Отлагат се мултифондовете в допълнителното пенсионно осигуряване

26 Февруари, 2026 17:44 409 9

Предложението беше направено от депутата от ГЕРБ-СДС и бивш социален министър Деница Сачева

Отлагат се мултифондовете в допълнителното пенсионно осигуряване - 1
Народното събрание отложи гласуването на второ четене на измененията в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване, обобщи news.bg.

Предложението беше направено от депутата от ГЕРБ-СДС и бивш социален министър Деница Сачева, след като текстовете бяха докладвани и обсъдени в пленарната зала.

"За" гласуваха 129 народни представители, 28 бяха "против" и шестима се въздържаха.

Отлагането на гласуването подкрепиха ГЕРБ-СДС, "Възраждане", "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", един от "Има такъв народ", петима от "Алианс за права и свободи", четирима от "Величие" и двама независими депутати.

Против бяха от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и трима от МЕЧ. Други шестима от МЕЧ се въздържаха.

По време на дебата народните представители спориха за таксите и удръжките в полза на пенсионните дружества за осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на пенсионните фондове и подфондовете в тях.

В хода на дебата срещу таксите и удръжките в полза на пенсионните дружества се обявиха от "Възраждане" и "БСП-Обединена левица".

Бившият социален министър Борислав Гуцанов каза, че е гласувал против законопроекта в Министерския съвет и обяви, че възнамерява да прехвърли средствата си от частен пенсионен фонд в Националния осигурителен институт (НОИ).


  • 1 Европеец

    7 0 Отговор
    Основната пенсия трябва да бъде държавната.... Това с фондовете нека да бъде доброволно, а не как не изнудиха да избираме някакви измислени частни пенсионни фондове.....

    Коментиран от #6

    17:47 26.02.2026

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Спряха кражбата на ГЕРБ НН ИТН БСП на фондовете.

    17:48 26.02.2026

  • 3 Дориана

    4 1 Отговор
    Това беше много глупава и не работеща за пенсионерите идея.От нея щяха да печелят фондовете приближени на Борисов и Пеевски, а пенсионерите - излъгани.

    17:49 26.02.2026

  • 4 Очаквано

    0 1 Отговор
    После как ще ни купуват гласовете с увеличение на минималната пенсия от НОИ, на която ще сме всички...Ама нали общото е много хубаво...

    17:51 26.02.2026

  • 5 ВИС СИК ИПОН

    2 0 Отговор
    Сутринта даваха по телевизията за кражбите от обществени поръчки на Бойко и Таки.

    17:51 26.02.2026

  • 6 Дориана

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Точно така и БСП ОЛ и ИТН като патерици и съюзници на Борисов и Пеевски искаха да хванат в капан хиляди пенсионери. Печалбата щеше да отиде при партиите от коалиция Магнитски, , а пенсионерите излъгани.

    17:52 26.02.2026

  • 7 ФЕЙК

    1 1 Отговор
    По стара българска министър-председателска традиция при привикване за парламентарен контрол премиерите ритат мачле и късат менискуси. Кой с бистришките "тигри", кой с Бербатов!

    17:52 26.02.2026

  • 8 Грешка

    2 1 Отговор
    Вместо "Отлагат се мултифондовете" да се чете "Открадват се мултифондовете". Редакцията се извинява за грешката!

    17:54 26.02.2026

  • 9 Питам:

    1 0 Отговор
    Къде са двата кита върху мощните гърбове на които се крепи българската демокрация Боко и Шиши? Да не са хванали гората в някоя хижа и да готвят партизански отряди за свалянето на нефелното пепейско правителство

    17:56 26.02.2026

