Афганистанските военни заявиха, че са започнали да нанасят удари срещу Пакистан

Афганистанските военни власти заявиха, че са започнали да нанасят удари срещу Пакистан в отговор на пакистанските въздушни удари от преди няколко дни, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Силите за сигурност на Пакистан отговориха на "непровокиран обстрел" от страна на силите на афганистанските талибани в няколко точки по границата, обяви пакистанското Министерство на информацията, цитирано от Ройтерс.
В публикация в "Екс" министерството съобщи, че силите на талибаните са открили огън в няколко сектора в провинция Хайбер-Пахтунхва (бившата Северозападна гранична провинция - бел. прев.) и че пакистанските войски са отговорили "незабавно и ефективно", нанасяйки тежки загуби и унищожавайки голям брой гранични постове и оборудване.
В изявление, публикувано от медийния офис на афганистанските военни сили в източната част на страната, се посочва, че тази вечер са започнали "тежки сблъсъци в отговор на последните въздушни удари, нанесени от пакистанските сили в провинциите Нангархар и Пактия".
От Пакистан няма незабавно потвърждение за атаката, нито информация за жертви.
"В отговор на повтарящите се провокации и нарушения от страна на пакистанските военни кръгове, започнаха мащабни настъпателни операции срещу пакистански военни позиции и съоръжения по линията Дюранд" (международната граница между двете страни, която Афганистан официално не признава - бел .ред.), заяви в "Екс" говорителят на афганистанските талибани Забиула Муджахид, цитиран от Ройтерс.
В неделя пакистанската армия нанесе удари по границата с Афганистан, като заяви, че въздушните удари са били насочени към лагерите на "Тахрик е Талибан Пакистан" и местно разклонение на "Ислямска държава" в Източен Афганистан, като източници от службите за сигурност съобщиха, че са били убити най-малко 70 бойци.
Афганистан отхвърля твърденията на Исламабад, като заяви, че при атаките са били убити десетки цивилни, сред които жени и деца.
Афганистан съобщи преди 4 дни за десетки убити и ранени при пакистански удари, при които според Исламабад са били взети на прицел седем "терористични" лагера по границата. Пакистан каза, че ударите са извършени в отговор на самоубийствени атаки на негова територия, предаде Франс прес.
