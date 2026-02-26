Кенийски съд повдигна обвинения на мъж в набиране на хора, които да се сражават за Путин

Кенийски съд повдигна днес обвинения на мъж в опит за набирането на 25 души, които да се сражават за Русия във войната ѝ срещу Украйна, съобщи прокуратурата в Кения, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Става дума за Фестус Араса Омвамба, за когото се твърди, че е имал за цел трафик на хора в Русия с цел експлоатация, като ги въвежда в заблуждение.

Още новини от Украйна

Прокуратурата съобщава, че 22 от 25 души са били спасени през септември в апартаментен комплекс в Ати Ривър - градче, намиращо се недалеч от столицата Найроби, преди да бъдат откарани в Русия.

Трима други, които вече били пристигнали в Русия, се озовали на фронтовата линия в Украйна и по-късно се прибрали у дома с наранявания.

Според доклад, представен в парламента на Кения от лидера на мнозинството, кенийски и руски правителствени служители са съдействали на нелегитимни агенции за набиране на служители, които примамвали кенийци за фронта.

Руското посолство в Найроби отхвърли обвиненията и заяви, че никога не е издавало визи на хора, възнамеряващи да пътуват до Русия, за да се сражават в Украйна. „Руската федерация не забранява на гражданите на други страни доброволно да се присъединяват към въоръжените сили“, добави посолството.

Министърът на външните работи на Кения Мусалия Мудавади неотдавна заяви, че ще посети Русия, за да приложи „дипломатически подход за озаптяване на всички съмнителни субекти, които се възползват от някого в тази злощастна ситуация“. Той добави, че продължават усилията за освобождаване на кенийците в украински затвори, както и за репатриране на кенийците, които все още са в Русия.