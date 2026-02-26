Кенийски съд повдигна обвинения на мъж в набиране на хора, които да се сражават за Путин

Кенийски съд повдигна днес обвинения на мъж в опит за набирането на 25 души, които да се сражават за Русия във войната ѝ срещу Украйна, съобщи прокуратурата в Кения, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Става дума за Фестус Араса Омвамба, за когото се твърди, че е имал за цел трафик на хора в Русия с цел експлоатация, като ги въвежда в заблуждение.
Прокуратурата съобщава, че 22 от 25 души са били спасени през септември в апартаментен комплекс в Ати Ривър - градче, намиращо се недалеч от столицата Найроби, преди да бъдат откарани в Русия.
Трима други, които вече били пристигнали в Русия, се озовали на фронтовата линия в Украйна и по-късно се прибрали у дома с наранявания.
Според доклад, представен в парламента на Кения от лидера на мнозинството, кенийски и руски правителствени служители са съдействали на нелегитимни агенции за набиране на служители, които примамвали кенийци за фронта.
Руското посолство в Найроби отхвърли обвиненията и заяви, че никога не е издавало визи на хора, възнамеряващи да пътуват до Русия, за да се сражават в Украйна. „Руската федерация не забранява на гражданите на други страни доброволно да се присъединяват към въоръжените сили“, добави посолството.
Министърът на външните работи на Кения Мусалия Мудавади неотдавна заяви, че ще посети Русия, за да приложи „дипломатически подход за озаптяване на всички съмнителни субекти, които се възползват от някого в тази злощастна ситуация“. Той добави, че продължават усилията за освобождаване на кенийците в украински затвори, както и за репатриране на кенийците, които все още са в Русия.
1 Хахахаха
Коментиран от #3
20:53 26.02.2026
2 В страна в която
20:56 26.02.2026
3 Мдаа!🤔
До коментар #1 от "Хахахаха":За тебе са потенциални партньори и съпрузи!
Коментиран от #8, #12
20:57 26.02.2026
6 Шопо
В Русия шанса им за оцеляване щеше да е по голям.
20:59 26.02.2026
8 Хахахаха
До коментар #3 от "Мдаа!🤔":За мен са братя бесарабските българи в Украйна, а не кенийците от Африка и кучетата на кадирката.
Коментиран от #16, #24, #27
20:59 26.02.2026
9 Гориил
21:00 26.02.2026
10 вай вай вай
21:00 26.02.2026
11 Така е
21:02 26.02.2026
12 мнеее
До коментар #3 от "Мдаа!🤔":потенциални партньори и съпрузи на рускините, защото точно такива елементи като кениийци, мианмарци, талибани и афгани вече заселват русия, руснаците изчезват като нация.
Коментиран от #28
21:03 26.02.2026
13 Новини от последните секунди
💣 Планиращата бомба AASM Hammer има обхват над 70 км и използва GPS/INS/лазерна система за насочване. Те са интегрирани в изтребителите Су-27, МиГ-29, F-16 Fighting Falcon, Су-25, Су-24 и Mirage 2000-5F на украинските ВВС и се използват непрекъснато за атаки на руски позиции.
Относно бойната глава: боеприпасите, доставяни на Украйна, включват ракетен ускорител, комбиниран с 242-килограмова високофугасна бомба Mk 82.
Изглежда, че Франция значително е увеличила мащаба на производството на боеприпаси AASM Hammer.
21:04 26.02.2026
14 Един
21:04 26.02.2026
15 Механик
21:04 26.02.2026
17 Абе зае....БИ...
Ееееедехееее
Ама то Сите копейки са без казармени пи--- ДОРИ
Ееееедехееее
21:09 26.02.2026
18 Така е
21:09 26.02.2026
19 Механик
Колкото и да папагалите, не променяте наклона на везната по отношение на това, че БЪЛГАРИТЕ са ЗА Русия.
Коментиран от #25
21:12 26.02.2026
20 Маро, кон те е ритнал
21:12 26.02.2026
21 Ха-ха
21:13 26.02.2026
22 85% от българите сме за Украйна
21:14 26.02.2026
23 ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и
Коментиран от #26
21:14 26.02.2026
24 Механик
До коментар #8 от "Хахахаха":Ти нямаш братя. Живееш в БГ, но си румънец. Но и румънец точно не си, понеже имаш украинска жилка.
Трудно ти е и ние го разбираме. Прощаваме ти, защото сме великодушни. Българите не сме етнически толерантни и сме го доказали.
Ако имаш други въпроси, ние сме насреща.
21:15 26.02.2026
25 Крачол,
До коментар #19 от "Механик":Путин търси Механик-водач на магарета.
21:16 26.02.2026
26 гру гайтанджиева
До коментар #23 от "ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и":Руски фейкове колега.
21:17 26.02.2026
27 Сила
До коментар #8 от "Хахахаха":Козите , козите на кадирката ...не кучета , те са смели животни !!!
21:18 26.02.2026
28 Ха ХаХа
До коментар #12 от "мнеее":Я провери в мюсюлманска България как е?
10% турци и цигани
2 турски партии в парламента
От 3 българи 2 ходят в Одрин на пазар
Турски роби чалгаджии и кючеклии
Марш в джамията помак скапан
21:19 26.02.2026