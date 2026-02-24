Тотална чистка в китайската армия! Корупцията разклати сериозно висшето командване в Пекин

Продължаващата чистка в китайската армия от корупцията води до сериозни недостатъци в командната структура и вероятно е попречила на готовността на бързо модернизиращите се въоръжени сили. Това твърди Международният институт за стратегически изследвания, цитиран от "Ройтерс".
Чистките вероятно ще бъдат непълни, въпреки че досега са обхванали Централната военна комисия, командванията на театъра на военните действия, снабдяването и разработването на оръжия, както и отбранителните академични среди, посочва водещият изследователски център в областта на отбраната.
"От организационна гледна точка, докато свободните места не бъдат запълнени, Народната освободителна армия (НОАК) действа със сериозни недостатъци в командната си структура", пише в годишния "Военен баланс" на лондонския институт - проучване на глобалните военни сили, което е ключов изследователски инструмент за анализаторите.
Докладът е публикуван, след като срещу двамата най-високопоставени генерали в Китай беше започнато дисциплинарно разследване в рамките на най-големите военни чистки от десетилетия. Джан Юся - военен съюзник ветеран на президента Си Дзинпин - беше разследван през януари, а Хе Уейдун беше уволнен през октомври миналата година.
Репресиите намалиха седемчленния върховен военен команден орган на Китай до комитет от едва двама души - самият Си и новоповишеният заместник-председател Джан Шънмин.
В доклада ефектите от чистката са описани като "временни" и се добавя, че "модернизацията вероятно ще продължи с бързи темпове".
За тази цел, докладът очертава широкообхватната и напориста проекция на военната мощ на Китай в Индо-Тихоокеанския регион в подкрепа на териториални претенции и държавна дейност, като се отбелязва увеличеното разполагане на войски около Тайван през 2025 г.
Си направи рядък коментар за репресиите в онлайн обръщение към китайските въоръжени сили по-рано този месец.
"Изминалата година беше необичайна и изключителна", заяви той. "Народната армия задълбочи политическото си превъзпитание, ефективно се справи с различни рискове и предизвикателства и претърпя революционно преобразяване в борбата срещу корупцията".
Международният институт за стратегически изследвания отбелязва, че ръстът на китайските военни разходи постоянно изпреварва останалата част от Азия на фона на глобалния скок в бюджетите за отбрана.
Делът на Китай от общия регионален бюджет нараства до почти 44% през 2025 г., в сравнение със средно 37% между 2010 и 2020 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Махараминдри баба
16:36 24.02.2026
2 Махараминдри баба
Коментиран от #22
16:36 24.02.2026
3 си дзън
Коментиран от #6
16:37 24.02.2026
4 ОФФФ
16:39 24.02.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #9
16:43 24.02.2026
7 Пламен
Бащата ( китаеца) каза по БНР , че тук много по спокойно , околкото в Китай .
16:44 24.02.2026
8 Хм...
16:45 24.02.2026
9 Пламен
До коментар #5 от "Сатана Z":Затуй ли 20 000 000 ?
Коментиран от #10, #13
16:46 24.02.2026
10 Баце,
До коментар #9 от "Пламен":Затуй две германии.
Коментиран от #16
16:47 24.02.2026
11 другарят Ким
16:47 24.02.2026
12 Пламен
16:54 24.02.2026
13 Сатана Z
До коментар #9 от "Пламен":Е ,20 милиона не са като 500 години.
Коментиран от #15
16:55 24.02.2026
14 хаха
Такива безполезни добичета няма на друго място по света.
16:56 24.02.2026
16 Пламен
До коментар #10 от "Баце,":ссср ?
Къде е победителя ?
17:03 24.02.2026
17 Един
17:14 24.02.2026
19 нннн
Имаме нужда да го препишем техния закон.
17:23 24.02.2026
20 Румен Решетников
17:34 24.02.2026
21 Някой
17:44 24.02.2026
22 Някой
До коментар #2 от "Махараминдри баба":Почна войната и ковида изчезна и смъртността по света.
В Туркменистан бе забранено да се говори за ковида. 2021г са някъде 6.1+ милиона население, а ние на преброяване бяхме 6.52 милиона тогава. За тях се спори за обща смъртност за годината, но дават разни 46701 човека, а в България официалното е 148995. Открийте разликата!
17:47 24.02.2026
