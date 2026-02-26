Отлагат се мултифондовете в допълнителното пенсионно осигуряване

Народното събрание отложи гласуването на второ четене на измененията в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване, обобщи news.bg.

Предложението беше направено от депутата от ГЕРБ-СДС и бивш социален министър Деница Сачева, след като текстовете бяха докладвани и обсъдени в пленарната зала.

"За" гласуваха 129 народни представители, 28 бяха "против" и шестима се въздържаха.

Отлагането на гласуването подкрепиха ГЕРБ-СДС, "Възраждане", "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", един от "Има такъв народ", петима от "Алианс за права и свободи", четирима от "Величие" и двама независими депутати.

Против бяха от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и трима от МЕЧ. Други шестима от МЕЧ се въздържаха.

По време на дебата народните представители спориха за таксите и удръжките в полза на пенсионните дружества за осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на пенсионните фондове и подфондовете в тях.

В хода на дебата срещу таксите и удръжките в полза на пенсионните дружества се обявиха от "Възраждане" и "БСП-Обединена левица".

Бившият социален министър Борислав Гуцанов каза, че е гласувал против законопроекта в Министерския съвет и обяви, че възнамерява да прехвърли средствата си от частен пенсионен фонд в Националния осигурителен институт (НОИ).