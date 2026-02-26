Новини
Карлос Насар застана зад протестите срещу управлението на Стефан Ботев във вдигането на тежести

26 Февруари, 2026 17:41 378 5

  • карлос насар-
  • стефан ботев-
  • протест-
  • федерация по вдигане на тежести-
  • асен златев-
  • държавно финансиране-
  • европейско първенство-
  • спортни новини-
  • българия

Недоволството набира скорост

Карлос Насар застана зад протестите срещу управлението на Стефан Ботев във вдигането на тежести - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Двукратният носител на приза „Спортист №1 на България“ - Карлос Насар публично подкрепи готвения протест срещу настоящото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести. Младият шампион не скри тревогата си за бъдещето на този емблематичен спорт у нас.

„Стефан Ботев, както знаем, за изминалата година не е представил отчет. Никой не знае защо. Също така в момента се натрупват разходи на федерацията, най-вероятно без да има намерение да ги плаща. Може да го попитате дали има намерение да ги плаща и откъде би взел средства. И дали наистина той иска съвсем умишлено да фалира федерацията“, заяви Насар пред медиите.

Изказването на Карлос Насар идва на фона на нарастващо напрежение в спортните среди. Само преди дни новоизбраният, но все още невстъпил в длъжност управителен съвет, воден от олимпийския шампион Асен Златев, алармира за реална опасност България да остане без държавно финансиране и да пропусне участие на предстоящото европейско първенство през април.

С нарастващата подкрепа от страна на водещи спортисти и клубове, протестът срещу управлението на Стефан Ботев набира скорост. Очаква се в следващите дни спортната общественост да излезе с категорична позиция в защита на бъдещето на българското вдигане на тежести.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма държава

    2 0 Отговор
    Всеки шеф от всякъде краде като за световно !! След него -потоп !! До кога няма да бъде вкаран някой в затвора !!!

    17:44 26.02.2026

  • 2 КО КАЗА ТОЯ

    1 1 Отговор
    КАРЛОЗ пак саНАСPАЛ

    ас ако съм ще си сменя името че това много срамно

    17:47 26.02.2026

  • 3 Лост

    0 0 Отговор
    Карлос да отива да вдига за друга държава.Тука ще го погубят.

    17:48 26.02.2026

  • 4 Карлос

    1 0 Отговор
    Е счетоводител, дежурен недоволник или вдигач на гири?

    17:48 26.02.2026

  • 5 АБЕЕЕ СУЛЮВЦИИИ....

    0 0 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ СИ ДЮНЕРИТЕ ЧЕ ИЗСТИНАХА КО КОМЕНТИРАТЕ ЛЪВОВЕТЕ.

    17:55 26.02.2026

