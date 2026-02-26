Новини
Mисия за установяване на фактите! Орбан иска ЕС да инспектира нефтопровода "Дружба"

26 Февруари, 2026 13:17 998 34

  • русия-
  • украйна-
  • унгария-
  • виктор орбан-
  • володимир зеленски-
  • петрол-
  • петролопровод дружба

Спирането на доставките на руски петрол през "Дружба", след като нефтопроводът беше повреден от руски удари в края на януари, принуди Словакия и Унгария да обявят извънредно положение в петролния сектор и доведе до остра конфронтация на Будапеща и Братислава с Украйна

Mисия за установяване на фактите! Орбан иска ЕС да инспектира нефтопровода "Дружба" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Премиерът на Унгария Виктор Орбан поиска от Европейския съюз да изпрати "мисия за установяване на фактите", която да оцени щетите по петролопровода "Дружба" на територията на Украйна. Това става ясно от писмо до председателя на Европейския съвет Антониу Коща, видяно от "Ройтерс".

В писмото Орбан заявява, че Будапеща подкрепя идеята за експертна мисия с участие на специалисти, делегирани от Унгария и Словакия, които да проверят състоянието на тръбопровода. Според него инициативата може да допринесе за деблокиране на новото финансиране от ЕС за Украйна и за намиране на бързо решение на възникналия спор.

По-рано тази седмица Унгария блокира приемането на нов пакет санкции срещу Русия, както и отпускането на голям заем за Киев, в отговор на спирането на доставките по петролопровода "Дружба". Украинската страна твърди, че тръбопроводът все още не е възстановен след нанесени щети при руски удари в края на януари.

Спирането на доставките на руски петрол през "Дружба", след като нефтопроводът беше повреден от руски удари в края на януари, принуди Словакия и Унгария да обявят извънредно положение в петролния сектор и доведе до остра конфронтация на Будапеща и Братислава с Украйна.

На 23 февруари министър-председателят на Словакия Роберт Фицо нареди спиране на аварийните доставки на електроенергия за Украйна и заяви, че може да преразгледа позицията на Словакия относно присъединяването на Киев към ЕС. Унгария заплаши със същата стъпка.

Братислава твърди, че Украйна не позволява на словашки специалисти да посетят мястото, където е бил ударен нефтопроводът "Дружба", за да проверят ситуацията.

По-рано Унгария и Словакия спряха и износа на дизелово гориво за Украйна.

Словашката опозиция разкритикува натиска върху Украйна и има намерение да съди Фицо заради решението му за доставките на електроенергия.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 17 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    9 4 Отговор
    Трайчо Трайков трябва да инспектира нефтопровода.

    13:18 26.02.2026

  • 2 Шопо

    14 4 Отговор
    Че станекога укра влезе у ЕС
    Демек никога

    Коментиран от #5

    13:19 26.02.2026

  • 3 Буданов

    6 16 Отговор
    Да дойде самият Орбан.

    13:19 26.02.2026

  • 4 Някой

    16 0 Отговор
    Досега да са го поправили няколко пъти този нефтопровод.

    Коментиран от #7, #33

    13:19 26.02.2026

  • 5 Руснак без крак

    4 16 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #16

    13:20 26.02.2026

  • 6 Ердоган

    9 1 Отговор
    Не щеш да разследват защо на сектата са им дали дрон, а не F16?

    13:21 26.02.2026

  • 7 Ами

    5 13 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Няма и да го поправят.Орбан да ходи с две бункера с две кофи за нафта.

    13:21 26.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЕВРОПА

    5 13 Отговор
    И ние искаме да няма рузки подлоги които постояннода ни саботират

    13:25 26.02.2026

  • 10 Подкрепа за Орбан

    13 8 Отговор
    Като се изчегърта името "Украина", отдолу се появява юдео-ционистки хазарски хаганат.

    Зеленски е юдео-хазар не само по бащина, но и по майчина линия - тоест 100% чужд и враждебен на славянския етнос в измислената и изкуствена квази-държава "Украина".

    Русия освобождава пленената от юдео-хазарските ционисти и техните слуги - укро-нацистите - окраина на Русия.

    Контранастъплението на Сирски е прекършено.

    Руските войски уверено напредват в Запорожие, освобождавайки изконната руска земя.

    Коментиран от #18

    13:25 26.02.2026

  • 11 Сесесере2🤢🤮

    5 10 Отговор
    Ти гледай монголците якутците сибирците и КИТАЙ да не почнат да напредват на изконите си земи в рушлямистан

    Коментиран от #21

    13:27 26.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Унгарците

    9 2 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #20

    13:29 26.02.2026

  • 14 Българин

    7 3 Отговор
    От ЕС няма никаква полза!!!
    Орбан държи Унгария на сила под брюкселското иго, защото е служител на сорос!

    13:32 26.02.2026

  • 15 България

    6 13 Отговор
    Орбан да иде да си инспектира сам "тръбопоровода". На нас в ЕС ни писна от на тоя дъртак перверзиите.

    Коментиран от #17

    13:32 26.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И Като

    3 8 Отговор

    До коментар #10 от "Подкрепа за Орбан":

    Изтръкахме Путин
    Отдолу
    ШАЛОМОВИЧ.

    Медведев отдолу Мендел .

    Евреите съсипаха Руския Курник .

    Коментиран от #32

    13:34 26.02.2026

  • 19 Механик

    2 8 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #31

    13:34 26.02.2026

  • 20 Мишел

    2 7 Отговор

    До коментар #13 от "Унгарците":

    Когато Кобзон върне 1 милион умрели на Путин..

    13:36 26.02.2026

  • 21 Ха ха ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сесесере2🤢🤮":

    Вчера гледах един руски филм, в който дърт майор якут с ордени на гърдите утрепа трима руснаци-бандюги с щека за ски.

    13:36 26.02.2026

  • 22 Джей ди Ванс

    8 0 Отговор
    Орбан ще бъде достоен председател на ЕК

    13:36 26.02.2026

  • 23 Чуйте!

    6 0 Отговор
    Днес ни трябват силни молитви за опазване на мира на планетата!
    На варненското летище около час и половина бели самолети без обозначителни знаци на всеки 4 минути са кацали.
    Или да разтоварват гориво, или се готвят за нощен удар!
    Софийското летище ще бъде затворено през нощта.
    Вероятно и пловдивското и бургаското.

    Иран е заявил, че всеки, който даде коридор за американците да ударят по Иран, ще бъде ударен в отговор на верността си към Щатите!

    Ние сме в обсега на ракета номер 9 на Иранските сили!

    Усилете молитвите. Създайте защитен купол от огнена стена над България!
    Да не могат да излетят оттук и нито една ракета да не падне над родината ни! Дори и в празно поле!
    България е свята!
    Сега е време да покажем Силата на своя дух! Заедно!

    Коментиран от #26, #30

    13:37 26.02.2026

  • 24 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кажи бе":

    По езика ти разпознавам, че си от онези, които вярват във фейсбук сектите.

    Коментиран от #28

    13:38 26.02.2026

  • 25 ЦИРК

    4 0 Отговор
    Добър опит, но няма да го приемат урсулианците...

    Играта е доста по-заплетена от колкото ни я представят по медиите. Орбан и Фицо са трън в задните в някои части на брюкселското зеле, а в Унгария предстоят избори. Каква по-добра стратегия да използваш тук там някоя зеленясала пешка, за да предизвикаш недоволство в дадена страна и така да постигнеш смяна на управлението с друго по-послушно. По интересно е мълчанието на Австрия, все пак най-големите рафинерии на една голяма петролна компания са точно там. Колкото и да си измислят статистики и да мажат очите на плебеите, точно този тръбопровод доставял нефт и за тях. В момента всички работят със резерви къде собственни къде държавни, но това няма как да продължи още дълго.

    13:39 26.02.2026

  • 26 Бели самолети на мира :)

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Чуйте!":

    Щом са бели са като белите гълаби символ на мира. Военните самолети са тъмни, зелени. Често ми фъркат над главата.

    13:39 26.02.2026

  • 27 Да ходи да си го инспектира

    1 3 Отговор
    И багер да си вземе, че има за копане.

    13:40 26.02.2026

  • 28 Казал

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха ха":

    Вярващият в жълтопаветните шарлатани

    13:41 26.02.2026

  • 29 Кой е Зеленски?

    1 1 Отговор
    Да, според еврейския религиозен закон (Халаха) и генетичния си произход, Володимир Зеленски е 100% ашкеназки евреин, тъй като и двамата му родители са от този произход.

    Идентичност: Зеленски е роден в семейство на съветски интелектуалци (баща му е професор, майка му – инженер). Те са били светски евреи, напълно интегрирани в рускоезичната култура на Украйна, но запазващи съзнанието за своя етнически корен.

    Семеен произход
    • Ашкеназки корени: Зеленски е роден в Кривой Рог в „обикновено съветско еврейско семейство“. Неговите предци са ашкенази (евреи от Централна и Източна Европа), чиято история е тясно свързана с Украйна.
    • Холокост: Семейството му е пряко засегнато от Холокоста. Неговият дядо, Семьон Зеленски, е единственият от четирима братя, оцелял във Втората световна война, бидейки полковник в Червената армия. Прадядото на президента и други негови роднини са убити от нацистите.

    Трите имена на майката на Володимир Зеленски са
    Римма Владимировна Зеленска.
    Ето кратко уточнение за нейния произход и семейство:
    • Бащино име: „Владимировна“ показва, че нейният баща (дядото на президента) се е казвал Владимир.
    • Фамилия: „Зеленска“ е фамилното име, което тя приема от съпруга си Александър Семьонович Зеленски.
    • Произход: Както вече уточнихме, тя произхожда от рускоезично еврейско семейство от Украйна.
    • Семейна среда: Израснала е в рускоезична еврейска среда в Украйна. Описвана е като представител на "обикновено съветско еврейско семейство",

    13:43 26.02.2026

  • 30 ЦИРК

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Чуйте!":

    Молитви няма да помогнат. Не се тревожете излишно България ще е добре, ако си изберем умни и кадърни хора да ни управляват, поставяйки нашият Български и най-вече народен интерес пред всякакъв друг (дори и личен).

    Преди Иран да удари по базите на САЩ в България, ще го направи с тези в Турция и съседните му държави. Като цяло тази война която предстои там ще е спусъка на третата световна война, и ако в следващите години нямаме умни смели и най-вече високо интелигентни политици, е те тогава ще я загазим ние Българите в България.

    13:50 26.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Световните

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "И Като":

    юдео-сатанисти и ционисти съсипват и нашата родина, като ни превърнаха родината в кочина и в европейски клозет.

    Да не говорим за кочината и кървавата мелачка на човешко месо, в която превърнаха така наречената "Украина".

    13:51 26.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

