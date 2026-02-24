Новини
Москва поиска свобода за Мадуро, падане на санкциите срещу Куба и мирно решение за Иран

Москва поиска свобода за Мадуро, падане на санкциите срещу Куба и мирно решение за Иран

24 Февруари, 2026 05:28, обновена 24 Февруари, 2026 05:48

Заместник-министърът на външните работи на Русия Дмитрий Любински коментира актуални теми от международната политика

Москва поиска свобода за Мадуро, падане на санкциите срещу Куба и мирно решение за Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-министърът на външните работи на Русия Дмитрий Любински призова Съединените щати да освободят президента на Венецуела Николас Мадуро на среща на високо ниво на Групата приятели в защита на Устава на ООН.

„Настоятелно призоваваме Вашингтон незабавно да освободи президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му. Ние последователно се застъпваме за зачитане на суверенитета на Венецуела и мирното разрешаване на всички различия“, каза той.

Дипломатът добави, че Русия безусловно подкрепя законните власти на Венецуела и на страната трябва да се гарантира правото да определя собствената си съдба без външна намеса.

Той също така остро осъди действията на САЩ срещу Куба, които я доведоха до ръба на енергийна криза. Политикът отбеляза, че "подобни незаконни санкции" имат очевидната цел да създадат пречки за развитието на страната и да ограничат продуктивните ѝ икономически взаимодействия с други държави.

Кризата с горивата се влоши след изпълнителния указ на Доналд Тръмп, позволяващ налагането на тарифи за страни, доставящи петрол на Куба.

Москва възнамерява да продължи да доставя петрол на републиката. Руската страна обсъжда варианти за разрешаване на ситуацията и оказване на помощ с кубинските си партньори.

Освен това Любински призова Вашингтон да се откаже от плановете за удари по мирните ядрени съоръжения на Иран. Русия е готова да предостави необходимата помощ за връщане към мирните преговори, подчерта той.


Русия
  • 1 Много

    35 33 Отговор
    правилно !

    05:50 24.02.2026

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    43 43 Отговор
    Русия подхожда с дипломация, САЩ с тероризъм!

    Коментиран от #19

    05:57 24.02.2026

  • 3 Щом Москва иска

    26 37 Отговор
    Значи ще получи!

    Коментиран от #6, #21, #24, #35

    06:01 24.02.2026

  • 4 Така е

    25 31 Отговор
    Америка и ЕС се борят за демокрация
    Русия за справедливост

    Коментиран от #16, #18

    06:05 24.02.2026

  • 5 Златната рибка

    22 8 Отговор
    Малко съм глуха....

    06:06 24.02.2026

  • 13 Смрадливтрол

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    С два профила пишем, да си слагаме плюсове сами.

    06:42 24.02.2026

  • 16 САМО ПИТАМ ❓

    17 12 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":



    Мислиш, че руските олигарси зад Путин се борят за "справедливост"? Или мислиш, че зад Путин не стоят олигархични фамилии?


    ?

    06:53 24.02.2026

  • 17 Москва

    13 21 Отговор
    си прави гавра с Мадуро, Куба и Иран

    06:53 24.02.2026

  • 18 Другарю

    16 8 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    за каква демокрация се бори Тръмп? Човека се вживява на самодержавец като Путин и другаря Си.

    06:56 24.02.2026

  • 19 САМО КОМЕНТИРАМ... 😉

    18 16 Отговор

    До коментар #2 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":



    След народните празници във Венецуела при ареста на Мадуро, видени на снимки и видеа във всякакви социални мрежи, изглежда, че САЩ наистина се борят за демокрация, я Москва се опитва да си запази диктаторските съюзници... Поне така изглежда. За Иран изобщо да не говорим - щом тяхното "правителство" признава за около 4000 убити при протестите, представи си наистина колко са... Не ми се мисли...


    ...

    Коментиран от #45

    06:57 24.02.2026

  • 21 Много мир

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "Щом Москва иска":

    искат, няма да стане

    07:01 24.02.2026

  • 22 Е да

    12 4 Отговор
    А аз искам 1 милиард евро...

    07:02 24.02.2026

  • 23 Питам

    14 14 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    07:03 24.02.2026

  • 24 Да добре

    14 15 Отговор

    До коментар #3 от "Щом Москва иска":

    Както искаше до превземе Украйна и да смени ръководството й. Така им се получи, че цял свят им се присмива. Рюти миналата седмица се подиграваше на Путин.

    Коментиран от #29, #33

    07:03 24.02.2026

  • 27 питащ

    13 10 Отговор
    Кога ще руските безбожници закопат Ленин?Да освободи мястото?

    07:10 24.02.2026

  • 29 М-да...

    11 10 Отговор

    До коментар #24 от "Да добре":

    Над великите държави,( а те са основно три - САЩ, Русия и Китай ) се пресмиват само мишки… от завист както стар дядо, който иска, но не може. Завиждай - нищо не ти остава.

    07:22 24.02.2026

  • 30 Ха ха ха

    9 5 Отговор
    Хахахаха... Двуглавата кокошка, просо сънува. А за изтегляне на НАТО до границата от 96 г. забравиха ли?

    07:26 24.02.2026

  • 33 А ти се подиграваш

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Да добре":

    Сам със себеси.
    Всеки със всеки може ла се подиграва, но не всеки сам плюе върху себе си?
    Ти си такъв случай!

    07:45 24.02.2026

  • 34 чудесно

    4 1 Отговор
    Вожда на Есватини приветства това и иска също мирно уреждане на конфликта в Украйна.

    07:46 24.02.2026

  • 35 така де

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Щом Москва иска":

    ще получи това което получи и куба и мадуро.Базата се казва ГУАНТАНАМО,... Скоро,.... и защо няма и дума за мир с Украйна...МАЙ ИМ ПРОСВЕТНА НА РАШКИТЕ КАТО мутрафониевна видя че вече не може и да доближи летището в СОФИЯ и като й подгониха депломенатите от ЕВРОПАТА

    07:50 24.02.2026

  • 36 Чакат.

    5 6 Отговор
    Питаш:”А за изтегляне на НАТО до границата от 96 г. забравиха ли?” Не забравили,а чакат момент, когато могат да употребят всичките свои средства, които НАТЕ нямат. Тогава може да стане безлюдно, а те засега не искат. Жалят хора, които не са безумни и не бълнуват като безмозъчен Рюте

    Коментиран от #37, #43

    07:55 24.02.2026

  • 37 Блажени са верующите

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Чакат.":

    Тяхно е Царството небесно.

    07:57 24.02.2026

  • 38 Все тая

    5 5 Отговор
    Едно е да искаш,друго е да можеш.

    07:57 24.02.2026

  • 39 Кирил

    4 4 Отговор
    Москва не е в положение да иска каквото и да било.

    08:31 24.02.2026

  • 40 Никой вече не пута Орките

    3 3 Отговор
    Какво искат или не искат!

    08:35 24.02.2026

  • 41 малко истински факти

    2 4 Отговор
    Хи хи хииииииий ,рушляшките прошлячета , много работи могат да си искат ....

    Коментиран от #42

    08:39 24.02.2026

  • 42 а бе..

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "малко истински факти":

    Бгбандере4е,тебе кой те пита..бегай да кушашь од жлътото напеефтьски0,а для вас феновете на зеления мухал..будеть добавку

    Коментиран от #44

    08:51 24.02.2026

  • 43 натрашка

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Чакат.":

    чакаш ли своя индус?

    08:51 24.02.2026

  • 44 путаляк

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "а бе..":

    отваряй дзурлата и поемай бандеровски г0вна

    Коментиран от #46, #47

    08:52 24.02.2026

  • 45 Много ясно че ги убият

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "САМО КОМЕНТИРАМ... 😉":

    Рова не бяха "простести", спри да четеш еврейска пропаганда, а безредици на терористи финансирани от Израел и Мосад.

    09:02 24.02.2026

  • 47 ей мухльо

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "путаляк":

    🌽👃👃👃👃👃👃👃🌽☠💀

    09:33 24.02.2026

  • 48 ЦРУ

    2 0 Отговор
    От ден на ден,Светът става все "по-горещо място"за живеене.А друго такова, във Вселената, все още не е открито.Носете си новите дрехи и се надявайте на късмета си.Днес ,защото утре вече може да е късно.

    10:55 24.02.2026

