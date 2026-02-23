Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица преобръща всички теории: 15-г. Алекс e бил удрян, починал е последен

Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица преобръща всички теории: 15-г. Алекс e бил удрян, починал е последен

23 Февруари, 2026 11:51, обновена 23 Февруари, 2026 12:11 20 053 164

Появиха се неочаквани разкрития и за рикошет при стрелба

Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица преобръща всички теории: 15-г. Алекс e бил удрян, починал е последен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аутопсията на трите трупа, намерени в кемпера в района на връх Околчица във Врачанския Балкан, напълно опроверга официалната версия на МВР за това, което се е случило там, разкри BulNews.

След приключването на процесуално-следствените действия на 8 февруари, телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев са били транспортирани до МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца. Любопитното е, че трупната линейка на болницата не е била допусната до кемпера, а служители на МВР са пренесли мъртвите мъже на около 50 метра от него.

Така, като се има предвид все още блокираният достъп до хижа „Петрохан“, става ясно, че никой външен не е виждал двете местопрестъпления от намирането на първите тела на 2 февруари. Двадесет дни по-късно полицията продължава да охранява района на запаления имот, а самият кемпер е прибран под въоръжена охрана на полицейския паркинг край врачанското село Косталево.

Най-впечатляващият факт, който е установен по време на аутопсията, показва, че 15-годишният Александър е бит и то основно в главата. Многобройните белези плюс подпухналото му лице ясно показвали, че някой се е опитал да изтръгне някаква информация от него.

По безспорен начин е установено, че Александър е починал последен. Момчето е гръмнато в слепоочието в задната част на кемпера. Това разбива на „пух и прах“ твърденията на разследващите, че Ивайло Калушев е убил останалите двама и след това се е самоубил.

Седящият на предната седалка на кемпера Николай Златков е имал огромна дупка между очите. При изстрел с револвер „Колт Анаконда“, както твърди МВР, проектилът би трябвало да му отнесе задната част на главата и да излезе. Това обаче не е така. Той е намерен в черепа на застреляния мъж и това дори е посочено в документите от аутопсията.

Експерт по оръжията коментира за BulNews, че по-скоро в неговия случай става въпрос за рикошет, а не за директна стрелба. В същото време разследващите твърдят, че са открили всички проектили в кемпера. Аутопсията доказва, че това не е вярно. Единият проектил е намерен в главата на Николай и това не е маловажен факт.

И ако в случая приемем, че става въпрос за недоглеждане, как от МВР ще обяснят дупката в тавана на кампера? Какво, според тях, е пробило отвора? И какво е това, което намериха отвън при втория оглед около кемпера? Следствието мълчи.

Има проблем и с публичните твърдения на разследващите за самоубийството на Ивайло Калушев. Мъжът е бил десняк, а изстрелът в устата с револвера е произведен с лявата ръка или поне от тази посока. Пълна загадка са твърденията, че е намерен нагар по дясната му ръка, след като очевидно той не е го държал в момента на стрелбата.

От аутопсията е станало ясно, че тримата са починали във времето от 24 до 36 часа преди откриването на кемпера. Много е вероятно 15-годишното момче да е починало последно, тъй като състоянието на тялото му води в тази посока. По настояване на разследващите са взети проби от ануса на Александър и Николай, за да се установи дали през последните 10 дни са имали полови контакти.

Вероятно мнозина се питат защо има подобни разминавания в посочените резултати от аутопсията на тримата мъже и в неофициалните данни.

Малцина знаят, че по време на този процес, над главите на патоанатомите стоят въоръжени служители на МВР, които стриктно следят за всяко тяхно действие. Прецезира се всяка дума, която се записва като резултат от аутопсията и не е толкова лесно там да се появи нещо, което напълно да опровергава официалната версия на разследването.

След всичките тези разкрития основателно възниква въпросът какво се е случило в кемпера преди смъртта на тримата мъже.

Началото на разминаванията за причините за смъртта на трите трупа в хижа „Петрохан“ и в кемпера на Околчица, е на 1 февруари. Същият ден, в 7.12 часа Николай Златков заминава с високопроходим джип към София. В 10.08 часа Ивайло Калушев и Александър Макулев тръгват с кемпера към Врачански Балкан.

Кое е наложило спешното им заминаване от хижата към Околчица, без да изчакат своя приятел? Очевидно е станало нещо, тъй като те се разбират с Николай Златков да се срещнат по пътя и той да се присъедини към тях. Това се случва около 11.00 часа, когато той оставя на отбивка край пътя своя джип и се качва при Калушев и Макулев, тъй като в 11.14 часа Николай вече шофира кемпера в посока Враца.

На 1 февруари в 12.46 часа камера в село Челопек край Враца записва минаващия кемпер в посока връх Вола. Собственикът на видеото първоначално твърди, че той се е движел прекалено бавно и е бил шофиран от жена, но най-вероятно се е заблудил по дългата коса на Николай. До мястото, където е намерен, са още около 30 минути.

И тук идва още една голяма празнота във версията на разследващите. Ако приемем, че тримата са били мъртви в събота – ден, преди да бъдат намерени, какво са правили те през изминалите дни в този район? При откриването на телата, вътре във возилото, не е имало вода и храна. Как са преживели 6 дни в кемпера Ивайло, Николай и Александър и защо са чакали близо седмица, за да се самоубият ритуално, а не са го направили веднага, след като са достигнали район, който добре познават?

Не са се самоубили, защото изобщо не са имали намерението да умират. Простата логика показва, че за да бързаш да отидеш някъде и дори да пресрещнеш свой приятел по пътя, означава, че не са искали да закъснеят. Тримата мъже безусловно са имали среща с важен човек, от който е зависело бъдещето им.

Това очевидно е било пазено в тайна действие и затова Николай е включил станцията на Starlink за интернет, за да потвърди, че е на мястото на срещата. Възможно е връзката да е станала и чрез съществуващото оборудване в кемпера, тъй като той е бил запален радиолюбител и така е можел да осъществи контакт с целия свят.

Има нещо общо между хижа „Петрохан“ и районът на Околчица. Да, и двете места са в Стара планина, но има и още нещо. Историците знаят, че през Берковския Балкан е минавал стар римски път, който продължава по билото на планината и част от него е и мястото над Враца, на което е паркирал кемперът.

Преди хилядолетия в района е била една от римските монетарници на Балканския полуостров, където са сечени златни монети. Останалите са били в Котленския Балкан, Пещерския Балкан и край Атина. За това преди около 10-ина години говори и един от най-известните иманяри в България Панайот Панов.

Мъжът вече не е между живите, но приживе разказва за италианска карта, открадната от нацистите и по неведоми пътища по време на войната попаднала в баща му. На нея са били отбелязани приблизително местата в страната и в Гърция, където има скрито огромно количество римско злато.

В района над Враца преди години имаше мина „Плакалница“, заради която в Елисейна през 1905 г. беше вдигнато първото в България металургично предприятие за добив на нерафинирана мед. Местните знаят, че в този район е имало и златна жилка, която с годините е загубена.

Човек от Челопек се е свързал с BulNews. Той твърди, че е виждал горе в Балкана същия кемпер поне 10-ина пъти. Винаги през седмицата или вечер и никога през уикенда. Ивайло Калушев е бил един от известните пещерняци в страната и може да се направи обоснованото предположение, че интересът към този район не е бил само с природолюбителски цели.

Никой не може да потвърди, но и да отрече, че е напълно възможно неговата група да е открила входа към римската монетарница и това е да струвал животът им. На всички прави впечатление, че НПО-то им „Национална агенция за контрол на защитените територии“ разполагало с огромни финансови средства, а и самият той е доста заможен.

По първоначални данни, в България той е имал 21 имота, а в Мексико давал под наем на туристи 7 къщи. Отделно горските рейнджъри са могли да си позволят да закупят скъпи „играчки“ и оръжие, каквото МВР няма сили да придобие.

За да оправдаят явното им благополучие, разследващите пускат фитили за финансирането им от деца на родители, но това са недостатъчно средства и тази теория на МВР е по-скоро димка за обществото.

Най-логичното нещо е, ако се приеме, че групата на Ивайло Калушев не се е занимавала с някакъв успешен бизнес, а в същото време се интересува от приватизацията на „Топлофикация-София“ и ПВУ, е те да имат достъп до нещо, което ги прави богати.

И нищо чудно, точно при заявения интерес към толкова мащабни сделки, на някого да му светнало, че няма как някакви си горски рейнджъри да разпитват за това, без да имат възможност да участват. Трябва да се отбележи, че като изключим малкия Александър, останалите мъже не са случайни и в никакъв случай не бива да бъдат подценявани.

По-скоро всички са знаели за срещата в Балкана и затова към нея тръгват само трима от тях, а останалите остават да пазят имота. Няма никаква логика 6-ма мъже да се разберат да се самоубиват заради някакви сектански причини и да не го направят заедно.

Не са известни такива ритуали, при които половината да слагат край на живота си, пък другата половина да си тръгва и да го стори след 6 дни.

По-скоро срещата на Околчица се е оказала капан и не е преминала според очакванията на Калушев. Най-вероятно първо са застреляни той и Николай Златков, а малкият Александър е бит, за да издаде къде е входът към пещерата. Детето със сигурност е знаело, тъй като не е изключено именно то да е спускано в отвора, тъй като по законите на конспирацията мястото се оставя тясно. Очевидно момчето не е станало предател и това му е коствало живота.

Съвсем реална възможност е неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ да е регистрирана именно, за да могат да ровят в пещерите, без да имат проблеми с властта. Няма известна друга причина групата толкова упорито да идва в един и същи район във Врачанския Балкан и то по време, когато там няма неволни свидетели.

Може би повече яснота по станалото на Околчица през тези 6 дни, между 1 и 8 януари, ще разкрият фотокапаните на ловната дружинка на селата Паволче и Челопек. Мъжете били заредели 4-5 устройства в гората, до която е бил спрял кемперът и нищо чудно там да има кадри, които разследването да не иска да публикува.

Отделен въпрос е, че веднага, след като става ясно за движението на кемпера в посока Вола, местната полиция поставя секретен пост в гората преди връх Вола и би трябвало да има записи кой се е качвал и слизал през този период.


  • 1 Версиите

    190 13 Отговор
    преобръщат всякаква частица доверие , ако изобщо има такава ! Наглосттта и лъжите са безпрецедентни , а и дни след екзекуцията на шестимата души аутопсията на всички беше "готова" ! Сега нови шашми хвърлят по обществото ! Но никой не кълве !

    Коментиран от #64, #96

    11:57 23.02.2026

  • 2 Стига

    63 217 Отговор
    ни занимавахте с тези извратеняци. Мъже живеещи с малки момченца. Добре са направили да освободят света от себе си

    Коментиран от #57, #106, #110, #140

    11:58 23.02.2026

  • 3 Къде

    169 14 Отговор
    е овчаря , "открил" кемпера с тримата убити о качил се в дълбокаия сняг до Околчица..... И се обадил по жицата в милицията !

    Коментиран от #21

    12:00 23.02.2026

  • 4 Брех

    55 49 Отговор
    Лама гюро смени експертизата и експертите. Не мое да бъде

    12:01 23.02.2026

  • 5 си дзън

    71 4 Отговор
    Закривай !!!

    12:01 23.02.2026

  • 6 Агент Димитър

    92 10 Отговор
    Б.Б . какво обади по казуса?

    12:02 23.02.2026

  • 7 минувач

    129 7 Отговор
    закривай некадърните институции

    Коментиран от #60

    12:02 23.02.2026

  • 8 Хмм

    121 8 Отговор
    цял криминален роман, това Шерлок Холмс ряпа да яде

    12:02 23.02.2026

  • 10 Падение

    34 128 Отговор
    Уникално тъпа статия.

    12:03 23.02.2026

  • 11 версия хх

    32 73 Отговор
    Заглавието не носи юридически доказателства и е за рейтинг.
    Има наука криминалистика и криминалисти професионалисти би трябвало да задоволят обществения интерес, вместо журналистически политици.

    12:06 23.02.2026

  • 12 Инспектор Дюдю

    89 15 Отговор
    Иманяри не бяха се появявали--и те изскочха! :))
    ... Следват извънземните, крайно време е! :)

    Коментиран от #41

    12:06 23.02.2026

  • 13 ООрана държава

    120 10 Отговор
    Яко лъже бойкошишовата прокуратура, държавата трябва да се закрие и да се преоснове от 0-та

    12:06 23.02.2026

  • 14 Хасковски каунь

    52 3 Отговор
    Почва се.

    12:07 23.02.2026

  • 15 Перо

    78 35 Отговор
    Мързел и некадърност на полицията ще приключи делото към архив! Няма живи свидетели, това означава, че в сегашния режим, решенията на полицията са последна инстанция! Поредните лица от ПП/ДБ с нетрадиционна сексуална ориентация, прикрити, под маската на секта!

    12:07 23.02.2026

  • 16 Хубава приказка

    34 10 Отговор
    Харесва ми

    12:08 23.02.2026

  • 17 Герп боклуци

    62 8 Отговор
    Снимай, снимай....

    12:08 23.02.2026

  • 18 Марио,

    9 17 Отговор
    ти явно си кха по рождение. Как може да пропуснеш Далай лама, като участник в тази страшна минивойна.

    12:08 23.02.2026

  • 19 Брифинг на лъжливите 0fчарчета

    63 10 Отговор
    Ако не пуснат аутопсията онлайн, в реално време, никой не им вярва. След толкова фейкове, партенки и предизборни кьорфишеци, бг жирафотурата има рейтинг близо до нулата.

    Коментиран от #147

    12:08 23.02.2026

  • 20 оня с коня

    39 36 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #31

    12:09 23.02.2026

  • 21 ами

    32 1 Отговор

    До коментар #3 от "Къде":

    ха х а ха и той сигурно е в мексико

    12:09 23.02.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    56 4 Отговор
    "Дори да с грешиш, ти винаги си права"...
    Това ни набиваха в главите за БКП.
    В сегашно време същото важи и за МВР

    12:09 23.02.2026

  • 24 Анонимен

    10 47 Отговор
    Абсолютни измишльотини

    12:10 23.02.2026

  • 25 Сталин

    125 12 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    Коментиран от #36, #127

    12:10 23.02.2026

  • 27 шом пустиняците пишат

    24 2 Отговор
    начи е верно!

    12:10 23.02.2026

  • 28 Добър вечер

    37 4 Отговор
    аз съм вашта леля людмила и умрях също заради съкровище.Те руснаците са още тук и най вероятно и американските самолети

    12:10 23.02.2026

  • 30 Калушев съм

    13 49 Отговор
    Жив и здрав си харча еврата в Мексико.

    Поздрави на баламите дето ми вярваха, ще се срещнем в някой от следващите 5 живота. И пари ще ми дължите отново за децата.

    12:12 23.02.2026

  • 32 БарекОфф

    78 2 Отговор
    Това официални данни ли са? Или пак предположения и съмнения.
    Май наистина трябва да се проведе независима външна експертиза.
    Егати министерствата, егати чудото.
    Всеки ден обръщате всичко а 180°.

    Коментиран от #68

    12:13 23.02.2026

  • 33 искаме пълна подмяна на разследващите

    73 10 Отговор
    нека сега “умните” вярваши в глупавите ритуални самоубийства да говорят още… дано им дойде акъла в празните глави още от първия ден не съм се съмнявал нито за миг че са избити!!! и със всеки изминал ден все по-вече се убеждавам в това!

    12:13 23.02.2026

  • 34 Педро

    20 44 Отговор
    Поздравявам автора на тази измислица . Ще му стана издател

    12:14 23.02.2026

  • 36 гуталин

    4 9 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    на 5 март беше ли с отворени чакри?

    12:14 23.02.2026

  • 38 Хохо Бохо

    65 9 Отговор
    Лама Иво Калушев е бил с епилепсия. Употребявал е медикаменти за епилепсия - фенобарбитал. Той е единствения в света пещерняк - епилептик...
    А пък много барбитурати (гама от препарати, които потискат централната нервна система) могат да се нарекат "серум на истината".
    Нали е забавно?...

    12:15 23.02.2026

  • 40 Анонимен

    43 3 Отговор
    "По безспорен начин е установено, че Александър е починал последен. ". А ПОСЛЕ "вероятно 15-годишното момче да е починало последно, тъй като състоянието на тялото му води в тази посока." ПОСЛЕДНО ПО БЕЗПОРЕН НАЧИН ИЛИ ВЕРОЯТНО?

    12:17 23.02.2026

  • 41 напротив !

    31 20 Отговор

    До коментар #12 от "Инспектор Дюдю":

    още първия ден един човек обясняваше че става въпрос за римско злато и заради него са убити !!! но който не помни повече от 3 дена така ще си мисли… аз лично си мисля (още от първия ден) че става въпрос за трафик все пак държат канал за трафик на две граници и твърдението ми се подкрепи преди няколко дена когато обявиха американските власти че има разследване от ДЕА срещу калушев за трафик на фентанил!

    12:17 23.02.2026

  • 42 Закарали са ги в

    41 4 Отговор
    МБАааааЛ „Христо Ботев“ във Враца щото там сигурно са най големите светила в съдебната медицина

    Коментиран от #144

    12:18 23.02.2026

  • 44 Журналистическа

    13 25 Отговор
    Идиотия

    12:18 23.02.2026

  • 45 мхмхм

    30 3 Отговор
    Родното О.П.Г ни пази. т.е. М.В.Р.

    12:18 23.02.2026

  • 46 Пич

    27 33 Отговор
    И кво?! Паветниците така и няма да разберат!!! Цяла седмица обяснявам сваляйки нивото като за много глупави хора , и - нищо !!! Като всички глупаци отново ще направят едно и също, и ще гласуват за ПП и ДБ, който са единствените свързани с престъпленията!!!

    Коментиран от #53

    12:19 23.02.2026

  • 47 шменти капели

    35 2 Отговор
    бкп-дс метастазите такава "демокрация" ни натресоха през 1989г,че сега ни убиват без съд и присъда!

    12:20 23.02.2026

  • 48 стоян георгиев

    14 45 Отговор
    Разбрах само че Ламата е бил момчето преди да го убие

    Коментиран от #136

    12:20 23.02.2026

  • 49 Никакво злато няма в случая

    25 14 Отговор
    пуяцииии ! Никакви римски монетарници и дивотии. Както и че в мина „Плакалница“ никога злато е нямало а уран е имало и за това и баластра от района не се ползва ....

    Коментиран от #103

    12:21 23.02.2026

  • 51 Дедо

    24 0 Отговор
    Е па да викнат Хореишо от телевизията да разкрие слючая

    12:21 23.02.2026

  • 52 Мичеееееее

    15 17 Отговор
    Ако не бяха убили Ел Пенчо в Мексико тази нощ, сигурно и него щеше да включиш в дивотиите къде си изписала.

    12:22 23.02.2026

  • 53 боко и шиши

    13 5 Отговор

    До коментар #46 от "Пич":

    благодарим,че оплювате ппдб!

    Коментиран от #130

    12:22 23.02.2026

  • 54 Марийооо

    10 36 Отговор
    Само жена може да напише такъв бисер, не смея да я нерека журналистка.

    12:22 23.02.2026

  • 55 Фори

    35 10 Отговор
    Някое ченге иска златното съкровище да остане за него. Затова ни баламосват с небивалици.

    12:23 23.02.2026

  • 56 Баш Майстора

    10 31 Отговор
    Коя мисирка написа това безобразие?

    12:24 23.02.2026

  • 58 Цвете

    22 18 Отговор
    ТОЛКОВА МНОГО МЪРСОТИИ ВЪРХУ ЕКЗЕКУТИРАНИТЕ СЕ СТОВАРИ. СЕГА ПЪК ИМАНЯРСТВО ? ДРУГИ ЛЪЖИ ЩЕ ИМА ЛИ ОЩЕ? ДАВАЙТЕ МАЛКО ПО НАГОРЕ ОТ ПЕТРОХАН, КЪДЕТО СЕ НАМИРА КЪЩАТА НА ГРУПИРОВКАТА " ВАГНЕР " .ВЕЯТ СЕ ДВЕ ЗНАМЕНА ,ЕДНОТО НА ТЯХ, А ДРУГОТО НА РУСИЯ. РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СЕ РАЗПЛЕТЕ ЧОРАПА ДО КРАЙ. КОЛКОТО ПО СКОРО, ТОЛКОВА ПО ДОБРЕ ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ. 🇧🇬🤔🙄👺🇧🇬

    12:24 23.02.2026

  • 59 Винкело

    5 3 Отговор
    Да б, "осведоменият" тъкмо БулНюз потърсил да им съкровеничи тайни.

    12:25 23.02.2026

  • 60 00014

    40 6 Отговор

    До коментар #7 от "минувач":

    Не са некадърни. Изпълняват заповеди на двамата дебели.

    12:27 23.02.2026

  • 61 версия хх

    21 14 Отговор
    💲По безспорен начин е установено, че Александър е починал последен.💲
    Спорно произволно твърдение.

    12:27 23.02.2026

  • 63 Сто по Сто

    21 20 Отговор
    Към автора на статията:
    Най-лесно е да създадеш недоверие.
    Това е първата стъпка към създаването на анархия, ако изобщо може да се нарече, че анархията се създава, защото тя не е съзидателен процес.
    Но пък създаването на недоверие те прави популярен ... за жалост обаче тази популярност е кратка.
    Това недоверие ще се обърне и срещу вас – като сайт на който хората вярват.
    И вие ще загубите доверие и хората няма да ви четат.
    Не тръгвайте в тази посока. До голяма степен ви считах за обективни.

    Коментиран от #108

    12:30 23.02.2026

  • 64 Трудна задача

    26 19 Отговор

    До коментар #1 от "Версиите":

    Върви кризисен пиар за изчистване на името на ППДБ.

    12:30 23.02.2026

  • 65 Грешкета е вярна

    15 15 Отговор
    Собственикът на видеото първоначално твърди, че той се е движел прекалено бавно и е бил шофиран от жена, но най-вероятно се е заблудил по дългата коса на Николай. Ти си се заблудила, мъжете все още не шофират с дълги коси, епилирани крака и семе у голямата дупка.

    12:32 23.02.2026

  • 66 Аз.........

    41 6 Отговор
    Закриване на ПРОКУРАТУРА, ПОЛИЦИЯ И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА!!!!
    Да не говорим , какви средства от бюджета ще се икономисат!!!!

    12:33 23.02.2026

  • 67 И нищо чудно

    20 9 Отговор
    Да няма нищо чудно. А просто да има един куп некадърници, кой от кой по голям олигофрен. И впочем то не са само тея а цялата "Европейска федерация на рейнджърите" ако се загледате по подробно е пълен сбъркоч. НПО от педофили, служби и сбърканяци. И оня израелският предприемач Томер Леви от SensoGuard с неговите сензори и простотии. Другият там Михаел Гросман от Европейска федерация на рейнджърите финансиста и кой ли не ..

    Коментиран от #79, #100

    12:34 23.02.2026

  • 69 име

    16 47 Отговор
    Кви болни хора трябва да сте за да защитавате тея изверги от Петрохан и да отричате всичко, които ги злепоставя. Педофили ли сте или сте просто тъпи?!

    Коментиран от #148

    12:35 23.02.2026

  • 70 Ошашавено Атлантиче!

    22 7 Отговор
    Всеки ден ни хвърляте,в нови и нови конспирации...!
    А истината е една и я знае само многоуважаемият Ген.Атанасов...!
    А тя е- всички са били агенти на Путин и са работили с хибридни атаки срещу България...!
    Но нещо са се издънили и се е наложило КГБ,да ги ликвидира!
    Това е!
    Кратко и ясно!

    Коментиран от #90, #121

    12:35 23.02.2026

  • 71 Истината рано или късно июлизю наяве

    30 8 Отговор
    Най-накрая уважаемия разследващ журналист г-ца Атанасова разкри скалъпените лъжи на ОПГ Тиквата и Прасето.

    Коментиран от #77

    12:35 23.02.2026

  • 72 Закривай кочината

    10 16 Отговор
    Всичко е лъжи и дезинформация. Никога няма да се разбере какво се е случило

    12:36 23.02.2026

  • 73 Софиянец

    20 22 Отговор
    Незабавно разпускане на ППДБ-дофилите! Затвор на дс терзиев до изясняване на обстоятелствата!

    12:37 23.02.2026

  • 74 Дедо Мраз

    31 7 Отговор
    Всички по случая трябва да бъдат отстранени и разследването да започне наново. Дано да са останали още някакви улики.

    Коментиран от #91

    12:37 23.02.2026

  • 77 хихи

    10 4 Отговор

    До коментар #71 от "Истината рано или късно июлизю наяве":

    Мара много ги разчбира тези работи. Гладала е От местопрестъплението и др Хаус

    Коментиран от #84

    12:39 23.02.2026

  • 78 Цвете

    14 8 Отговор
    ТОЛКОВА МНОГО МЪРСОТИИ ВЪРХУ ЕКЗЕКУТИРАНИТЕ СЕ СТОВАРИ. СЕГА ПЪК ИМАНЯРСТВО ? ДРУГИ ЛЪЖИ ЩЕ ИМА ЛИ ОЩЕ? ДАВАЙТЕ МАЛКО ПО НАГОРЕ ОТ ПЕТРОХАН, КЪДЕТО СЕ НАМИРА КЪЩАТА НА ГРУПИРОВКАТА " ВАГНЕР " .ВЕЯТ СЕ ДВЕ ЗНАМЕНА ,ЕДНОТО НА ТЯХ, А ДРУГОТО НА РУСИЯ. РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СЕ РАЗПЛЕТЕ ЧОРАПА ДО КРАЙ. КОЛКОТО ПО СКОРО, ТОЛКОВА ПО ДОБРЕ ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ. 🇧🇬🤔🙄👺🇧🇬

    12:41 23.02.2026

  • 79 Томер Леви от SensoGuard

    10 0 Отговор

    До коментар #67 от "И нищо чудно":

    Ги е финансирал .. че и още по съмнителни индивиди впрочем има. А защо ? Ей тва е загадката. И нашите пуяци, и европейска федерация на рейнджърите също . Вижте обаче с кво се занимава тая фирма ! Вижте и кои са били на конгреса им в Румъния 2025 снимките ...и видео има на сайта им

    12:41 23.02.2026

  • 80 Бисер след бисер

    12 5 Отговор
    Единствен 15 г. Александър е бит у главата, значи е застрелян последен. Човек от Челопек се е свързал с BulNews. Той твърди, че е виждал горе в Балкана същия кемпер поне 10-ина пъти. Малко ги е виждал, за 1 седмица трябва да ги е видял поне 20 пъти.

    Коментиран от #86

    12:44 23.02.2026

  • 81 версия хх

    8 10 Отговор
    А защо тримата с кемпера като са въоръжени, но заплашени според статията, не са оказали съпротива с оръжия, или помощ чрез телефоните си, ... дали заради връзката по старлинк със собственика на сателитите...

    12:45 23.02.2026

  • 82 Странна работа

    37 1 Отговор
    Днес по обяд ,слушайки новините по ,, Хоризонт " на БНР започвайки с тези ,които и сайта е публикувал само след 2 минути в 12:02 предаването внезапно прекъсна буквално на сричка недоизказана...продължавайки след секунди с гласа вече на говорителката,която ни осведомяваше за състоянието на речните корита е...Хасковско...
    Що става бре?

    12:45 23.02.2026

  • 83 Да се арестува майката на 31 годишния

    19 10 Отговор
    и да обясни как така се дават 800 000 евро дарение?

    Коментиран от #162

    12:45 23.02.2026

  • 84 Ти пък...?!

    15 3 Отговор

    До коментар #77 от "хихи":

    Каквото са и написали,Мара само го е копнала и пейстнала...

    12:47 23.02.2026

  • 85 Анонимен

    10 6 Отговор
    На Мара са и излезли чакрите през фонтанелата

    12:47 23.02.2026

  • 86 И пак бисер

    14 1 Отговор

    До коментар #80 от "Бисер след бисер":

    никой външен не е виждал двете местопрестъпления.Явно и кросаджиите с моторите дето упътваха линейката къде е кемпера, са от полицията.

    12:48 23.02.2026

  • 87 Ако убийците са иманяри

    28 7 Отговор
    Що цялото ДАНС, МВт, гробарската сган и дпс- арските банди на прасето правеха всичко възможно да унищожат следите на тези убийства!? Това няма логика!? Аутопсията сочи към убийство, но убийците не "иманяри", а обучени ликвидаторите...Много лесно може да се види по камерите в периода , които други коли с какви номера са се движили към връх Околчица по възможните за това пътища

    12:48 23.02.2026

  • 88 И как така в това НПО

    19 4 Отговор
    "Европейска федерация на рейнджърите" 75% са все евреи да питам ? От шефчитата ? Да не е Еврейска федерация на рейнджърите ? Спонсорите също... курсове в Израел ...

    Коментиран от #154

    12:48 23.02.2026

  • 89 абе то е ясно

    16 2 Отговор
    Шефа ще влиза в политиката и вече партизаните не му требват. СПЕЦНАЗ са ги довършили.

    12:50 23.02.2026

  • 90 Плюса

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "Ошашавено Атлантиче!":

    Е от мен,защото схванах иронията ти!
    Ако имах възможност 10+ щях...

    12:50 23.02.2026

  • 91 Улики има

    13 1 Отговор

    До коментар #74 от "Дедо Мраз":

    Телата на жертвите ка,ават всичко

    Коментиран от #105

    12:50 23.02.2026

  • 92 стоян георгиев

    13 4 Отговор
    Маро,съвсем нормално е никой външен да не е виждал местопрестъплението.Това да не ви е увеселителен парк?

    12:50 23.02.2026

  • 93 Леля Гошо

    22 3 Отговор
    Очевидно момчето не е станало предател и това му е коствало живота.

    Интересна логика, тоест ако е издал всичко са щели да го пощадят??? Въпреки че знае къде е златото и е свидетел на куп убийства?

    Коментиран от #120

    12:51 23.02.2026

  • 94 Цвете

    4 12 Отговор
    ТОЛКОВА МНОГО МЪРСОТИИ ВЪРХУ ЕКЗЕКУТИРАНИТЕ СЕ СТОВАРИ. СЕГА ПЪК ИМАНЯРСТВО ? ДРУГИ ЛЪЖИ ЩЕ ИМА ЛИ ОЩЕ? ДАВАЙТЕ МАЛКО ПО НАГОРЕ ОТ ПЕТРОХАН, КЪДЕТО СЕ НАМИРА КЪЩАТА НА ГРУПИРОВКАТА " ВАГНЕР " .ВЕЯТ СЕ ДВЕ ЗНАМЕНА ,ЕДНОТО НА ТЯХ, А ДРУГОТО НА РУСИЯ. РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СЕ РАЗПЛЕТЕ ЧОРАПА ДО КРАЙ. КОЛКОТО ПО СКОРО, ТОЛКОВА ПО ДОБРЕ ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ. 🇧🇬🤔🙄👺🇧🇬

    12:51 23.02.2026

  • 95 Хайде, спрете се

    9 5 Отговор
    Че се оляхте с Тея "нови факти"!!!Никой никога няма да разбере какво точно се е случило и защо!!!!

    12:51 23.02.2026

  • 96 ТтТ

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "Версиите":

    Започва се със замаскирване на педофилската секта!

    12:52 23.02.2026

  • 97 Злодеи под слънцето

    34 8 Отговор
    Най-после нещо смислено с логика, която отговаря на фактите. Дейността на групата явно е следена внимателно от тези, които държат властта задкулисно. Своевременно техните "екипи за бърза реагиране" са провели акциите за унищожаване на групата. Постоянните лъжи, недомлъвки и съзнателно създаден хаос, доказват зла умисъл за заблуда на обществото. Остава открит въпросът за евентуално участие на МВР, ДАНС и други държавни институции като част от изпълнителите на мокри поръчки и лъжлива информация. А КОЙ стои зад всичко това, може някога да разберем, ако новите разследващи разплетат първата "бримка от чорапа", който мафията заплете от управлението на Величеството.

    12:53 23.02.2026

  • 98 Разбрали са че и Радев

    12 18 Отговор
    За нищо не става и са се гръмнали. Елементарно е.

    12:53 23.02.2026

  • 99 Зеления

    16 5 Отговор
    А кой би могъл да помогне на Калушев да приватизира Топлофикация и да прави проекти по ПВУ, освен тези които първоначално изпратиха плана за ПВУ в Брюксел - Асен Василев и ППДБ.
    То само да имаш пари не става, Калушев не е бил глупав да не се сети, че за да приватизира Топлофикация трябва да играе с голяма партия и заедно с нея да мине такава приватизация, като естествено Калушев ще има миноритарен дял и ще е лице за пред медиите, а реалните отчисления след бъдещата приватизация ще са за партията.

    12:53 23.02.2026

  • 100 Да бе рейнджърите са педофили

    26 12 Отговор

    До коментар #67 от "И нищо чудно":

    Само тия, дето сечете горите, подпалвате ги и после печелите милиони от продадената дървесина, а накрая заграбвате терените и ги бетонирате частните офшорни австрийски, канадски, краварски , гробарски, турски фотоволтаични бунища и ветрогенератори, само вие не сте педофили....

    12:54 23.02.2026

  • 101 Отвратен

    8 29 Отговор
    Отвратително е чрез внушения и измислици да защитаваш педофили и убийци.Трябва да се носи наказателна отговорност за публикувани недоказани твърдения.

    Коментиран от #109, #149

    12:54 23.02.2026

  • 102 Русофилия сър

    10 18 Отговор
    КГБ в действие, русофилите от Петрохан,са унищожени от господаря им

    Коментиран от #123

    12:55 23.02.2026

  • 103 Има , има злато

    5 3 Отговор

    До коментар #49 от "Никакво злато няма в случая":

    И ей сега се качваме в кемпера и тръгваме да го намерим

    12:56 23.02.2026

  • 104 Много лесно може по справка

    29 1 Отговор
    С мобилните оператори да се види чий телефони са били на местопрестъпленията, също така има стотици камери по пътищата , които са записали в дните на убийствата и преместването на кемпера кой е откарал кемпера на Околчица и кои други са го следвали с коли..територията е малка и всичко се знае и наблюдава

    12:57 23.02.2026

  • 105 Дедо Мраз

    29 3 Отговор

    До коментар #91 от "Улики има":

    Те няма да седят вечно в моргата, а документацията услужливо може да изчезне. Затова трябва час по-скоро да се предприемат действия.

    Коментиран от #126

    12:58 23.02.2026

  • 107 Терзиев

    12 9 Отговор
    Искахме да приватизираме ТЕЦа с Лама Иво,но той взе че гръмна в кухата кратуна

    12:59 23.02.2026

  • 108 10хиляди

    6 2 Отговор

    До коментар #63 от "Сто по Сто":

    Те вече отдавна да тръгнали към дъното губейки не само доверие,но и отврат от гнусотиите с ,които си пълнят страниците...

    12:59 23.02.2026

  • 109 Ти си по- гнусен

    23 8 Отговор

    До коментар #101 от "Отвратен":

    Убиецо на 9 души...да не забравяме, че не са открити свидетелства, че са живи Деян Илиев и приятелката му, които са видели всичко това, изложено в статията и несъответстващо на гробарско-дпс- чалгарските внушения за "секта" "самоубийци"

    12:59 23.02.2026

  • 111 Намушили са се ченгетата

    13 3 Отговор
    В тунела под хижата и трети ден вече ги чакат да излязат

    13:01 23.02.2026

  • 112 Хмм

    6 1 Отговор
    статията е на Булнюз, то си пише, те публикуваха и снимката с телата в Петрохан

    13:01 23.02.2026

  • 113 Щик Найн

    3 6 Отговор
    BullFake не пише нищо за баба Ванга. Много слабо.

    13:02 23.02.2026

  • 114 Истината

    37 7 Отговор
    За всички беше ясно от първата секунда че всичките са ликвидирани, но службите веднага започнаха да замитат всичко и то много бързо........

    13:02 23.02.2026

  • 115 Отвратен

    5 8 Отговор
    Колко дамско семе е имало В момчетата?

    Коментиран от #118

    13:02 23.02.2026

  • 116 Тирове с логото на БНБ

    7 1 Отговор
    са виждали януари до мина „Плакалница“

    13:04 23.02.2026

  • 117 Отвратен

    5 14 Отговор
    Колко ламско семе е имало в зад.ни ците на момчетата?

    13:04 23.02.2026

  • 118 Щик Найн

    8 5 Отговор

    До коментар #115 от "Отвратен":

    Поитайте г-н Африкански. Той наднича там.

    Коментиран от #122

    13:04 23.02.2026

  • 119 Общо взето

    14 6 Отговор
    можем да си мислим че и Христо Ботев за това са го гръмнали в главата защото е носил картата към римското богатство и сега убиецът му е изпълзял от гроба за да го пази от бандата на Каушев.
    Та всеки ден щуротии.
    На дали някога ще се разбере нещо.
    Пък и аз ако намеря римската хазна няма да търча да купувам потъващо предприятие като топлофикация.

    Коментиран от #142

    13:05 23.02.2026

  • 120 иди сучи биберона

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "Леля Гошо":

    на маати Ставри

    13:06 23.02.2026

  • 121 Моряка

    21 4 Отговор

    До коментар #70 от "Ошашавено Атлантиче!":

    Ама разбира се,че е така.Забелязан е личния автомобил на президента Путин,паркирал точно на връх Околчица,върху скалата.Като си свършил работата,автомобила отлетял в посока Кремъл.Всичко това е документирано от джобния менте генерал Атанасов.Наистина!

    13:06 23.02.2026

  • 122 Отвратен

    6 4 Отговор

    До коментар #118 от "Щик Найн":

    Африканският Цицелко ли? Това ли е правил в Гана?

    13:06 23.02.2026

  • 124 Браво бе

    23 7 Отговор
    Най-после истинска разследваща журналистика !

    13:07 23.02.2026

  • 125 Щик Найн

    10 6 Отговор

    До коментар #123 от "Имбецил сър":

    Единият е бил адвокат на Росатом по дело за десетцифрена сума. Факт.

    13:08 23.02.2026

  • 126 Истината

    6 3 Отговор

    До коментар #105 от "Дедо Мраз":

    АБСОЛЮТНО ТЕ ПОДКРЕПЯМ

    Коментиран от #129

    13:09 23.02.2026

  • 127 Руденко Р.А.

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    За тая русата, младата от първата конференция на 100% е сигурно...

    13:10 23.02.2026

  • 128 БеГемот

    5 3 Отговор
    Глупости заради римското злато едва ли всъщност става въпрос за безполовото същество от Царичина военните са го скрили там...

    13:16 23.02.2026

  • 129 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #126 от "Истината":

    Пишеш,после си отговаря,че се и подкрепяш.Изгорил си гарнитурата

    13:17 23.02.2026

  • 130 Пич

    13 8 Отговор

    До коментар #53 от "боко и шиши":

    Момче, не бъркай компютри с компоти !!! Не съм ги наплюл аз, те сами направиха самопризнания!!! И всяко нарушение на законите е разписано от министрите на ПП - черно на бяло !!! В случая Петрохан няма Боко и Шиши !!! Но немощните паветници отново мислят, че ще се измъкнат с внушения !!!

    13:23 23.02.2026

  • 131 Ролан

    17 0 Отговор
    В тази държава смърди ужасно

    13:26 23.02.2026

  • 132 Наркотиците убиват......

    15 0 Отговор
    в мехико преди 35часа е убит при престрелка един от големите наркобосове търсени от ДЕА......."ЕЛ Мачо".........

    13:26 23.02.2026

  • 133 ГЕРБ

    16 8 Отговор
    Каквото и да е станало ПП си остават педофилска партия

    Коментиран от #153

    13:34 23.02.2026

  • 134 Федералес

    14 1 Отговор
    Мексиканеца е издал къде е скривалището на Ел Менчо. Натъкнал се случайно на него, докато изследвал пещерите в страната на ацтеките.

    13:36 23.02.2026

  • 135 хихи

    10 2 Отговор
    "Малцина знаят, че по време на този процес, над главите на патоанатомите стоят въоръжени служители на МВР, които стриктно следят за всяко тяхно действие. Прецезира се всяка дума, която се записва като резултат от аутопсията и не е толкова лесно там да се появи нещо, което напълно да опровергава официалната версия на разследването"
    Маро тва от квво го изсмука?

    13:45 23.02.2026

  • 136 понеже си много НЕумна

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "стоян георгиев":

    какво друго да разбереш…

    13:49 23.02.2026

  • 137 Горан

    3 2 Отговор
    Идиотизми

    13:53 23.02.2026

  • 138 Напредък е, че

    16 1 Отговор
    вече се изнасят и факти различни от педофилия и самоубийства. Главният рептил, който още първата минута надрънка куп простотии, абсолютно умишлено и целенасочено, явно ще го изгонят. Врачанските патолози заслужават уважение за професионалузма.

    14:02 23.02.2026

  • 139 хихи

    4 3 Отговор
    и в BulNews статията не е подписана...
    Смукана е от нечии член... на комисия

    14:08 23.02.2026

  • 140 Вероятно

    24 5 Отговор

    До коментар #2 от "Стига":

    Калушев е убит първи, застанал до вратата, за да защити децата. Очакваше се, че ще го направи. Той ги е отгледал. Стига обругавахте хора, които не познавате. Примитивно е.

    Коментиран от #141, #151

    14:12 23.02.2026

  • 141 хихи

    1 10 Отговор

    До коментар #140 от "Вероятно":

    с навирен член в ръка.....

    Коментиран от #143

    14:15 23.02.2026

  • 142 знаещия

    1 7 Отговор

    До коментар #119 от "Общо взето":

    той затова и е гръмнат щото са носели огромно колочетво злато за възтанието . после много от четниците живеят охолен живот .......

    14:16 23.02.2026

  • 143 Рон Джереми

    6 1 Отговор

    До коментар #141 от "хихи":

    Явно доста си го закъсал.Само членове са ти в главата

    14:21 23.02.2026

  • 144 Не. Разделиха

    14 0 Отговор

    До коментар #42 от "Закарали са ги в":

    следствието на 2 още в началото, за да го хвърлят в кошчето по-лесно. Но това, че аутопсиите са правени във Враца не означава, че са извършени от врачански лекари (поне- не само). Ако написаното е вярно, просто са получили разрешение от новото началство да го оповестят. Но има още много въпроси.

    14:28 23.02.2026

  • 145 и това

    3 6 Отговор
    също издиша

    14:33 23.02.2026

  • 146 ПеПеДеБерас

    7 2 Отговор
    Знаех си, че лама иво е честен и добър човек, а не долен пераз и пед офил.

    14:34 23.02.2026

  • 147 Онлайн аутопсия

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Брифинг на лъжливите 0fчарчета":

    Дори да пуснат аутопсията онлайн, пак ще има невярващи.

    14:37 23.02.2026

  • 148 Е не всички

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "име":

    са умни, като теб. Иначе, как ще блеснеш?

    14:39 23.02.2026

  • 150 Ъперкът

    2 1 Отговор
    Мара пак е вадила кристалната топка.

    15:08 23.02.2026

  • 151 Реалист 1

    1 1 Отговор

    До коментар #140 от "Вероятно":

    Наивник

    15:24 23.02.2026

  • 152 Екзекуция

    16 5 Отговор
    Вече 20 дни ни бомбардират с лъжи. Сега като усетиха, че ще бъдат разкрити взеха да вият на умряло, как новия министър щял да сменя разследващите? Дасе сменят незабавно! Това са истинските убийци. Лошото е, че тук наистина има партийна намеса, но от ГЕРБ и придворните му слуги. Те затова се криха 2 седмици! Къде се е видяло, при 6 души мъртви, самият министър на МВР да се скрие за 2 седмици, докато отмине бурята! Докато видят резултата от лъжите си! Та той веднага цъфваше на сцената на "местопрестъплението" за един обикновен побой, не за мъртви! Бойко е убиец! Гнусните чалгари са посветени в пъкленото дело. От ден първи , без доказателства, обявиха самоубийства / убийство и че са секта. Индия, където изповядват будизма, трябва да им потърси сметка на нашите "умници", как така цяла религия я обявиха за секта, че и поповете изкараха! После взеха да се усещат и почнаха да си променят версията- ама то било някакво разклонение на будизма? Лъжи, лъжи, от ден първи! Долни гадове! Престъпници! И какво ако докажеш , че някой е хомосексуалист? Непременно е престъпник? Те това се опитаха да направят с 2-мата най-млади. Трябва и Европейския съд за правата на човека да се задейства. Подлудиха ни 20 дни с лъжите си!

    15:37 23.02.2026

  • 153 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #133 от "ГЕРБ":

    А герб убийци!

    15:40 23.02.2026

  • 154 с още по-гръмко име

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "И как така в това НПО":

    "Европейска" е на оная Диана Русева- герберката!

    15:48 23.02.2026

  • 155 БРАВО

    8 5 Отговор
    Няма нищо Случайно ! Връзката на Еколозите , Мексиканката Лола , И акцията и убийството на най големия мексикански главатар . Тези убийства включително на дете , може да ги направи само професионален убиец ! И няма нищо общо с измислено римско съкровище .

    Коментиран от #157

    15:48 23.02.2026

  • 156 Неразбрал

    4 4 Отговор
    Не се разбра на кого е сменната течност от анусите на децата . Да не съвпада с на някой политик ?

    15:52 23.02.2026

  • 157 Забрави

    1 2 Отговор

    До коментар #155 от "БРАВО":

    и че по същото време САЩ се готви да удари Иран. Куба е под блокада. Йети не е сниман вече няколко седмици, т.е. вероятно е по бизнес дела другаде по света, защо не в Петрохан? Рептилиите също са странно малко активни, все едно нещо крият. Наскоро освободиха и Йоца Амстердам. Изобщо нещата са ясни. Пепераско-пепофилската групичка е открила най-голямото златно съкровище в историята - на Главан Войвода, обаче в същото време без да иска е заснела с дрона наркосделката на Йети с рептилиите, тогава са уточнили и каналите за трафика на мигранти. Веднага са задействали екипи убийци на ЦРУ и МОСАД да премахнат неудобните педобудисти-еколози. Ще пиша ЦРУ тези в Петрохан или Околчица са ликвидирали, ама по-късно. Санитарите ще разбият вратата след малко, после упойки, глупости, тук ще пиша, ама утре. Бдете. :)))))))))

    16:15 23.02.2026

  • 158 Софиянец

    2 1 Отговор
    Сега пък Римско съкровище. Що направо не разпитат кмета Терзийски и Саша Безуханова за какво са си давали парите

    16:21 23.02.2026

  • 159 Да попитам:

    4 1 Отговор
    Точно кой ги твърди тези алабализми??? Ако е толкова сигурен в твърденията си,защо не е излязъл с името си,а се крие като мишка???

    16:35 23.02.2026

  • 160 Алеко

    2 0 Отговор
    Когато си умствено осакатен по рождение най лесно да изкарваш опонента си гей.Толкова могат шуробаджанаците,проявете разбиране, Господ толкова мозък им отредил

    17:35 23.02.2026

  • 161 Истината

    1 0 Отговор
    Няма такива официални резултати от аутопсията...
    Ако действително официално излезе такава информация, това ще значи, че нищо не се потулва.

    17:47 23.02.2026

  • 162 Макс

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Да се арестува майката на 31 годишния":

    Бащата е старо куче от ДС . Там са парите на българите , в куфарчетата на ДС . Защо да не даде ? ДС все още съществува и ръководи държавата , а най-вече се облажва от всички незаконни действия и бездействия . Не беше случайно искането Пеевски да е шеф на ДАНС . Той пак стана такъв , но чрез подставени лица .

    17:47 23.02.2026

  • 163 9689

    0 0 Отговор
    Сънищата на Мара.Целта е да се скрие истината.

    17:48 23.02.2026

  • 164 Явно в дните когато кемпера липсваше

    0 0 Отговор
    Са били на разпит, някъде

    17:54 23.02.2026