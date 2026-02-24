Пекин: Обвиненията на САЩ, че Китай провежда ядрени опити, са напълно неоснователни

Китайските власти смятат обвинението на Държавния департамент на САЩ за провеждането на ядрени опити в Китай през последните години за напълно неоснователно, заяви Шен Джиен, извънреден и пълномощен посланик на Китай по въпросите на разоръжаването.

„Обвиненията на Съединените щати, че Китай провежда ядрени опити, са напълно неоснователни“, цитира Централната китайска телевизия Шен Джиен на сесия на Конференцията по разоръжаване в Женева.

Той подчерта, че Пекин твърдо подкрепя целите и задачите на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. Шен Джиен отбеляза, че Вашингтон трябва да се придържа към ангажимента си за мораториум върху подобни дейности и да „подкрепи глобалния консенсус“ по този въпрос.

Според него обвиненията на САЩ срещу Китай са „просто претекст американската страна да възобнови собствените си ядрени опити“.

Според Вашингтон Русия и Китай са провеждали ядрени опити с ниска мощност през последните години, като това се е случило в Китай на 22 юни 2020 г., на тренировъчен полигон близо до езерото Лоп Нур в автономния район Синдзян-Уйгур (северозападна част на страната).