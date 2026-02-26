Новини
Свят »
САЩ »
Бил Клинтън и Хилари Клинтън ще свидетелстват по разследването за Джефри Епстийн

Бил Клинтън и Хилари Клинтън ще свидетелстват по разследването за Джефри Епстийн

26 Февруари, 2026 15:54 481 12

  • бил клинтън-
  • хилари клинтън-
  • разследване-
  • джефри епстийн

Изслушванията ще се проведат при закрити врата в Ню Йорк в рамките на проверка на Конгреса

Бил Клинтън и Хилари Клинтън ще свидетелстват по разследването за Джефри Епстийн - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и бившият държавен секретар Хилари Клинтън ще дадат показания пред Комисията по надзор към Камарата на представителите във връзка с разследване на мрежата за влияние и престъпления, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, предава News.bg.

Изслушванията ще се състоят при закрити врата в Чапакуа, щата Ню Йорк, където живее семейството Клинтън, съобщава Ал-Джазира. Хилари Клинтън трябва да свидетелства на 26 февруари, а Бил Клинтън - на 27 февруари. Показанията ще бъдат под клетва, записвани и стенографирани.

Първоначално двамата са отказвали да се явят, аргументирайки се с политически мотиви зад разследването. Впоследствие обаче са се съгласили, след като комисията е посочила възможността за започване на процедура за неуважение към Конгреса. Председателят на комисията Джеймс Комър заяви, че срещу Клинтън няма повдигнати обвинения, но остават редица въпроси, които изискват изясняване.

Разследването обхваща дейността на Епстийн и неговата дългогодишна сътрудничка Гислейн Максуел, както и предполагаеми пропуски във федералните проверки, обстоятелствата около смъртта му през 2019 г. в арест в Манхатън и евентуални нарушения на етични стандарти от страна на настоящи и бивши държавни служители. Епстийн беше обвинен през 2019 г. в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация, а смъртта му в килията беше определена от властите като самоубийство.

Бил Клинтън е признавал, че е познавал Епстийн в началото на 2000-те години. Според публикувани летателни дневници той е пътувал с частния самолет на финансиста поне 16 пъти между 2002 и 2003 г., като е твърдял, че пътуванията са били свързани с дейността на фондация „Клинтън“. През 2019 г. той заяви, че не е знаел за престъпната дейност на Епстийн. Разсекретени през 2024 г. съдебни документи споменават името му, но не съдържат обвинения за незаконни действия.

По отношение на Хилари Клинтън няма публични данни за пряка връзка с Епстийн. Тя е заявявала, че никога не се е срещала с него. Името ѝ се появява в част от публикуваните материали по случая основно във връзка с медийни публикации за президентската р кампания през 2016 г., които са били споделяни с Епстийн. Тя е потвърдила, че е срещала Максуел „в няколко случая“, включително на публични събития.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    6 0 Отговор
    Тия двамцата към ЦСЗ!

    15:55 26.02.2026

  • 2 Тези

    9 0 Отговор
    Изроди трябва да са подсъдими, не да свидетелстват! Хора убивали ли са? Човешкото яли ли са?

    Коментиран от #12

    15:56 26.02.2026

  • 3 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    7 0 Отговор
    Всичко ще си кажете, дееа и боклуци.

    15:58 26.02.2026

  • 4 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Шанс за демократите да изпотят изплъзващия се риж епстейнов приятел.

    15:58 26.02.2026

  • 5 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    1 7 Отговор
    На мен ми стигат откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части

    16:01 26.02.2026

  • 6 Присмехулник

    0 0 Отговор
    Човекът на Пешо Коня пак я оплеска.

    16:04 26.02.2026

  • 7 Брюкселска диктатура

    5 0 Отговор
    Баба Хила и тя ли е била в оргията

    16:06 26.02.2026

  • 8 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    2 2 Отговор
    На мен всичко ми е позволено, който си искам мога да поръчам, най-много обичам откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части

    16:07 26.02.2026

  • 9 ще си изкарат

    1 0 Отговор
    кирливите ризи на показ
    опитвайки се да прикриват квото могат

    16:12 26.02.2026

  • 10 Факт

    1 0 Отговор
    С рокля и на токчета ли ще са

    16:13 26.02.2026

  • 11 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    1 0 Отговор
    Не мърдам от бункера

    16:16 26.02.2026

  • 12 Джамбаза

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тези":

    Защо ѝ викат Килъри?

    16:17 26.02.2026