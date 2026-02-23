Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Нейнски от Брюксел: Прави се опит за отслабване помощта за Украйна

Нейнски от Брюксел: Прави се опит за отслабване помощта за Украйна

23 Февруари, 2026 15:53 2 922 175

  • надежда нейнски-
  • марк рюте-
  • дезинформация-
  • хибридна война-
  • брюксел-
  • украйна

Външният ни министър ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте

Нейнски от Брюксел: Прави се опит за отслабване помощта за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ЕС е твърдо решен да се противопостави на тази дезинформационна вълна, което не е лесно във времето на социалните мрежи. Това коментира служебният министър на външните работи Надежда Нейнски. Тя е в Брюксел, където ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи БНТ.

От думите ѝ стана ясно, че заседанието е интензивно и динамично. Сериозно е дискутирана темата за хибридните атаки и дезинформация. Тема, по която България има много какво да каже, отбеляза тя.

„За нас темата за хибридните атаки е изключително важна, особено в контекста на приближаващите парламентарни избори. Защото опитите за поднасянето на фалшиви новини е нещо, което разколебава процеса на разширяването. Прави се опит за отслабване помощта за Украйна, най-важното – дезинформацията цели всяване на страх сред хората. Смисълът на дезинформацията е хората да бъдат уплашени. Когато има страх, тогава натискът за взимане на разумни решения е голям", коментира Нейнски.

По думите ѝ на съвета на външните министри са коментирани общи действия срещу хибридната война и дезинформацията.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 84 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    242 10 Отговор
    Явно еврото не успя да уплаши достатъчно всичко руско по нашите земи, та се наложи да сложат баба Яга за външен министър...

    Коментиран от #63, #69, #129, #130

    15:55 23.02.2026

  • 2 Туй кучИ

    186 5 Отговор
    Кога и да го утепат, все ще е късно

    Коментиран от #76

    15:55 23.02.2026

  • 3 в кратце

    262 8 Отговор
    Тази жена не бива да представлява България!

    Коментиран от #20, #78, #104

    15:56 23.02.2026

  • 4 Милко Калайджиев

    195 3 Отговор
    След изборите съм наел Надка външната за цялото лято да ми варди бостаня.

    Коментиран от #19

    15:56 23.02.2026

  • 5 Питам:

    193 4 Отговор
    Наде, ти и Ленчето защо още сте тук. Нали двете шихте байрака? Хайде Тагаренко, Шаламенко и Запряненко чакат да отидат при Събенко!

    Коментиран от #30

    15:56 23.02.2026

  • 6 Дукеса Вампиреса

    159 5 Отговор
    Ци0нисткият в@мпир се обажда от криптата

    15:56 23.02.2026

  • 7 хабдежцд

    171 5 Отговор
    Брей много загрижени , ела виж народа ти че е болен и без зъби.

    15:56 23.02.2026

  • 8 123456

    173 4 Отговор
    Господи, какво толкова сбъркахме , та ни наказваш така ???

    Коментиран от #56

    15:57 23.02.2026

  • 9 А,ве...

    161 3 Отговор
    ...изсъхнали шийни жили...!
    Давай ти за Украйна,като ти се дават!
    На мен,вече-не ми се дават!
    Баста!

    15:58 23.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 в кратце

    85 2 Отговор
    Неинска,а не Неински! Неински е мъж.

    15:59 23.02.2026

  • 12 Реалист

    156 3 Отговор
    Още не е на поста и веднага се захвана да оправя Украйна . Знаех си . Назначиха Укро прокси за външен министър на БГ .

    Коментиран от #127

    15:59 23.02.2026

  • 13 Дедо

    128 2 Отговор
    Украинците живеят в постоянен страх да не бъдат изпратени на фронта. Кой ще срещнат там? Хора говорещи същия език. Хора със същата вяра и обичаи. Какво подкрепя ЕС и на каква цена? Какво по точно подкрепя?

    15:59 23.02.2026

  • 14 Дън Бай

    97 2 Отговор
    Няма какво повече да се добави към народната любов!

    16:01 23.02.2026

  • 15 Перо

    83 2 Отговор
    Еврейски уйдурми!

    16:02 23.02.2026

  • 16 Гост

    102 2 Отговор
    Има един популярен израз, че някои жени остаряват като катедрали, други като цървул... За Надка май спор няма!

    16:03 23.02.2026

  • 17 гост

    91 1 Отговор
    Съдбата не прощава! При толкова кражби и предателства, при пълния провал със сестрите в Либия съдбата я наказа, не само с физиономия, но и с проблеми в говора.

    16:04 23.02.2026

  • 18 Мнение

    94 2 Отговор
    Долна продажна отрпка!
    Марш ппдб и костовистите, заедно с герб и дпс, ВЪН ОТ ВЛАСТТА НА БЪЛГАРИЯ!!!!!!!!!!!

    16:05 23.02.2026

  • 19 Гей Веган

    48 1 Отговор

    До коментар #4 от "Милко Калайджиев":

    Тя ша уварди и на комшиите, додето ти поглед стига...

    16:05 23.02.2026

  • 20 Това не е жена

    60 0 Отговор

    До коментар #3 от "в кратце":

    Това е женска лаещо животно

    16:06 23.02.2026

  • 21 Ачка-кан

    89 0 Отговор
    Абе патка такава, като се увеличи помоща за Украйна ще се увеличи обедняването на народите от ЕС, ти това ли искаш, а ние да станем още ПО-СКЪСАНИ ? Парите за помощи за Украйна да не падат от небето вместо дъжд ? Гюров, как можа да назначиш това политическо изчадие от миналото в твоя кабинет, което и за м7г не мисли за българския народ, а как да се наведе на швабските политици които все повече започват да пречат на съюза !

    16:06 23.02.2026

  • 22 учуден

    79 2 Отговор
    тая кукумявка какъв процент от хората в България представлява та ще заема позиция относно Украйна... По всички прогнози Радев ги отвява всички и отиваме в лагера на нормалните при Фицо, Орбан и Бабиш...

    16:06 23.02.2026

  • 23 ЕЙ ГАРАЖНА КРАДЛО

    88 0 Отговор
    КАКВА ПОМОЩ ЩЕ ДАВАШ НА ФАШИСТИТЕ ТИ СИ ЗА ЗАТВОРА

    16:07 23.02.2026

  • 24 ГанЧо

    57 0 Отговор
    Е те таа и Ваньо черничкия, командира де му викаха, баш приватизатора ,на времето еаа мааата на таа наща дръжава. Старта на погрома.

    16:07 23.02.2026

  • 25 Хей живот

    60 0 Отговор
    здравей, здравей..... както пееше Тошко Колев. От вчера министри и хукнаха вече - Трайчо в Америка, бабата в Брюксел. Само горкият Ники никъде не ходи..... жив да го ожалиш!

    16:07 23.02.2026

  • 26 Истината

    77 0 Отговор
    Тази дърта вещица едва ли има 1% подкрепа от избирателите та да дава мнение за крадливите украйнци които пък никой не ще да чуе тия просяци крадливи

    16:08 23.02.2026

  • 27 фен на сидеров

    66 1 Отговор
    тая старица външен министър на България ли е или на украйна !? чий хляб яде !?

    16:08 23.02.2026

  • 28 тъй, тъй

    59 0 Отговор
    Под "хибридна война и дезинформация" да се разбира налагане на цензура над истината, която не се харесва на надкоподобните. Да не мислите, че Надка иска да чете какво мислите за нея и как не я намирате за чаровна красива и умница? Затуй Надка иска строга забрана за мнението ви, а следващата стъпка ще е да иска забрана на огледалата, защото и те не я показват правилно.

    16:08 23.02.2026

  • 29 марш

    56 1 Отговор
    мумията крадла на гаража на УБО да подава оставка

    16:09 23.02.2026

  • 30 Присмехулник

    34 0 Отговор

    До коментар #5 от "Питам:":

    Тримцата изредени ще бъдат боен разузнавателен дозор, двете плашила - санитарки. Ама май не стават, щото са много мършави. Не могат да носят носилките.

    16:09 23.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ало, Брюксел,

    54 0 Отговор
    София моли да задържите мумията и да не й позволите да се връща обратно. Тук си имаме достатъчно, ще минем спокойно и без нея. Благодарим предварително!

    16:10 23.02.2026

  • 33 провинциалист

    26 0 Отговор
    Нейнски от Брюксел: На български се пише и произнася се "Найнски" - от немското nein (найн) - т.е. "не".

    Коментиран от #113

    16:10 23.02.2026

  • 34 Гост

    26 0 Отговор
    Е боли на фара за зона 404

    16:10 23.02.2026

  • 35 Къде те извадиха от нафталина

    44 1 Отговор
    Г а. Д м ръъсссс. На, стига сте крали от нашите пари за войни и убийства

    16:11 23.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Драги другари

    3 41 Отговор
    Путин не е прецедент в загубите на руски територии.
    Такива имат и царете Михаил Федорович и Николай II.
    А през 90-те години на 20 век Русия /СССР/ губи и социалистическите си колонии в Изт.Европа.
    Сега Китай диша във врата на Русия.
    СВО ???!!!
    Хахахаааха.
    Шоуто предстои!

    Коментиран от #52, #167

    16:13 23.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хайде холан

    43 0 Отговор
    Що не плати от джоба си?!

    16:14 23.02.2026

  • 40 И тази

    45 0 Отговор
    Крива истаинска д жука ше раздаде България, само ис райна да си комисионерства. Тагаревица

    16:14 23.02.2026

  • 41 маке

    51 0 Отговор
    Яга започна да ръси..умнотии..С тая Украйна нормалните хора затъваме все повече, на такива като тая им дреме на шапката

    16:15 23.02.2026

  • 42 Уса

    36 0 Отговор
    Тая чма докато управляваше срещу комунизма сключи добри сделки с комунистите и направи много кинти,но господ и отне лицето

    16:15 23.02.2026

  • 43 Оставка

    46 0 Отговор
    Аман от евроантлантически натегачи

    16:16 23.02.2026

  • 44 ужас

    40 0 Отговор
    Тази мумия нама ли друга работа, та се захвана с украйна

    16:18 23.02.2026

  • 45 Сатана Z

    36 0 Отговор
    Надка Турската у-pyспия кра ли ми дори в Брюксел,а не започва да подготвя изборите в чужбина,за което е назначена?

    16:21 23.02.2026

  • 46 Надо,

    48 1 Отговор
    Ти външен министър на коя държава си?!?На България или на Украйна?

    16:21 23.02.2026

  • 47 Кюмюра от Драгалевци

    41 0 Отговор
    Тази вещица за временен външен министър на Украйна ли е избрана .

    16:21 23.02.2026

  • 48 Тъ.па русофобска скумрия

    47 0 Отговор
    Къде я видя тази руска дезинформация след като забраниха и спряха всички руски медии. Точно обратното 24 часа облъчват българския народ със злобна русофобска пропаганда и манипулирани сорос новини!

    Коментиран от #121

    16:22 23.02.2026

  • 49 Емигрант

    37 0 Отговор
    Още на втория ден тръгнаха по екскурзии. Докога ще ги търпите бе, овце?

    16:24 23.02.2026

  • 50 Не разбирам

    36 0 Отговор
    Тази министър на украйна ли е, или да?

    16:24 23.02.2026

  • 51 ФЕЙК - либераст

    30 0 Отговор
    Тази баба е велика! Каква обич, каква любов храни народа към нея! Как пък няма един коментар да я критикува! Всички изказват възхита и негласни благопожелания към цялата им рода!

    16:25 23.02.2026

  • 52 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    5 10 Отговор

    До коментар #37 от "Драги другари":

    Не го мисли , това е тяхна си работа !Скоро твоите грижи ще отпаднат след като султан Ердуан официално и на хартия върне обратно Източна Румелия към анаватан Тюркие .Пееффски може да стане валия .

    Коментиран от #120, #160

    16:26 23.02.2026

  • 53 Хараламби

    26 0 Отговор
    Тоя кабинет де тоз човек от ПП го сглоби Гюров, нещо ялов ми се види. Тия ППтата май няма да ги бъде.

    Коментиран от #65

    16:26 23.02.2026

  • 54 Тая маст и я

    33 0 Отговор
    Не разбра ли, че не ги искаме украинците?
    Това й е политиката на либийската измекярка

    16:26 23.02.2026

  • 55 123

    31 0 Отговор
    Мисли за България , а не за Украйна.

    Коментиран от #58

    16:27 23.02.2026

  • 56 Емигрант

    23 0 Отговор

    До коментар #8 от "123456":

    Отговарям: Търпите ги, това е. Щом се държите като дoбитък, ще ви третират като дoбитък.

    16:27 23.02.2026

  • 57 Гончар Романенко

    10 1 Отговор
    Да я фанеш,па да и посиниш з.
    да я питаш какво е окачила!

    Коментиран от #166

    16:27 23.02.2026

  • 58 ТИР

    22 0 Отговор

    До коментар #55 от "123":

    Няма как да мисли , тази е в режим блу тут,,,,

    16:31 23.02.2026

  • 59 Д-р Антон Петев

    21 0 Отговор
    Не съм съгласен с теорията ,че машшшкото мляко влияе добре на женския организъм имайки предвид външният вид на госпожа Нейнски или може би с случая тя е ползвала фалшификат мляко от цар Киро .

    16:31 23.02.2026

  • 60 Господин Премиер

    33 0 Отговор
    Моля,приберете си спешно това недоразумение,наречено "външен министър на България"! Защото не защитава интересите на страната,а на чужда държава!

    16:32 23.02.2026

  • 61 НЕ хибридни атаки Надеждо някоя си

    23 0 Отговор
    Директно ти се казва че вашият позорен атлантизъм е тумор а вие атлантиците сте разсейките му в онществото. Вие сте позор. Вие сте смет

    16:32 23.02.2026

  • 62 Каква помощ?

    23 0 Отговор
    Та ние ги издържаме!
    Гада врътиопашката!

    16:33 23.02.2026

  • 63 куку

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Аз много исках за този пост да бъде номинирана Елена Поптодорова..Макар че и сегашния министър на ниво..чудесно се справя със своите "заблуждения"..все в главите им украйна..и Путин..и разбира се всички лъжат само Надето казва истина..Ах тези социални мрежи..трябва да ги забранят..

    Коментиран от #144

    16:33 23.02.2026

  • 64 Стара чанта

    21 0 Отговор
    ама влачена...

    16:33 23.02.2026

  • 65 Хмм

    19 0 Отговор

    До коментар #53 от "Хараламби":

    много са му отказали да станат министри и затова е опрял да такива изпаднали дето нямат шанс да бъдат в листи за парламент.атанасов одобрява правителството но не иска да стане министър, че депутатската заплата му е по-скъпа или мирчев, или божанков

    16:33 23.02.2026

  • 66 ФилоСофф

    24 0 Отговор
    Хората отдавна са казали ,със стари мурррви нов бардак не става !

    Коментиран от #123

    16:34 23.02.2026

  • 67 Аре да те видим нищожество

    19 0 Отговор
    Как ще се противопоставиш на тази "дезинформационна вълна" ...

    16:34 23.02.2026

  • 68 ЕДНА БАБКА НА

    17 0 Отговор
    АМБРАЗУРАТА. НЕМА МЛАДИ КАДЪРНИ УМНИ И ДОБРИ ХОРА. ВСИЧКИ ОТ НОМЕНКЛАТУРАТА ПРЕЗ ТЕЗИ 36 ГОДИНИ НА СОФРАТА. И НЕКВИ ДЕДИ И БАБИ РЪКОВОДЯТ СВЕТО. ЧАО ЧАО СВЕТ.

    16:34 23.02.2026

  • 69 Яааааа

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    колко си остроумен!

    16:34 23.02.2026

  • 70 Трътлю

    16 1 Отговор
    Каква демокрация? Какви пет лева? Кой ни пита нас изобщо? Затова ли гласувахме? Затова ли протестирахме? За това същество? Как ще е по-различен Радев? Не виждам как.

    16:34 23.02.2026

  • 71 Грозното Наде

    26 0 Отговор
    обича либийски банани

    16:35 23.02.2026

  • 72 Ами

    18 1 Отговор
    "нахранете журналистите"

    16:35 23.02.2026

  • 73 само питам

    25 0 Отговор
    Това нещо сигурно има предвид дезинформацията с която ни заливат ежечасно официалните медийни канали в БГ, нали?

    16:35 23.02.2026

  • 74 стоян георгиев

    22 0 Отговор
    Тая дърта ку@$@рва от нафталина ли излезе?

    16:37 23.02.2026

  • 75 Ами

    26 0 Отговор
    мумията да върне гаража на убо , който открадна за символични пари и да заминава за укристан...

    16:38 23.02.2026

  • 76 Тоз Ненски много прилича на Михайлова

    27 0 Отговор

    До коментар #2 от "Туй кучИ":

    дето бастиса първита 2 блока на Атомната централа , построена от нашите родители да има ток за поколения българчета.

    Коментиран от #93

    16:38 23.02.2026

  • 77 фауна

    25 0 Отговор
    ако не сте виждали - български женски лешояд - ето го

    16:38 23.02.2026

  • 78 Галина Колева

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "в кратце":

    ТАКА Е ,НО Е УДОБНА НЯКОМУ. СЛЕД ПОЗОРНАТА И ПОСТЪПКА СЪС СЕСТРИТЕ КАК ИМА ЛИЦЕ ДА СЕ ПОКАЗВА. КАК СПИ.СПОКОЙНО ТАЗИ ПРЕДАТЕЛКА .БОГ ЗАБАВЯ ,НО НЕ ЗАБРАВЯ.

    16:39 23.02.2026

  • 79 Ъхъъъъъ.....

    22 0 Отговор
    По темата за хибридните атаки и дезинформация България имала много какво да каже, отбелязала тя..... Ами кажи им го там. Оплачи се че си неразбрана. Точно вие атланиците сте хибридната сган ... Точно за това за атлантици и атлантически партии не трябва да се гласува. Тези паразити са вредни. Нищожества които работят срещу хората и държавата. Ей това трябва да се осъзнае. Без значение от коя партия са и къде са се окупали гнидите продажни

    16:39 23.02.2026

  • 80 Гробар

    22 0 Отговор
    Всякакви мръсс.ни твари изпълзяха

    16:39 23.02.2026

  • 81 1234

    21 0 Отговор
    ти колко от личните си финанси даде мапарцалмухлясъл

    16:39 23.02.2026

  • 82 Учуден

    16 0 Отговор
    тази май Муна може ли да говори?

    16:39 23.02.2026

  • 83 Лама Хаминей

    17 0 Отговор
    Време е тая ционистка пъстърма да подскача овесена под стрелата на автокрана!

    16:40 23.02.2026

  • 84 СТАРА СДС КРАДЛА

    18 0 Отговор
    Продаде си още навремето душата и тялата.

    16:40 23.02.2026

  • 85 Гробар

    19 0 Отговор
    Остана и крадливия мавър да направят финансов министър

    16:41 23.02.2026

  • 86 Анонимен

    18 0 Отговор
    Защо се реанимират доказано неадекватни политици?

    16:44 23.02.2026

  • 87 Промяна

    20 0 Отговор
    ТАЯ ДЪРТАТА ГНУС ВЪН ШАРЛАТАНКАТААА

    16:45 23.02.2026

  • 88 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 0 Отговор
    Хич не любя Тиквата,ама като видях тази особа,Цицелков и Гюро ми домъчня за банкянския Ганьо

    16:46 23.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 дезинформацията

    14 0 Отговор
    цели всяване на страх сред хората и за това тея хаймани не искали да сложат каската и на подскоци да се засилят към "коалицията на желаещите" и радостно да запеят когато някакви нищожества 1% от 90 милиарда евро от тяхните данъци на украинската нацистка хунта подарявали. Дезинформацията е виновна . Ама категорично. И пак тя е виновна щото много лъже тая дезинформация че нацистки Израел бил направил някакъв геноцид и терориста агресор САЩ бил отвличал президенти и бомбардирал ядрени обекти ...

    16:46 23.02.2026

  • 91 Нисим

    16 0 Отговор
    След 89-та СДС и следващите другари направихте доста спестявания. Дай нещо от теб, от другаря Костов агитка. Ние дадохме достатъчно чрез ТЕЦ, енерго, ВиК и т.н.

    16:47 23.02.2026

  • 92 Пияната Надка

    20 0 Отговор
    Пияната Надка патка ще повтаря като папагал каквото и кажат. Тя и млада си беше много тъпа,а сега с алкохола съвсем е издала багажа. Но паднало и е ще живее на широко за сметка на народа.

    16:47 23.02.2026

  • 93 Моряка

    7 2 Отговор

    До коментар #76 от "Тоз Ненски много прилича на Михайлова":

    Ами,хич даже не п.илича. Михайлова беше хубава.

    Коментиран от #98

    16:47 23.02.2026

  • 94 Някой

    15 0 Отговор
    Тази се е клела да във всичките си действия да се ръководи от интереса на народа - визира се българския. Всеки държавен служител който обслужи чужд интерес е предател и мястото му е в затвора!

    16:48 23.02.2026

  • 95 Марко Доколянков

    17 0 Отговор
    Марш в обратно в Мордор мумия мръш Ляшка. Кой те извади от нафталина?

    16:48 23.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    1 20 Отговор
    Зaщо кондyктоpкaтa мъpcи c npиcъcтвието cи Родинaтa ?
    Зaщо кpемълcките nлъхoвe, внедpени в cлyжбите ни от npодaжникa ryмен paдев не ca yволнени и дaдени нa cъд зa дъpжaвнa измянa ?
    Зaщо вcе още нямa заповед за арест нa нaй-rолемия cpaм зa Бълrapия и rенеpaлитетa ни, тaзи pyZкa изтpивaлкa paдев ?

    Коментиран от #106, #108, #154

    16:48 23.02.2026

  • 98 Тъй тъй, точно тъй

    13 0 Отговор

    До коментар #93 от "Моряка":

    не п.илича ! Михайлова беше хубава и космата

    16:49 23.02.2026

  • 99 Фон дер Гаген

    23 0 Отговор
    Само Елена Поптодорова липсва и щяхме да плашиме децата с това правителство.
    То и с Надето не е за гледане де ....

    16:51 23.02.2026

  • 100 Силно залюбихме Боко и Шиши

    15 0 Отговор
    С това правителство силно залюбихме и вече тъгуваме за Боко и Шиши. Голяма реклама им правят тези малоумници изпаднали. Браво на педалите, вече абсолютно реанимираха Бою и Шиши.

    16:52 23.02.2026

  • 101 Ето бе

    20 0 Отговор
    Тя е в Брюксел, където ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Нали ви казах че ще мучи и ще се слага

    16:52 23.02.2026

  • 102 Много т@па и противна

    23 0 Отговор
    Сбабичосана скумрия. Хващай си дъщерите и мъжа и отивайте да живеете в прекрасната 0краина!

    Коментиран от #134

    16:53 23.02.2026

  • 103 Гешев

    20 0 Отговор
    В Посолството има някой който сипада по бабички хе хе хе

    Коментиран от #132

    16:53 23.02.2026

  • 104 Уви

    22 0 Отговор

    До коментар #3 от "в кратце":

    Тя не представлява България.
    Назначена е от Брюксел да представлява укрия със заплата от България.
    Външните ни минстри и военните минстри са номинации на чужди посолства още от времето на царя.

    Коментиран от #110

    16:53 23.02.2026

  • 105 Тома

    20 0 Отговор
    Стара чанта мачкан лак.Още не дошла и ще дава помощ на укронацистите с нашите пари.Дай на българските деца ма бабо защото още няма детска болница в България

    16:55 23.02.2026

  • 106 Димитър Георгиев

    9 0 Отговор

    До коментар #97 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Лапуркай ,бе тъ пуннгерр,кой ти е дал и трибуна не знам .

    16:55 23.02.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Тихо бре ! Пак ли шизофренираш?

    16 0 Отговор

    До коментар #97 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Ако не бяха Русия и Дунав мост нямаше да имаш даже и сега щеше да чакаш някой ром да ти донесе вода в бъчви с някоя каруца че да се подмиеш за велик ден

    16:56 23.02.2026

  • 109 Стара мутра

    19 0 Отговор
    Надеждица Либийска, за опити не знам. Но България подарява ток на "нападнатата" страна и ми вдигнахте цената на тока!

    16:56 23.02.2026

  • 110 Оли Гоф Рен

    9 0 Отговор

    До коментар #104 от "Уви":

    То па един цар-крадлив дедо,па и не знам в република да има царе ?

    Коментиран от #118

    16:57 23.02.2026

  • 111 Райк Мюте

    22 0 Отговор
    Какво съм ви сторил че ми пращате тая вкисната бабичка?Нали ви пуснах в Шенген

    16:57 23.02.2026

  • 112 ЕС е твърдо решен да се противопостави

    10 0 Отговор
    на...... на.. на на нанайката ще се противопостави пуйко.

    16:58 23.02.2026

  • 113 на тая в речника

    12 0 Отговор

    До коментар #33 от "провинциалист":

    думата "не" не съществува.Затова и заема такъв пост.Навремето хващаше окото.Сегашните кифли,с безброй хирургически намеси да я огледат хубаво,за да добият представа как ще изглеждат в бъдеще.

    16:59 23.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Бат Венце Сикаджията

    14 0 Отговор
    Кой прайш там ма?

    17:02 23.02.2026

  • 116 Баба нада

    16 0 Отговор
    Изкукала и отдавна за пенсия. Требва да и се плаща за да не ходи на работа.

    17:02 23.02.2026

  • 117 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    22 0 Отговор
    А бе кукумявка грозна, ти да не си министър на Украйна? Махнете я бе, хора!

    17:03 23.02.2026

  • 118 Уви

    10 0 Отговор

    До коментар #110 от "Оли Гоф Рен":

    Външният му министер беше Онзи с трабанта.
    Говорим за чужди служители на българска заплата.Цатят пък е съвсем отделна тема.

    17:03 23.02.2026

  • 119 Олееее....

    11 0 Отговор
    С кво чудо заменихме вмирисаната дупара на ГЕЙргиев

    17:03 23.02.2026

  • 120 разправят,

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    че вестоносците,които носят лоши новини ги убивали...

    17:04 23.02.2026

  • 121 Абе

    11 1 Отговор

    До коментар #48 от "Тъ.па русофобска скумрия":

    нека си е русофобска, щомя влече, проблемът е че е българофобска и укрофилска.

    17:05 23.02.2026

  • 122 БарекОфф

    13 0 Отговор
    Бря! Кога стана министър, кога отиде в Брюксел.туй служебното правителство много експедитивно. Бравус.
    Само да не ги забъркаш като в Либия. Умната ей.

    17:07 23.02.2026

  • 123 е то бива

    10 0 Отговор

    До коментар #66 от "ФилоСофф":

    стари,ама чак пък от ерата на Тутанкамон...🤣🤣🤣

    17:07 23.02.2026

  • 124 зафир5894

    14 0 Отговор
    НАДКЕ, НЕ СЪСИПВАЙ ПРАВИТЕЛСТВОТО, НАДКЕ! ВРЕДНА СИ! ХОРАТА ТЕ МРАЗЯТ! РАЗКАРАЙ СЕ САМА! ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ СЕ ВПИСВАШ ДО ГЮРОВ!

    17:07 23.02.2026

  • 125 баба Гейнски

    7 1 Отговор
    Прави се опит за отслабване чекмеджетата за бункера

    17:08 23.02.2026

  • 126 Бг гражданин

    8 0 Отговор
    Еми дай, пример,помагай клс рични спедстна на Украйна,вие бая откраднахте с бившият ти мъж!!!

    17:08 23.02.2026

  • 127 Като Тагарев, помнете!

    14 0 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    Ония искаше да хвърли български войски в Украйна срещу Русия! Никога да не се забравя. ППДБ са проксита на Урсулото. Внимавайте и на изборите мислете и се оглеждайте

    17:09 23.02.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Софийски селянин,

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Ей много си бърз с коментара,като руска ракета с разлика от само две минути...
    Дерзай,с такива като теб и останалите драскачи България ще цъфне и върже...

    17:09 23.02.2026

  • 130 баба Яга за външен министър

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    що тва не беше ли убавото наде
    синята калинка на костоф

    17:10 23.02.2026

  • 131 9ти септември

    7 0 Отговор
    Разкарай се

    17:11 23.02.2026

  • 132 аз лично

    4 0 Отговор

    До коментар #103 от "Гешев":

    подозирам Макрон,дано жена му да не чете "Факти"...🤣🤣🤣

    17:12 23.02.2026

  • 133 Бай костя

    4 0 Отговор
    Нещем седерасе

    17:15 23.02.2026

  • 134 ПРАВ СИ...!

    11 0 Отговор

    До коментар #102 от "Много т@па и противна":

    Обаче!
    Първо да остави на Българският народ,заграбените гаражи на УБО и тогава да заминава за Украйна и хич да не ми се връща...!

    17:16 23.02.2026

  • 135 Оставка

    10 0 Отговор
    Да си ходи, аман

    17:16 23.02.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Мда

    9 0 Отговор
    Надке ти си най- долната корва на прехода! Изгнила и разпорена отвсякъде!

    17:17 23.02.2026

  • 138 А ПО ЛЕКО

    8 0 Отговор
    ТОЯУРУН ГЕЛ КЪДЕ ТРЪГНА ДА РЪСИ МНЕНИЯ КОИТО НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ

    17:17 23.02.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 3333

    5 0 Отговор
    Да подава оставка , тази държава, дърва чанта. Срам за политиката

    17:18 23.02.2026

  • 141 дай Боже

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Възpожденец 🇧🇬":

    да попаднеш на някой от тия ботове...

    Коментиран от #156

    17:18 23.02.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Те па все крадли!

    7 0 Отговор

    До коментар #63 от "куку":

    Ленчето Поптодорова-краде кремчета против бръчки на летището...!
    Пък Надето,бара на по-едро...!
    Краде бивши гаражи на УБО...!

    17:19 23.02.2026

  • 145 Факт

    5 0 Отговор
    Тъпаците от Факти, колко пъти да ви казвам, че всеки изтрит коментар е любов и като гледам Надка направо гори!
    Смотаняци

    17:20 23.02.2026

  • 146 Мммммм

    4 0 Отговор
    Б О К Л У К

    17:21 23.02.2026

  • 147 Времето е наше

    4 1 Отговор
    Труженичката на сводника Костов пак отиде да бъде обслужващ персонал!

    17:22 23.02.2026

  • 148 Баба Гошка

    7 0 Отговор
    Изкараха вещи цата от гардероба, сега всеки ден ще ни я врат в очите как подписва с две ръце договори за милиарди, които ни задължават нас да им плащаме масрафите без нищо за нас. Предателкиии! Да ви няма.

    17:23 23.02.2026

  • 149 Неприятна физиономия

    7 0 Отговор
    Неприятна физиономия, фарисейщина, манипулативност, престорена загриженост. Г-жо, не знам какво ви спира да дадете пример и да размахате паспорта си победоносно на границата, както обичате да правите. Но сега, на път за Украйна.Поведете брюкселските лели и каки, стига само клюки и анатемосване...

    17:24 23.02.2026

  • 150 Ироничен

    6 0 Отговор
    Откъде изкопахте "Хубавото" Наде?

    17:25 23.02.2026

  • 151 Дедо Ставри

    4 0 Отговор
    Да почнем да даряваме заплатите си за Украйна? Пък те да си правят каквото искат в България?

    17:25 23.02.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Позор

    6 0 Отговор
    За България че тая я представлява .

    17:29 23.02.2026

  • 154 Пиленце

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    , защо си сложи сам плюсче на коментара, пиленце? Толкова ли си отчаяно?

    17:29 23.02.2026

  • 155 Патриот

    4 0 Отговор
    Тази стара кошница от своя ли джоб ще раздава на Украйна

    17:31 23.02.2026

  • 156 Копейкотрошач

    1 0 Отговор

    До коментар #141 от "дай Боже":

    Врстленцето ти колко минути ще издържи?

    17:31 23.02.2026

  • 157 Нее!

    6 0 Отговор
    Коя сте вие? Защо пак сте министър? Навявате ни лоши спомени. Напомняте ни гадни моменти. Високомерие, безпардонност, крокодилски сълзи, лицемерни погледи. Готови фрази, клишета, банални изрази.

    Коментиран от #172

    17:32 23.02.2026

  • 158 Ива

    6 0 Отговор
    Прави се опит да се внуши ,че ние българите подкрепяме Украйна .Тази ,г-жа да не си позволява да дава обещания от наше име !Писна ми ! За това ли бяха протестите ?

    Коментиран от #163, #164

    17:33 23.02.2026

  • 159 Задачата на кремълският бот.

    0 2 Отговор
    Понеже всички мразят русия,а в Донбас ни смазаха да ссеем страх във податливите.
    Норматив на ден на руски бот 72-144 постинга.

    17:34 23.02.2026

  • 160 Какво общо има Турция

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    Концентрирай се. Иначе има само плещене.

    17:34 23.02.2026

  • 161 Не ни подценявайте!

    6 0 Отговор
    Не ни подценявайте, моля! Имате възможност да сте вечно на престижни постове. Но да не ви минава и през ум че сте някакъв интелектуален и политически капацитет. Това че някой е поставенв ъгъла, не означава че може да му говорите каквото си пожелаете.

    17:35 23.02.2026

  • 162 От каде

    6 0 Отговор
    Ги натрисат такава измет продажна

    17:35 23.02.2026

  • 163 Та, кои сте вие

    6 0 Отговор

    До коментар #158 от "Ива":

    българите?
    Ива и баба?

    17:35 23.02.2026

  • 164 Таня

    0 4 Отговор

    До коментар #158 от "Ива":

    Българите мразим Русия освен че подкрепяме Украйна.

    Коментиран от #168

    17:36 23.02.2026

  • 165 Врели некипели

    6 0 Отговор
    Защо решихте чеБългария подкрепя Украйна, или някой друг! Не говорете от името на народа, моля.

    17:37 23.02.2026

  • 166 На индивиди с

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "Гончар Романенко":

    руски имена, мястото им не е тук.
    Това е форум за нормални хора.

    Коментиран от #169, #170

    17:37 23.02.2026

  • 167 Шоуто предстои

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Драги другари":

    Голям либерастки рев ще има

    17:38 23.02.2026

  • 168 До Танчето...

    4 0 Отговор

    До коментар #164 от "Таня":

    Обичаме Русия, както обичаме България. До Танчето, Кайчето, Надето, Кики и Фифи...

    17:38 23.02.2026

  • 169 Мухахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #166 от "На индивиди с":

    Ехо гейпарада вие от нормалните ли сте

    17:39 23.02.2026

  • 170 До Индивида

    3 0 Отговор

    До коментар #166 от "На индивиди с":

    Здравей, аз съм Ксюша! Ха ха!

    17:41 23.02.2026

  • 171 ти ли бе

    5 0 Отговор
    истъркана пачя на три ката......

    17:43 23.02.2026

  • 172 Бог да пази България

    4 0 Отговор

    До коментар #157 от "Нее!":

    Коя ли ? Една българска пеодажница! Да я убие Господ дано! Хаир да не види тя и поколнието й до девето коляно!

    17:44 23.02.2026

  • 173 Хи хи

    4 0 Отговор
    ЕС е завладян от вещици които пращат мъжете на смърт, и ни бутат към Трета Световна Война !Докато не ги пратим където им е мястото, мир няма да има !!

    17:44 23.02.2026

  • 174 Дедовия

    2 0 Отговор
    Тая като я видя, спа лошо и неспокойно. Кой я тури тая ведьма за министър. Те заедно с Костов са за затвор. Еврейските и корени изтеглиха на върха една преводачка. Чудя се кой я включи в списъка на министрите на Гюров. Бабата може да ни създаде проблеми.

    17:48 23.02.2026

  • 175 Хора,

    1 0 Отговор
    Вече смело казвам че явлението ЕС, и явлението Брюксел е манна небесна за международните кариеристични сили! Най- подмолните, най ограничените, най двуличните, най-готовите на всичко за кариера и власт, най-болно амбициозните са свили гнездо в Брюксел, и околните европейски центрове. Какво щяха да правят тези женички, момички, пискливи и каканижещи ако го нямаше ЕС? Намерили са си точното място за виреене и паразитиране.

    17:51 23.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове