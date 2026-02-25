Казахстан и Австрия ще връщат взаимно нелегални мигранти

Мажилисът ратифицира Споразумението между правителството на Република Казахстан и Федералното правителство на Република Австрия за реадмисия и транзит на лица с незаконно пребиваване, съобщава аг. Kazinform. Документът е подписан на 28 февруари 2025 г. в Астана.

Основната цел на Споразумението е да се създаде правна основа за сътрудничество между двете страни в областта на реадмисията и транзита на лица, пребиваващи на тяхна територия в нарушение на националното законодателство.

Споразумението ще установи ясни правила за това как и в какви срокове страните ще връщат нелегални мигранти и лица, които не отговарят или вече не отговарят на условията за престой или пребиваване на територията на едната от страните.

То определя и процедурата за съвместни действия в процедурите за приемане, прехвърляне и транзит не само на граждани на двете страни, но и граждани на трети страни и лица без гражданство.

При разглеждане на въпроси за обратно приемане на граждани на трети страни, тяхното връщане ще се извършва в държавата на тяхното гражданство, а обратното приемане на лица без гражданство ще се извършва в държавата на последното им постоянно местожителство или в държавата, която им е издала документите за пътуване.

Преди това Мажилисът ратифицира Споразумението между правителствата на Казахстан и Франция за обратно приемане на лица, сключено на 5 ноември 2024 г. в Париж.

