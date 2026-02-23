Нейнски от Брюксел: Прави се опит за отслабване помощта за Украйна

ЕС е твърдо решен да се противопостави на тази дезинформационна вълна, което не е лесно във времето на социалните мрежи. Това коментира служебният министър на външните работи Надежда Нейнски. Тя е в Брюксел, където ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи БНТ.
От думите ѝ стана ясно, че заседанието е интензивно и динамично. Сериозно е дискутирана темата за хибридните атаки и дезинформация. Тема, по която България има много какво да каже, отбеляза тя.
„За нас темата за хибридните атаки е изключително важна, особено в контекста на приближаващите парламентарни избори. Защото опитите за поднасянето на фалшиви новини е нещо, което разколебава процеса на разширяването. Прави се опит за отслабване помощта за Украйна, най-важното – дезинформацията цели всяване на страх сред хората. Смисълът на дезинформацията е хората да бъдат уплашени. Когато има страх, тогава натискът за взимане на разумни решения е голям", коментира Нейнски.
По думите ѝ на съвета на външните министри са коментирани общи действия срещу хибридната война и дезинформацията.
1 провинциалист
Коментиран от #63, #69, #129, #130
15:55 23.02.2026
2 Туй кучИ
Коментиран от #76
15:55 23.02.2026
3 в кратце
Коментиран от #20, #78, #104
15:56 23.02.2026
4 Милко Калайджиев
Коментиран от #19
15:56 23.02.2026
5 Питам:
Коментиран от #30
15:56 23.02.2026
6 Дукеса Вампиреса
15:56 23.02.2026
7 хабдежцд
15:56 23.02.2026
8 123456
Коментиран от #56
15:57 23.02.2026
9 А,ве...
Давай ти за Украйна,като ти се дават!
На мен,вече-не ми се дават!
Баста!
15:58 23.02.2026
11 в кратце
15:59 23.02.2026
12 Реалист
Коментиран от #127
15:59 23.02.2026
13 Дедо
15:59 23.02.2026
14 Дън Бай
16:01 23.02.2026
15 Перо
16:02 23.02.2026
16 Гост
16:03 23.02.2026
17 гост
16:04 23.02.2026
18 Мнение
Марш ппдб и костовистите, заедно с герб и дпс, ВЪН ОТ ВЛАСТТА НА БЪЛГАРИЯ!!!!!!!!!!!
16:05 23.02.2026
19 Гей Веган
До коментар #4 от "Милко Калайджиев":Тя ша уварди и на комшиите, додето ти поглед стига...
16:05 23.02.2026
20 Това не е жена
До коментар #3 от "в кратце":Това е женска лаещо животно
16:06 23.02.2026
21 Ачка-кан
16:06 23.02.2026
22 учуден
16:06 23.02.2026
23 ЕЙ ГАРАЖНА КРАДЛО
16:07 23.02.2026
24 ГанЧо
16:07 23.02.2026
25 Хей живот
16:07 23.02.2026
26 Истината
16:08 23.02.2026
27 фен на сидеров
16:08 23.02.2026
28 тъй, тъй
16:08 23.02.2026
29 марш
16:09 23.02.2026
30 Присмехулник
До коментар #5 от "Питам:":Тримцата изредени ще бъдат боен разузнавателен дозор, двете плашила - санитарки. Ама май не стават, щото са много мършави. Не могат да носят носилките.
16:09 23.02.2026
32 ало, Брюксел,
16:10 23.02.2026
33 провинциалист
Коментиран от #113
16:10 23.02.2026
34 Гост
16:10 23.02.2026
35 Къде те извадиха от нафталина
16:11 23.02.2026
37 Драги другари
Такива имат и царете Михаил Федорович и Николай II.
А през 90-те години на 20 век Русия /СССР/ губи и социалистическите си колонии в Изт.Европа.
Сега Китай диша във врата на Русия.
СВО ???!!!
Хахахаааха.
Шоуто предстои!
Коментиран от #52, #167
16:13 23.02.2026
39 Хайде холан
16:14 23.02.2026
40 И тази
16:14 23.02.2026
41 маке
16:15 23.02.2026
42 Уса
16:15 23.02.2026
43 Оставка
16:16 23.02.2026
44 ужас
16:18 23.02.2026
45 Сатана Z
16:21 23.02.2026
16:21 23.02.2026
47 Кюмюра от Драгалевци
16:21 23.02.2026
48 Тъ.па русофобска скумрия
Коментиран от #121
16:22 23.02.2026
49 Емигрант
16:24 23.02.2026
50 Не разбирам
16:24 23.02.2026
51 ФЕЙК - либераст
16:25 23.02.2026
52 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #37 от "Драги другари":Не го мисли , това е тяхна си работа !Скоро твоите грижи ще отпаднат след като султан Ердуан официално и на хартия върне обратно Източна Румелия към анаватан Тюркие .Пееффски може да стане валия .
Коментиран от #120, #160
16:26 23.02.2026
53 Хараламби
Коментиран от #65
16:26 23.02.2026
54 Тая маст и я
Това й е политиката на либийската измекярка
16:26 23.02.2026
55 123
Коментиран от #58
16:27 23.02.2026
56 Емигрант
До коментар #8 от "123456":Отговарям: Търпите ги, това е. Щом се държите като дoбитък, ще ви третират като дoбитък.
16:27 23.02.2026
57 Гончар Романенко
да я питаш какво е окачила!
Коментиран от #166
16:27 23.02.2026
58 ТИР
До коментар #55 от "123":Няма как да мисли , тази е в режим блу тут,,,,
16:31 23.02.2026
59 Д-р Антон Петев
16:31 23.02.2026
60 Господин Премиер
16:32 23.02.2026
61 НЕ хибридни атаки Надеждо някоя си
16:32 23.02.2026
62 Каква помощ?
Гада врътиопашката!
16:33 23.02.2026
63 куку
До коментар #1 от "провинциалист":Аз много исках за този пост да бъде номинирана Елена Поптодорова..Макар че и сегашния министър на ниво..чудесно се справя със своите "заблуждения"..все в главите им украйна..и Путин..и разбира се всички лъжат само Надето казва истина..Ах тези социални мрежи..трябва да ги забранят..
Коментиран от #144
16:33 23.02.2026
64 Стара чанта
16:33 23.02.2026
65 Хмм
До коментар #53 от "Хараламби":много са му отказали да станат министри и затова е опрял да такива изпаднали дето нямат шанс да бъдат в листи за парламент.атанасов одобрява правителството но не иска да стане министър, че депутатската заплата му е по-скъпа или мирчев, или божанков
16:33 23.02.2026
66 ФилоСофф
Коментиран от #123
16:34 23.02.2026
67 Аре да те видим нищожество
16:34 23.02.2026
68 ЕДНА БАБКА НА
16:34 23.02.2026
69 Яааааа
До коментар #1 от "провинциалист":колко си остроумен!
16:34 23.02.2026
70 Трътлю
16:34 23.02.2026
71 Грозното Наде
16:35 23.02.2026
72 Ами
16:35 23.02.2026
73 само питам
16:35 23.02.2026
74 стоян георгиев
16:37 23.02.2026
75 Ами
16:38 23.02.2026
76 Тоз Ненски много прилича на Михайлова
До коментар #2 от "Туй кучИ":дето бастиса първита 2 блока на Атомната централа , построена от нашите родители да има ток за поколения българчета.
Коментиран от #93
16:38 23.02.2026
77 фауна
16:38 23.02.2026
78 Галина Колева
До коментар #3 от "в кратце":ТАКА Е ,НО Е УДОБНА НЯКОМУ. СЛЕД ПОЗОРНАТА И ПОСТЪПКА СЪС СЕСТРИТЕ КАК ИМА ЛИЦЕ ДА СЕ ПОКАЗВА. КАК СПИ.СПОКОЙНО ТАЗИ ПРЕДАТЕЛКА .БОГ ЗАБАВЯ ,НО НЕ ЗАБРАВЯ.
16:39 23.02.2026
79 Ъхъъъъъ.....
16:39 23.02.2026
80 Гробар
16:39 23.02.2026
81 1234
16:39 23.02.2026
82 Учуден
16:39 23.02.2026
83 Лама Хаминей
16:40 23.02.2026
84 СТАРА СДС КРАДЛА
16:40 23.02.2026
85 Гробар
16:41 23.02.2026
86 Анонимен
16:44 23.02.2026
87 Промяна
16:45 23.02.2026
88 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:46 23.02.2026
90 дезинформацията
16:46 23.02.2026
91 Нисим
16:47 23.02.2026
92 Пияната Надка
16:47 23.02.2026
93 Моряка
До коментар #76 от "Тоз Ненски много прилича на Михайлова":Ами,хич даже не п.илича. Михайлова беше хубава.
Коментиран от #98
16:47 23.02.2026
94 Някой
16:48 23.02.2026
95 Марко Доколянков
16:48 23.02.2026
97 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Зaщо кpемълcките nлъхoвe, внедpени в cлyжбите ни от npодaжникa ryмен paдев не ca yволнени и дaдени нa cъд зa дъpжaвнa измянa ?
Зaщо вcе още нямa заповед за арест нa нaй-rолемия cpaм зa Бълrapия и rенеpaлитетa ни, тaзи pyZкa изтpивaлкa paдев ?
Коментиран от #106, #108, #154
16:48 23.02.2026
98 Тъй тъй, точно тъй
До коментар #93 от "Моряка":не п.илича ! Михайлова беше хубава и космата
16:49 23.02.2026
99 Фон дер Гаген
То и с Надето не е за гледане де ....
16:51 23.02.2026
100 Силно залюбихме Боко и Шиши
16:52 23.02.2026
101 Ето бе
16:52 23.02.2026
102 Много т@па и противна
Коментиран от #134
16:53 23.02.2026
103 Гешев
Коментиран от #132
16:53 23.02.2026
104 Уви
До коментар #3 от "в кратце":Тя не представлява България.
Назначена е от Брюксел да представлява укрия със заплата от България.
Външните ни минстри и военните минстри са номинации на чужди посолства още от времето на царя.
Коментиран от #110
16:53 23.02.2026
105 Тома
16:55 23.02.2026
106 Димитър Георгиев
До коментар #97 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Лапуркай ,бе тъ пуннгерр,кой ти е дал и трибуна не знам .
16:55 23.02.2026
108 Тихо бре ! Пак ли шизофренираш?
До коментар #97 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Ако не бяха Русия и Дунав мост нямаше да имаш даже и сега щеше да чакаш някой ром да ти донесе вода в бъчви с някоя каруца че да се подмиеш за велик ден
16:56 23.02.2026
109 Стара мутра
16:56 23.02.2026
110 Оли Гоф Рен
До коментар #104 от "Уви":То па един цар-крадлив дедо,па и не знам в република да има царе ?
Коментиран от #118
16:57 23.02.2026
111 Райк Мюте
16:57 23.02.2026
112 ЕС е твърдо решен да се противопостави
16:58 23.02.2026
113 на тая в речника
До коментар #33 от "провинциалист":думата "не" не съществува.Затова и заема такъв пост.Навремето хващаше окото.Сегашните кифли,с безброй хирургически намеси да я огледат хубаво,за да добият представа как ще изглеждат в бъдеще.
16:59 23.02.2026
115 Бат Венце Сикаджията
17:02 23.02.2026
116 Баба нада
17:02 23.02.2026
117 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:03 23.02.2026
118 Уви
До коментар #110 от "Оли Гоф Рен":Външният му министер беше Онзи с трабанта.
Говорим за чужди служители на българска заплата.Цатят пък е съвсем отделна тема.
17:03 23.02.2026
119 Олееее....
17:03 23.02.2026
120 разправят,
До коментар #52 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":че вестоносците,които носят лоши новини ги убивали...
17:04 23.02.2026
121 Абе
До коментар #48 от "Тъ.па русофобска скумрия":нека си е русофобска, щомя влече, проблемът е че е българофобска и укрофилска.
17:05 23.02.2026
122 БарекОфф
Само да не ги забъркаш като в Либия. Умната ей.
17:07 23.02.2026
123 е то бива
До коментар #66 от "ФилоСофф":стари,ама чак пък от ерата на Тутанкамон...🤣🤣🤣
17:07 23.02.2026
124 зафир5894
17:07 23.02.2026
125 баба Гейнски
17:08 23.02.2026
126 Бг гражданин
17:08 23.02.2026
127 Като Тагарев, помнете!
До коментар #12 от "Реалист":Ония искаше да хвърли български войски в Украйна срещу Русия! Никога да не се забравя. ППДБ са проксита на Урсулото. Внимавайте и на изборите мислете и се оглеждайте
17:09 23.02.2026
129 Софийски селянин,
До коментар #1 от "провинциалист":Ей много си бърз с коментара,като руска ракета с разлика от само две минути...
Дерзай,с такива като теб и останалите драскачи България ще цъфне и върже...
17:09 23.02.2026
130 баба Яга за външен министър
До коментар #1 от "провинциалист":що тва не беше ли убавото наде
синята калинка на костоф
17:10 23.02.2026
131 9ти септември
17:11 23.02.2026
132 аз лично
До коментар #103 от "Гешев":подозирам Макрон,дано жена му да не чете "Факти"...🤣🤣🤣
17:12 23.02.2026
133 Бай костя
17:15 23.02.2026
134 ПРАВ СИ...!
До коментар #102 от "Много т@па и противна":Обаче!
Първо да остави на Българският народ,заграбените гаражи на УБО и тогава да заминава за Украйна и хич да не ми се връща...!
17:16 23.02.2026
135 Оставка
17:16 23.02.2026
137 Мда
17:17 23.02.2026
138 А ПО ЛЕКО
17:17 23.02.2026
140 3333
17:18 23.02.2026
141 дай Боже
До коментар #89 от "Възpожденец 🇧🇬":да попаднеш на някой от тия ботове...
Коментиран от #156
17:18 23.02.2026
144 Те па все крадли!
До коментар #63 от "куку":Ленчето Поптодорова-краде кремчета против бръчки на летището...!
Пък Надето,бара на по-едро...!
Краде бивши гаражи на УБО...!
17:19 23.02.2026
145 Факт
Смотаняци
17:20 23.02.2026
146 Мммммм
17:21 23.02.2026
147 Времето е наше
17:22 23.02.2026
148 Баба Гошка
17:23 23.02.2026
149 Неприятна физиономия
17:24 23.02.2026
150 Ироничен
17:25 23.02.2026
151 Дедо Ставри
17:25 23.02.2026
153 Позор
17:29 23.02.2026
154 Пиленце
До коментар #97 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":, защо си сложи сам плюсче на коментара, пиленце? Толкова ли си отчаяно?
17:29 23.02.2026
155 Патриот
17:31 23.02.2026
156 Копейкотрошач
До коментар #141 от "дай Боже":Врстленцето ти колко минути ще издържи?
17:31 23.02.2026
157 Нее!
Коментиран от #172
17:32 23.02.2026
158 Ива
Коментиран от #163, #164
17:33 23.02.2026
159 Задачата на кремълският бот.
Норматив на ден на руски бот 72-144 постинга.
17:34 23.02.2026
160 Какво общо има Турция
До коментар #52 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":Концентрирай се. Иначе има само плещене.
17:34 23.02.2026
161 Не ни подценявайте!
17:35 23.02.2026
162 От каде
17:35 23.02.2026
163 Та, кои сте вие
До коментар #158 от "Ива":българите?
Ива и баба?
17:35 23.02.2026
164 Таня
До коментар #158 от "Ива":Българите мразим Русия освен че подкрепяме Украйна.
Коментиран от #168
17:36 23.02.2026
165 Врели некипели
17:37 23.02.2026
166 На индивиди с
До коментар #57 от "Гончар Романенко":руски имена, мястото им не е тук.
Това е форум за нормални хора.
Коментиран от #169, #170
17:37 23.02.2026
167 Шоуто предстои
До коментар #37 от "Драги другари":Голям либерастки рев ще има
17:38 23.02.2026
168 До Танчето...
До коментар #164 от "Таня":Обичаме Русия, както обичаме България. До Танчето, Кайчето, Надето, Кики и Фифи...
17:38 23.02.2026
169 Мухахаха
До коментар #166 от "На индивиди с":Ехо гейпарада вие от нормалните ли сте
17:39 23.02.2026
170 До Индивида
До коментар #166 от "На индивиди с":Здравей, аз съм Ксюша! Ха ха!
17:41 23.02.2026
171 ти ли бе
17:43 23.02.2026
172 Бог да пази България
До коментар #157 от "Нее!":Коя ли ? Една българска пеодажница! Да я убие Господ дано! Хаир да не види тя и поколнието й до девето коляно!
17:44 23.02.2026
173 Хи хи
17:44 23.02.2026
174 Дедовия
17:48 23.02.2026
175 Хора,
17:51 23.02.2026