Буданов: Народът на Украйна няма да се съгласи на никакви отстъпки на територии за Русия

Народът на Украйна няма да се съгласи на каквито и да било отстъпки на територии за Русия, заяви Кирило Буданов в интервю за изданието Al-Modon, цитирано от ФОКУС.
Той подчерта, че териториалният въпрос остава ключов в преговорите за мир. Позицията на Киев за цялостта на държавата остава твърда, категоричен е Буданов.
"Териториите са главният въпрос. Всичко останало е на втори план. Сигурен съм, че украинският народ ще отхвърли всички предложения по отношения на нашите земи. Всички окупирани територии неизбежно във времето ще бъдат освободени“, казва Буданов.
Според него е наивно да се смята, че Москва, ако получи някои региони без бой, ще се откаже да разширява влиянието си.
Членове на партизанското движение АТЕШ са успели да унищожат важна руска комуникационна кула край Севастопол, предава Укринформ, цитирана от ФОКУС.
На кулата е имало антени за радиоелектронна борба, които са пречили на украинските дронове да достигат целите си.
Партизаните са успели да опожарят шкафовете с оборудване в основата на кулата, в които са били силовата електроника и кабелите за антените. Възстановяването на повредената техника отнема много време, а и е доста скъпо и това ще даде възможност в този район украинските дронове да летят безпрепятствено, отбелязват от АТЕШ.
Така те могат да достигнат до складове и командни пунктове на руския Черноморски флот, пише още Укринформ.
Над 90 дрона на украинските въоръжени сили бяха свалени над руска територия в нощта на 27 февруари, съобщи пресслужбата на украинското Министерство на отбраната.
„През предходната нощ, от 23:00 ч. московско време на 26 февруари до 7:00 ч. московско време на 27 февруари, дежурни системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 95 украински безпилотни летателни апарата с фиксирано крило“, съобщи министерството.
Въздушните цели бяха неутрализирани над Черно и Азовско море, както и в 11 руски региона. Сред тях бяха Орловска, Курска, Тулска, Брянска, Смоленска, Белгородска, Тверска, Воронежска и Калужка области, Краснодарският край и столицата.
Според Министерството на отбраната пет от свалените дрона са се насочвали към Москва.
