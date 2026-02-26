Новини
Свят »
Румъния »
Доналд Тръмп може да бъде поканен на срещата на Букурещката деветка през май

Доналд Тръмп може да бъде поканен на срещата на Букурещката деветка през май

26 Февруари, 2026 15:27, обновена 26 Февруари, 2026 15:24 653 10

  • доналд тръмп-
  • букурещ-
  • поканен-
  • среща

Ако не присъства лично, САЩ вероятно ще бъдат представени от Марко Рубио

Доналд Тръмп може да бъде поканен на срещата на Букурещката деветка през май - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Очаква се американският президент Доналд Тръмп да получи покана за участие в срещата на формата „Букурещката деветка“ (Б-9), насрочена за 13 май. Това съобщава Диджи 24, позовавайки се на политически източници, предава БТА.

Според информацията, ако държавният глава на САЩ не успее да се включи лично, страната вероятно ще бъде представена от държавния секретар Марко Рубио.

На форума се очаква да присъстват и президентът на Украйна Володимир Зеленски, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Форматът Б-9 обединява девет държави от източния фланг на Алианса - България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Инициативата беше създадена в Букурещ през ноември 2015 г. по идея на тогавашните президенти на Румъния и Полша - Клаус Йоханис и Анджей Дуда, в отговор на променената среда за сигурност след анексирането на Крим от Русия.

Държавите от Б-9 са част от Централна и Източна Европа и имат историческа обвързаност със структурите на бившия Съветски съюз или Варшавския договор.

Междувременно, по време на първата среща на Съвета за мир преди седмица, Тръмп отправи положителни думи към румънския народ, като го определи като „фантастичен“ и подчерта приноса на румънските граждани, работещи в САЩ.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    2 2 Отговор
    На срещата Тръмп ще им каже,че ги връща на Съветския съюз:)))

    15:27 26.02.2026

  • 2 честен ционист

    1 4 Отговор
    „Букурещката деветка“ е корбана за Вова.

    Коментиран от #3, #4

    15:29 26.02.2026

  • 3 Ганчо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ей не го научи българския. Иди Ко мне я тебя в жопу дам.

    15:33 26.02.2026

  • 4 бебето

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    ботокса осъмнал ли е тази сутрин?

    15:34 26.02.2026

  • 5 Историк

    3 0 Отговор
    Страхливецът тръмп няма да отиде и не им и трябва, ще изпрати подлакътника си блюдолизец Марко Рубио, който навсякъде, където се появи хвали началника си и доказва,че няма собствено мнение. Значи не става за тази работа. Тръмп затова се е заобиколил със страхливи плужеци, от каквито света няма нужда и с цялата си мошеническа рода. Не може брокери на имоти Уиткоф и зет му Къшнър да са най-великите преговарящи с Русия и Иран в най-опасните за света зони , не може посланик на САЩ в Париж ,изключително важен пост, да е свата му Къшнър, съден за измами брокер на имоти, таткото на зет му и това да външната политика на САЩ, но на Тръмпландия може. Позорна работа.

    15:40 26.02.2026

  • 6 Тръмп може да бъде поканен на срещата

    1 0 Отговор
    човека не може да спи от вълнение дали ще го канят за мамалига

    15:41 26.02.2026

  • 7 Трол

    1 0 Отговор
    Безстрашните-9.

    15:41 26.02.2026

  • 8 Букурещката деветка

    1 0 Отговор
    Е най голямата деветка

    15:42 26.02.2026

  • 9 деветка

    2 0 Отговор
    Ама с Тръмп става десетка

    15:43 26.02.2026

  • 10 Само ако 1 милиард долара

    2 0 Отговор
    Членски внос плати. Иначе НЕ

    15:44 26.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания