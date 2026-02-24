Новини
Свят »
Китай »
Тотална чистка в китайската армия! Корупцията разклати сериозно висшето командване в Пекин

Тотална чистка в китайската армия! Корупцията разклати сериозно висшето командване в Пекин

24 Февруари, 2026 16:35 2 011 24

  • китай-
  • тайван-
  • си дзинпин-
  • китайска комунистическа партия-
  • пекин

Репресиите намалиха седемчленния върховен военен команден орган на Китай до комитет от едва двама души

Тотална чистка в китайската армия! Корупцията разклати сериозно висшето командване в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Продължаващата чистка в китайската армия от корупцията води до сериозни недостатъци в командната структура и вероятно е попречила на готовността на бързо модернизиращите се въоръжени сили. Това твърди Международният институт за стратегически изследвания, цитиран от "Ройтерс".

Чистките вероятно ще бъдат непълни, въпреки че досега са обхванали Централната военна комисия, командванията на театъра на военните действия, снабдяването и разработването на оръжия, както и отбранителните академични среди, посочва водещият изследователски център в областта на отбраната.

"От организационна гледна точка, докато свободните места не бъдат запълнени, Народната освободителна армия (НОАК) действа със сериозни недостатъци в командната си структура", пише в годишния "Военен баланс" на лондонския институт - проучване на глобалните военни сили, което е ключов изследователски инструмент за анализаторите.

Докладът е публикуван, след като срещу двамата най-високопоставени генерали в Китай беше започнато дисциплинарно разследване в рамките на най-големите военни чистки от десетилетия. Джан Юся - военен съюзник ветеран на президента Си Дзинпин - беше разследван през януари, а Хе Уейдун беше уволнен през октомври миналата година.

Репресиите намалиха седемчленния върховен военен команден орган на Китай до комитет от едва двама души - самият Си и новоповишеният заместник-председател Джан Шънмин.

В доклада ефектите от чистката са описани като "временни" и се добавя, че "модернизацията вероятно ще продължи с бързи темпове".

За тази цел, докладът очертава широкообхватната и напориста проекция на военната мощ на Китай в Индо-Тихоокеанския регион в подкрепа на териториални претенции и държавна дейност, като се отбелязва увеличеното разполагане на войски около Тайван през 2025 г.

Си направи рядък коментар за репресиите в онлайн обръщение към китайските въоръжени сили по-рано този месец.

"Изминалата година беше необичайна и изключителна", заяви той. "Народната армия задълбочи политическото си превъзпитание, ефективно се справи с различни рискове и предизвикателства и претърпя революционно преобразяване в борбата срещу корупцията".

Международният институт за стратегически изследвания отбелязва, че ръстът на китайските военни разходи постоянно изпреварва останалата част от Азия на фона на глобалния скок в бюджетите за отбрана.

Делът на Китай от общия регионален бюджет нараства до почти 44% през 2025 г., в сравнение със средно 37% между 2010 и 2020 г.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Махараминдри баба

    16 5 Отговор
    самолетоносачът USS Gerald R. Ford изпитва проблем с тоалетните: няма достатъчно работещи тоалетни за 4600 моряци, опашките отнемат 45 минути

    16:36 24.02.2026

  • 2 Махараминдри баба

    20 4 Отговор
    Днес се навършват 4 г. от победата на путин велики над ковид 19

    Коментиран от #22

    16:36 24.02.2026

  • 3 си дзън

    5 17 Отговор
    Абе чистката да не засегне и някой руски ръководен другар?

    Коментиран от #6

    16:37 24.02.2026

  • 4 ОФФФ

    5 16 Отговор
    Нали уж при комунизма нямаше корупция,мечтите ми се разбиха!

    16:39 24.02.2026

  • 5 Сатана Z

    13 4 Отговор
    Китайската компартия със закъснение извършва това,което Йосиф Висарионович направи през 1937-38година и впоследствие спечели войната.Без чистка няма Победа!

    Коментиран от #9

    16:43 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пламен

    3 8 Отговор
    Първото дете за тази година , което е родено в Балчик е китайче .
    Бащата ( китаеца) каза по БНР , че тук много по спокойно , околкото в Китай .

    16:44 24.02.2026

  • 8 Хм...

    10 4 Отговор
    Няма лабаво, другаря Си пипа все по здраво напоследък. Нещо подобно се случва все по често и в Русия през последните четири години. Вероятно това е една от причините двете държави да вървят напред толкова успешно.

    16:45 24.02.2026

  • 9 Пламен

    2 13 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Затуй ли 20 000 000 ?

    Коментиран от #10, #13

    16:46 24.02.2026

  • 10 Баце,

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Затуй две германии.

    Коментиран от #16

    16:47 24.02.2026

  • 11 другарят Ким

    10 2 Отговор
    И моят добър приятел другарят Си хич не си поплюва с предателите.

    16:47 24.02.2026

  • 12 Пламен

    6 4 Отговор
    Сибир е тлъста мръвка ...

    16:54 24.02.2026

  • 13 Сатана Z

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Е ,20 милиона не са като 500 години.

    Коментиран от #15

    16:55 24.02.2026

  • 14 хаха

    11 2 Отговор
    Само при байганьовците няма корупция, няма осъдени, няма промяна.
    Такива безполезни добичета няма на друго място по света.

    16:56 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пламен

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Баце,":

    ссср ?
    Къде е победителя ?

    17:03 24.02.2026

  • 17 Един

    2 3 Отговор
    Не мозе да бъде! Ама нали чинезите бяха честни комунисти.

    17:14 24.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 нннн

    6 4 Отговор
    Китайците не ги мислете. Имат отличен антикорупционен закон. Малко са там корумпираните .. живи.
    Имаме нужда да го препишем техния закон.

    17:23 24.02.2026

  • 20 Румен Решетников

    3 5 Отговор
    Китайската компартия почна да търси врага с партиен билет, нали, товарищи? 😀

    17:34 24.02.2026

  • 21 Някой

    4 2 Отговор
    Кога ще ги стигнем китайците и ще направим чистка от корумпета тук? Ааа тях прокуратурата ги защитава! Горанов и Арнаудова дето на държавни заплати си строят/купуват имоти за над милион лева, това било съвсем нормално? А произхода на парите?

    17:44 24.02.2026

  • 22 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри баба":

    Почна войната и ковида изчезна и смъртността по света.
    В Туркменистан бе забранено да се говори за ковида. 2021г са някъде 6.1+ милиона население, а ние на преброяване бяхме 6.52 милиона тогава. За тях се спори за обща смъртност за годината, но дават разни 46701 човека, а в България официалното е 148995. Открийте разликата!

    17:47 24.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания