена валута.

    09:56 23.02.2026

  • 31 хем русофил

    36 13 Отговор
    ,хем евроатлантик.Е , няма такова животно.Ще се прави на европеец докато отнесе гласовете на кирчо и кокорчо,после пуска союз нерушимый,както си знае.

    Коментиран от #68

    09:56 23.02.2026

  • 32 Лошо

  • 33 цццц

    Ясна е работата...може си ходи

    09:57 23.02.2026

  • 34 Не вярвам

    43 5 Отговор
    на партия Боташ!

    09:57 23.02.2026

  • 36 Значи

    37 9 Отговор
    От 20 години сме в ЕС и става все по -зле и по-зле, но натовският генерал иска още повече европейска интеграция?!?!

    Това не е ли насилствено (петроханско) самоубйство?

    09:58 23.02.2026

  • 37 Лалугер

    45 7 Отговор

    До коментар #19 от "Хмм":

    Хората са измислили дума за такива като фатмака-роден предател.Който му повярва,горко ще съжалява.

    09:58 23.02.2026

  • 38 Студопор

    27 5 Отговор
    Ама тя си беше. Ама после искахме демокрация и банани. И ни ги дадоха бананите, ама ни взеха всичко друго.
    Радев взе да се дъни от както не е президент. Напомня ми на един, дето обещаваше държава с главно Д.

    09:58 23.02.2026

  • 39 хе хе

    24 4 Отговор
    Разликата е, че този няма да го свалите от улицата. Няма да си тръгне.

    Коментиран от #45, #48

    09:59 23.02.2026

  • 40 си пън

    30 9 Отговор
    много зле почна радев,и трите ги няма в ес,каква интеграция и демокрация и свобода видя и то напоследък кат урсулите нареждат и никой не пита народите,това си е диктатура и то вредна за народите,дори за осранците

    09:59 23.02.2026

  • 41 Гадно

    23 9 Отговор
    Влизането ми в парламентарната политика е в отговор на призива на българските граждани и на очакванията им за превръщането на България в демократична, модерна и свободна европейска държава и за ускорена европейска интеграция.
    -;-
    Аз на "Крим е руZZки" не вервам.

    09:59 23.02.2026

  • 42 си пън

    6 20 Отговор

    До коментар #3 от "Партията на Радев":

    не чу ли боко кат каза,че боташ е гербав проект и печатнца за пари за българия,стига сте слагали радев там

    Коментиран от #59

    10:01 23.02.2026

  • 43 Че Гевара се изложи с вдигнатия юмрук

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    хмммм
    157ОТГОВОР
    Тоз не прави ли сметка, че се изтърка вече.
    -;-
    Че геърестия се изложи още с вдигнатия юмрук!

    сега кога ше каже коя е мафията
    коиса вафиотите
    Шиши и Мачи мафиоти ли са
    какво е учиндолския
    кои са му близки

    Абе онзи ден Мачото от Банка се показал като Будата от Петрохан!

    10:02 23.02.2026

  • 44 хихи

    41 1 Отговор
    Радев не мишкувай?!
    Покажи хората с които ще работиш!
    Дай партийнна програма.

    10:02 23.02.2026

  • 45 Гъбарко

    23 5 Отговор

    До коментар #39 от "хе хе":

    Мисля да му тегля една.... и да ходя за гъби!

    Коментиран от #54

    10:02 23.02.2026

  • 46 Ъхъ!!!

    30 3 Отговор
    Да, да, знаем! Модерна, демократична и с много договори "Боташ"!!!

    10:02 23.02.2026

  • 47 хаха

    26 2 Отговор
    Радев написал? То Радев е написал само името си.. а може би и това не е .
    Радев само ще пише, защото интелектът му не позволява да говори пред журналисти, ако интервюто преди това не е било подготвено, като въпросите му да са изпратени седмица преди това, за да назубри отговорите, които му пишат тези около него.

    10:02 23.02.2026

  • 48 Президентската република

    11 8 Отговор

    До коментар #39 от "хе хе":

    хе хе
    20ОТГОВОР
    Разликата е, че този няма да го свалите от улицата. Няма да си тръгне.
    -;-
    Да не би хасковския да е като ленинградския КГБ-еец, и да успее да направи президентската република!

    Коментиран от #63

    10:04 23.02.2026

  • 49 Въздух под налягане.

    31 2 Отговор
    Тоя вдигна юмрук и каза бе на мафията и какво? Нищо не направи само стойки и коремни набирания и юнашки чалъми.

    Коментиран от #57

    10:04 23.02.2026

  • 50 лице мери

    8 3 Отговор
    💲за ускорена европейска интеграция💲💲
    Но с национална валута лев , щото не знае дали сме готови за еврото, та да пита и тогава с плаващ курс по обективни икономически причини.

    10:04 23.02.2026

  • 51 Как да се чувстваме свободни

    23 10 Отговор
    След като сме окупирани. Защо американските самолети са на летището в София. Няма резолюция на ООН , няма дори или поне решение на НАТО. Как така правителството решава без да пита парламента. Ти също нищо не казваш по този въпрос. Само общи приказки. Не ме устройва.

    Коментиран от #79

    10:04 23.02.2026

  • 53 въпрос

    33 4 Отговор
    Общи приказаки , които всеки може да каже ! Нищо конкретно ! Как ударно ще се вдигнат доходите ? Как ще се оправи здравеопазването , пак ли с крадливата Здравна каса ? Това ли ще е минималната пенсия и заплата ? Продължаваме ли да си чупим колите по улиците ? Искам конкретика , като военен ! Минимална пенсия 700 евро , минимална заплата 1200 евро до 6 месеца ,завършване на Хемус в рамките на годината и тн . Каква политика ще води с продънен бюджет и население което изобщо не беше готово за еврото ?

    Коментиран от #85

    10:05 23.02.2026

  • 54 хе хе

    17 2 Отговор

    До коментар #45 от "Гъбарко":

    Отивай за гъби. И той на това разчита.

    10:06 23.02.2026

  • 56 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    22 1 Отговор
    Общи приказки.....

    10:07 23.02.2026

  • 57 напротив

    23 1 Отговор

    До коментар #49 от "Въздух под налягане.":

    Вдигна юмрук и върна България на мутрите.

    10:07 23.02.2026

  • 58 Това е

    14 3 Отговор
    ГЕРБ 2.0

    10:08 23.02.2026

  • 59 Да пън

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "си пън":

    с на пън да преиначи случилото се вече.

    10:08 23.02.2026

  • 60 факуса

    7 4 Отговор

    До коментар #36 от "Значи":

    трябва референдум за да се чуе какво развитие искаме,каква интеграция кат те искат да се делят пак,къде по точно кат в швестерицата ни няма ама парите взеха все така демократично и свободно

    10:08 23.02.2026

  • 61 свободна европейска държава ?

    19 7 Отговор
    Генерале, къде е коментарът ти за военните самолети на гражданското ни летище?

    10:08 23.02.2026

  • 62 Хахахаха

    15 2 Отговор
    Радев, чий е Крим?

    10:09 23.02.2026

  • 63 ти му дай властта

    11 1 Отговор

    До коментар #48 от "Президентската република":

    Пък ще го разбереш кой е. Вучич е ангелче пред този.

    10:10 23.02.2026

  • 64 Урсулианец

    19 3 Отговор
    Българи в Германистан му бяха публикували речите от там. Тук говори едно, а пред българите у чужбинско говори като същий Кирчо - либерал-урсулианец

    10:10 23.02.2026

  • 65 Фори

    14 7 Отговор
    Лъже като дърт военен-путинист! Ментросва ни да го изберем , а после ще извади шапката с петолъчката от нафталина и ще се прегърне с Копейкин. Предния път ни метна че ще сваля баце , за да го изберем отново и веднага се разкри като агент на КГБ.И сега ще е същото

    10:10 23.02.2026

  • 66 нннн

    24 4 Отговор
    Пак общи приказки и добри пожелания. Ако и след 4-ти март не започне да говори по- конкретно,го отписвам.
    Например, Ще вкарваме ли при Бай Ставри тия, които го заслужават? Какво разбира под засилената европейска интеграция? Ще спрем ли финансирането на войната по примера на Унгария, Чехия и Словакия? И т.н.

    10:10 23.02.2026

  • 67 Гъбарко

    16 4 Отговор
    Радев е популист който е тръгнал с трици маймуни да лови. Трайчо Трайков вече подгрява бекстейджа с фактическия фалит на Булгаргаз и платформата на Радев. Ефекта на кукувичката от часовника вече не работи в полза на разкаляния от самия него политичиски терен. Жалък опит да измуче избиратели от сриващата се ППДБ.

    10:10 23.02.2026

  • 68 Гошо

    9 9 Отговор

    До коментар #31 от "хем русофил":

    Обратното е - прави се на русофил, за да вземе русофилските гласове, а те са мнозинство у нас ( въобразяват си българите,че руснаците ни били братя и ни мислят доброто хаха, същите отпадъци като западните са 1 към 1). Радев е завършил военна академия в САЩ ,не го забравяйте, протръмп политика ще води и ще му се г.ъзи.

    10:11 23.02.2026

  • 69 Този е фалшив

    22 6 Отговор
    герой отвсякъде. Не спазва конституцията, с оставката си срути доверието на гласувалите за него и клетвата му отиде на кино. Когато се заклеваше едно правителство , той си излезе от НС, без да дочака химна. Беше най- големият разединител на нацията. Да не говорим, че е най- големият шарлатанин. Зароби ни с Боташ, фалира Булгаргаз, имаше си държанка от енергийния сектор, т.е. семейния морал му е лъжовен.

    10:13 23.02.2026

  • 70 Гечко

    10 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ще те допълня":

    Той е Румен просто,не умен! Умен е Бойко,защото ще го остави да се довърши сам в помията която надроби. Тънките фонтанели на поколението джензи си заслужават Лама Радев!

    10:14 23.02.2026

  • 72 Хаха

    17 2 Отговор
    Лъже безобразно льотчика! Кой наднича зад Правителството на позора и покварата?

    10:15 23.02.2026

  • 73 Хахахаха

    11 11 Отговор

    До коментар #36 от "Значи":

    Пич, пускай референдум! Поименно. Ако се избере ЗА ЕС, копейките напускат за раша. Ако ПРОТИВ ЕС спечели, то евро атлантиците напускат за Европа. Пускайте референдума ПОИМЕННО, за да се знае, кой трябва да си заминава. Иначе България никога няма да се оправи. Докато някой ще дърпа напред, други ще дърпат назад.

    Коментиран от #103, #172

    10:15 23.02.2026

  • 74 Един

    9 1 Отговор
    Вервайте му ;)

    10:15 23.02.2026

  • 75 123

    11 1 Отговор
    Граждани за европейско развитие на България - ГЕРБ

    Ускорена европейска интеграция - Румен Радев

    10:16 23.02.2026

  • 76 Трайчо

    15 3 Отговор
    Нищо, от това, което пише във фейсбук, не може Радев да направи. Сега ще го изберат и след година две всички ще го псуват. Той е с военно-социалистически манталитет, който не може да се промени.

    10:17 23.02.2026

  • 77 На по следващите

    9 1 Отговор
    избори може да направят коалиция с ГЕРБ. Имат същата идеологическа платформа.

    Коментиран от #81

    10:17 23.02.2026

  • 78 Кеф кеф

    2 20 Отговор
    Голям тролски рев. Значи е на прав път.

    10:17 23.02.2026

  • 79 От правителството

    7 2 Отговор

    До коментар #51 от "Как да се чувстваме свободни":

    отговориха, че това е учение на НАТО.

    Коментиран от #94

    10:18 23.02.2026

  • 80 Вечно излъганите камилчета

    15 1 Отговор
    И така вече 36 години празни обещания, а геноцида си бичи.

    10:18 23.02.2026

  • 81 напротив

    10 3 Отговор

    До коментар #77 от "На по следващите":

    Борисов ще го остави да направи правителство на малцинството и да си изсърба популизма който е надробил. Борисов никак не е глупав.

    Коментиран от #100

    10:19 23.02.2026

  • 82 Само

    8 4 Отговор
    да се сдобри с Бойко Борисов и могат съвместно да действат.
    Дори в ЕНП ще ги вкара.

    10:19 23.02.2026

  • 83 АГАТ а Кристи

    15 5 Отговор
    " Демократична" - по руски образец

    10:19 23.02.2026

  • 84 Сюрпризи

    9 2 Отговор
    Да не се изненадате от Румбата. Има знаци накъде. Цитат " Аз съм Натовски генерал"

    10:21 23.02.2026

  • 85 Баш Майстора

    10 7 Отговор

    До коментар #53 от "въпрос":

    Като направим минималната пенсия 700 евро нали ще фалираме за три месеца бе гений

    Коментиран от #97

    10:23 23.02.2026

  • 86 123

    14 3 Отговор
    Ускорена европейска интеграция - Румен Радев

    И ето затова референдума за еврото на Възраждане отиде в канала

    Радев е Бойко 2 , който беше царя 2 , който беше Костов 2

    Коментиран от #117

    10:24 23.02.2026

  • 87 Пламен

    16 2 Отговор
    Тоз кога ще каже смѝслено ?
    Аман от лозунги и клишета !

    10:25 23.02.2026

  • 88 Промяна

    13 3 Отговор
    ГОСПОДИНЕ МНОГО МНОГО МНОГО СЕ ИЗЛАГАТЕ НЯМА ДА СПРЕТЕ ДА СИ ИЗМИСЛЯТЕ КОЙ ЗАБЛУЖДАВАТЕ НЕВЕЖИТЕ ЛИ

    10:26 23.02.2026

  • 90 Отвратен

    21 2 Отговор
    Наглец ! Влязъл в парламентарната политика защото хората искали и след масовите протести !? Честито за Умно красивите , Радев Ги яхна Отзад !

    10:26 23.02.2026

  • 91 Цвете

    14 2 Отговор
    Г - Н РАДЕВ, ОБЕДНЯВАНЕТО КАСАЕ ЛИ НИ И ОТ " БОТАШ " ? ВДИГНАХТЕ ЮМРУК И НИЕ ВКУПОМ ПОВЯРВАХМЕ.ВТОРИЯТ ВИ МАНДАТ ИМАШЕ ЛИ ОТПРАВЕНА ПОКАНА КЪМ ВАС ОТ НЯКОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА? КОГАТО ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ НАПУСНЕ ПОСТА ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА И ТО ПОЧТИ В КРАЯ НА МАНДАТА ,ДА ПРОДЪЛЖАВА ЛИ ДА ИМА ДОВЕРИЕ ОТ СТРАНА НА ВСИЧКИ? ВЪПРОСИТЕ ТЕПЪРВА ЩЕ ВИ " ЗАЛИВАТ " ,ТАКА ЧЕ, УСПЕХ, АКО УСПЕЕТЕ ДА ОТГОВОРИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ✈️🇧🇬✈️

    10:27 23.02.2026

  • 93 коко

    13 2 Отговор
    Поредният месия,нищо ново на българския хоризонт.Аман! Ако на някого му е интересно какво ще направи Месията да пита в Москва генерал Решетников.

    10:29 23.02.2026

  • 94 Да,

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "От правителството":

    и само мало умните се вързвате.

    10:29 23.02.2026

  • 95 Тракиец 🇺🇦

    13 3 Отговор
    Свободна европейска държава????? ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ....ТОЗИ Е НАПЪЛНО ЛУД ! Няма как да си в ЕССР и да си свободен бе МУНЧО ! ЕДНОТО С ДРУГОТО СИ ПРОТИВОРЕЧИ ! Брюксел ни налага как да живеем как да дишаме какво да приемаме и какво не ! България никога не е била по зависима в цялата си нова история ..След 2007 г България няма независимост,дори по времето на СССР бяхме една идея по независими ! Един референдум не е проведен да се пита народа за нещо си - лисабонски договори истанбулски конвенции дъблински "споразумения" евро зона евро валута ,директиви за вкарване на насекоми от Африка и Азия тук да ни унищожават расово ...КЪДЕ СА РЕФЕРЕНДУМИТЕ БЕ ШАПКАР ГРОЗЕН ? ДОЛЕН ПОДЛЕЦ ... НИКОГА НЯМА ДА ГЛАСУВАМ ЗА ТЕБ

    10:30 23.02.2026

  • 96 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 5 Отговор
    ЗАБЕЛЕЖЕТЕ НА СНИМКАТА .................... . . ЧОРАПА КАТО ПУТЛЕР (ЖЕСТИКУЛИРА С ДЯСНАТА РЪКА И ПРЪСТА) ........................ КОЙТО НИ СОЧИ И НАПЪТСТВА ПО "ПРАВИЛНИЯ" ПЪТ ........................ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ......................... ПУТЛЕРОВА РУС ..................... ФАКТ !

    10:31 23.02.2026

  • 98 Тончо

    13 3 Отговор
    ... каза зеленият чорап, бивш член на една уродлива партия и който назначи любовницата си на втора фиктивна работа, след което направи всичко възможно за да прикрие случая! Пак ли ще върнем социализЪма и любовта към братския Съветски съюз и джуджето от КГБ? Никога, ама никога не бих гласувал за този зелен чорап!

    10:32 23.02.2026

  • 99 Цвете

    6 2 Отговор
    Г - Н РАДЕВ, ОБЕДНЯВАНЕТО КАСАЕ ЛИ НИ И ОТ " БОТАШ " ? ВДИГНАХТЕ ЮМРУК И НИЕ ВКУПОМ ПОВЯРВАХМЕ.ВТОРИЯТ ВИ МАНДАТ ИМАШЕ ЛИ ОТПРАВЕНА ПОКАНА КЪМ ВАС ОТ НЯКОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА? КОГАТО ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ НАПУСНЕ ПОСТА ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА И ТО ПОЧТИ В КРАЯ НА МАНДАТА ,ДА ПРОДЪЛЖАВА ЛИ ДА ИМА ДОВЕРИЕ ОТ СТРАНА НА ВСИЧКИ? ВЪПРОСИТЕ ТЕПЪРВА ЩЕ ВИ " ЗАЛИВАТ " ,ТАКА ЧЕ, УСПЕХ, АКО УСПЕЕТЕ ДА ОТГОВОРИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ✈️🇧🇬✈️

    10:32 23.02.2026

  • 101 Промяна

    10 1 Отговор
    От 5 години сееш омраза разделение назначаваш свои партии свои служебни и се криеш в президенството КОГО лъжеш незнам С отрицание лъжи злоба и червените олигарси 2026 година е

    10:34 23.02.2026

  • 102 123

    9 3 Отговор
    Радев е проект на САЩ, първи го лансираха по бТВ в Шоуто на Слави Трифонов 2010 , все още го има клипа в ютуб с гостуването му с униформата от ВВС при клоуна от бъдещото Има такъв народ. Всъщност и Бойко Борисов го лансираха в същата клоака бТВ, пак гостуваше при Клоуна , даже го играеше каратист като Путин, с кимоното

    10:35 23.02.2026

  • 103 Име

    9 5 Отговор

    До коментар #73 от "Хахахаха":

    Аз примерно не искам с Русия или ЕС! Явно си падате роб по рождение!

    Коментиран от #159

    10:35 23.02.2026

  • 104 Псевдопрезидент

    21 1 Отговор
    Румен Радев е един посредствен човек, без изказване,без култура,без интелект. Разсъжденията му са типични като на човек от армията,който освен да изпере миришещите чорапи и да се набере два пъти на лоста,друго не може.
    Обърнете внимание,че Румен Радев старателно избягва влизането в договора и появата му в неконтролирана страна,тъй като там се вижда посредствеността и неподготвеността му.
    Казано с една дума-човека не става.
    Не трябва да забравяме,че заради Румен Радев страната ни всеки един ден плаща по един милион и двеста хиляди евро на Турция по договора за Боташ!
    Нека да е ясно! Изводите всеки сам може да си ги направи!

    10:36 23.02.2026

  • 105 Джон Наш

    9 1 Отговор
    Стрелянето на посоки подплатено с манипулативна социология не му помага на Радев. Ясно е че търси широко политическо представителство в това раздробено политически общество, но това ще предизвика яростна реакция в по-малките политически субекти и ще стане политическа мазня което ще отблъсне избиратели. Вълна няма когато има турболенции чисто физично и това се знае от всички партии. Простете се с честните избори.

    10:36 23.02.2026

  • 106 Промяна

    8 4 Отговор
    И ЗАЩО НЕ ИЗЛЕЗЕШ ТУК ПО ПЪТЯ НА КИРО СИ ХАХАХАХАХАХА МЕСИИ НЯМА 10 ПРОЦЕНТА СИ И ПОСЛЕ СИ ВЪН С АСЕН ВАСИЛЕВ ЛИ ЩЕ СЕ КОАЛИРАШ С ПЕТРОХАНСКИТЕ БАНДИТИ И ИЗВРАТЕНЯЦИ ЛИ ГРОТЕСКА РАБОТА

    10:38 23.02.2026

  • 107 Ха-ха

    9 1 Отговор
    Вервайте ми!!!

    10:39 23.02.2026

  • 108 Пламен

    8 1 Отговор
    Още само 800 дни имаме да плащаме по ,,БОТАШ" .

    10:40 23.02.2026

  • 109 БАРС

    6 2 Отговор
    ЧЕСТНО ЗА КОГО ДА ГЛАСУВАМ НЕ ЗНАМ.ТУКА В КОММЕНТАРИИТЕ НЕ ПРОЧЕТОХ ЕДИН НОРМАЛЕН ОПРЕДЕЛЕН ОТ ВАС.НАПИШЕТЕ МИ ЧЕСТНО НЕ ЗНАМ ,А ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА.

    Коментиран от #167

    10:41 23.02.2026

  • 110 Аааа

    13 1 Отговор
    Пак дрънка нищо значещи фрази

    10:42 23.02.2026

  • 111 Не съм маймуна

    15 2 Отговор
    Дръж си лъжливите обещания! Видяхме те Радев, колко си демократ и милееш за държавата и народа! Последните 5 години ни натресе хаос, избори до дупка и служебни правителства! Ако такава ти е демокрацията, мерси!

    10:43 23.02.2026

  • 112 Пешо

    5 1 Отговор
    Много категорични мнения. Много "трябва" и много " ние". И желание да контролира.

    10:43 23.02.2026

  • 113 Промяна

    10 3 Отговор
    РАДЕВ БЪЛГАРИЯ Е НА БЪЛГАРИТЕ РАДЕВ НЕ Е ТВОЯ СОБСТВЕНОСТ И ТИ КАТО КАКЪВ Н
    И НА КОГО ОБЕЩАВАШ КАКВО РАДЕВ ИЗЛАГАЦИЯ СИ

    Коментиран от #121

    10:44 23.02.2026

  • 114 възмутен

    12 2 Отговор
    Не може да вземе 120 депутата , а това означава , че трябва коалиция .С кого ще направи тази коалиция , със замесените в Перохан ли ? Ами не! Благодаря !

    Коментиран от #163

    10:46 23.02.2026

  • 115 Герп боклуци

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Дрънка глупости":

    По гербарско управление така става

    10:47 23.02.2026

  • 116 Няма значение кой

    13 1 Отговор
    Българските офце трябва да се стрижат. Има кой да стриже, те са известни и кои са. Просто назначаваш един медия местен и с негова помощ стрижеш и изстискваш. Месията се сменя на няколко години ,защото им омръзва на офцете. Но принципа е същия от десетилетия.

    10:47 23.02.2026

  • 118 Дядото

    16 4 Отговор
    Това момче е новият Жан Виденов. Може да обещае камо нова Виденово-Радева зима.

    Пробутват го, както пробутаха Мадридския измамник Мони Ментата.

    Мисли народе. Месия няма да те спаси!

    Коментиран от #189

    10:50 23.02.2026

  • 119 Гоце

    8 2 Отговор
    И Путин говореше същите опорки

    10:50 23.02.2026

  • 121 Абе важното е едно!

    5 8 Отговор

    До коментар #113 от "Промяна":

    Шиши с тиквата отпадат от уравнението.

    Коментиран от #126

    10:50 23.02.2026

  • 122 Сталин

    14 2 Отговор
    Празни приказки ,от много демокрация и свобода България изчезна

    10:51 23.02.2026

  • 123 Да разбираме че сега

    10 8 Отговор
    НЕ сме демократична, модерна и свободна европейска държава а атлантическо нацистка кочина нали?

    10:52 23.02.2026

  • 124 Д-р Марин Белчев

    4 8 Отговор
    Президента Радев влиза в предизиборната надперавара със заявка за демократична, модерна и свободна България и ускорена европейска интеграция, но поставя акцент върху социалната цена на решенията – еврото, милитаризацията, инфлацията. Посланието му комбинира проевропейска ориентация с критика към начина, по който се вземат стратегически решения без достатъчен обществен консенсус.

    От полотическа гледна точка това е опит да се върне социалният баланс в обществения дебат: интеграция – да, но със защита на уязвимите; отбрана – да, но без да се жертва социалната държава; дипломация – като допълнение, не алтернатива на принципите. Въпросът е дали тази рамка ще стане реална политика или ще остане добре премерена предизборна реторика, за да се вземат едни гласове.

    10:52 23.02.2026

  • 126 Сталин

    4 3 Отговор

    До коментар #121 от "Абе важното е едно!":

    Шиши и Тиквата са вечни ,това е гена на цървулите

    10:52 23.02.2026

  • 127 Най на края си призна

    13 2 Отговор
    Че е поредната атлантическа подлога. Поредното прокси

    10:54 23.02.2026

  • 129 сара

    15 0 Отговор
    Два пъти гласувах за него. Оказа се фалшив герой.

    Коментиран от #141

    10:59 23.02.2026

  • 130 Така е еврозонци, така е

    13 0 Отговор
    Според българската статистика 30% от гражданите живеят на границата на бедността или на социалното изключване, а 22% са под нея... Но нещата са много по зле реално. Важното е да се разбере че атлантизма е тумор а атлантиците са метастазите му в обществото ! Това е истината и е време да го осъзнаете докато още време имате. Лошото обаче е че от написаното ясно става че Радев е поредната атлантическа подлога. Поредното прокси ...Точно за това за атлантици и атлантически партии не трябва да се гласува. Тези паразити са вредни. Нищожества които работят срещу хората и държавата. Ей това трябва да се осъзнае. Без значение от коя партия са и къде са се окупали гнидите продажни

    10:59 23.02.2026

  • 131 Умник

    12 1 Отговор
    Разбира се, че ще бъде СВОБОДНА държава.
    Ще бъде освободена от всички материални активи, които все още притежава. Ще се освободи от АЕЦ, ВСИЧКИ природни богатства, води , земи...
    Впрочем, вече и ние сме свободни. Освободиха ни от парите ни, имотите ни...
    Но ни дариха СВОБОДА- да ходим по света немили-недраги за парчето хляб.

    11:00 23.02.2026

  • 132 Промяна

    5 1 Отговор
    СЛАВИ ША УДАРИ РАДЕВ НАКРАЯ И ША ГО СМЪКНЕ НА 10 ПРОЦЕНТА СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ША УНИШОЖИ РР ШАРЛАТАНИТЕ КОПЕЙКИТЕ ГЕЛОВЕ И ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ

    11:03 23.02.2026

  • 133 123

    12 0 Отговор
    Общи приказки за наивници.Никъде в света няма демокрация.Това е утопия.Докато има парични общества,богати и бедни ,силни и слаби , социално неравнопоставени и зависими , за каква демокрация изобщо се говори.Законите не важат еднакво за всички,а за някои дори и изобщо не важат.

    11:03 23.02.2026

  • 134 Нагаждач

    10 0 Отговор
    Той следял видиш ли промяната в отношението на европейски лидери, възприемането на по-реалистичен подход и блабла ....подлога както и всички преди него. Пълно разочарование

    11:04 23.02.2026

  • 135 Учителка

    9 0 Отговор
    Нищо ново под камбаните. Търговците в храма не са вчерашни и добре знаят как от хилядолетия с дрънкане на молитви и камбани, най - успешно се "лови риба в мътна вода" по медиите!

    11:07 23.02.2026

  • 136 радевата партийка

    11 3 Отговор
    е поредния проект на бкп и дс метастази,които ни направиха яловата демокрация през 1989г, ofiwy от съветски тип, за убиране на недоволните гласове и разводняване на политическия спектър!

    11:08 23.02.2026

  • 137 Ботуш

    11 4 Отговор
    Сламеният човек обещал. Тоя няма да има и 4%.

    Коментиран от #139

    11:08 23.02.2026

  • 138 БарекОфф

    6 1 Отговор
    Забрави да каже за колко дни ще ни оправи.
    Че то така отива на безсрочни обещания. А ние така не обичаме. График трябва.

    11:09 23.02.2026

  • 139 сара

    3 0 Отговор

    До коментар #137 от "Ботуш":

    Ще има доста за съжаление - докато и него го разберат.

    11:10 23.02.2026

  • 140 Днес

    5 0 Отговор
    има само една идеология - евроатлантическата. Преди беше комунистическата. Многопартийната система стана излишна. Всички партии следва да се обединят в един общ Евроатлантически Фронт и да се явяват на избори като една обща коалиция. Да се върнем към доброто познато старо.

    11:10 23.02.2026

  • 141 Мъж съм

    3 0 Отговор

    До коментар #129 от "сара":

    Сара,аз съм мъж и се подведох само веднъж...за първи и последен път...както се казва...само веднъж се излъгах :)))

    11:11 23.02.2026

  • 142 Олееее....майко мила

    9 0 Отговор
    България категорично подкрепяла "мирните инициативи" на Тръмп.....се цепи Радев. Позор и гнус. А "мирните инициативи" на Натаняху и тях ли Радев подкрепя? Нищожество. Със всяка дума която казва все по неприемлив се оказва тоя индивид. Не че не го знаехме но вече е ясно на 100%

    11:11 23.02.2026

  • 144 Учителка

    7 4 Отговор
    Така е: Юдашвили Сталин дойде с войски на СССР след 1944г. и въведе крепостното право. Отне земите на Българските Ковбои - Селяни, натика ги да работят на не своя земя по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги избиха по концлагерите заедно с Иновативните Българи и Българска Аристикрация. Голяма част от децата на селяните се прехвърлиха по градовете да работят всяка петилетка за комунистите. Застроиха градовете със зандани - Блокове и след работа винаги чакаха на опашка пред магазините за хляб. В днешно време селата са пусти. По занданите - Апартаментите живеят клошари. Ми то днес, леките коли са по-интелигентни от хората, понеже и те искат да живеят по апартаменти. На село едно време селяните са имали всичко - и кози, и овце, и крави, и биволи, и коне, и свинчета, и кокошки, и пуйки, имали са своя земя, и какво ли не още. Гладни не са ходили по Кошовете за бюклюци, както днес ходят и се чудят в кой кощ за бюклюк да си паркират своята гордост - фантазията в главата, че имат лека кола, да търсят някоя селска кокетка!

    11:12 23.02.2026

  • 145 Куку

    9 3 Отговор
    Поредният кух руски проект Радев ще бъде използван и после отива при Сидеров и Царя!През това време ще се оглеждат за следващият спасител и така станаха стотина години!

    11:13 23.02.2026

  • 146 Може

    6 1 Отговор
    да ни "присъединят" към федерацията на Германия, тъй като европейска федерация явно няма да има. И това да е следващата голяма "цел" на България.

    11:14 23.02.2026

  • 147 Тити на Кака

    3 4 Отговор
    Титаничните експерти тук моментално свалиха льотчика!
    А на 20.04 ще останат с отворени, онемели уста пред резултатите на изборите.
    Експерти, сър!

    11:14 23.02.2026

  • 148 ТОГДА НАШИЙ КАУНЬ РЕВНА ГОРОЛОМНО

    11 1 Отговор
    Румен Радев обеща България да е демократична, модерна и свободна европейска държава. КТО ЕМУ ВЕРИТ ВОТ? КТО?

    11:14 23.02.2026

  • 149 Доктор

    7 0 Отговор
    Пак изпълзя и се изплю....

    11:14 23.02.2026

  • 150 Хахах

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ще те допълня":

    Военен и умен са противоположности в наши дни.
    Старите военни от БВ, ПСВ и ВСВ са изченали като динозаврите - безвъзвратно.

    11:15 23.02.2026

  • 151 Учителка

    5 3 Отговор
    И вижте колко е плащала България всяка година на "Освободителката" за Освобождението!
    От 5 милиона годишен бюджет на държавата ни, 2, 100 000 се изплащат на Русия, през 1887 - 1888г.!
    Книгата може да се види в Държавен архив!
    И това е продължило 30 години. Прочетете, ПатрЕоти ! На никой друг не сме плащали!
    А за "Освобождението" в 1944 г., плащахме до 1989 г. След влизане на войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Юдашвили Сталин, бе въведено Крепостното право и изземване на Българските ковбои, селяни земите и натиквани в конхозите - ТКЗС да работят на не своя земя и да издържат търтеите - комунистите. Тия селяни, които не си даваха земите, ги нарекоха Кулаци и заедно с Иноативната и Аристократична Българска класа бяха натикани по концлагерите и избити! През 60-те години на миналия век 32 тона Бългаско Злато замина за Москва да позлатява дворците на Кремъл и в него сега Путин да се разхожда. А колко пари сме изпратали да храним Кремълските Комунисти, това още не знаем! Трябва да се отворят архивите от времето 1944-1989г, ако все още не са изгорени!

    11:15 23.02.2026

  • 152 Поредният атлантически ционистки

    7 1 Отговор
    ПАРАЗИТ! Друго няма какво да се каже. Това е моето мнение. Няма да гласувам за него. Приключих с дилемата. На борда на потъващият кораб ЕС смело ще ви водя с ЕК ..

    11:17 23.02.2026

  • 153 коко

    7 3 Отговор
    Радев вече каза че " трябва да говорим с Русия". Чакайте рубла, мизерия и танкове с буряти по улиците!

    11:17 23.02.2026

  • 154 кой

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "123":

    гласува за този долен мръсен чорап е пълен глупак. Ти да мразиш турците а да им плащаш по 500 000 евро на ден и да се пишеш българин ,който ще докара демокрация и свобода тип путин с президентска република..ТРЕБЕ ДА ТИ Е ИЗПИЛА ЧАВКА МОЗЪКА да гласуваш за тоя

    Коментиран от #166

    11:18 23.02.2026

  • 156 Остана

    2 1 Отговор
    германският език да бъде обявен за официален на територията. За по-дълбока интеграция... Друго не остана да отдаваме.

    11:19 23.02.2026

  • 157 Джанго Хасан

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "000":

    Ако циганите почнете да учите и да работите, ще може и да се топлите.

    11:19 23.02.2026

  • 158 С революцията свърши

    5 0 Отговор
    Пеодължаваме с еволюцията на атлантическата олигофрения, милитаризацията и слугинажа. Браво достойни ми Радев ....върха си

    11:19 23.02.2026

  • 159 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "Име":

    Ти не искаш, ама независими държави няма в света, не ви ли е ясно? Все пак е 21 век и независими държави не съществуват. Само С. Корея е независима, и тя е зависима от раша и Китай.

    11:19 23.02.2026

  • 160 бай Иван

    9 0 Отговор
    Румен Радев обеща България да е демократична, модерна и свободна европейска държава

    Как бе, как? Чувам едни общи приказки и нищо друго. И аз мога да ви кажа нещо такова . Аз искам да видя програма поне за 5 години напред във всяка област на развитието на страната ни. И най-вече с кого т.е кои хора и партии ще разчита да го подкрепят ? Какъв ще му е екипа? Без това няма подкрепа.

    11:19 23.02.2026

  • 161 Дядо Кънчо

    2 2 Отговор
    Всички държави, през които минава река, (Дач, Данубе, Дунай) - Дунав си изхвърлят отпадъците от тоалетните в реката. Рибата Шаран се храни с тия изпражнения. А ние даже по времето на Бай Тошо построихме за снабдяване на населението с питейна вода от Река "Дач, Данубе, Дунай". Извод: Това означава, че ние сме горди и покорни на Комунистическите традиции от миналия век - да пиеме "Пикняяяяя" и да си хапваме "Шарани, хранени с отпадъци от тоалетната чиния. "Здраствуйте Ребята - Напред - комунистическата наука е Слънце" Едно време си ловяхме Шарани от езерата, реките и пиехме водичка от бистра рекичка или от геранче на кака Сийка с менци! Еххх прекрасни времена са имали нашите деди преди 1944г. и са пеели - "Сийке, седни на моя, Сийке кацни на моя"!

    11:20 23.02.2026

  • 162 Ционистко атлантически парцал съм

    6 0 Отговор
    Това ни казва Радев дефакто

    Коментиран от #177

    11:21 23.02.2026

  • 163 Има с кой

    6 0 Отговор

    До коментар #114 от "възмутен":

    ...с ,,хидроинженера"...с партията на куфарният трафикант...с ,,Великият фараон" или с гелоссният с гол в ръката меч -разбира се ако минат 4%-та бариера или ако не се обединят преди това....

    11:21 23.02.2026

  • 164 Всичко с времето

    9 0 Отговор
    Ще бъде господин за един ден. След това ще осъзнае, че не е познавал добре тукашната популация. Следва "пак същото" - популацията, особено тази част от нея, която все още може да чете и пише, ще премине от осана към разпни го. Ще му трябва здрав чадър, но последният е за дъжд - няма да свърши работа срещу тежки предмети. А такива вече се трупат от няколко корпулентни баш демократи и петите генерали.

    11:22 23.02.2026

  • 165 Радев ще се окаже май

    10 0 Отговор
    Най големият Шарлатанин

    11:22 23.02.2026

  • 166 Ти да мразиш турците а да им плащаш по

    6 1 Отговор

    До коментар #154 от "кой":

    Ти да мразиш турците а да им плащаш по 500 000 евро на ден и да се пишеш българин, БЪЛГАРИН, АМА ОТ ХАСКОВСКО.

    11:23 23.02.2026

  • 167 Янина

    3 3 Отговор

    До коментар #109 от "БАРС":

    "ЧЕСТНО ЗА КОГО ДА ГЛАСУВАМ НЕ ЗНАМ.ТУКА В КОММЕНТАРИИТЕ НЕ ПРОЧЕТОХ ЕДИН НОРМАЛЕН ОПРЕДЕЛЕН ОТ ВАС.НАПИШЕТЕ МИ ЧЕСТНО НЕ ЗНАМ ,А ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА."

    Щом не харесваш големите партии, избери си една тема, която е по-важна за теб и гласувай за нея, напр.:
    -България може и Кузман искат връщането на златото на България от Лондон в София
    -ако си за еврото, и за твърдо консервативни политики може да избереш Синя България
    -ако ти допада национализиране на ЕРП-тата може да избереш Непокорна България и Нинова
    -ако си за лева и по центристка политика може да се спреш на МЕЧ
    и т.н. в този ред на мисли.

    11:23 23.02.2026

  • 168 Само

    8 1 Отговор
    дето не е обещал, че канцлерът на Германия ще бъде и министър председател на България.

    11:24 23.02.2026

  • 169 19 април

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Браво!":

    Когато се събудите от хипнозата Мунчо,ще разберете колко сте излъгани.Няма да ви даде нито добра професия,нито акъл,нито голяма заплата.Разочарованието от тази илюзия ще ви приземи жестоко.Ще разберете че на самолета му са само обръчите от фирми.Така беше и с шарлатаните.Колко по-добре живеете,по колко построени пътища шофирате???

    11:24 23.02.2026

  • 170 НЕ е нашият човек тоя

    4 2 Отговор
    Венсетемус!

    11:26 23.02.2026

  • 171 Учителка

    5 2 Отговор
    Търновската Конституция бе премахната без референдум - без допитване на народа, така както и днеска ни отнеха свещения Български Лев - Без Референдум! Народа български през 1946 г не е гласувал за премахване на Търновската Конституция! Сталин навлезе с войски по българските земи. Смени Търновската Конституция с комунистическата конституция - ужким конституция на народа с име Народна Република. Иззе земите на българските селяни, натика ги да работят за търтеите - комунистите, по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарече Кулаци и ги натика по концлагерите. Изби в концлагерите българската иновативна интелигенция и аристокрация и бостана е обран. Така управляваха от петилетка на петилетка, че днес от Разум в мозъците на хората остана само Ум с Очи за гледане по Телефончетата и Компютрите, без Разум!

    11:27 23.02.2026

  • 172 Ха ха ха ха

    5 3 Отговор

    До коментар #73 от "Хахахаха":

    Копейките дето реват, че два милиона бълга и емигрирали в ЕС ли ще пуснат евроатлантиците да напуснат? Същите тия копейки дето реват, че някой трябва да ги спасява и храни? Тия ли ще заработят и ще се оправят? Тия на които все някой им е винавен Сорос, Тръмп, ЕС, НАТО.

    11:28 23.02.2026

  • 173 КАУНЯТ ЗА КОЛКО ДНИ ША ОПРАИ БЪЛГАРИЯ?

    8 1 Отговор
    ЗА ДЕВЕТ ГОДИНИ НИЩО НЕ МОЖА ДА ОПРАВИ И САМО ЯДЕ КИФЛИ, БАНИЧКИ И КИФТЕТА БЕЗПЛАТНО И ПАК Е ГЛАДЕН КАУНЯТ НЕНАГЛЕДЕН.

    11:31 23.02.2026

  • 174 НАТО, НАТО, НАТО....

    3 2 Отговор
    стандартите на НАТО и развитието на нови технологии...
    НАТО.... у лево милитаристична гнидичко ! Миротвореца Тръмп, миротвореца Натаняху, миротворците от ЕК.... ама аз тъковa, ама аз унакова....да тъ и в..... а хората ти вярваха ...

    11:31 23.02.2026

  • 175 Геноцид

    3 1 Отговор
    С неизяснен произход:
    д-р Божидар Димитров (БСП) – историк, прави се на родолюбец, шеф на Национално историческият музей, твърди се, че е гръцки циганин и иманяр–трафикант.
    Горния безспорно интересен списък, доказващ наличието на престъпна международна клика работеща срещу интересите на България, може да бъде допълнен с още имена. На първо място това са съветниците на комунистическия диктатор и тиранин Тодор Живков:

    Нико Мойсей Яхиел
    Жак Натан Примо
    Пепо Менахем Коен
    Исак Соломон Паси
    Насен Бехар
    полк. Валери Таджер
    Леон Фабрикант
    Соломон Франсез
    Андрей Ликанов
    Робърт Максуел

    Всички те са с еврейски произход! За да стане картината по-пълна е необходимо да се посочат също и съответните лица от небългарски произход в съставите на така наречения “Народен съд” след 1944 ., хора от ръководството на БКП, репресивния апарат – МВР, ВКР, прокуратура, следователи, съдии, отговорници за 86-те комунистически концлагера в България и т.н.

    11:32 23.02.2026

  • 176 Р адеф е фалшив герой

    8 0 Отговор
    На зелените чорапи от казармата не им вярвам. И този набеден спасител е същият. Ще гласувам за партия която представлява моите разбирания и изисквания за България. А този герой нищо не казва до момента. Само общи приказки и басни. Искам конкретика. Програмни задачи и дати за изпълнение. Степенувани по важност и приоритети.
    Хайде като си напишете домашното пак се обадете. До тогава вече имате моят отговор. Дерзайте.

    11:33 23.02.2026

  • 178 Майора

    8 0 Отговор
    Каква борба с мафията от мистър Кеш? Та нали с негова помощ и платените от олигарси протести, които са подсъдими , беше свален законният кабинет на Борисов и чрез ала бала с машините на власт дойде Партията на кеша и пудела с пачките , довела страната до това положение! И сега благодарение на НПО на Сорос и неговия кабинет се мисли не за избори , а за реваншизъм и овладяване службите и цялата власт в страната , със свое МВР , свой глан прокурор както иска Кокорчо!

    11:34 23.02.2026

  • 179 Бизнесмен

    2 1 Отговор
    ПОП КОМУНО - БИЗНЕСМЕН Фори Светулката за ваше и наше свединие е завършил в Дубна Атомна Физика и връщайки се в Българи по комунярско време става ПОП. Та Колю Светулката след падането официално на комуната през 1989 се замислил да стаа БИЗНЕСМЕН. Ние тука в Калифорния такива бизнесмени не сме и мечтали да имаме. Тука един наш съотечетвенник започна да. организира СЪБОРИ всяка Божа Година. По едно време започнаха да се появяват и ПОПОВЕ ЕМИГРАНТИ. На един събор, това беше някъде към 1996 година се появи Фори Светулката - Христофор Събев, с едно черно расо до земята, с една килимявка и един КИЛОГРАМОВ ЗЛАТЕН КРЪСТ НА ШИЯТА ВИСЯЩ КАТО ТОПУЗ. ТАКЪВ ОГРОМЕ КРЪСТ НЕ БЯХМЕ ВИЖДАЛИ. Понеже требваха да се издържат ПОПОВЕТЕ, та ги приехме на работа. при нас БЪЛГАРИТЕ в българската компания GenmarkAutomation. Та нали сме деца на Бог ХОР - ХОРА сме пееме в ХОР и танцуваме заедно ХОРА.. сложихме ги на един конвеир да работят. Отначало идваха с расото да работят но след това си накупиха дънки и заприличаха на НЕСРЕСАНИ БРАДЯСАЛИ БАНДИТИ. Но както и да е, важното е че сме им помогнали.

    11:34 23.02.2026

  • 180 Паткан смооотан

    5 0 Отговор
    За нищо не ставаш. Ама за нищо

    11:36 23.02.2026

  • 184 Така е еврозонци, така е..

    3 0 Отговор
    Според българската статистика 30% от гражданите живеят на границата на бедността или на социалното изключване, а 22% са под нея... Но нещата са много по зле реално. Важното е да се разбере че атлантизма е тумор а атлантиците са метастазите му в обществото ! Това е истината и е време да го осъзнаете докато още време имате. Лошото обаче е че от написаното ясно става че Радев е поредната атлантическа подлога. Поредното прокси ...Точно за това за атлантици и атлантически партии не трябва да се гласува. Тези паразити са вредни. Нищожества които работят срещу хората и държавата. Ей това трябва да се осъзнае. Без значение от коя партия са и къде са се окупали гнидите продажни

    11:42 23.02.2026

  • 186 С революцията свърши

    5 0 Отговор
    Пеодължаваме с еволюцията на атлантическата олигофрения, милитаризацията и слугинажа. Браво достойни ми Радев ....върха си. Разочарование и гнус

    11:44 23.02.2026

  • 187 Бог е Българин

    1 1 Отговор
    Бог, Цар, Отечество, Разум, Вяра, Надежда и Любов.
    Бог е Българин.
    Без Бог, няма Цар.
    Без Бог, без Цар няма Отечество.
    Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
    Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!

    11:45 23.02.2026

  • 188 гост резидент

    7 1 Отговор
    Гадев е срам (голям срам) за България! Не вярвам, че народа е толков зле с акъла, че да гласувайте за още боташи.

    11:45 23.02.2026

  • 189 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #118 от "Дядото":

    не може, как виждате инфлация на еврото

    11:47 23.02.2026

  • 190 Лена

    6 0 Отговор
    Сухи,ненужни и плоски клишета от "богатия" военнен речник на Румен Гадев!Преди да те видим и оценим,ние вече
    те знаем и познаваме добре и по българска традиция те ...благославяме,сутрин и на обед!За вечеря,за вечеря парите не стигат!Приеми и ежедневната Благословия ит турската"Боташ"ефенди!

    11:50 23.02.2026

  • 191 Стига

    9 1 Отговор
    Сте ни пробутвали тоя
    нищоправец и празнодумец

    11:52 23.02.2026

  • 192 Българин

    4 2 Отговор
    Румен Радев обеща България да е демократична, модерна и свободна европейска държава, без истинската Търновска Конституция, без Българските Ковбои - Селяни да притежават своя собствена земя и без Българският Златен Лев!

    11:52 23.02.2026

  • 193 Мерко

    10 1 Отговор
    Близо 55% от българите живеят под модерната,свободната,богатата и проспериращата черта в държавата!
    Същата държава за която Румен Гадев, отново пак и по военному говори в близко и обозримо бъдеще! Наглец!

    11:57 23.02.2026

  • 194 Мерко

    10 0 Отговор
    Сухи,ненужни и плоски клишета от "богатия" военнен речник на Румен Гадев!Преди да те видим и оценим,ние вече
    те знаем и познаваме добре и по българска традиция те ...благославяме,сутрин и на обед!За вечеря,за вечеря парите не стигат!Приеми и ежедневната Благословия от братската и обичаща те турска компания "Боташ",ефенди!

    12:02 23.02.2026

  • 196 Хо хо

    7 0 Отговор
    Тоя тип послания с ме ги слушали в казармата. Човека няма абстрактно мислене типично за службогонци в кариерата, еле пък в казармата където всичко става с заповеди и послушание. Престоя му в президентството беше своего рода казарма да не кажем военизирана каторга и затова му е много трудно да напипа пулса на гражданското общество. Невъзможноста му да се имплементира в този демократичен граждански наратив го кара да изполва популистки клишета набивани в главата му от устава на БНА.

    12:08 23.02.2026

  • 197 Фори

    9 0 Отговор
    Нещо помня от казармата 1979.
    "Мама я лютчика любит,
    он летает на въсоко,
    набъйват на дълбоко...
    мама я лютчика любит!"
    ЦАРЯ НИ ОПРАВИ ЗА БЛИЗО 800 ДНИ,ТОЗИ ЩЕ НИ ОПРАВИ МНОГО НАДЪЛБОКО!

    Коментиран от #200

    12:18 23.02.2026

  • 199 Излял пак на екран Муню Тримореца

    7 0 Отговор
    да избълва една кофа заучени празни клишета, че белким някой абдал му върже.

    12:36 23.02.2026

  • 200 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #197 от "Фори":

    Комунистите, докараха Царя на България за да го унищожат!

    12:37 23.02.2026

  • 201 Реджеб

    5 0 Отговор
    Да редим министрите в новата свободна и демократична Българив на Румен Гадев - Сотир Ушев,Весела Лечева ,другаря Гергов и...
    50% от президентския му екип,начело с Копринков!

    12:42 23.02.2026

  • 202 Мунчовизъм

    6 2 Отговор
    Българите сме свободни защото сме в ЕС и винаги можем да си грабнем шапката и да оставим "политиците" ни да се самоуправат. А тоз хем иска да махнем олигархията, хем да си приказваме с Русия, която я създаде и крепи. 😂

    12:44 23.02.2026

  • 203 Реджеб

    4 0 Отговор
    Да редим министрите в новата свободна , демократична модерна правова България на Румен Гадев - Сотир Ушев,Весела Лечева ,другаря Гергов и...
    50% от президентския му екип,начело с Копринков!

    12:44 23.02.2026

  • 204 Самият ти

    7 1 Отговор
    не си модерен, демократичен, свободен. Но си независим от теб нищо не зависи. Чичак

    12:46 23.02.2026

  • 205 Еврокопейкa

    3 1 Отговор
    За референдума думите му бяха PR и както се вижда работи. Разбира се му е ясно, че референдум няма как да има. Не случайно точно това обясняваше на копейката Костадинов, че е невъзможен такъв и после се извъртя😄Всичко е за избиратели.

    12:46 23.02.2026

  • 206 ясно беше казано да не се облизва

    6 0 Отговор
    Никой не го е искал на протестите!

    12:52 23.02.2026

  • 207 Свине

    2 1 Отговор
    в човешки дрехи.

    13:01 23.02.2026

  • 208 ВЪН мунчо -Mr. "Б О (га) Т А Ш"!

    2 1 Отговор
    НЕ ИСКАМ ПОВЕЧЕ КОМУНИ$Т -фат мак ДА ПРАВИ РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ)
    "мод€рна" и "$вободна" "€вроп€й$ка държава"! УУУУУ МОРИХМЕ СЕ ОТ "правячи" -кр€атури на БКП и КД$!

    81г. КАР МА ЗЪ фат ма ци И КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!

    14:02 23.02.2026

  • 209 !!!?

    2 1 Отговор
    Боже какъв нагъл Лицемер !?
    На протестите през декември хората скандираха и срещу Радев, а той сега най-безочливо си ги присвоява !!!
    Е няма по-нагъл, некадърен и безскрупулен лъжец като Мистър Кеш в България за всички времена !!!?

    14:46 23.02.2026

  • 210 !!!?

    4 1 Отговор
    На Мистър Кеш му се ще да говори с Путлер както цар Борис с Хитлер...може би иска и същата участ !!!

    14:57 23.02.2026

  • 211 Това са общи приказки

    2 1 Отговор
    Такива приказки може да зарибяват ученици и студенти пред парламенти. Ние имаме да знаем конкретни неща. Например искаме да премахне Плоския данък. Но той не казва нищо за това. Искаме промяна на ЗЕС и орязване на правата на домсъветите домоуправителите и на общите събрания. Не може хора които не са си платили парното да спират парното на други хора като манипулират общото събрание. Такива неща .

    16:01 23.02.2026

  • 212 Зло под слънцето

    1 1 Отговор
    "Фалшивият герой", който ни струва 500 000 € на ден, сега обещава всичко, но не забравяйте колко пъти излъга!

    16:13 23.02.2026

  • 213 Точно

    0 0 Отговор
    като преди 9 години....

    16:24 23.02.2026

  • 214 9 години

    0 0 Отговор
    начело на армията и службите за сигурност,се оплаква от мафията,завзела държавата???

    16:25 23.02.2026

