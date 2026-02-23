Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Роберт Фицо: Словакия спира електроенергията за Украйна, ако не бъдат възобновени доставките на петрол по "Дружба"
  Тема: Украйна

Роберт Фицо: Словакия спира електроенергията за Украйна, ако не бъдат възобновени доставките на петрол по "Дружба"

23 Февруари, 2026 19:09

Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната, половината от електропроизводството на която е унищожено или сериозно повредено от руски ракетни удари

Словашкият премиер Роберт Фицо е поискал от оператора на електропреносната мрежа на страната да спре аварийните доставки на електроенергия за Украйна днес, ако преносът на петрол по тръбопровода "Дружба" не бъде възобновен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"От днес, ако украинската страна се обърне към Словакия с молба за помощ за стабилизиране на украинската енергийна мрежа, тя няма да получи такава помощ", заяви Фицо в изявление.

По думите му мярката ще бъде отменена след възобновяването на транзита на петрол към Словакия.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски безпилотен летателен апарати е поразил петролопроводна техника в Западна Украйна.

Въпреки продължаващата близо четири години война с Русия, Украйна продължи да транспортира руски петрол през петролопроводите на своя територия. В началото на миналата година обаче Киев прекрати транзита на руски газ.

Унгария и Словакия заплашиха, че ще прекъснат доставките на електроенергия за Украйна, ако доставките на петрол не бъдат възстановени.

Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната, половината от електропроизводството на която е унищожено или сериозно повредено от руски ракетни удари.


Словакия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българските продажни политици

    108 17 Отговор
    А България не ги спира и българите плащат двойни и тройни сметки.

    19:12 23.02.2026

  • 2 Сатана Z

    76 12 Отговор
    Фаци да дава на нас електричка,че сме я закъсали и ние с тия надписани сметки

    19:12 23.02.2026

  • 3 Нено

    85 14 Отговор
    Няма страшно Кривото Наде ще праща електрически трансформатори за 0крайне !!

    19:13 23.02.2026

  • 4 гост

    23 89 Отговор
    Фицо ще се офица , хахаха !! Украйна ще си внесе от Полша , Чехия и Румъния , а оттам и кой знае от още колко и само Словакия ще загуби от цялата работа !! Дори от Турция и Гърция през България и Румъния може да внесе !!

    19:13 23.02.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    36 11 Отговор
    "Добър ден, аз съм вашта леля"

    19:13 23.02.2026

  • 6 КОЙ ОТ ВАС Е ГЪРМЯН КАТО ФИЦО

    65 15 Отговор
    Замълчете кенефбандери.

    19:13 23.02.2026

  • 7 УдоМача

    52 12 Отговор
    Дано руснаците разрушат електроенергийната връзка към Бантускотия!!

    19:14 23.02.2026

  • 8 си дзън

    16 76 Отговор
    Орбан и Фицо почнаха да гълтат водичка май.

    19:15 23.02.2026

  • 9 1945

    57 19 Отговор
    руската армия е непобедима

    19:15 23.02.2026

  • 10 Слава на Орбан

    76 9 Отговор
    Заради Унгария ЕС не може да приеме 20-ия пакет санкции срещу Русия

    19:16 23.02.2026

  • 11 енергетик

    63 8 Отговор
    А ние трябва свещи да им пращаме ,защото 6 блок не работи , и ние няма да имаме ток!!

    19:18 23.02.2026

  • 12 Малее 70% от вноса на Украйна

    13 41 Отговор
    Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната, половината от електропроизводството на която е унищожено или сериозно повредено от руски ракетни удари
    -;-
    Малее, чак сега словаците ще поставят на мястото им бандерите като им спрат 70% от внасяния ток.

    Едно време Маша Сутиена или кой беше казал че европейците стоели на студено и се къпели 1 път в месеца.
    Аллахе, кой създаде тези тъпи маркс-ленинисти!

  • 13 Ха Ха

    10 17 Отговор

    До коментар #10 от "Слава на Орбан":

    На такива работи ви остана да се радвате!

    19:18 23.02.2026

  • 14 Укрите са думнали още една тръба💥😂

    12 46 Отговор
    Няма край мъката на руските подлоги.

    19:19 23.02.2026

  • 15 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ ГАЗ ПИКАЯТ

    33 8 Отговор
    Да го пратят в лвиф да се топлят.

    19:19 23.02.2026

  • 16 Ехааа

    12 57 Отговор
    Пожелавам на Фицо и на Словакия да са отново под руското управление. Фицо явно като Орбан добре краде за да бяга на запад а не на изток. Добре се кланят на Путин а папката от ЕС. Чудя се защо още ги траят. Ами да си ходят в СССР. Живота там е прекрасен. Хайде братя българи. Защо още сте тук, а не при братята " братушки"?

    Коментиран от #23

    19:20 23.02.2026

  • 17 Абе какъв енергетик си не знам

    7 26 Отговор

    До коментар #11 от "енергетик":

    енергетик
    00ОТГОВОР
    А ние трябва свещи да им пращаме ,защото 6 блок не работи , и ние няма да имаме ток!!
    -;-
    Абе какъв енергетик си не знам, ама поне знаеш ли каква консумация имаме.
    Това да не ти е социализъма когато имахме по 1-2 акумулиращи печки та да се топлим!?

    Малее колко тъпи са маркс-ленинистите!

    19:20 23.02.2026

  • 18 Подлога на тинята

    5 38 Отговор

    До коментар #12 от "Малее 70% от вноса на Украйна":

    Фицко и Тулупа Орбан ще бъдат избесени от словаците и маджарите.

    19:21 23.02.2026

  • 19 Урсула от брюксел

    28 5 Отговор
    Няма страшно,Румъния и България ще покрият недостига и масрафа.

    19:22 23.02.2026

  • 20 Изявление на зеленият наркоман

    34 6 Отговор
    Дреме ми. Урси и розовите понита съм ги стиснал за топките които нямат но те са толкова изплашени и гарантираха че от всяка сметка за електричество на гражданин от Европейския съюз 10% ще влиза в сметката на енергийната компания на Украйна и след това аз ще си ги разпределям както намеря за добре и половината ще връщам на моите европейски корумпирани благодаря ти ли в техни лични сметки.
    Европейският гражданин плаща по-високи цени за газ ток и горива с около 30% А аз обирам парсата.
    Украинските селяни които мрат в окопите са тор в бъдещите житни полета на black rock

    19:22 23.02.2026

  • 21 Госあ

    30 7 Отговор
    Браво 👏👏👏 онова самозабравило се нашмъркано джудже разиграва целия ЕС

    19:22 23.02.2026

  • 22 Путлер може и да си вярва

    6 22 Отговор

    До коментар #15 от "КЕНЕФБАНДЕРИТЕ ГАЗ ПИКАЯТ":

    КЕНЕФБАНДЕРИТЕ ГАЗ ПИКАЯТ
    11ОТГОВОР
    Да го пратят в лвиф да се топлят.
    -;-
    Батдерите не им е гоплив газа- само пуши.

    Ама на Путлер петрола и метана нещо не фърфи!

    Абе ние бандерите щеше да се къпем поне 1 път месечно;
    А русафилите колко пъти месечно се къпят?! Питам защото много смърди на маркс-ленинизъм.

    19:23 23.02.2026

  • 23 Блатна подлога

    5 24 Отговор

    До коментар #16 от "Ехааа":

    Орбан си е изнесъл фамилията и краденото в САЩ.Тсм ще бяга.

    19:24 23.02.2026

  • 24 Най-добре е

    28 9 Отговор
    Украйна да си остане Руска покрайнина еее там у края на Руска империя . И да не ни ангажира зеленото човече повече със себе си .

    19:24 23.02.2026

  • 25 САМО ТАКА

    23 8 Отговор
    Спри им тока на тези цървули.

    19:24 23.02.2026

  • 26 Буданов

    6 5 Отговор
    Елате да си ремонтирате тръбата.

    19:25 23.02.2026

  • 27 Със шепи ли

    13 5 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Ще го внася, мой?

    Коментиран от #49, #81

    19:26 23.02.2026

  • 28 Само питам

    22 8 Отговор
    Какво става козляците , на на й си 20 пакет санкции , на на й си 90 милиарда помощи за украйна !!!
    Вождовете ви щели да се бият заради един потник ...

    Коментиран от #33, #38, #39, #65

    19:26 23.02.2026

  • 30 Дас Хаген

    30 9 Отговор
    На урките им спряха и пари и ток! И 20 пакет санкции отпадат! А наркото ще атакува Беларус!

    Коментиран от #40

    19:26 23.02.2026

  • 32 хаха

    8 20 Отговор
    Словашкият вицепремиер Роберт Калиняк (дясна ръка на Фицо) казва, че в случай на нашествие Словакия трябва да се предаде... както той заявява: "По-умно е, знаете, че руснаците един ден ще си тръгнат и е по-добре да загубим свободата си за известно време, отколкото живота си".


    Как беше байганьовци??? "ниска глава, сабя не я сече" а? Вие явно сте ги обучавали тези.

    Коментиран от #47, #80

    19:27 23.02.2026

  • 33 Копейка

    8 7 Отговор

    До коментар #28 от "Само питам":

    А на нас тук какъв ни е кяра.

    Коментиран от #92

    19:28 23.02.2026

  • 34 ЕЙ КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    17 6 Отговор
    Пуснахте ли вече газта и тока в лвиф и кииф?

    19:28 23.02.2026

  • 38 Учуден

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "Само питам":

    Имаш ли 5 евро за една скромна вечеря?

    19:29 23.02.2026

  • 39 Фюрера носи ли потник

    6 18 Отговор

    До коментар #28 от "Само питам":

    Само питам
    12ОТГОВОР
    Какво става козляците , на на й си 20 пакет санкции , на на й си 90 милиарда помощи за украйна !!!
    Вождовете ви щели да се бият заради един потник
    -;-
    Какви вождове
    Европата няма лидери по на 20-25 години във властта!
    Аре овреме в Райхй да си воювали за Услацията на Фюрера!!!

    Русофилите като квичат от загниващия Запад, що не отидат на Фронта да опазят Путлеризъма

    Коментиран от #58, #66, #138

    19:29 23.02.2026

  • 48 Стефан

    6 22 Отговор

    До коментар #12 от "Малее 70% от вноса на Украйна":

    Това са глупости. Украйна може да внася през Полша и през Румъния плюс собствените си централи. Така че Фицо и Орбан ще духат супата.

    19:32 23.02.2026

  • 49 гост

    8 3 Отговор

    До коментар #27 от "Със шепи ли":

    Ми не , мой , със далекопроводи , просто на малко по-висока цена , щото ще има по-големи загуби заради по-големите разстояния !! Изчакай един два дена и ще си ползваш твоите шепи да си триеш сълзичките , хаха !

    Коментиран от #64

    19:32 23.02.2026

  • 50 Еврокопейкa

    6 9 Отговор

    До коментар #43 от "А КЕНЕФБАНДЕРИТЕ":

    четвърта година рият с копита и не постигат мечтата на бункерния плъх.🖕🖕🖕🖕🖕🖕

    Коментиран от #56, #57

    19:33 23.02.2026

  • 51 Анонимен

    24 4 Отговор
    "От днес, ако украинската страна се обърне към Словакия с молба за помощ, тя няма да получи такава помощ", заяви Фицо."

    Фицо да дойде и да изнесе един урок по достойнство и патриотизъм на нашите дупедав... ааа, държавници.

    19:33 23.02.2026

  • 52 Пилотът Гошу

    4 1 Отговор
    Абсолютно правилно. Щом могат едните, значи могат и другите.

    19:33 23.02.2026

  • 53 а бе мажоретките

    16 3 Отговор
    Не може да сте българи абсурд и да жалите укрите които избиват и тормозят българи в Украйна

    Коментиран от #140

    19:34 23.02.2026

  • 54 Честно е

    3 9 Отговор
    Щом не им харесва ЕС да го напуснат. Другото е непочтено и мръсно.

    19:34 23.02.2026

  • 56 А ТИ АЧКАШ ЛИ

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Еврокопейкa":

    У дупката пред блока??

    Коментиран от #60, #78

    19:35 23.02.2026

  • 57 бай центов

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Еврокопейкa":

    Ти днес май баничка не си ял . Не можеш и да мислиш вече . Споко бе , кажи къде да ти донеса една пица ?!

    19:35 23.02.2026

  • 62 ТАГАРЕНКО СЪБИРА ГРУПА

    12 2 Отговор
    Заблудени бандери да ги прати на фронта да умрат.

    19:37 23.02.2026

  • 63 Иван

    3 4 Отговор

    До коментар #47 от "ХА ХА":

    Ами ти що не ходиш в Русия ?

    Коментиран от #74

    19:37 23.02.2026

  • 64 Пилотът Гошу

    14 5 Отговор

    До коментар #49 от "гост":

    По тея електропроводи не тече боза, а ток. Ако Украйна е можела, щяла е да вземе от съседите... Трябва да има какво да се даде първо... Е, Баце мое да ви спре тока, че да може да дава на Украйна, виж, това е възможно...
    Във всеки случай 70% от вноса на Украйна е стабилна цифра. Дали ще може да го достави от друг, пък и на дебели цени, не е толкова сигурно колкото си го представяш. С какво ще плаща пък е отделен, но важен въпрос, понеже вече реваха преди конференцията в Мюнхен, че нямат пари и за заплати, а Зеленски получи отказ за 90те милиарда, на които се надяваше...

    19:37 23.02.2026

  • 66 Само питам

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "Фюрера носи ли потник":

    Кое не ти е ясно ? Късото фаше у Киеф само с потници ходи !

    19:37 23.02.2026

  • 68 Омазана ватенка

    4 10 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?Гледам една,две още църкат като мишлета.

    Коментиран от #75

    19:38 23.02.2026

    14 2 Отговор
    На КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    19:39 23.02.2026

    4 1 Отговор
    гнойта пъпка софия скоро няма да я има. факт

    19:40 23.02.2026

  • 75 да бе бай Асане

    10 2 Отговор

    До коментар #68 от "Омазана ватенка":

    Ша умиргате за еврото и за тоалетните на наркомана .

    19:40 23.02.2026

  • 77 ОМАДЕТЕ СЕ НА БОРИС ДЖОНСЪН

    12 2 Отговор
    Да ви прати ток в кашони.

    19:41 23.02.2026

  • 78 Еврокопейкa

    4 15 Отговор

    До коментар #56 от "А ТИ АЧКАШ ЛИ":

    Какво се напъваш , бе копейке смр ъшлясала. Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки

    19:41 23.02.2026

  • 81 гост

    3 17 Отговор

    До коментар #27 от "Със шепи ли":

    На Украйна мой даже и не и трябва ток в момента , щото половината подстанции в градовете са разрушени и ще минат месец два докато ги възстановят , в момента повече и трябват генератори по места ! А лятото ще по-малко ще и трябва ток , а до тогава ще пристигнат и 6 (ШЕСТ) ТЕЦа от Европа !! До есента може пак да изнася , а не да внася , големите заводи и без това не работят , а населението е по-малко с над 30 % !! Те са си направили сметката , да не мислиш , че не знаят какво да очакват от помияри като Орбачо и Фицо !! А април месец като го изритат Орбанчо като мръсен помияр и на Фицо ще му се разкаже играта , хахах !!

    Коментиран от #143

    19:42 23.02.2026

  • 82 НИ ИСКАЙТЕ ТОК ОТ СЛОВАКИЯ

    12 1 Отговор
    Искайте ток от Британия.

    19:42 23.02.2026

  • 83 Смех с ватенки

    5 7 Отговор
    Фицо да ходи до бункерният с две кофи.

    19:43 23.02.2026

  • 87 Тома

    12 3 Отговор
    Фицо спри им тока нека им светят златните клозети

    Коментиран от #107

    19:47 23.02.2026

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Иван":

    Ходи на училище! Наложително ти е!

    19:48 23.02.2026

  • 91 Пламен

    6 5 Отговор
    Словакия има вариант да внася петрол през Адриатика , но Хърватия ги отряза .
    Фицо трябва да се замисли .

    Коментиран от #99, #124, #139

    19:48 23.02.2026

  • 92 Гадно

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "Копейка":

    Копейка
    11ОТГОВОР
    До коментар 28 от "Само питам":

    А на нас тук какъв ни е кяра.
    -;-
    Дано след години да почнем да четем мемоарите на путлеристите!

    19:49 23.02.2026

  • 94 С надписани сметки ще намалим kWh

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Сатана Z
    227ОТГОВОР
    Фаци да дава на нас електричка,че сме я закъсали и ние с тия надписани сметки
    -;-
    като нямама еврата да си платим тока и ще падне консума;цията на тока.
    Едно време при сиализъма при 3.2стотинки /дневната и 1стотинка Нощната се топлехме на Акумелиращите печки.

    Колко пропаднал беше Социализъма , карахме на ток и Нафтата та да се отоплим.
    Нема изолиране- няма нова дограма.

    19:54 23.02.2026

  • 95 А ние кога ще спрем тока за Окраина!??

    14 4 Отговор
    А ние изнасяме безплатно на Оср.айна цялата произведена в България електроенергия, а внасяме за сметка на това на петорни цени отвън ток за нас!

    Коментиран от #96

    19:54 23.02.2026

  • 96 Кво изнасяш безплатно бе

    3 6 Отговор

    До коментар #95 от "А ние кога ще спрем тока за Окраина!??":

    Залагаш ли си ауспухчето или си говориш глупостите ей така.Ше те е.а у ма ло ум ни ко.

    Коментиран от #101, #111

    19:56 23.02.2026

  • 97 АКО ФИЦО ВИ РЕЗНЕ

    11 2 Отговор
    Обадете се на Борис Джонсън и Залужни да ви дадат лондонски ток.

    19:56 23.02.2026

    2 13 Отговор

    До коментар #87 от "Тома":

    Тома
    10ОТГОВОР
    Фицо спри им тока нека им светят златните клозети
    -;-
    Абе Другарю, в тъмното къкви златни кенефи виждаш.
    Тледай как свети и блести путлеризъма и как просперира импортозамешението на Фюрера Путлер!
    Етати колко пропаднали са маркс-ленинистите!

    20:01 23.02.2026

    6 2 Отговор

    До коментар #105 от "Айде бе":

    Ти пет години като лиза на кравата под опашката , какво постигна ?

    20:01 23.02.2026

    13 3 Отговор

    До коментар #44 от "Софиянец":

    В случая Фицо и Орбан не подкрепят Русия и славяни. Мислят си за своите народи. Ако вместо руски трябва да внасят друг петрол, цените на горивата скачат и губят пари. Съответно си държат на евтиното гориво и икономиките им да вървят. Тези новини нещо ги забавиха всъщност нашите медии. Орбан и Фицо тия неща ги обявиха още в петък, но явно е трябвало време на медиите да видят какво да пишат.
    Очаквам и третата новина. Полша реши да спре помощите на 180000 украински бежанци на своя територия. Вече било достатъчно дълго да ги издържат. И това в нета се върти от петък някъде.

    20:03 23.02.2026

  • 117 Хи хи

    9 1 Отговор
    Фицо се грижи за урките, щото като нямат ток, няма да плащат сметки ! Фицо помага на урките да си намалят разходите !!

    20:03 23.02.2026

    0 2 Отговор
    не можа ли да я спре?

    20:14 23.02.2026

  • 124 Смешник

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Пламен":

    Той се е замислил и за това сега правилно действа

    20:14 23.02.2026

  • 125 Тоя, пък.

    13 1 Отговор
    Най-важното от цялата драма остава малко на втори план и това е: че всички нормални хора имат възможност да видят и опознаят психологията и същността на укpoпитeшкото плeме. Тик дори не става дума за безoчието и наглoстта на неpkoманът, които са известни на всички. Но чета във социалните мрежи - същите са и поданиците му, че и по-зле. Обиди, злoба, страшна oмраза към Фицо и Орбан, че и към унгарци и словаци. Върви им обяснявай на мрсните трoглодити, че благодарение на тия хора те имат ток поне отвреме навреме, за да бълват злoбата си из интернет !!!
    Това хора ли са изобщо? Ти им даваш ток, даваш им дизелово гориво, те ти спират петрола - и когато ти им спреш дизелът, защото няма от какво по дявoлите да го произведеш, те почват да бълват срещу тебе ???? Затова - Браво на Фицо, надявам се Орбан да го последва. Нз Путин какви нерви има, ама аз на него щях да разпоредя направо термоядрен удар и да излича тия бaцили. Канален плъx да нахраниш, няма да те захапе, ама укpoпът ще го направи !!!

    20:17 23.02.2026

  • 126 кхехе

    2 11 Отговор
    Така освен от петрола, ще се лишат и от огромните печалби които реализират продавайки ток на Украйна. Ама те си знаят. Явно Путин и руснаците са им по-важни от собственият им народ и държави. Не като да си ги нямаме и у нас такива.

    20:18 23.02.2026

  • 127 Сатана Z

    1 12 Отговор
    От Гео политическа гледна точка Русия няма сметка Дружба да работи.По този начин Словакия и Унгария ще гризнат дървото,за което ще обвинят Урсулите и Зеления нацист.

    20:21 23.02.2026

  • 128 Робърт

    0 0 Отговор
    ьащо не е Родион?

    20:25 23.02.2026

  • 129 българина

    9 1 Отговор
    ами спрете им го веднага!!!! да им дойде акъла

    20:26 23.02.2026

  • 130 Цицолина

    6 2 Отговор
    Фицо е много готино парче и ме кефи! Ще му звънна.......

    20:29 23.02.2026

    9 2 Отговор
    Мога да кажа само браво.

    20:51 23.02.2026

  • 133 УРААА

    5 1 Отговор
    ИМА ДВАМА МЪЖЕ .

    20:51 23.02.2026

  • 134 Па съм я бе

    4 1 Отговор
    Удри,Фицо.

    20:57 23.02.2026

  • 135 Обективни истини

    3 2 Отговор
    Да действа, не само да говори.
    украйна не заслужава уважение, а само презрение.

    20:58 23.02.2026

  • 136 Ха ха ха

    3 3 Отговор
    Няма как Фицка. Търси си нефт от друго място. Дружбата изгоря.

    21:06 23.02.2026

  • 137 Не бой се

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Слава на Орбан":

    Ще ги приемат и без Орбан както и предишните 19 пакета санкции.

    21:08 23.02.2026

  • 138 Ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #39 от "Фюрера носи ли потник":

    90 милиарда евро са заем, а не помощ. От заем до помощ има голяма разлика.

    21:11 23.02.2026

  • 139 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Пламен":

    Хърватия ги отряза за доставка на руски нефт, могат да им доставят неруски

    21:16 23.02.2026

  • 140 Глупости

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "а бе мажоретките":

    Руснаците избиват българи, не си запознат

    21:17 23.02.2026

  • 141 Силиций

    2 6 Отговор
    Видел Фицо,че Орбан се подковава , и той вдигнал крак.

    21:21 23.02.2026

  • 142 Ъъъъъ

    2 4 Отговор
    И за всичко това е виновен единствено и само Путин. 4 години СВО! И няма изгледи скоро да приключи... Ми не става така. Вместо да приключи за 4 седмици, този цирк продължава 4 години.

    21:31 23.02.2026

  • 143 Голям праз

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "гост":

    Страшен анализатор си, къртиш мифки!

    22:22 23.02.2026

  • 144 Точно

    1 2 Отговор
    Така НЕ НА ЕСЕСФАШИСТКАТА СМРАД КОЯТО ИЗВИВА РЪЦЕТЕ НА ЕВРОПА,КОЯТО НЕ ИСКА ВОЙНА С РУСИЯ !!!ВРЕМЕ Е ДА СЕ РАЗПАДА ТАЗИ БЕЗУМНА МАЛ..УМНА К..ЧИНА И НСИЧКИ ДА БЪДЯТ СЪДЕНИ ЗА КРАЖБА НА ПАРИ И ГЕНОЦИД НАД НАС ЗАЩОТО МЕРКОСУР Е ЧИСТ ГЕНОЦИД ВРЕДНА ХРАНА ПРОДБИВАЩА ПАЗАРИТЕ НА ЕВРОПА!!!

    23:30 23.02.2026

  • 145 Фицо

    0 0 Отговор
    и Орбан защо си играят на дребно, а направо не ударят Украйна в гръб? Само това не са направили още.

    23:42 23.02.2026

