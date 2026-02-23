"Тренд": Пет партии със сигурност влизат в следващия парламент. За формацията на Радев ще гласуват 32,7%

Пет формации влизат със сигурност в следващото Народно събрание, а две остават с реален шанс за представителство. Това показва проучване на "Тренд", по поръчка на „24 часа", посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 12 и 18 февруари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+. , цитирано от news.bg

Очаква се избирателна активност на предстоящите предсрочни парламентарни избори да бъде по-висока от последните няколко вота. 59% от всички пълнолетни българи, живеещи в страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас на 19 април.

"Тренд" уточнява, че 1% от извадката се равнява на 52 500 души, което означава, че около 3,1 милиона избиратели могат да отидат до урните.

Пет формации със сигурност ще имат представителство в следващото Народно събрание, а две партии остават близо до 4-процентната бариера за влизане в парламента.

Лидер в подредбата е новата формация на Румен Радев, която събира подкрепата на 32.7% от гласуващите. Втори остават ГЕРБ-СДС с 20,4%.

Очертава се неяснота за третото място, за което ще спорят ПП-ДБ (10,9%) и ДПС-Ново начало (10,5%).

"Възраждане" пък е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред гласуващите.

Близо до бариерата остават БСП (3,8%), както и МЕЧ (3,6%).

"Има такъв народ" пък може да разчита на 2,5%, Алиансът за права и свободи разполага с 1,7%, а "Величие" има подкрепата на 1,6% сред гласуващите.

Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с "не подкрепям никого", който през този месец е 1,9%.