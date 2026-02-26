Отбраната на източния фланг на НАТО срещу потенциална руска агресия би струвала 1,2 трилиона евро

Отбраната на източния фланг на НАТО в случай на потенциална руска агресия би струвала най-малко 1,2 трилиона евро (1,42 трлн. долара), заяви днес в реч пред парламента полският външен министър Радослав Шикорски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Отбраната на държавите по източния фланг на НАТО в случай на потенциална руска агресия би струвала най-малко 1,2 трлн. евро, което е 24 пъти повече от бюджета за отбрана на Полша", каза Шикорски пред депутатите.
Вашингтон остава най-важният партньор на Варшава в сферата на отбранителното сътрудничество, а Полша е била и ще си остане лоялен съюзник на САЩ, но не може да бъде третирана като "будала", допълни министърът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Аха
Коментиран от #67
12:42 26.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:42 26.02.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #51
12:42 26.02.2026
6 Пешо
12:43 26.02.2026
7 Червените Хълмове
12:43 26.02.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Триллион? Ххххххахахахах
12:44 26.02.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
На север или на юг🤔❓
12:44 26.02.2026
10 ДА ДЕ АМА САМО ПЪРВИТЕ 5 МИНУТИ
12:45 26.02.2026
11 Ей, много пара, трилиони..
До коментар #1 от "Червените Хълмове":Да почваме да събираме отсега.
Ще пострпим стена срещу дронове, та пушек се вдига. Само, че ще трябва да се направят дупки за врабчетата.
12:46 26.02.2026
12 име
12:47 26.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ами БЕШЕ❗ Ама когато още 2007-ма Путин им предложи да се разберат- те му се изсмяха❗
А сега бавно разбират, че наистина беше по-евтино да се разберат❗
Коментиран от #16, #43
12:47 26.02.2026
14 Конфети "Земя-въздух-земя "
12:48 26.02.2026
15 Че колко са
12:48 26.02.2026
16 Ретро спомен
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Как беше...първото предложение на руснаците е най-добро ?
12:49 26.02.2026
17 Ние заедно с балтийските
12:49 26.02.2026
18 КЪДЕ Е ОНЯ ТЪПА....НАР
ТА ДА СЕ ИЗХОДИ ПО ВЪПРОСА
МОЖЕ И ДРУГИ УКРОФЕНОВЕ ДА СА ИЗХОДЯТ
Коментиран от #57
12:49 26.02.2026
19 ООрана държава
12:50 26.02.2026
20 Бай Ганьо
Коментиран от #23, #48
12:51 26.02.2026
21 Махараминдри баба
12:53 26.02.2026
22 Кво са за нас тея
12:54 26.02.2026
23 Да хванат средния
До коментар #20 от "Бай Ганьо":Атлантаенцата! Заради тях е тая олигофрения
12:55 26.02.2026
24 Ха,хахаха
До коментар #1 от "Червените Хълмове":Виждаме, от тебе, полу..идиотче.
Коментиран от #26
12:56 26.02.2026
25 Червените Хълмове
12:56 26.02.2026
26 Червените Хълмове
До коментар #24 от "Ха,хахаха":Отговаряш на стандартите, България е Клозет а населението и е Бъгаво
12:57 26.02.2026
27 Взривяваме си Дунав мост
12:58 26.02.2026
28 мамин Владко
13:00 26.02.2026
29 Отбраната на източния фланг на НАТО
13:01 26.02.2026
30 Сталин
13:04 26.02.2026
31 пощръкляха яко
До сега наляха един трилион за войната в Украйна , за увеличаване на средствата за отбрана , за закупуване на оръжия от щатите , за издръжка на бежанците ...
Сега още трилион и двеста ....
Вместо за доброто на населението ги наливат във война !!!
13:05 26.02.2026
32 БОЛГЪ
и това всъщност
за някои е просто пореден доходоносен бизнес( както зелената сделка , както електрификацията на колите и т.н.)
13:05 26.02.2026
33 Радев ще ви опрай
13:05 26.02.2026
34 Пъ Пъ Дъ Бъ
13:06 26.02.2026
35 истината
13:06 26.02.2026
36 Сметах, сметах
Ами нема а стигнат.......
13:07 26.02.2026
37 знаят те ,
13:07 26.02.2026
38 Превантивно трябва
13:08 26.02.2026
39 ССССС
13:08 26.02.2026
40 поляците те си знаят но в България
13:08 26.02.2026
41 Майн Фюрер
Ост Фронт
13:09 26.02.2026
42 Някой
13:09 26.02.2026
43 По евтино
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":е когато даваш. Не е така за тези които ще приберат 1,2 трилиона. Те карат влака.
Коментиран от #47
13:10 26.02.2026
44 Някой питал ли ни е
13:13 26.02.2026
45 Борис ПиШториус
1.2 трилиона за Ост фронт е добре
0.3 трилиона сме на кяр
13:14 26.02.2026
46 И какви благинки ни се предлагат
13:15 26.02.2026
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "По евтино":А във влака шМърц и МакАрон си шмъркат Бело❗
13:17 26.02.2026
48 Лука
До коментар #20 от "Бай Ганьо":Хи хи хи
Мараба калеко Ганьо
Хубавото На таа рабта е, че нашите усръински братя за толкоз пари от двата стола ще седнат отново на средния.........
На Руския !!!
13:20 26.02.2026
49 Първо да дефинират
13:21 26.02.2026
50 az СВО Победа 80
Каква "отбрана", какви "1.2 трилиона евро"??? 🤣🤣🤣
Коментиран от #52
13:25 26.02.2026
51 Ердоган
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ти да не живееш в Свят на барбита? Реалността е друга, с орки можеш ли да се разбереш? Зеленски до сега се съгласи 5 пъти на спиране на огъня, но орките искат да превърнат Украйна в блато като Русия
Коментиран от #55
13:26 26.02.2026
52 az СВО Победа 80
До коментар #50 от "az СВО Победа 80":Москва вече го заяви официално във връзка с разкритите планове на Париж и Лондон да предадат на Киев ядрено оръжие.
Коментиран от #56
13:27 26.02.2026
53 Ми то.....
13:31 26.02.2026
54 нннн
13:32 26.02.2026
55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #51 от "Ердоган":А ти да не живееш на Мелмак 🤔❗❓
Наистина ли си НЕумен и НЕзнаеш, че На-глосаксите провалиха и провалят споразуменията за мир🤔❗
13:32 26.02.2026
56 А краварите се правят на умрели
До коментар #52 от "az СВО Победа 80":Нали не разрешават други държави да имат ядренни оръжия .....но щом англосаксонците искат да им дават такива да не вземат да гръмнат още преди да им са ги изпратили !!!!!!
Коментиран от #60
13:34 26.02.2026
57 ПАК ПИТАМ
До коментар #18 от "КЪДЕ Е ОНЯ ТЪПА....НАР":КЪДЕ Е ОНЯ ТЪПА.....НАР УКРОФИЛИ ДЕТ СА Е КРЪСТИЛ БЪЛГАРИН
МОЖЕ И ИСТОРИКА ИЛИ ФАКТ ДА СА ИЗХОДЯТ МИЛИТЕ КРЕ....ТЕНИ
13:34 26.02.2026
58 е ние не сме НАТО
13:36 26.02.2026
59 БАНко
13:36 26.02.2026
60 az СВО Победа 80
До коментар #56 от "А краварите се правят на умрели":Отново пример за двоен стандарт:
В Иран аятолахът е забранил създаване на ядрено оръжие официално, но САЩ въпреки това ще атакува Иран с аргумента, че иранците работят по "атомна бомба", от Киев официално заявяват, че ще се сдобият с "атомна бомба", но всички се правят на ударени, а когато Москва заяви, че няма да го допусни всички надават вой до небето: "Как може!?!?"
13:40 26.02.2026
61 Урсулата
Коментиран от #62
13:41 26.02.2026
62 Калас
До коментар #61 от "Урсулата":Ще има ли комисионна и за мен ?
Коментиран от #66
13:43 26.02.2026
63 Как
13:46 26.02.2026
64 Трътлю
13:46 26.02.2026
65 Панелените
13:47 26.02.2026
66 Урсула
До коментар #62 от "Калас":Хи хи хи
Няма комисионна!!!
Ти ша ги броиш !
13:49 26.02.2026
67 стоян
До коментар #2 от "Аха":До 2 ком - нищо няма да крадат като дадат 90 милиарда за Украйна което е направо без пари за ЕС - а украинците ще фалират и разтурят мюслюмансата федерация
13:50 26.02.2026
68 Нали се защитихме вече
13:51 26.02.2026
69 Ива
13:51 26.02.2026
70 факуса
13:54 26.02.2026
71 000
13:57 26.02.2026
72 Тома
13:59 26.02.2026