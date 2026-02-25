Новини
Часове преди речта на Тръмп "За състоянието на Съюза": Сенатори внесоха резолюция в подкрепа на Украйна
25 Февруари, 2026 03:27, обновена 25 Февруари, 2026 04:00 1 213 33

ООН призова за незабавно прекратяване на огъня и траен мир; Полша смята, че съседната страна заслужава статут на кандидат за ЕС, но трябва да изпълни специфичните изисквания за присъединяване

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Американски сенатори от двете основни партии снощи представиха резолюция в подкрепа на Украйна в борбата ѝ срещу руските нашественици, часове преди президентът Доналд Тръмп да произнесе своята реч „За състоянието на Съюза“, предаде Ройтерс.

Резолюцията бе представена от сенаторката от Демократическата партия Джийн Шахийн и сенатора от Републиканската партия Том Тилис, които са съпредседатели на Групата на наблюдателите на НАТО в Сената. Документът включва още най-малко 26 съавтори, равномерно разпределени между републиканци и демократи и представляващи повече от една четвърт от Сената.

Резолюцията призовава за насърчаване на силно сътрудничество между съюзниците от НАТО и настоява всяко споразумение за мир да зачита суверенитета и териториалната цялост на Украйна и „да включва Украйна като централна страна в дискусиите относно нейното бъдеще“.

Резолюцията бе представена в момент, в който правителството на украинския президент Володимир Зеленски е подложено на нарастващ натиск от страна на САЩ да сключи мирно споразумение, посочва Ройтерс. Въпреки че няма силата на закон, тя илюстрира силната подкрепа за правителството в Киев от страна на мнозина политици във Вашингтон, а нейното представяне часове преди речта на Тръмп изпраща сигнал, че законодателите искат президентът по-силно да подкрепя Украйна.

Речта на Тръмп съвпада с четвъртата годишнина от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, Президентът все още не е прекратил този конфликт, въпреки че обещаваше, че може да го спре „за 24 часа“.

Членове на Конгреса на САЩ, включително някои от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия, както и демократи, го призоваха да направи повече, за да помогне на правителството на Зеленски, включително да изпрати цялата финансова и военна помощ, която са одобрили през последните няколко години.

„Конгресът трябва да продължи да подкрепя Украйна и да оказва реален натиск върху Кремъл. Този натиск трябва да включва санкции срещу руския „сенчест флот“, за да се ограничи способността на Путин да финансира войната и трябва да се осъществи съвместно с нашите съюзници“, се казва в изявление на Шахийн.

Общото събрание на ООН в Ню Йорк призова снощи чрез резолюция за незабавно прекратяване на огъня и траен мир в Украйна, в деня на четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия в страната, предаде ДПА.

Общо 107 държави членки на световната организация гласуваха в подкрепа на резолюцията в Ню Йорк, 12 гласуваха против, а 51 се въздържаха.

Резолюцията призовава за „незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня“ между Русия и Украйна и изисква „всеобхватен, справедлив и траен мир“ на основата на международното право.

Съветът за сигурност на ООН също ще разгледа този въпрос, отбелязва ДПА.

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че Украйна заслужава статут на страна кандидат за ЕС, предвид смелостта ѝ пред лицето на руската агресия, но трябва да изпълни специфичните изисквания за присъединяване към блока, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Шикорски снощи пристигна в Киев, за да отбележи четири години откакто Русия започна пълномащабното си война в Украйна. В разговор с репортери той каза, че „Украйна е спечелила статут на кандидат чрез своята смелост“.

„Започнахме преговори и също така искахме да отворим един от преговорните клъстъри по време на нашето [полско] председателство [на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2025 г.]“, каза Шикорски относно усилията за ускоряване на разширяването на ЕС с участието на Украйна.

„Унгария ни попречи да го направим, демонизирайки Украйна сред своя електорат, налагайки условия и изнудвайки я“, добави полският първи дипломат.

„Това няма да е лесен процес... особено след като Украйна, разбира се, трябва да изпълни всички условия“, посочи Шикорски.

Той заяви още, че Киев все още не е изпълнил напълно Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна и че все още има редица въпроси, но призна, че вече има области, в които тя е напълно съвместима с ЕС, като например енергетиката.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лопата Орешник

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Защо":

    Хайде да вземеш един глобус и да погледнеш по внимателно! САЩ и Русия са съседи!!! Не ги делят никакви хиляди километри! Просто САЩ предпочитат конфронтация от другата страна на глобуса, посредством чужди войски! Или ти не си чувал,че Земята е геоид, а не е плоска като картата в атласа по география?

    Коментиран от #18, #24

    04:13 25.02.2026

  • 14 Замфир

    5 3 Отговор
    Същите сенатори кога ще внесат резолюция за исраел а и за тяхната си държава?

    04:13 25.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не се напрягай

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Като чуя за":

    Гледай си старческите болежки и алцхаймера. Остави политиката и икономиката на младите. Времето ти и времето ка комунизма са безвъзвратно отминали

    04:23 25.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тинтири минтири

    7 5 Отговор
    Укронацистите трябва да бъдат изчистени до крак!
    Руската армия се е заела успешно и безпощадно с този процес, а краварите могат да си пускат каквито искат празнословни резолюции от обора.

    04:29 25.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Карго 200

    6 5 Отговор
    Години - 4
    Победи - 0
    Жертви - 1 260 000🌻
    Преврати -1
    Рубла -💩
    Военни престъпления -♾
    НАТО -🇫🇮🇸🇪
    Жестове на добра воля - 🤷
    Военни кораби -Подводници
    Подводници -Подводница
    Самолети - 🚀💥
    Рафинерии -🔥🦩
    Еноти -1🦝
    Tankies - 😭
    Tanks -🚜
    Червени линии - ➡️

    Коментиран от #30, #32

    05:20 25.02.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й🖕🖕🖕

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    НИК(О)КРАДЛО Н€ДО€Б@Н@, напиши за вонята около Гърция която се носи от най-големият САШтински Л@ЙНОВОZ изпратен срещу Иран❗

    06:02 25.02.2026

  • 27 Лука

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    06:14 25.02.2026

  • 28 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Като чуя за":

    Копейките нямат родина , опитват да седят на два стола .

    06:18 25.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ти да видиш":

    Ти да видиш ,руско знаме на олимпииски игри !

    06:26 25.02.2026

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Карго 200":

    Супер, още може, гойадааа‼️

    06:45 25.02.2026

  • 33 Съвместимост

    2 0 Отговор
    "тя е напълно съвместима с ЕС, като например енергетиката." Не прибраха ли бившия украински министър на енергетиката за корупция? Ако сегашното състояние на енергетиката в Украйна е съвместимо с европейските критерии , жална ни майка.

    07:12 25.02.2026

