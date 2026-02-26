Братислава отпуска 120 хил. евро за генератори за Киев

Столичният градски съвет на Братислава реши да предостави субсидия от 120 хил. евро за закупуването на четири дизелови и 40 преносими бензинови генератора за украинската столица Киев, съобщава словашката агенция ТАСР. Решението идва след спешно искане за помощ от кмета Виталий Кличко и е насочено чрез организацията с нестопанска цел „Хора в опасност“ за проекта „Светлина и топлина за Киев“, предава БТА.

Меморандумът подчертава, че Киев от няколко седмици се сблъсква с мащабни руски удари по енергийната си инфраструктура. Субсидията се вписва и като символична подкрепа за словашката инициатива „Топлина за Украйна“, която вече е събрала над един милион евро.

Братислава активно подкрепя украинските градове от началото на войната, като предоставя както непарична помощ, така и услуги и информация за бежанците. Действията ѝ са част от ценностите на Пакта на свободните градове - глобална мрежа, създадена по инициатива на кметовете на Будапеща, Варшава, Прага и Братислава.

През 2023 г. словашката столица вече е предоставила на Киев 23 изведени от експлоатация автобуса от градския транспорт за нуждите на уязвими групи жители, подчертавайки устойчивата си подкрепа за побратимения град.