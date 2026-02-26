Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Афганистанските военни заявиха, че са започнали да нанасят удари срещу Пакистан

Афганистанските военни заявиха, че са започнали да нанасят удари срещу Пакистан

26 Февруари, 2026 20:10

  • пакистан-
  • афганистан-
  • талибани

Силите за сигурност на Пакистан отговориха на "непровокиран обстрел" от страна на силите на афганистанските талибани в няколко точки по границата

Афганистанските военни заявиха, че са започнали да нанасят удари срещу Пакистан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Афганистанските военни власти заявиха, че са започнали да нанасят удари срещу Пакистан в отговор на пакистанските въздушни удари от преди няколко дни, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Силите за сигурност на Пакистан отговориха на "непровокиран обстрел" от страна на силите на афганистанските талибани в няколко точки по границата, обяви пакистанското Министерство на информацията, цитирано от Ройтерс.

В публикация в "Екс" министерството съобщи, че силите на талибаните са открили огън в няколко сектора в провинция Хайбер-Пахтунхва (бившата Северозападна гранична провинция - бел. прев.) и че пакистанските войски са отговорили "незабавно и ефективно", нанасяйки тежки загуби и унищожавайки голям брой гранични постове и оборудване.

В изявление, публикувано от медийния офис на афганистанските военни сили в източната част на страната, се посочва, че тази вечер са започнали "тежки сблъсъци в отговор на последните въздушни удари, нанесени от пакистанските сили в провинциите Нангархар и Пактия".

От Пакистан няма незабавно потвърждение за атаката, нито информация за жертви.

"В отговор на повтарящите се провокации и нарушения от страна на пакистанските военни кръгове, започнаха мащабни настъпателни операции срещу пакистански военни позиции и съоръжения по линията Дюранд" (международната граница между двете страни, която Афганистан официално не признава - бел .ред.), заяви в "Екс" говорителят на афганистанските талибани Забиула Муджахид, цитиран от Ройтерс.

В неделя пакистанската армия нанесе удари по границата с Афганистан, като заяви, че въздушните удари са били насочени към лагерите на "Тахрик е Талибан Пакистан" и местно разклонение на "Ислямска държава" в Източен Афганистан, като източници от службите за сигурност съобщиха, че са били убити най-малко 70 бойци.

Афганистан отхвърля твърденията на Исламабад, като заяви, че при атаките са били убити десетки цивилни, сред които жени и деца.

Афганистан съобщи преди 4 дни за десетки убити и ранени при пакистански удари, при които според Исламабад са били взети на прицел седем "терористични" лагера по границата. Пакистан каза, че ударите са извършени в отговор на самоубийствени атаки на негова територия, предаде Франс прес.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Решетников

    0 3 Отговор
    Друзя, Пасьолството за кога казва да викаме?

    20:32 26.02.2026

  • 2 ТОВА НАВЯРНО ПАК:

    6 1 Отговор
    НЯКАКВА АМЕРИКАНСКА ИНИЦИАТИВА !!!

    Коментиран от #4

    20:39 26.02.2026

  • 3 То беше ясно

    4 0 Отговор
    САЩ, когато бягаха от талибаните не подпалиха нито една бойна техника. Дори парадите в Кабул за победата бяха с хамъри на едно шише бензин! Въпросът беше - тези, които на 4 години раглобявати сглобяват калашник за 30 секунди, към Иран ли Пакистан ще бъдат насочени. Те не могат и не искат да правят нищо друго освен война, И са най-добрите в нея!

    20:58 26.02.2026

  • 4 По-скоро на ингилизите

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТОВА НАВЯРНО ПАК:":

    Ингилизите командват в Пакистан. Те създават тази измислена държава, за да мъти водата в региона, като вземат парче от Индия и парче от Афганистан. Те ги въоръжават до зъби и им дават ядрено оръжие. И до днес Афганистан не признава Пакистан за държава, а престрелките между тях са ежедневие, просто съобщават по-сериозните с повече жертви.

    21:11 26.02.2026

  • 5 Ядрена

    0 0 Отговор
    Пакистан имат ядрено оръжие, афганите къде са тръгнали да де бият, не знаят ли

    21:14 26.02.2026

  • 6 Бай Иван

    0 0 Отговор
    Англосаксонците добре си вършат работата. Както на времето войната между Иран и Ирак. Горещия картоф друг да го вади.

    21:17 26.02.2026

