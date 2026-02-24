Новини
Reuters: САЩ обсъдиха договор за ядрени оръжия с Русия в Женева

24 Февруари, 2026 04:16

Във вторник, 24 февруари, американската страна ще проведе подобна среща с китайците, съобщи агенцията

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на Съединените щати и Русия се срещнаха в Женева в понеделник, 23 февруари, за да обсъдят възможността за сключване на многостранен договор за контрол върху ядрените оръжия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на високопоставен служител на Държавния департамент.

Във вторник, 24 февруари, американската страна ще проведе подобна среща с китайците, съобщи агенцията.

След изтичането на Новия договор за намаляване на стратегическите оръжия (Нов СТАРТ), Вашингтон настоява за по-широко споразумение за контрол върху оръжията, което да включва не само Русия, но и Китай. Посланикът на Китай по въпросите на разоръжаването Шен Джиен досега изключва участието на Пекин в преговорите по този въпрос с Москва и Вашингтон, отбеляза агенцията.

Според високопоставения американски служител, Съединените щати са провели и двустранни разговори с Обединеното кралство и Франция, които също са членове на Съвета за сигурност на ООН.

Русия реши да запази мораториум върху нарушенията на Новия СТАРТ с условие за Съединените щати.

Кремъл изключи възможността за сключване на по-благоприятно споразумение за стратегическите нападателни оръжия, без да се вземат предвид арсеналите на Франция и Обединеното кралство.

На 5 февруари 2026 г. изтече руско-американският Договор за мерки за по-нататъшно намаляване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия (Нов СТАРТ). Това е единственият договор между Русия и Съединените щати, който ограничава ядрените им арсенали.

Миналата есен руският президент Владимир Путин предложи Съединените щати да спазват ограниченията по Новия СТАРТ още една година след изтичането на споразумението, при условие че Вашингтон се ангажира да направи същото и „да не предприема стъпки, които подкопават или нарушават съществуващия баланс на потенциалите за възпиране“, по-специално да не изгражда своята противоракетна отбрана.

Въпреки че президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече идеята „добра“, Съединените щати все още не са отговорили. Москва възприе това като умишлена липса на отговор, наричайки подхода „погрешен“. Сега Русия, заяви Министерството на външните работи, приема, че страните по Новия договор СТАРТ вече не са обвързани от задължения и следователно са „свободни да избират следващите си стъпки“. Москва декларира, че ще „действа отговорно и обмислено“ и ще формулира политиката си по отношение на стратегическите нападателни оръжия „въз основа на задълбочен анализ на военната политика на САЩ и цялостната стратегическа ситуация“.


