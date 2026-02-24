Женският отбор по хокей на САЩ отхвърли покана на Доналд Тръмп за речта му в Конгреса ВИДЕО

Женският отбор по хокей на САЩ отказа поканата на Доналд Тръмп да присъства на обръщението за състоянието на Съюза към Конгреса.

Това съобщи NBC, позовавайки се на представител на Федерацията по хокей на САЩ.

Тръмп покани мъжкия и женския отбор по хокей на САЩ на събитието, след като и двата спечелиха олимпийски златни медали. Американските отбори победиха Канада в последните мачове с резултат 2:1 след продължения.

„Искрено сме благодарни за поканата, отправена към нашия женски отбор по хокей на САЩ, спечелил златен медал, и оценяваме признанието за тяхното забележително постижение“, каза говорител на USA Hockey.

„Поради график и предварително планирани академични и професионални ангажименти след Игрите, спортистките няма да могат да участват. За тях е чест да бъдат включени в този списък и са благодарни за признанието.“

Женският отбор по хокей на САЩ спечели Олимпийските игри за трети път. Женският отбор на САЩ печели преди това през 1998 и 2018 г.