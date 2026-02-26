Дмитро Плетенчук: Русия използва Крим като база за удари по Украйна

През нощта на 26 февруари Русия е извършила поредна комбинирана атака срещу Украйна, използвайки балистични оръжия, хиперзвукови ракети и ударни дронове, съобщи говорителят на ВМС на Въоръжените сили на Украйна Дмитро Плетенчук, предава Цензор.НЕТ, цитирана от Фокус.

Плетенчук уточни, че нападенията са били нанесени от територията на временно окупирания Крим, което отново потвърждава използването му като база за удари по различни области на Украйна. В акваторията на Черно море и Азовско море не са регистрирани руски военни кораби. Според Плетенчук, руските бази се охраняват с лодки тип „Раптор“ и „Грачонок“, а корабите с ракети „Калибър“ рядко са излизали в морето този месец – само три пъти от началото на годината, поради неблагоприятни метеорологични условия.

Щети и пострадали в няколко региона

Запорожие – Градът беше атакуван с дронове, при което девет души бяха ранени. Повредени са жилищни блокове и търговски центрове.

Харковска област – Регионът пострада от дронове и ракети, като 14 души, включително дете, са ранени. Разрушени са жилищни сгради и частни къщи, в това число в село Рай-Оленивка.

Полтавска област – Засегнати са промишлени обекти, жилищни сгради и електропроводи.

Одеска област – Повреден е енергиен обект.

Киев – В столицата избухнаха пожари и са нанесени материални щети. В Печерски район двуетажна жилищна сграда е изгоряла, а в Дарницкия район прозорците и вратите на многоетажни сгради са повредени от взривната вълна.

Според Плетенчук, този масиран обстрел от 26 февруари е поредното доказателство за системното използване на Крим като база за удари по украинска територия.