Шведската армия е заглушила сигнала на неидентифициран дрон, летящ към френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“

Шведската армия е заглушила сигнала на неидентифициран дрон вчера, недалече от френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“, който е на посещение в Малмьо, предаде Франс прес, позовавайки се на информация от щаба на френската армия и на шведски военни, предаде БТА.
„Дрон е бил заглушен вчера със шведско устройство на около 7 морски мили (приблизително 13 км) от „Шарл дьо Гол“. Шведското устройство работеше перфектно и не засегна кораба“, каза говорителят на щабовете на френската армия полк. Гийом Верне пред АФП.
Инцидентът се е разиграл в протока Йоресунд, близо до Малмьо, където френският самолетоносач пристигна на 24 февруари, съобщи шведската армия. Изтичане на гориво с неизвестен произход е било засечено в пристанището на Малмьо, близо до самолетоносача "Шарл дьо Гол", обяви отделно шведската брегова охрана, цитирана от Франс прес.
"Можем да потвърдим, че е станало изтичане на гориво в пристанището на Малмьо, където е пуснал котва "Шарл дьо Гол". Два петролни танкера са също на котва в това пристанище", поясни бреговата охрана в съобщение до Франс прес, без да предоставя повече детайли относно двата други кораба.
Бреговата охрана е започнала предварително разследване за нанасяне на вреди на околната среда. "Опитваме се да установим от кой кораб е изтичането и взимаме проби на място", каза бреговата охрана.
"Шарл дьо Гол" е в пристанището на Малмьо за няколко дни, преди да участва планирани учения на НАТО в региона. Според шведското издание "Сидсвенскан" изтичането на гориво засега е ограничено.
De Re Militari съобщи, че става въпрос за руски дрон. Руски дрон е извършил маневри в близост до френския ядрен самолетоносач „Шарл дьо Гол“, който в момента се намира в пристанището на шведския град Малмьо.
Шведската държавна медия SVT съобщава, че дронът е излетял от руски кораб в района и е бил насочен към самолетоносача, който се намира в Швеция за съвместно военноморско учение. Съобщава се, че шведските въоръжени сили са засекли летателния апарат и са използвали срещу него средства за заглушаване на радиосигнала. След това дронът е изчезнал. Не е ясно дали се е върнал на руския кораб или се е разбил в морето.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
19:43 26.02.2026
19:44 26.02.2026
19:45 26.02.2026
19:45 26.02.2026
19:47 26.02.2026
19:50 26.02.2026
19:55 26.02.2026
19:55 26.02.2026
19:56 26.02.2026
19:58 26.02.2026
20:00 26.02.2026
20:01 26.02.2026
20:02 26.02.2026
20:07 26.02.2026
Коментиран от #36
20:07 26.02.2026
20:10 26.02.2026
20:13 26.02.2026
Коментиран от #22
20:14 26.02.2026
20:30 26.02.2026
20:34 26.02.2026
20:34 26.02.2026
20:37 26.02.2026
20:39 26.02.2026
20:52 26.02.2026
20:54 26.02.2026
35 Гост
Е, добре, Русия е нападнала НАТОвски самолетоносач с дрона си. И ся кво? Ще предприемете ли нещо по чл.5, или пак ще се направите, че нищо ви няма и ще подтичвате на някой прайд?
20:59 26.02.2026
36 Гост
До коментар #18 от "Ко стана":Западните самолетоносачи се перчат само срещу рибарски гемии и петролни танкери.
Срещу бойни съдове не смеят да скачат.
21:02 26.02.2026
21:12 26.02.2026
21:17 26.02.2026