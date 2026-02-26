Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Братислава отпуска 120 хил. евро за генератори за Киев
  Тема: Украйна

Братислава отпуска 120 хил. евро за генератори за Киев

26 Февруари, 2026 17:02 582 17

Словашката столица подкрепя побратимения си град в отговор на атаките срещу енергийната му инфраструктура

Братислава отпуска 120 хил. евро за генератори за Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Столичният градски съвет на Братислава реши да предостави субсидия от 120 хил. евро за закупуването на четири дизелови и 40 преносими бензинови генератора за украинската столица Киев, съобщава словашката агенция ТАСР. Решението идва след спешно искане за помощ от кмета Виталий Кличко и е насочено чрез организацията с нестопанска цел „Хора в опасност“ за проекта „Светлина и топлина за Киев“, предава БТА.

Меморандумът подчертава, че Киев от няколко седмици се сблъсква с мащабни руски удари по енергийната си инфраструктура. Субсидията се вписва и като символична подкрепа за словашката инициатива „Топлина за Украйна“, която вече е събрала над един милион евро.

Братислава активно подкрепя украинските градове от началото на войната, като предоставя както непарична помощ, така и услуги и информация за бежанците. Действията ѝ са част от ценностите на Пакта на свободните градове - глобална мрежа, създадена по инициатива на кметовете на Будапеща, Варшава, Прага и Братислава.

През 2023 г. словашката столица вече е предоставила на Киев 23 изведени от експлоатация автобуса от градския транспорт за нуждите на уязвими групи жители, подчертавайки устойчивата си подкрепа за побратимения град.


Оценка 2.4 от 14 гласа.
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 2 Отговор
    Клаузите на СИВ така и не бяха отменени. Ганчо е длъжен да отделя от залъка си за укропам.

    Коментиран от #10

    17:06 26.02.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    11 2 Отговор
    Богатите стават все по богати, бедните все по бедни. Изкарват и последния залък от устата на бедния за да лапа богатия!

    Коментиран от #14

    17:06 26.02.2026

  • 3 И тези ще се появят с обяви

    13 2 Отговор
    в сайтовете за продажба, като първите.

    17:06 26.02.2026

  • 4 ..ю

    11 2 Отговор
    Байден и курабийки.те нищо ли не отпускат

    17:08 26.02.2026

  • 6 Символична

    3 7 Отговор
    или малка подкрепа за бедстващото украинско население, може и да е породена от някакво неудобство заради позицията на Фицо.

    Коментиран от #16

    17:09 26.02.2026

  • 9 ...

    9 2 Отговор
    Никой не им е длъжен

    17:11 26.02.2026

  • 10 ,,,,,,

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Никой не им е длъжен

    17:12 26.02.2026

  • 12 Ракетният ускорител с твърдо гориво

    4 2 Отговор
    Ракетният ускорител с твърдо гориво, който издига Фламинго от земята във въздуха, е произведен в Дания. Датчаните открито заявиха: Да, ние произвеждаме твърдо ракетно гориво. Германците осигуряват системата за насочване и управление, британците осигуряват финансирането и насочването, а Съединените щати предоставят разузнавателната информация.

    Коментиран от #13, #15

    17:15 26.02.2026

  • 14 МЕНШЕВИК

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Путин беден ли е или е богат?

    17:53 26.02.2026

  • 15 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ракетният ускорител с твърдо гориво":

    Путин ще предостави целите.

    17:54 26.02.2026

  • 16 Просто ги гаврят

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Символична":

    дето им спряха електроподаването. И пари за свещи ще им пратят-))

    17:58 26.02.2026

  • 17 ФИЦО

    0 0 Отговор
    Така Фицо им спира тока на Украйна. Значи Фицо едно лае, Словакия други бае.

    18:00 26.02.2026

