Новини
Свят »
Полша »
Отбраната на източния фланг на НАТО срещу потенциална руска агресия би струвала 1,2 трилиона евро

Отбраната на източния фланг на НАТО срещу потенциална руска агресия би струвала 1,2 трилиона евро

26 Февруари, 2026 12:41 1 200 72

  • русия-
  • нато-
  • полша-
  • сащ-
  • радослав шикорски

Вашингтон остава най-важният партньор на Варшава в сферата на отбранителното сътрудничество, а Полша е била и ще си остане лоялен съюзник на САЩ, но не може да бъде третирана като будала, допълни министър Шикорски

Отбраната на източния фланг на НАТО срещу потенциална руска агресия би струвала 1,2 трилиона евро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Отбраната на източния фланг на НАТО в случай на потенциална руска агресия би струвала най-малко 1,2 трилиона евро (1,42 трлн. долара), заяви днес в реч пред парламента полският външен министър Радослав Шикорски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Отбраната на държавите по източния фланг на НАТО в случай на потенциална руска агресия би струвала най-малко 1,2 трлн. евро, което е 24 пъти повече от бюджета за отбрана на Полша", каза Шикорски пред депутатите.

Вашингтон остава най-важният партньор на Варшава в сферата на отбранителното сътрудничество, а Полша е била и ще си остане лоялен съюзник на САЩ, но не може да бъде третирана като "будала", допълни министърът.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аха

    49 7 Отговор
    А понеже Русия е заплаха само в лъжите и западната пропаганда, означава, че ще крадете яко милиарди!

    Коментиран от #67

    12:42 26.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 6 Отговор
    Ей много ги е страх НАТОпорчените да кажат ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ🤔‼️

    12:42 26.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    45 7 Отговор
    Не е ли по евтино да се разберат с Русия?

    Коментиран от #13, #51

    12:42 26.02.2026

  • 6 Пешо

    19 2 Отговор
    Е много бе.

    12:43 26.02.2026

  • 7 Червените Хълмове

    1 9 Отговор
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута

    12:43 26.02.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    28 6 Отговор
    Ес няма 90 млрд да даже на бандеровците. А руските пари не им стиска да ги пипнат.
    Триллион? Ххххххахахахах

    12:44 26.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 3 Отговор
    Ако НАТьО има Източен фланг- къде е ФРОНТЪТ 🤔❓
    На север или на юг🤔❓

    12:44 26.02.2026

  • 10 ДА ДЕ АМА САМО ПЪРВИТЕ 5 МИНУТИ

    26 2 Отговор
    СЛЕД ЯДРЕНАТА ЕСКАЛАЦИЯ ВЕЧЕ НЯМА ДА ИМА ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ 1 ИЛИ 10 ТРИЛИОНА

    12:45 26.02.2026

  • 11 Ей, много пара, трилиони..

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Червените Хълмове":

    Да почваме да събираме отсега.
    Ще пострпим стена срещу дронове, та пушек се вдига. Само, че ще трябва да се направят дупки за врабчетата.

    12:46 26.02.2026

  • 12 име

    15 4 Отговор
    Жълтопаветниците да почват работа, че има още много имоти, нуждаещи се от златни тоалетни!

    12:47 26.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ами БЕШЕ❗ Ама когато още 2007-ма Путин им предложи да се разберат- те му се изсмяха❗
    А сега бавно разбират, че наистина беше по-евтино да се разберат❗

    Коментиран от #16, #43

    12:47 26.02.2026

  • 14 Конфети "Земя-въздух-земя "

    18 3 Отговор
    Всички се надъхват и мазнят на САЩ, но ако американците се оттеглят от НАТО, Русия ще е пръв приятел🤣🤣🤣

    12:48 26.02.2026

  • 15 Че колко са

    20 2 Отговор
    Абе ние ще ги платим бе, зор няма! Защо да товарят будалите поляци, като всеки може да цоца от шараните българи? Спускайте ни там измислени заплахи, пък ние ще плащаме, докато ни дойде акъла в главите кухи

    12:48 26.02.2026

  • 16 Ретро спомен

    20 3 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Как беше...първото предложение на руснаците е най-добро ?

    12:49 26.02.2026

  • 17 Ние заедно с балтийските

    3 7 Отговор
    републики, Румъния и Полша можем да ги платим.

    12:49 26.02.2026

  • 18 КЪДЕ Е ОНЯ ТЪПА....НАР

    13 3 Отговор
    БЪЛГАРИН
    ТА ДА СЕ ИЗХОДИ ПО ВЪПРОСА
    МОЖЕ И ДРУГИ УКРОФЕНОВЕ ДА СА ИЗХОДЯТ

    Коментиран от #57

    12:49 26.02.2026

  • 19 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Нали русия била свършила парите, ракетите, хората, кубинките....

    12:50 26.02.2026

  • 20 Бай Ганьо

    5 14 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    Коментиран от #23, #48

    12:51 26.02.2026

  • 21 Махараминдри баба

    11 0 Отговор
    Лодка под американски флаг навлезе в кубински води и откри огън, съобщава Ройтерс, позовавайки се на изявление на кубинското Министерство на вътрешните работи.Четирима американци бяха убити, а шестима други бяха ранени при ответния огън.

    12:53 26.02.2026

  • 22 Кво са за нас тея

    9 4 Отговор
    1,2 трилиона евро ? Нищо пара 10 години БВП

    12:54 26.02.2026

  • 23 Да хванат средния

    13 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Ганьо":

    Атлантаенцата! Заради тях е тая олигофрения

    12:55 26.02.2026

  • 24 Ха,хахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Червените Хълмове":

    Виждаме, от тебе, полу..идиотче.

    Коментиран от #26

    12:56 26.02.2026

  • 25 Червените Хълмове

    10 2 Отговор
    По добре Великобритания да занули Украинската блатна кочина по бързо докато Русия си върши добре работата в източната част на кочината украинска

    12:56 26.02.2026

  • 26 Червените Хълмове

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ха,хахаха":

    Отговаряш на стандартите, България е Клозет а населението и е Бъгаво

    12:57 26.02.2026

  • 27 Взривяваме си Дунав мост

    5 0 Отговор
    И минираме цялото черноморие и Добруджа и готово. Тъй каза Бою

    12:58 26.02.2026

  • 28 мамин Владко

    11 1 Отговор
    И кои евро мафиоти Урсулски ще станат мега богати при продължаване на войната?!

    13:00 26.02.2026

  • 29 Отбраната на източния фланг на НАТО

    10 2 Отговор
    Си е проблем на НАТО. Ние Българите ще се браним от терористичното НАТО. Саботажи, партизани и т.н

    13:01 26.02.2026

  • 30 Сталин

    8 1 Отговор
    Няма да се плашите нашите негодници в парламента ще теглят още един трилион заеми и ще покрием разходите по посрещането на братушките на Дунава

    13:04 26.02.2026

  • 31 пощръкляха яко

    15 0 Отговор
    Нали Русия не беше заплаха за нато и Ес . Нали бяха 530 милиона само Европейската част и Русия нямаше шанс ?
    До сега наляха един трилион за войната в Украйна , за увеличаване на средствата за отбрана , за закупуване на оръжия от щатите , за издръжка на бежанците ...
    Сега още трилион и двеста ....
    Вместо за доброто на населението ги наливат във война !!!

    13:05 26.02.2026

  • 32 БОЛГЪ

    15 0 Отговор
    най-лошото нещо в случая е , че се измерва не с човешки животи, а прозаично с шекели...исках да кажа с пари!!!
    и това всъщност
    за някои е просто пореден доходоносен бизнес( както зелената сделка , както електрификацията на колите и т.н.)

    13:05 26.02.2026

  • 33 Радев ще ви опрай

    7 3 Отговор
    Само гледайте

    13:05 26.02.2026

  • 34 Пъ Пъ Дъ Бъ

    8 2 Отговор
    Ние плащаме! Е, от вашите джобове де...

    13:06 26.02.2026

  • 35 истината

    14 0 Отговор
    Путин ги излекува от Ковида , ще ги излекува и от мало умието .

    13:06 26.02.2026

  • 36 Сметах, сметах

    12 0 Отговор
    Хи хи хи
    Ами нема а стигнат.......

    13:07 26.02.2026

  • 37 знаят те ,

    17 1 Отговор
    че падне ли украйна , цялата политическа върхушка в тоя съюз ще яде дървото .

    13:07 26.02.2026

  • 38 Превантивно трябва

    11 2 Отговор
    Да изчистим атлантиците. Преди съвсем да са на съсипали

    13:08 26.02.2026

  • 39 ССССС

    9 0 Отговор
    Прави бизнес а не война. Не давайте пари на вятъра/евреите/.

    13:08 26.02.2026

  • 40 поляците те си знаят но в България

    9 0 Отговор
    са чакани с нетърпение и ще бъдат посрещнати като освободители , а иначе инвестицийте с добре дошли и ще бъдат усвоени и откраднати с удоволствие и голямо желание

    13:08 26.02.2026

  • 41 Майн Фюрер

    6 0 Отговор
    SMS от
    Ост Фронт

    13:09 26.02.2026

  • 42 Някой

    10 0 Отговор
    Луди за връзване са в ЕС и НАТО. 1,2 ТРИЛИОНА евро. От нашите джобове. Доста крадене и усвояване ще падне.

    13:09 26.02.2026

  • 43 По евтино

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    е когато даваш. Не е така за тези които ще приберат 1,2 трилиона. Те карат влака.

    Коментиран от #47

    13:10 26.02.2026

  • 44 Някой питал ли ни е

    10 0 Отговор
    Дали искаме непоискана отбрана и охрана? А? Я чиба на атлантическата сган.

    13:13 26.02.2026

  • 45 Борис ПиШториус

    5 0 Отговор
    Аз взех 1.5 трилиона заем
    1.2 трилиона за Ост фронт е добре
    0.3 трилиона сме на кяр

    13:14 26.02.2026

  • 46 И какви благинки ни се предлагат

    5 0 Отговор
    За тези 1,2 трилиона евро ? А?

    13:15 26.02.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "По евтино":

    А във влака шМърц и МакАрон си шмъркат Бело❗

    13:17 26.02.2026

  • 48 Лука

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Ганьо":

    Хи хи хи
    Мараба калеко Ганьо
    Хубавото На таа рабта е, че нашите усръински братя за толкоз пари от двата стола ще седнат отново на средния.........
    На Руския !!!

    13:20 26.02.2026

  • 49 Първо да дефинират

    7 0 Отговор
    Какво е това "потенциална руска агресия" щото до преди 4 години много добре даже си бяхме с руската инвестиционна агресия на братушките . Ъхъъъъ.....Даже богати ни направиха ! По 100- 200 000 евра декар пущинак ни купуваха

    13:21 26.02.2026

  • 50 az СВО Победа 80

    7 0 Отговор
    Ако Москва удари по европейците от НАТО ще е с тактически/стратегически спец. боеприпаси....

    Каква "отбрана", какви "1.2 трилиона евро"??? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #52

    13:25 26.02.2026

  • 51 Ердоган

    0 8 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ти да не живееш в Свят на барбита? Реалността е друга, с орки можеш ли да се разбереш? Зеленски до сега се съгласи 5 пъти на спиране на огъня, но орките искат да превърнат Украйна в блато като Русия

    Коментиран от #55

    13:26 26.02.2026

  • 52 az СВО Победа 80

    10 0 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа 80":

    Москва вече го заяви официално във връзка с разкритите планове на Париж и Лондон да предадат на Киев ядрено оръжие.

    Коментиран от #56

    13:27 26.02.2026

  • 53 Ми то.....

    10 0 Отговор
    По добре ги дайте тия трилиони на укронацистите , хем зелника ше си вземе от тях , хем жена му , хем и приближените до него ......и дори няма да им стигнат !!!!!!

    13:31 26.02.2026

  • 54 нннн

    7 0 Отговор
    A колко ще струва отбраната срещу потенциална марсианска агресия ?

    13:32 26.02.2026

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ердоган":

    А ти да не живееш на Мелмак 🤔❗❓
    Наистина ли си НЕумен и НЕзнаеш, че На-глосаксите провалиха и провалят споразуменията за мир🤔❗

    13:32 26.02.2026

  • 56 А краварите се правят на умрели

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 80":

    Нали не разрешават други държави да имат ядренни оръжия .....но щом англосаксонците искат да им дават такива да не вземат да гръмнат още преди да им са ги изпратили !!!!!!

    Коментиран от #60

    13:34 26.02.2026

  • 57 ПАК ПИТАМ

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "КЪДЕ Е ОНЯ ТЪПА....НАР":

    КЪДЕ Е ОНЯ ТЪПА.....НАР УКРОФИЛИ ДЕТ СА Е КРЪСТИЛ БЪЛГАРИН
    МОЖЕ И ИСТОРИКА ИЛИ ФАКТ ДА СА ИЗХОДЯТ МИЛИТЕ КРЕ....ТЕНИ

    13:34 26.02.2026

  • 58 е ние не сме НАТО

    4 0 Отговор
    продажните политици се продадоха на НАТО ,населението никога не е било с НАТО , но следващите български политици ще поправят това

    13:36 26.02.2026

  • 59 БАНко

    4 0 Отговор
    ПУТИН - ,, ПРИ НАПАДЕНИЕ НА НАТО СРЕЩУ РУСИЯ ОТГОВОРА ЩЕ БЪДЕ РАЗЛИЧЕН ОТ ОПЕРАЦИЯТА В УКРАЙНА, ТУК ДЕЙСТВАМЕ АКУРАТНО ЗАРАДИ 25 000 000 МИЛИОНА РУСНАЦИ , НО В ЕВРОПА НЯМА ДА ИМАТ ВРЕМЕ ДОРИ ЗА ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР , КАМО ЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ " !!! НАТООООООВЦИ , ТЕЗИ НАШИ ПАРИЧКИ СА ЗА ДА НАПАДНЕТЕ РУСИЯ , НЕ СЛУЧАЙНО ЗА 35 ГОДИНИ ОКУПИРАХТЕ ИЗТОЧНА ЕВРОПА И СКАНДИНАВИЯ !!!

    13:36 26.02.2026

  • 60 az СВО Победа 80

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "А краварите се правят на умрели":

    Отново пример за двоен стандарт:

    В Иран аятолахът е забранил създаване на ядрено оръжие официално, но САЩ въпреки това ще атакува Иран с аргумента, че иранците работят по "атомна бомба", от Киев официално заявяват, че ще се сдобият с "атомна бомба", но всички се правят на ударени, а когато Москва заяви, че няма да го допусни всички надават вой до небето: "Как може!?!?"

    13:40 26.02.2026

  • 61 Урсулата

    6 0 Отговор
    Идва нова страховита вълна на КОВИДА , ше поръчвам преждевременно ваксини от пфайзер за да спася европейците но ми трябват пет трилиона за благото на европа започвайте да събирате парите !!!!!

    Коментиран от #62

    13:41 26.02.2026

  • 62 Калас

    6 0 Отговор

    До коментар #61 от "Урсулата":

    Ще има ли комисионна и за мен ?

    Коментиран от #66

    13:43 26.02.2026

  • 63 Как

    3 0 Отговор
    Трябва да се издигне желязна завеса от Балтика да Черно море!

    13:46 26.02.2026

  • 64 Трътлю

    4 0 Отговор
    Няма по-големи гзомийници от поляците. Това да клякаш на силния за да да мъчиш слабия е Природата го е измислила за тях.

    13:46 26.02.2026

  • 65 Панелените

    5 0 Отговор
    Фашаги и ортаците на смъркача да платят сметките хихи !

    13:47 26.02.2026

  • 66 Урсула

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "Калас":

    Хи хи хи
    Няма комисионна!!!
    Ти ша ги броиш !

    13:49 26.02.2026

  • 67 стоян

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аха":

    До 2 ком - нищо няма да крадат като дадат 90 милиарда за Украйна което е направо без пари за ЕС - а украинците ще фалират и разтурят мюслюмансата федерация

    13:50 26.02.2026

  • 68 Нали се защитихме вече

    2 0 Отговор
    Снирахме панелките

    13:51 26.02.2026

  • 69 Ива

    3 0 Отговор
    Най-големият агресор е САЩ ,подлогата НАТО ,Израел ! Не ме е страх от руската "агресия "!

    13:51 26.02.2026

  • 70 факуса

    2 0 Отговор
    тъпи ляхи и що и на русиоя да се рзправя с вас,какво да търси у вас,кво имате освен лош матрял,лоялни тъпаци сте

    13:54 26.02.2026

  • 71 000

    3 0 Отговор
    За пенсии няма да има, но за американския впк ще плащате, овце покорни.

    13:57 26.02.2026

  • 72 Тома

    2 0 Отговор
    Ами да почнат да ги събират като стрижат щавят и доят мучо от ЕС

    13:59 26.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания