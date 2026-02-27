Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Секретна информация от МААЕ: Иран трупа обогатен уран в четвърти ядрен обект!

Секретна информация от МААЕ: Иран трупа обогатен уран в четвърти ядрен обект!

27 Февруари, 2026 19:15 1 334 45

  • иран-
  • израел-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • аятолах али хаменей-
  • фордо-
  • международна агенция за атомна енергия

Агенцията посочва Исфахан като място от интерес заради нов завод за обогатяване и уран, близък до оръжеен клас, който се съхранява там

Секретна информация от МААЕ: Иран трупа обогатен уран в четвърти ядрен обект! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Международната агенция за атомна енергия публикува поверителен доклад, в който призовава Иран да ѝ позволи да инспектира всичките му ядрени обекти, съобщава "Ройтерс".

Агенцията посочва Исфахан като място от интерес заради нов завод за обогатяване и уран, близък до оръжеен клас, който се съхранява там.

Докладът беше изпратен до членовете на МААЕ преди тримесечното заседание на нейния 35-членен съвет следващата седмица, на фона на ядрените преговори между Съединените щати и Иран, последният кръг от които се проведе вчера без пробив.

Подобно на предишни доклади на МААЕ, той може да бъде използван от Вашингтон в подкрепа на аргумента му, че Техеран не е бил прозрачен относно ядрените си дейности - в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп е натрупал сили в региона и заплашва с нови военни действия.

Съединените щати и Израел бомбардираха ирански ядрени обекти миналия юни, а оттогава Техеран отказва да покаже какво се е случило със запасите му от високообогатен уран или да позволи на инспекторите на МААЕ достъп до обектите, където е извършено обогатяването.

"Въпреки че Агенцията призна, че военните атаки срещу ядрените съоръжения на Иран са създали безпрецедентна ситуация, е от решаващо значение тя да проведе дейности по проверка в Иран без по-нататъшно забавяне", се посочва в доклада.

Разрешаването на инспекции е "необходимо и спешно", се допълва. Отбелязва се и че успешният резултат от преговорите между САЩ и Иран би имал "положително въздействие върху ефективното прилагане на предпазните мерки в Иран и разрешаването на проблемите, описани в този доклад".

МААЕ изчислява, че Иран е разполагал с 440,9 кг уран, обогатен до 60% преди израелско-американските атаки миналата година - достатъчно, ако бъде обогатен допълнително, за 10 ядрени оръжия,. Агенцията и западните сили смятат, че по-голямата част от него е все още непокътната. Вашингтон иска Техеран да се откаже от него.

Докладът предоставя нови подробности за активността в Исфахан, където дипломати са заявили, че голяма част от най-високообогатения уран на ислямската република е съхраняван в тунелен комплекс, който, изглежда, е предотвратил унищожаването му през юни.

За първи път докладът потвърди, че там е съхраняван материал, обогатен до 20% и 60%. В сателитните кадри МААЕ е наблюдавала "редовна автомобилна активност около входа на тунелния комплекс в Исфахан, в който е съхраняван уран, обогатен до 20% и 60%", пише МААЕ.

Смята се, че американско-израелските атаки са унищожили или сериозно повредили трите обекта за обогатяване на уран, за които е известно, че са работили по това време. Малко преди Израел да започне атаката си, Иран заяви, че изгражда четвърти завод за обогатяване в Исфахан, въпреки че МААЕ все още не знае точното му местоположение нито дали е в експлоатация, се уточнява в доклада.

"Въпрос на нарастващо безпокойство е, че Иран никога не е предоставял на Агенцията достъп до четвъртия си деклариран завод за обогатяване, откакто той беше обявен за първи път през юни миналата година", пише в доклада.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 2 Отговор
    Ония затова ли мяучат и фучат от хиляда и повече километра ?! Щото ако Иран са монтирани нещо на бойна глава.....

    Коментиран от #10, #12

    19:17 27.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    20 5 Отговор
    На летище София разположиха 20 комплекса Пейтриът и Насамс .Чакат удар от Иран.

    Коментиран от #18, #26, #39, #41

    19:17 27.02.2026

  • 3 НАПАДАЙ

    1 7 Отговор
    Имало уран.

    Коментиран от #6

    19:18 27.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Леле...

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "НАПАДАЙ":

    Що си праззз!?

    19:19 27.02.2026

  • 7 голям смях

    32 2 Отговор
    колко да е секретна щом виеПомиярчетатаа отФАКТИя знаете??????

    19:19 27.02.2026

  • 8 що си неЕБЕТЕмама?

    29 0 Отговор
    БОКЛУЦИТЕ отФАКТИи всичко тайно знаят ха ха ха

    19:20 27.02.2026

  • 9 Може

    26 3 Отговор
    Трупа.Иранците казват ли нещо на краварите като трупат пачки.

    Коментиран от #13, #17

    19:22 27.02.2026

  • 10 Ха Ха

    4 17 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ако имат лошият късмет да са монтирали нещо на бойна глава, това ще първият обект който ще за свети, краварите имат самолети и дронове които филтриат атмосферата в търсене на плутониеви частици, имате ли си представа с кого ще си биете шамари!?

    19:23 27.02.2026

  • 11 Ами

    25 1 Отговор
    В МААЕ или са идиоти или се правят на такива.
    Как някой ще ти разреши да инспектираш обект, който САЩ се гласи да бимбандира :)

    19:27 27.02.2026

  • 12 Ами да

    0 13 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    затова сега ще ги гази американския валяк.

    Коментиран от #16

    19:28 27.02.2026

  • 13 Иран няма право

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "Може":

    да има ядрено оръжие.

    19:29 27.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ти да видиш

    20 2 Отговор
    Ама нали рижавият психопат беше унищожил всички ирански ядрени обекти стопроцентово и безвъзвратно, какво искате да инспектирате!?
    Бαси наглите типове, първо хвърлят бомби после искат инспекция.

    19:32 27.02.2026

  • 16 Нц.....

    12 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ами да":

    Няма! Краварския валяк - пър пър пър, и към САЩ! Полека, като лъв който току що яко са го надрали, но се прави на луд...

    Коментиран от #22

    19:32 27.02.2026

  • 17 Може Трупа

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "Може":

    Може и Рижавия да ги затрупа

    Аятоласите в Бункера.

    19:33 27.02.2026

  • 18 Ударът може да е

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В Кухата ти Лейка .

    19:34 27.02.2026

  • 19 Олееее..... нон сенс

    14 0 Отговор
    Секретна информация от МААЕ.....от МААЕ !

    19:35 27.02.2026

  • 20 Олееее..... нон сенс

    16 0 Отговор
    В сателитните кадри МААЕ е наблюдавала "редовна автомобилна активност около входа на тунелния комплекс в Исфахан" ..... гледали били сателитни кадри експертите ...

    19:38 27.02.2026

  • 21 БЯЛ ПРАХ В ШИШЕНЦЕ

    6 0 Отговор
    НАПАДАААААААЙ

    19:38 27.02.2026

  • 22 Има голяма вероятност

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Нц.....":

    Няма да е за първи път.

    19:40 27.02.2026

  • 23 Шопо

    9 2 Отговор
    Само САЩ и Исраел имат право да притежават ЯО другите са втора категория хора.

    19:43 27.02.2026

  • 24 дядо поп

    12 2 Отговор
    Работата намирисва като оръжията за масово поразяване на Ирак.

    19:43 27.02.2026

  • 25 Айдеееее

    6 1 Отговор
    Кравария отиде, ще правим банкет, който иска е добре дошъл😀

    19:44 27.02.2026

  • 26 Първият Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Разположили са комплекти Насамс, за да не ни пратят нещо насам. А всъщност страхливите крави стовариха тези щатски и израелски самолети за да ни плашат и да вдъхват кураж на колониално назначеното си правителство у нас. Реално ние сме една плюнка за Иран и въобще не знаят даже къде се намира България

    19:46 27.02.2026

  • 27 След толкова време

    6 1 Отговор
    Го били открили някъде, представяте ли си този със "Секретна информация доклад " и го били публикували вчера щото да "бъдел използван от Вашингтон в подкрепа на аргумента му" .... ама щото бил със секретна информация и леко поверителен и за тва сега чак го намерили и сега разрешаването на инспекции било "необходимо и спешно" а когато Иран 28 пъти ги призовавал да си свършат работата на терен те тогава имали по важни работи и за това даже сами си изтеглили експертите от Иран...Ана мноо яка е тая агенция верно нали ? И когато САЩ удря ядрени обекти и извършва престъпление срещу човечеството вероятно пак са люпили семки ?

    19:49 27.02.2026

  • 28 ХиХи

    3 1 Отговор
    Като у Ирак нема ли да покажат колбите?

    19:51 27.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Смешник

    0 3 Отговор
    Нека трупа Това е опасност за мифутите в Израел не за нас

    19:53 27.02.2026

  • 31 БАЛЪТ НА ВАМПИРИТЕ СВЪРШИ

    0 0 Отговор
    Сега ще отговаряте.

    19:55 27.02.2026

  • 32 Кую

    0 0 Отговор
    Трябва им бомба за лешоядите.

    19:55 27.02.2026

  • 33 Дългият

    2 1 Отговор
    Тръмпоч,виждаш ли как те бъзика пижаменият брадич...дай форса и му опърли брадата...на молла вяра да нямаш...

    19:55 27.02.2026

  • 34 Олееее..... нон сенс

    3 2 Отговор
    За първи път докладът "потвърди" .... Потвърдил е ей с сателитните кадри ... дедовият. И кво е потвърдил ? Че в МААЕ нещо не им е у ред? И с морала и с кратуните

    19:56 27.02.2026

  • 35 Ама яки циркове ! Много яки

    3 1 Отговор
    Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси е под 24-часова охрана поради предполагаема заплаха за безопасността му, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на информирани източници. „Можем да потвърдим, че Австрия е предоставила подразделение „Кобра“, но не можем да потвърдим откъде е дошла конкретната заплаха“, потвърди пред изданието говорителят на МААЕ Фредрик Дал.

    19:59 27.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 идват

    1 1 Отговор
    Нортроп Груман Б-2 Спирит. само те могат да разберат какво има там

    20:03 27.02.2026

  • 38 Смет, смет ....

    4 0 Отговор
    Атлантически миризливи парцали и смет. Безпринципни нищожества а и тоя Рафаел Гроси и щатен сътрудник на ЦРУ се оказа от 20 години поне. И цялата му бутафорна кариера все по тая линия е била ...

    20:03 27.02.2026

  • 39 Пен

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Къде ги видя тези комплекси? Дай снимка, ама не генерирана с AI.

    20:03 27.02.2026

  • 40 НЕ е Секретна информация

    3 0 Отговор
    А е поръчкова Дезинформация. И на всички им е ясно за какво иде реч. И не е и за първи път

    20:05 27.02.2026

  • 41 Нека ударят

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да видим тогава нашите лъжливи Наведени какво ще обясняват. Ако и тогава не се събуди народа да ги измете тези 240 слагача, шанс за тази територия няма

    20:07 27.02.2026

  • 42 Тимур

    0 2 Отговор
    Лошото е, че ще мирише на изгорели чалми

    20:13 27.02.2026

  • 43 РИЖАВ ПЕДОС

    0 0 Отговор
    ИСФАХАН

    МНОГО СКОРО ЩЕ БЪДЕ

    ЗАКОПАН

    И ИЗФАКАН.

    20:15 27.02.2026

  • 44 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    0 0 Отговор
    И Фанатичната подкрепа за

    Разни Чалми и Ислямски Терористи

    Се превърна в Ежедневие

    За РУСОФИЛКИТЕ по Нашите Територии.

    20:20 27.02.2026

  • 45 Секрети

    0 0 Отговор
    Аз като търся секретна инфомрация задължително отварям факти беге.

    20:26 27.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания