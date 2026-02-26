Новини
Авто »
Най-наточените Audi-та поемат в нова посока

Най-наточените Audi-та поемат в нова посока

26 Февруари, 2026 17:44 346 0

  • audi-
  • rs6-
  • rs5-
  • avant

Комбито RS6 също ще бъде хибрид

Най-наточените Audi-та поемат в нова посока - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi Sport официално променя стратегията си и навлиза в надпреварата на електрифицираните супер комбита. След дебюта на RS5 Avant, последните наблюдения на пистата Нюрбургринг потвърждават, че следващото поколение RS6 Avant преминава през финалните си тестове с подобна система. Докато агресивната широка каросерия и отворите в калниците, наследени от RS6 GT, са характерни за Audi Sport, истинската новина е жълтият стикер „High Voltage“ на предното стъкло и вграденият в задния калник от страна на водача порт за зареждане.

Audi подготвя както Plug-in Hybrid (PHEV) V8 версия, за да задоволи традиционалистите, така и изцяло електрически RS6 e-tron, за да завладее пазара на новото поколение автомобили с висока производителност. Хибридната версия ще бъде най-мощният RS модел с вътрешно горене в историята, като целта е комбинирана мощност от 730 конски сили – което да надмине 727 конски сили на новото BMW M5 Touring.

Най-наточените Audi-та поемат в нова посока

Под капака Audi се придържа към своята позиция с актуализирана версия на 4,0-литров twin-turbo V8. Заемайки технология от своя братовчед, Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, RS6 се очаква да разполага с батерия с капацитет 25,9 kWh (бруто). Това трябва да осигури пробег в градски условия на изцяло електрическа тяга от около 80 до 90 километра, което позволява пътуване без емисии, преди V8 да се събуди.

Включването на тежки батерии и двигатели означава, че новият RS6 ще бъде по-тежък. Прогнозите сочат, че теглото му ще надхвърли 2450 кг, което потенциално го поставя в ожесточена конкуренция с 2,5-тонното BMW M5 за титлата на най-тежкото високопроизводителен комби на пазара.

В ход, който радва „анти-SUV” тълпата, Audi най-накрая възстановява RS6 Sedan за първи път от края на поколението C6 през 2010 година. Забелязан на тестове заедно с Avant, седанът ще отразява хибридния V8 двигател и разширените арки на комбито. Тази разширена гама е пряка атака срещу BMW M5 Sedan и Mercedes-AMG E63, като предлага на клиентите елегантна, ниска алтернатива на RS Q8.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ