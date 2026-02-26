Карлос Насар застана зад протестите срещу управлението на Стефан Ботев във вдигането на тежести

Двукратният носител на приза „Спортист №1 на България“ - Карлос Насар публично подкрепи готвения протест срещу настоящото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести. Младият шампион не скри тревогата си за бъдещето на този емблематичен спорт у нас.

„Стефан Ботев, както знаем, за изминалата година не е представил отчет. Никой не знае защо. Също така в момента се натрупват разходи на федерацията, най-вероятно без да има намерение да ги плаща. Може да го попитате дали има намерение да ги плаща и откъде би взел средства. И дали наистина той иска съвсем умишлено да фалира федерацията“, заяви Насар пред медиите.

Изказването на Карлос Насар идва на фона на нарастващо напрежение в спортните среди. Само преди дни новоизбраният, но все още невстъпил в длъжност управителен съвет, воден от олимпийския шампион Асен Златев, алармира за реална опасност България да остане без държавно финансиране и да пропусне участие на предстоящото европейско първенство през април.

С нарастващата подкрепа от страна на водещи спортисти и клубове, протестът срещу управлението на Стефан Ботев набира скорост. Очаква се в следващите дни спортната общественост да излезе с категорична позиция в защита на бъдещето на българското вдигане на тежести.