Заместник-министърът на външните работи на Русия Дмитрий Любински призова Съединените щати да освободят президента на Венецуела Николас Мадуро на среща на високо ниво на Групата приятели в защита на Устава на ООН.

„Настоятелно призоваваме Вашингтон незабавно да освободи президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му. Ние последователно се застъпваме за зачитане на суверенитета на Венецуела и мирното разрешаване на всички различия“, каза той.

Дипломатът добави, че Русия безусловно подкрепя законните власти на Венецуела и на страната трябва да се гарантира правото да определя собствената си съдба без външна намеса.

Той също така остро осъди действията на САЩ срещу Куба, които я доведоха до ръба на енергийна криза. Политикът отбеляза, че "подобни незаконни санкции" имат очевидната цел да създадат пречки за развитието на страната и да ограничат продуктивните ѝ икономически взаимодействия с други държави.

Кризата с горивата се влоши след изпълнителния указ на Доналд Тръмп, позволяващ налагането на тарифи за страни, доставящи петрол на Куба.

Москва възнамерява да продължи да доставя петрол на републиката. Руската страна обсъжда варианти за разрешаване на ситуацията и оказване на помощ с кубинските си партньори.

Освен това Любински призова Вашингтон да се откаже от плановете за удари по мирните ядрени съоръжения на Иран. Русия е готова да предостави необходимата помощ за връщане към мирните преговори, подчерта той.