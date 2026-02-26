Mисия за установяване на фактите! Орбан иска ЕС да инспектира нефтопровода "Дружба"

Премиерът на Унгария Виктор Орбан поиска от Европейския съюз да изпрати "мисия за установяване на фактите", която да оцени щетите по петролопровода "Дружба" на територията на Украйна. Това става ясно от писмо до председателя на Европейския съвет Антониу Коща, видяно от "Ройтерс".
В писмото Орбан заявява, че Будапеща подкрепя идеята за експертна мисия с участие на специалисти, делегирани от Унгария и Словакия, които да проверят състоянието на тръбопровода. Според него инициативата може да допринесе за деблокиране на новото финансиране от ЕС за Украйна и за намиране на бързо решение на възникналия спор.
По-рано тази седмица Унгария блокира приемането на нов пакет санкции срещу Русия, както и отпускането на голям заем за Киев, в отговор на спирането на доставките по петролопровода "Дружба". Украинската страна твърди, че тръбопроводът все още не е възстановен след нанесени щети при руски удари в края на януари.
Спирането на доставките на руски петрол през "Дружба", след като нефтопроводът беше повреден от руски удари в края на януари, принуди Словакия и Унгария да обявят извънредно положение в петролния сектор и доведе до остра конфронтация на Будапеща и Братислава с Украйна.
На 23 февруари министър-председателят на Словакия Роберт Фицо нареди спиране на аварийните доставки на електроенергия за Украйна и заяви, че може да преразгледа позицията на Словакия относно присъединяването на Киев към ЕС. Унгария заплаши със същата стъпка.
Братислава твърди, че Украйна не позволява на словашки специалисти да посетят мястото, където е бил ударен нефтопроводът "Дружба", за да проверят ситуацията.
По-рано Унгария и Словакия спряха и износа на дизелово гориво за Украйна.
Словашката опозиция разкритикува натиска върху Украйна и има намерение да съди Фицо заради решението му за доставките на електроенергия.
1 Трол
13:18 26.02.2026
2 Шопо
Демек никога
Коментиран от #5
13:19 26.02.2026
3 Буданов
13:19 26.02.2026
4 Някой
Коментиран от #7, #33
13:19 26.02.2026
5 Руснак без крак
До коментар #2 от "Шопо":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
Коментиран от #16
13:20 26.02.2026
6 Ердоган
13:21 26.02.2026
7 Ами
До коментар #4 от "Някой":Няма и да го поправят.Орбан да ходи с две бункера с две кофи за нафта.
13:21 26.02.2026
9 ЕВРОПА
13:25 26.02.2026
10 Подкрепа за Орбан
Зеленски е юдео-хазар не само по бащина, но и по майчина линия - тоест 100% чужд и враждебен на славянския етнос в измислената и изкуствена квази-държава "Украина".
Русия освобождава пленената от юдео-хазарските ционисти и техните слуги - укро-нацистите - окраина на Русия.
Контранастъплението на Сирски е прекършено.
Руските войски уверено напредват в Запорожие, освобождавайки изконната руска земя.
Коментиран от #18
13:25 26.02.2026
11 Сесесере2🤢🤮
Коментиран от #21
13:27 26.02.2026
13 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
Коментиран от #20
13:29 26.02.2026
14 Българин
Орбан държи Унгария на сила под брюкселското иго, защото е служител на сорос!
13:32 26.02.2026
15 България
Коментиран от #17
13:32 26.02.2026
18 И Като
До коментар #10 от "Подкрепа за Орбан":Изтръкахме Путин
Отдолу
ШАЛОМОВИЧ.
Медведев отдолу Мендел .
Евреите съсипаха Руския Курник .
Коментиран от #32
13:34 26.02.2026
19 Механик
Коментиран от #31
13:34 26.02.2026
20 Мишел
До коментар #13 от "Унгарците":Когато Кобзон върне 1 милион умрели на Путин..
13:36 26.02.2026
21 Ха ха ха ха
До коментар #11 от "Сесесере2🤢🤮":Вчера гледах един руски филм, в който дърт майор якут с ордени на гърдите утрепа трима руснаци-бандюги с щека за ски.
13:36 26.02.2026
22 Джей ди Ванс
13:36 26.02.2026
23 Чуйте!
На варненското летище около час и половина бели самолети без обозначителни знаци на всеки 4 минути са кацали.
Или да разтоварват гориво, или се готвят за нощен удар!
Софийското летище ще бъде затворено през нощта.
Вероятно и пловдивското и бургаското.
Иран е заявил, че всеки, който даде коридор за американците да ударят по Иран, ще бъде ударен в отговор на верността си към Щатите!
Ние сме в обсега на ракета номер 9 на Иранските сили!
Усилете молитвите. Създайте защитен купол от огнена стена над България!
Да не могат да излетят оттук и нито една ракета да не падне над родината ни! Дори и в празно поле!
България е свята!
Сега е време да покажем Силата на своя дух! Заедно!
Коментиран от #26, #30
13:37 26.02.2026
24 Ха ха ха ха
До коментар #17 от "Кажи бе":По езика ти разпознавам, че си от онези, които вярват във фейсбук сектите.
Коментиран от #28
13:38 26.02.2026
25 ЦИРК
Играта е доста по-заплетена от колкото ни я представят по медиите. Орбан и Фицо са трън в задните в някои части на брюкселското зеле, а в Унгария предстоят избори. Каква по-добра стратегия да използваш тук там някоя зеленясала пешка, за да предизвикаш недоволство в дадена страна и така да постигнеш смяна на управлението с друго по-послушно. По интересно е мълчанието на Австрия, все пак най-големите рафинерии на една голяма петролна компания са точно там. Колкото и да си измислят статистики и да мажат очите на плебеите, точно този тръбопровод доставял нефт и за тях. В момента всички работят със резерви къде собственни къде държавни, но това няма как да продължи още дълго.
13:39 26.02.2026
26 Бели самолети на мира :)
До коментар #23 от "Чуйте!":Щом са бели са като белите гълаби символ на мира. Военните самолети са тъмни, зелени. Често ми фъркат над главата.
13:39 26.02.2026
27 Да ходи да си го инспектира
13:40 26.02.2026
28 Казал
До коментар #24 от "Ха ха ха ха":Вярващият в жълтопаветните шарлатани
13:41 26.02.2026
29 Кой е Зеленски?
Идентичност: Зеленски е роден в семейство на съветски интелектуалци (баща му е професор, майка му – инженер). Те са били светски евреи, напълно интегрирани в рускоезичната култура на Украйна, но запазващи съзнанието за своя етнически корен.
Семеен произход
• Ашкеназки корени: Зеленски е роден в Кривой Рог в „обикновено съветско еврейско семейство“. Неговите предци са ашкенази (евреи от Централна и Източна Европа), чиято история е тясно свързана с Украйна.
• Холокост: Семейството му е пряко засегнато от Холокоста. Неговият дядо, Семьон Зеленски, е единственият от четирима братя, оцелял във Втората световна война, бидейки полковник в Червената армия. Прадядото на президента и други негови роднини са убити от нацистите.
Трите имена на майката на Володимир Зеленски са
Римма Владимировна Зеленска.
Ето кратко уточнение за нейния произход и семейство:
• Бащино име: „Владимировна“ показва, че нейният баща (дядото на президента) се е казвал Владимир.
• Фамилия: „Зеленска“ е фамилното име, което тя приема от съпруга си Александър Семьонович Зеленски.
• Произход: Както вече уточнихме, тя произхожда от рускоезично еврейско семейство от Украйна.
• Семейна среда: Израснала е в рускоезична еврейска среда в Украйна. Описвана е като представител на "обикновено съветско еврейско семейство",
13:43 26.02.2026
30 ЦИРК
До коментар #23 от "Чуйте!":Молитви няма да помогнат. Не се тревожете излишно България ще е добре, ако си изберем умни и кадърни хора да ни управляват, поставяйки нашият Български и най-вече народен интерес пред всякакъв друг (дори и личен).
Преди Иран да удари по базите на САЩ в България, ще го направи с тези в Турция и съседните му държави. Като цяло тази война която предстои там ще е спусъка на третата световна война, и ако в следващите години нямаме умни смели и най-вече високо интелигентни политици, е те тогава ще я загазим ние Българите в България.
13:50 26.02.2026
32 Световните
До коментар #18 от "И Като":юдео-сатанисти и ционисти съсипват и нашата родина, като ни превърнаха родината в кочина и в европейски клозет.
Да не говорим за кочината и кървавата мелачка на човешко месо, в която превърнаха така наречената "Украина".
13:51 26.02.2026
