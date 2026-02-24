Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пекин: Обвиненията на САЩ, че Китай провежда ядрени опити, са напълно неоснователни

24 Февруари, 2026 06:14, обновена 24 Февруари, 2026 06:21

Китайската страна декларира в Женева, че страната твърдо подкрепя целите и задачите на Договора за всеобхватната им забрана

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайските власти смятат обвинението на Държавния департамент на САЩ за провеждането на ядрени опити в Китай през последните години за напълно неоснователно, заяви Шен Джиен, извънреден и пълномощен посланик на Китай по въпросите на разоръжаването.

„Обвиненията на Съединените щати, че Китай провежда ядрени опити, са напълно неоснователни“, цитира Централната китайска телевизия Шен Джиен на сесия на Конференцията по разоръжаване в Женева.

Той подчерта, че Пекин твърдо подкрепя целите и задачите на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. Шен Джиен отбеляза, че Вашингтон трябва да се придържа към ангажимента си за мораториум върху подобни дейности и да „подкрепи глобалния консенсус“ по този въпрос.

Според него обвиненията на САЩ срещу Китай са „просто претекст американската страна да възобнови собствените си ядрени опити“.

Според Вашингтон Русия и Китай са провеждали ядрени опити с ниска мощност през последните години, като това се е случило в Китай на 22 юни 2020 г., на тренировъчен полигон близо до езерото Лоп Нур в автономния район Синдзян-Уйгур (северозападна част на страната).


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Невидима заплаха

    2 0 Отговор
    Произвеждат бойни дроиди тайно. На онези роботчета, като им дадат по една пушка и ще стане весело.

    06:33 24.02.2026

  • 2 Мишел

    2 0 Отговор
    Китай не е ратифицирал споразумението за пълно прекратяване на ядрените опити и нищо не го задължава да го спазва.

    07:08 24.02.2026

