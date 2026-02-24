Новини
Женският отбор по хокей на САЩ отхвърли покана на Доналд Тръмп за речта му в Конгреса ВИДЕО

24 Февруари, 2026 06:06, обновена 24 Февруари, 2026 06:13 1 497 10

Олимпийските шампионки се оправдаха с натоварен планиран график

Женският отбор по хокей на САЩ отхвърли покана на Доналд Тръмп за речта му в Конгреса ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Женският отбор по хокей на САЩ отказа поканата на Доналд Тръмп да присъства на обръщението за състоянието на Съюза към Конгреса.

Това съобщи NBC, позовавайки се на представител на Федерацията по хокей на САЩ.

Тръмп покани мъжкия и женския отбор по хокей на САЩ на събитието, след като и двата спечелиха олимпийски златни медали. Американските отбори победиха Канада в последните мачове с резултат 2:1 след продължения.

„Искрено сме благодарни за поканата, отправена към нашия женски отбор по хокей на САЩ, спечелил златен медал, и оценяваме признанието за тяхното забележително постижение“, каза говорител на USA Hockey.

„Поради график и предварително планирани академични и професионални ангажименти след Игрите, спортистките няма да могат да участват. За тях е чест да бъдат включени в този списък и са благодарни за признанието.“

Женският отбор по хокей на САЩ спечели Олимпийските игри за трети път. Женският отбор на САЩ печели преди това през 1998 и 2018 г.


САЩ
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕйБиСи

    14 2 Отговор
    Да не ги е поканил на Ъпщайн парти?

    06:38 24.02.2026

  • 2 Гост

    10 7 Отговор
    Хе, Олимпийски лесбийки - Оранжев клоун 1:0

    Коментиран от #9

    06:48 24.02.2026

  • 3 Дзак

    11 3 Отговор
    Да се оплаче в групата за споделяне!

    07:07 24.02.2026

  • 4 Жоро

    10 3 Отговор
    А кога писахте,че мъжкият отбор ще отиде?Медиите са враг на народа!

    Коментиран от #5

    07:09 24.02.2026

  • 5 Факт

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Жоро":

    Всеки с проблемите си!

    07:45 24.02.2026

  • 6 Леля Гошо

    8 1 Отговор
    Защо премълчавате подигравателния начин, по който ги покани. Той покани мъжете и каза нещо от рода на "Ама май ще трябва да поканим и жените, че иначе ще ме импийчнат", т..е. не защото техният златен медал ме интересува и заслужават покана

    Коментиран от #7, #10

    08:02 24.02.2026

  • 7 Жоро

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Леля Гошо":

    Кой го е грижа за женски хокей?Аре по сериозно.

    08:15 24.02.2026

  • 8 Дори на краварите им писна

    6 1 Отговор
    от ненормалния оранжев ционист.

    08:46 24.02.2026

  • 9 "Лесбийки" ...ама

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    световни шампионки, нека има по малко от всичко!!!

    09:25 24.02.2026

  • 10 Оставете "Дядото"...на Мелъни!!!

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Леля Гошо":

    явно му се иска. .. да е "всякакъв" ама не му стиска!!!
    Власт и пара , дупка отваря!!!

    09:34 24.02.2026