Южноафриканци са загинали, биейки се за Русия в Украйна
  Тема: Украйна

Южноафриканци са загинали, биейки се за Русия в Украйна

26 Февруари, 2026 20:17 1 020 73

Това е първият случай, при който южноафриканските власти потвърждават, че граждани на страната са били привлечени в Русия с фалшиви обещания

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко двама южноафриканци са загинали, биейки се за Русия в Украйна, след като са били подлъгани да пътуват там, заяви днес външният министър на Република Южна Африка Роналд Ламола, цитиран от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Това е първият случай, при който южноафриканските власти потвърждават, че граждани на страната, за които се твърди, че са били привлечени в Русия с фалшиви обещания за работа или обучение, са били убити във войната. Ламола не даде подробности за самоличността или обстоятелствата около гибелта на южноафриканците.

Той заяви това по време на визита при семействата на 11 южноафриканци, които се завърнаха вчера у дома, след като, както се твърди, са били вербувани по схема, обещаваща им обучение в Русия, но в крайна сметка са били замесени в конфликта в Украйна.

Дудузиле Зума-Самбудла, дъщеря на бившия южноафрикански президент Джейкъб Зума, е разследвана от полицията за предполагаемо участие в примамването на тези мъже в Русия. Тя отрече всякакви нарушения, но подаде оставка като депутат миналата година заради обвиненията.

Ламола заяви, че двамата загинали не са свързани с групата, за която се твърди, че е била вербувана от Зума-Самбудла.

Украйна заяви, че според нея над 1700 африканци са били вербувани да се бият на страната на Русия.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Начи...ни Оризо-Гризачите

    16 15 Отговор
    На Ким ГАЗО, ни...бай ДОНЧО психара, ни Черните Мамби и чал -- Маре ше спасат ПЕН Дело...Ху.. ЙЛО от вечния ПОЗОР !
    КЕН ефо уйде

    20:23 26.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георги

    26 8 Отговор
    като им е толкова акъла

    Коментиран от #15

    20:23 26.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Помак

    13 21 Отговор
    Предполагам че е фишек , има безброи руски,български ,сръбски ..и др с такива паспорти

    20:25 26.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дай Дефиниция за... Нац.ита

    17 8 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ПЕН дел не-- грамотен!! Ееееедехееее
    А последните покажи 3 разликите от ... АНШЛУСА на АДОЛФ и ПИ ДЕРА...ХУ ЙЛО
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #72

    20:26 26.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чики-Рики

    19 20 Отговор
    Бе що изобщо се пишат такива статии?! Колко англичани, франсета , поляци и забележете,латиноси,пък измряха, сражавайки се за Украйна?!Ама никоя от тези държави официално не е съобщила!Малко ,, Дойче веле,, информация ни казвате!

    Коментиран от #23, #69

    20:27 26.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Скандално

    18 12 Отговор
    Депутатът Анатолий Васерман предложи да се добавят „убедителни реплики на оръжия“ към списъка с играчки за детски градини в Русия. Още от детската градина ще стават терористи.

    20:31 26.02.2026

  • 21 Гаджева

    18 11 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    20:32 26.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Именно, ДЕ...БИЛ

    12 20 Отговор

    До коментар #16 от "Чики-Рики":

    КОЛКО..." убити" чужденци показа ху ЙЛО? Как па за13 ГОДИНИ,..не намери един убит или заловен чужденец в украинската армия?
    Изобщо правил ли разлика от... наемник и... РЕДОВНА АРМИЯ ( като пиздоглазите на КИМ)?!!

    20:33 26.02.2026

  • 24 Моля ви

    27 3 Отговор
    Кажете ми, чи слави зулуто и тошко африкански са били между тях, че ми омръзна всеки ден да ме облъчват с глупостите си.

    20:34 26.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 АЙЙЙЙДЕЕЕЕЕ

    9 17 Отговор
    СЕГА И ЮЖНОАФРИКАНЦИ А ИЗВЪНЗЕМНИ , ....НЕМА ЛИ..........?

    Коментиран от #35

    20:37 26.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Смешник

    10 19 Отговор
    Голяма работа Че колко чужди наемници между които и българи загинаха на страната на фашисткия режим в Киев

    20:40 26.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ха Ха

    18 6 Отговор

    До коментар #30 от "АЙЙЙЙДЕЕЕЕЕ":

    Путин пречисти републиките сега малко чужденци и се приближава към Москва но пази московчани да се сражават срещу НАТО!

    Коментиран от #68

    20:41 26.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Еми

    19 7 Отговор

    До коментар #32 от "пешо":

    Поляците са доброволци. Африканците ги лъжат , че ще работят в Русия и ги пращат на сила да умират на фронта. Не мислиш, че има голяма разлика?

    20:43 26.02.2026

  • 41 са били подлъгани

    5 1 Отговор
    баш кат тукашни мифли дето се навиват като им казват че е с консумация в германия
    а после мислели че ще бъдат шефкинки там

    20:43 26.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Да отстреляш Узкоглаз

    3 2 Отговор
    ПРИМАТ е право и задължение на всеки истински МЪЖ!
    Но Мърси!! Това е...био -- отпадъка!!

    Коментиран от #70

    20:48 26.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ВВП

    4 17 Отговор
    На 1 млн ликвидирани окропа са убити 35000 руски Контратисти..Цифрата е потресаваща ..2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали..

    Коментиран от #65

    20:49 26.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Всеки ден

    16 8 Отговор

    До коментар #43 от "Хасковски каунь":

    По 1000 ватенки фира в месните щурмове.Пиши па руски месни щурмове и ще видиш последните физиономии на ватенките преди срещата с украински дрон.Тях ги пращат постоянно на безмислени атакиСлушай какво говорят на тая тема..

    20:50 26.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Да добре

    14 6 Отговор

    До коментар #45 от "ВВП":

    За това Путин праща на фронта китайци, с. корейци и африканци щото много руснаци са "оживяли". Вие вярвате ли си на тия глупости, които пишете или просто до изкарате някоя евро от Митрофанова за ракия и цигари?

    20:51 26.02.2026

  • 53 Христо Стоянов

    4 12 Отговор
    Разузнавателен дрон MQ-4C Triton на ВМС на САЩ изчезна безследно от радарите по време на мисия над Персийския залив. Експерти смятат, че най-новата американска платформа може да е станала жертва на руски или китайски системи за електронна война.

    Коментиран от #59

    20:52 26.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ВВП

    4 10 Отговор
    Значи или няма руски бойци ликвидирани ,или лъжат ,или окропитеците ги ядат ..1000 към 35 ..Математиката не лъже..Един шушлек писал ,че и китайци пускал Путин за битка...Ахаха ..Даже от Хонконг..

    Коментиран от #57

    20:54 26.02.2026

  • 56 ВВП

    4 10 Отговор
    Окраинските подлоги се давят в злобата си .Товаье прекрасно...

    20:55 26.02.2026

  • 57 Еми

    10 3 Отговор

    До коментар #55 от "ВВП":

    Имаше няколко пъти интервюта със заловени китайци на фронта от украйнците. Това, че копейките казвате на черното бяло не означава, че наистина е бяло.

    20:57 26.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ВВП

    4 8 Отговор
    Ама нито един диванен специалист не отиде в Окрайната .Защо така ??

    20:59 26.02.2026

  • 61 ВВП

    7 8 Отговор
    Окрайната е история ..Примирете се ,окропи..!

    Коментиран от #62

    21:00 26.02.2026

  • 62 Възраждане

    5 1 Отговор

    До коментар #61 от "ВВП":

    Хахахахаха
    А... ДОНБАС? Селото ПОКРОВСК? Купянск!?!? ХАРКОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ОДЕСА, и т н ??
    Парад на върховният Главнокомандващ Педофил и КИЕВ, ДАМАСК и Лиса бон...... КОГИШ ?
    Хехехехехехе

    21:04 26.02.2026

  • 63 Гориил

    3 4 Отговор
    Вероятно не разбирате механизмите, които стоят зад набирането на чуждестранни войници. Този бизнес се извършва от международни агенции (предимно американски и европейски) по договори с клиенти. Може би такава поръчка е дошла от някоя от руските частни военни компании, които по най-скромни оценки предоставят военни услуги в десетки страни в Азия, Африка и Латинска Америка.

    21:06 26.02.2026

  • 64 Руснаци

    2 4 Отговор
    Имам само една професия - да защитавам Родината, където са израснали нашите бащи, дядовци и прадядовци...

    ... Моля се на Всевишния децата ни никога да не видят война. Затова сега сме в Северния военен окръг и се бием...

    ... Най-важното ми желание за по-младото поколение е да се учи и да знае добре историята си. Това е наистина важно. Тогава по-младото поколение ще може да избегне много грешки...

    ... Помолих Всевишния за едно нещо: ако умра, да умра достойно, а не като страхливец или предател. ... Да

    си воин означава да живееш вечно!

    Това са патриоти, кога ли ще чуя украински войник да казва толкова силни думи, те говорят само как умират за златните кенефи на Зеленски

    21:08 26.02.2026

  • 65 Питащ

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "ВВП":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    21:08 26.02.2026

  • 66 Дилян Доколянков

    1 4 Отговор
    Поне от договор със рашъните може да си тръгнеш когато договора изтече, докато воювайки за Укоропите договора е безсрочен, докато не срещнеш създателя. Били заблудени, айде бе!!

    Коментиран от #67

    21:08 26.02.2026

  • 67 Хахахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #66 от "Дилян Доколянков":

    Те на страната се укрите се бият хиляди наемници и успехите им стигат дооо... Оппп извинявай те успехи нямат, само губят, 2 млн украинци до преди 6 месеца, сега вече може и 2,3 млн да гонят,ама все пак успяха да си върнат оппп май нищо не си върнаха, пак се обърках

    21:11 26.02.2026

  • 68 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ха Ха":

    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #73

    21:11 26.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Аллен Квотермейн

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Да отстреляш Узкоглаз":

    одобрям-с !

    21:15 26.02.2026

  • 71 ВВП

    0 0 Отговор
    Няколко смотани шопа ,изядоха дървото в Донбас..Бяха тиктокъри .ултраси,биячи ,културисти .Така и с другите наемници..Математиката е точна наука .Обаче окропитека не я признава .1000 към 35...

    21:16 26.02.2026

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дай Дефиниция за... Нац.ита":

    Ало, персонала, изтрили сте ми коментара, в който наричам бандеровците нацисти, а сте оставили коментар 13 във който МЕ злепоставят,.".Целия ви вестник е такъв за какъв то ме нарочва аФтора на този коментар

    21:19 26.02.2026

  • 73 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Град Козлодуй":

    но пък чудесен пемикан(сушено месо)!

    21:19 26.02.2026

