Шведската армия е заглушила сигнала на неидентифициран дрон, летящ към френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“
  Тема: Украйна

Шведската армия е заглушила сигнала на неидентифициран дрон, летящ към френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“

26 Февруари, 2026 19:42 2 080 38

  • дронове-
  • шарл дьо гол-
  • швеция-
  • русия-
  • самолетоносач

De Re Militari съобщи, че става въпрос за руски дрон. Той е излетял от руски кораб в района и е бил насочен към самолетоносача, който се намира в Швеция.

Шведската армия е заглушила сигнала на неидентифициран дрон, летящ към френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шведската армия е заглушила сигнала на неидентифициран дрон вчера, недалече от френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“, който е на посещение в Малмьо, предаде Франс прес, позовавайки се на информация от щаба на френската армия и на шведски военни, предаде БТА.

„Дрон е бил заглушен вчера със шведско устройство на около 7 морски мили (приблизително 13 км) от „Шарл дьо Гол“. Шведското устройство работеше перфектно и не засегна кораба“, каза говорителят на щабовете на френската армия полк. Гийом Верне пред АФП.

Инцидентът се е разиграл в протока Йоресунд, близо до Малмьо, където френският самолетоносач пристигна на 24 февруари, съобщи шведската армия. Изтичане на гориво с неизвестен произход е било засечено в пристанището на Малмьо, близо до самолетоносача "Шарл дьо Гол", обяви отделно шведската брегова охрана, цитирана от Франс прес.

"Можем да потвърдим, че е станало изтичане на гориво в пристанището на Малмьо, където е пуснал котва "Шарл дьо Гол". Два петролни танкера са също на котва в това пристанище", поясни бреговата охрана в съобщение до Франс прес, без да предоставя повече детайли относно двата други кораба.

Бреговата охрана е започнала предварително разследване за нанасяне на вреди на околната среда. "Опитваме се да установим от кой кораб е изтичането и взимаме проби на място", каза бреговата охрана.

"Шарл дьо Гол" е в пристанището на Малмьо за няколко дни, преди да участва планирани учения на НАТО в региона. Според шведското издание "Сидсвенскан" изтичането на гориво засега е ограничено.

De Re Militari съобщи, че става въпрос за руски дрон. Руски дрон е извършил маневри в близост до френския ядрен самолетоносач „Шарл дьо Гол“, който в момента се намира в пристанището на шведския град Малмьо.

Шведската държавна медия SVT съобщава, че дронът е излетял от руски кораб в района и е бил насочен към самолетоносача, който се намира в Швеция за съвместно военноморско учение. Съобщава се, че шведските въоръжени сили са засекли летателния апарат и са използвали срещу него средства за заглушаване на радиосигнала. След това дронът е изчезнал. Не е ясно дали се е върнал на руския кораб или се е разбил в морето.


  • 1 пешо

    37 6 Отговор
    за тия дъно няма

    19:43 26.02.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    44 10 Отговор
    Не е изтичане на гориво, това е от ПРЕПЪЛНЕНИТЕ ПАМПЕРСИ...

    19:44 26.02.2026

  • 3 ОЛЕЛЕЕЕ

    39 10 Отговор
    Дано не се се оакали всичките.

    19:45 26.02.2026

  • 4 Зозо1

    34 9 Отговор
    Шведската към френския, пълни без смис лици...

    19:45 26.02.2026

  • 5 Шопо

    41 6 Отговор
    По неизвестни причини дрона е изчезнал, това са фактите другото е измислица.

    19:47 26.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хаха

    9 26 Отговор
    Нещо летящо към пръдмирал Кузнецов да има? Ми няма ...то онова корито не е в движение след като мравката огняр взе че сгъна.

    19:50 26.02.2026

  • 9 Руския боклук

    9 29 Отговор
    Бял ден няма да види

    19:55 26.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    5 11 Отговор
    ЩЕ,ЩЕ СКОРО СРЕЩА ДА ИМА С ,, МОСКВА,,!

    19:55 26.02.2026

  • 11 Голям

    6 29 Отговор
    Гадната Русия продължава с гадостите си, това не учудва вече никой...

    19:56 26.02.2026

  • 12 Говорит москва

    1 15 Отговор
    Вся Власть СОВЕТОМ

    19:58 26.02.2026

  • 13 Съдбата

    5 19 Отговор
    Петното гориво показва съдбата на руския заглушен дрон, т.е. лишен от команди за управление

    20:00 26.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Никой

    24 6 Отговор
    Какво е станало толкова - Западът обкръжава Русия и - се очаква да няма проблеми.

    20:01 26.02.2026

  • 16 Баце,

    26 4 Отговор
    Какво общо имат френския самолетоносач, шведската реб и хайли лайкли руския дрон с у крайна?

    20:02 26.02.2026

  • 17 Георги

    10 5 Отговор
    те украинците локализираха пилота. Някъде в Кремъл бил.

    20:07 26.02.2026

  • 18 Ко стана

    20 5 Отговор
    Че не разбрах. Дрон от руски кораб , заглушен , но не се знае къде е. Макарон преди няколко седмици , качи нинджи на някакъв кораб без причина , а тоя дето потвърдено е пуснал дрон го оставили да отплува ?????? WTF

    Коментиран от #36

    20:07 26.02.2026

  • 19 Ами

    20 6 Отговор
    Добре че е било дрон, ако е било "Циркон" :)

    20:10 26.02.2026

  • 20 Бригаден генерал Дин

    16 5 Отговор
    Опитите на чакалите да доят мечките са лоша идея.

    20:13 26.02.2026

  • 21 НАТОпорчен

    4 22 Отговор
    Докато не бъде въведена пълна блокада в Балтийско и Черно море за руския сенчест флот (и не само), Московията няма да миряса и ще продължи с провокациите..

    Коментиран от #22

    20:14 26.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пълни глупости

    16 4 Отговор
    използвали били срещу него средства за заглушаване на радиосигнала. Приказки за наивници

    20:30 26.02.2026

  • 25 6699

    13 3 Отговор
    Дрон?! За Нова Година в Киев укрите се кефили и пуснали летящи китайски фенери от ония със свещите и като ги запукало ПВО-то на Киев над 50 ракети отишли зян.

    20:34 26.02.2026

  • 26 Слава кокаине

    13 3 Отговор
    Това е акция на селените наркомани! Твхният стремеж е дапредизвикат нова световна война и да активират Запада да воюва срещу Русия!

    20:34 26.02.2026

  • 27 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    20:37 26.02.2026

  • 28 Тольо Цайса -Брадъта

    14 3 Отговор
    Петлите при вида на дрона сигурно са напълнили кюлотите и чорапогащниците 😂😂😂.

    20:39 26.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Шушумигите

    4 2 Отговор
    Не е за вярване, колко елементарни хорица се разпореждат със съдбата на света. Сега пък шведите спасили френския самолетоносач "Де Гол". Дд ебил до ебилаД

    20:52 26.02.2026

  • 34 Д-р Менгеме

    4 1 Отговор
    Шведската армия е заглушила сигнала на неидентифициран дрон вчера - цитат. Втори цитат - De Re Militari съобщи, че става въпрос за руски дрон. Руски дрон е извършил маневри в близост до френския ядрен самолетоносач „Шарл дьо Гол“, който в момента се намира в пристанището на шведския град Малмьо.. КОЕ Е ВЯРНОТО.

    20:54 26.02.2026

  • 35 Гост

    2 2 Отговор
    Всеки път, като замиришат панталонките на НАТО, ще обвиняват Русия за това.
    Е, добре, Русия е нападнала НАТОвски самолетоносач с дрона си. И ся кво? Ще предприемете ли нещо по чл.5, или пак ще се направите, че нищо ви няма и ще подтичвате на някой прайд?

    20:59 26.02.2026

  • 36 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ко стана":

    Западните самолетоносачи се перчат само срещу рибарски гемии и петролни танкери.
    Срещу бойни съдове не смеят да скачат.

    21:02 26.02.2026

  • 37 ФAКТ

    0 1 Отговор
    Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни

    21:12 26.02.2026

  • 38 Атлан тик с тек кат тик

    1 0 Отговор
    Опааааа... Някой ши ми услужи ли с пампер, че мойте нещо резко свършиха...

    21:17 26.02.2026

Новини по държави:
