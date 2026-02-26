Mисия за установяване на фактите! Орбан иска ЕС да инспектира нефтопровода "Дружба"

Премиерът на Унгария Виктор Орбан поиска от Европейския съюз да изпрати "мисия за установяване на фактите", която да оцени щетите по петролопровода "Дружба" на територията на Украйна. Това става ясно от писмо до председателя на Европейския съвет Антониу Коща, видяно от "Ройтерс".

В писмото Орбан заявява, че Будапеща подкрепя идеята за експертна мисия с участие на специалисти, делегирани от Унгария и Словакия, които да проверят състоянието на тръбопровода. Според него инициативата може да допринесе за деблокиране на новото финансиране от ЕС за Украйна и за намиране на бързо решение на възникналия спор.

По-рано тази седмица Унгария блокира приемането на нов пакет санкции срещу Русия, както и отпускането на голям заем за Киев, в отговор на спирането на доставките по петролопровода "Дружба". Украинската страна твърди, че тръбопроводът все още не е възстановен след нанесени щети при руски удари в края на януари.

Спирането на доставките на руски петрол през "Дружба", след като нефтопроводът беше повреден от руски удари в края на януари, принуди Словакия и Унгария да обявят извънредно положение в петролния сектор и доведе до остра конфронтация на Будапеща и Братислава с Украйна.

На 23 февруари министър-председателят на Словакия Роберт Фицо нареди спиране на аварийните доставки на електроенергия за Украйна и заяви, че може да преразгледа позицията на Словакия относно присъединяването на Киев към ЕС. Унгария заплаши със същата стъпка.

Братислава твърди, че Украйна не позволява на словашки специалисти да посетят мястото, където е бил ударен нефтопроводът "Дружба", за да проверят ситуацията.

По-рано Унгария и Словакия спряха и износа на дизелово гориво за Украйна.

Словашката опозиция разкритикува натиска върху Украйна и има намерение да съди Фицо заради решението му за доставките на електроенергия.