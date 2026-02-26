Бил Клинтън и Хилари Клинтън ще свидетелстват по разследването за Джефри Епстийн

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и бившият държавен секретар Хилари Клинтън ще дадат показания пред Комисията по надзор към Камарата на представителите във връзка с разследване на мрежата за влияние и престъпления, свързани с покойния финансист Джефри Епстийн, предава News.bg.

Изслушванията ще се състоят при закрити врата в Чапакуа, щата Ню Йорк, където живее семейството Клинтън, съобщава Ал-Джазира. Хилари Клинтън трябва да свидетелства на 26 февруари, а Бил Клинтън - на 27 февруари. Показанията ще бъдат под клетва, записвани и стенографирани.

Първоначално двамата са отказвали да се явят, аргументирайки се с политически мотиви зад разследването. Впоследствие обаче са се съгласили, след като комисията е посочила възможността за започване на процедура за неуважение към Конгреса. Председателят на комисията Джеймс Комър заяви, че срещу Клинтън няма повдигнати обвинения, но остават редица въпроси, които изискват изясняване.

Разследването обхваща дейността на Епстийн и неговата дългогодишна сътрудничка Гислейн Максуел, както и предполагаеми пропуски във федералните проверки, обстоятелствата около смъртта му през 2019 г. в арест в Манхатън и евентуални нарушения на етични стандарти от страна на настоящи и бивши държавни служители. Епстийн беше обвинен през 2019 г. в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация, а смъртта му в килията беше определена от властите като самоубийство.

Бил Клинтън е признавал, че е познавал Епстийн в началото на 2000-те години. Според публикувани летателни дневници той е пътувал с частния самолет на финансиста поне 16 пъти между 2002 и 2003 г., като е твърдял, че пътуванията са били свързани с дейността на фондация „Клинтън“. През 2019 г. той заяви, че не е знаел за престъпната дейност на Епстийн. Разсекретени през 2024 г. съдебни документи споменават името му, но не съдържат обвинения за незаконни действия.

По отношение на Хилари Клинтън няма публични данни за пряка връзка с Епстийн. Тя е заявявала, че никога не се е срещала с него. Името ѝ се появява в част от публикуваните материали по случая основно във връзка с медийни публикации за президентската р кампания през 2016 г., които са били споделяни с Епстийн. Тя е потвърдила, че е срещала Максуел „в няколко случая“, включително на публични събития.