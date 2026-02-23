Румен Радев обеща България да е демократична, модерна и свободна европейска държава

Влизането ми в парламентарната политика е в отговор на призива на българските граждани и на очакванията им за превръщането на България в демократична, модерна и свободна европейска държава и за ускорена европейска интеграция. Масовите граждански протести през декември в цяла България, както и в европейски градове като Берлин, доведоха до оставката на българското правителство. Искаме българските граждани да се чувстват напълно свободни, без да са зависими от каквито и да е олигархични интереси и да имат възможност да разгърнат своя потенциал в страната си.

Това написа във "Фейсбук" Румен Радев.

Германия е най-важният икономически, търговски и инвестиционен партньор на България,

като през последната година двустранният стокообмен надхвърли 12 млрд. евро. Българският износ за Германия е по-голям от вноса, което говори красноречиво за потенциала на българската индустрия. За това допринася бързото развитие на автомобилния сектор у нас, както и постиженията на българските инженери, особено в IT сектора, тъй като настоящето и бъдещето на автомобилната индустрия, особено по отношение на електрическите автомобили, се определя в голяма степен от софтуера, който се създава в България. Стагнацията на този сектор в Германия се отразява и на компаниите в България, поради което част от тях обмислят да пренасочат свои работници от автомобилната към отбранителната индустрия, която се разраства.

България има богати традиции в отбранителната индустрия и съществен дял в глобалния пазар на отбранителни продукти.

Българските компании са добре познати в света и бързо напредват във въвеждането на стандартите на НАТО и развитието на нови технологии – в оптиката, електронната война, производството на дронове и анти-дрон системи. Затова инвестиции на големи германски компании като тази на “Райнметал” в България създават както нови икономически възможности, така и отговарят на изискванията за укрепване на отбранителния потенциал.

Прекратяването на войната в Украйна изисква да бъде използвана повече дипломация. Досега фокусът беше върху военната и икономическата помощ за Украйна, но все още не са използвани в достатъчна степен дипломатическите средства. Вече се наблюдава промяна в отношението на европейски лидери и възприемането на по-реалистичен подход по отношение на войната в Украйна.

Лидери като президента Макрон започнаха да говорят за възстаноняване на диалога с Русия и обсъждане на бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Трябва да говорим с Русия, защото без диалог архитектурата на сигурността ще се основава на съперничество и на постоянно военно мислене. Като бивш командващ на Военновъздушните сили високо ценя инвестициите в сферата на отбраната, но трябва да си даваме и сметка за дългосрочните последици за икономиката и социалните ни системи.

Украйна и украинските граждани заслужават подкрепа в изключително трудно за тях време, но членството в ЕС изисква изпълнението на Копенхагенските критерии. Страните от Западните Балкани чакат от десетилетия и осъществяват трудни реформи в икономиката, администрацията и върховенството на правото. Не трябва да забравяме и за тях, докато фокусът ни е върху Украйна, поради военните действия. Прибързването рискува да подкопае европейските принципи, а Украйна все още има да свърши много работа, за да изпълни необходимите за членство в ЕС критерии.

Съгласно Европейския консенсус от юли 2022 г. РСМ трябва да промени конституцията си и да включи българите наравно с другите държавотворни народи и едва тогава преговорите за членство в ЕС могат да започнат.

Това е труден, но необходим процес и бихме желали да видим РСМ възможно най-скоро в ЕС. Не желаем граници и гранични контролно-пропускателни пунктове, а искаме хората от двете страни на границата да могат да живеят, работят и общуват заедно свободно.

Странно е, че решението за присъединяване на България към инициативата на президента Тръмп “Борд за мир” беше взето от българското правителство в условия на подадена вече от него оставка. Стратегическите отношения със САЩ трябва да продължат да се заздравяват, тъй като САЩ продължават да гарантират сигурността на Европа, но българското правителството заобиколи всички вътрешни административни процедури без да извести парламента и президентската институция. България категорично подкрепя мирните инициативи, но те трябва да са в съответствие с нашата конституция, европейското право и всички законови и парламентарни изисквания.

Отправените от мен критики за начина, по който бе въведено еврото в България, се дължат на това, че новата валута засяга всички български граждани и все още има различни мнения в обществото.

Затова най-демократичният подход беше провеждането на референдум. Въвеждането на еврото е резултат на много стъпки, но правителство се оказа неспособно да се справи с покачването на цените и прилагането на финансови буфери за защита на най-уязвимите групи в обществото.

Според българската статистика 30% от гражданите живеят на границата на бедността или на социалното изключване, а 22% са под нея. И това са данни преди въвеждането на еврото. Веднага след приемането на конвергентния доклад през юни, цените започнаха да нарастват в националната ни валута. През последните 9 месеца цените на основни стоки, храни и особено на услугите скочиха значително. Еврото може да има преимущества като насърчаване на инвестициите, привличането на капитали и отварянето на пазари, но неговото въвеждане трябваше да е придружено от мерки за защита на най-уязвимите. Благодаря на Berliner Zeitung за поканата за интервю и за предоставената трибуна.