"Тренд": Пет партии със сигурност влизат в следващия парламент. За формацията на Радев ще гласуват 32,7%

Пет формации влизат със сигурност в следващото Народно събрание, а две остават с реален шанс за представителство. Това показва проучване на "Тренд", по поръчка на „24 часа", посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 12 и 18 февруари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+. , цитирано от news.bg
Очаква се избирателна активност на предстоящите предсрочни парламентарни избори да бъде по-висока от последните няколко вота. 59% от всички пълнолетни българи, живеещи в страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас на 19 април.
"Тренд" уточнява, че 1% от извадката се равнява на 52 500 души, което означава, че около 3,1 милиона избиратели могат да отидат до урните.
Пет формации със сигурност ще имат представителство в следващото Народно събрание, а две партии остават близо до 4-процентната бариера за влизане в парламента.
Лидер в подредбата е новата формация на Румен Радев, която събира подкрепата на 32.7% от гласуващите. Втори остават ГЕРБ-СДС с 20,4%.
Очертава се неяснота за третото място, за което ще спорят ПП-ДБ (10,9%) и ДПС-Ново начало (10,5%).
"Възраждане" пък е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред гласуващите.
Близо до бариерата остават БСП (3,8%), както и МЕЧ (3,6%).
"Има такъв народ" пък може да разчита на 2,5%, Алиансът за права и свободи разполага с 1,7%, а "Величие" има подкрепата на 1,6% сред гласуващите.
Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с "не подкрепям никого", който през този месец е 1,9%.
1 Благой
Коментиран от #25, #48
08:20 23.02.2026
2 Джавелин Михайлов
08:22 23.02.2026
3 злодеида
08:22 23.02.2026
4 Га ти се дава
08:22 23.02.2026
5 хехе
Коментиран от #19, #155
08:23 23.02.2026
6 Ахааа
Коментиран от #10, #55
08:23 23.02.2026
7 горски
08:23 23.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тома
08:25 23.02.2026
10 Даа
До коментар #6 от "Ахааа":Два са вариантите пред България- управление около Шиши ( както досега) или ново управление около Радев! Трети вариант наистина няма, това е безспорен факт!
Коментиран от #32, #39
08:25 23.02.2026
11 Българин
Няма вече, кой да излъже българина!
Коментиран от #15, #22, #69
08:26 23.02.2026
12 Пловдив
Коментиран от #16, #27
08:26 23.02.2026
13 БарекОфф
Да не стане като Симеончо "голям го вадим, ама мек"
08:26 23.02.2026
14 Някакви доказателства че е проведено
Коментиран от #61
08:27 23.02.2026
15 Пловдив
До коментар #11 от "Българин":Личи си кой плаща...
08:27 23.02.2026
16 Абе
До коментар #12 от "Пловдив":Той Слави влезе тъкмо щото не говореше. Сега се разприказва и няма да влезе.
08:29 23.02.2026
17 това е
08:29 23.02.2026
18 Трол
08:29 23.02.2026
19 Гледай звездите
До коментар #5 от "хехе":По-достоверно е.
08:29 23.02.2026
20 Мнение
ГЕРБ - 18 %.
ПП-ДБ - 15%.
ДПС - 10%.
Възраждане 8%...
08:29 23.02.2026
21 Джо
08:30 23.02.2026
22 Ахааа
До коментар #11 от "Българин":ГЕРБ/ДПС ще имате над 50 процента на куково лято... Добре, че поне вече и Възраждане се разкриха, че са им скрита патерица... Те гласуваха в парламента да се запази многомилионнната охрана на Шиши и Боко!
Коментиран от #43
08:31 23.02.2026
23 Време е
08:31 23.02.2026
24 Факти
08:31 23.02.2026
25 Социолог - евфимзъм
До коментар #1 от "Благой":за патологичен лъжец-
08:32 23.02.2026
26 Хахаха
А също и всички партии-балони като ИТН, МЕЧ, Величие и тем подобни измишльотини!!!
Ще последват съдбата на Атака, Воля, Нфсб Ндсв и др.
08:32 23.02.2026
27 Даа
До коментар #12 от "Пловдив":Радев ще обяви проекта до 4 март, за какво трябва да бие тъпана сега, сформира екип, който ще впечатли и спечели още по голяма подкрепа!
Коментиран от #82
08:33 23.02.2026
28 Перо
Коментиран от #31
08:33 23.02.2026
29 Истината
Коментиран от #45, #84
08:34 23.02.2026
30 тц, тц, тц
08:35 23.02.2026
31 Ирония
До коментар #28 от "Перо":Радев е Умен и пази радио-мълчание. Крие си картите още.
08:35 23.02.2026
32 Сам си конентираш
До коментар #10 от "Даа":коментара ти по 6. Жалка работа.
08:36 23.02.2026
33 Истината
08:36 23.02.2026
34 Дано
08:37 23.02.2026
35 хихи
Хипотетична партиина листа с неясен състав и хипотетична партия с неясна програма печели 33%!?!?!?!!!!
две провалили се партии(еднатата сексуално неорентирана) са в тройката????
За "Израждане" изобщо не ми се говори...
Добре, че поне ония по-долу не влицат....
08:37 23.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 надарена кака
08:38 23.02.2026
38 Промяна
Коментиран от #42
08:38 23.02.2026
39 По-точно
До коментар #10 от "Даа":Мафията Шиши-Боко или антикорупционерите Радев-ПП-ДБ?!
Коментиран от #96
08:38 23.02.2026
40 Нострадамус
08:38 23.02.2026
41 Това герберастко Леке!
08:39 23.02.2026
42 Хахаха
До коментар #38 от "Промяна":Слави се е о.а.ка.л.
08:39 23.02.2026
43 Минувач
До коментар #22 от "Ахааа":Само, дето това за Възраждане НЕ В вярно! Това беше адска партенка и лъжа на ППДБ за охраната. Такова гласуване онзи ден нямаше, не стигна времето за него. А ППДБ - ами те направо си управляваха с дебелия, пиха кафета, писаха си смс-и и то с приятелски тон. Те ли ще ми говорят.... Да не говорим, че се оказаха и педофилска секта и онези дето държат службите ще изкарват компроматите за тях малко по малко през цялата кампания, за да им държи влага и не се забравя случая.
Коментиран от #80, #102
08:39 23.02.2026
44 Чайне и пам перс
Първа политическа сила - БСП !!!
После кРадев, Импексовата, Маскудеца, Гела, други руски партии, и ако останат гласове - Геп и Сфин
08:40 23.02.2026
45 Перо
До коментар #29 от "Истината":Ще бъдат източени основно БСП и ПП/ДБ! Двете джендърски партии имат отношение към Радев и разочарование на електората им от неолиберализма!
08:40 23.02.2026
46 явер
08:40 23.02.2026
47 Гласуване за дребни партии е разпиляване
Въпросът е: Мафията Шиши-Боко или Антикорупционерите Радев-ПП-ДБ?!
Коментиран от #49
08:41 23.02.2026
48 Парадоксът че несъществуваща партия
До коментар #1 от "Благой":печели изборите , всъщност не е лишен от смисъл.Посланието е че партиите са излишни!
08:42 23.02.2026
49 бре бре
До коментар #47 от "Гласуване за дребни партии е разпиляване":БОТАШ бил антикорупционер? с 600 милиона комисион от загробващ 13 годишен никому ненужен договор.
Коментиран от #104
08:43 23.02.2026
50 Гаджева
Коментиран от #54, #149
08:43 23.02.2026
51 Възраждане ще има двойно
08:43 23.02.2026
52 Сийка
08:44 23.02.2026
53 Тошко
08:45 23.02.2026
54 станишко
До коментар #50 от "Гаджева":ходил ли е в казармата предполагам не
08:45 23.02.2026
55 Всеки трезво
До коментар #6 от "Ахааа":мислещ не би гласувал за зеления мундир и партия Боташ!
Коментиран от #71, #85
08:45 23.02.2026
56 Лъжци
Коментиран от #73, #135, #158
08:46 23.02.2026
57 Ван Дал
08:46 23.02.2026
58 Ако продължаваме в същия дух
Хайляците може да ни видят сметката.
08:46 23.02.2026
59 Радев да каже
Коментиран от #122
08:47 23.02.2026
60 Обективни факти
Вероятто Агенцията е герберска и манипулира данни.
Коментиран от #67
08:47 23.02.2026
61 Доказателството е, че са шарлатани!
До коментар #14 от "Някакви доказателства че е проведено":Как може, със запитване на 1000 човека, да пишеш, че над 50% щели да гласуват!? А това, че с такова запитване, ще покажеш, колко процента ще вземе всяка партия, е още по голяма шашма!? Тук играе принципа, който плаща, той определя музиката, та и при тези идиоти е така, лъжат та се късат, както на предните избори. И те предричаха, че Величие няма да влязат, а какво се оказа!?
08:47 23.02.2026
62 Меншевик
Коментиран от #66
08:47 23.02.2026
63 Радев ще вземе повече
08:47 23.02.2026
64 Парадокс
08:48 23.02.2026
65 Ако е вярно
Коментиран от #136
08:49 23.02.2026
66 Евроидиот
До коментар #62 от "Меншевик":Пълно е с такива заблудени евроgeбuли.
Коментиран от #157
08:50 23.02.2026
67 защо
До коментар #60 от "Обективни факти":Резултатите от изборите не показват ли същото?
08:50 23.02.2026
68 Перо
Коментиран от #112
08:51 23.02.2026
69 Истината:
До коментар #11 от "Българин":Хунтата ГЕРБ на крадците и лъжците и ДПС еничарите на Пеевски
ще паднат под 10% от гласовете!
Повече вече Не могат да излъжат Народа!
08:52 23.02.2026
70 Абсурдистан
08:53 23.02.2026
71 Боклуците на боклука
До коментар #55 от "Всеки трезво":А за Кой, Тиквата, Шиши, Кокорчо, Копейкин, Руди Гея или Комунягите, гробокопачите на България 🤛👊
08:53 23.02.2026
72 665
08:53 23.02.2026
73 Гласувам за Герб
До коментар #56 от "Лъжци":ГЕРБ печелят изборите,колкото и да не искате да повярвате!
Коментиран от #90, #147
08:53 23.02.2026
74 явер
08:53 23.02.2026
75 Зрител
08:54 23.02.2026
76 Радев намери ли ракета носител
Коментиран от #79
08:54 23.02.2026
77 само едно ще ви кажа
Коментиран от #88
08:54 23.02.2026
78 Алооо
08:55 23.02.2026
79 да ве
До коментар #76 от "Радев намери ли ракета носител":С партията на Черепа, подкрепен от Бобокови и Ковачки - бъдещите министри.
08:55 23.02.2026
80 Абе и на тях не им
До коментар #43 от "Минувач":е чист косъма. Не мога да си спомня, кога последно Костя е громил Шиши и обратното. Всички са на юруш да тричат ПП-то и служебното. Лошо няма, ама това явно е единствения враг на Тутраканската селищна. ДС и ФСБ клиенти са всичките ако ме потате
08:55 23.02.2026
81 Зеления
Коментиран от #101
08:55 23.02.2026
82 Опаа
До коментар #27 от "Даа":Какъв екип събира от бивши ченгета ,настоящи гладни крадци?! Интересно кога смята да ги обяви и това което прави честно ли е. За дъвката Боташ няма да говорим въобще . Радев е следващия Сакскобургготски,ще дойде ще излъже ,ще се накраде и Вие господа отново ще сте с пръст в ...... уста да кажем
Коментиран от #89
08:56 23.02.2026
83 Отивам за гъби!
Коментиран от #87
08:56 23.02.2026
84 Истината е,
До коментар #29 от "Истината":че е поредният измамник! Същият, като шарлатаните му, ПП:ДБ, които ни натресе! А овци още има.
Коментиран от #91
08:57 23.02.2026
85 Ти като си трезвомислещ,
До коментар #55 от "Всеки трезво":обясни ли си защо днес не се ползва този газопровод от Турция, който трябваше за захранва ЕС с газ? Радев ли е виновен, че българските послушковци клекнаха на Урсула и замразиха този газопровод? Ако този газопровод работеше, днес щеше да носи печалба на България!? А ако Южен поток минаваше през България, днес Турция щеше да ни плаща по 1 милион на ден, разбирате ли зелени тиквенца?
08:57 23.02.2026
86 32% САМО НЕ ЩЕ ИМА
08:58 23.02.2026
87 напротив
До коментар #83 от "Отивам за гъби!":Боташа разчита точно на ниската избирателна активност и ДА отидеш за гъби. Успех.
08:58 23.02.2026
88 Боташов
До коментар #77 от "само едно ще ви кажа":е нашият Лукашенко 2!
08:59 23.02.2026
89 Даже ще е още по-зле от царя!
До коментар #82 от "Опаа":Измамник и антибългарин, който ще закопае България!
08:59 23.02.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 разликата е
До коментар #84 от "Истината е,":че този не можеш да го свалиш от улицата.
Коментиран от #134
09:00 23.02.2026
92 ккк
09:00 23.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Развързвайте кесиите
09:01 23.02.2026
95 Реалността е:
09:01 23.02.2026
96 Хахаха
До коментар #39 от "По-точно":или шарлатаните ПП:ДБ и бащицата им кРадеф! Тия ли са антикорупционери бе? Що се не ....
09:01 23.02.2026
97 Последния Софиянец
Коментиран от #99
09:01 23.02.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Как къде
До коментар #97 от "Последния Софиянец":На бунището!
09:02 23.02.2026
100 нннн
09:02 23.02.2026
101 Напротив!
До коментар #81 от "Зеления":ГЕРБ и ДПС службите са намесени в случая.
09:04 23.02.2026
102 Ту-тууу
До коментар #43 от "Минувач":Диляне ти ли си ?!
09:04 23.02.2026
103 Лама от ПП
09:04 23.02.2026
104 Що бе
До коментар #49 от "бре бре":Нужен е на турция и кРадеф им ги дава, ама не неговите, а народните пари!
09:05 23.02.2026
105 Психологически ефекти върху избирателите
Демотивиране на привържениците на по-слабите партии: ако видят, че тяхната партия има нисък рейтинг, някои може да не гласуват.
09:06 23.02.2026
106 Сбора на процентите
09:06 23.02.2026
107 Анонимен
Коментиран от #115
09:07 23.02.2026
108 Васил
09:08 23.02.2026
109 Дилемата е:
Така, че избирайте: Мафията ГЕРБ-ДПС НН или Радев-ПП-ДБ????
Останалите истерични крясльовци - в канала!!!
09:08 23.02.2026
110 !!!?
09:09 23.02.2026
111 един
09:09 23.02.2026
112 Не нее
До коментар #68 от "Перо":Збъркан,така е програмиран.
09:09 23.02.2026
113 ООрана държава
09:10 23.02.2026
114 Труда облагородява
09:10 23.02.2026
115 Възможно е:
До коментар #107 от "Анонимен":Ако Шиши фалшифицира пак изборите, както видяхме нагледно в Белица как председателката на секцията си пишише най-бруталто бюлетинки за ДПС Ново Начало и ГЕРБ!!!
Коментиран от #117, #129
09:10 23.02.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 глупости
До коментар #115 от "Възможно е:":Нали Йотова ще прави честни избори. Как така някой от състезателите ще фалшифицира състезанието?
09:18 23.02.2026
118 Искаме програмата му
Коментиран от #154
09:19 23.02.2026
119 Ха, ха,
09:23 23.02.2026
120 Продължавайте в същия дух
09:23 23.02.2026
121 123
09:24 23.02.2026
122 Милен
До коментар #59 от "Радев да каже":Е как няма да е във фалит, като топлофикация София не си плаща газът и е натрупала над 1млрд евро дълг.
09:25 23.02.2026
123 123
09:27 23.02.2026
124 турците 1992
То и сега е така, но много лъжат с турските секции и процентите им се качват от тях.
Манипулацията на всички избори от тях е просто чудовищна, нямате си идея какво се върши около избори за да останата в парламента.
09:30 23.02.2026
125 Българин от Европа
09:32 23.02.2026
126 Пеньоар
09:32 23.02.2026
127 Докато има дпс и герб,
Нито пък този път.
Коментиран от #159
09:32 23.02.2026
128 123
09:33 23.02.2026
129 Анонимен
До коментар #115 от "Възможно е:":Лама Гюро ли ще фалшифицира изборите?Или ще вика Лена че е експерт?
09:34 23.02.2026
130 стоян георгиев
09:36 23.02.2026
131 Ватенка
09:38 23.02.2026
132 Лама от ПП
09:40 23.02.2026
133 ЕДГАР КЕЙСИ
09:40 23.02.2026
134 Все тая
До коментар #91 от "разликата е":Измамникът кРадеф си остава измамник!
09:40 23.02.2026
135 Нали, и кРадеф е
До коментар #56 от "Лъжци":главният шарлатанин и знае да прави ала-бала, естествено, че ще измами галфоните! Но ще е вреда за България!
09:42 23.02.2026
136 хаха
До коментар #65 от "Ако е вярно":Радев мълчи за да не лъсне истината, че е глупав и всичко, което е говорил като рецитации като Президент е зубрил часове наред за да го запомни.
Радев е последната барикада на Дълбоката държава в Сащ и е готвен за това от ЦРУ, което му даде и характеристика, че ще стане Президент, когато му дойде времето за последната Трета война , която ще унищожи половината население на Земята, но Радев ще даде населението на България като резервни части на САщ.
Коментиран от #139, #152
09:44 23.02.2026
137 Ватенка
09:48 23.02.2026
138 Голям смех
09:50 23.02.2026
139 ти верваш ли си
До коментар #136 от "хаха":Вярваш ли че ЦРУ не може да намери по-интелигентен та опрели до зеления чорап? Ако беше ЦРУ, Чорапа щеше да е на Луната, а не да ръси изтъркани умнизми пред камерите.
Коментиран от #143
09:50 23.02.2026
140 ЕДГАР КЕЙСИ
09:54 23.02.2026
141 Ватенка
Коментиран от #142, #160
09:54 23.02.2026
142 123
До коментар #141 от "Ватенка":Радев е евроатлантик . Възраждане не са .
09:58 23.02.2026
143 123
До коментар #139 от "ти верваш ли си":На ЦРУ им трябва послушен , не интелиген . Откакто се пръкна в шоуто на клоуна по бТВ (на Рупърт Мърдок) го лансират за лидер тип Орбан ( Орбан беше в ЕНП заедно с ГЕРБ в Европарламента)
10:02 23.02.2026
144 Пет партии влизат
Коментиран от #145
10:08 23.02.2026
145 Но Възраждане
До коментар #144 от "Пет партии влизат":Може да са дори трети. На тях нарочно им намалят резултата защото агенциите общо взето са евроатлантически и не че работят за Радев. Работят против Възраждане.
10:11 23.02.2026
146 Хаха
Коментиран от #148
10:16 23.02.2026
147 Тиквата+Шиши =💩
До коментар #73 от "Гласувам за Герб":Гласуваш, защото нямаш какво да крадеш след това .. .
10:42 23.02.2026
148 Шкембе Войвода
До коментар #146 от "Хаха":Величие е N1 Палячо. Просташки е пълен Шизофреник и мошеник, като Руди Гея 😂😂👊🤛
10:44 23.02.2026
149 Ами
До коментар #50 от "Гаджева":Едно време едни не ги взимаха в казармата
10:49 23.02.2026
150 Остап Бендер
10:50 23.02.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Абсолютно
До коментар #136 от "хаха":ВЯРНО!!!
11:41 23.02.2026
153 Вуте
11:56 23.02.2026
154 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #118 от "Искаме програмата му":Б00КЛУК А ПРОГРАМАТА НА МУТРАТА???? 20 ГОДИНИ БЕЗ ПРОГРАМА ..ИЛИ ПРОГРАМА ЗА КРАДЕНЕ САМО
12:52 23.02.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Пак няма да стане с тези 5-те пъртии
Отиваме на попредните извънредни избори.
Хасковския няма да направи 66:, ама и Ламата от Банкя трябва да слезе още надолу.
15:07 23.02.2026
157 Гадно
До коментар #66 от "Евроидиот":Евроидиот
141ОТГОВОР
До коментар 62 от "Меншевик":
Пълно е с такива заблудени евроgeбuли.
-;-
ГЕРБ трябва да отиде на Бунището на Историята.
Дори и последното показване на Ламата по телевизията показва какъв Премиер сме имали.
Абе какво стана с оня с чувалите с парите за магистралите!
15:09 23.02.2026
158 Пли 3.5-3.7 милиона до Урните
До коментар #56 от "Лъжци":Лъжци
1611ОТГОВОР
Радев ще взема над 1.2 милион гласа.
-;-
Каква вълна , какво цунами ще направел Хасковския като с 30-те % няма да бъде сам и с Герберастите ли да се коалира!
С ПП-ДБ-то ли
Да не говоря за Израждане!
15:11 23.02.2026
159 Сега трябва да се купева електорат
До коментар #127 от "Докато има дпс и герб,":Докато има дпс и герб,
34ОТГОВОР
в България честни избори няма да има.
Нито пък този път.
-;-
Ако Герберастите и Пеевистите не купят дастатъчно гласове, може да нямат и този електорат
А Пеевистите обещаваха пълен мандат- Те трябва да отпаднат под 4-те%!
15:15 23.02.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.