Полша ще повиши още разходите си за отбрана, за да възпре Путин

Полша възнамерява тази година да увеличи още разходите си за отбрана на фона на нарастването на опасенията от Русия, заяви полският министър на външните работи Радослав Шикорски, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Очаква се разходите за отбрана да достигнат 4,8% от БВП през 2026 г., като повече от половината от планираните 46,6 милиарда евро са предвидени за покупки на нова техника.

Още новини от Украйна

Полша трябва да създаде въоръжени сили, способни трайно да възпират руския президент Владимир Путин, заяви Шикорски.

Полша отдели 4,7% от своя БВП за отбрана през 2025 г., което бе едно от най-високите нива на разходи в НАТО, посочва ДПА.

През юни членовете на алианса се споразумяха, че всяка страна трябва да инвестира най-малко 3,5% от БВП за основни разходи по това перо, както и да отделя по още 1,5% от БВП за други, съпътстващи разходи, като например инфраструктурата.

Целта е общите средства за отбрана и сигурност да достигнат 5% от БВП до 2035 г. – нива, невиждани от края на Студената война.

САЩ остават най-важният партньор за Полша в сферата на военното сътрудничество, а Варшава е била и ще остане лоялен съюзник на Вашингтон, но не може да бъде третирана като "будала", добави Шикорски в речта си.

Коментарите му отразяват деликатния баланс, който проевропейското правителство на премиера Доналд Туск трябва да поддържа, за да запази силните трансатлантически връзки, смятани от Варшава за критично важни – в момент, когато американският президент Доналд Тръмп преобръща изоснови съществуващите разбирания за европейската сигурност, отбелязва Ройтерс.

„Наблюдаваме промените в САЩ с разбиране, но и с безпокойство“, заяви Шикорски. „Били сме и продължаваме да бъдем лоялен съюзник на Америка. Но не бива да бъдем будали“, добави той.

Шикорски призова Европа да поеме повече отговорност за собствената си сигурност и подчерта ролята на европейското единство. „Заплахата за суверенитета и сигурността на Полша идва от една посока – от изток, не от запад. Часът за Европа удари. Или ще останем обединени, или ще бъдем погълнати от по-големите сили“.

Според Шикорски отбраната на източния фланг на НАТО от потенциална руска агресия би струвала най-малко 1,2 трилиона евро, което е 24 пъти повече от бюджета за отбрана на Полша. По думите му цената на предоставяната в момента финансова и военна помощ за Украйна е много по-ниска, отколкото цената на потенциална война между Русия и алианса.