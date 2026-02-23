Роберт Фицо: Словакия спира електроенергията за Украйна, ако не бъдат възобновени доставките на петрол по "Дружба"

Словашкият премиер Роберт Фицо е поискал от оператора на електропреносната мрежа на страната да спре аварийните доставки на електроенергия за Украйна днес, ако преносът на петрол по тръбопровода "Дружба" не бъде възобновен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"От днес, ако украинската страна се обърне към Словакия с молба за помощ за стабилизиране на украинската енергийна мрежа, тя няма да получи такава помощ", заяви Фицо в изявление.

По думите му мярката ще бъде отменена след възобновяването на транзита на петрол към Словакия.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски безпилотен летателен апарати е поразил петролопроводна техника в Западна Украйна.

Въпреки продължаващата близо четири години война с Русия, Украйна продължи да транспортира руски петрол през петролопроводите на своя територия. В началото на миналата година обаче Киев прекрати транзита на руски газ.

Унгария и Словакия заплашиха, че ще прекъснат доставките на електроенергия за Украйна, ако доставките на петрол не бъдат възстановени.

Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната, половината от електропроизводството на която е унищожено или сериозно повредено от руски ракетни удари.