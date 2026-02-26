Отлагат се мултифондовете в допълнителното пенсионно осигуряване

Народното събрание отложи гласуването на второ четене на измененията в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване, обобщи news.bg.
Предложението беше направено от депутата от ГЕРБ-СДС и бивш социален министър Деница Сачева, след като текстовете бяха докладвани и обсъдени в пленарната зала.
"За" гласуваха 129 народни представители, 28 бяха "против" и шестима се въздържаха.
Отлагането на гласуването подкрепиха ГЕРБ-СДС, "Възраждане", "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", един от "Има такъв народ", петима от "Алианс за права и свободи", четирима от "Величие" и двама независими депутати.
Против бяха от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и трима от МЕЧ. Други шестима от МЕЧ се въздържаха.
По време на дебата народните представители спориха за таксите и удръжките в полза на пенсионните дружества за осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на пенсионните фондове и подфондовете в тях.
В хода на дебата срещу таксите и удръжките в полза на пенсионните дружества се обявиха от "Възраждане" и "БСП-Обединена левица".
Бившият социален министър Борислав Гуцанов каза, че е гласувал против законопроекта в Министерския съвет и обяви, че възнамерява да прехвърли средствата си от частен пенсионен фонд в Националния осигурителен институт (НОИ).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #6
17:47 26.02.2026
2 Гост
17:48 26.02.2026
3 Дориана
17:49 26.02.2026
4 Очаквано
17:51 26.02.2026
5 ВИС СИК ИПОН
17:51 26.02.2026
6 Дориана
До коментар #1 от "Европеец":Точно така и БСП ОЛ и ИТН като патерици и съюзници на Борисов и Пеевски искаха да хванат в капан хиляди пенсионери. Печалбата щеше да отиде при партиите от коалиция Магнитски, , а пенсионерите излъгани.
17:52 26.02.2026
7 ФЕЙК
17:52 26.02.2026
8 Грешка
17:54 26.02.2026
9 Питам:
17:56 26.02.2026