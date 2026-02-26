Доналд Тръмп може да бъде поканен на срещата на Букурещката деветка през май

Очаква се американският президент Доналд Тръмп да получи покана за участие в срещата на формата „Букурещката деветка“ (Б-9), насрочена за 13 май. Това съобщава Диджи 24, позовавайки се на политически източници, предава БТА.

Според информацията, ако държавният глава на САЩ не успее да се включи лично, страната вероятно ще бъде представена от държавния секретар Марко Рубио.

На форума се очаква да присъстват и президентът на Украйна Володимир Зеленски, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Форматът Б-9 обединява девет държави от източния фланг на Алианса - България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Инициативата беше създадена в Букурещ през ноември 2015 г. по идея на тогавашните президенти на Румъния и Полша - Клаус Йоханис и Анджей Дуда, в отговор на променената среда за сигурност след анексирането на Крим от Русия.

Държавите от Б-9 са част от Централна и Източна Европа и имат историческа обвързаност със структурите на бившия Съветски съюз или Варшавския договор.

Междувременно, по време на първата среща на Съвета за мир преди седмица, Тръмп отправи положителни думи към румънския народ, като го определи като „фантастичен“ и подчерта приноса на румънските граждани, работещи в САЩ.