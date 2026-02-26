Новини
Близо 8000 мигранти са загинали или изчезнали по опасни маршрути през 2025 г.

26 Февруари, 2026 14:49, обновена 26 Февруари, 2026 14:50 471 10

Международната организация по миграция предупреждава, че реалният брой жертви вероятно е значително по-висок

Близо 8000 мигранти са загинали или изчезнали по опасни маршрути през 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Около 8000 души са изгубили живота си или са в неизвестност по рискови миграционни маршрути през изминалата година, включително през Средиземно море и района на Африканския рог, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

От Международната организация по миграция (МОМ) обаче подчертават, че действителният брой на жертвите вероятно е по-голям. Причината е намаленото финансиране, което е ограничило както хуманитарния достъп, така и възможностите за проследяване на смъртните случаи.

По данни на организацията легалните възможности за миграция продължават да се стесняват, което принуждава повече хора да поемат по нелегални и опасни маршрути и да попадат в ръцете на трафиканти. В същото време Европа, САЩ и други региони засилват контрола по границите и инвестират значителни средства в политики за възпиране.

Генералният директор на МОМ Ейми Поуп определи продължаващите жертви по миграционните маршрути като „глобален провал“, който не бива да се приема за нормален. Тя подчерта, че тези смъртни случаи не са неизбежни и че липсата на безопасни и редовни пътища принуждава хората към рисковани пътувания.

Макар официално регистрираните случаи да са намалели до 7667 през 2025 г. спрямо близо 9200 през 2024 г., от МОМ отбелязват, че спадът може да се дължи и на затрудненото събиране на информация заради ограниченото финансиране. Организацията със седалище в Женева е сред хуманитарните структури, засегнати от сериозни бюджетни съкращения от страна на САЩ, което е довело до редуциране или прекратяване на редица програми.

Най-смъртоносни остават морските маршрути. Най-малко 2108 души са загинали или изчезнали в Средиземно море, а 1047 – по атлантическия път към Канарските острови. В Азия са регистрирани около 3000 смъртни случая, като над половината от жертвите са афганистанци. Допълнително 922 души са загинали при преминаване от Йемен към държавите от Персийския залив през Африканския рог - значително увеличение спрямо предходната година. Почти всички те са били етиопци, като мнозина са загинали при три мащабни корабокрушения.

Тревожната тенденция продължава и през 2026 г., като до 24 февруари в Средиземно море вече са отчетени 606 смъртни случая на мигранти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 7 Отговор
    В петроханския лес и околните пещери, колко ли камилари са намерили последен покой?

    14:52 26.02.2026

  • 2 Това е

    5 0 Отговор
    Добра новина за рибната популация в морските простори и социалната с-ма в Европа !

    14:54 26.02.2026

  • 3 Ето един хайлазин от Йемен

    2 0 Отговор
    който иска да доведе семейството си от 3 жени и 19 деца в Нидерландия която му е отказала това "право" и сега я съди в Европейския съд.

    14:54 26.02.2026

  • 4 Тия щедри социални помощи

    11 0 Отговор
    в страните от ЕС които бяха предназначени за местното население в случай на безработица, болест, инвалидност автоматично бяха приложени към "клетите" бежанци осигурявайки им невиждан за тяхната страна стандарт на живот. Липсата на Шериат, свободното разпространение и употреба на алкохол, наркотици, проститутки привлече най-големите хайлази от арабския, азиатския и африкански свят. Бонусите като пари всеки месец, безплатно лечение, квартира, безплатни кухни, "голите" според тях жени по улици, басейни, плажове допълнително ги настърви. Спиране на всякакви помощи и привилегии и както в САЩ - на самолета и там откъдето е дошъл. За по-близки дестинации има автобуси, камионетки, влакове с подходящи(конски) вагони.

    14:55 26.02.2026

  • 5 Нали се освободиха

    6 1 Отговор
    от колониализма около 1960г., скачаха (като) маймуните от радост? Сега масово емигрират в ЕС при бившите колониалисти. Смятат, че те са богати защото са ги експлоатирали което е било преди повече от 60 години. Не могат сами да си изградят държава, винаги е тоталитарна или диктаторска в най-лошите варианти. Граждански войни, кървави преврати, бандитски групировки. Примери много - в Судан се изпозаклаха, същото в Мали и Нигер. В Сомалия е добивана калаена и медна руди, сега се занимават с пиратство. Президентът на Сенегал е отдал на концесия за риболов цялото крайбрежие - парите лично за него, а рибарите гладуват защото белите им излавяли рибата. Да не говорим за ЦАР, ЮАР, Конго, Намибия, Руанда. Навсякъде тоталитаризъм и глад за народа. По-старите си спомнят с умиление за колониализма – караха ни да работим, но имаше ред и не гладувахме.

    14:56 26.02.2026

  • 6 хаха

    6 0 Отговор
    Малко са! Трябва както в Саудитска Арабия ... по един куршум в празната недоеволюирала арабска/африканска кратуна.

    14:59 26.02.2026

  • 7 Напомнящ

    3 0 Отговор
    Да би мирно седяло,не би си смъртта си видяло!!! Никой не ги е карал насила да правят опити за незаконно прекосяване на държавни граници на суверени държави!!! Изборът си е лично техен,рисковете също! Тия от МОМ да не се опитват да ни просълзяват,защото не сме изобщо длъжни да приемаме в домовете си неканени гости,които да издържаме и дундуркаме като свещени екземпляри!!!

    15:28 26.02.2026

  • 8 Гост

    2 0 Отговор
    По малко джихадисти за чистене , след време.

    15:37 26.02.2026

  • 9 Минувач

    2 0 Отговор
    А ми кой им пречи да влизат както трябва?
    Който влазя по друг начин - веднага на държавно съдержание и бесплатна работа за 10 години в затвор.
    Децата - в сиропиталище - и ще ги интегрират от малки.
    Това е решението на всичките проблеми...

    15:40 26.02.2026

  • 10 къшката

    1 0 Отговор
    Забулените и омотани в чаршафи нямат място в християнска Европа! Да си стоят където са!

    16:05 26.02.2026

Новини по държави:
