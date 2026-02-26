Близо 8000 мигранти са загинали или изчезнали по опасни маршрути през 2025 г.

Около 8000 души са изгубили живота си или са в неизвестност по рискови миграционни маршрути през изминалата година, включително през Средиземно море и района на Африканския рог, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

От Международната организация по миграция (МОМ) обаче подчертават, че действителният брой на жертвите вероятно е по-голям. Причината е намаленото финансиране, което е ограничило както хуманитарния достъп, така и възможностите за проследяване на смъртните случаи.

По данни на организацията легалните възможности за миграция продължават да се стесняват, което принуждава повече хора да поемат по нелегални и опасни маршрути и да попадат в ръцете на трафиканти. В същото време Европа, САЩ и други региони засилват контрола по границите и инвестират значителни средства в политики за възпиране.

Генералният директор на МОМ Ейми Поуп определи продължаващите жертви по миграционните маршрути като „глобален провал“, който не бива да се приема за нормален. Тя подчерта, че тези смъртни случаи не са неизбежни и че липсата на безопасни и редовни пътища принуждава хората към рисковани пътувания.

Макар официално регистрираните случаи да са намалели до 7667 през 2025 г. спрямо близо 9200 през 2024 г., от МОМ отбелязват, че спадът може да се дължи и на затрудненото събиране на информация заради ограниченото финансиране. Организацията със седалище в Женева е сред хуманитарните структури, засегнати от сериозни бюджетни съкращения от страна на САЩ, което е довело до редуциране или прекратяване на редица програми.

Най-смъртоносни остават морските маршрути. Най-малко 2108 души са загинали или изчезнали в Средиземно море, а 1047 – по атлантическия път към Канарските острови. В Азия са регистрирани около 3000 смъртни случая, като над половината от жертвите са афганистанци. Допълнително 922 души са загинали при преминаване от Йемен към държавите от Персийския залив през Африканския рог - значително увеличение спрямо предходната година. Почти всички те са били етиопци, като мнозина са загинали при три мащабни корабокрушения.

Тревожната тенденция продължава и през 2026 г., като до 24 февруари в Средиземно море вече са отчетени 606 смъртни случая на мигранти.