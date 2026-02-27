Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Буданов: Народът на Украйна няма да се съгласи на никакви отстъпки на територии за Русия
  Тема: Украйна

27 Февруари, 2026 06:48, обновена 27 Февруари, 2026 06:54 1 293 47

Партизани от АТЕШ унищожили важна руска комуникационна кула край Севастопол. Русия свали 95 украински дрона за нощта

Буданов: Народът на Украйна няма да се съгласи на никакви отстъпки на територии за Русия - 1
Кирило Буданов, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народът на Украйна няма да се съгласи на каквито и да било отстъпки на територии за Русия, заяви Кирило Буданов в интервю за изданието Al-Modon, цитирано от ФОКУС.

Той подчерта, че териториалният въпрос остава ключов в преговорите за мир. Позицията на Киев за цялостта на държавата остава твърда, категоричен е Буданов.

"Териториите са главният въпрос. Всичко останало е на втори план. Сигурен съм, че украинският народ ще отхвърли всички предложения по отношения на нашите земи. Всички окупирани територии неизбежно във времето ще бъдат освободени“, казва Буданов.

Според него е наивно да се смята, че Москва, ако получи някои региони без бой, ще се откаже да разширява влиянието си.

Членове на партизанското движение АТЕШ са успели да унищожат важна руска комуникационна кула край Севастопол, предава Укринформ, цитирана от ФОКУС.

На кулата е имало антени за радиоелектронна борба, които са пречили на украинските дронове да достигат целите си.

Партизаните са успели да опожарят шкафовете с оборудване в основата на кулата, в които са били силовата електроника и кабелите за антените. Възстановяването на повредената техника отнема много време, а и е доста скъпо и това ще даде възможност в този район украинските дронове да летят безпрепятствено, отбелязват от АТЕШ.

Така те могат да достигнат до складове и командни пунктове на руския Черноморски флот, пише още Укринформ.

Над 90 дрона на украинските въоръжени сили бяха свалени над руска територия в нощта на 27 февруари, съобщи пресслужбата на украинското Министерство на отбраната.

„През предходната нощ, от 23:00 ч. московско време на 26 февруари до 7:00 ч. московско време на 27 февруари, дежурни системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 95 украински безпилотни летателни апарата с фиксирано крило“, съобщи министерството.

Въздушните цели бяха неутрализирани над Черно и Азовско море, както и в 11 руски региона. Сред тях бяха Орловска, Курска, Тулска, Брянска, Смоленска, Белгородска, Тверска, Воронежска и Калужка области, Краснодарският край и столицата.

Според Министерството на отбраната пет от свалените дрона са се насочвали към Москва.


Украйна
Оценка 1.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    36 8 Отговор
    тая Будала !

    Коментиран от #18

    06:56 27.02.2026

  • 2 Гориил

    43 7 Отговор
    В Украйна фрустрацията е все по-очевидна, ескалирайки в открита съпротива срещу властите. Серия от палежи на административни сгради в различни региони вече не са изолирани инциденти, а по-скоро симптом на разпадането на вътрешната сплотеност, която поддържаше режима в Киев през ранните години на конфликта.

    Коментиран от #13, #14

    06:57 27.02.2026

  • 3 бутин

    31 6 Отговор
    Размяна по1000 с/у 35

    06:58 27.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кибзон

    7 11 Отговор
    Дистрибутор на генерали.

    06:59 27.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ноко

    30 6 Отговор
    Плащаме бабаитлъка му с ИНФЛАЦИЯ. Факт!

    07:01 27.02.2026

  • 8 Някой

    43 5 Отговор
    Как само говорите от името на народа си. Както и нашите пишман-политици говорят от името на българския народ. Но изтребването на народа ви няма да бъде простено.

    07:01 27.02.2026

  • 9 Мурка

    26 5 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    И тоя на лодката на ХАРОН ще се носи по водите КЪМ ХАДЕС

    07:02 27.02.2026

  • 10 Емииии....

    27 4 Отговор
    Като не щат с добро - ще гризат дърво

    07:02 27.02.2026

  • 11 Абе

    26 4 Отговор
    като сте сигурни , що не ги попитате ?

    07:02 27.02.2026

  • 12 Азз

    24 6 Отговор
    А защо не го питате тоя народ ?

    07:05 27.02.2026

  • 13 Лука

    6 18 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    За това ли путин поздрави силите за специални операции ? Фашизма преминава в тероризъм .

    07:06 27.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами естествено

    21 5 Отговор
    Никой народ не се съгласява, но само 0правниците му го докарват до национални катастрофи, както нашите до 9.9.1944. Така че Зелю и бандери ще си плащат за греховете!!!

    Коментиран от #25

    07:09 27.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Питам

    5 21 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #46

    07:09 27.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А тоя сигурен

    26 4 Отговор
    ли е, че народът му го подкрепя, та да говори от негово име? В момента, а и не само сега, изгода от продължаване на войната имат, първо - тайфата на зелената еуглена, второ - ВПК на ЕС и САЩ... А от цялата тая патаклама си пати украинският народ, щото обикновените граждани се бият на фронта, а не тия от улица Банкова в Киев... При това огромно количество жертви едва ли украинците с радост подкрепят войната и амбициите на зеления пъдпъдък, които основно са за сдобиване със златни тоалетни...

    07:12 27.02.2026

  • 22 Ами...

    16 4 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Кат ни щат доброволно ша стани доброзорно...но по скъпичко за Зелю!!

    07:13 27.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Шопо

    22 5 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    07:14 27.02.2026

  • 25 Саша Грей

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "Ами естествено":

    И след 09.09.1944 г. настъпи благоденствие за народа ни, налЕ?

    Коментиран от #27, #30

    07:16 27.02.2026

  • 26 Гориил

    16 2 Отговор
    Жителите на освободените руски региони никога няма да се съгласят да се върнат в Украйна, дори ако бъдат принуждавани или убеждавани. Дори ако Русия изтегли армията си или се поддаде на Вашингтон, ще последват улични шествия, актове на неподчинение и масови вълнения. Москва ще трябва да потуши въстанията и да потуши гнева на милиони русских.

    07:18 27.02.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 2 Отговор

    До коментар #25 от "Саша Грей":

    изненадАн ще останеш, но след "ДЕВЕТИ" има повече построени неща отколкото след "ДЕСЕТИ" успяха да разрушат🤔❗

    Коментиран от #34

    07:19 27.02.2026

  • 28 Здрасти

    15 2 Отговор
    Буданчо да не се намира някъде отстрани да гледа и да хвърля децата на Украйна в кръвта???

    07:20 27.02.2026

  • 29 Хаха

    13 2 Отговор
    Ще . Ще . Няма начин .

    07:22 27.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 стоян георгиев

    13 2 Отговор
    Народа: месо за мобилизация
    У крайна: 404

    Та какво точно е искал да каже малкия гестаповец 😂

    07:38 27.02.2026

  • 32 гост

    12 2 Отговор
    Ми то руснаците зануляват зона 404 без да искат мнение

    07:38 27.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Констатация

    8 2 Отговор
    Несъгласните по правило са извън територията на Украйна.

    07:43 27.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Роберто Кавали

    5 1 Отговор
    Хи хи хи
    нояа мода в киийюф ???!
    киийюфската усръинска хунта взе поголовно да да сменя зилените мръсни потници С черни ризи

    малка справка :
    Черните ризи (camicie nere) са паравоенното крило на Националната фашистка партия на Бенито Мусолини в Италия

    07:56 27.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 През ВСВ партизани

    5 0 Отговор
    В Украйна не е имало, а са били първи дружки с нацистите!!!А Тея партизани много вероятно англета или евреи само да ги докопат руснаците, после ще реват!!!

    07:59 27.02.2026

  • 44 Митю

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    Всички тук те знаем,но това не беше готино.

    08:00 27.02.2026

  • 45 Хахахахаха

    1 0 Отговор
    Еми значи продължава геноцида над украинския народ, руснаците харесват това

    08:01 27.02.2026

  • 46 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Питам":

    питанке,с питане не става,требе там да идеш и да го изкараш

    08:01 27.02.2026

  • 47 Точката

    0 0 Отговор
    Народ е странно понятие. На въпрос за двата народа към американец от ДД /дуржавният департамент/ той отговори :Ние добре работим с правителството :

    08:09 27.02.2026

