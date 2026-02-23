Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Тренд": Пет партии със сигурност влизат в следващия парламент. За формацията на Радев ще гласуват 32,7%

23 Февруари, 2026

  • агенция тренд-
  • пет партии-
  • следващ парламент-
  • румен радев

"Тренд": Пет партии със сигурност влизат в следващия парламент. За формацията на Радев ще гласуват 32,7% - 1
Снимка: Тренд
Пет формации влизат със сигурност в следващото Народно събрание, а две остават с реален шанс за представителство. Това показва проучване на "Тренд", по поръчка на „24 часа", посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 12 и 18 февруари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+. , цитирано от news.bg

Очаква се избирателна активност на предстоящите предсрочни парламентарни избори да бъде по-висока от последните няколко вота. 59% от всички пълнолетни българи, живеещи в страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас на 19 април.

"Тренд" уточнява, че 1% от извадката се равнява на 52 500 души, което означава, че около 3,1 милиона избиратели могат да отидат до урните.

Пет формации със сигурност ще имат представителство в следващото Народно събрание, а две партии остават близо до 4-процентната бариера за влизане в парламента.
Лидер в подредбата е новата формация на Румен Радев, която събира подкрепата на 32.7% от гласуващите. Втори остават ГЕРБ-СДС с 20,4%.

Очертава се неяснота за третото място, за което ще спорят ПП-ДБ (10,9%) и ДПС-Ново начало (10,5%).

"Възраждане" пък е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред гласуващите.

Близо до бариерата остават БСП (3,8%), както и МЕЧ (3,6%).

"Има такъв народ" пък може да разчита на 2,5%, Алиансът за права и свободи разполага с 1,7%, а "Величие" има подкрепата на 1,6% сред гласуващите.

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с "не подкрепям никого", който през този месец е 1,9%.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Благой

    103 6 Отговор
    СТАКМИСТИКА

    Коментиран от #25, #48

    08:20 23.02.2026

  • 2 Джавелин Михайлов

    32 19 Отговор
    Лошо ми е.

    08:22 23.02.2026

  • 3 злодеида

    106 4 Отговор
    Започна се с промиването на мозъците.

    08:22 23.02.2026

  • 4 Га ти се дава

    53 2 Отговор
    Бобът узрял ли беше или зелен?

    08:22 23.02.2026

  • 5 хехе

    61 1 Отговор
    като гледам прогнозите за някои партии ще става още по-весело.

    Коментиран от #19, #155

    08:23 23.02.2026

  • 6 Ахааа

    68 30 Отговор
    Всичките агенции дават преднина от 10-15 процента преднина за Радев... А те всички са завладени от Шиши и Боко, та реалната преднина е много, много по- голяма.... Хората знаят, че дефакто преднина България има само варианта- обединение около Радев или обединение около Пеевски!

    Коментиран от #10, #55

    08:23 23.02.2026

  • 7 горски

    45 2 Отговор
    На каквото си постелите,на това ще спите....

    08:23 23.02.2026

  • 9 Тома

    95 5 Отговор
    Вали гърми шайката герб винаги си има 20%. от администрацията и още няколко процента от умрелите

    08:25 23.02.2026

  • 10 Даа

    52 18 Отговор

    До коментар #6 от "Ахааа":

    Два са вариантите пред България- управление около Шиши ( както досега) или ново управление около Радев! Трети вариант наистина няма, това е безспорен факт!

    Коментиран от #32, #39

    08:25 23.02.2026

  • 11 Българин

    12 90 Отговор
    ГЕРБ и ДПС ще имат над 50% от гласовете!
    Няма вече, кой да излъже българина!

    Коментиран от #15, #22, #69

    08:26 23.02.2026

  • 12 Пловдив

    30 52 Отговор
    Радев ще се провали сгръм и трясък. Забелязвате ли, че не говори... Кой не говореше преди предишни избори? Слави. Правете си изводите.

    Коментиран от #16, #27

    08:26 23.02.2026

  • 13 БарекОфф

    35 17 Отговор
    Да видим като стане премиер дали толкова ще държи на референдуми. Или ще си приема закони и ще подписва със разни "Съвети за мир" както му скимне.
    08:26 23.02.2026

  • 14 Някакви доказателства че е проведено

    46 5 Отговор
    допитване? За представителност на извадка да не говорим.

    08:27 23.02.2026

  • 15 Пловдив

    47 3 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Личи си кой плаща...

    08:27 23.02.2026

  • 16 Абе

    57 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пловдив":

    Той Слави влезе тъкмо щото не говореше. Сега се разприказва и няма да влезе.

    08:29 23.02.2026

  • 17 това е

    60 3 Отговор
    Това е според прогнозно купените гласове. Ако народа излезе и масово гласува, резултатите ще са съвсем различни.

    08:29 23.02.2026

  • 18 Трол

    17 22 Отговор
    08:29 23.02.2026

  • 19 Гледай звездите

    27 5 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    По-достоверно е.

    08:29 23.02.2026

  • 20 Мнение

    42 25 Отговор
    Радев ще има 45%.
    ГЕРБ - 18 %.
    ПП-ДБ - 15%.
    ДПС - 10%.
    Възраждане 8%...

    08:29 23.02.2026

  • 21 Джо

    25 26 Отговор
    Тази статистика кой я поръча? Радев ли? Нейка чака изненади.

    08:30 23.02.2026

  • 22 Ахааа

    54 19 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    ГЕРБ/ДПС ще имате над 50 процента на куково лято... Добре, че поне вече и Възраждане се разкриха, че са им скрита патерица... Те гласуваха в парламента да се запази многомилионнната охрана на Шиши и Боко!

    Коментиран от #43

    08:31 23.02.2026

  • 23 Време е

    27 12 Отговор
    за Алтернатива за България, за нашия Орбан, за нашия Джорджеску !

    08:31 23.02.2026

  • 24 Факти

    6 15 Отговор
    Радев ще извади от парламента всички, които могат да се коалират с него.

    08:31 23.02.2026

  • 25 Социолог - евфимзъм

    21 1 Отговор

    за патологичен лъжец-

    08:32 23.02.2026

  • 26 Хахаха

    Възраждане спихна като спукан балон!
    А също и всички партии-балони като ИТН, МЕЧ, Величие и тем подобни измишльотини!!!
    Ще последват съдбата на Атака, Воля, Нфсб Ндсв и др.

    08:32 23.02.2026

    32 12 Отговор

    До коментар #12 от "Пловдив":

    Радев ще обяви проекта до 4 март, за какво трябва да бие тъпана сега, сформира екип, който ще впечатли и спечели още по голяма подкрепа!

    Коментиран от #82

    08:33 23.02.2026

  • 28 Перо

    26 22 Отговор
    Радев се крие като мишка и не смее да каже нищо, да не загуби гласове, а гласуващите овце, без да знаят името на партията, позиционирано място, идеология и програма, позиции по актуални външна и вътрешна политика, те ще гласуват като за Симеончо, надявайки се да ни “оправи” не за 800, а за 700 дни, в сегашната мутренска политическа система, утвърдена със закони и Конституция!

    Коментиран от #31

    08:33 23.02.2026

  • 29 Истината

    26 12 Отговор
    Всичкият електорат на паритии-джуджета ИТН, МЕЧ, Величие и Възраждане ще дадат този път гласа си за Румен Радев!!!

    Коментиран от #45, #84

    08:34 23.02.2026

  • 30 тц, тц, тц

    32 1 Отговор
    3.6% за Руди Гела и Расташки и 2.5% за ИТН?!!! Сериозно ли? Е, поне ще докопат немалка субсидия, че Руди и Расташки да си купят още някой друг имот и нов джип, а Слави да не остане на една инвалидна пенсия.

    08:35 23.02.2026

  • 31 Ирония

    19 13 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Радев е Умен и пази радио-мълчание. Крие си картите още.

    08:35 23.02.2026

  • 32 Сам си конентираш

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Даа":

    коментара ти по 6. Жалка работа.

    08:36 23.02.2026

  • 33 Истината

    20 11 Отговор
    ИТН, МЕЧ, Величие и Възраждане са политически трупове!

    08:36 23.02.2026

  • 34 Дано

    37 2 Отговор
    Да се закрие ИТН-/има такива наглеци/ да не видят парламент -чакърдачите

    08:37 23.02.2026

  • 35 хихи

    13 12 Отговор
    повече от 80% трябва да са "ония 80%" на проф Иво Христов!! Според мен отиват към 90....
    Хипотетична партиина листа с неясен състав и хипотетична партия с неясна програма печели 33%!?!?!?!!!!
    две провалили се партии(еднатата сексуално неорентирана) са в тройката????
    За "Израждане" изобщо не ми се говори...
    Добре, че поне ония по-долу не влицат....

    08:37 23.02.2026

  • 37 надарена кака

    7 1 Отговор
    Подремва ми на прашконитекопринаркови!

    08:38 23.02.2026

  • 38 Промяна

    6 29 Отговор
    СЛАВИ ША УДАРИ РАДЕВ НАКРАЯ И ША ГО СМЪКНЕ НА 10 ПРОЦЕНТА СЛАВИ ПРЕДИ ДА СИ ЗАМИНЕ ША УНИШОЖИ РР ШАРЛАТАНИТЕ КОПЕЙКИТЕ ГЕЛОВЕ И ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ

    Коментиран от #42

    08:38 23.02.2026

  • 39 По-точно

    12 6 Отговор

    До коментар #10 от "Даа":

    Мафията Шиши-Боко или антикорупционерите Радев-ПП-ДБ?!

    Коментиран от #96

    08:38 23.02.2026

  • 40 Нострадамус

    26 7 Отговор
    Методиев Борисов ще бъде арестуван и пратен в затвора в град Яши, Румъния, за да не пречи на разследването и да си плати за мизериите, които направи на Пеевски пред американци, британци, Ердоган и не на последно място - в Дубай. ГЕРБ ще са на пето място.

    08:38 23.02.2026

  • 41 Това герберастко Леке!

    22 3 Отговор
    Точно пък на ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНОТО проучване на това герберастко леке ли ще вярваме!?

    08:39 23.02.2026

  • 42 Хахаха

    20 2 Отговор

    До коментар #38 от "Промяна":

    Слави се е о.а.ка.л.

    08:39 23.02.2026

  • 43 Минувач

    19 15 Отговор

    До коментар #22 от "Ахааа":

    Само, дето това за Възраждане НЕ В вярно! Това беше адска партенка и лъжа на ППДБ за охраната. Такова гласуване онзи ден нямаше, не стигна времето за него. А ППДБ - ами те направо си управляваха с дебелия, пиха кафета, писаха си смс-и и то с приятелски тон. Те ли ще ми говорят.... Да не говорим, че се оказаха и педофилска секта и онези дето държат службите ще изкарват компроматите за тях малко по малко през цялата кампания, за да им държи влага и не се забравя случая.

    Коментиран от #80, #102

    08:39 23.02.2026

  • 44 Чайне и пам перс

    3 19 Отговор
    Фейк изследване !
    Първа политическа сила - БСП !!!
    После кРадев, Импексовата, Маскудеца, Гела, други руски партии, и ако останат гласове - Геп и Сфин

    08:40 23.02.2026

  • 45 Перо

    17 9 Отговор

    До коментар #29 от "Истината":

    Ще бъдат източени основно БСП и ПП/ДБ! Двете джендърски партии имат отношение към Радев и разочарование на електората им от неолиберализма!

    08:40 23.02.2026

  • 46 явер

    21 5 Отговор
    Малък народ, но за сметка с малко умствен багаж, забравя всичко и започва да търси нов месия.

    08:40 23.02.2026

  • 47 Гласуване за дребни партии е разпиляване

    11 7 Отговор
    на Гласове!!!

    Въпросът е: Мафията Шиши-Боко или Антикорупционерите Радев-ПП-ДБ?!

    Коментиран от #49

    08:41 23.02.2026

  • 48 Парадоксът че несъществуваща партия

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Благой":

    печели изборите , всъщност не е лишен от смисъл.Посланието е че партиите са излишни!

    08:42 23.02.2026

  • 49 бре бре

    15 11 Отговор

    До коментар #47 от "Гласуване за дребни партии е разпиляване":

    БОТАШ бил антикорупционер? с 600 милиона комисион от загробващ 13 годишен никому ненужен договор.

    Коментиран от #104

    08:43 23.02.2026

  • 50 Гаджева

    11 8 Отговор
    Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #54, #149

    08:43 23.02.2026

  • 51 Възраждане ще има двойно

    12 12 Отговор
    Меч може би ще влезе но столетницата не. Те ще се мъчат да я вкарат де , за да има кой да се коалира с новите водещи.

    08:43 23.02.2026

  • 52 Сийка

    12 7 Отговор
    Айдеее, 24 часа ( Тренд) се метнаха на барикадата за защита и славословене на Радддев!. Очакват големи рекламни договори!

    08:44 23.02.2026

  • 53 Тошко

    17 2 Отговор
    Умрете, да се гъзнисвате на ГРОБ! Тези дето загробиха България и всичките са за затвор! Робска психика, те станаха милионери а Вие още не знаете на кой свят се намирате!

    08:45 23.02.2026

  • 54 станишко

    12 0 Отговор

    До коментар #50 от "Гаджева":

    ходил ли е в казармата предполагам не

    08:45 23.02.2026

  • 55 Всеки трезво

    10 19 Отговор

    До коментар #6 от "Ахааа":

    мислещ не би гласувал за зеления мундир и партия Боташ!

    Коментиран от #71, #85

    08:45 23.02.2026

  • 56 Лъжци

    16 11 Отговор
    Радев ще взема над 1.2 милион гласа.

    Коментиран от #73, #135, #158

    08:46 23.02.2026

  • 57 Ван Дал

    3 7 Отговор
    Не е вярно. Първи са Синя България на Лилков и Коз на Москов. Втора се усмихва Корни от билборда. А трета политическа сила е партия Хиена на Луна.

    08:46 23.02.2026

  • 58 Ако продължаваме в същия дух

    12 1 Отговор
    До изборите я камилата я камиларя.
    Хайляците може да ни видят сметката.

    08:46 23.02.2026

  • 59 Радев да каже

    11 10 Отговор
    Радев да каже, защо Булгаргаз е във фактически фалит и в момента на командно дишане?

    Коментиран от #122

    08:47 23.02.2026

  • 60 Обективни факти

    18 5 Отговор
    Данните показват, че в много проучвания на „ТРЕНД“ партията ГЕРБ‑СДС винаги е с най‑висок процент подкрепа в сравнение с другите партии.
    Вероятто Агенцията е герберска и манипулира данни.

    Коментиран от #67

    08:47 23.02.2026

  • 61 Доказателството е, че са шарлатани!

    16 4 Отговор

    До коментар #14 от "Някакви доказателства че е проведено":

    Как може, със запитване на 1000 човека, да пишеш, че над 50% щели да гласуват!? А това, че с такова запитване, ще покажеш, колко процента ще вземе всяка партия, е още по голяма шашма!? Тук играе принципа, който плаща, той определя музиката, та и при тези идиоти е така, лъжат та се късат, както на предните избори. И те предричаха, че Величие няма да влязат, а какво се оказа!?

    08:47 23.02.2026

  • 62 Меншевик

    23 6 Отговор
    Що за идиот трябва да си ,за да гласуваш за мафията ГЕРБ, която съсипа всичко в България през последните 20 години ?

    Коментиран от #66

    08:47 23.02.2026

  • 63 Радев ще вземе повече

    11 9 Отговор
    Възраждане също. Помнете ми думата.

    08:47 23.02.2026

  • 64 Парадокс

    13 5 Отговор
    Политическите партии като ГЕРБ и ДПС Ново Начало понякога поръчват социологически проучвания, които да представят техния рейтинг по-изгодно.

    08:48 23.02.2026

  • 65 Ако е вярно

    8 2 Отговор
    няма да стане правителство и влизаме в нова спирала от избори. Ако е вярно… апропо, може и да излезе истина конспирацията, че Радев като цяло мълчи, за да не дръпне много, да влезем в поредица избори и накрая да натисне за промяна в конституцията. Президентска република или хипер бонус за първия, както май е в Гърция… тогава вече сме бетон за добро или лошо, ще имаме един бимбаши

    Коментиран от #136

    08:49 23.02.2026

  • 66 Евроидиот

    14 1 Отговор

    До коментар #62 от "Меншевик":

    Пълно е с такива заблудени евроgeбuли.

    Коментиран от #157

    08:50 23.02.2026

  • 67 защо

    3 7 Отговор

    До коментар #60 от "Обективни факти":

    Резултатите от изборите не показват ли същото?

    08:50 23.02.2026

  • 68 Перо

    11 4 Отговор
    Има ли нещо не обещано добро, от какви ли не партии, преди избори, през последните 36 г. Партията на Радев е поредния безсмислен пълнеж, в мутренската политическа система! И какъв е резултата, посочен във всички статистики на ЕС за 36 г.? Моделът е сбъркан през 1991 г.!

    Коментиран от #112

    08:51 23.02.2026

  • 69 Истината:

    14 5 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Хунтата ГЕРБ на крадците и лъжците и ДПС еничарите на Пеевски
    ще паднат под 10% от гласовете!
    Повече вече Не могат да излъжат Народа!

    08:52 23.02.2026

  • 70 Абсурдистан

    4 3 Отговор
    Мамникът разчита на ниска избирателна активност. И не само той. При висока няма да получи и четнърт от гласовете.

    08:53 23.02.2026

  • 71 Боклуците на боклука

    4 7 Отговор

    До коментар #55 от "Всеки трезво":

    А за Кой, Тиквата, Шиши, Кокорчо, Копейкин, Руди Гея или Комунягите, гробокопачите на България 🤛👊

    08:53 23.02.2026

  • 72 665

    9 1 Отговор
    Хубавото е ,че шарлатаните спихват !

    08:53 23.02.2026

  • 73 Гласувам за Герб

    6 19 Отговор

    До коментар #56 от "Лъжци":

    ГЕРБ печелят изборите,колкото и да не искате да повярвате!

    Коментиран от #90, #147

    08:53 23.02.2026

  • 74 явер

    6 5 Отговор
    Търсенето на спасител от народа е правене на харакири или сепуко, просто едно ритуално самоубийство. Първо Радев беше един слаб президент, ама много слаб, второ избори стават с много пари, интересувайте се от къде идват тези пари, какви ще са бъдещите интереси на тези, който дават парите. Никой "Спасител", няма как да излекува, мързела, злобата и зависта в българина, а тези качества му пречат за развитие и просперитет. Мислете като гласувате, да не после да казвате, ама те ни изкъгаха, пак загубихме едно време за развитие, после защо е хубаво при германците, ЕС е виновен за всичко, не всичко зависи от ТЕБ.

    08:53 23.02.2026

  • 75 Зрител

    12 1 Отговор
    То пък кой ли вярва на Тренд. Те са придворна агенция за манипулиране на обществените нагласи в полза на статуквото.

    08:54 23.02.2026

  • 76 Радев намери ли ракета носител

    9 2 Отговор
    Той на практика ще се яви ли на изборите ?

    Коментиран от #79

    08:54 23.02.2026

  • 77 само едно ще ви кажа

    7 9 Отговор
    Изберете си Радев. Но той няма да си тръгне, ако улицата поиска да го свали. Няма да си тръгне.

    Коментиран от #88

    08:54 23.02.2026

  • 78 Алооо

    6 7 Отговор
    Радев +Величие =125 гласа 👍

    08:55 23.02.2026

  • 79 да ве

    6 4 Отговор

    До коментар #76 от "Радев намери ли ракета носител":

    С партията на Черепа, подкрепен от Бобокови и Ковачки - бъдещите министри.

    08:55 23.02.2026

  • 80 Абе и на тях не им

    6 5 Отговор

    До коментар #43 от "Минувач":

    е чист косъма. Не мога да си спомня, кога последно Костя е громил Шиши и обратното. Всички са на юруш да тричат ПП-то и служебното. Лошо няма, ама това явно е единствения враг на Тутраканската селищна. ДС и ФСБ клиенти са всичките ако ме потате

    08:55 23.02.2026

  • 81 Зеления

    4 11 Отговор
    Изследването е проведено на 12.02.2026, десет дни само след Петрохан, тогава още не беше ясно че ППДБ са намесени в случая. Сега ако има изследване и то е коректно, ППДБ ще загубят поне 4 %, които вероятно ще се прехвърлят към Възраждане, МЕЧ, Величие и Радев. Като ППДБ ще са на пето място, а МЕЧ твърдо ще влязат в парламента.

    Коментиран от #101

    08:55 23.02.2026

  • 82 Опаа

    8 6 Отговор

    До коментар #27 от "Даа":

    Какъв екип събира от бивши ченгета ,настоящи гладни крадци?! Интересно кога смята да ги обяви и това което прави честно ли е. За дъвката Боташ няма да говорим въобще . Радев е следващия Сакскобургготски,ще дойде ще излъже ,ще се накраде и Вие господа отново ще сте с пръст в ...... уста да кажем

    Коментиран от #89

    08:56 23.02.2026

  • 83 Отивам за гъби!

    9 7 Отговор
    Лъжат за високата избирателна активност!Боташки да не разчита на нас!

    Коментиран от #87

    08:56 23.02.2026

  • 84 Истината е,

    5 7 Отговор

    До коментар #29 от "Истината":

    че е поредният измамник! Същият, като шарлатаните му, ПП:ДБ, които ни натресе! А овци още има.

    Коментиран от #91

    08:57 23.02.2026

  • 85 Ти като си трезвомислещ,

    12 6 Отговор

    До коментар #55 от "Всеки трезво":

    обясни ли си защо днес не се ползва този газопровод от Турция, който трябваше за захранва ЕС с газ? Радев ли е виновен, че българските послушковци клекнаха на Урсула и замразиха този газопровод? Ако този газопровод работеше, днес щеше да носи печалба на България!? А ако Южен поток минаваше през България, днес Турция щеше да ни плаща по 1 милион на ден, разбирате ли зелени тиквенца?

    08:57 23.02.2026

  • 86 32% САМО НЕ ЩЕ ИМА

    5 3 Отговор
    Повече поне 38-42% а БСП и да влезе защо са. Не стават. Има още некои дедо и баба с носталгия по добрият соц. Но не се заблуждавайте тези там са по големи капиталисти и крадци и от другите. Пример Ник ДОБРЕВ.

    08:58 23.02.2026

  • 87 напротив

    6 6 Отговор

    До коментар #83 от "Отивам за гъби!":

    Боташа разчита точно на ниската избирателна активност и ДА отидеш за гъби. Успех.

    08:58 23.02.2026

  • 88 Боташов

    5 7 Отговор

    До коментар #77 от "само едно ще ви кажа":

    е нашият Лукашенко 2!

    08:59 23.02.2026

  • 89 Даже ще е още по-зле от царя!

    9 6 Отговор

    До коментар #82 от "Опаа":

    Измамник и антибългарин, който ще закопае България!

    08:59 23.02.2026

  • 91 разликата е

    6 2 Отговор

    До коментар #84 от "Истината е,":

    че този не можеш да го свалиш от улицата.

    Коментиран от #134

    09:00 23.02.2026

  • 92 ккк

    4 6 Отговор
    пак сте завишили на някои процентите а на първия малко сте намалили ама ще го разберете на 19 . 04

    09:00 23.02.2026

  • 94 Развързвайте кесиите

    5 1 Отговор
    За да си прикритие срамотиите. Щот ако не влезете лошо. Ей го на хубавиците една по една се надеждат. Кой в Брюксел кой в канала. Кой на авто гара.

    09:01 23.02.2026

  • 95 Реалността е:

    7 1 Отговор
    Въпреки че са средни стойности това е просто ИЗВАДКА, а НЕ РЕАЛНАТА КАРТИНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАСТРОЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ!!!

    09:01 23.02.2026

  • 96 Хахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #39 от "По-точно":

    или шарлатаните ПП:ДБ и бащицата им кРадеф! Тия ли са антикорупционери бе? Що се не ....

    09:01 23.02.2026

  • 97 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Зулусите къде са

    Коментиран от #99

    09:01 23.02.2026

  • 99 Как къде

    6 1 Отговор

    До коментар #97 от "Последния Софиянец":

    На бунището!

    09:02 23.02.2026

  • 100 нннн

    8 5 Отговор
    ППДБ и БСП са надценени, а Меч и Възраждане подценени. ДПС варира в зависимост от мерките на МВР.

    09:02 23.02.2026

  • 101 Напротив!

    4 3 Отговор

    До коментар #81 от "Зеления":

    ГЕРБ и ДПС службите са намесени в случая.

    09:04 23.02.2026

  • 102 Ту-тууу

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Минувач":

    Диляне ти ли си ?!

    09:04 23.02.2026

  • 103 Лама от ПП

    9 1 Отговор
    Ламите са незначителна политическа сила

    09:04 23.02.2026

  • 104 Що бе

    4 4 Отговор

    До коментар #49 от "бре бре":

    Нужен е на турция и кРадеф им ги дава, ама не неговите, а народните пари!

    09:05 23.02.2026

  • 105 Психологически ефекти върху избирателите

    4 2 Отговор
    Принцип на социалното доказателство: хората виждат, че партия X „води“ и решават, че е правилно да гласуват за нея.
    Демотивиране на привържениците на по-слабите партии: ако видят, че тяхната партия има нисък рейтинг, някои може да не гласуват.

    09:06 23.02.2026

  • 106 Сбора на процентите

    5 0 Отговор
    Не трябва ли да е сто.

    09:06 23.02.2026

  • 107 Анонимен

    7 6 Отговор
    Даже и Шиши ще бие ПП ДБ

    Коментиран от #115

    09:07 23.02.2026

  • 108 Васил

    5 1 Отговор
    БZП и дългуча отиват в историята.

    09:08 23.02.2026

  • 109 Дилемата е:

    1 7 Отговор
    След 4-тата партия е безмислено да се гласува!!!
    Така, че избирайте: Мафията ГЕРБ-ДПС НН или Радев-ПП-ДБ????
    Останалите истерични крясльовци - в канала!!!

    09:08 23.02.2026

  • 110 !!!?

    5 6 Отговор
    Тези които гласуват за Мистър Кеш да плащат за "Боташ", а не всички българи...!

    09:09 23.02.2026

  • 111 един

    3 1 Отговор
    Има си хас някой друг освен наште мили комуняги да е на първо място,как я виждате тая работа?та нали ятаците им я пишат тая класация,и после пак ятаците им ще я натамънят /на изборите/ тая псевдокласация,химикала и коректора у тях,парите и ножа у тях,и най-важното,с тях Москва е в мир и в бой!

    09:09 23.02.2026

  • 112 Не нее

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Перо":

    Збъркан,така е програмиран.

    09:09 23.02.2026

  • 113 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Поредна агенция слага зулуса с празно над главата под чертата, срам за чалгарините

    09:10 23.02.2026

  • 114 Труда облагородява

    4 0 Отговор
    Надежда всяка тука оставете.

    09:10 23.02.2026

  • 115 Възможно е:

    4 3 Отговор

    До коментар #107 от "Анонимен":

    Ако Шиши фалшифицира пак изборите, както видяхме нагледно в Белица как председателката на секцията си пишише най-бруталто бюлетинки за ДПС Ново Начало и ГЕРБ!!!

    Коментиран от #117, #129

    09:10 23.02.2026

  • 117 глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #115 от "Възможно е:":

    Нали Йотова ще прави честни избори. Как така някой от състезателите ще фалшифицира състезанието?

    09:18 23.02.2026

  • 118 Искаме програмата му

    6 4 Отговор
    Големите измислици на Тренд . Още малко и целият Парламент ще бъде завладян от неизвестната партия на Пилота . По всичко личи с тези измислени анкети се цели да се вдига рейтинга на някого и да се смъква обикновено на истинските реформаторски партии . Интересно по какъв критерий се определя поведението на новата Президенска партия , кои са участниците по край Радев и каква програма имат. Тези които си дават подкрепата за няма нищо показва какъв електорат ще гласува за новото неизвестно бъдеще

    Коментиран от #154

    09:19 23.02.2026

  • 119 Ха, ха,

    0 1 Отговор
    няма начин…

    09:23 23.02.2026

  • 120 Продължавайте в същия дух

    3 0 Отговор
    Аятойлаците само за избори мислят.

    09:23 23.02.2026

  • 121 123

    6 1 Отговор
    Румен Радев е евроатлантик , същия като ГЕРБ, БСП, ДПС, СДС ,ПП ДБ и производните им медиини герои като Итн Славчо и шоутата на Цру от Нова, бтв и БНТ . Никой от Възраждане няма да гласува за президента 2 мандата на БСП/ГЕРБ . Радев може единствено да взема от гласовете на джендърите , доказа го и Йотова като сложи вето на 20те секции от Турция , по заръка на Радев

    09:24 23.02.2026

  • 122 Милен

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Радев да каже":

    Е как няма да е във фалит, като топлофикация София не си плаща газът и е натрупала над 1млрд евро дълг.

    09:25 23.02.2026

  • 123 123

    5 1 Отговор
    Радев е проект на САЩ, първи го лансираха по бТВ в Шоуто на Слави Трифонов 2010 , все още го има клипа в ютуб с гостуването му с униформата от ВВС при клоуна от бъдещото Има такъв народ

    09:27 23.02.2026

  • 124 турците 1992

    4 1 Отговор
    едва прескачаха трапа с 4 процента без фалшивите гласове от турция.
    То и сега е така, но много лъжат с турските секции и процентите им се качват от тях.
    Манипулацията на всички избори от тях е просто чудовищна, нямате си идея какво се върши около избори за да останата в парламента.

    09:30 23.02.2026

  • 125 Българин от Европа

    3 1 Отговор
    Хи.. хи... пак ще настъпите мотиката.. хи.. хи😄...

    09:32 23.02.2026

  • 126 Пеньоар

    3 3 Отговор
    Сънувам 121 депутата

    09:32 23.02.2026

  • 127 Докато има дпс и герб,

    3 4 Отговор
    в България честни избори няма да има.
    Нито пък този път.

    Коментиран от #159

    09:32 23.02.2026

  • 128 123

    5 1 Отговор
    Радев може единствено да взема от гласовете на джендърите , доказа го и Йотова като сложи вето на 20те секции от Турция , по заръка на Радев .

    09:33 23.02.2026

  • 129 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #115 от "Възможно е:":

    Лама Гюро ли ще фалшифицира изборите?Или ще вика Лена че е експерт?

    09:34 23.02.2026

  • 130 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Ламите ще имат 3.99%

    09:36 23.02.2026

  • 131 Ватенка

    0 6 Отговор
    Радев премиер!

    09:38 23.02.2026

  • 132 Лама от ПП

    5 1 Отговор
    Много малки Лами ще останат извън парламента.

    09:40 23.02.2026

  • 133 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 2 Отговор
    ЕВЕЛИНА СЛАВКОВА "СОЦИОЛОГ" ОТ ТРЕНД ....................... ПАРТИЯТА НА ПЕТРОХАН (КОКОРЧО и ПРОСТАКА КИРО) ........................ ФАКТ !

    09:40 23.02.2026

  • 134 Все тая

    7 1 Отговор

    До коментар #91 от "разликата е":

    Измамникът кРадеф си остава измамник!

    09:40 23.02.2026

  • 135 Нали, и кРадеф е

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "Лъжци":

    главният шарлатанин и знае да прави ала-бала, естествено, че ще измами галфоните! Но ще е вреда за България!

    09:42 23.02.2026

  • 136 хаха

    6 5 Отговор

    До коментар #65 от "Ако е вярно":

    Радев мълчи за да не лъсне истината, че е глупав и всичко, което е говорил като рецитации като Президент е зубрил часове наред за да го запомни.
    Радев е последната барикада на Дълбоката държава в Сащ и е готвен за това от ЦРУ, което му даде и характеристика, че ще стане Президент, когато му дойде времето за последната Трета война , която ще унищожи половината население на Земята, но Радев ще даде населението на България като резервни части на САщ.

    Коментиран от #139, #152

    09:44 23.02.2026

  • 137 Ватенка

    2 2 Отговор
    Русофобите се пръскат от яд

    09:48 23.02.2026

  • 138 Голям смех

    4 1 Отговор
    Делянчо ще е пред Ламите даже и с тяхно МВР

    09:50 23.02.2026

  • 139 ти верваш ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "хаха":

    Вярваш ли че ЦРУ не може да намери по-интелигентен та опрели до зеления чорап? Ако беше ЦРУ, Чорапа щеше да е на Луната, а не да ръси изтъркани умнизми пред камерите.

    Коментиран от #143

    09:50 23.02.2026

  • 140 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА" АГЕНЦИЯ "ТРЕНД" ..................... ЕВЕЛИНА СЛАВКОВА Е "СОЦИОЛОГ - ЖЪЛТОПАВЕТНИК" ОТ "ТРЕНД" .................... ВСИЧКО Е ЯСНО В "БЕZПРИСТРАСНОСТТА" НА "ТРЕНД" ...................... ФАКТ !

    09:54 23.02.2026

  • 141 Ватенка

    1 2 Отговор
    Очаквам правителство Радев-Възраждане

    Коментиран от #142, #160

    09:54 23.02.2026

  • 142 123

    3 0 Отговор

    До коментар #141 от "Ватенка":

    Радев е евроатлантик . Възраждане не са .

    09:58 23.02.2026

  • 143 123

    2 1 Отговор

    До коментар #139 от "ти верваш ли си":

    На ЦРУ им трябва послушен , не интелиген . Откакто се пръкна в шоуто на клоуна по бТВ (на Рупърт Мърдок) го лансират за лидер тип Орбан ( Орбан беше в ЕНП заедно с ГЕРБ в Европарламента)

    10:02 23.02.2026

  • 144 Пет партии влизат

    2 1 Отговор
    Пет партии излизат.

    Коментиран от #145

    10:08 23.02.2026

  • 145 Но Възраждане

    2 2 Отговор

    До коментар #144 от "Пет партии влизат":

    Може да са дори трети. На тях нарочно им намалят резултата защото агенциите общо взето са евроатлантически и не че работят за Радев. Работят против Възраждане.

    10:11 23.02.2026

  • 146 Хаха

    1 1 Отговор
    Меч двойно повече от величие: манипулации и дтъкмистика

    Коментиран от #148

    10:16 23.02.2026

  • 147 Тиквата+Шиши =💩

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Гласувам за Герб":

    Гласуваш, защото нямаш какво да крадеш след това .. .

    10:42 23.02.2026

  • 148 Шкембе Войвода

    3 0 Отговор

    До коментар #146 от "Хаха":

    Величие е N1 Палячо. Просташки е пълен Шизофреник и мошеник, като Руди Гея 😂😂👊🤛

    10:44 23.02.2026

  • 149 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Гаджева":

    Едно време едни не ги взимаха в казармата

    10:49 23.02.2026

  • 150 Остап Бендер

    1 1 Отговор
    И тези проценти няма да му помогнат. Не е ясно до последния момент дали толкова наивници ще гласуват за все още неродената партия на екс президента.

    10:50 23.02.2026

  • 152 Абсолютно

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "хаха":

    ВЯРНО!!!

    11:41 23.02.2026

  • 153 Вуте

    0 0 Отговор
    Къде се скри сина Божи, най подготвения, най добрия и най най Бойко Борисов.

    11:56 23.02.2026

  • 154 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "Искаме програмата му":

    Б00КЛУК А ПРОГРАМАТА НА МУТРАТА???? 20 ГОДИНИ БЕЗ ПРОГРАМА ..ИЛИ ПРОГРАМА ЗА КРАДЕНЕ САМО

    12:52 23.02.2026

  • 156 Пак няма да стане с тези 5-те пъртии

    0 0 Отговор
    вижте им резултататите и ако е верно че Ламата Банкя няма да прави повече с ПП-ДБ-то и стана ьясно .
    Отиваме на попредните извънредни избори.

    Хасковския няма да направи 66:, ама и Ламата от Банкя трябва да слезе още надолу.

    15:07 23.02.2026

  • 157 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Евроидиот":

    Евроидиот
    141ОТГОВОР
    До коментар 62 от "Меншевик":

    Пълно е с такива заблудени евроgeбuли.
    -;-
    ГЕРБ трябва да отиде на Бунището на Историята.
    Дори и последното показване на Ламата по телевизията показва какъв Премиер сме имали.

    Абе какво стана с оня с чувалите с парите за магистралите!

    15:09 23.02.2026

  • 158 Пли 3.5-3.7 милиона до Урните

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Лъжци":

    Лъжци
    1611ОТГОВОР
    Радев ще взема над 1.2 милион гласа.
    -;-
    Каква вълна , какво цунами ще направел Хасковския като с 30-те % няма да бъде сам и с Герберастите ли да се коалира!
    С ПП-ДБ-то ли
    Да не говоря за Израждане!

    15:11 23.02.2026

  • 159 Сега трябва да се купева електорат

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "Докато има дпс и герб,":

    Докато има дпс и герб,
    34ОТГОВОР
    в България честни избори няма да има.
    Нито пък този път.
    -;-
    Ако Герберастите и Пеевистите не купят дастатъчно гласове, може да нямат и този електорат
    А Пеевистите обещаваха пълен мандат- Те трябва да отпаднат под 4-те%!

    15:15 23.02.2026

