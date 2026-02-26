Новини
Русия обвинява САЩ за провокация край Куба

26 Февруари, 2026 12:50, обновена 26 Февруари, 2026 12:49 1 136 22

  • куба-
  • русия-
  • кремъл-
  • провокация-
  • сащ

Песков и Захарова призовават за сдържаност и решаване на хуманитарните проблеми на острова

Русия обвинява САЩ за провокация край Куба - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди за нарастващо напрежение около Куба, цитиран от Ройтерс. Призивът му за сдържаност следва смъртоносен инцидент с моторна лодка, регистрирана във Флорида, край кубинските брегове, предава News.bg.

По данни на кубинските власти, вчера четирима души са загинали, а шестима са ранени, след като лодката навлязла в кубински териториални води и открила огън по патрул. Песков подчерта, че основният приоритет е разрешаването на социално-икономическите и хуманитарните нужди на кубинското население. „Всички хуманитарни въпроси трябва да бъдат решени и никой не трябва да създава пречки“, заяви той.

Относно сигурността около острова, Песков добави, че е важно всички страни да се въздържат от провокативни действия. Преди това говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи инцидента като „агресивна провокация от страна на Съединените щати“, целяща ескалация и предизвикване на конфликт.


Куба
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че Гевара

    22 5 Отговор
    Не трябваше да махате ракетите от Куба

    12:52 26.02.2026

  • 2 Червените Хълмове

    6 27 Отговор
    САЩ не са лъжица за всяка тъпа смрадлива човешка уста

    Коментиран от #4, #7

    12:52 26.02.2026

  • 3 Махараминдри баба

    19 3 Отговор
    Лодка под американски флаг навлезе в кубински води и откри огън, съобщава Ройтерс, позовавайки се на изявление на кубинското Министерство на вътрешните работи.
    Четирима американци бяха убити, а шестима други бяха ранени при ответния огън.

    12:54 26.02.2026

  • 4 Еко той

    24 4 Отговор

    До коментар #2 от "Червените Хълмове":

    Стига сте ги величали...оцапаха гащите от брадатите и върнаха кораба в Гърция

    Коментиран от #9

    12:54 26.02.2026

  • 5 Какво Търси

    8 15 Отговор
    Русията до САЩ... После първопричини имало за Украйна. Боклуци.

    Коментиран от #8

    12:55 26.02.2026

  • 6 ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ОТ САЩ

    15 3 Отговор
    ПРАТИЛ ИМ Е КОКАИНА КОЙТО СПРЯХА ОТ ВЕНЕЦУЕЛА.НО КУБИНЦИТЕ СА НЕБЛАГОДАРНИ И ТЕ КАТО АМЕРИКАНЦИТЕ СТРЕЛЯТ ПО ЛОДКИТЕ

    12:56 26.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "Червените Хълмове":

    САЩ🤠 СА лъжци за всяка тъпа смрадлива операция на уса ❗
    От операции под чужд флаг, през измамата с епруветка, до откровени нахлувания в ЧУЖДА ТЕРИТОРИЯ за собствена защита🤠

    12:59 26.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Какво Търси":

    Ами тя Русия си е на ДВЕ мили от САЩ❗

    13:00 26.02.2026

  • 9 Червените Хълмове

    6 13 Отговор

    До коментар #4 от "Еко той":

    Брадатите са напълнили памперсите пред Американците,
    А за този Кораб На Гърция им е все тая
    Гърците мислят бисексуално с половите си органи

    Коментиран от #11

    13:01 26.02.2026

  • 10 !!!?

    8 14 Отговор
    Скоро Мадуро на Путин ще има побратим...!!!?

    Коментиран от #14

    13:03 26.02.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 4 Отговор

    До коментар #9 от "Червените Хълмове":

    Абе не им е все таяна гърците, ама ти откъде да знаеш, че в Гърция има протести ЗАРАДИ ТОНОВЕТЕ Л@ЙН@ и УРИН@ изливани в техни води😔

    Коментиран от #12

    13:04 26.02.2026

  • 12 Червените Хълмове

    2 9 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Гърците са Бъгаво племе същите са и българите като тях

    13:07 26.02.2026

  • 13 истината

    10 2 Отговор
    Като не можаха да пробият в Украйна , тръгнаха да се ерчат на малките държави .

    13:10 26.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ИМайка ти така обича

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "жик так":

    До сливиците.
    Жик так

    Коментиран от #19

    13:16 26.02.2026

  • 16 Българин

    1 8 Отговор
    Куба е за краварите, точно както окраината е за Путин.

    13:17 26.02.2026

  • 17 аz СВО Победа 80

    5 4 Отговор
    Пращайте Кузя на помощ.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    13:17 26.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Песков Ашлак

    1 2 Отговор
    Вие кво търсите до бреговете на
    САЩ
    Ашлак Кремълски?

    13:56 26.02.2026

  • 21 теню

    1 1 Отговор
    Кой ще ви вземе на сериозно като шефа си Путин фъфлиш, мънкаш, и хленчиш и се оплакваш когато страни като Молдава , Литва не ви вземат на сериозно тръгнали сте Америка да ви обръща внимание .? Те по скоро уважават племе наречено " хуси" -- срещу които са безсилни отколкото вас. Вашите ракети след Путин ще отидат в историческият музей на Русия защото Путин никога срещу колегите и партньорите си няма да ги използва --той го каза открито .

    14:28 26.02.2026

  • 22 Иван

    0 0 Отговор
    Миролюбиви лодкаджии, случайно се засекли с ЦРУ в бар на плажа........каза сатанинската еврейска коварна гнусна Нарко Рубио.

    14:35 26.02.2026