Секретна информация от МААЕ: Иран трупа обогатен уран в четвърти ядрен обект!

Международната агенция за атомна енергия публикува поверителен доклад, в който призовава Иран да ѝ позволи да инспектира всичките му ядрени обекти, съобщава "Ройтерс".
Агенцията посочва Исфахан като място от интерес заради нов завод за обогатяване и уран, близък до оръжеен клас, който се съхранява там.
Докладът беше изпратен до членовете на МААЕ преди тримесечното заседание на нейния 35-членен съвет следващата седмица, на фона на ядрените преговори между Съединените щати и Иран, последният кръг от които се проведе вчера без пробив.
Подобно на предишни доклади на МААЕ, той може да бъде използван от Вашингтон в подкрепа на аргумента му, че Техеран не е бил прозрачен относно ядрените си дейности - в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп е натрупал сили в региона и заплашва с нови военни действия.
Съединените щати и Израел бомбардираха ирански ядрени обекти миналия юни, а оттогава Техеран отказва да покаже какво се е случило със запасите му от високообогатен уран или да позволи на инспекторите на МААЕ достъп до обектите, където е извършено обогатяването.
"Въпреки че Агенцията призна, че военните атаки срещу ядрените съоръжения на Иран са създали безпрецедентна ситуация, е от решаващо значение тя да проведе дейности по проверка в Иран без по-нататъшно забавяне", се посочва в доклада.
Разрешаването на инспекции е "необходимо и спешно", се допълва. Отбелязва се и че успешният резултат от преговорите между САЩ и Иран би имал "положително въздействие върху ефективното прилагане на предпазните мерки в Иран и разрешаването на проблемите, описани в този доклад".
МААЕ изчислява, че Иран е разполагал с 440,9 кг уран, обогатен до 60% преди израелско-американските атаки миналата година - достатъчно, ако бъде обогатен допълнително, за 10 ядрени оръжия,. Агенцията и западните сили смятат, че по-голямата част от него е все още непокътната. Вашингтон иска Техеран да се откаже от него.
Докладът предоставя нови подробности за активността в Исфахан, където дипломати са заявили, че голяма част от най-високообогатения уран на ислямската република е съхраняван в тунелен комплекс, който, изглежда, е предотвратил унищожаването му през юни.
За първи път докладът потвърди, че там е съхраняван материал, обогатен до 20% и 60%. В сателитните кадри МААЕ е наблюдавала "редовна автомобилна активност около входа на тунелния комплекс в Исфахан, в който е съхраняван уран, обогатен до 20% и 60%", пише МААЕ.
Смята се, че американско-израелските атаки са унищожили или сериозно повредили трите обекта за обогатяване на уран, за които е известно, че са работили по това време. Малко преди Израел да започне атаката си, Иран заяви, че изгражда четвърти завод за обогатяване в Исфахан, въпреки че МААЕ все още не знае точното му местоположение нито дали е в експлоатация, се уточнява в доклада.
"Въпрос на нарастващо безпокойство е, че Иран никога не е предоставял на Агенцията достъп до четвъртия си деклариран завод за обогатяване, откакто той беше обявен за първи път през юни миналата година", пише в доклада.
