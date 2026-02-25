Новини
Свят »
Казахстан »
Казахстан и Австрия ще връщат взаимно нелегални мигранти
  Тема: Казахстан

Казахстан и Австрия ще връщат взаимно нелегални мигранти

25 Февруари, 2026 12:21 384 3

  • казахстан-
  • австрия-
  • маджилист-
  • трети държави-
  • връщане на лица-
  • репатрация

Основната цел на Споразумението е да се създаде правна основа за сътрудничество между двете страни в областта на реадмисията

Казахстан и Австрия ще връщат взаимно нелегални мигранти - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мажилисът ратифицира Споразумението между правителството на Република Казахстан и Федералното правителство на Република Австрия за реадмисия и транзит на лица с незаконно пребиваване, съобщава аг. Kazinform. Документът е подписан на 28 февруари 2025 г. в Астана.

Основната цел на Споразумението е да се създаде правна основа за сътрудничество между двете страни в областта на реадмисията и транзита на лица, пребиваващи на тяхна територия в нарушение на националното законодателство.

Споразумението ще установи ясни правила за това как и в какви срокове страните ще връщат нелегални мигранти и лица, които не отговарят или вече не отговарят на условията за престой или пребиваване на територията на едната от страните.

То определя и процедурата за съвместни действия в процедурите за приемане, прехвърляне и транзит не само на граждани на двете страни, но и граждани на трети страни и лица без гражданство.

При разглеждане на въпроси за обратно приемане на граждани на трети страни, тяхното връщане ще се извършва в държавата на тяхното гражданство, а обратното приемане на лица без гражданство ще се извършва в държавата на последното им постоянно местожителство или в държавата, която им е издала документите за пътуване.

Преди това Мажилисът ратифицира Споразумението между правителствата на Казахстан и Франция за обратно приемане на лица, сключено на 5 ноември 2024 г. в Париж.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи

    4 0 Отговор
    ако австрийците почнат да мигрират нелегално в Казахстан, Казахстан ще го депортира обратно в Австрия според тази "взаимна" спогодба

    12:23 25.02.2026

  • 2 Василев

    4 0 Отговор
    Представих си как някой австриец емигрира в Казахстан. Вие добре ли сте като ги пишете тия работи ???

    12:37 25.02.2026

  • 3 Луд

    0 0 Отговор
    След 1500год може би документа ще придобие ,,РЕЦИПРОЧНОСТ,,

    12:50 25.02.2026