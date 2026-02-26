Новини
Дмитро Плетенчук: Русия използва Крим като база за удари по Украйна
  Тема: Украйна

Дмитро Плетенчук: Русия използва Крим като база за удари по Украйна

26 Февруари, 2026 12:55 881 19

  • дмитро плетенчук-
  • русия-
  • крим-
  • украйна-
  • удари

Крим продължава да се използва като трамплин за атаки по територията на страната

Дмитро Плетенчук: Русия използва Крим като база за удари по Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През нощта на 26 февруари Русия е извършила поредна комбинирана атака срещу Украйна, използвайки балистични оръжия, хиперзвукови ракети и ударни дронове, съобщи говорителят на ВМС на Въоръжените сили на Украйна Дмитро Плетенчук, предава Цензор.НЕТ, цитирана от Фокус.

Плетенчук уточни, че нападенията са били нанесени от територията на временно окупирания Крим, което отново потвърждава използването му като база за удари по различни области на Украйна. В акваторията на Черно море и Азовско море не са регистрирани руски военни кораби. Според Плетенчук, руските бази се охраняват с лодки тип „Раптор“ и „Грачонок“, а корабите с ракети „Калибър“ рядко са излизали в морето този месец – само три пъти от началото на годината, поради неблагоприятни метеорологични условия.

Щети и пострадали в няколко региона

Запорожие – Градът беше атакуван с дронове, при което девет души бяха ранени. Повредени са жилищни блокове и търговски центрове.

Харковска област – Регионът пострада от дронове и ракети, като 14 души, включително дете, са ранени. Разрушени са жилищни сгради и частни къщи, в това число в село Рай-Оленивка.

Полтавска област – Засегнати са промишлени обекти, жилищни сгради и електропроводи.

Одеска област – Повреден е енергиен обект.

Киев – В столицата избухнаха пожари и са нанесени материални щети. В Печерски район двуетажна жилищна сграда е изгоряла, а в Дарницкия район прозорците и вратите на многоетажни сгради са повредени от взривната вълна.

Според Плетенчук, този масиран обстрел от 26 февруари е поредното доказателство за системното използване на Крим като база за удари по украинска територия.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Махараминдри баба

    21 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:56 26.02.2026

  • 2 Махараминдри баба

    20 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #7

    12:56 26.02.2026

  • 3 Махараминдри баба

    13 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #6

    12:56 26.02.2026

  • 4 Махараминдри баба

    15 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:56 26.02.2026

  • 5 Краварска медия

    8 1 Отговор
    Епа, аре земете си го

    12:58 26.02.2026

  • 6 Ха-ха

    2 16 Отговор

    До коментар #3 от "Махараминдри баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:59 26.02.2026

  • 7 Ха-ха

    1 15 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри баба":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    13:00 26.02.2026

  • 8 Малко ви е

    14 0 Отговор
    Трябва много повече за ваш, фашаги

    13:01 26.02.2026

  • 9 зеленкио

    11 0 Отговор
    Така ще е, като сме некадърни бандерите и не отблъснахме руснаците от нито един квадратен метър бандерска земя.

    13:03 26.02.2026

  • 10 а вие какво очаквате

    14 0 Отговор
    Баничките на Майдана свършиха .

    13:09 26.02.2026

  • 11 Шопо

    12 1 Отговор
    Украйна не едържава а територия, руска територия.

    13:16 26.02.2026

  • 12 1111

    8 1 Отговор
    Малко ви е,фашаги,чакайте още повече.Русия е велика сила,ще постигне целите си по един или друг начин.

    13:22 26.02.2026

  • 13 АБЕ ТЕА ДЕТ СА

    6 0 Отговор
    ЯВЯВАТ ПО БАНДЕРОТЕЛЕВИЗИИТЕ С КОНКУРС ЛИ ГИ ИЗБИРАТ
    АБЕ ТУК ТАМЕ НЕКОЙ ПОЛУИДИОТ
    ДРУГОТО АБСОЛЮТНО КРЪГЛИ

    13:30 26.02.2026

  • 14 Тома

    1 0 Отговор
    Този лъже като дърт циганин.

    14:08 26.02.2026

  • 15 ЛИПСВА МИ

    1 0 Отговор
    МАЛОМУЖ
    ТОЕСТ КАСТ....РАТ
    БЕЗУГЛАЯ
    ТОЕСТ ОБЛАТА
    СВИРИДЕНКО
    ТОЕСТ ФЛЕЙТИСКАТА
    ЗАЛУЖНИ
    ТОЕСТ ЗАДЛОКВЕНИ
    СИРСКИ
    ТОЕСТ ВЛАЖНИ
    ДОБРЕ ЧЕ НЕ Е МУХЛЯСЪЛ СЕ ОЩЕ
    А И САМИЯ ЗЕЛЕНСКИ
    ТОЕСТ ОТ ЗЕЛЕНИНАТА ПОЧТИ ГОРСКИ

    14:14 26.02.2026

  • 16 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Имат си Крим, ще го ползват, какво недоволстват?
    Временно окупиран Крим! Колко временно?
    Май пишещия е с постоянно окупиран мозък!

    14:16 26.02.2026

  • 17 някой си

    2 0 Отговор
    че що да не го използват, Крим си е руски, всички го знаят

    Коментиран от #19

    14:18 26.02.2026

  • 18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 19 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "някой си":

    По документи е украински, но от историческа гледна точка е на кримските татари, които са много близки до турската националност. Крим няма никаква връзка с Русия, от гледна точка на населението.

    14:30 26.02.2026

