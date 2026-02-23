Румен Радев обеща България да е демократична, модерна и свободна европейска държава

Влизането ми в парламентарната политика е в отговор на призива на българските граждани и на очакванията им за превръщането на България в демократична, модерна и свободна европейска държава и за ускорена европейска интеграция. Масовите граждански протести през декември в цяла България, както и в европейски градове като Берлин, доведоха до оставката на българското правителство. Искаме българските граждани да се чувстват напълно свободни, без да са зависими от каквито и да е олигархични интереси и да имат възможност да разгърнат своя потенциал в страната си.
Това написа във "Фейсбук" Румен Радев.
Германия е най-важният икономически, търговски и инвестиционен партньор на България,
като през последната година двустранният стокообмен надхвърли 12 млрд. евро. Българският износ за Германия е по-голям от вноса, което говори красноречиво за потенциала на българската индустрия. За това допринася бързото развитие на автомобилния сектор у нас, както и постиженията на българските инженери, особено в IT сектора, тъй като настоящето и бъдещето на автомобилната индустрия, особено по отношение на електрическите автомобили, се определя в голяма степен от софтуера, който се създава в България. Стагнацията на този сектор в Германия се отразява и на компаниите в България, поради което част от тях обмислят да пренасочат свои работници от автомобилната към отбранителната индустрия, която се разраства.
България има богати традиции в отбранителната индустрия и съществен дял в глобалния пазар на отбранителни продукти.
Българските компании са добре познати в света и бързо напредват във въвеждането на стандартите на НАТО и развитието на нови технологии – в оптиката, електронната война, производството на дронове и анти-дрон системи. Затова инвестиции на големи германски компании като тази на “Райнметал” в България създават както нови икономически възможности, така и отговарят на изискванията за укрепване на отбранителния потенциал.
Прекратяването на войната в Украйна изисква да бъде използвана повече дипломация. Досега фокусът беше върху военната и икономическата помощ за Украйна, но все още не са използвани в достатъчна степен дипломатическите средства. Вече се наблюдава промяна в отношението на европейски лидери и възприемането на по-реалистичен подход по отношение на войната в Украйна.
Лидери като президента Макрон започнаха да говорят за възстаноняване на диалога с Русия и обсъждане на бъдещата архитектура на сигурността в Европа.
Трябва да говорим с Русия, защото без диалог архитектурата на сигурността ще се основава на съперничество и на постоянно военно мислене. Като бивш командващ на Военновъздушните сили високо ценя инвестициите в сферата на отбраната, но трябва да си даваме и сметка за дългосрочните последици за икономиката и социалните ни системи.
Украйна и украинските граждани заслужават подкрепа в изключително трудно за тях време, но членството в ЕС изисква изпълнението на Копенхагенските критерии. Страните от Западните Балкани чакат от десетилетия и осъществяват трудни реформи в икономиката, администрацията и върховенството на правото. Не трябва да забравяме и за тях, докато фокусът ни е върху Украйна, поради военните действия. Прибързването рискува да подкопае европейските принципи, а Украйна все още има да свърши много работа, за да изпълни необходимите за членство в ЕС критерии.
Съгласно Европейския консенсус от юли 2022 г. РСМ трябва да промени конституцията си и да включи българите наравно с другите държавотворни народи и едва тогава преговорите за членство в ЕС могат да започнат.
Това е труден, но необходим процес и бихме желали да видим РСМ възможно най-скоро в ЕС. Не желаем граници и гранични контролно-пропускателни пунктове, а искаме хората от двете страни на границата да могат да живеят, работят и общуват заедно свободно.
Странно е, че решението за присъединяване на България към инициативата на президента Тръмп “Борд за мир” беше взето от българското правителство в условия на подадена вече от него оставка. Стратегическите отношения със САЩ трябва да продължат да се заздравяват, тъй като САЩ продължават да гарантират сигурността на Европа, но българското правителството заобиколи всички вътрешни административни процедури без да извести парламента и президентската институция. България категорично подкрепя мирните инициативи, но те трябва да са в съответствие с нашата конституция, европейското право и всички законови и парламентарни изисквания.
Отправените от мен критики за начина, по който бе въведено еврото в България, се дължат на това, че новата валута засяга всички български граждани и все още има различни мнения в обществото.
Затова най-демократичният подход беше провеждането на референдум. Въвеждането на еврото е резултат на много стъпки, но правителство се оказа неспособно да се справи с покачването на цените и прилагането на финансови буфери за защита на най-уязвимите групи в обществото.
Според българската статистика 30% от гражданите живеят на границата на бедността или на социалното изключване, а 22% са под нея. И това са данни преди въвеждането на еврото. Веднага след приемането на конвергентния доклад през юни, цените започнаха да нарастват в националната ни валута. През последните 9 месеца цените на основни стоки, храни и особено на услугите скочиха значително. Еврото може да има преимущества като насърчаване на инвестициите, привличането на капитали и отварянето на пазари, но неговото въвеждане трябваше да е придружено от мерки за защита на най-уязвимите. Благодаря на Berliner Zeitung за поканата за интервю и за предоставената трибуна.
1 хмммм
Коментиран от #5, #30, #43, #55
09:48 23.02.2026
2 Браво!
Коментиран от #169
09:48 23.02.2026
3 Партията на Радев
Коментиран от #11, #42
09:48 23.02.2026
4 Новия месия
09:48 23.02.2026
5 Ще те допълня
До коментар #1 от "хмммм":За разлика от простата и крадлива герберска Тиква Борисов, той е умен. Тиквата е срам за Родината ни.
Коментиран от #70, #150
09:49 23.02.2026
6 Генрал Решетников
09:49 23.02.2026
7 Бацко Тиквенски
09:50 23.02.2026
8 123
Коментиран от #154
09:50 23.02.2026
9 хдбкдфбй
09:50 23.02.2026
10 ЕвроАтлантизмът убива България
Какъв тип военни самолети са разположени на летището в София?
Това са Boeing KC-135 Stratotanker.
Тези машини са летящи цистерни за въздушно презареждане на бойни единици, основно такива с ограничен обсег и голям разход, а именно бойни изтребители. Работата на въздушният танкер е да обезпечава продължителен ресурс от летателно време при ОФАНЗИВНИ операции с цел непрестанен контрол над определено въздушно пространство. Въздушно презареждане НЕ СЕ ПРАКТИКУВА при отбранителни операции, където основна роля играят системите за ПВО.
Въздушният танкер оперира отвъд обсега на вражеското ПВО (ако има такова) и отвъд обсега на вражеската бойна авиация, която е с двойно по-кратък (!!!) летателен ресурс, поради факта, че нейните изтребители трябва да летят ин насам и на обратно, докато тези зареждащи се във въздуха не трябва.
При евентуални агресивни военни действия към суверенна държава, член на ООН, същата е в правото си да се защити с всички възможни средства срещу агресора, както и срещу всички страни способстващи агресията. По всички международни правила за военните конфликти, България ще е съучастник, а летище София ЩЕ Е ЛЕГИТИМНА ВОЕННА ЦЕЛ. Това последното означава, че като ни думнат в ответ, ще е законно."
09:51 23.02.2026
11 Така е
До коментар #3 от "Партията на Радев":Гербавите окрадоха България. Заедно с Пеевски са пътници към затвора.
Коментиран от #92
09:51 23.02.2026
12 хднгдцб
09:51 23.02.2026
13 000
Коментиран от #157
09:52 23.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 кой му верва на тоя
09:52 23.02.2026
16 Петокласника декламира
Коментиран от #52
09:52 23.02.2026
17 гражданин
09:52 23.02.2026
18 Дрънка глупости
Коментиран от #115
09:52 23.02.2026
19 Хмм
Коментиран от #37
09:53 23.02.2026
20 Мерси
09:53 23.02.2026
21 Баба Гицка
09:53 23.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 123
09:54 23.02.2026
24 Българин
Ако не служим на Тръмп и неговото семейство, то ние нямаме никакво бъдеще и ще бъдем унищожени!
09:54 23.02.2026
25 Гошо
09:54 23.02.2026
26 ДА РАДЕВ ЗА СЕГА
09:54 23.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Предизборната реч
Чакат се рибите!
09:55 23.02.2026
29 Румян Боташов
09:55 23.02.2026
30 Че ние отдавна сме такава държава.
До коментар #1 от "хмммм":Даже нямаме и собствена валута.
09:56 23.02.2026
31 хем русофил
Коментиран от #68
09:56 23.02.2026
32 Лошо
09:56 23.02.2026
33 цццц
09:57 23.02.2026
34 Не вярвам
09:57 23.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Значи
От 20 години сме в ЕС и става все по -зле и по-зле, но натовският генерал иска още повече европейска интеграция?!?!
Това не е ли насилствено (петроханско) самоубйство?
Коментиран от #60, #73
09:58 23.02.2026
37 Лалугер
До коментар #19 от "Хмм":Хората са измислили дума за такива като фатмака-роден предател.Който му повярва,горко ще съжалява.
09:58 23.02.2026
38 Студопор
Радев взе да се дъни от както не е президент. Напомня ми на един, дето обещаваше държава с главно Д.
09:58 23.02.2026
39 хе хе
Коментиран от #45, #48
09:59 23.02.2026
40 си пън
09:59 23.02.2026
41 Гадно
-;-
Аз на "Крим е руZZки" не вервам.
09:59 23.02.2026
42 си пън
До коментар #3 от "Партията на Радев":не чу ли боко кат каза,че боташ е гербав проект и печатнца за пари за българия,стига сте слагали радев там
Коментиран от #59
10:01 23.02.2026
43 Че Гевара се изложи с вдигнатия юмрук
До коментар #1 от "хмммм":хмммм
157ОТГОВОР
Тоз не прави ли сметка, че се изтърка вече.
-;-
Че геърестия се изложи още с вдигнатия юмрук!
сега кога ше каже коя е мафията
коиса вафиотите
Шиши и Мачи мафиоти ли са
какво е учиндолския
кои са му близки
Абе онзи ден Мачото от Банка се показал като Будата от Петрохан!
10:02 23.02.2026
44 хихи
Покажи хората с които ще работиш!
Дай партийнна програма.
10:02 23.02.2026
45 Гъбарко
До коментар #39 от "хе хе":Мисля да му тегля една.... и да ходя за гъби!
Коментиран от #54
10:02 23.02.2026
46 Ъхъ!!!
10:02 23.02.2026
47 хаха
Радев само ще пише, защото интелектът му не позволява да говори пред журналисти, ако интервюто преди това не е било подготвено, като въпросите му да са изпратени седмица преди това, за да назубри отговорите, които му пишат тези около него.
10:02 23.02.2026
48 Президентската република
До коментар #39 от "хе хе":хе хе
20ОТГОВОР
Разликата е, че този няма да го свалите от улицата. Няма да си тръгне.
-;-
Да не би хасковския да е като ленинградския КГБ-еец, и да успее да направи президентската република!
Коментиран от #63
10:04 23.02.2026
49 Въздух под налягане.
Коментиран от #57
10:04 23.02.2026
50 лице мери
Но с национална валута лев , щото не знае дали сме готови за еврото, та да пита и тогава с плаващ курс по обективни икономически причини.
10:04 23.02.2026
51 Как да се чувстваме свободни
Коментиран от #79
10:04 23.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 въпрос
Коментиран от #85
10:05 23.02.2026
54 хе хе
До коментар #45 от "Гъбарко":Отивай за гъби. И той на това разчита.
10:06 23.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:07 23.02.2026
57 напротив
До коментар #49 от "Въздух под налягане.":Вдигна юмрук и върна България на мутрите.
10:07 23.02.2026
58 Това е
10:08 23.02.2026
59 Да пън
До коментар #42 от "си пън":с на пън да преиначи случилото се вече.
10:08 23.02.2026
60 факуса
До коментар #36 от "Значи":трябва референдум за да се чуе какво развитие искаме,каква интеграция кат те искат да се делят пак,къде по точно кат в швестерицата ни няма ама парите взеха все така демократично и свободно
10:08 23.02.2026
61 свободна европейска държава ?
10:08 23.02.2026
62 Хахахаха
10:09 23.02.2026
63 ти му дай властта
До коментар #48 от "Президентската република":Пък ще го разбереш кой е. Вучич е ангелче пред този.
10:10 23.02.2026
64 Урсулианец
10:10 23.02.2026
65 Фори
10:10 23.02.2026
66 нннн
Например, Ще вкарваме ли при Бай Ставри тия, които го заслужават? Какво разбира под засилената европейска интеграция? Ще спрем ли финансирането на войната по примера на Унгария, Чехия и Словакия? И т.н.
10:10 23.02.2026
67 Гъбарко
10:10 23.02.2026
68 Гошо
До коментар #31 от "хем русофил":Обратното е - прави се на русофил, за да вземе русофилските гласове, а те са мнозинство у нас ( въобразяват си българите,че руснаците ни били братя и ни мислят доброто хаха, същите отпадъци като западните са 1 към 1). Радев е завършил военна академия в САЩ ,не го забравяйте, протръмп политика ще води и ще му се г.ъзи.
10:11 23.02.2026
69 Този е фалшив
10:13 23.02.2026
70 Гечко
До коментар #5 от "Ще те допълня":Той е Румен просто,не умен! Умен е Бойко,защото ще го остави да се довърши сам в помията която надроби. Тънките фонтанели на поколението джензи си заслужават Лама Радев!
10:14 23.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хаха
10:15 23.02.2026
73 Хахахаха
До коментар #36 от "Значи":Пич, пускай референдум! Поименно. Ако се избере ЗА ЕС, копейките напускат за раша. Ако ПРОТИВ ЕС спечели, то евро атлантиците напускат за Европа. Пускайте референдума ПОИМЕННО, за да се знае, кой трябва да си заминава. Иначе България никога няма да се оправи. Докато някой ще дърпа напред, други ще дърпат назад.
Коментиран от #103, #172
10:15 23.02.2026
74 Един
10:15 23.02.2026
75 123
Ускорена европейска интеграция - Румен Радев
10:16 23.02.2026
76 Трайчо
10:17 23.02.2026
77 На по следващите
Коментиран от #81
10:17 23.02.2026
78 Кеф кеф
10:17 23.02.2026
79 От правителството
До коментар #51 от "Как да се чувстваме свободни":отговориха, че това е учение на НАТО.
Коментиран от #94
10:18 23.02.2026
80 Вечно излъганите камилчета
10:18 23.02.2026
81 напротив
До коментар #77 от "На по следващите":Борисов ще го остави да направи правителство на малцинството и да си изсърба популизма който е надробил. Борисов никак не е глупав.
Коментиран от #100
10:19 23.02.2026
82 Само
Дори в ЕНП ще ги вкара.
10:19 23.02.2026
83 АГАТ а Кристи
10:19 23.02.2026
84 Сюрпризи
10:21 23.02.2026
85 Баш Майстора
До коментар #53 от "въпрос":Като направим минималната пенсия 700 евро нали ще фалираме за три месеца бе гений
Коментиран от #97
10:23 23.02.2026
86 123
И ето затова референдума за еврото на Възраждане отиде в канала
Радев е Бойко 2 , който беше царя 2 , който беше Костов 2
Коментиран от #117
10:24 23.02.2026
87 Пламен
Аман от лозунги и клишета !
10:25 23.02.2026
88 Промяна
10:26 23.02.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Отвратен
10:26 23.02.2026
91 Цвете
10:27 23.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 коко
10:29 23.02.2026
94 Да,
До коментар #79 от "От правителството":и само мало умните се вързвате.
10:29 23.02.2026
95 Тракиец 🇺🇦
10:30 23.02.2026
96 ЕДГАР КЕЙСИ
10:31 23.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Тончо
10:32 23.02.2026
99 Цвете
10:32 23.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Промяна
10:34 23.02.2026
102 123
10:35 23.02.2026
103 Име
До коментар #73 от "Хахахаха":Аз примерно не искам с Русия или ЕС! Явно си падате роб по рождение!
Коментиран от #159
10:35 23.02.2026
104 Псевдопрезидент
Обърнете внимание,че Румен Радев старателно избягва влизането в договора и появата му в неконтролирана страна,тъй като там се вижда посредствеността и неподготвеността му.
Казано с една дума-човека не става.
Не трябва да забравяме,че заради Румен Радев страната ни всеки един ден плаща по един милион и двеста хиляди евро на Турция по договора за Боташ!
Нека да е ясно! Изводите всеки сам може да си ги направи!
10:36 23.02.2026
105 Джон Наш
10:36 23.02.2026
106 Промяна
10:38 23.02.2026
107 Ха-ха
10:39 23.02.2026
108 Пламен
10:40 23.02.2026
109 БАРС
Коментиран от #167
10:41 23.02.2026
110 Аааа
10:42 23.02.2026
111 Не съм маймуна
10:43 23.02.2026
112 Пешо
10:43 23.02.2026
113 Промяна
И НА КОГО ОБЕЩАВАШ КАКВО РАДЕВ ИЗЛАГАЦИЯ СИ
Коментиран от #121
10:44 23.02.2026
114 възмутен
Коментиран от #163
10:46 23.02.2026
115 Герп боклуци
До коментар #18 от "Дрънка глупости":По гербарско управление така става
10:47 23.02.2026
116 Няма значение кой
10:47 23.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Дядото
Пробутват го, както пробутаха Мадридския измамник Мони Ментата.
Мисли народе. Месия няма да те спаси!
Коментиран от #189
10:50 23.02.2026
119 Гоце
10:50 23.02.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Абе важното е едно!
До коментар #113 от "Промяна":Шиши с тиквата отпадат от уравнението.
Коментиран от #126
10:50 23.02.2026
122 Сталин
10:51 23.02.2026
123 Да разбираме че сега
10:52 23.02.2026
124 Д-р Марин Белчев
От полотическа гледна точка това е опит да се върне социалният баланс в обществения дебат: интеграция – да, но със защита на уязвимите; отбрана – да, но без да се жертва социалната държава; дипломация – като допълнение, не алтернатива на принципите. Въпросът е дали тази рамка ще стане реална политика или ще остане добре премерена предизборна реторика, за да се вземат едни гласове.
10:52 23.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Сталин
До коментар #121 от "Абе важното е едно!":Шиши и Тиквата са вечни ,това е гена на цървулите
10:52 23.02.2026
127 Най на края си призна
10:54 23.02.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 сара
Коментиран от #141
10:59 23.02.2026
130 Така е еврозонци, така е
10:59 23.02.2026
131 Умник
Ще бъде освободена от всички материални активи, които все още притежава. Ще се освободи от АЕЦ, ВСИЧКИ природни богатства, води , земи...
Впрочем, вече и ние сме свободни. Освободиха ни от парите ни, имотите ни...
Но ни дариха СВОБОДА- да ходим по света немили-недраги за парчето хляб.
11:00 23.02.2026
132 Промяна
11:03 23.02.2026
133 123
11:03 23.02.2026
134 Нагаждач
11:04 23.02.2026
135 Учителка
11:07 23.02.2026
136 радевата партийка
11:08 23.02.2026
137 Ботуш
Коментиран от #139
11:08 23.02.2026
138 БарекОфф
Че то така отива на безсрочни обещания. А ние така не обичаме. График трябва.
11:09 23.02.2026
139 сара
До коментар #137 от "Ботуш":Ще има доста за съжаление - докато и него го разберат.
11:10 23.02.2026
140 Днес
11:10 23.02.2026
141 Мъж съм
До коментар #129 от "сара":Сара,аз съм мъж и се подведох само веднъж...за първи и последен път...както се казва...само веднъж се излъгах :)))
11:11 23.02.2026
142 Олееее....майко мила
11:11 23.02.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Учителка
11:12 23.02.2026
145 Куку
11:13 23.02.2026
146 Може
11:14 23.02.2026
147 Тити на Кака
А на 20.04 ще останат с отворени, онемели уста пред резултатите на изборите.
Експерти, сър!
11:14 23.02.2026
148 ТОГДА НАШИЙ КАУНЬ РЕВНА ГОРОЛОМНО
11:14 23.02.2026
149 Доктор
11:14 23.02.2026
150 Хахах
До коментар #5 от "Ще те допълня":Военен и умен са противоположности в наши дни.
Старите военни от БВ, ПСВ и ВСВ са изченали като динозаврите - безвъзвратно.
11:15 23.02.2026
151 Учителка
От 5 милиона годишен бюджет на държавата ни, 2, 100 000 се изплащат на Русия, през 1887 - 1888г.!
Книгата може да се види в Държавен архив!
И това е продължило 30 години. Прочетете, ПатрЕоти ! На никой друг не сме плащали!
А за "Освобождението" в 1944 г., плащахме до 1989 г. След влизане на войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Юдашвили Сталин, бе въведено Крепостното право и изземване на Българските ковбои, селяни земите и натиквани в конхозите - ТКЗС да работят на не своя земя и да издържат търтеите - комунистите. Тия селяни, които не си даваха земите, ги нарекоха Кулаци и заедно с Иноативната и Аристократична Българска класа бяха натикани по концлагерите и избити! През 60-те години на миналия век 32 тона Бългаско Злато замина за Москва да позлатява дворците на Кремъл и в него сега Путин да се разхожда. А колко пари сме изпратали да храним Кремълските Комунисти, това още не знаем! Трябва да се отворят архивите от времето 1944-1989г, ако все още не са изгорени!
11:15 23.02.2026
152 Поредният атлантически ционистки
11:17 23.02.2026
153 коко
11:17 23.02.2026
154 кой
До коментар #8 от "123":гласува за този долен мръсен чорап е пълен глупак. Ти да мразиш турците а да им плащаш по 500 000 евро на ден и да се пишеш българин ,който ще докара демокрация и свобода тип путин с президентска република..ТРЕБЕ ДА ТИ Е ИЗПИЛА ЧАВКА МОЗЪКА да гласуваш за тоя
Коментиран от #166
11:18 23.02.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Остана
11:19 23.02.2026
157 Джанго Хасан
До коментар #13 от "000":Ако циганите почнете да учите и да работите, ще може и да се топлите.
11:19 23.02.2026
158 С революцията свърши
11:19 23.02.2026
159 Хахахаха
До коментар #103 от "Име":Ти не искаш, ама независими държави няма в света, не ви ли е ясно? Все пак е 21 век и независими държави не съществуват. Само С. Корея е независима, и тя е зависима от раша и Китай.
11:19 23.02.2026
160 бай Иван
Как бе, как? Чувам едни общи приказки и нищо друго. И аз мога да ви кажа нещо такова . Аз искам да видя програма поне за 5 години напред във всяка област на развитието на страната ни. И най-вече с кого т.е кои хора и партии ще разчита да го подкрепят ? Какъв ще му е екипа? Без това няма подкрепа.
11:19 23.02.2026
161 Дядо Кънчо
11:20 23.02.2026
162 Ционистко атлантически парцал съм
Коментиран от #177
11:21 23.02.2026
163 Има с кой
До коментар #114 от "възмутен":...с ,,хидроинженера"...с партията на куфарният трафикант...с ,,Великият фараон" или с гелоссният с гол в ръката меч -разбира се ако минат 4%-та бариера или ако не се обединят преди това....
11:21 23.02.2026
164 Всичко с времето
11:22 23.02.2026
165 Радев ще се окаже май
11:22 23.02.2026
166 Ти да мразиш турците а да им плащаш по
До коментар #154 от "кой":Ти да мразиш турците а да им плащаш по 500 000 евро на ден и да се пишеш българин, БЪЛГАРИН, АМА ОТ ХАСКОВСКО.
11:23 23.02.2026
167 Янина
До коментар #109 от "БАРС":"ЧЕСТНО ЗА КОГО ДА ГЛАСУВАМ НЕ ЗНАМ.ТУКА В КОММЕНТАРИИТЕ НЕ ПРОЧЕТОХ ЕДИН НОРМАЛЕН ОПРЕДЕЛЕН ОТ ВАС.НАПИШЕТЕ МИ ЧЕСТНО НЕ ЗНАМ ,А ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА."
Щом не харесваш големите партии, избери си една тема, която е по-важна за теб и гласувай за нея, напр.:
-България може и Кузман искат връщането на златото на България от Лондон в София
-ако си за еврото, и за твърдо консервативни политики може да избереш Синя България
-ако ти допада национализиране на ЕРП-тата може да избереш Непокорна България и Нинова
-ако си за лева и по центристка политика може да се спреш на МЕЧ
и т.н. в този ред на мисли.
11:23 23.02.2026
168 Само
11:24 23.02.2026
169 19 април
До коментар #2 от "Браво!":Когато се събудите от хипнозата Мунчо,ще разберете колко сте излъгани.Няма да ви даде нито добра професия,нито акъл,нито голяма заплата.Разочарованието от тази илюзия ще ви приземи жестоко.Ще разберете че на самолета му са само обръчите от фирми.Така беше и с шарлатаните.Колко по-добре живеете,по колко построени пътища шофирате???
11:24 23.02.2026
170 НЕ е нашият човек тоя
11:26 23.02.2026
171 Учителка
11:27 23.02.2026
172 Ха ха ха ха
До коментар #73 от "Хахахаха":Копейките дето реват, че два милиона бълга и емигрирали в ЕС ли ще пуснат евроатлантиците да напуснат? Същите тия копейки дето реват, че някой трябва да ги спасява и храни? Тия ли ще заработят и ще се оправят? Тия на които все някой им е винавен Сорос, Тръмп, ЕС, НАТО.
11:28 23.02.2026
173 КАУНЯТ ЗА КОЛКО ДНИ ША ОПРАИ БЪЛГАРИЯ?
11:31 23.02.2026
174 НАТО, НАТО, НАТО....
НАТО.... у лево милитаристична гнидичко ! Миротвореца Тръмп, миротвореца Натаняху, миротворците от ЕК.... ама аз тъковa, ама аз унакова....да тъ и в..... а хората ти вярваха ...
11:31 23.02.2026
175 Геноцид
д-р Божидар Димитров (БСП) – историк, прави се на родолюбец, шеф на Национално историческият музей, твърди се, че е гръцки циганин и иманяр–трафикант.
Горния безспорно интересен списък, доказващ наличието на престъпна международна клика работеща срещу интересите на България, може да бъде допълнен с още имена. На първо място това са съветниците на комунистическия диктатор и тиранин Тодор Живков:
Нико Мойсей Яхиел
Жак Натан Примо
Пепо Менахем Коен
Исак Соломон Паси
Насен Бехар
полк. Валери Таджер
Леон Фабрикант
Соломон Франсез
Андрей Ликанов
Робърт Максуел
Всички те са с еврейски произход! За да стане картината по-пълна е необходимо да се посочат също и съответните лица от небългарски произход в съставите на така наречения “Народен съд” след 1944 ., хора от ръководството на БКП, репресивния апарат – МВР, ВКР, прокуратура, следователи, съдии, отговорници за 86-те комунистически концлагера в България и т.н.
11:32 23.02.2026
176 Р адеф е фалшив герой
Хайде като си напишете домашното пак се обадете. До тогава вече имате моят отговор. Дерзайте.
11:33 23.02.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Майора
11:34 23.02.2026
179 Бизнесмен
11:34 23.02.2026
180 Паткан смооотан
11:36 23.02.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Така е еврозонци, така е..
11:42 23.02.2026
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 С революцията свърши
11:44 23.02.2026
187 Бог е Българин
Бог е Българин.
Без Бог, няма Цар.
Без Бог, без Цар няма Отечество.
Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!
11:45 23.02.2026
188 гост резидент
11:45 23.02.2026
189 Хмм
До коментар #118 от "Дядото":не може, как виждате инфлация на еврото
11:47 23.02.2026
190 Лена
те знаем и познаваме добре и по българска традиция те ...благославяме,сутрин и на обед!За вечеря,за вечеря парите не стигат!Приеми и ежедневната Благословия ит турската"Боташ"ефенди!
11:50 23.02.2026
191 Стига
нищоправец и празнодумец
11:52 23.02.2026
192 Българин
11:52 23.02.2026
193 Мерко
Същата държава за която Румен Гадев, отново пак и по военному говори в близко и обозримо бъдеще! Наглец!
11:57 23.02.2026
194 Мерко
те знаем и познаваме добре и по българска традиция те ...благославяме,сутрин и на обед!За вечеря,за вечеря парите не стигат!Приеми и ежедневната Благословия от братската и обичаща те турска компания "Боташ",ефенди!
12:02 23.02.2026
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Хо хо
12:08 23.02.2026
197 Фори
"Мама я лютчика любит,
он летает на въсоко,
набъйват на дълбоко...
мама я лютчика любит!"
ЦАРЯ НИ ОПРАВИ ЗА БЛИЗО 800 ДНИ,ТОЗИ ЩЕ НИ ОПРАВИ МНОГО НАДЪЛБОКО!
Коментиран от #200
12:18 23.02.2026
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 Излял пак на екран Муню Тримореца
12:36 23.02.2026
200 Българин
До коментар #197 от "Фори":Комунистите, докараха Царя на България за да го унищожат!
12:37 23.02.2026
201 Реджеб
50% от президентския му екип,начело с Копринков!
12:42 23.02.2026
202 Мунчовизъм
12:44 23.02.2026
203 Реджеб
50% от президентския му екип,начело с Копринков!
12:44 23.02.2026
204 Самият ти
12:46 23.02.2026
205 Еврокопейкa
12:46 23.02.2026
206 ясно беше казано да не се облизва
12:52 23.02.2026
207 Свине
13:01 23.02.2026
208 ВЪН мунчо -Mr. "Б О (га) Т А Ш"!
"мод€рна" и "$вободна" "€вроп€й$ка държава"! УУУУУ МОРИХМЕ СЕ ОТ "правячи" -кр€атури на БКП и КД$!
81г. КАР МА ЗЪ фат ма ци И КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!
14:02 23.02.2026
209 !!!?
На протестите през декември хората скандираха и срещу Радев, а той сега най-безочливо си ги присвоява !!!
Е няма по-нагъл, некадърен и безскрупулен лъжец като Мистър Кеш в България за всички времена !!!?
14:46 23.02.2026
210 !!!?
14:57 23.02.2026
211 Това са общи приказки
16:01 23.02.2026
212 Зло под слънцето
16:13 23.02.2026
213 Точно
16:24 23.02.2026
214 9 години
16:25 23.02.2026