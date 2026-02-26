Най-малко двама южноафриканци са загинали, биейки се за Русия в Украйна, след като са били подлъгани да пътуват там, заяви днес външният министър на Република Южна Африка Роналд Ламола, цитиран от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Това е първият случай, при който южноафриканските власти потвърждават, че граждани на страната, за които се твърди, че са били привлечени в Русия с фалшиви обещания за работа или обучение, са били убити във войната. Ламола не даде подробности за самоличността или обстоятелствата около гибелта на южноафриканците.

Той заяви това по време на визита при семействата на 11 южноафриканци, които се завърнаха вчера у дома, след като, както се твърди, са били вербувани по схема, обещаваща им обучение в Русия, но в крайна сметка са били замесени в конфликта в Украйна.

Дудузиле Зума-Самбудла, дъщеря на бившия южноафрикански президент Джейкъб Зума, е разследвана от полицията за предполагаемо участие в примамването на тези мъже в Русия. Тя отрече всякакви нарушения, но подаде оставка като депутат миналата година заради обвиненията.

Ламола заяви, че двамата загинали не са свързани с групата, за която се твърди, че е била вербувана от Зума-Самбудла.

Украйна заяви, че според нея над 1700 африканци са били вербувани да се бият на страната на Русия.