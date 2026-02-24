Москва поиска свобода за Мадуро, падане на санкциите срещу Куба и мирно решение за Иран

Заместник-министърът на външните работи на Русия Дмитрий Любински призова Съединените щати да освободят президента на Венецуела Николас Мадуро на среща на високо ниво на Групата приятели в защита на Устава на ООН.
„Настоятелно призоваваме Вашингтон незабавно да освободи президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му. Ние последователно се застъпваме за зачитане на суверенитета на Венецуела и мирното разрешаване на всички различия“, каза той.
Дипломатът добави, че Русия безусловно подкрепя законните власти на Венецуела и на страната трябва да се гарантира правото да определя собствената си съдба без външна намеса.
Той също така остро осъди действията на САЩ срещу Куба, които я доведоха до ръба на енергийна криза. Политикът отбеляза, че "подобни незаконни санкции" имат очевидната цел да създадат пречки за развитието на страната и да ограничат продуктивните ѝ икономически взаимодействия с други държави.
Кризата с горивата се влоши след изпълнителния указ на Доналд Тръмп, позволяващ налагането на тарифи за страни, доставящи петрол на Куба.
Москва възнамерява да продължи да доставя петрол на републиката. Руската страна обсъжда варианти за разрешаване на ситуацията и оказване на помощ с кубинските си партньори.
Освен това Любински призова Вашингтон да се откаже от плановете за удари по мирните ядрени съоръжения на Иран. Русия е готова да предостави необходимата помощ за връщане към мирните преговори, подчерта той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много
05:50 24.02.2026
2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #19
05:57 24.02.2026
3 Щом Москва иска
Коментиран от #6, #21, #24, #35
06:01 24.02.2026
4 Така е
Русия за справедливост
Коментиран от #16, #18
06:05 24.02.2026
5 Златната рибка
06:06 24.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Смрадливтрол
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":С два профила пишем, да си слагаме плюсове сами.
06:42 24.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 САМО ПИТАМ ❓
До коментар #4 от "Така е":
Мислиш, че руските олигарси зад Путин се борят за "справедливост"? Или мислиш, че зад Путин не стоят олигархични фамилии?
?
06:53 24.02.2026
17 Москва
06:53 24.02.2026
18 Другарю
До коментар #4 от "Така е":за каква демокрация се бори Тръмп? Човека се вживява на самодержавец като Путин и другаря Си.
06:56 24.02.2026
19 САМО КОМЕНТИРАМ... 😉
До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":
След народните празници във Венецуела при ареста на Мадуро, видени на снимки и видеа във всякакви социални мрежи, изглежда, че САЩ наистина се борят за демокрация, я Москва се опитва да си запази диктаторските съюзници... Поне така изглежда. За Иран изобщо да не говорим - щом тяхното "правителство" признава за около 4000 убити при протестите, представи си наистина колко са... Не ми се мисли...
...
Коментиран от #45
06:57 24.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Много мир
До коментар #3 от "Щом Москва иска":искат, няма да стане
07:01 24.02.2026
22 Е да
07:02 24.02.2026
23 Питам
07:03 24.02.2026
24 Да добре
До коментар #3 от "Щом Москва иска":Както искаше до превземе Украйна и да смени ръководството й. Така им се получи, че цял свят им се присмива. Рюти миналата седмица се подиграваше на Путин.
Коментиран от #29, #33
07:03 24.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 питащ
07:10 24.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 М-да...
До коментар #24 от "Да добре":Над великите държави,( а те са основно три - САЩ, Русия и Китай ) се пресмиват само мишки… от завист както стар дядо, който иска, но не може. Завиждай - нищо не ти остава.
07:22 24.02.2026
30 Ха ха ха
07:26 24.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 А ти се подиграваш
До коментар #24 от "Да добре":Сам със себеси.
Всеки със всеки може ла се подиграва, но не всеки сам плюе върху себе си?
Ти си такъв случай!
07:45 24.02.2026
34 чудесно
07:46 24.02.2026
35 така де
До коментар #3 от "Щом Москва иска":ще получи това което получи и куба и мадуро.Базата се казва ГУАНТАНАМО,... Скоро,.... и защо няма и дума за мир с Украйна...МАЙ ИМ ПРОСВЕТНА НА РАШКИТЕ КАТО мутрафониевна видя че вече не може и да доближи летището в СОФИЯ и като й подгониха депломенатите от ЕВРОПАТА
07:50 24.02.2026
36 Чакат.
Коментиран от #37, #43
07:55 24.02.2026
37 Блажени са верующите
До коментар #36 от "Чакат.":Тяхно е Царството небесно.
07:57 24.02.2026
38 Все тая
07:57 24.02.2026
39 Кирил
08:31 24.02.2026
40 Никой вече не пута Орките
08:35 24.02.2026
41 малко истински факти
Коментиран от #42
08:39 24.02.2026
42 а бе..
До коментар #41 от "малко истински факти":Бгбандере4е,тебе кой те пита..бегай да кушашь од жлътото напеефтьски0,а для вас феновете на зеления мухал..будеть добавку
Коментиран от #44
08:51 24.02.2026
43 натрашка
До коментар #36 от "Чакат.":чакаш ли своя индус?
08:51 24.02.2026
44 путаляк
До коментар #42 от "а бе..":отваряй дзурлата и поемай бандеровски г0вна
Коментиран от #46, #47
08:52 24.02.2026
45 Много ясно че ги убият
До коментар #19 от "САМО КОМЕНТИРАМ... 😉":Рова не бяха "простести", спри да четеш еврейска пропаганда, а безредици на терористи финансирани от Израел и Мосад.
09:02 24.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ей мухльо
До коментар #44 от "путаляк":🌽👃👃👃👃👃👃👃🌽☠💀
09:33 24.02.2026
48 ЦРУ
10:55 24.02.2026