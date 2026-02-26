Даниил Медведев с класиране на полуфиналите в Дубай за по-малко от час

Руският ас на тениса Даниил Медведев продължава победния си поход на турнира в Дубай, като за трети пореден път не загуби сет и си осигури място сред най-добрите четирима. В четвъртфиналния сблъсък на твърдите кортове в емирството, поставеният под №3 в основната схема Медведев демонстрира класа и безапелационно надигра американеца Дженсън Бруксби – 6:2, 6:1.

Срещата, която продължи едва 58 минути, се превърна в истинска демонстрация на мощ и прецизност от страна на руснака.

Медведев, който в момента заема 11-ата позиция в световната ранглиста, не остави никакви шансове на 49-ия в света Бруксби, като затвърди доминацията си и във втория им професионален двубой – американецът все още не е спечелил сет срещу този съперник.

С този успех Даниил Медведев вече има три последователни двусетови победи в Дубай, което го превръща в един от фаворитите за трофея.

В полуфиналната фаза руснакът ще се изправи срещу победителя от интригуващия четвъртфинал между водача в схемата и осми в света Феликс Оже-Алиасим (Канада) и чеха Иржи Лехечка, който е 24-и в ранглистата.