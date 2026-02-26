Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Кения »
Кенийски съд повдигна обвинения на мъж в набиране на хора, които да се сражават за Путин
  Тема: Украйна

Кенийски съд повдигна обвинения на мъж в набиране на хора, които да се сражават за Путин

26 Февруари, 2026 20:52 530 28

  • украйна-
  • кения-
  • русия-
  • война-
  • найроби

Руското посолство в Найроби отхвърли обвиненията и заяви, че никога не е издавало визи на хора, възнамеряващи да пътуват до Русия, за да се сражават в Украйна

Кенийски съд повдигна обвинения на мъж в набиране на хора, които да се сражават за Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кенийски съд повдигна днес обвинения на мъж в опит за набирането на 25 души, които да се сражават за Русия във войната ѝ срещу Украйна, съобщи прокуратурата в Кения, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Става дума за Фестус Араса Омвамба, за когото се твърди, че е имал за цел трафик на хора в Русия с цел експлоатация, като ги въвежда в заблуждение.

Още новини от Украйна

Прокуратурата съобщава, че 22 от 25 души са били спасени през септември в апартаментен комплекс в Ати Ривър - градче, намиращо се недалеч от столицата Найроби, преди да бъдат откарани в Русия.

Трима други, които вече били пристигнали в Русия, се озовали на фронтовата линия в Украйна и по-късно се прибрали у дома с наранявания.

Според доклад, представен в парламента на Кения от лидера на мнозинството, кенийски и руски правителствени служители са съдействали на нелегитимни агенции за набиране на служители, които примамвали кенийци за фронта.

Руското посолство в Найроби отхвърли обвиненията и заяви, че никога не е издавало визи на хора, възнамеряващи да пътуват до Русия, за да се сражават в Украйна. „Руската федерация не забранява на гражданите на други страни доброволно да се присъединяват към въоръжените сили“, добави посолството.

Министърът на външните работи на Кения Мусалия Мудавади неотдавна заяви, че ще посети Русия, за да приложи „дипломатически подход за озаптяване на всички съмнителни субекти, които се възползват от някого в тази злощастна ситуация“. Той добави, че продължават усилията за освобождаване на кенийците в украински затвори, както и за репатриране на кенийците, които все още са в Русия.


Кения
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    19 12 Отговор
    Копейки, вашите братя кенийци!

    Коментиран от #3

    20:53 26.02.2026

  • 2 В страна в която

    11 3 Отговор
    лъвовете изяждат по няколко стотин годишно, едва ли ще е голяма загубата.

    20:56 26.02.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    10 15 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    За тебе са потенциални партньори и съпрузи!

    Коментиран от #8, #12

    20:57 26.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шопо

    10 2 Отговор
    22 от 25 души са били спасени през септември и откарани в пустинята при лъвовете.
    В Русия шанса им за оцеляване щеше да е по голям.

    20:59 26.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хахахаха

    17 8 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа!🤔":

    За мен са братя бесарабските българи в Украйна, а не кенийците от Африка и кучетата на кадирката.

    Коментиран от #16, #24, #27

    20:59 26.02.2026

  • 9 Гориил

    5 13 Отговор
    Други международни агенции (обикновено френски или британски) набират наемници в Кения. Кения е несвободна, бедна и изостанала държава, зависима от чуждестранна помощ, и приписването на благородни мотиви е абсурдно и нелепо. Там, където руският Африкански корпус има власт и влияние, подобни проблеми не съществуват.

    21:00 26.02.2026

  • 10 вай вай вай

    16 8 Отговор
    до къде изпаднаха розовите ушанки от безаналоговата руска армия, да търсят африкански бойци с копия и лъкове 😂

    21:00 26.02.2026

  • 11 Така е

    17 8 Отговор
    Путлер се чуди как да попълни колосалните загуби на руския башибозук.

    21:02 26.02.2026

  • 12 мнеее

    14 8 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа!🤔":

    потенциални партньори и съпрузи на рускините, защото точно такива елементи като кениийци, мианмарци, талибани и афгани вече заселват русия, руснаците изчезват като нация.

    Коментиран от #28

    21:03 26.02.2026

  • 13 Новини от последните секунди

    14 7 Отговор
    🇫🇷🇺🇦 Франция достави рекордна партида управляеми бомби AASM Hammer на Украйна, съобщава RBC-Украйна, позовавайки се на пресслужбата на френското Министерство на отбраната.

    💣 Планиращата бомба AASM Hammer има обхват над 70 км и използва GPS/INS/лазерна система за насочване. Те са интегрирани в изтребителите Су-27, МиГ-29, F-16 Fighting Falcon, Су-25, Су-24 и Mirage 2000-5F на украинските ВВС и се използват непрекъснато за атаки на руски позиции.

    Относно бойната глава: боеприпасите, доставяни на Украйна, включват ракетен ускорител, комбиниран с 242-килограмова високофугасна бомба Mk 82.

    Изглежда, че Франция значително е увеличила мащаба на производството на боеприпаси AASM Hammer.

    21:04 26.02.2026

  • 14 Един

    14 4 Отговор
    Пустите кенийци станали московци.

    21:04 26.02.2026

  • 15 Механик

    14 8 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    21:04 26.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Абе зае....БИ...

    7 4 Отговор
    А тука онаа Шлю ха... Пияната не може един надничар от тия 12 ЛЕПИЛАРА край МОЧАта да.... навие!
    Ееееедехееее
    Ама то Сите копейки са без казармени пи--- ДОРИ
    Ееееедехееее

    21:09 26.02.2026

  • 18 Така е

    7 3 Отговор
    Няма вече желаещи мужици да умират в Украйна.

    21:09 26.02.2026

  • 19 Механик

    5 5 Отговор
    В полша, литва, латвия, естония, мексико, Ю.Американските нарко картели, даже не ги арестуват тия дето ходят наемници за Украина.
    Колкото и да папагалите, не променяте наклона на везната по отношение на това, че БЪЛГАРИТЕ са ЗА Русия.

    Коментиран от #25

    21:12 26.02.2026

  • 20 Маро, кон те е ритнал

    4 2 Отговор
    Недей преписва, а мисли, ама товаинеие присъщо за прислужниците!

    21:12 26.02.2026

  • 21 Ха-ха

    4 3 Отговор
    Изритаха Русийката отвсякъде, не само Сирия, сега и от Африка.!

    21:13 26.02.2026

  • 22 85% от българите сме за Украйна

    4 4 Отговор
    Факт.

    21:14 26.02.2026

  • 23 ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и

    4 4 Отговор
    Русия предаде телата на 1000 украински войници в размяна за 35 свои загинали

    Коментиран от #26

    21:14 26.02.2026

  • 24 Механик

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Ти нямаш братя. Живееш в БГ, но си румънец. Но и румънец точно не си, понеже имаш украинска жилка.
    Трудно ти е и ние го разбираме. Прощаваме ти, защото сме великодушни. Българите не сме етнически толерантни и сме го доказали.
    Ако имаш други въпроси, ние сме насреща.

    21:15 26.02.2026

  • 25 Крачол,

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Путин търси Механик-водач на магарета.

    21:16 26.02.2026

  • 26 гру гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и":

    Руски фейкове колега.

    21:17 26.02.2026

  • 27 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Козите , козите на кадирката ...не кучета , те са смели животни !!!

    21:18 26.02.2026

  • 28 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "мнеее":

    Я провери в мюсюлманска България как е?
    10% турци и цигани
    2 турски партии в парламента
    От 3 българи 2 ходят в Одрин на пазар
    Турски роби чалгаджии и кючеклии
    Марш в джамията помак скапан

    21:19 26.02.2026