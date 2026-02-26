Унгария засилва защита на енергийния сектор заради „петролна блокада“ от Украйна

Правителството на Унгария създаде Координационен оперативен съвет за защита на критичната инфраструктура, след като според министъра на отбраната Крищоф Салай-Бобровницки Украйна проявява интерес към ескалиране на напрежението с Унгария, предаде националната агенция МТИ, предава БТА.

Съветът има за цел да укрепи защитата на критичните системи, включително енергийните доставки, като в това се включва и разполагането на въоръжени сили. В допълнение, достъпът на частни дронове е ограничен във въздушното пространство на североизточния комитат Саболч-Сатмар-Берег, без това да засегне държавните летателни апарати или редовния въздушен трафик.

Министърът обвини Украйна, че е затворила тръбопровода „Дружба“ без технически основания и „действа като изнудвач, държащ Унгария под петролна блокада“. Според него целта е да се предизвика хаос, да се объркат унгарските гласоподаватели и да се повлияе на цените на енергията, с надеждата да бъде подкрепено правителство, благоприятно за Киев и за военните му амбиции.

Салай-Бобровницки подчерта, че е „неприемливо“ Европейският съюз да не защитава интересите на Унгария и Словакия в ситуация на петролна блокада, като вместо това упражнява натиск за финансиране на Украйна и продължаване на конфликта.

Министърът също така критикува опозиционната партия ТИСА, заявявайки, че тя „открито се е присъединила към оста Брюксел–Киев и се очаква да изпълни всичките ѝ очаквания“.