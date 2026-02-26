Русия обвинява САЩ за провокация край Куба

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди за нарастващо напрежение около Куба, цитиран от Ройтерс. Призивът му за сдържаност следва смъртоносен инцидент с моторна лодка, регистрирана във Флорида, край кубинските брегове, предава News.bg.
По данни на кубинските власти, вчера четирима души са загинали, а шестима са ранени, след като лодката навлязла в кубински териториални води и открила огън по патрул. Песков подчерта, че основният приоритет е разрешаването на социално-икономическите и хуманитарните нужди на кубинското население. „Всички хуманитарни въпроси трябва да бъдат решени и никой не трябва да създава пречки“, заяви той.
Относно сигурността около острова, Песков добави, че е важно всички страни да се въздържат от провокативни действия. Преди това говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи инцидента като „агресивна провокация от страна на Съединените щати“, целяща ескалация и предизвикване на конфликт.
