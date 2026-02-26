Полша ще повиши още разходите си за отбрана, за да възпре Путин

Полша възнамерява тази година да увеличи още разходите си за отбрана на фона на нарастването на опасенията от Русия, заяви полският министър на външните работи Радослав Шикорски, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Очаква се разходите за отбрана да достигнат 4,8% от БВП през 2026 г., като повече от половината от планираните 46,6 милиарда евро са предвидени за покупки на нова техника.
Полша трябва да създаде въоръжени сили, способни трайно да възпират руския президент Владимир Путин, заяви Шикорски.
Полша отдели 4,7% от своя БВП за отбрана през 2025 г., което бе едно от най-високите нива на разходи в НАТО, посочва ДПА.
През юни членовете на алианса се споразумяха, че всяка страна трябва да инвестира най-малко 3,5% от БВП за основни разходи по това перо, както и да отделя по още 1,5% от БВП за други, съпътстващи разходи, като например инфраструктурата.
Целта е общите средства за отбрана и сигурност да достигнат 5% от БВП до 2035 г. – нива, невиждани от края на Студената война.
САЩ остават най-важният партньор за Полша в сферата на военното сътрудничество, а Варшава е била и ще остане лоялен съюзник на Вашингтон, но не може да бъде третирана като "будала", добави Шикорски в речта си.
Коментарите му отразяват деликатния баланс, който проевропейското правителство на премиера Доналд Туск трябва да поддържа, за да запази силните трансатлантически връзки, смятани от Варшава за критично важни – в момент, когато американският президент Доналд Тръмп преобръща изоснови съществуващите разбирания за европейската сигурност, отбелязва Ройтерс.
„Наблюдаваме промените в САЩ с разбиране, но и с безпокойство“, заяви Шикорски. „Били сме и продължаваме да бъдем лоялен съюзник на Америка. Но не бива да бъдем будали“, добави той.
Шикорски призова Европа да поеме повече отговорност за собствената си сигурност и подчерта ролята на европейското единство. „Заплахата за суверенитета и сигурността на Полша идва от една посока – от изток, не от запад. Часът за Европа удари. Или ще останем обединени, или ще бъдем погълнати от по-големите сили“.
Според Шикорски отбраната на източния фланг на НАТО от потенциална руска агресия би струвала най-малко 1,2 трилиона евро, което е 24 пъти повече от бюджета за отбрана на Полша. По думите му цената на предоставяната в момента финансова и военна помощ за Украйна е много по-ниска, отколкото цената на потенциална война между Русия и алианса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #19, #28
15:42 26.02.2026
2 Пропаганда за тъ паци 😄
Коментиран от #5
15:44 26.02.2026
3 Ту-тууууу
15:46 26.02.2026
4 ООрана държава
Коментиран от #8, #14
15:47 26.02.2026
5 Руската пропаганда
До коментар #2 от "Пропаганда за тъ паци 😄":Има за цел глупака 😀
Коментиран от #7, #10
15:47 26.02.2026
6 Щом ше увеличава бюжета
15:47 26.02.2026
7 Така е
До коментар #5 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият запад, залят от фашизъм, уцели точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
15:48 26.02.2026
8 Копейки,
До коментар #4 от "ООрана държава":Работа си търсете!
РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
15:48 26.02.2026
9 МАЛИИИИЙ
15:48 26.02.2026
10 Ей го бе
До коментар #5 от "Руската пропаганда":Появи се нашият..... 😄 Нямаше търпение глупака!
15:49 26.02.2026
11 Сталин
15:49 26.02.2026
12 членовете на алианса нищо не
15:49 26.02.2026
13 Я пък тоя
Война ли ще обявява!?
Коментиран от #24
15:50 26.02.2026
14 Глас от бункера
До коментар #4 от "ООрана държава":В бункера съм бе тъ пако !Подбрах пета година.
Коментиран от #37
15:50 26.02.2026
15 Ето още един прекрасен въпрос
15:51 26.02.2026
16 Омазана ватенка
15:52 26.02.2026
17 пиночет
Коментиран от #20, #21
15:53 26.02.2026
18 гост
15:53 26.02.2026
19 Столичанин в повече
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Разработват y я ми
15:54 26.02.2026
20 бебето
До коментар #17 от "пиночет":осъмнл е .
15:54 26.02.2026
21 Че Гевара
До коментар #17 от "пиночет":Да,ла3и върху майка ти
15:54 26.02.2026
22 Анонимен
15:55 26.02.2026
23 Владимир Путин офишъл
15:55 26.02.2026
24 Е,как,как?
До коментар #13 от "Я пък тоя":Като му се 0дупят
15:57 26.02.2026
25 хаха
15:57 26.02.2026
26 Пасивен Кремълски педофил с токчета
15:58 26.02.2026
27 007
15:59 26.02.2026
28 Това е невъзможно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Само тези 9 държави могат да имат ЯО- САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Никой друг. Нито Иран, нито Полша.
16:00 26.02.2026
29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
16:01 26.02.2026
30 Точката
16:05 26.02.2026
31 Гоце Делчев
Медийната подкрепа е огромна, но хората не са толкова прости , колкото ги мислите.
16:08 26.02.2026
32 Фори
Коментиран от #34
16:08 26.02.2026
33 Механик
16:08 26.02.2026
34 Българин
До коментар #32 от "Фори":Ние българите смятаме руснаците за добитък
16:10 26.02.2026
35 Гориил
Коментиран от #36
16:10 26.02.2026
36 касата
До коментар #35 от "Гориил":Лукашенко е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин
16:12 26.02.2026
37 ООрана държава
До коментар #14 от "Глас от бункера":Бягай да ти сменат памперса бе
16:13 26.02.2026