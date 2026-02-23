Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица преобръща всички теории: 15-г. Алекс e бил удрян, починал е последен

Аутопсията на трите трупа, намерени в кемпера в района на връх Околчица във Врачанския Балкан, напълно опроверга официалната версия на МВР за това, което се е случило там, разкри BulNews.
След приключването на процесуално-следствените действия на 8 февруари, телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев са били транспортирани до МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца. Любопитното е, че трупната линейка на болницата не е била допусната до кемпера, а служители на МВР са пренесли мъртвите мъже на около 50 метра от него.
Така, като се има предвид все още блокираният достъп до хижа „Петрохан“, става ясно, че никой външен не е виждал двете местопрестъпления от намирането на първите тела на 2 февруари. Двадесет дни по-късно полицията продължава да охранява района на запаления имот, а самият кемпер е прибран под въоръжена охрана на полицейския паркинг край врачанското село Косталево.
Най-впечатляващият факт, който е установен по време на аутопсията, показва, че 15-годишният Александър е бит и то основно в главата. Многобройните белези плюс подпухналото му лице ясно показвали, че някой се е опитал да изтръгне някаква информация от него.
По безспорен начин е установено, че Александър е починал последен. Момчето е гръмнато в слепоочието в задната част на кемпера. Това разбива на „пух и прах“ твърденията на разследващите, че Ивайло Калушев е убил останалите двама и след това се е самоубил.
Седящият на предната седалка на кемпера Николай Златков е имал огромна дупка между очите. При изстрел с револвер „Колт Анаконда“, както твърди МВР, проектилът би трябвало да му отнесе задната част на главата и да излезе. Това обаче не е така. Той е намерен в черепа на застреляния мъж и това дори е посочено в документите от аутопсията.
Експерт по оръжията коментира за BulNews, че по-скоро в неговия случай става въпрос за рикошет, а не за директна стрелба. В същото време разследващите твърдят, че са открили всички проектили в кемпера. Аутопсията доказва, че това не е вярно. Единият проектил е намерен в главата на Николай и това не е маловажен факт.
И ако в случая приемем, че става въпрос за недоглеждане, как от МВР ще обяснят дупката в тавана на кампера? Какво, според тях, е пробило отвора? И какво е това, което намериха отвън при втория оглед около кемпера? Следствието мълчи.
Има проблем и с публичните твърдения на разследващите за самоубийството на Ивайло Калушев. Мъжът е бил десняк, а изстрелът в устата с револвера е произведен с лявата ръка или поне от тази посока. Пълна загадка са твърденията, че е намерен нагар по дясната му ръка, след като очевидно той не е го държал в момента на стрелбата.
От аутопсията е станало ясно, че тримата са починали във времето от 24 до 36 часа преди откриването на кемпера. Много е вероятно 15-годишното момче да е починало последно, тъй като състоянието на тялото му води в тази посока. По настояване на разследващите са взети проби от ануса на Александър и Николай, за да се установи дали през последните 10 дни са имали полови контакти.
Вероятно мнозина се питат защо има подобни разминавания в посочените резултати от аутопсията на тримата мъже и в неофициалните данни.
Малцина знаят, че по време на този процес, над главите на патоанатомите стоят въоръжени служители на МВР, които стриктно следят за всяко тяхно действие. Прецезира се всяка дума, която се записва като резултат от аутопсията и не е толкова лесно там да се появи нещо, което напълно да опровергава официалната версия на разследването.
След всичките тези разкрития основателно възниква въпросът какво се е случило в кемпера преди смъртта на тримата мъже.
Началото на разминаванията за причините за смъртта на трите трупа в хижа „Петрохан“ и в кемпера на Околчица, е на 1 февруари. Същият ден, в 7.12 часа Николай Златков заминава с високопроходим джип към София. В 10.08 часа Ивайло Калушев и Александър Макулев тръгват с кемпера към Врачански Балкан.
Кое е наложило спешното им заминаване от хижата към Околчица, без да изчакат своя приятел? Очевидно е станало нещо, тъй като те се разбират с Николай Златков да се срещнат по пътя и той да се присъедини към тях. Това се случва около 11.00 часа, когато той оставя на отбивка край пътя своя джип и се качва при Калушев и Макулев, тъй като в 11.14 часа Николай вече шофира кемпера в посока Враца.
На 1 февруари в 12.46 часа камера в село Челопек край Враца записва минаващия кемпер в посока връх Вола. Собственикът на видеото първоначално твърди, че той се е движел прекалено бавно и е бил шофиран от жена, но най-вероятно се е заблудил по дългата коса на Николай. До мястото, където е намерен, са още около 30 минути.
И тук идва още една голяма празнота във версията на разследващите. Ако приемем, че тримата са били мъртви в събота – ден, преди да бъдат намерени, какво са правили те през изминалите дни в този район? При откриването на телата, вътре във возилото, не е имало вода и храна. Как са преживели 6 дни в кемпера Ивайло, Николай и Александър и защо са чакали близо седмица, за да се самоубият ритуално, а не са го направили веднага, след като са достигнали район, който добре познават?
Не са се самоубили, защото изобщо не са имали намерението да умират. Простата логика показва, че за да бързаш да отидеш някъде и дори да пресрещнеш свой приятел по пътя, означава, че не са искали да закъснеят. Тримата мъже безусловно са имали среща с важен човек, от който е зависело бъдещето им.
Това очевидно е било пазено в тайна действие и затова Николай е включил станцията на Starlink за интернет, за да потвърди, че е на мястото на срещата. Възможно е връзката да е станала и чрез съществуващото оборудване в кемпера, тъй като той е бил запален радиолюбител и така е можел да осъществи контакт с целия свят.
Има нещо общо между хижа „Петрохан“ и районът на Околчица. Да, и двете места са в Стара планина, но има и още нещо. Историците знаят, че през Берковския Балкан е минавал стар римски път, който продължава по билото на планината и част от него е и мястото над Враца, на което е паркирал кемперът.
Преди хилядолетия в района е била една от римските монетарници на Балканския полуостров, където са сечени златни монети. Останалите са били в Котленския Балкан, Пещерския Балкан и край Атина. За това преди около 10-ина години говори и един от най-известните иманяри в България Панайот Панов.
Мъжът вече не е между живите, но приживе разказва за италианска карта, открадната от нацистите и по неведоми пътища по време на войната попаднала в баща му. На нея са били отбелязани приблизително местата в страната и в Гърция, където има скрито огромно количество римско злато.
В района над Враца преди години имаше мина „Плакалница“, заради която в Елисейна през 1905 г. беше вдигнато първото в България металургично предприятие за добив на нерафинирана мед. Местните знаят, че в този район е имало и златна жилка, която с годините е загубена.
Човек от Челопек се е свързал с BulNews. Той твърди, че е виждал горе в Балкана същия кемпер поне 10-ина пъти. Винаги през седмицата или вечер и никога през уикенда. Ивайло Калушев е бил един от известните пещерняци в страната и може да се направи обоснованото предположение, че интересът към този район не е бил само с природолюбителски цели.
Никой не може да потвърди, но и да отрече, че е напълно възможно неговата група да е открила входа към римската монетарница и това е да струвал животът им. На всички прави впечатление, че НПО-то им „Национална агенция за контрол на защитените територии“ разполагало с огромни финансови средства, а и самият той е доста заможен.
По първоначални данни, в България той е имал 21 имота, а в Мексико давал под наем на туристи 7 къщи. Отделно горските рейнджъри са могли да си позволят да закупят скъпи „играчки“ и оръжие, каквото МВР няма сили да придобие.
За да оправдаят явното им благополучие, разследващите пускат фитили за финансирането им от деца на родители, но това са недостатъчно средства и тази теория на МВР е по-скоро димка за обществото.
Най-логичното нещо е, ако се приеме, че групата на Ивайло Калушев не се е занимавала с някакъв успешен бизнес, а в същото време се интересува от приватизацията на „Топлофикация-София“ и ПВУ, е те да имат достъп до нещо, което ги прави богати.
И нищо чудно, точно при заявения интерес към толкова мащабни сделки, на някого да му светнало, че няма как някакви си горски рейнджъри да разпитват за това, без да имат възможност да участват. Трябва да се отбележи, че като изключим малкия Александър, останалите мъже не са случайни и в никакъв случай не бива да бъдат подценявани.
По-скоро всички са знаели за срещата в Балкана и затова към нея тръгват само трима от тях, а останалите остават да пазят имота. Няма никаква логика 6-ма мъже да се разберат да се самоубиват заради някакви сектански причини и да не го направят заедно.
Не са известни такива ритуали, при които половината да слагат край на живота си, пък другата половина да си тръгва и да го стори след 6 дни.
По-скоро срещата на Околчица се е оказала капан и не е преминала според очакванията на Калушев. Най-вероятно първо са застреляни той и Николай Златков, а малкият Александър е бит, за да издаде къде е входът към пещерата. Детето със сигурност е знаело, тъй като не е изключено именно то да е спускано в отвора, тъй като по законите на конспирацията мястото се оставя тясно. Очевидно момчето не е станало предател и това му е коствало живота.
Съвсем реална възможност е неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ да е регистрирана именно, за да могат да ровят в пещерите, без да имат проблеми с властта. Няма известна друга причина групата толкова упорито да идва в един и същи район във Врачанския Балкан и то по време, когато там няма неволни свидетели.
Може би повече яснота по станалото на Околчица през тези 6 дни, между 1 и 8 януари, ще разкрият фотокапаните на ловната дружинка на селата Паволче и Челопек. Мъжете били заредели 4-5 устройства в гората, до която е бил спрял кемперът и нищо чудно там да има кадри, които разследването да не иска да публикува.
Отделен въпрос е, че веднага, след като става ясно за движението на кемпера в посока Вола, местната полиция поставя секретен пост в гората преди връх Вола и би трябвало да има записи кой се е качвал и слизал през този период.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Версиите
Коментиран от #64, #96
11:57 23.02.2026
2 Стига
Коментиран от #57, #106, #110, #140
11:58 23.02.2026
3 Къде
Коментиран от #21
12:00 23.02.2026
4 Брех
12:01 23.02.2026
5 си дзън
12:01 23.02.2026
6 Агент Димитър
12:02 23.02.2026
7 минувач
Коментиран от #60
12:02 23.02.2026
8 Хмм
12:02 23.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Падение
12:03 23.02.2026
11 версия хх
Има наука криминалистика и криминалисти професионалисти би трябвало да задоволят обществения интерес, вместо журналистически политици.
12:06 23.02.2026
12 Инспектор Дюдю
... Следват извънземните, крайно време е! :)
Коментиран от #41
12:06 23.02.2026
13 ООрана държава
12:06 23.02.2026
14 Хасковски каунь
12:07 23.02.2026
15 Перо
12:07 23.02.2026
16 Хубава приказка
12:08 23.02.2026
17 Герп боклуци
12:08 23.02.2026
18 Марио,
12:08 23.02.2026
19 Брифинг на лъжливите 0fчарчета
Коментиран от #147
12:08 23.02.2026
20 оня с коня
Коментиран от #31
12:09 23.02.2026
21 ами
До коментар #3 от "Къде":ха х а ха и той сигурно е в мексико
12:09 23.02.2026
22 АГАТ а Кристи
Това ни набиваха в главите за БКП.
В сегашно време същото важи и за МВР
12:09 23.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анонимен
12:10 23.02.2026
25 Сталин
Коментиран от #36, #127
12:10 23.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 шом пустиняците пишат
12:10 23.02.2026
28 Добър вечер
12:10 23.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Калушев съм
Поздрави на баламите дето ми вярваха, ще се срещнем в някой от следващите 5 живота. И пари ще ми дължите отново за децата.
12:12 23.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 БарекОфф
Май наистина трябва да се проведе независима външна експертиза.
Егати министерствата, егати чудото.
Всеки ден обръщате всичко а 180°.
Коментиран от #68
12:13 23.02.2026
33 искаме пълна подмяна на разследващите
12:13 23.02.2026
34 Педро
12:14 23.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 гуталин
До коментар #25 от "Сталин":на 5 март беше ли с отворени чакри?
12:14 23.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хохо Бохо
А пък много барбитурати (гама от препарати, които потискат централната нервна система) могат да се нарекат "серум на истината".
Нали е забавно?...
12:15 23.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Анонимен
12:17 23.02.2026
41 напротив !
До коментар #12 от "Инспектор Дюдю":още първия ден един човек обясняваше че става въпрос за римско злато и заради него са убити !!! но който не помни повече от 3 дена така ще си мисли… аз лично си мисля (още от първия ден) че става въпрос за трафик все пак държат канал за трафик на две граници и твърдението ми се подкрепи преди няколко дена когато обявиха американските власти че има разследване от ДЕА срещу калушев за трафик на фентанил!
12:17 23.02.2026
42 Закарали са ги в
Коментиран от #144
12:18 23.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Журналистическа
12:18 23.02.2026
45 мхмхм
12:18 23.02.2026
46 Пич
Коментиран от #53
12:19 23.02.2026
47 шменти капели
12:20 23.02.2026
48 стоян георгиев
Коментиран от #136
12:20 23.02.2026
49 Никакво злато няма в случая
Коментиран от #103
12:21 23.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Дедо
12:21 23.02.2026
52 Мичеееееее
12:22 23.02.2026
53 боко и шиши
До коментар #46 от "Пич":благодарим,че оплювате ппдб!
Коментиран от #130
12:22 23.02.2026
54 Марийооо
12:22 23.02.2026
55 Фори
12:23 23.02.2026
56 Баш Майстора
12:24 23.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Цвете
12:24 23.02.2026
59 Винкело
12:25 23.02.2026
60 00014
До коментар #7 от "минувач":Не са некадърни. Изпълняват заповеди на двамата дебели.
12:27 23.02.2026
61 версия хх
Спорно произволно твърдение.
12:27 23.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Сто по Сто
Най-лесно е да създадеш недоверие.
Това е първата стъпка към създаването на анархия, ако изобщо може да се нарече, че анархията се създава, защото тя не е съзидателен процес.
Но пък създаването на недоверие те прави популярен ... за жалост обаче тази популярност е кратка.
Това недоверие ще се обърне и срещу вас – като сайт на който хората вярват.
И вие ще загубите доверие и хората няма да ви четат.
Не тръгвайте в тази посока. До голяма степен ви считах за обективни.
Коментиран от #108
12:30 23.02.2026
64 Трудна задача
До коментар #1 от "Версиите":Върви кризисен пиар за изчистване на името на ППДБ.
12:30 23.02.2026
65 Грешкета е вярна
12:32 23.02.2026
66 Аз.........
Да не говорим , какви средства от бюджета ще се икономисат!!!!
12:33 23.02.2026
67 И нищо чудно
Коментиран от #79, #100
12:34 23.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 име
Коментиран от #148
12:35 23.02.2026
70 Ошашавено Атлантиче!
А истината е една и я знае само многоуважаемият Ген.Атанасов...!
А тя е- всички са били агенти на Путин и са работили с хибридни атаки срещу България...!
Но нещо са се издънили и се е наложило КГБ,да ги ликвидира!
Това е!
Кратко и ясно!
Коментиран от #90, #121
12:35 23.02.2026
71 Истината рано или късно июлизю наяве
Коментиран от #77
12:35 23.02.2026
72 Закривай кочината
12:36 23.02.2026
73 Софиянец
12:37 23.02.2026
74 Дедо Мраз
Коментиран от #91
12:37 23.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 хихи
До коментар #71 от "Истината рано или късно июлизю наяве":Мара много ги разчбира тези работи. Гладала е От местопрестъплението и др Хаус
Коментиран от #84
12:39 23.02.2026
78 Цвете
12:41 23.02.2026
79 Томер Леви от SensoGuard
До коментар #67 от "И нищо чудно":Ги е финансирал .. че и още по съмнителни индивиди впрочем има. А защо ? Ей тва е загадката. И нашите пуяци, и европейска федерация на рейнджърите също . Вижте обаче с кво се занимава тая фирма ! Вижте и кои са били на конгреса им в Румъния 2025 снимките ...и видео има на сайта им
12:41 23.02.2026
80 Бисер след бисер
Коментиран от #86
12:44 23.02.2026
81 версия хх
12:45 23.02.2026
82 Странна работа
Що става бре?
12:45 23.02.2026
83 Да се арестува майката на 31 годишния
Коментиран от #162
12:45 23.02.2026
84 Ти пък...?!
До коментар #77 от "хихи":Каквото са и написали,Мара само го е копнала и пейстнала...
12:47 23.02.2026
85 Анонимен
12:47 23.02.2026
86 И пак бисер
До коментар #80 от "Бисер след бисер":никой външен не е виждал двете местопрестъпления.Явно и кросаджиите с моторите дето упътваха линейката къде е кемпера, са от полицията.
12:48 23.02.2026
87 Ако убийците са иманяри
12:48 23.02.2026
88 И как така в това НПО
Коментиран от #154
12:48 23.02.2026
89 абе то е ясно
12:50 23.02.2026
90 Плюса
До коментар #70 от "Ошашавено Атлантиче!":Е от мен,защото схванах иронията ти!
Ако имах възможност 10+ щях...
12:50 23.02.2026
91 Улики има
До коментар #74 от "Дедо Мраз":Телата на жертвите ка,ават всичко
Коментиран от #105
12:50 23.02.2026
92 стоян георгиев
12:50 23.02.2026
93 Леля Гошо
Интересна логика, тоест ако е издал всичко са щели да го пощадят??? Въпреки че знае къде е златото и е свидетел на куп убийства?
Коментиран от #120
12:51 23.02.2026
94 Цвете
12:51 23.02.2026
95 Хайде, спрете се
12:51 23.02.2026
96 ТтТ
До коментар #1 от "Версиите":Започва се със замаскирване на педофилската секта!
12:52 23.02.2026
97 Злодеи под слънцето
12:53 23.02.2026
98 Разбрали са че и Радев
12:53 23.02.2026
99 Зеления
То само да имаш пари не става, Калушев не е бил глупав да не се сети, че за да приватизира Топлофикация трябва да играе с голяма партия и заедно с нея да мине такава приватизация, като естествено Калушев ще има миноритарен дял и ще е лице за пред медиите, а реалните отчисления след бъдещата приватизация ще са за партията.
12:53 23.02.2026
100 Да бе рейнджърите са педофили
До коментар #67 от "И нищо чудно":Само тия, дето сечете горите, подпалвате ги и после печелите милиони от продадената дървесина, а накрая заграбвате терените и ги бетонирате частните офшорни австрийски, канадски, краварски , гробарски, турски фотоволтаични бунища и ветрогенератори, само вие не сте педофили....
12:54 23.02.2026
101 Отвратен
Коментиран от #109, #149
12:54 23.02.2026
102 Русофилия сър
Коментиран от #123
12:55 23.02.2026
103 Има , има злато
До коментар #49 от "Никакво злато няма в случая":И ей сега се качваме в кемпера и тръгваме да го намерим
12:56 23.02.2026
104 Много лесно може по справка
12:57 23.02.2026
105 Дедо Мраз
До коментар #91 от "Улики има":Те няма да седят вечно в моргата, а документацията услужливо може да изчезне. Затова трябва час по-скоро да се предприемат действия.
Коментиран от #126
12:58 23.02.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Терзиев
12:59 23.02.2026
108 10хиляди
До коментар #63 от "Сто по Сто":Те вече отдавна да тръгнали към дъното губейки не само доверие,но и отврат от гнусотиите с ,които си пълнят страниците...
12:59 23.02.2026
109 Ти си по- гнусен
До коментар #101 от "Отвратен":Убиецо на 9 души...да не забравяме, че не са открити свидетелства, че са живи Деян Илиев и приятелката му, които са видели всичко това, изложено в статията и несъответстващо на гробарско-дпс- чалгарските внушения за "секта" "самоубийци"
12:59 23.02.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Намушили са се ченгетата
13:01 23.02.2026
112 Хмм
13:01 23.02.2026
113 Щик Найн
13:02 23.02.2026
114 Истината
13:02 23.02.2026
115 Отвратен
Коментиран от #118
13:02 23.02.2026
116 Тирове с логото на БНБ
13:04 23.02.2026
117 Отвратен
13:04 23.02.2026
118 Щик Найн
До коментар #115 от "Отвратен":Поитайте г-н Африкански. Той наднича там.
Коментиран от #122
13:04 23.02.2026
119 Общо взето
Та всеки ден щуротии.
На дали някога ще се разбере нещо.
Пък и аз ако намеря римската хазна няма да търча да купувам потъващо предприятие като топлофикация.
Коментиран от #142
13:05 23.02.2026
120 иди сучи биберона
До коментар #93 от "Леля Гошо":на маати Ставри
13:06 23.02.2026
121 Моряка
До коментар #70 от "Ошашавено Атлантиче!":Ама разбира се,че е така.Забелязан е личния автомобил на президента Путин,паркирал точно на връх Околчица,върху скалата.Като си свършил работата,автомобила отлетял в посока Кремъл.Всичко това е документирано от джобния менте генерал Атанасов.Наистина!
13:06 23.02.2026
122 Отвратен
До коментар #118 от "Щик Найн":Африканският Цицелко ли? Това ли е правил в Гана?
13:06 23.02.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Браво бе
13:07 23.02.2026
125 Щик Найн
До коментар #123 от "Имбецил сър":Единият е бил адвокат на Росатом по дело за десетцифрена сума. Факт.
13:08 23.02.2026
126 Истината
До коментар #105 от "Дедо Мраз":АБСОЛЮТНО ТЕ ПОДКРЕПЯМ
Коментиран от #129
13:09 23.02.2026
127 Руденко Р.А.
До коментар #25 от "Сталин":За тая русата, младата от първата конференция на 100% е сигурно...
13:10 23.02.2026
128 БеГемот
13:16 23.02.2026
129 Анонимен
До коментар #126 от "Истината":Пишеш,после си отговаря,че се и подкрепяш.Изгорил си гарнитурата
13:17 23.02.2026
130 Пич
До коментар #53 от "боко и шиши":Момче, не бъркай компютри с компоти !!! Не съм ги наплюл аз, те сами направиха самопризнания!!! И всяко нарушение на законите е разписано от министрите на ПП - черно на бяло !!! В случая Петрохан няма Боко и Шиши !!! Но немощните паветници отново мислят, че ще се измъкнат с внушения !!!
13:23 23.02.2026
131 Ролан
13:26 23.02.2026
132 Наркотиците убиват......
13:26 23.02.2026
133 ГЕРБ
Коментиран от #153
13:34 23.02.2026
134 Федералес
13:36 23.02.2026
135 хихи
Маро тва от квво го изсмука?
13:45 23.02.2026
136 понеже си много НЕумна
До коментар #48 от "стоян георгиев":какво друго да разбереш…
13:49 23.02.2026
137 Горан
13:53 23.02.2026
138 Напредък е, че
14:02 23.02.2026
139 хихи
Смукана е от нечии член... на комисия
14:08 23.02.2026
140 Вероятно
До коментар #2 от "Стига":Калушев е убит първи, застанал до вратата, за да защити децата. Очакваше се, че ще го направи. Той ги е отгледал. Стига обругавахте хора, които не познавате. Примитивно е.
Коментиран от #141, #151
14:12 23.02.2026
141 хихи
До коментар #140 от "Вероятно":с навирен член в ръка.....
Коментиран от #143
14:15 23.02.2026
142 знаещия
До коментар #119 от "Общо взето":той затова и е гръмнат щото са носели огромно колочетво злато за възтанието . после много от четниците живеят охолен живот .......
14:16 23.02.2026
143 Рон Джереми
До коментар #141 от "хихи":Явно доста си го закъсал.Само членове са ти в главата
14:21 23.02.2026
144 Не. Разделиха
До коментар #42 от "Закарали са ги в":следствието на 2 още в началото, за да го хвърлят в кошчето по-лесно. Но това, че аутопсиите са правени във Враца не означава, че са извършени от врачански лекари (поне- не само). Ако написаното е вярно, просто са получили разрешение от новото началство да го оповестят. Но има още много въпроси.
14:28 23.02.2026
145 и това
14:33 23.02.2026
146 ПеПеДеБерас
14:34 23.02.2026
147 Онлайн аутопсия
До коментар #19 от "Брифинг на лъжливите 0fчарчета":Дори да пуснат аутопсията онлайн, пак ще има невярващи.
14:37 23.02.2026
148 Е не всички
До коментар #69 от "име":са умни, като теб. Иначе, как ще блеснеш?
14:39 23.02.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Ъперкът
15:08 23.02.2026
151 Реалист 1
До коментар #140 от "Вероятно":Наивник
15:24 23.02.2026
152 Екзекуция
15:37 23.02.2026
153 хаха
До коментар #133 от "ГЕРБ":А герб убийци!
15:40 23.02.2026
154 с още по-гръмко име
До коментар #88 от "И как така в това НПО":"Европейска" е на оная Диана Русева- герберката!
15:48 23.02.2026
155 БРАВО
Коментиран от #157
15:48 23.02.2026
156 Неразбрал
15:52 23.02.2026
157 Забрави
До коментар #155 от "БРАВО":и че по същото време САЩ се готви да удари Иран. Куба е под блокада. Йети не е сниман вече няколко седмици, т.е. вероятно е по бизнес дела другаде по света, защо не в Петрохан? Рептилиите също са странно малко активни, все едно нещо крият. Наскоро освободиха и Йоца Амстердам. Изобщо нещата са ясни. Пепераско-пепофилската групичка е открила най-голямото златно съкровище в историята - на Главан Войвода, обаче в същото време без да иска е заснела с дрона наркосделката на Йети с рептилиите, тогава са уточнили и каналите за трафика на мигранти. Веднага са задействали екипи убийци на ЦРУ и МОСАД да премахнат неудобните педобудисти-еколози. Ще пиша ЦРУ тези в Петрохан или Околчица са ликвидирали, ама по-късно. Санитарите ще разбият вратата след малко, после упойки, глупости, тук ще пиша, ама утре. Бдете. :)))))))))
16:15 23.02.2026
158 Софиянец
16:21 23.02.2026
159 Да попитам:
16:35 23.02.2026
160 Алеко
17:35 23.02.2026
161 Истината
Ако действително официално излезе такава информация, това ще значи, че нищо не се потулва.
17:47 23.02.2026
162 Макс
До коментар #83 от "Да се арестува майката на 31 годишния":Бащата е старо куче от ДС . Там са парите на българите , в куфарчетата на ДС . Защо да не даде ? ДС все още съществува и ръководи държавата , а най-вече се облажва от всички незаконни действия и бездействия . Не беше случайно искането Пеевски да е шеф на ДАНС . Той пак стана такъв , но чрез подставени лица .
17:47 23.02.2026
163 9689
17:48 23.02.2026
164 Явно в дните когато кемпера липсваше
17:54 23.02.2026