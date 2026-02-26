Новини
Унгария засилва защита на енергийния сектор заради „петролна блокада“ от Украйна
  Тема: Украйна

Унгария засилва защита на енергийния сектор заради „петролна блокада" от Украйна

26 Февруари, 2026 16:38 708 15

Координационен съвет и ограничения за дронове са част от мерките срещу предполагаем натиск върху страната

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Правителството на Унгария създаде Координационен оперативен съвет за защита на критичната инфраструктура, след като според министъра на отбраната Крищоф Салай-Бобровницки Украйна проявява интерес към ескалиране на напрежението с Унгария, предаде националната агенция МТИ, предава БТА.

Съветът има за цел да укрепи защитата на критичните системи, включително енергийните доставки, като в това се включва и разполагането на въоръжени сили. В допълнение, достъпът на частни дронове е ограничен във въздушното пространство на североизточния комитат Саболч-Сатмар-Берег, без това да засегне държавните летателни апарати или редовния въздушен трафик.

Министърът обвини Украйна, че е затворила тръбопровода „Дружба“ без технически основания и „действа като изнудвач, държащ Унгария под петролна блокада“. Според него целта е да се предизвика хаос, да се объркат унгарските гласоподаватели и да се повлияе на цените на енергията, с надеждата да бъде подкрепено правителство, благоприятно за Киев и за военните му амбиции.

Салай-Бобровницки подчерта, че е „неприемливо“ Европейският съюз да не защитава интересите на Унгария и Словакия в ситуация на петролна блокада, като вместо това упражнява натиск за финансиране на Украйна и продължаване на конфликта.

Министърът също така критикува опозиционната партия ТИСА, заявявайки, че тя „открито се е присъединила към оста Брюксел–Киев и се очаква да изпълни всичките ѝ очаквания“.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 никога

    8 0 Отговор
    Няма да обвинява руската армия за бомбадиране нарочно или по грешка на тръбата за петрол.

    16:43 26.02.2026

  • 2 Арбитраж в Женева води България до фалит

    9 1 Отговор
    Швейцарското дружество LITASCO SA, мажоритарен собственик на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“, официално започна мащабна правна офанзива срещу Република България. В официално изявление на компанията, предоставено от нейния пресцентър, се посочва, че налагането на външно управление и прекратяването на концесията на „Росенец“ представляват незаконна експроприация. Случаят отива в международния арбитраж ICSID, което вещае тежки икономически последици за страната.

    Коментиран от #5, #9

    16:50 26.02.2026

  • 3 Орбан Тъпана

    2 12 Отговор
    Сега пък Украйна
    Ли ще го напада ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Орбане
    и Тръмп и Путин
    Им лижеш
    Подметкатите

    Как ли пък Украйна ще тръгне да напада
    Жалък Чипик?

    16:50 26.02.2026

  • 4 До къде се докараха урсулите

    10 3 Отговор
    да не си защитават членовете сиот ЕС, а да стоят зад укра, която не е техен член.
    Раздор в ЕС. Безпътица и малоумшина.
    .

    16:52 26.02.2026

  • 5 Когато има опасност

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Арбитраж в Женева води България до фалит":

    За Националната сигурност

    Тези от Лукойл

    Може да го дууууу. аааааат

    Заложено е в договора .

    16:54 26.02.2026

  • 6 Да ви е.а

    3 1 Отговор
    едно СВО от страна на Унгария ще свърши работа

    16:55 26.02.2026

  • 7 Помним как един път

    2 8 Отговор
    Ги нападнаха Унгария

    През 1956 година.

    Много къса памет имат Орбан и неговите Сабаки.

    И кой ги мачкаше със Танкове ,

    Унгарците ще каже ли

    Кремълския Натегач?

    Коментиран от #8

    16:57 26.02.2026

  • 8 Зааа е би

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Помним как един път":

    Орбан след месец ще бега от маджарско.

    17:03 26.02.2026

  • 9 Пламен

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Арбитраж в Женева води България до фалит":

    То и един от ,,Петрохан" играеше за Росатом срещу България ...

    17:06 26.02.2026

  • 10 Да ви е.а

    3 1 Отговор
    Населението на Украйна е по-малко от 36 милиона... Орбан не знае ли, че стадото не е преброявано от 2001 г. и никой не знае колко прасета има в стадото? Дали изобщо ще стигне 20 милиона?Не е необходимо Унгария да прави нищо украинци не е имало и няма да има

    17:07 26.02.2026

  • 11 Само мъки за Орбан

    2 4 Отговор
    Да си ходи през април, та да се успокои.

    17:10 26.02.2026

  • 12 Пламен

    1 3 Отговор
    Николай I прати казаци срещу унгарците .
    Сталин прати работническо-селската срещу унгарците.
    Хрусчо прати танковете срещу унгарците .

    Йорбан е бил любимия ученик на Сорос , между другото . Личи му .

    17:12 26.02.2026

  • 13 ЦИРК

    0 0 Отговор
    Добра статия !

    Малко по малко ще почне да се разбира новият ред в ЕС. И всъщност не Зеленски и ко. са организатори и мозъка зад натиска върху Унгария, а други които са на запад. В момента в ЕС тече вътрешна промяна, целта е определени кръгове и хора от три държави (Англия, Германия и Франция) да централизират цялата власт върху всички области и да управляват цяла Европа. Всеки който откаже или се противопостави ще бъде сменен, наказан или унищожен. Разбира се който не е съгласен, има избор да излезе от ЕС, но при текущото ниво на интеграция на държавите, това почти сигурно ще е съпроводено с национална катастрофа (разбира се не без любезното съдействие и помощ от Брюксел).

    17:28 26.02.2026

  • 14 до 13 англия

    0 0 Отговор
    не са в ес бе кво ш управляват ес

    17:46 26.02.2026

  • 15 володя

    0 0 Отговор
    Унгария получава практически безплатен нефт от Русия, а цените по бензиностанциите са по-високи, от колкото в България.
    Някой може ли да предположи, къде отива разликта?

    17:50 26.02.2026

