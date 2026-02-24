Тотална чистка в китайската армия! Корупцията разклати сериозно висшето командване в Пекин

Продължаващата чистка в китайската армия от корупцията води до сериозни недостатъци в командната структура и вероятно е попречила на готовността на бързо модернизиращите се въоръжени сили. Това твърди Международният институт за стратегически изследвания, цитиран от "Ройтерс".

Чистките вероятно ще бъдат непълни, въпреки че досега са обхванали Централната военна комисия, командванията на театъра на военните действия, снабдяването и разработването на оръжия, както и отбранителните академични среди, посочва водещият изследователски център в областта на отбраната.

"От организационна гледна точка, докато свободните места не бъдат запълнени, Народната освободителна армия (НОАК) действа със сериозни недостатъци в командната си структура", пише в годишния "Военен баланс" на лондонския институт - проучване на глобалните военни сили, което е ключов изследователски инструмент за анализаторите.

Докладът е публикуван, след като срещу двамата най-високопоставени генерали в Китай беше започнато дисциплинарно разследване в рамките на най-големите военни чистки от десетилетия. Джан Юся - военен съюзник ветеран на президента Си Дзинпин - беше разследван през януари, а Хе Уейдун беше уволнен през октомври миналата година.

Репресиите намалиха седемчленния върховен военен команден орган на Китай до комитет от едва двама души - самият Си и новоповишеният заместник-председател Джан Шънмин.

В доклада ефектите от чистката са описани като "временни" и се добавя, че "модернизацията вероятно ще продължи с бързи темпове".

За тази цел, докладът очертава широкообхватната и напориста проекция на военната мощ на Китай в Индо-Тихоокеанския регион в подкрепа на териториални претенции и държавна дейност, като се отбелязва увеличеното разполагане на войски около Тайван през 2025 г.

Си направи рядък коментар за репресиите в онлайн обръщение към китайските въоръжени сили по-рано този месец.

"Изминалата година беше необичайна и изключителна", заяви той. "Народната армия задълбочи политическото си превъзпитание, ефективно се справи с различни рискове и предизвикателства и претърпя революционно преобразяване в борбата срещу корупцията".

Международният институт за стратегически изследвания отбелязва, че ръстът на китайските военни разходи постоянно изпреварва останалата част от Азия на фона на глобалния скок в бюджетите за отбрана.

Делът на Китай от общия регионален бюджет нараства до почти 44% през 2025 г., в сравнение със средно 37% между 2010 и 2020 г.