Братислава отпуска 120 хил. евро за генератори за Киев

Столичният градски съвет на Братислава реши да предостави субсидия от 120 хил. евро за закупуването на четири дизелови и 40 преносими бензинови генератора за украинската столица Киев, съобщава словашката агенция ТАСР. Решението идва след спешно искане за помощ от кмета Виталий Кличко и е насочено чрез организацията с нестопанска цел „Хора в опасност“ за проекта „Светлина и топлина за Киев“, предава БТА.
Меморандумът подчертава, че Киев от няколко седмици се сблъсква с мащабни руски удари по енергийната си инфраструктура. Субсидията се вписва и като символична подкрепа за словашката инициатива „Топлина за Украйна“, която вече е събрала над един милион евро.
Братислава активно подкрепя украинските градове от началото на войната, като предоставя както непарична помощ, така и услуги и информация за бежанците. Действията ѝ са част от ценностите на Пакта на свободните градове - глобална мрежа, създадена по инициатива на кметовете на Будапеща, Варшава, Прага и Братислава.
През 2023 г. словашката столица вече е предоставила на Киев 23 изведени от експлоатация автобуса от градския транспорт за нуждите на уязвими групи жители, подчертавайки устойчивата си подкрепа за побратимения град.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #10
17:06 26.02.2026
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #14
17:06 26.02.2026
3 И тези ще се появят с обяви
17:06 26.02.2026
4 ..ю
17:08 26.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Символична
Коментиран от #16
17:09 26.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ...
17:11 26.02.2026
10 ,,,,,,
До коментар #1 от "честен ционист":Никой не им е длъжен
17:12 26.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ракетният ускорител с твърдо гориво
Коментиран от #13, #15
17:15 26.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 МЕНШЕВИК
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Путин беден ли е или е богат?
17:53 26.02.2026
15 Ха ха ха ха
До коментар #12 от "Ракетният ускорител с твърдо гориво":Путин ще предостави целите.
17:54 26.02.2026
16 Просто ги гаврят
До коментар #6 от "Символична":дето им спряха електроподаването. И пари за свещи ще им пратят-))
17:58 26.02.2026
17 ФИЦО
18:00 26.02.2026